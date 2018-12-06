Военный флот России. Грустный взгляд в будущее. Ещё чуть-чуть о крейсерах

«Мне потом рассказывал атташе А. Попов, что, когда американское соединение во главе с "Энтерпрайзом" появилось вблизи Индии, министр обороны Индии попросил его связать с министром обороны СССР и высказал озабоченность присутствием американцев. А.А. Гречко сразу пригласил к себе Главнокомандующего ВМФ. Тот по карте рассказал о силах и действиях. После этого Гречко передал министру обороны Индии через нашего атташе Попова: "Энтерпрайз" — это наше дело, а индусы пусть занимаются своим". Это, конечно, тогда было для Индии большой поддержкой. Последствия столь благородного шага навстречу были для нас очень благоприятны. Наш авторитет в Индии очень вырос».

Подводная лодка в степях Украины, говорите? (На самом деле "Петр Великий" идет Суэцким каналом, но ракурс фото таков, что самого канала не видно)