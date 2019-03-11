Как армия Колчака прорывалась к Волге

В результате весеннего наступления Русской армии Колчака белые прорвали красный Восточный фронт в центре, нанесли поражение северному флангу красного фронта; заняли обширные территории, включая Ижевско-Воткинский район, Уфу и Бугульму, вышли на подступы к Вятке, Казани, Самаре, Оренбургу.В феврале 1919 года Русская армия под началом Колчака рядом частных операций смогла подготовить выгодное исходное положение для перехода в генеральное наступление. Так, белогвардейцы нанесли удар по 2-й красной армии и потеснили её правый фланг к г. Сарапул. Это повлекло отход 2-й армии на рубеж Камы. В результате левый фланг 5-й красной армии в районе Уфы был открыт, а правый фланг 3-й красной армии отошёл к Оханску.4 марта 1919 года Сибирская армия под началом генерала Гайды перешла в решительное наступление, нанося главный удар между городами Оханск и Оса, на стыке 3-й и 2-й красных армий. 1-й Средне-Сибирский корпус Пепеляева форсировал Каму по льду между городками Осой и Оханском, а южнее наступал 3-й Западно-Сибирский корпус Вержбицкого. 7 – 8 марта белые взяли города Оса и Оханск, и продолжили движение по линии р. Камы.Сибирская армия развила наступление, заняла значительные территории. Однако её дальнейшее движение было замедленно из-за огромности пространства, слабо развитых коммуникаций театра боевых действий, начавшейся весенней распутицы и усилившего сопротивления Красной Армии. 2-я красная армия понесла тяжелые потери, но сохранила боеспособность, прорыв красного фронта не удался. После работы «комиссии Сталина – Дзержинского», которая расследовала причины т. н. «Пермской катастрофы», количественного и качественного усиления красных армий, красные были уже не те, что в декабре 1918 года. Отступая, они дрались, сохраняли боеспособность и целостность фронта.Белые в апреле 1919 года снова утвердились в Ижевско-Воткинском районе: 8 апреля был захвачен Воткинский завод, 9 апреля — Сарапул, к 13 апреля — Ижевский завод. Колчаковцы прорывались в сторону Елабуги и Мамадыша. В устье Камы была направлена белая флотилия с десантом. Далее белые развивали наступление в направлении Вятки и Котласа. Однако фронт красных армий колчаковцы прорвать не смогли. 15 апреля крайние правофланговые части армии Гайды вошли в совершенно бездорожном и диком Печорском районе в соприкосновение с мелкими группами Северного белого фронта. Однако это событие, как ранее и отмечалось, не имело никаких серьёзных стратегических последствий. Слабый Северный фронт не мог оказать какой-либо существенной помощи Русской армии Колчака. Это изначально было связно с позицией Антанты, которая не собиралась воевать с Советской Россией в полную силу.Во второй половине апреля Сибирская армия ещё наступала. Но её натиск из-за усиления сопротивления 3-й красной армии ослабел. Левый фланг армии Гайды отбросил правое крыло 2-й красной армии за нижнее течение р. Вятки. Серьёзным фактором стала весенняя распутица, отсутствие развитой сети дорог, огромная территория. Белые корпуса разъединялись, теряли связь друг с другом, не могли координировать свои действия. Коммуникации были сильно растянуты, передовые части лишились подвоза боеприпасов, продовольствия, артиллерия застряла. Войска были переутомлены предшествующим рывком, не было оперативных и стратегических резервов, что развить первые успехи. Заявил о себе кадровый голод, офицеры гибли, заменить их было некем. Пополнения, в основном из крестьян, имели низкую боеспособность, не желали воевать за господ.Западная армия под началом Ханжина 6 марта 1919 года начала наступление в общем направлении на Уфу, Самару и Казань. Михаил Ханжин был участником войны с Японией, в годы Первой мировой войны командовал артиллерийской бригадой, пехотной дивизией, был инспектором артиллерии 8-й армии. Сыграл заметную роль в Луцком (Брусиловском) прорыве и его произвели в генерал-лейтенанты. Затем инспектор артиллерии Румынского фронта, генерал-инспектор артиллерии при Верховном главнокомандующем. Ханжин показал себя как талантливый артиллерийский начальник и общевойсковой командир.Наступление армии Ханжина отличалось более активными темпами и серьёзными результатами, чем движение Сибирской армии. Ударная группировка белых (2-й Уфимский корпус Войцеховского и 3-й Уральский корпус Голицына) атаковала стык между внутренними флангами 5-й и 2-й красных армий, где был практически пустой промежуток в 50 – 60 километров. Это во многом и предопределило дальнейший успех армии Колчака в Весеннем наступлении.Командующий Западной армией Михаил Васильевич ХанжинБелые обрушились на левый фланг 5-й красной армии (левофланговая бригада 27-й стрелковой дивизии), разбили и отбросили красных. Белогвардейцы, круто загибая к югу, движением по тракту Бирск – Уфа почти безнаказанно стали резать тылы растянутых обеих дивизий 5-й красной армии (27-й и 26-й). Командующий 5-й армией Блюмберг попытался бросить свои дивизии к контратаку, но они были разбиты превосходящими силами врага. В результате 4-дневных боев 5-я армия была разбита, взаимодействие её войск нарушено, остатки армии, разделившись на две группы, пытались прикрыть два важнейших направления – мензелинское и бугульминское.10 марта прорвавший фронт Красной Армии 2-й Уфимский корпус Войцеховского с ходу взял Бирск. Колчаковцы двигались в южном направлении, обходя Уфу с запада. Несколько дней они безнаказанно двигались по тылам 5-й красной армии, крушили их. В это же время фронтальное наступление на уфимском направлении начал 6-й Уральский корпус генерала Сукина. 13 марта корпус генерала Голицына взял Уфу, красные бежали на запад, южнее железной дороги Уфа — Самара. Белые не смогли их окружить, однако захватили богатые трофеи, много припасов и военного имущества. 5-я армия отступала, неся большие потери пленными и разбежавшимися. Многие сами сдавались в плен и переходили на сторону белых. 22 марта белые взяли Мензелинск, но затем его оставили и вторично заняли 5 апреля.Красное командование в период с 13-го по конец марта пыталось выправить ситуацию вводом резервов и отдельных частей на участке 5-й армии, а также сосредоточением и активными действиями группы на левом фланге 1-й армии в районе Стерлитамака. Эта группа начала наступление на Уфу с юга. Однако восстановить положение не удалось. 18 марта на левом фланге начали наступление части Южной группы Западной армии и войска Отдельной Оренбургской армии Дутова. Борьба в 35 километрах южнее Уфы была упорной: населенные пункты по нескольку раз переходили из рук в руки. Исход сражения предопределил переход на сторону белых Башкирского кавполка красных и прибытие на этот участок Ижевской бригады. К 2 апреля красные отступили, 5 апреля белые взяли Стерлитамак и начали наступление на Оренбург.Наступление на центральном направлении продолжало успешно развиваться. 7 апреля колчаковцы взяли Белебей, 13 апреля – Бугульму, 15 апреля – Бугуруслан. 21 апреля части Ханжина вышли к Каме, создав угрозу Чистополю. Вскоре они его взяли и создали угрозу уже Казани.На южном направлении оренбургские казаки 10 апреля взяли Орск, а уральские казаки генерала Толстова 17 апреля заняли Лбищенск и осадили Уральск. Казаки Дутова вышли к Оренбургу, но здесь увязли. Казаки и башкиры, в основном конница, не сумели взять хорошо укрепленный город. А уральские казаки завязли у совей столицы — Уральска. В итоге отборная казачья кавалерия, вместо того, чтобы идти в открывшуюся брешь в центре, в рейд по красным тылам, завязла у Уральска и Оренбурга.Таким образом, Западная армия Ханжина осуществила стратегический прорыв центра Восточного фронта красных. И если это событие не вызвало крушение всего Восточного фронта Красной Армии и соответственно катастрофическую ситуацию на восточном направлении, то это было связано в первую очередь с особенностью ведения гражданской войны. Огромные пространства России поглощали войска и обе стороны вели маневренные боевые действия малыми отрядами. Западная армия, по мере движения вперёд, всё больше растягивала свой фронт. Заняв 15 апреля Бугуруслан, армия Ханжина растянулась уже на фронте в 250–300 км, имея свой правый фланг у устья р. Вятки, а левый — юго-восточнее Бугуруслана. На этом фронте веерообразно двигались пять пехотных дивизий. Их ударная мощь всё время падала, а войск второго эшелона и стратегических резервов было очень мало. Белые совершили глубокий прорыв, однако это не сказывалось или почти не сказывалось на соседних группах войск. Белым приходилось приводить в порядок войска, производить их перегруппировку, подтягивать тылы, что давало время красным выиграть время, подтянуть новые силы, резервы, начать контрманевр.Кроме того, белое командование так и не отказалось от идеи соединения с Северным фронтом. В момент прорыва Западной армии в центре было бы разумно усилить Ханжина за счёт Сибирской армии. Но этого не сделали. А казачьи армии – Оренбургская и Уральская, завязли на юге.Белый пропагандистский плакат «За Русь !» с изображением уральского казака. Белый Восточный фронт. 1919 годВерховное красное командование предпринимало чрезвычайные меры, что выправить ситуацию на востоке страны. На Восточный фронт была направлена волна пополнений из политически активных, сознательных бойцов, из членов профсоюзов и рабочих-добровольцев. Туда же бросили стратегический резерв главного командования – 2-я стрелковая дивизия, две стрелковые бригады (10-й стрелковой дивизии из Вятки и 4-й стрелковой дивизии из Брянска) и 22 тыс. человек пополнения. Также в распоряжение Восточного фронта поступала 35-я стрелковая дивизия, которая формировалась в Казани. Сюда же подтягивали 5-ю дивизию с вятского направления.Это позволило к середине апреля 1919 года начать изменение соотношения сил на Восточном фронте в пользу Красной Армии. Так, на пермском и сарапульском направлениях против 37 тыс. бойцов Красной Армии действовало 33 тыс. белых. На центральном направлении, в районе прорыва фронта, белые по-прежнему имели значительное преимущество – 40 тыс. солдат против 24 тыс. красных войск. То есть было значительно сокращено численное неравенство в силах, вместо четверного (более 40 тыс. против 10 тыс.), бывшего в начале операции, уменьшилось почти до двойного.В этот же период командующий Южной группой красных армий (1-я, Туркестанская и 4-я) Фрунзе провёл ряд перегруппировок войск с целью упрочения собственного положения, создания резерва, укрепления центра Восточного фронта, где ситуация развивалась по катастрофическому сценарию и подготовки контрудара Южной группы. В итоге активные действия Фрунзе стали предпосылками для будущего успешного контрнаступления Красной Армии. 4-я армия была ослаблена изъятием 25-й стрелковой дивизии (сначала в резерв группы армий), но получила только оборонительную задачу. Туркестанская армия должна была удержать Оренбургский район и сохранить связь с Туркестаном, поэтому её усилил одной бригадой 25-й дивизии. Две остальные бригады 25-й дивизии перебрасывались в Самару – узел путей на Уфу и Оренбург, укрепляя уфимско-самарское направление. В дальнейшем 4-я и Туркестанская армии должна были сдерживать атаки Оренбургской и Уральской армий противника.Сложная ситуация была на участке 1-й красной армии. Её правое крыло (24-я стрелковая дивизия) в начале апреля развивала успешное наступление на Троиц. А левое крыло для помощи 5-й армии направило три полка в район Стерлитамака и бригаду на Белебей. Однако противник нанес поражение группе красных войск в районе Стерлитамака, взяли его, а также упредили двинутую на Белебей бригаду, захватив его. Левый фланг 1-й армии был ослаблен, а падение Белебея создало угрозу тылу 1-й красной армии. Пришлось остановить успешно развивавшиеся наступление правого фланга 1-й армии и быстро отводить назад 24-ю дивизию. Пока остатки разбитой 20-й стрелковой дивизии сдерживали врага на белебеевском направлении, в этот район форсированным маршем перебросили 24-ю дивизию. Отход 1-й армии заставил Туркестанскую армию также выполнить частичную перегруппировку назад, и к 18 – 20 апреля её новый фронт проходил по линии Актюбинск — Ильинская — Воздвиженская. А Фрунзе укрепил положение своих двух армий выдвижением стратегического резерва в район Оренбург — Бузулук.Таким образом, Фрунзе начал подготовку и накопление резервов для будущего контрнаступления Красной Армии на Восточном фронте. 7 апреля командование Восточного фронта наметило сосредоточение 1-й армии в районе Бузулук, Шарлык для нанесения флангового контрудара по врагу, наступающему на Бугуруслан и Самару. 9 апреля РВС Восточного фронта расширил оперативные возможности Южной группы, включив в её состав 5-ю армию и предоставив полную свободу действий Фрунзе. Командующий Южной группой должен был перегруппировать войска и нанести решительный удар по армии Колчака до завершения весенней распутицы или после неё. 10 апреля вышла директива РВС Восточного фронта, по которой Южная группа должна была нанести удар на север и разбить врага, продолжавшего теснить 5-ю красную армию. Одновременно формировалась Северная группа войск в составе 2-й и 3-я армий под началом командарма 2-й армии Шорина. Ей поставили задачу разбить Сибирскую армию Гайды. Разграничительная линия между Северной и Южной группами проходила через Бирск и Чистополь, устье Камы.В результате весеннего наступления Русской армии Колчака белые прорвали красный Восточный фронт в центре (позиции 5-й армии), нанесли поражение северному флангу красного Восточного фронта (тяжелые потери 2-й красной армии); заняли обширные территории, включая Ижевско-Воткинский район, Уфу и Бугульму, вышли на подступы к Вятке, Казани, Самаре, Оренбургу. Колчаковцы захватили обширный регион с населением более 5 млн. человек.Советскому верховному командованию пришлось принимать чрезвычайные меры для стабилизации положения на востоке страны и организации контрнаступления. «Полёт к Волге» («Бег к Волге») Русской армии Колчака облегчил положение армии Деникина на Юге России (ВСЮР). Стратегические резервы Красной Армии были переброшены на Восточный фронт, как и основные пополнения, что помогло деникинцам одержать победу на Юге России и начать поход на Москву.В военно-стратегическом отношении стоит отметить удачный выбор места удара – стык 2-й и 5-й красных армий, который был практически голым. Также белые воспользовались слабостью 5-й армии – создав четверное превосходство в силах на направлении главного удара. Однако белое командование совершило стратегическую ошибку, нанося два главных удара – пермско-вятское и уфимско-самарское направления. Кроме того, в дальнейшем два ударных кулака ещё более распылили свои силы, наступая сразу в нескольких направлениях. Корпуса и дивизии утрачивали связь, не могли уже наладить взаимодействие. По мере движения вперёд огромные пространства России просто поглотили белую армию, она утратила ударную мощь. Кадровый костяк армии таял, армию Колчака поразил кадровый голод, а новые крестьянские пополнения постоянно ухудшали боевые качества Русской армии. В это же время росли силы и сопротивление красных. В её рядах нашелся талантливый, жесткий и умный командарм, гениальный полководец Фрунзе, он смог перегруппировать силы Южной группы армий, начал подготовку контрудара. Кроме того, не стоит забывать природные условия – период весенней распутицы, которая значительно ухудшила возможности по передвижению.Колчак во время поездки на фронт с сыном полка. 1919 г.