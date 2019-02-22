Закрыть польский вопрос. Вместо заключения





Задолго до признания польской независимости Россия оставила все попытки вернуть эти имперские территории хотя бы в зону своего влияния. Впрочем, большевики, напрочь забыв о том, что каждый поляк – в душе пан, почему-то всерьёз решили, что можно осчастливить польский пролетариат и забитое крестьянство перспективой мировой революции.Польша Пилсудского, эта «последняя собака Антанты», ответила чёрной неблагодарностью и разгромом Тухачевского под Варшавой, а Будённого – неподалёку от Львова.Пришлось мириться, причём при посредничестве Запада. Но уже тогда в исторической памяти россиян в отношении Польши стал складываться не стереотип даже, а непреложная формула: "простили – отпустили, и… забыли". И это после всех неурядиц и раздоров, после "братской дружбы", в чём-то искренней, в чём-то, признаем, навязанной. Наконец, после опыта "почти совместного" выживания в условиях "шоковой терапии" 90-х, который укрепил реальную дружбу многих русских и поляков куда лучше любой пропаганды.Польские стереотипы и готовые формулы в отношении России и русских намного разнообразнее и богаче. Но главное – они так же простительны, как простительно и нам стойкое, характерное великорусское самоощущение "старшинства" в отношении своих западных соседей. Как, впрочем, и в отношении всех других славянских народов. И любые попытки исправить, а уж тем более искоренить это самоощущение будут непременно наталкиваться на непонимание и жёсткое неприятие.Историческая память нации не есть что-то неизменное, но трансформируется она только вместе с менталитетом и не слишком зависит от сиюминутной политической конъюнктуры. Для русских, к примеру, во все времена было характерно умение прощать – так было и после 1812 года, и в 1945-м, да и в августе 2008 года, и даже после майдана и всего, чем он аукнулся славянскому миру. Это никак не могло стать и не стали причиной не то что сколько-нибудь долгосрочных гонений, даже бытовой неприязни к грузинам или украинцам.Мы можем долго упираться, а потом с лёгкостью признать свою вину там, где это не слишком и нужно. Нет, завершая наш затянувшийся разговор о русско-польских отношениях, будем вести речь не только и не столько о Катыни, хотя и там не мешало бы, прежде чем выступать с парламентскими признаниями, кое с чем разобраться. И не только с обстоятельствами и реальным временем гибели польских офицеров, хотя и дальше умалчивать такие факты, как немецкие пули, которыми были убиты офицеры-поляки, и немецкий же шпагат, которым были связаны их руки, просто недопустимо.Ничуть не менее важно понять происхождение документов, которые послужили основанием для приговора, не судебного, заметьте, вождю народов и его окружению, а также – выяснить источник той бравады, с которой некоторые из нацистских ветеранов сегодня "признаются" в катынском преступлении. А заодно расследовать, почему эта бравада так тщательно замалчивается у нас в России. Быть может, кому-то это очень надо?Но ведь отнюдь не историки, а многие из уже современных польских политиков изрядно поднаторели в написании именно антироссийской истории страны. К тому же в дискуссиях по польскому вопросу в самых разных его аспектах "негатива" ухитряются подбавить особо продвинутые российские либералы, хотя их об этом не очень-то и просят. Тот же, кто в наши дни позволит себе какой-нибудь оборот вроде "братья-поляки" или же решит вспомнить о славянской идее, либо хуже того – сказать что-либо о немалом вкладе русских в политическое и экономическое возрождение Польши, сразу напрашивается на обвинения в проявлении великорусского шовинизма.А в нынешней Польше между тем мало кому "дозволено" хотя бы изредка напомнить об особой позитивной роли России в обретении ею независимости после мировых войн — как Первой, так и Второй. Я вовсе не призываю пытаться представлять чёрное белым – в этом преуспевали царская и советская пропаганда, на чём и обожглись, но зачем же скрывать объективные обстоятельства того, как всё это случилось?Как-то плохо вяжется приписываемое русским стремление "держать Польшу в кармане" не только с совместной революционной борьбой "за нашу и вашу свободу", но и с общими победами во Второй мировой.Боевое братство, как бы ни пытались его сейчас представлять "искусственным" или "неестественным", имело место, и это даже сегодня не нуждается в доказательствах. По крайней мере, советский маршал Рокоссовский на посту польского военного министра – фигура гораздо более уместная, нежели великий князь Романов на польском троне. И уж никак не менее яркая.Революционеры-большевики, даже с учётом того, куда их в конце концов завёл вождь народов, с нынешней официальной польской точки зрения абсолютно не заслуживают сколько-нибудь лояльных оценок. Особенно это касается их внешнеполитической деятельности. И прежде всего по польскому вопросу. "Подарки" Сталина, большая часть Пруссии, Померания, Силезия и восточный берег Одера, не в счёт, так как это, мол, не более чем "справедливая плата" за героические усилия и страшные потери поляков в период с 1939 по 1945-й год.Ну а последний русский самодержец и его сановники — те и вовсе "угнетатели и колонизаторы" по определению, или, если хотите – по рождению. У них недоверие, точнее, " патологическая ненависть" к полякам — всё в той же генетической памяти. Николаю II польские историки безапелляционно отказывают в праве даже помыслить об отделении Польши – вопреки всякой исторической логике, многочисленным документальным свидетельствам и воспоминаниям современников.В каждую эпоху историки и политики имеют широкие возможности для собственной трактовки тех или иных событий и фактов. Плохо, когда эти трактовки впрямую противоречат фактам или же подменяют их. Создание же неких исторических легенд и мифов надо просто признавать как данность, а иногда как политическую необходимость. Ведь собственные неустойчивые позиции порой проще всего укрепить за счёт предшественников, особенно если у тех уже нет возможности возразить.Но легенды и мифы как раз и способны подменить собой факты, и хуже всего, если при этом не соблюдается даже видимость баланса объективности. Тем не менее, автор изначально отстаивает своё право на субъективные оценки событий, положивших начало разрешению "польского вопроса" — только сумма субъективных оценок способна стать опорой для действительно объективного взгляда.Ведь целью данного исследования, публикация которого завершается на сетевых страницах «Военного обозрения», было разобраться в событиях столетней давности как раз с русской стороны. И не в последнюю очередь потому, что поляками "про это" сказано и написано гораздо больше, чем русскими. В результате порой может сложиться впечатление, что Россия в разрешении польского вопроса попросту не принимала никакого участия, а уж если участвовала, то только в однозначно негативной роли.Да, знаменитое пушкинское "это их славянский спор" раз за разом находит историческое подтверждение, но поляки упрямо открещиваются от столь "узкого" взгляда. Для них едва ли не главное политическое достижение в роли нового члена ЕС – это "восточный прорыв" (тут и первая "оранжевая революция" с последующим майданом и агрессивные авантюры Саакашвили записаны в висты), благодаря которому Россия, мол, вынуждена рассматривать Польшу наряду и даже наравне с "еврограндами", как важного игрока в ЕС, с которым нельзя не считаться.Ставшая уже традиционной многолетняя дипломатическая практика, в соответствии с которой Россия не делит партнёров на грандов и малые страны, при этом во внимание вообще не принимается. Стремление вывести русско-польский спор на европейский уровень вообще-то можно считать лестным для России, если бы не одно «но»… В этом раскладе России априори отводится роль агрессора, пусть скорее потенциального, чем реального.По большому счёту России Польша не нужна. И не была нужна даже когда её делили на троих – вместе с австрийскими императорами и прусскими королями. Ведь, помимо того, что надо было не допустить чрезмерного усиления опасных соседей, Екатерине фактически пришлось оставить за собой земли с реально славянским населением. Иначе все эти территории могли превратиться в европейскую полупустыню с редкими вкраплениями замков и костёлов, окружённых нищенскими халупами.Где все враждуют со всеми, где нет ни власти, ни сколько-нибудь приемлемого порядка. Ведь русская государыня к тому же стремилась обеспечить своим подданным возможность регулярно и без ненужных проблем «выезжать в Европы». Чтобы нигде не грабили, не попрошайничали, чтобы не надо было в охрану к каждому посольству целый полк снаряжать. Пан Тадеуш Костюшко со товарищи взбрыкнули сразу, а когда внук Екатерины выделил Польшу в почти независимое царство, последствием этого стала целая серия восстаний и даже войн, которые сами поляки гордо именовали «революциями».Нельзя забывать, что в Российской империи существовало очень чёткое понимание различия между русскими землями, полученными в результате раздела Польши, и землями исконно польскими. Воссоединение первых рассматривалось как восстановление державы — преемницы Киевской Руси, присоединение вторых считалось политической необходимостью. Для империи Польша была в большей степени обузой, чем приобретением, тащить которую приходилось из интересов государственной безопасности. Ведь независимая от России Польша в XIX веке была просто обречена стать добычей Пруссии, или же, с чуть меньшей вероятностью, опять пойти под раздел между Пруссией и Австрией.Несмотря на то, что в составе России Польша была немногим больше 100 лет, русский фактор навсегда закреплён в польском сознании. В польской политике и экономике он и сегодня едва ли не самый главный, как бы ни пыжились варшавские политиканы-русофобы. И это даже с учётом новой эры откровенного заигрывания страны с Западом, где Польша, даже с польским председателем Евросовета, всё равно не на первых ролях. Для России же "польский вопрос" только в критические годы (1830-м, 1863-м или 1920-м) приобретал первостепенное значение, и, наверное, будет лучше и для нашей страны, и для Польши, чтобы он таковым больше никогда не становился.