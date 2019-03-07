Как начался "Полёт к Волге"

100 лет назад, в марте 1919 года, начался «Полёт к Волге» — стратегическая наступательная операция армии Колчака с целью разгрома Восточного фронта Красной Армии, выхода к Волге, соединения с белыми силами на Юге и Севере России и последующего удара на Москву. Основные удары белые войска наносили на центральном (Западная армия) и северном (Сибирская армия) направлениях.В начале кампании 1919 года на Восточном фронте установилась ситуация временного равновесия сил. Белая армия имела небольшое превосходство в живой силе (к началу мая 1919 года Красная Армия получила превосходство в численности войск), у красных в огневой мощи. При этом красные стали догонять белых в организации и боеспособности.В конце 1918 года – начале 1919 года стороны обменялись ударами. В конце ноября 1918 года белые войска начали Пермскую операцию и, 21 декабря взяли Кунгур, 24 декабря — Пермь (). 3-я красная армия потерпела тяжелое поражение. Возникла угроза потери Вятки и развала всего северного фланга Восточного фронта Красной армии. Только чрезвычайные меры позволили выправить положение. В январе 1919 года красное командование организовало контрнаступление с целью отбить Кунгур и Пермь. Наступление вели войска 2-й и 3-й армий, ударная группа 5-й армии (вспомогательный удар на Красноуфимск). Однако ошибки командования, плохая подготовка, слабость сил (не было превосходства над противником), слабое взаимодействие привели к тому, что поставленную задачу выполнить не удалось. Красные потеснили врага, но прорвать фронт не смогли и перешли к обороне.Частично поражение на пермском направлении было компенсировано победой красных на главном – уфимском направлении и на оренбургском. 31 декабря 1918 года Красная Армия заняла Уфу, а 22 января 1919 года части 1-й красной армии соединились в Оренбурге с Туркестанской армией, наступавшей из Туркестана. 24 января 1919 года войска 4-й красной армии взяли Уральск. В феврале 1919 года 4-я красная армия под командованием Фрунзе глубоко вклинилась между силами оренбургских и уральских казаков, выдвигаясь на линию Лбищенск — Илецк — Орск.Таким образом, в ходе зимней кампании 1918 – 1919 года Красной Армии удалось выйти к Уральскому хребту, последнему рубежу перед Сибирью, где располагались основные жизненно важные центры Белой армии. Бои на пермском и уфимском направлениях показывали ситуацию неустойчивого стратегического равновесия на Восточном фронте.Верховный главнокомандующий Колчак награждает своих солдатНа северном фланге Восточного Фронта РККА располагались две советские армии — 2-я и 3-я, командующие соответственно В. И. Шорин и С. А. Меженинов. Они насчитывали около 50 тыс. штыков и сабель, при 140 орудиях и около 960 пулеметах. 2-я армия прикрывала сарапульская армия, пермско-вятское – 3-я армия. Они противостояли Сибирской армии белых. В центре фронта стояла 5-я армия Ж. К. Блюмберга (вскоре его заменили М. Н. Тухачевским). Она насчитывала 10 – 11 тыс. бойцов при 42 орудиях и 142 пулеметах. Ей противостояла Западная армия белых. На южной фланге располагались 1-я армия — командующий Г. Д. Гай, 4-я армия — командующий М. В. Фрунзе и Туркестанская армия — командующий В. Г. Зиновьев. Они насчитывали 52 тыс. штыков и шашек при 200 орудиях и 613 пулеметах. Им противостояла Отдельная Оренбургская армия Дутова, которая понесла поражение отступила в степь, и Отдельная Уральская армия. Всего красные армии Восточного фронта в момент начала сражения насчитывали более 110 тыс. человек, около 370 орудий, более 1700 пулеметов, 5 бронепоездов.В результате красный Восточный фронт к моменту наступления армии Колчака имел сильные фланги и слабый растянутый центр. На северных операционных направлениях силы красных и белых были почти равны. Группа красных армий на юге, хотя и была сильно разбросана на пространству, имела серьёзное превосходство над врагом (52 тыс. человек против 19 тыс.). А слабая 5-я красная армия с 10 тыс. солдат было против почти 50 тыс. группировки противника.Советское командование планировало развить наступление на южном направлении (силами 4-й, Туркестанской и 1-й армий) и завершить освобождение Уральской и Оренбургской областей от белоказаков. Затем 1-я армия должна была двумя колоннами начать наступление на Челябинск. Правая колонна двигалась обходя Уральский хребет с юга, через Оренбург — Орск — Троицк, а левая колонна от Стерлитамака была нацелена на Верхнеуральск, пересекая Уральские горы, и оттуда двигалась на Челябинск. 5-я армия должна была преодолеть Уральские горы на своем участке, выходя в тыл пермской группировке противника, и оказывая помощь правому флангу 2-й армии. 2-я армия должна была охватить левый фланг пермской группировки белых. 3-я армия получала вспомогательную задачу по сковыванию с фронта белых.Стоит отметить, что тыл красного Восточного фронта в это время был непрочным. Политика «военного коммунизма», в частности, продовольственная продразверстка были тяжело восприняты крестьянством Поволжья. В ближайшем тылу Красной Армии по Симбирской и Казанской губерниям прокатилась волна крестьянских восстаний. Кроме того, часть сил Восточного фронта были переброшены на Южный, что ослабило положение красных армий перед наступлением войск Колчака.В декабре 1918 года была проведена радикальная реорганизация военного командования. Адмирал Колчак завершил начатую генералом Болдыревым работу по реорганизации управления белыми вооружёнными силами Востока России. 18 декабря 1918 года верховный главнокомандующий приказал упразднить корпусные районы Сибирской армии и создать вместо них военные округа: Западно-Сибирский со штабом в Омске (в его состав входили Тобольская, Томская и Алтайская губернии, Акмолинская и Семипалатинская области); Средне-Сибирский округ со штабом в Иркутске (в него входили Енисейская и Иркутская губернии, Якутская область); Дальневосточный округ со штабом в Хабаровске (в его составе были Амурская, Приморская и Забайкальская области, северная часть острова Сахалин. В январе 1919 года названия военных округов были заменены соответственно на Омский, Иркутский и Приамурский. Также «верховный правитель» утвердил созданный по указу войскового круга Оренбургского казачьего войска Оренбургский военный округ со штабом в Оренбурге (в этот округ входила Оренбургская губерния).Также для оперативного управления была образована Ставка Верховного Главнокомандующего адмирала Колчака. Начальником штаба Ставки Верховного главнокомандующего был генерал-майор Д. А. Лебедев, начальником штаба Восточного фронта – Б. Богословский. 24 декабря 1918 года войска Восточного фронта были разделены на Сибирскую, Западную и Оренбургскую отдельные армии, в оперативном подчинении Ставки находилась также Уральская отдельная армия. Сибирская и Народная армии были упразднены. Новая Сибирская армия под началом генерала Р. Гайды была сформирована на основе Екатеринбургской группы войск (в её состав входили 1-й Средне-Сибирский корпус, 3-й Степной Сибирский корпус, Воткинская дивизия и Красноуфимская бригада). К началу Весеннего наступления 1919 года Сибирская армия насчитывала около 50 тыс. штыков и сабель, 75 — 80 орудий и 450 пулеметов.В штабе Сибирской армии накануне генерального наступления. В первом ряду слева направо: командующий Р. Гайда, А. В. Колчак, начальник штаба Б. П. Богословский. Февраль 1919 годаЗападная армия под командованием командира 3-го Уральского корпуса генерала М. В. Ханжина была создана на базе 3-го Уральского корпуса Самарской и Камской группы войск (в дальнейшем — 8-й Уфимский и 9-й Волжский корпуса). Затем состав Западной армии был пополнен за счёт 2-го Уфимского и 6-го Уральского корпусов. К началу весны 1919 года Западная армия насчитывала более 38,5 тыс. штыков и сабель, около 100 орудий, 570 пулеметов. Также Западной армии была подчинена Южная армейская группа под началом генерала П. Белова (окончательно сформирована к 24 марта 1919 года), в составе 4-го армейского корпуса и Сводного Стерлитамакского корпуса. Южная армейская группа насчитывала около 13 тыс. штыков и сабель при 15 орудиях и 143 пулеметах.На основе войск Юго-Западного фронта была сформирована Оренбургская отдельная армия под командованием генерала А. И. Дутова. В состав Оренбургской армии входили: 1-й и 2-й Оренбургские казачьи корпуса, 4-й Оренбургский армейский, Сводный Стерлитамакский и Башкирский (4 пехотных полка) корпуса и 1-я Оренбургская казачья пластунская дивизия. Численность Оренбургской армии доходила до 14 тыс. человек. Отдельная Уральская армия под началом генерала Н. А. Савельева (с апреля В. С. Толстова) была сформирована из Уральского казачьего войска и других воинских частей, созданных в пределах Уральской области. В её состав входили: 1-й Уральский казачий корпус, 2-й Илецкий казачий корпус, 3-я Урало-Астраханский казачий корпус. Численность армии в разное время колебалась от 15 до 25 тыс. человек. Кроме того, 2-й Степной Сибирский отдельный корпус под началом генерала В. В. Бржезовского действовал на семиреченском направлении.Всего белые вооруженные силы Востока России к весне 1919 года насчитывали около 400 тыс. человек. На самом фронте было около 130 -140 тыс. штыков и сабель.Рядовой Сибирской армии. Экспонат Омского государственного историко-краеведческого музея. Источник: https://ru.wikipedia.orgПадение Казани, развал Народной армии, поражения на самаро-уфимском направлении, и уход с фронта чехословацких войск не привели к отказу сибирского правительства Колчака от наступательной стратегии. При этом правительство Колчака переняло по наследству стратегию Директории – главный удар на пермско-вятском направлении с целью соединения с Северным фронтом белых и войск Антанты. Далее можно было от Вологды развить движение на Петроград. Также наступление планировали развивать по линии Сарапул – Казань, Уфа – Самара, далее вырисовывалось московское направление. При успехе операции и выходом белых к Волге, наступление должно было продолжаться и перерасти в поход на Москву с севера, востока и юга. Это позволяло занять более населенные и развитые в промышленном отношении губернии, соединить силы с армией Деникина. В результате Москву после разгрома Восточного фронта красных и выхода к Волге планировали занять в июле 1919 года.Атаман Дутов, командующий Оренбургской армией, предлагал нанести главный удар на южном фланге с целью соединения и создания общего фронта с армией Деникина на Юге России. Однако сосредоточение в районе Оренбурга основной ударной группировки армии Колчака было затруднено из-за отсутствия прямой коммуникации — по железной дороге в Оренбург из Омска можно было попасть только через Самару. Кроме того, существовал и политический фактор – Деникин ещё не признал общероссийскую власть Колчака. Поэтому решили, что армии Деникина и Колчака будут воевать отдельно. Колчак заявил: «Кто первый попадёт в Москву, тот будет господином положения».В свою очередь, главнокомандующий Вооруженными силами Юга России (ВСЮР) Деникин строил планы кампании на 1919 год преувеличивая значение помощи союзников на Юге России. Планировалось, что дивизии Антанты помогут белым очистить Россию от большевиков. В реальности хозяева Запада не собирались ввязываться в бойню на территории России, предпочитая действовать руками белых и националистов. Деникин, надеясь на помощь Антанты, планировал завершить боевые действия на Северном Кавказе, не дать красным занять Украину, а затем также пойти на Москву, с одновременным ударом на Петроград и наступлением вдоль правого берега Волги. То есть былые вместо того, чтобы сконцентрировать основные силы на одном направлении, разбрасывали их на огромном пространстве.Таким образом, стратегия сибирского правительства имела шаткие основания. Во-первых, белое командование не смогло организовать взаимодействие основных сил Белой армии – войск Колчака и Деникина для удара по врагу. Армия Колчака повторяла стратегическую ошибку Народной армии и чехословаков – значительные силы снова были сосредоточены на пермско-вятском направлении, хотя уже выяснилось, что Северный фронт слаб и пассивен, имеет второстепенное значение. При этом чехословаки – наиболее сильная часть антибольшевистского фронта на востоке России, покинули фронт.Во-вторых, армия Колчака имела довольно слабую материальную базу, людские резервы. Основная масса населения, социальные группы не поддерживали правительство Колчака и его цели. Что в итоге привело к массовому сопротивлению в тылу, мощным восстаниям, которые стали одной из главных предпосылок будущего поражения Русской армии Колчака. Правда, в самом начале, подавив демократическую контрреволюцию «учредиловцев» (левое крыло февралистов-революционеров), военные смогли временно навести порядок в тылу, провести мобилизацию, что на основе крепких офицерских кадров создало сильную основу для Русской армии Колчака.В такой ситуации сибирское белое командование могло рассчитывать только на временный успех на одном из операционных направлений. Но этот успех покупался ценой полного стратегического истощения сил – войск, материальных и людских ресурсов, резервов. Для дальнейшего развития наступательных операций на таком огромном пространстве необходимо было успешно провести серию мобилизаций (в основном крестьян) как в тылу, так и на занятых территориях. Однако политика сибирского правительства исключала возможность того, что крестьянство поддержит белых. Более того, каждая новая насильственная мобилизация ещё более настраивала крестьянство против правительства Колчака, и ухудшала боеспособность самой Русской армии (саботаж, массовое дезертирство, переход на сторону красных и т. д.).То есть Русская армия Колчака могла нанести один мощный, но ограниченный по времени и пространству удар. Было логично нанести главный удар южнее Уфы с целью соединения с деникинцами. Однако тут, видимо, интересы белого командования были проигнорированы британцами. Образование единой сильной белой армии и возможного слияния белых правительств Юга России и Сибири противоречило интересам хозяев Запада, Лондона. Британцы сковывали политическую волю и оперативное мышление Колчака, толкали белых в сторону Вятки и Вологды. В итоге белые решили нанести два сильных удара и на Вятку, и на Среднюю Волгу, хотя сил и средств у них для этого не хватало. Последующие события в полной мере выявили показали недостатки стратегического плана белого командования.В стратегическом наступлении участвовало три белых армии: 1) Сибирская армия Гайды была уже сосредоточена на вятско-вологодском направлении, между Глазовом и Пермью; 2) Западная армия ген. Ханжина развертывалась на фронте Бирск – Уфа; 3) Оренбургская армия должна была нанести удар по линии Орск – Оренбург. Белая армия на фронте насчитывала около 113 тыс. человек при 200 орудиях. В трёх ударных группировках на вятском, сарапульском и уфимском направлениях было более 90 тыс. штыков и сабель. В стратегическом резерве Ставки Колчака был 1-й Волжский армейский корпус Каппеля (3 стрелковые дивизии и кавбригада) в районе Челябинск — Курган — Кустанай и три пехотных дивизии, которые формировали в районе Омска.Таким образом, армия Колчака наносила два сильных удара на северном и центральном направлениях. Успешное наступление в центре позволяло перерезать коммуникации сильной южной группы армий красного Восточного фронта и оттеснить три красные армии на юг. Тем самым белое командование могло освободить и получить помощь от Оренбургского и Уральского казачеств, обеспечить туркестанское направление.Продолжение следует…