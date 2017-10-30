Кровавая битва на плато Байнзицца
100 лет назад, в октябре 1917 года, завершилось сражение за плато Байнзицца. Наступление итальянской армии проводилось с целью захвата естественных горных рубежей, овладение которыми должно было обеспечить прочность Итальянского фронта. Также итальянское правительство хотело добиться победы, чтобы успокоить общественность – народ устал от длительной, бесплодной и крайне кровавой бойни. В обществе появились пораженческие настроения, люди хотели мира.
Одиннадцатая битва при Изонцо завершилась определённым успехом итальянской армии. Но потери армии были огромными. А верховное австро-венгерское командование, опасаясь, что вскоре ослабление и разложение армии выйдет из-под контроля и она не выдержит нового удара, попросили у Германии помощь в организации решительного наступления на Итальянском фронте.
Предыстория
Весной – летом 1917 года, значительно укрепив армию, итальянцы атаковали. Основные боевые действия по-прежнему происходили в районе реки Изонцо, где и австрийцы и итальянцы годами совершенствовали оборону, опираясь на удобную для защиты местность (реки, горы). Поэтому обе стороны имели здесь мощнейшие оборонительные позиции и наступательные операции обычно вели лишь к незначительному продвижению, и тяжелым потерям с обеих сторон.
Так, в мае 1917 года итальянская армия организовала новое наступление на Изонцо – уже десятое по счёту (Десятая битва при Изонцо). Наступление началось 14 мая, артиллерийской подготовкой на участке от Плавы до Горицы. Итальянская пехота, перейдя в атаку, сумела улучшить свои позиции, продвинувшись на 2-3 км. Затем итальянский главнокомандующий Кадорна направил главный удар южнее. Особенностью операции было участие 130 итальянских самолётов, которые бомбили австро-венгерские позиции и обстреливали их пулемётным огнём. Итальянцы сумели захватить первую линию обороны и ряд господствующих высот. Дальнейшие бои также привели к тактическому успеху, итальянцы продвинулись ещё на 2-4 км. К концу мая наступательный порыв пошёл на убыль, и итальянцы приступили к организации обороны на вновь занятых участках. Обе стороны понесли в ходе этой битвы огромные потери: итальянцы потеряли 36 тыс. человек убитыми, 96 тыс. ранеными и 25 тыс. пленными. Австрийцы потеряли около 100 тыс. убитыми и ранеными и 24 тыс. пленными.
С 10 июня 1917 года итальянское командование предприняло попытку силами четырёх корпусов улучшить позиции южнее Трентино. Это наступление вошло в историю как битва при Монте-Ортигара. Атаки итальянцев продолжались до 25 июня, но оказались безрезультатными и также сопровождались тяжёлыми потерями (бои шли в горных условиях, где сама природа помогала обороняющимся). Альпийские части итальянской армии сумели захватить вершину Монте-Ортигара, однако вскоре подверглись мощной контратаке альпийских частей австро-венгерской армии. Понеся большие потери, итальянские части откатились назад. За провал операции со своего поста был снят командующий 6-й итальянской армией генерал Мамбретти. Итальянская армия потеряла более 20 тыс. убитыми, ранеными и пленными, австрийские потери составили 9 тыс. убитыми и ранеными.
В это время общая ситуация для Италии на фронте ухудшается. В России произошла революция, вооруженные силы быстро разлагались, потеряв боеспособность. Австро-Венгерская империя избавилась от постоянной угрозы решительного поражения на Русском фронте, что позволило начать сосредоточение на Итальянском фронте почти всех ударных сил. Австрийское командование стало снимать с Восточного фронта войска и орудия. Так, уже после 10-й битвы на Изонцо 5-я австро-венгерская армия была усилена тремя свежими дивизиями и артиллерийской бригадой.
Одиннадцатая битва при Изонцо
Итальянское командование решило вторично провести большое наступление на Изонцо. Австрийцы, несмотря на усиление, больше думали об отходе на новые позиции, войска были утомлены и деморализованы бесконечной схваткой. Однако был большой риск, что отступающие войска не смогут удержаться на новой линии обороны и побегут дальше, поэтому решили продолжать удерживать позиции на плато Байнзицца. Именно на этом плато и происходили самые ожесточенные бои в ходе новой битвы на Изонцо.
В военном отношении итальянцы хотели улучшить свои позиции, опасаясь усиления врага. В связи с развалом Русского фронта считалось, что усилившаяся австро-венгерская армия может провести наступление. В ходе Десятого сражения на Изонцо итальянские войска захватили несколько важных позиций, но этого было недостаточно, чтобы создать неприступную оборону и получить плацдарм для будущего решительного наступления вглубь Австро-Венгерской империи. В частности, итальянцы хотели занять плато Байнзицца и высоты к востоку от Горицы. Также наступление было вызвано из-за ряда политических причин. Италия взяла на себя определённые обязательства на союзных конференциях. На июльском совещании Кадорну просили до наступление зимы провести две наступательные операции или по крайней мере одну. В Италию поступали сведения о различных трудностях Австро-Венгрии, казалось, что один сильный удар может привести к её полному военно-политическому краху. Кроме того, большая победа нужна была самой Италии, её правящей верхушке. Длительная война, отсутствие решительных побед, стояние армии на одном месте, ужасные потери и лишения населения вызвали недовольство общественности. Довольно сильны были пораженческие настроения. Правительству, командованию, и стоящими за ними финансово-промышленным кругам, получавшим огромные прибыли от войны, необходима была большая победа.
Верховное командование сосредоточило все свободные силы восточном фронте. К 18 августе там было сконцентрирована 51 дивизия (600 батальонов из общего количества в 887), около 5 тыс. орудий и минометов. 2-я итальянская армия была вновь восстановлена в составе шести корпусов – 4-й, 27-й, 24-й, 2-й, 6-й и 8-й (всего 26 ½ дивизии). 2-й, 4-й и 6-й корпуса были расположены в основном на левом берегу Изонцо, 27-й и 24-й корпуса – между Плавой и западными склонами Монто Санто. 8-й корпус был своего рода отдельной группой, поддерживавшейся связь между 2-й и 3-й армиями. В армии было 2366 орудий и 960 минометов. В составе 3-й армии было 18 дивизий, около 2000 орудий и минометов. Кроме того, был особый резерв в составе 6 ½ пехотных и 1 ½ кавалерийских дивизий. Наступление на плато Байнзицца было поручено в основном 24-му и 27-му корпусам. Если бы они прорвали оборону врага, то они выдвигались на лесистое плато Тернова и могли обойти австрийские позиции к востоку от Горицы. 3-я армия должна была атаковать от долины реки Виппакко до реки моря.
Против итальянцев стояла 5-я австро-венгерская армия под началом генерала Бороевича (Изонцская армия) в составе 5 корпусов (248 батальонов) при 2200 орудиях. Три дивизии уже прибыли с Русского фронта и ещё 6 перебрасывались и были в пути. Австрийцы контролировали предмостный плацдарм у Тольмино, который имел хорошие коммуникации с тылом – железную дорогу и шоссе. Плацдарм был удобным районом для сосредоточения войск в ходе возможного наступления. Плато Байнзицца было ещё одним опорным пунктом и плацдармом австрийской армии, удобным для обороны и наступления.
18 августа 1917 года итальянская армия начала очередное крупное наступление в долине Изонцо. После артиллерийской подготовки в ночь на 19 августа 24-й корпус генерала Кавилья и 27-й корпус генерала Ванцо стали наводить мосты через Изонцо. Задача была крайне трудной: преодолеть с боем непроходимую вброд реку на виду у врага, закрепившегося на высоком берегу. Австрийцы установили в скалах пулеметные гнёзда и оказывали крайне ожесточенное сопротивление, особенно на участке 27-го корпуса. Поэтому из 14 назначенных к постройке мостов удалось навести только 6.
К утру 19 августа 8 батальонов 27-го корпуса и 4 батальона 24-го корпуса переправились через реку и атаковали вражеские позиции, которые располагались в три яруса – у реки, на склонах и прибрежных высотах, и на главных высотах плато – Врх, Кук, Еленик и Кобилек. В это же время 4-й и 6-й итальянские корпуса демонстративными действиями сковали австрийцев севернее и южнее. Начал активное наступление и 2-й корпус генерала Бадольо. В ночь на 20 августа мосты, ранее повреждённые огнем австрийцев, были исправлены, также возвели новые. Большинство частей 24-го корпуса форсировали реку. Итальянские войска вышли во фланг и тыл ключевым высотам Кук и Еленик. Вскоре высоту Кук взяли. 22 августа штурмом взяли и охваченную с трёх сторон высоту Еленик. 2-й итальянский корпус атаковал Кобилек. 23 августа эта гора и другие ещё оставшиеся у австрийцев опорные пункты пали. Вся оборонительная система австрийцев на плато, включая также Врх, Бате и Монте Санто, рухнула.
В районах Месняк и Великий Врх наступление 27-го корпуса, а также введенного в бой 14-го корпуса, было задержано. Однако в ночь на 24 августа стало понятно, что противник отступает. Это была победа, итальянцы продвинулись примерно на 10 км в глубину, заняли район в 200 кв. км, захватили до 20 тыс. пленных и 125 орудий, огромное количество различных запасов и военного имущества. Австрийцы планировали закрепиться на линии Мезеньяк – Каль – Врговек – Мадони – Загорье – Сан-Габриеле. Здесь заранее были подготовлены оборонительные полосы. Дальнейшее же продвижение итальянцев через плато замедлилось: воды здесь не было, дороги были разрушены, местность была сильно пересеченной. Войска были крайне утомлены, тылы отстали, их нужно было подтянуть, как и артиллерию. Ещё большей проблемой было отсутствие резервов, необходимо было пополнить части, понесшие тяжелые потери. Штурм отлично укрепленных австрийских позиций дался итальянской армии большой кровью. Заканчивались и боеприпасы для артиллерии: для операции было заготовлено 3,5 млн. снарядов больших и средних калибров, из них использовали уже более 2 млн. снарядов. Снабжение армии было хорошо налажено, но приходилось считаться с возможностью скорого австрийского контрнаступления, боеприпасы необходимо было беречь.
Сражение ещё не прекратилось, но разбилось на массу небольших стычек. 24-й и 27-й корпусам удалось, с большим трудом, ещё немного продвинуться вперёд, но австрийцы уже закрепились и стойко отбивались. Сил и средств, чтобы снова прорвать их оборону не было. 29 августа верховное командование приказало остановить наступление. Бои продолжались только севернее и восточнее Горицы.
Одновременно с наступление войск 2-й армии, 19 августа пошла в атаку и 3-я армия. На приморском фланге войска 3-й армии поддерживали огнем итальянские и британские корабли. 3-я армия наступала не столь успешно, как 2-я, здесь австрийцы оборонялись даже ещё более упорно, чем на плато Байнзицца. 7-й, 11-й и 25-й корпуса добились незначительных, локальных успехов, однако австрийцы контратаковали и вернули утраченное. Такие же незначительные успехи были на участках 23-го и 13-го корпусов. 23 августа широкое наступление пришлось остановить из-за огромных потерь, совершенно несоизмеримых с достигнутыми результатами.
Далее отдельные сражения продолжались с переменным успехом. Австрийское командование, встревоженное продвижением итальянской армии, 4 сентября организовало энергичное контрнаступление на участке Монте Гермада. Части 23-го корпуса были потеснены, но затем вернули утраченные позиции. 13-й корпус был оттеснен на старые позиции, снова атаковал, продвинулся вперёд, но после тяжелых боев 5-6 сентября вновь отошёл на старые укрепления.
4-5 сентября австрийские войска контратаковали в районе Санта-Катерины, Великий Гриб и Сан-Габриеле. Они несколько потеснили итальянцев, но вскоре они сами атаковали и отбросили врага. 11 сентября после мощнейшей артподготовки части 6-го итальянского корпуса снова пошли на штурм Сан-Габриеле. Итальянцы прорвались на вершину горы и захватили 2 тыс. пленных. Но сильный австрийский огонь заставил итальянцев покинуть вершину горы. Бои за гору продолжались ещё несколько дней и отличались крайним упорством. Обе стороны понесли огромные потери. Полковник 14-го австрийского полка писал: «Кто смог бы полностью описать этот Сан Габриеле, этот своего рода Молох, который каждые три или четыре дня пожирает полк солдат и который несомненно, даже если этого официально не признают, каждый день переходит из рук в руки?» Итальянцы попытались организовать ещё один мощный штурм горы, изолировав её гарнизон сильным обстрелом со всех сторон, но эту попытку пришлось оставить из-за нехватки боеприпасов.
15 сентября возобновились бои на плато Байнзицца. Итальянские войска взяли высоты 895 и 862, находившееся на крайнем востоке плато. Затем итальянцы добились ещё нескольких локальных успехов. К 5 октября сражение было окончательно завершено.
Итоги
Одиннадцатая битва при Изонцо была завершена. Итальянская армия добилась успеха на плато Байнзицца. Однако этот успех был тактическим, так как решительного успеха добиться не удалось. Австрийская армия удержала за собой ключевые позиции Тольмино и Сан-Габриеле. Сохраняя эти позиции за собой, австрийцы создавали угрозу для итальянских войск, которые продвинулись вперёд. В военном отношении переправа через реку на виду у противника, занимавшего сильные позиции на высоком берегу, и штурм ряда чрезвычайно сильно укрепленных параллельных рубежей, расположенных в гористом районе, представляет одну из самых блестящих операций итальянской армии в мировой войне, делая честь как командирам, так и рядовому составу итальянской армии. В районе же Горицы итальянцы не смогли добиться успеха. Небольшие успехи были на Карсо, при огромных потерях.
В целом итальянская армия потеряла в этой бойне 166 тыс. человек: 40 тыс. убитыми, 108 тыс. ранеными и 18 тыс. пленными. Австрийцы также понесли тяжелые потери, хотя и меньше, чем у итальянцев. Особенно много было пленных – 30 тыс. человек.
Наступление итальянских войск поставило австрийцев в трудное положение. Австро-венгерская армия, устав от бесконечной бойни, страшных потерь на Русском и Итальянском фронтах, стала разлагаться. Начальник австрийского Генштаба генерал Арц выразил опасение, что итальянцы прорвутся к Триесту и что в случае нового итальянского наступления австро-венгерская армия может попросту не выдержать и побежать. Германское верховное командование также было обеспокоено ослаблением позиций союзника, который мог заключить сепаратный мир за спиной у Германии. Вена действительно продумывала такой шаг.
Людендорф писал: «Итальянцы снова добились успехов. Правда, австро-венгерские армии удержали занятое ими пространство, но их потери на плато Карсо были настолько велики и их моральное состояние так пошатнулось, что в руководящих военных и политических кругах Австро-Венгрии создалось убеждение, что австро-венгерская армия не сможет устоять против нового натиска и не выдержит двенадцатого наступления на Изонцо. Австро-венгерская армия на итальянском фронте нуждалась в усилении германскими частями». В итоге австро-германское командование решило предпринять на Итальянском фронте решительное наступление.
Автор: Самсонов Александр
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