Винтовки по странам и континентам. Часть 19. Маузеры Сербии и Югославии

Сначала не было никакой Югославии. Просто не было, как и сейчас нет. Была Сербия, ставшая независимым государством в 1878 году. И захотелось освобожденным сербам ну полной независимости, то есть во всем, включая и вооружение. Вот так и появился «маузер» модели 1880 года, получивший название «Маузер-Милованович» - однозарядная винтовка Маузера 1871 года под патрон калибра 10,15-мм, принятый в Норвегии.Как всегда, сначала в 1879 году в Сербии была создана комиссия по выбору новой винтовки, председателем которой назначили военного-конструктора Костю (Коку) Миловановича. Комиссия объявила международный конкурс, на который пригласили конструкторов и производителей винтовок из самых разных стран мира.Модель «маузер» M1871/78 обратила на себя внимание Коки Миловановича, который решил улучшить ее баллистические качества, применив к ней патрон с дымным порохом уменьшенного калибра 10.15x63R и изменив нарезку ствола – т.е. уменьшить ширину нарезов в направлении от казенной части к дульному срезу.В итоге в 1880 году винтовку Маузера с изменениями Миловановича приняли на вооружение армии Сербии под обозначением «Маузер-Милованович M 1880». Также она известна под названиями «Маузер-Кока» и «Кокинка». 100000 винтовок заказали фирме «Маузер», где она получила индекс М 1878/80».В 1884 году на вооружение сербской армии поступили карабины с подствольными трубчатыми магазинами. Всего было получено 4000 карабинов для кавалерии и столько же для артиллерии. Интересно, что некоторая их часть сохранилась до 1937 года, когда их конверсировали под 11-мм патроны от винтовок Гра.Оригинальный затвор маузеровских винтовок никаким изменениям не подвергался. Рукоятка затвора – прямая. Отпирание затвора происходит при его повороте влево. Пружинный выбрасыватель крепится на боевой личинке затвора.Предохранитель флажкового типа переключателя, как и на исходном образце, размещен в задней части стебля затвора. При повороте «флажка» на 180˚ он запирает ударник, что не позволяет и стрелять, и открывать затвор.В то время практически все винтовки имели неразрезные ложи английского типа. Вот и на «сербском маузере» она была такая же: то есть имела длинное цевье и прямую шейку приклада. Стальной затыльник приклада имел Г-образную форму и прикреплялся к ложе на винтах. Рамочный прицел винтовки был рассчитан на ведение огня на дистанцию от 500 до 2700 шагов, то есть от 300 до 1600 метров.Винтовку в кратчайшие сроки начали производить в Германии на заводе братьев Маузеров, так что первые экземпляры прибыли в Сербию уже в конце 1881 года, а самые последние – в феврале 1884 года. Кроме 100000 винтовок были дополнительно заказаны запасные стволы в количестве 1000 штук и около 125000 прочих деталей. Весила винтовка, опять-таки, как и большинство винтовок тех лет, 4,5 кг. Скорость пули составляла 510 м/сек.Сербский маузер М1899 г., идентичный чилийской модели 1895 г. (Музей Армии, Стокгольм)В 1899 году, храня верность «маузеру», Сербия заказала винтовки М1899 года, представлявшие собой аналог «чилийского маузера» М1895 года. Первоначально они производились под патрон 7x57 мм на заводах D.W.M., но в 1924 году перестволены под калибр 7.92x57 мм. Все сербские винтовки получили в конце обозначения М1899С, где буква «С» - «Сербия». Напомним, что модель Маузера 1895 также использовалась в Мексике, Коста-Рике, Парагвае, Иране, Сальвадоре и Гондурасе.Применение бездымного пороха привело к тому, что с 1907 года около 50000 винтовок были переделаны на сербском предприятии в Крагуевац для стрельбы патронами с бездымным порохом уменьшенного калибра 7х57 мм и с пятизарядным магазином. Эти винтовки назывались «Маузер-Милованович-Джурич М 80/07», а винтовки М1899С соответственно М1899/07С.«Кока маузер»Следующим образцом «сербского маузера» стала винтовка М1910, которая оказалась первым образцом Gewer 98 на сербской земле. Производилась она на заводе в Оберндорфе с 1910 по 1911 год и затем также получила букву «С».Естественно, что все эти винтовки Сербия самым активным образом использовала на фронтах обеих Балканских войн и во время Первой Мировой войны.Новое государственное образование – Югославия, в свою очередь пожелало иметь новое оружие под новый патрон. В 1924 году у фирмы FN были приобретены станки, поставлявшиеся с 1924 по 1927 год для производства винтовок образца 1924 года под германские патроны калибра 7.92x57 мм.В Югославии эта винтовка производилась под официальным названием M1924 ČK. Аббревиатура «ЧК» переводится как «четницкий карабин», то есть карабин, используемый четниками, которые еще с довоенной поры считались в Югославии элитными частями.Югославская винтовка М1924. (Музей Армии, Стокгольм)Конструкция винтовка была похожа на бельгийскую модель. Рукоять затвора была изогнута для большего удобства при стрельбе и увеличения скорострельности. Длина ствола теперь составляла 415 мм, а вся винтовка — всего 955 мм. Правда, считается, что звук выстрела у нее был слишком уж громкий и вследствие этого стрелка в засаде можно было легко обнаружить, а отдача при выстреле в плечо слишком сильна. Точные данные о начальной скорости пули нет, как и о меткости стрельбы, но скорее всего они не отличались от данных по бельгийской винтовке FN Model 1924.Кроме четницкого варианта в Югославии выпускался еще и «сокольский» карабин, который, как и всякий карабин, был легче винтовки по массе, но обладал меньшей дальностью стрельбы. И тот, и другой варианты имели одинаковый штык-нож. В западноевропейской литературе он часто называется «кинжалом гвардии короля Александра».В самой Югославии его называли «колашинац», и это было очень популярное холодное оружие четников и партизан: им пользовались так называемые «колячи» — четники, которые занимались тем, что лично казнили предателей, пленных и шпионов, которым они этим ножом просто перерезали горло. В немецкой армии югославские винтовки состояли на вооружении частей вермахта и СС под именем G289(j) или же «Jugoslawisches Komitengewehr 7,9 mm».В 1947 году было начато производство винтовки M.24/47. По сути это была смесь югославских и бельгийских деталей, то есть то, что попроще делалось на месте, а посложнее – брали со складов или заказывали в Бельгии.Интересно, что приклады винтовок M24/47 делались из каштана или тикового дерева по старому германскому имперскому образцу, в то время как у 98k, у его изготавливали из вяза либо бука. В прикладе винтовки не было металлических деталей. M.24/47 — производство этой винтовки началось в 1947 году на основе бельгийских и югославских образцов и продолжалось до начала 1950-х годов. На образцах появились новые детали либо были убраны ненужные старые.Новый вариант M.24/52č оказался вариантом чехословацкой винтовки vz. 24. Производство его было начато в 1952 году.Винтовка М48 с патронами.Кроме того, в Югославии выпускалась винтовка М48, разработанная компанией «Застава» и состоявшая на вооружении Югославской Народной Армии. Она представляла собой несколько усовершенствованный вариант немецкой винтовки «маузер» 98k и «бельгийского маузера» M1924.Затвор винтовки М48.Внешне «Застава» М48 похожа на 98k, но она короче, то есть похожа этим на M1924. В то же время у М48 изогнутая рукоятка затвора, а не прямая, как у M1924.Герб Югославии на патроннике винтовки М48.Ограниченная партия винтовок в 4000 единиц оснащалась снайперским прицелом. Модификация винтовки M48BO находилась на вооружении армии Сирии. Значительная часть выпущенных винтовок практически сразу же была передана на склады, откуда их затем продавали тем, кого Югославия считала перспективным партнером по борьбе с международным империализмом.Штык к винтовке М48.Продолжение следует…