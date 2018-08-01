Как русские снова помогли Франции выиграть сражение на Марне

17 июля 1918 года союзники остановили германское наступление в долине реки Марны. Утром 18 июля французские войска перешли в контрнаступление на правом фланге наступавших германцев, при этом по всему остальному фронту продолжались оборонительные бои. Особенностью операции стала атака танковой группы, которая пошла в бой без предварительной артиллерийской подготовки.После того как англо-французские войска остановили германское наступление на р. Эна союзное командование не только готовилось отразить новый удар противника на Марне, но и принимало меры для перехода в контрнаступление с целью вернуть утраченную в весной 1918 г. стратегическую инициативу и начать решительное наступление. Соотношение сил во Франции было в целом благоприятным для Антанты. Она имела значительное превосходство над германцами в силах и средствах. К середине июля у союзников было 200 пехотных и 10 кавалерийских дивизий, 19 804 артиллерийских орудия (из них 8323 большой и особой мощности), 5400 самолетов и 1500 танков. Общая численность личного состава союзных войск составляла 3 млн. 592 тыс. человек Противостоящие им германские войска имели 209 пехотных дивизий, 18 100 артиллерийских орудий (из них 7300 большой и особой мощности), 3000 самолетов и 3 млн. 273 тыс. человек.14 и 16 июня 1918 года Фош дал первые указания о подготовке контрудара в районе леса Виллер-Коттере силами 10-й армии. 12 июля было решено нанести удары в оба фаса Марнского выступа на фронте от Суассона до Реймса протяжением около 130 км. Союзники планировали лишить противника возможности пользоваться суассонским железнодорожным узлом и выпрямить фронт союзников между Реймсом и Марной. Основной удар направлялся в правый фланг и тыл главной массы германских войск, находившихся юго-западнее Реймса, а особенно между реками Эна и Урк. В наступлении должны были принять участие 10-я, 6-я и 5-я армии. 10-я армия, на которую возлагалось выполнение главной задачи, должна была прорвать германский фронт к югу от р. Эна, а 5-я армия — по обе стороны от р. Ардр. Задачей 6-й армии было вытеснение германских войск с южного фаса Марнского выступа. В результате все три армии должны были концентрическим наступлением в направлении на Фер-ан-Тарденуа вынудить германцев очистить весь выступ.В начале июля французские войска местными операциями улучшали своё положение. С 14 июля началось развертывание 10-й армии в районе леса Виллер-Коттере. Для скрытности все передвижения производились ночью, лес полностью скрывал ближайший тыл французов от наблюдения противника. Союзная авиация закрывала район от немецких самолетов. Хорошо развитая сеть железных и шоссейных дорог облегчала как быстрое сосредоточение французских войск, так и их полноценное снабжение в ходе операции. 15 – 17 июля союзники продолжали подготовку контрудара. К опеарции была привлечена также 9-я армия.18 июля 1918 года началось наступление 10-й армии и левого фланга (2-й и 7-й корпуса и одна дивизия 1-го американского корпуса) 6-й армии. Чтобы добиться большей внезапности удара в 10-йармии было решено отказаться от артиллерийской подготовки. Наступающие части атаковали непосредственно под прикрытием огневого вала. Передовые части левого фланга 6-й армии должны были атаковать германское боевое охранение и войти в соприкосновение с позицией главного сопротивления, а затем атаковать ее после полуторачасовой артиллерийской подготовки. Правый фланг 6-й армии, 9-я и 5-я армии, наступление которых назначалось на 19 июля, 18 июля должны были вести местные атаки и артиллерийский обстрел германских позиций.В ночь на 18 июля на фронте 10-й и левого фланга 6-й армии от Фонтенуа до Белло протяжением в 50 км было сосредоточено 25 пехотных и 3 кавалерийские дивизии (из них 16 пехотных дивизий в первом эшелоне), 2103 артиллерийских орудия, около 1100 самолетов и 500 танков. Обороняющиеся на этом участке фронта войска левого фланга (20-й и 29-й резервные, 13-й и 17-й армейские корпуса) 9-й и правого фланга (25-й резервный корпус и одна дивизия 8-го армейского корпуса) 7-й германских армий занимали весьма слабые позиции. Сплошной линии обороны не было. Основу обороны, глубина которой колебалась от 4 до 8 км, составляли наспех оборудованные одиночные узлы сопротивления, углубленные дорожные канавы, дома, приспособленные для обороны и т. д. Левый фланг 9-й и правый фланг 7-й германских армий имели в своем составе 18 пехотных дивизий (из них 10 в первом эшелоне), 918 орудий и около 800 самолетов. Таким образом, союзники имели полуторное превосходство над немцами по количеству дивизий и самолетов, более чем двойное в артиллерии. Также союзники имели танковую группу.Кампания 1918 года. Французский театр. "Сражение за мир". Последнее наступление германцев и контр-наступление союзников (период с 15 июля по 4 августа). Источник: А. Зайончковский. Мировая война 1914—1918 гг.Утром 18 июля 1918 года французская артиллерия 10-й и левого фланга 6-й армии открыла огонь по всему фронту. На участке 10-й армии сразу же был создан огневой вал, под прикрытием которого французские солдаты при поддержке 213 танков атаковали позиции 9-й германской армии. Левый фланг 6-й армии перешёл в наступление после полуторачасовой артиллерийской подготовки. Внезапность удалась в полной мере. Еще до того как штаб 9-й германской армии понял, что произошло, немецкие войска, застигнутые врасплох, оставили первую позицию. Одной атакой французы захватили германские узлы сопротивления и за 3,5 часа продвинулись в глубь расположения противника на 4-5 км.Затем для оказания содействия пехоте 10-й армии в воздух поднялись 400 самолетов, которые были разделены на три группы («этажи»), действовавшие на разных высотах. Первый «этаж» (2 тыс. м и выше) вел борьбу с германскими истребителями. Второй «этаж» (от 1 тыс. до 2 тыс. м) предназначался для борьбы с разведывательными самолетами противника. Самолеты третьего «этажа» наносили удары по наземным целям, бомбардировали вражеский тыл. После упорной схватки в небе к вечеру союзники взяли вверх.Командующий 10-й армией, считая, что тактическая оборона противника прорвана на всю глубину, приказал в 9 часов безостановочно продолжать наступление. Для развития первого успеха был направлен 2-й кавалерийский корпус. Однако кавалерия очень медленно продвигалась через лес Виллер-Коттере, так как все дороги были забиты людьми и техникой. В результате кавкорпус с большим опозданием вышел из леса, и к этому времени выяснилось, что свободного прохода нет, так как немцы ещё оборона немцев ещё не сломлена.Таким образом, в результате контрудара 18 июля 1918 года германский фронт от р. Клиньон до р. Эна был потрясен. 10-я армия продвинулась на 9 км, а 6-я — на 5 км, появилась угроза выхода французских войск к железной дороге, проходившей восточнее Суассона, в центре Марнского выступа. Германское командование вынуждено было остановить переброску войск для готовящегося удара во Фландрии и направить в район Суассона четыре дивизии. Первые подкрепления прибыли утром следующего дня.19 июля в наступление включились 5-я и 9-я армии. Бои охватили теперь весь фронт Марнского выступа. Немцы оказывали всё более упорное сопротивление, союзники понесли большие потери, особенно в танках, и их темп наступления упал. Германские дивизии, сдерживая натиск противника, последовательно, в полном порядке отходили на линию р. Урк, а затем на реки Эна и Вель, на позиции которые немцы занимали до наступления 27 мая. 23 - 29 июля продолжалось наступление войск Антанты. Союзники успешно оттесняли пытавшихся ранее наступать германцев на прежние позиции. Неудача германского наступления повлекла за собой отказ от плана Людендорфа о дальнейшем вторжении во Фландрию. С этого времени немцы только отступали до самого конца войны. 2 августа французы заняли Суассон, а на следующий день достигли р. Вель. 4 августа контрнаступление Антанты на Марне остановилось.Замаскированная позиция французской тяжелой гаубицы, захваченная германскими войсками во время Второй битвы на Марне. Июль 1918 годаВ итоге союзники вышли на линию р. Вель, оттеснив германские войска на 40 км. Линия фронта сократилась на 45 км. Париж был избавлен от угрозы штурма. Потери немецких войск составили 60 тыс. человек, союзники потеряли 101 тыс. человек.В военном отношении можно отметить тот факт, что несмотря на внезапность удара и массированное применение танков и авиации, успех сопутствовал французам лишь в первый день контрнаступления. В последующем немцы опомнились и оказали яростное сопротивление и наступление союзников свелось к фронтальному вытеснению противника. При этом французы несли большие потери.В стратегическом отношении победа союзников в Второй битве на Марне имела большое значение. Немцы потерпели поражение, надежды на решительную победу и мир больше не было. Армия была психологически надломлена, солдаты устали от войны и желали мира. Союзники окрылённые серьёзным успехом, видели в нём предвестник полной победы. Стратегическая инициатива перешла к союзникам. Так, 24 июля 1918 г. в Бомбоне состоялось совещание командующих союзными армиями Петэна, Хейга и Першинга, где главнокомандующий войсками Западного фронта генерал Фош изложил план дальнейших операций. Основная идея этого плана сводилась к тому, чтобы отказаться от оборонительного образа действий и перейти в наступление.Германское командование было разочаровано неудачами второй половины июля – начала августа 1918 года, но ещё осознавало, что это полный провал наступательной стратегии. Русский военный историк, генерал Андрей Зайончковский, писал: «Оно (германское командование — Автор.) обладало еще 204 дивизиями, из которых 70 были в резерве. При этих условиях Гинденбург решил не отказываться от инициативы и предпринять новые, обязательно внезапные наступательные операции, но уже в уменьшенном масштабе, — как в направлении к побережью, так и на других участках фронта, с целью улучшить свое положение, нанести союзникам потери и показать им, что германская мощь далеко не сломлена. Это обстоятельство, по мнению главного германского командования, могло даже склонить Антанту к мирным переговорам. … Но командование, утратив инициативу, недостаточно ясно представляло себе, что кризис на Марне является началом конца мировой войны. Этим только и можно объяснить желание его снова предпринять наступление, несмотря на ежедневно возраставшее превосходство союзных сил и средств».В результате планы германского командования о новом наступлении так и не будут реализованы: всего через три дня, 8 августа 1918 года, начнется знаменитое «Стодневное наступление» армий Антанты почти по всему фронту, которое приведет к их полной победе и окончанию войны. Германские наступление привели к полному истощению армии и она уже не сможет оказать такого сопротивления, чтобы остановить противника.Стратегической ошибкой станет и интервенция в России и оккупация западнорусских областей. Фактически России снова окажет Антанте помощь, чтобы разгромить германский блок. С Востока, России в Германию и Австро-Венгрию шли эшелоны с зерном, мясом, салом, углем и другими продуктами и товарами. Но чтобы получить всё это, в русских областях пришлось разместить австро-германские гарнизоны. Чтобы избежать лишних проблем немцы отложили планы германизации и депортаций до лучших времен, и взяли курс на «культурную» интеграцию. Берлин пытался «дружески» включить в свою сферу влияния Украину, Финляндию и прочие национальные государственные образования. Национальным правительствам давали видимость «независимости», оказывали покровительство помещикам, капиталистам, промышленникам, отказывались от повальных грабежей и реквизиций. Зато от крестьян требовали обязательной сдачи продукции, мобилизовывали рабочих, железнодорожников. Расстреливали за неповиновение оккупационной администрации, мятежи.Но оккупация западной России, действия оккупантов и их местных прихвостней привели к стихийному партизанскому движению, которое в 1915 – 1916 гг. безуспешно пытались организовать царские власти. В 1918 году она заполыхало само собой. Вражеские гарнизоны были раскиданы на большом пространстве и не могли контролировать всю территорию. Хватало брошенного, бесхозного оружия, боеприпасов и амуниции, а вчерашние солдаты имели огромный боевой опыт. Базами становились деревни и села, где создавались отряды самообороны, чтобы отбиваться от бандитов, и часто не отличавшихся от них националистов, белых или красных. Так, в Белоруссии действовал отряд деда Талаша, партизаны Дукорской пущи, Рудобельских лесов. В Малороссии гулял батька Махно, Котовский и прочие атаманы. Да и обычные крестьяне не спешили сдавать хлеб и скотину, вооружались, давали отпор. Немцам приходилось организовывать карательные экспедиции, чтобы унять партизан и собрать продовольствие.В итоге австрийцам и немцам приходилось держать на Востоке более 50 дивизий (не считая Турции, которая вела боевые действия на Кавказе). Из них 33 – 39 германские дивизии. Это были не лучшие части, чаще всего ландвер, или дивизии, обескровленные в боях, отведенные на отдых в глубокий тыл. Но всё же это было 15 – 19 корпусов, которых как раз не хватило для последнего натиска на Париж. Кроме того, в России австро-германские войска заражались революционными настроениями, и разносили их дальше, в Германию, Австрию, на Западный фронт, куда возвращались восстановленные части. Да и австро-германские пленные, освобожденные в России и возвращавшиеся на родину, были уже бойцами сомнительного качества. Они уже не хотели воевать, но научились митинговать, самостоятельно устанавливать контакт с противником и портили ещё боеспособные соединения.Первый бой 38-го американского полка. Июль 1918 года