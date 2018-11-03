Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР. Часть 26. ОдВО

(начальник артиллерии 14 ск): «[С.Л.Чекунов — в г. Рени дислоцировались части 25-й сд: 31-й сп, 99-й гап, 47-й омсб][С. Чекунов — в г. Измаил дислоцировались части 51-й сд: 287-й сп и 165-й озад]…»: «…»(14 ск): «[2-го батальона 263-го сп и 2-го дивизиона 69-го ап]…[с 20 на 21 июня]…»Мы снова столкнулись с инициативой НШ округа по выводу группы войск в полевые укрепления на границу…: «…»Информация разведки неверна: нет перед фронтом корпуса 12, 26 и 32 пд. Имеются только румынские две кав.бригады, 10-я пд и отряд морской пехоты. Поскольку нет точного наименования соединений противника, то, вероятно, РМ не основаны на показании пленных. Возможно, это предвоенные данные разведки.(НШ 35 ск): «…» Время открытия огня в 2-00 сомнительно, поскольку ни в ЖДБ 9-й армии, ни в сводке штаба армии такой факт не отражен.: «В соответствии с полученными указаниями из штаба ОдВО были подготовлены[1 и 2 части]: «Вероятно, это первое указание НШ В.М. Захарова командирам корпусов. Штабы и части выводятся не в районы, определенные Планами прикрытия, а в ближайшие районы. Бережно относиться к посевам...(30 сд 35 ск): «...»(35 ск):«[штабом 35 ск]…»По времени, указанному в ШТ и в ЖБД 95-й сд, мы видим, что командование 35-го ск поднимало подчиненные дивизии и части по открытым линиям связи, не дожидаясь, когда ШТ дойдут до штабов соединений и частей. Обратите внимание, что в ШТ говорится об «». Даже в 1-40 22.6.41 командный состав округа не знает, будет война или нет. По мнению автора, люди в то время думали только о возможных провокациях.(время отправки 7-15 22.6.41): «».Мы видим, что командир 35 ск Иван Федорович Дашичев подготавливает отправку семей начсостава еще до оправки из Москвы Директивы №2. Возможно, это тоже проявление его частной инициативы, вызванной обеспокоенностью за жизнь семей военнослужащих. Похожую оперативность при эвакуации семей мы увидим и во 2-м кк.(23-00 22.6.41): «В отличие от ПрибОВО, приказ о минировании участков отдается к концу дня 22 июня. Не стоит забывать, что по данным разведки против войск ОдВО находилось до 900-960 танков.(командир 2-го кк: 5-я и 9-я кд): «: «…»(5 кд): «…»(5 кд): «…»(помощник командира 9-й кд): «[Кто вообще в дивизии командовал?],…» В танковом полку 9-й кд было около 64 танков.(5 кп 9 кд): «...»Подразделение кавполка 9-й кд, расположенного на границе, до начала обстрела не выдвинулось на оборонительные позиции. Получается и тут не ждали начала войны на рассвете 22 июня…: «…»В ЖБД вписано, вероятно, ошибочное время обстрела и наступления по всей границе. В соответствии с воспоминаниями Д.А.Мякушева обстрел начался около 4-00.. Штаб 9 кд. Комрат, 22.6.41 5-30 (поступил в 5-й кп 22.6 в 7-00): «...» [Авт. орфография.](НШ 48 ск: 74 сд и 150 сд): «...»[С.Л. Чекунов — управление 48 ск выдвигалось на основании распоряжения ВС ОдВО от 6.6.41.]В новом месте в состав корпуса вошли: 74 и 176 сд, 30 гсд.: «…»В соответствии с представленными данными в 25-й части фраза «» означала период с 23-00 до 24-00 21 июня.(начальник оперативного отделения штаба 48 ск): «…»Дата 8 июня, как вы помните, связана с разведывательной информацией от 6 июня о ожидании каких-то событий 9-12 июня.: «…»(зам. командира по политчасти 74 сд): «..»(2 мк): «…»(НШ 16 тд): «[С.Л. Чекунов — речь идет о выводе 16 тд в летние лагеря.]…»(15 мд 2 мк): «...»О. Ю. Козинкин утверждал: "..."Что происходило в мехкорпусах КОВО и ЗапОВО, мы видели в предыдущих частях. Что-то утверждать без предоставления данных, которые противоречивы, согласитесь, легкомысленно. А если писатель претендует на историческую достоверность только своей версии, то это недопустимо. Данные о происходящем во 2-м мк ОдВО мы только что видели. Нельзя по ним также утверждать, что О.Ю. Козинкин использует верное утверждение...(НШ Дунайского УР): «…»(НШ 6 вдбр, 3 вдк): «...»(2-й секретарь Днепропетровского обкома КП(б)): «...»(НШ 196 сд): «…»: «[4-й и 55 иап][45-й сбап и 211-й ббап]…»(командир звена 55-го иап): «…»(командир звена 211-го ббап): «…»Командир 20-й сад: «…»(зам. командира 67-го иап): «…»в 67-м иап объявили боевую тревогу и рассредоточили самолеты. В 4-10 с запада показался разведчик — двухмоторный бомбардировщик. 22.06.41 противник предпринял две попытки налета на аэродром в Болграде, но летчики полка отразили налеты. Всего за день полк уничтожил 13-16 самолетов противника в 117 боевых вылетах, потеряв 1 или 2 своих самолета.(69-й иап): «...»(131-й иап 45 сад): «..»(131-й иап): «...»: «[войну][полевом][около 260 км от границы].…»(пилот отд.корпусной авиаэскадрильи): «..»Автору не удалось найти подтверждение того, что авиаполки ВВС ОдВО взлетев на рассвете к утру рассредоточились по полевым аэродромам… Летчикам округа повезло, что большинство их противников были румынскими летчиками, не обладавшими боевым опытом, не сумевшие использовать недостатки советской авиации и имевшие в большей мере устаревшую материальную часть. Генерал Ф.Г.Мичугин был единственным командующим ВВС западных приграничных округов, который пережил начальный период войны.(Крым): «…»(командующий сухопутными войсками Крыма – командир 9 отд.ск): «...»: «...»Из представленных материалов по ОдВО видно, что не удалось найти ничего экстраординарного по сравнению с другими приграничными округами. Никаких следов указаний от высшего руководства КА при подготовке к войне на рассвете 22 июня. Нам встретилась, как и в других округах, в большей мере частная инициатива командного состава. В ОдВО — это НШ округа В.М. Захаров, проявивший инициативу как до начала войны, так и накануне ее.* * *На этом автор заканчивает рассмотрение цикла о неожиданном нападении. Рассмотрев все округа, автор возвращается к выводам, которые он сделал в конце 17-й части. В то же время хотелось бы отметить следующее: автор не видит виновных в произошедшей катастрофе. Имеются громадные людские жертвы, огромные потери военной техники и складов, а виновных, по мнению автора, нет…Произошла недооценка количества немецких дивизий, достаточных для начала полномасштабной войны. ГШ и военная наука неверно считали, что Германия выставит против СССР на западной границе до 180...200 дивизий. На это могут мне возразить: ведь на играх рассматривалось участие в войне 150-160 немецких дивизий. Однако там существует формулировка: не дожидаясь окончания сосредоточения немецких войск...Не было вскрыто разведкой наличие ударных мототанковых группировок – танковых групп. Без наличия таких группировок, по мнению советского командования, начать войну было невозможно. Немцы без таких группировок не воевали ни в Польше, ни во Франции.Никто не думал, что можно практически за сутки изготовить войска к нападению на такую мощную силу, как КА. Никто не думал, что появившиеся из воздуха мототанковые группировку ринутся на оперативный простор.Военно-политическое руководство было уверено, что сможет за счет постепенного наращивания группировки войск КА парировать или отодвинуть угрозу начала войны. Не препятствуя разведывательным полетам немецких самолетов, вероятно, руководство страны и КА пыталось показать, что СССР не готовится к упреждающему удару по германским войскам. Достаточно «подробные» РМ, вероятно, вселяли уверенность, что подготовка к войне будет своевременно вскрыта, и войска покинут ППД еще до удара по ним гитлеровцев. Немецкие разведданные в этом случае должны были устареть.Не видит автор вины наркома обороны и начальника ГШ – они пытались действовать по науке, но получилось как всегда. Не ожидая войны, они не ускорили приведение войск приграничных округов в боевую готовность.И.В. Сталин внимательно прорабатывал все документы, представляемые разведками и военными. Про число в 180 немецких дивизий он должен был знать. Не было такого числа и близко в РМ. Не было там и немецких моторизованных корпусов (0 из 12-ти имеющихся в вермахте) и не было танковых групп (0 из 3-5, которые появлялись в войне в Польше или во Франции). Автор не видит в произошедшем и вины Сталина.Наши разведки не сталкивались с таким масштабным противодействием им. Никто в это время не сталкивался с таким противодействием действиям разведки. Не было до сих пор ничего подобного с обширной дезинформацией на всех уровнях, включая самый высший. Нет вины наших разведчиков в произошедшем.Мне кажется, что винить указанных выше руководителей вправе только ветераны ВОВ, погибшие советские люди на войне, их родственники, потерявшие близких. Светлая память погибшим советским людям в годы Великой Отечественной войны!В заключение автор хотел бы сказать следующее: печальный опыт 1941 года не повторится в будущем. Потенциальным противникам никогда не удастся вновь. Слишком огромную цену в 1941-45 гг. заплатила наша Родина и наши люди за самоуверенность руководства страны и армии.