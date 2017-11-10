17:53 10 ноября

Почему проиграл Белый проект

Почему проиграл Белый проект

Почему проиграл «Белый» проект? Русский код — матрица, выраженный в русском цивилизационном проекте, входил во всё возрастающее противоречие с проектами российской же «элиты» — Романовых и западников, совершивших февральско-мартовский переворот, а затем при поддержке Запада создавших Белый проект. Противоречие между русской матрицей и проектами западников и привели к катастрофе 1917 года, новой Смуте и жесточайшей гражданской войне. Белый проект не соответствовал чаяниям народных масс.

Белый проект — это проект либерально-буржуазный, прозападный. Его выдвигали масоны, тайные иерархически построенные ложи, ставящие целью создание «единого человечества» во главе с всемирным правительством. Соответственно российские ложи были вторичными и концептуально-идеологически зависимыми от западных старших «партнеров». При этом масоны пользовались определённой поддержкой еврейства, что обеспечивало поддержку со стороны т. н. «финансового интернационала» («золотой элиты», «хозяев денег»). Кроме того, прозападный, масонский проект преобразования России, особенно на первом этапе, пользовался поддержкой западных «партнеров» по Антанте — официальных правительств, институтов и организаций США, Англии и Франции.

Февралисты-революционеры, свернувшие царя Николая Второго, уничтожившие русское самодержавие и имперскую армию, и были социальной основой этого проекта. Это была большая часть тогдашней верхушки России, выродившаяся элита Российской империи — значительная часть дома Романовых, выступившая против Николая II, иерархи церкви, генералитет, аристократия, дворяне, либеральная интеллигенция (подавляющая часть тогдашней российской интеллигенции), капиталисты — банкиры, промышленники, собственники-буржуа, чиновники, члены почти всех общественных и политических партий и движений (кроме, крайне ослабленных правых-монархистов, которые к 1917 году утратили почти все прежние позиции в обществе).


Раз и навсегда нужно отринуть миф, что большевик свергли царя. Самодержавие сокрушили не комиссары и не красногвардейцы, а масоны высших степеней посвящения, генералы, сановники и думские деятели. Либерально-буржуазная часть общества пыталась окончательно утвердить в России матрицу западного общества. Русское самодержавие, по их мнению, мешало им, было архаикой, сдерживало движение России по западному пути. У них была сила, богатство, капиталы, собственность, огромное влияние через либеральную прессу (а она тогда почти вся была либеральной), через партии и движения. Но не было подлинной власти, то есть контроля. Подлинную власть можно было получить только уничтожив самодержавие. Кроме того, у российских западников, воспитанных на европейских образцах, всегда искаженное представление о Западе и России. Западникам, масона нравилось жить в Европе — «милой и цивилизованной». Для них Россия всегда была «тюрьмой народов», «дремучей, отсталой страной», с «диким и непросвещенным народом», «вечно пьяными», непонятными им мужиками.

Вот они и хотели сделать из России Францию, Голландию или Англию. Не понимали, что Русь-Россия — это отдельная, уникальная цивилизация, не Запад, и не Восток. Наши западники хотели «рынка», «демократии» (по сути, власти богатых через СМИ и партии), «свободы». Были и определённые меркантильные соображения — царская семья должна была поделиться собственность, капиталисты и буржуи не хотели никаких ограничений в деле хищнического освоения русских богатств, в этом они не отличались от своих западных коллег.

Поэтому всегда нужно помнить, что Белое движение — это прозападное либерально-демократическое, буржуазное движение. В Советском Союзе совершили ошибку, когда в фильмах про Гражданскую войну создали ошибочный образ белых офицеров и деятелей. Повсеместно они оказывались монархистами и во время отдыха в ресторанах и трактирах орали гимн «Боже, царя храни!» Это миф, советский и либеральный. Все белые армии и правительства чурались монархизма, придерживались либерально-демократических позиций. Более того, белогвардейская контрразведка давила маргинальные подпольные монархические движения во время войны с красными. Монархизму не было места в рядах Белой армии, кроме личных убеждений отдельных офицеров. Не удивительно, как потом оказалось, что большая часть офицеров, придерживавшихся монархических взглядов, и патриотов единой Великой России, в итоге оказались в рядах Красной Армии. И они не ошиблись, в итоге сталинская империя восстановит Российскую империю почти в прежних границах и даже больше — учитывая государства «народного социализма» и социалистического блока, которые вошли в сферу влияния России-СССР.

Почему западники, масоны учинили революцию, когда германский блок уже падал от истощения? Ведь Россия могла стать победителем Германии, вместе с другими державами Антанты. Такая была установка от хозяев Запада — Россия, по их планам, должна была рухнуть и также стать добычей, как и погибшая Германская империя. Обманувшиеся же в своих надеждах российские западники-масоны (будущие революционеры-февралисты) хотели свергнуть царя, прийти к власти, и на волне победы направить Россию по западному пути развития, ориентируясь на Англию, Францию и США. Кроме того, была опасность, что в последний момент царский режим всё же извернётся и пойдёт на сепаратный мир с Германий (поэтому убили Распутина, который с помощью царицы настаивал на этой идее), что могло на некоторое время продлить правление дома Романовых. В результате прозападная элита России — промышленно-финансовая, военная, административная, политическая, — составила заговор и свергла царя, разрушила самодержавие и империю.

Однако вместо триумфальной победы выродившаяся «элита» вызвала цепную реакцию и катастрофу «старой России», в которой она сама процветала. Рухнули не только самодержавие, Российская империя, дом Романовых, но весь старый проект и государственность. Западники сами своими руками запустили процесс русской Смуты — беспощадной и всеуничтожающей.

Таким образом, белый проект был основан на убеждении, что после свержения самодержавия (или социализма — в 1991-1993 гг.), можно устроить жизнь по западным образцам. Идеологами проекта служили масоны, которые считали, что Россию можно интегрировать в западную (европейскую) цивилизацию. Россия уже частично стала финансово-экономической периферией Запада при Романовых, европейская культура формировала сознание элиты Российской империи, которая говорила на немецком, французском и английском языках. На западной культурной матрице воспитывалась российская интеллигенция. Теперь же западники хотели завершить процесс вестернизации русской цивилизации, начатый при Романовых. Если при правлении Романовых западнизировалась в основном социальная верхушка, а народ в массе своей сохранил русскую матрицу (мечта о социальной справедливости, русский язык, русские сказки, былины, песни, быт и пр.), то теперь в России собирались создать новое общество по примеру западных демократий. Его отличительными чертами были демократия парламентского типа; рыночная, полностью капиталистическая экономика, без архаических элементов, сохраняющихся в России; независимая судебная власть; политический плюрализм, многопартийность; светский характер общества, без господства одной из религий и государственной поддержки церкви; различные свободы и т. д.

Но это внешняя сторона. При такой «демократии» внешне общество было свободно, но, по сути, парламентская республика опиралась на строгую иерархию тайной власти в орденских, масонских и парамасонских структур, закрытых клубов. Такая система до настоящего времени правит Западом. Дети представителей финансово-экономической, политической и военной верхушки учатся в особых учебных заведениях, вступают в тамошние закрытые клубы (вроде «Череп и кости» — старейшее тайное общество студентов Йельского университета США). Там они заводят нужные знакомства и связи. Происходит и определённый отбор. Выходцы из таких клубов и обществ занимали и занимают важнейшие посты в политике, СМИ, финансово-экономической, военной, научной и образовательной сферах в западных странах. Такой системе подконтрольна исполнительная, законодательная и судебная власть. Отдельные лица, которые смеют выступить против системы, подвергаются бойкоту, изоляции, высмеиванию, или их даже физически уничтожают, если они не понимают «сигналов» и опасны.


Рыночная (капиталистическая) экономика становится основанием и питательной средой для монополистических структур финансового и промышленного капитала (современные ТНК и ТНБ), концентрирующего в себе основные потоки и источники прибыли. Основные богатства страны принадлежат ограниченному кругу семей. Не удивительно, что в настоящее время несколько сотен семей-кланов контролирует более половины богатств планеты. Плюрализм в идеологии позволяет манипулировать общественным мнением. Большая часть и самые массовые СМИ принадлежат олигархии, что составляет ещё один контур контроля над обществом.

Стоит отметить, что западный проект показал свою силу и эффективность в условиях Западной Европы и США. Хозяева Запада смогли первыми совершить качественный рывок в технологиях, и подчинили своей власти почти всю планету, ограбили всё человечество. Вывезли из периферии Западной Европы, Америки, Африки, Азии, островных территорий колоссальные богатства. Создали крайне эффективную паразитарную модель грабежа и эксплуатации большей части человеческой цивилизации. Это в итоге позволило создать видимость процветания в странах ядра капитализма (метрополии), общество потребления и «всеобщего благоденствия», временно подавив социальное недовольство в западных странах, канализируя его в потребление и развлечения. Это канализировало внимание и энергию людей, но катастрофическим образом сказалось на будущем белой расы и практически всех народов Западной Европы (вымирание, моральная, психическая и физическая деградация, инволюция). Правда, хозяевам Запада наплевать на будущее белой расы и крупных наций Европы, они уже осуществляли проект «серой расы» — идеального раба-потребителя, не имеющего расовых, языковых, национальных, культурных корней. Таким рабом крайне легко манипулировать, лепить из него всё что угодно.

Проблема была в том, что как показывает история, западный проект глобальной невольничьей цивилизации, с господством немногих «избранных» над массами «недочеловеков — двуногих орудий», опущенных в животное состояние, неприемлем для русской матрицы, программного кода русского суперэтноса. Разрушение социальной справедливости и этики совести (сопричастности к высшей вести, миру правды и справедливости) ведёт к саморазрушению русского народа, общества и государства. Так, вестернизация элиты Российской империи в итоге и привела к катастрофе 1917 года. Западный путь развития однозначно ведёт к русской Смуте — ответу русского народа на неправедность «элиты» и нарушение социальной справедливости.

Поэтому представители белого, либерально-демократического проекта не могли создать привлекательный образ будущего для большинства народа в 1917-1918 гг. Образ «милой» Голландии или Франции, «просвещенной», зажиточной и богатой, был приемлем для большинства значительной части либеральной интеллигенции, буржуазии и дворянства. Но не имел ни единого шанса на успех в простом народе. Схожую ситуацию в России мы видим в конце XX — XXI вв. Цели вроде «догнать Португалию» по уровню зажиточности, стать «энергетической сверхдержавой» (по сути, «экономикой трубы»), для русских неприемлемы. Простые люди очень быстро замечают, несмотря на качественное усиление мощи пропаганды, что есть «избранные» и «рабочий скот». Что кто-то может позволить себе яхты и самолеты, бриллианты и усадьбы, недвижимость за границей, а для других «денег нет». Что «золотые детки» могут гонять на супермашинах, нарушать правила и даже убивать простых людей, их «отмажут», а обычного человека посадят и надолго, если он срубит высохшее дерево, чтобы печку топить зимой.

Таким образом, именно путь интеграции России с Западом, утрата ею своей национальной идентичности в значительной степени и предопределили трагическое расхождение цивилизационного и национального (государственного) проектов в Российской империи и, в конечном счёте, крах и уничтожение проекта Романовых, «старой России» — катастрофу 1917 года. Россия не могла стать частью Запада — только как колония (и то по частям, чтобы легче переварить), с полным угасанием и гибелью русского суперэтноса, языка и культуры. Предлагаемое будущее не могло наступить (единение России и Запада), так как путь к нему оборачивался катастрофой и гибелью русской цивилизации и народа. Этого не могли понять и не могут понять либералы и западники всех мастей в России. Схожую ситуацию мы наблюдаем и последнее время.

У белого, либерально-демократического (прозападного, масонского) проекта шансов в России не было совсем. Этот проект не мог победить, так как Россия, идя по пути полной вестернизации, неизбежно должна была распасться и самоуничтожиться. Что и происходило в 1917-1920 гг. Только красный (советский) проект спас Россию, всю цивилизацию и народ.


Понимали это и самые глубокие умы на Западе. Так, британский историк и философ Арнольд Тойнби (1889 года — 1975) отмечал: «»Хотя прозападная политика проводилась более двух веков, она привела Россию Петра Великого к полному краху. Одно из объяснений подобного развития событий видится в том, что процесс вестернизации не затронул всех сторон жизни России и был жестко ограничен определёнными рамками. Собственно, Запад так и не оказал влияния на жизнь и культуру России… Мощные традиционные культурные пласты оказывали сопротивление процессам вестернизации (русская матрица. — Автор). Катастрофа 1914-18 гг. сделала очевидной и общепризнанной промышленную и социальную отсталость России, способствовала приходу к власти большевиков, определив в некоторой степени и их программу… Радикальные формы политической оппозиции, выработанные на Западе, проникли в русскую жизнь столь глубоко, что борьба за политическую свободу в России может вполне считаться движением западного происхождения, а революция была антизападной в том смысле, что Запад в определённом смысле отождествлялся с капитализмом» (А. Тойнби. Постижение истории).

Тойнби чётко определил, что русский код — матрица, выраженный в русском цивилизационном проекте, входил во всё возрастающее противоречие с проектами российской же «элиты» — Романовых и западников, совершивших февральско-мартовский переворот, а затем при поддержке Запада создавших Белый проект. Противоречие между русской матрицей и проектами западников и привели к катастрофе 1917 года, новой Смуте и жесточайшей гражданской войне. Белый проект не соответствовал чаяниям народных масс, желавших социальной справедливости, уничтожения социального паразитизма. Белой проект вёл к гибели русской цивилизации и народа, к распаду и подчинению остатков России Западу. Поэтому народ поддержал большевиков, русских коммунистов, с их идеей социальной справедливости, соборности и уничтожением социальных паразитов, с заменой формальной религии на этику совести.
Автор: Самсонов Александр


Статьи из этой серии:

Смута 1917 года

100-летие Февральской революции
Что погубило царскую Россию?
У Николая II не оставалось шансов удержать власть?
Как Николай II отрёкся от престола
«Россия погружалась в засасывающее болото грязной и кровавой революции»
Война за абсолютную власть на планете
Русская интеллигенция против «царства тьмы»
Миф о «Еврейской революции» в России
Как февралисты уничтожили армию
Как Керенский стал разрушителем России и русской армии
Как февралисты развязали гражданскую войну в России
Как февралисты официально «похоронили» Российскую империю
Октябрь спас Россию
Большевики стали осуществлять новый проект развития, спасая не только Россию, но и всё человечество
Почему большевики победили
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 56

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. А.В.С. Сегодня, 15:06
    "Белый проект"-это совершенно обычный патриотизм,"Россия Великая,Единая и Неделимая".Белое движение- это сопротивление нормальных людей-патриотов ,либералов,монархистов ,консерваторов- против безумных экстремистов,уголовников,шпионов и авантюристов.Беда России в том,что нормальных людей оказалось мало,а безумцев и глупцов- слишком много.
    Если конкретно : нельзя было более злобными,лживыми и жестокими чем коммунисты.Барон Унгерн пытался действовать как большевики- в итоге всеми остальными участниками Белой Борьбы он считался безумным садистом.
    А.В.С.
    1. 210окв Сегодня, 15:08
      Что "Белый проект?"Дальше что ли пишите?
      210окв
      1. Ромей Сегодня, 15:21
        Могу продолжить... Не было "белого проекта". Кроме лозунга о "единой и неделимой", внешне красивого. но всячески оторванного от постреволюционной реальности белая сторона не смогла предложить ни одной реальной альтернативы. Единственной фигурой который всерьез приблизился к этой цели был только лишь атаман ВВД П.Н. Краснов, который пытался заняться строительством нового государственного устройства России на территории области Войска Донского в противовес большевистскому проекту, но в силу обстоятельств это у него не получилось, в отличии от большевиков, которые проявили волю к победе и смогли в той или иной степени реализовать ими предложенное. Остальное действительно было все несерьезно, включая самые различные "правительства"...
        Ромей
        1. avva2012 Сегодня, 15:58
          Единственной фигурой который всерьез приблизился к этой цели был только лишь атаман ВВД П.Н. Краснов, который пытался заняться строительством нового государственного устройства России на территории области Войска Донского

          Да, он, известный сепаратист и предатель. Толково придумано о том, что из всей этой кодлы, он оказывается еще и выделялся.
          avva2012
          1. Ромей Сегодня, 16:40
            Именно так. Усмешка истории: ни один из белых генералов не был обладал качествами, необходимыми для политика, тем более намеревавшимся потягаться с такими политическими зубрами как В.И. Ленин или Л.Д. Бронштейн (Троцкий). А вот у П.Н. Краснова эти качества были: здравый смысл, безпринципность, цинизм и неразборчивость в средствах.
            Ромей
            1. avva2012 Сегодня, 16:53
              А вот у П.Н. Краснова эти качества были: здравый смысл, безпринципность, цинизм и неразборчивость в средствах.

              Я бы "здравый смысл" из вышеперечисленного, все же, убрал. Предательство не лучший выбор для человека со здравым смыслом. Все же тот же Корнилов или Деникин, как-то на его фоне чище выглядят.
              avva2012
              1. Ромей Сегодня, 17:38
                Коллега! Мы сейчас говорим о Краснове 1918 года, а не 1941 года. Это совершенно разные люди. Говорить о Краснове как предателе в период гражданской войны мягко говоря преждевременно. Тогда придется объяснить подписание брестского мира тоже предательством. Сотрудничество с немцами объяснялось именно здравым смыслом: воевать с Германией казаки не могут физически за отсутствием ресурса, до союзников далеко, и, что это за союзники скорее всего до Краснова дошло еще в период между февралем 17 и мартом 18 года. Насчет чистоты любого деятеля этого периода тоже вопрос весьма спорный, поскольку психология участника гражданской войны резко отличается от нашей психологии мирного времени. Там другие понятия о добре и зле, причем весьма гипертрофированные.Я просто пытаюсь отойти в этом конкретном вопросе от какой либо идеологической предвзятости.
                Ромей
                1. avva2012 Сегодня, 17:46
                  Согласен с вами, что Краснов отличался в 1941 году от себя же в 1918-м. Возрастом. Вы, знаете, меня жизнь научила может быть и не многому, но одно, я усвоил железно, что если человек по натуре шкура, то он шкурой останется при любых обстоятельствах. Все остальное отговорки, поверьте.
                  avva2012
        2. avt Сегодня, 16:29
          Цитата: Ромей
          но в силу обстоятельств это у него не получилось

          bully А что ? Слабо это ,,обстоятельство" назвать ? ,,Казакия" растворилась как дым , аккурат вместе с гетьманьщиной Скоропадского, когда ушли немцы со своим рейхсвером, чьими клиентами были тот и другой. Кстатит Краснов с Украины при благословении немцев получал оружие.
          avt
          1. Ромей Сегодня, 17:04
            Не все так просто. Это скорее одно из обстоятельств. Во первых, в 1918 году, ни о какой "Казакии" речи не было. Она появилась несколько позднее в недрах кубанской областной рады под видом федерации Дона, Кубани и Терека, но очень быстро была прикрыта добровольцами. Суть действий Краснова была в чем: 1. Государство может побороть только Государство. 2. регулярную армию может победить только регулярная армия. 3. нужна социальная опора, и он пытался привлечь на свою сторону хотя бы часть иногороднего населения. В вопросах стратегии он также был более реалистичен чем прочие, настаивая на взятии Царицына и соединении с Колчаком и белочехами вместо бестолкового топтания на Кубани и всякой партизанщины. А насчет немцев, то опять таки в этом плане он более схож с большевиками, нежели чем с гетманом. который был откровенной марионеткой, а ни Краснов, тем более большевики таковыми не были и вели свою весьма хитрую игру. Одним нужна была передышка, а другому оружие, причем для обоих противников не было секретом, что Германия скоро сдуется... Вот такие причудливые загогулины выдавала гражданская война в России. Просто диву даешься.
            Ромей
      2. А.В.С. Сегодня, 15:24
        Русские патриоты-"белые"- выступали за совершенно обычные вещи :Отечество,свобода,гражданские права,частная собственность,предпринимательство и свободная торговля.Но их противники-"красные" и прочие социалисты...это как бы к власти в эРэФ пришел Исламский Халифат вместе с бомжами,бандитами , таджикскими гастарбайтерами и украинскими наёмниками.Интересно,понравилась бы власть Халифа аль-Багдади нынешним сторонникам советского строя ?
        А.В.С.
        1. avva2012 Сегодня, 15:30
          Русские патриоты-"белые"- выступали за совершенно обычные вещи

          Согласен, совершенно "обычные вещи": а) мизерное количество господ на вершине власти должны вечно паразитировать на тех, кого они называли быдлом, холопами, чернью, хамами;
          б) частная собственность, неприкосновенна; в) жизнь тех, кто не входит в "элиту" не стоит того, чтобы ее рассматривать, как ценность, а поэтому этими жизнями можно расплачиваться в различных грабительских войнах для того, чтобы потомки "белой кости" и дальше могли паразитировать. Это так вкратце.
          avva2012
          1. А.В.С. Сегодня, 15:49
            Цитата: avva2012
            мизерное количество господ на вершине власти должны вечно паразитировать

            Это вы имеете ввиду Политбюро и Центральный Комитет ВКПб ?! Согласен,они паразитировали на многомиллионной массе советских граждан,заставляя участвовать в различных грабительских войнах в Анголе,Сомали,Никарагуа,Сирии,Афганистане,да ещё оплачивая на сотни миллиардов долларов счастливую жизнь арабов,кубинцев и прочих негров за "построение социализма".
            А.В.С.
            1. avva2012 Сегодня, 15:53
              Мы сейчас о "белом проекте" разговариваем, так что, ваше замечание мимо кассы.
              avva2012
            2. Проксима Сегодня, 16:10
              Цитата: А.В.С.
              Цитата: avva2012
              мизерное количество господ на вершине власти должны вечно паразитировать

              Это вы имеете ввиду Политбюро и Центральный Комитет ВКПб ?! Согласен,они паразитировали на многомиллионной массе советских граждан

              Самый главный "паразит" был Сталин. Он так "допаразитировался", что ЕГО ДАЖЕ БЫЛО НЕ В ЧЕМ ПОХОРОНИТЬ !!! belay
              Что касается Политбюро и Центрального Комитета ВКП(б), то их "богатства" всех вместе взятых не дотягивали и до тысячной доли доходов теперешнего олигарха средней руки. fellow
              Проксима
              1. avva2012 Сегодня, 16:20
                Вы, решили, что я за анархию? belay И.В. Сталин и Политбюро в то время, это, как раз пример того, что люди стоящие на вершине власти могут быть людьми, а не паразитами. В противовес всей мировой истории, Они, это доказали.
                avva2012
              2. looker-on Сегодня, 16:41
                А зачем Сталина в чем то хранить было ?Он владел самой большой страной. Что больше то ? laughing да в могилу с собой многое не возьмёшь.
                looker-on
                1. avva2012 Сегодня, 16:46
                  Вся проблема в том, что акромя И.В. Сталина, коммуниста, никто до этого не додумался. Впихивают, обычно, в собственную кишку и все. Николай то, что не "владел большой страной"? Ан нет, "частная собственность, не прикосновенна".
                  avva2012
          2. looker-on Сегодня, 16:38
            А что изменилось при СССР ?Все на волгах ездили да на чайках?у всех дачи с землёй собственной были ?Все отдыхали не по путёвкам да все больше на островах заморских?Отобрали у все все что можно и выдали труд да квартиры в которых собакам то тесновато (кухни в пару квадратов особенно впечатляли с детства )
            looker-on
        2. badens1111 Сегодня, 16:53
          Цитата: А.В.С.
          .Но их противники-"красные" и прочие социалисты...это как бы к власти в эРэФ пришел Исламский Халифат

          Что то в последнее время как по методичке вам подобные шпарят про это .якобы соответствие.
          Тот же Михеев язык стер сегодня по радио,все об этом как то неуклюже и надрывно стенавший.
          badens1111
          1. avva2012 Сегодня, 17:02
            И не говорите, как по отмашке флажка, то все начинают собственное мнение высказывать, о том, что, это де Троцкий революцию совершил, то Ленин, уже английский шпион, и.т.д. Затем, резко одно забывают, зато вспоминают другое. Эх, посмотреть бы на того махальщика!
            avva2012
      3. Проксима Сегодня, 15:56
        Цитата: 210окв
        Что "Белый проект?"Дальше что ли пишите?

        А не лучше ли написать, что красное движение - это МОНОЛИТ, то есть,большевики во главе с непререкаемым авторитетом (Лениным). А белое движение - это сброд монархистов, либералов, кадетов и прочих приверженцев многочисленных авантюрных течений. Раздоры в белом движении были уже тогда, но они сглаживались перед лицом общей опасности (большевиками). Победи тогда белые, Россия опять бы погрузилась в пучину гражданских войн, которые и прикончили бы окончательно Русскую цивилизацию.
        Проксима
        1. А.В.С. Сегодня, 16:02
          Цитата: Проксима
          белое движение - это сброд монархистов, либералов, кадетов и прочих приверженцев многочисленных авантюрных течений

          Семь из десять самых процветающих государств мира это монархии.Либерализм это политика примерно 90% стран (кроме таких развитых как Сомали).А красное движение это либо городские сумасшедшие как американские коммунисты,либо злобные фанатики,бегающие по джунглям с автоматами.
          А.В.С.
          1. Проксима Сегодня, 16:29
            Цитата: А.В.С.
            Семь из десять самых процветающих государств мира это монархии.Либерализм это политика примерно 90% стран (кроме таких развитых как Сомали).

            Уважаемый! Не вдавайтесь в дешёвую софистику! Давайте не будем сравнивать золото и понос, только по той причине, что оба эти предмета жёлтого цвета. Пост был совершенно про другое:
            Цитата: Проксима
            Раздоры в белом движении были уже тогда, но они сглаживались перед лицом общей опасности (большевиками). Победи тогда белые, Россия опять бы погрузилась в пучину гражданских войн, которые и прикончили бы окончательно Русскую цивилизацию.
            Проксима
          2. badens1111 Сегодня, 17:02
            Цитата: А.В.С.
            Семь из десять самых процветающих государств мира это монархии.Либерализм это политика примерно 90% стран (кроме таких развитых как Сомали).

            Вона че Михалыч..эт точно методичка..ту на днях к нам приезжает один церковник англиканской церквы,сватать будет Виндзора на царский трон..вот от чего суета..Как сообщают инсайдерские источники, согласованный с Московским патриархатом визит в Россию 105-го архиепископа Кентерберийского Джастина Уэмбли в основном будет посвящен перспективами восстановления монархии в России и возможности приглашения на трон представителя династии Виндзоров, "исповедующих православие"…
            badens1111
            1. avva2012 Сегодня, 17:41
              badens1111 в основном будет посвящен перспективами восстановления монархии в России и возможности приглашения на трон представителя династии Виндзоров, "исповедующих православие"…

              Слався, слався, народ православный! Наконец, то свершилось! Теперь, все будет, как у всех. Рябятушки, солдатушки, нашему царю, гороху показали дулю, так умрем все за это! Или как-то так. Жизнь начнется! Граф Сердюков. Княжна Поклонская good Ляпота.
              avva2012
        2. avt Сегодня, 16:37
          Цитата: Проксима
          А белое движение - это сброд монархистов, либералов, кадетов и прочих приверженцев многочисленных авантюрных течений.

          Подпираемое и контролируемое интервентами. Чего стоит одна миссия под руководством Жанена с .... Пешковым , в девичестве Свердловым , родным братом кремлёвского Янкеля Мираимовича . Да и сам ,, верховный правитель" британский подданый .
          avt
    2. looker-on Сегодня, 16:32
      Спасибо !Сняли с языка. Особенно про большевиков
      looker-on
    3. 34 регион Сегодня, 16:36
      А.В.С. Сегодня, 15:06 ***Если конкретно : нельзя было более злобными,лживыми и жестокими чем коммунисты*** В чём заключалась злоба, лживость и жестокость коммунистов? Всё развитие западной цивилизации происходило кровавыми методами. Все протесты подавлялись через кровь. Взять последние примеры по внедрению демократии. Как внедряется демократия? Запад сильно сожалеет о своих методах? Или это коммунисты бомбят демократией? Может описывая других, вы описываете это со своего изображения в зеркале?
      34 регион
    4. kalibr Сегодня, 17:22
      А разве не "белые" в итоге победили? Чей флаг развевается над Кремлем? Правящая партия России называется именем деникинского бронепоезда. Герб - орел, как и раньше. Отчего ушли к тому и вернулись...
      kalibr
  2. 210окв Сегодня, 15:07
    Это и понятно..Идеология победила невнятное бормотание о смысле жизни и о хрусте французской булки...
    210окв
  3. avva2012 Сегодня, 15:16
    Ох, автор, ну опять матрица, шматрица, ведь пишет толково, когда хочет. Вся идея заключается то не в особости русского пути и его отличие от западного, а в том, что наши предки смогли наконец то повернуть колесо истории, убрать паразитов, что мешают человечеству свободно развиваться.
    avva2012
    1. Ромей Сегодня, 15:40
      Внесу поправочку насчет убрать паразитов... Смотря каких. Если речь идет о людях вроде Н. Гумилева или И.Ильина, то сомневаюсь, что они были таковыми. А вот если речь идет о других паразитах, настоящих, то к сожалению можно констатировать, это не удалось и к 60-м годам сложилась принципиально новая паразитическая прослойка, похоронившая СССР и теперь готовящаяся к похоронам РФ.
      Ромей
      1. avva2012 Сегодня, 15:45
        Паразит, это тот, кто присваивает добавочную стоимость, а так же, тот, кто данного паразита обслуживает тем или иным образом. Допустим, создает, возможно, гениальные творения подтверждающие незыблемость системы, когда "семеро с сошкой, а один с ложкой".
        avva2012
        1. Ромей Сегодня, 15:51
          Выходит Л.Н. Толстой классический паразит? wink Мне кажется Вы сильно упрощаете... Все гораздо сложнее.
          Ромей
          1. avva2012 Сегодня, 15:55
            А, что Л.Н.Толстой обслуживал интересы паразитов? Не его ли отлучили от церкви и не он ли стоял в первых рядах классиков русской литературы при Советской власти, которая тех паразитов, того, этого? wink По моему, вы, пытаетесь неверно меня понять? laughing
            avva2012
            1. Ромей Сегодня, 16:17
              Да нет, я понимаю Вас, но. увы, прошлое не окрашивается только лишь черными и белыми тонами и в этом мире вообще все относительно. Я лично просто пытаюсь понять обе стороны конфликта. И вряд ли в этом процессе можно все обосновать сухими строчками работ классиков марксизма. Вот например, какие классовые противоречия могли разделять крестьянина, скажем Пензенской губернии и казака-уральца? А разница между ними была только в том. что один платил налоги деньгами, а другой кровью, да еще и за свой счет. Все действительно гораздо сложнее...
              Ромей
              1. avva2012 Сегодня, 16:24
                А, мне кажется, все достаточно просто. Крестьянин, как и казак (кстати, тоже крестьянин) были кормовой базой для, Тех, не буду повторяться, только в разных ролях.
                avva2012
                1. Ромей Сегодня, 16:34
                  Так вот я о том же... Не стал бы казак так упрямо бодаться с крестьянином за чуждые интересы, следовательно речь шла о чем то другом. Наверное у обеих сторон были какие то свои высшие идеалы, не вполне объяснимые несправедливостью общественного строя.
                  Ромей
                  1. avva2012 Сегодня, 16:42
                    Почему? А крестьянин тульской губернии с крестьянином баварской области, чего в ПМВ не поделили? Все просто. Казаку, допустим, влили в голову, что он особенный этнос, что крестьянин ниже его по положению и все. Разве, вы, не так считаете? wink
                    avva2012
            2. kalibr Сегодня, 17:24
              Толстого отлучили от церкви, но не от Империи! Война и мир была в программе всех высших учебных заведений России. До революции...
              kalibr
              1. avva2012 Сегодня, 17:29
                Ба belay Империя то у нас была Православная. Что отлучение от церкви значит в этом случае?
                avva2012
    2. looker-on Сегодня, 16:34
      Провернули колесо что сказать...с фаршем людским . Вечно коммунистам весь мир мешает придти в светлое будущее. Надеюсь больше большевики до колеса истории не доберутся
      looker-on
      1. badens1111 Сегодня, 17:04
        Цитата: looker-on
        Провернули колесо что сказать...с фаршем людским

        Либералы?Да,это точно.Как и их предшественники-Нацисты.
        Так что прогноз,вы уйдете из власти.навсегда.
        badens1111
  4. василий50 Сегодня, 15:21
    Автор не совсем прав в идеологии белых. Беляки и те кто их поддерживал пытались из себя составить элиту, вплоть до уничтожения несогласных или сомневающихся.
    В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ столетиями разводили крепостных как основу благосостояния. У дворян раскоряка в мозгу была от осознания что и они вроде как РУССКИЕ и торгуют РУССКИМИ. На западе торговали или другими нациями , а то и неграми. Там отличия были и в географии и в языке и в облике. Вот и зародилась идея найти отличия в оправдание работорговли. После отмены работорговли у многих дворян благосостояние пошатнулось. Кроме как вернуть права, в том числе и на крестьян, других вариантов не просматривалось. Отсюда и слепая вера в запад и готовность служить западу за мечту о *наведении порядка*, при котором они будут управлять от имени хозяев.
    Лучше всего это отражено в *Белой гвардии* у М Булгакова. Очень литературно и подробно.
    василий50
  5. Лавр Сегодня, 15:39
    Отличная статья и очень к месту к 100-летию Великой революции. К сожалению, в СМИ такую статью никогда не пропустит наша прозападная либеральная власть. Так и будут по всем каналам рассказывать болванчикам о "балах, красавицах, лакеях, юнкерах и вальсах Шуберта" и прочих французских булках.
    Лавр
    1. kalibr Сегодня, 17:27
      Вы знаете... пропустит! Запросто! Нужно всего лишь добавить справочный научный аппарат (ссылки на источники) и вперед. Хотите прямо сейчас Вам дам адреса научных журналов и у нас и за рубежом, где при условиях оформления все пройдет. Правда, надо заплатить. В научных журналах так. Но недорого. В пределах 2-3 тыс. Но разве подлинного борца за идею это остановит?
      kalibr
  6. Житель Урала Сегодня, 15:59
    "Белый проект — это проект либерально-буржуазный, прозападный"
    зачем такое писать? ну любите вы большевиков, та и любите.
    Здесь раздел история- как то хочется взвешенного и правдивого анализа. В статье явная попытка доказать, что половина населения была враждебна, западные засланцы так сказать - и поэтому террор в отношении них был справедлив.
    Я советую автору почитать историю, и если он действительно любит Россию -то имеет смысл написать статью и о белом движении. И не надо приводить в пример, что там кто-то кого-то расстрелял- такое было, время такое было и мерзавцев хватало везде.
    У нас к тому времени была огромная человеческая патриотическая сила, образованная, составляющая костяк национальной русской элиты, чего сейчас практически нет. Миллионы людей - основа страны, все в прах было рассеяно. Тут тома литературы по-этому вопросу есть,в двух словах не скажешь.
    Интересно почитать дневники простых людей, белой эмиграции - столько в них силы было - нигде предательства не встретил. Дети их потом уже в СССР возвращались кто мог.
    А вот почему большевики такими бескомпромиссными были - непонятно. Можно было всю интеллигенцию, белую гвардию и сочувствующих не истреблять а поставить работать на благо новой Родины.
    Почему-то про это статьи не пишутся. Напишу наверное как-нибудь - чтобы многие исторические факты доступны стали.
    Житель Урала
    1. badens1111 Сегодня, 17:06
      Цитата: Житель Урала
      Здесь раздел история- как то хочется взвешенного и правдивого анализа. В статье явная попытка доказать, что половина населения была враждебна, западные засланцы так сказать - и поэтому террор в отношении них был справедлив.

      Какая половина?Вы всерьез уверены что Белых поддерживали полстраны?Ой ей...сейчас думающих как вы,во всей стране 4%,вот и тогда,все те же 4% воду мутили,Гражданскую развели,потом выкинутые из страны гадили как могли,да у гитлеров служили.."полстраны"...
      badens1111
      1. kalibr Сегодня, 17:33
        В Государственном архиве г. Пензы есть подшивки газет за 1918 -20 гг. и позднее. Так в одной из них есть любопытный материал - крестьяне какой-то деревни пишут в Совет летом 18 года. "А мы хотим царя Николая, при нем была власть и все было дешево" . А еще была чапанная война крестьян с большевиками. Ижевцы и воткинцы и много чего еще...
        kalibr
    2. venaya Сегодня, 17:14
      Цитата: Житель Урала
      У нас .. была огромная человеческая патриотическая сила, образованная, составляющая костяк национальной русской элиты, чего сейчас практически нет. Миллионы людей - основа страны, все в прах было рассеяно. Тут тома литературы по-этому вопросу есть, в двух словах не скажешь.

      Подумайте на досуге самостоятельно, если есть "тома литературы по-этому вопросу" значит кто-то это всё изрядно проплатил. Вспомните как выпускалась такая макулатура как книги Со-ЛЖЕницина, его книги стояли во многих странах вместе с Библией, и как мне рассказывали во многих странах даже в убогих жилищах собранных из картонных коробок. Кто-то очень финансово изрядно обеспеченный не только Библию понавыпускал, но и томики того самого Со-ЛЖЕницина. Вы действительно не понимаете тот простой факт, что книги сами по себе не растут на деревьях, на это требуются не только средства но и что-то более важное, то есть вся монополия на СМИ, + подкупленные правители со своими службами контроля. А представьте сеье невообразимую ситуацию, при которой начут выпускать книги где написана правда и ничего кроме правды. Что, в таком случае возможно появление сверх богатых людей со своим "честно заработанными деньгами". Всё-же не надо быть столь наивным человеком как Вы. Или что, Вы просто по этому вопросу не то что не в курсе, а просто в доле?
      venaya
  7. parusnik Сегодня, 16:05
    "Белый проект"...А кто это? Украинские националисты воевашие за "свободную" Украину,подобные белорусские националисты, азербайджанцы-мусависты, дашнаки-армяне, мегьшевики-грузины требовавшие от Деникина, что бы он им Сочи уступил, среднеазиатские курбаши которые заговорили о новом халифате, башкирские ,татарские , кавказские и прочие националисты? А также автономисты Дона и Кубани,Сибири...Это Белый проект?..Что-то подобный проект единой и не делимой не пахнет...а вот поделенной и не единой да..Что впрочем и произошло в 1991.. Не до рубленный лес вырос вновь...Лозунги националистов 90-х мало чем отличались от лозунгов националистов 80-летней давности..На господ эсеров вообще не угодишь..подымали восстания как супротив красных так и белых, напомню эсеро-меньшевистскому комитету был сдан один из проектантов Белого проекта-адмирал Колчак..А множественных зеленых, (без оттенков бело-зеленые, красно-зеленые) куда денем к какому проекту? Эти стреляли как белых так и красных..Так где этот проект, кто был главным проектировщиком белого проекта-Колчак, Деникин, Врангель,Юденич, братья Меркуловы..?
    parusnik
    1. avva2012 Сегодня, 16:28
      кто был главным проектировщиком белого проекта

      Извините за вульгаризм, но главным проектировщиком было Брюхо. Хотелось ему французских булок, дебелых девок и власти над животами тех, кто зарабатывал на его наполнение.
      avva2012
      1. parusnik Сегодня, 17:18
        Это верно...В этом вся суть так называемого Белого проекта, т.е то, что мы имеем сейчас..Т.е.за инфляцию и рост цен, за деление общества на богатых и бедных, безработицу, за нефтяных и земельных олигархов,за "региональную" державу, как сказал один из бывших американских президентов, за признание западных ценностей воевали националисты всех мастей и белые "пушистые" "енералы" с адмиралами и атаманами...
        parusnik
        1. avva2012 Сегодня, 17:35
          Что потеряли, мы все: 1. Право на восьмичасовой рабочий день. Впервые в мире в истории человечества. 2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в мире в истории человечества. 3. Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причём, как среднее профобразование, так и высшее. Впервые в мире. 4. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: детскими яслями, детсадами, пионерлагерями. Впервые в мире.5. Право на бесплатное медицинское обеспечение. Впервые в мире. 6. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Впервые в мире. 7. Право на бесплатное жильё. Впервые в мире. 8. Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной и партийной организации. 9. Право на работу, на возможность зарабатывать себе на жизнь своим трудом. Причём выпускники профессиональных учебных заведений имели право на обязательное трудоустройство по трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры. 10. Право на бесплатный проезд к месту работы или учёбы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу. Впервые в мире.
          А, что "нашли", вы описали.
          avva2012
          1. parusnik Сегодня, 17:49
            Только вот перечисленное Вами, Белый проект не предусматривал...
            parusnik
Картина дня