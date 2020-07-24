Кирасиры и кирасы наполеоновских войн

В. Мазуровский. Атака лейб-гвардии Конного полка на французских кирасир в сражении под Фридландом 2 июня 1807 года
Кавалергарды, век недолог,
и потому так сладок он.
Поет труба, откинут полог,
и где-то слышен сабель звон.
Еще рокочет голос струнный,
но командир уже в седле…
Не обещайте деве юной
любови вечной на земле!
Булат Окуджава. Песенка кавалергарда
и потому так сладок он.
Поет труба, откинут полог,
и где-то слышен сабель звон.
Еще рокочет голос струнный,
но командир уже в седле…
Не обещайте деве юной
любови вечной на земле!
Булат Окуджава. Песенка кавалергарда
Военное дело на рубеже эпох. К концу царствования Павла I русская кавалерия имела в своем составе целых 13 кирасирских полков – солидную силу. Но экономии ради к 1803 году их количество сократили до шести. Это были полки Его Величества; Ея Величества; Военного ордена; Малороссийский; Глуховский; Екатеринославский, к которым в 1811 году все-таки решили добавить еще два: Астраханский и Новгородский. В 1812 году еще два полка, драгунские Псковский и Стародубовский, были превращены в кирасирские, а в апреле 1813 года Его Величества полк перевели в Гвардию.
Унтер-офицер Лейб-гвардии Конного полка, 1809-1812 гг. Из книги «Рисунки к истории лейб-гвардии Конного полка: форма одежды лейб-гвардии Конного полка, 1731-1848»
Все полки имели пятиэскадронный состав и включали в свой состав шефа полка, полковника, подполковника, двух майоров, двух капитанов, семь штаб-капитанов, десять поручиков, 17 юнкеров, пять старших унтер-офицеров (вахмистров), десять прапорщиков, пять квартирмейстеров, 50 унтер-офицеров, 660 солдат, 17 музыкантов, трех служителей полковой церкви (священника и двух помощников), десять лекарей, пять цирюльников, 32 мастеровых, профоса и 21 фурштатского. В запасном эскадроне полка числились майор, капитан, штаб-капитан, поручик, юнкер, вахмистр, квартирмейстер, десять унтер-офицеров, 102 солдата, два трубача, цирюльник и четыре обозных. В 1812 году кирасирским полкам добавили сначала еще один эскадрон, а затем и второй, так что стало их семь.
Кираса начала XVIII в. Франция, Безансон. Эта кираса является исключительно редким примером поздних украшенных доспехов высочайшего качества и одним из немногих документально подтвержденных французских образцов, имеющим знак N (либо города, либо ее создателя в этом городе)
Эта же кираса, вид сзади. К концу XVII века ношение доспехов вышло из моды, хотя французская кавалерия иногда снабжалась кирасами. Этот образец, сделанный для высокопоставленного офицера, вероятно, дворянина, был специально украшен и включает в себя трофеи в стиле барокко и лиственный орнамент, схожий с тем, который был найден на французском огнестрельном оружии конца XVII — XVIII века. Несмотря на украшения, кираса была функциональной. Неглубокая круглая вмятина в нижней левой части нагрудника указывает на то, что в кирасу стреляли при испытательной стрельбе, чтобы доказать, что она была хорошей защитой от пуль
До 1803 года кирасиры российской императорской армии словно в XVIII веке продолжали носить высокие двуугольные шляпы (как и драгуны). Но в 1803 году началась очередная реформа обмундирования, и таким кавалеристам, как драгуны и кирасиры, дали высокие каски из черной пумповой кожи, с высокими гребнями и козырьками спереди и сзади (причем передний имел латунную окантовку), и налобной металлической пластиной с изображением двуглавого орла (на касках полка Военного ордена вместо орла была Георгиевская звезда с четырьмя лучами). Каска удерживалась подбородным ремнем из черной кожи. В холодную погоду под него вставлялась матерчатая подкладка, закрывавшая уши. Гребень каски украшал изогнутой черный плюмаж, похожий на морковку.
Колет имел короткие фалды и высокий воротник и шился из плотной белой ткани – каразеи. На шею полагался черный галстук. Воротник и обшлага — из сукна прикладного цвета; воротник имел белые выпушки. Погон был один, на левом плече.
При парадной форме надевались лосины козловой или лосиной кожи с высокими ботфортами. К походной форме полагались, напротив, короткие сапоги, поверх которых надевали рейтузы либо серого, либо коричневато-серого цвета, с обшивкой из черной кожи внутри и с деревянными пуговицами, обтянутыми тканью, по шву сбоку снаружи.
Эта униформа соответствовала европейской моде во всем, но и пяти лет не прошло, как в 1808 году плюмаж-гусеницу на касках заменили «щетиной» из конского волоса, хотя пышные плюмажи оставили офицерам до 1812 года для парадов. В 1812 году кавалергарды также получили черные стальные кирасы и новые воротники: низкие, застегивающиеся на крючки наглухо. И у кирасиров, и у кавалергардов штуцеры и карабины отобрали (в период с 1812 по 1814 год их имели только стрелки-фланкеры), оставив только палаши и пистолеты.
А теперь давайте посмотрим, насколько действенным средством защиты была тогдашняя кираса. Собственно, все они в те годы были во всех европейских странах примерно одинаковыми по устройству и по весу, разве что отличались внешним видом. Например, в наполеоновской Франции, где кирасы носили не только собственно кирасиры, но и карабинеры, в отличие от российских, черных, крашеных, были кирасы, красоты ради обтянутые медным листом!
Теодор Жерико. Раненный кирасир, удаляющийся с поля боя, 1814 г. Лувр, Париж
И вот там в 1807 году были проведены их испытания обстрелом. Испытывали штатный нагрудник из железа весом 4,49 кг и наспинник в 3,26 кг толщиной около трех миллиметров, а также германскую стальную кирасу (такие частным образом разрешалось приобретать господам офицерам) и старую кирасу времен Семилетней войны, соединенных ковкой слоев стали и железа, нагрудник которой весил в 6,12 кг. Выстрелы производили из пехотного армейского ружья калибра 17,5 мм. И вот что из этого получилось: первая кираса пробивалась с расстояний 105 и 145 метров, вторая – пробивалась не всегда, а вот третья, самая тяжелая, не пробивалась. Из пистолета также стреляли с расстояния 17 и 23 метра, и первая кираса оказалась пробита, а вот два последних испытание выдержали успешно.
Парижский музей Армии в Доме инвалидов. Хороши там всадники, что кирасиры, что драгуны… Вот только фотографировать через стекло и против света из окон ну очень тяжело…
Кстати, саперная кираса из одного нагрудника, весившая 7,2 кг, на расстоянии 23 м устояла против всех пуль, кроме тирольского карабина. То есть степень защиты, которую давала кираса, была достаточно высокой. И в принципе, можно было бы сделать кирасу и вовсе непробиваемую для тогдашних пуль, только вот вес ее был бы на уровне 8 кг!
Рядовой и литаврщик Лейб-гвардии Конного полка 1846-1848 гг. Из книги «Рисунки к истории лейб-гвардии Конного полка: форма одежды лейб-гвардии Конного полка, 1731-1848»
Впрочем, в 1825 году кирасу, защищавшую от мушкетной пули с расстояния 40 м, французы на вооружение все-таки приняли. Она имела переменную толщину: в центре 5,5-5,6 мм, а по краям — 2,3 мм. Наспинная часть была совсем тонкой — 1,2 мм. Вес 8-8,5 кг. Стоила она казне 70 франков.
А вот это кираса французского кирасира эпохи войн Наполеона, пробитая пушечным ядром. Невелики было ядрышко, всего-то размером с апельсин, и «дырка» тоже невелика, но можно себе представить, что было с тем бедолагой, на котором эта кираса была. И ведь это был еще не конец! Оно же дальше полетело, во вторую шеренгу!
Эта же кираса. Вид сзади. Парижский Музей армии
В 1855 году кирасу решили облегчить и стали делать нагрудник уже из каленой стали толщиной от 3,3 мм, а наспинник — из обычной. Вес таким образом удалось уменьшить почти на 2 кг. Но проблема была в том, что, помимо прогресса, в металлургии имел место еще и прогресс в области стрелкового оружия, и Франко-прусская война это еще раз показала самым наглядным образом.
Генерал (в центре), обер-офицер (справа) и рядовой (слева) Лейб-гвардии Конного полка 1848 гг. Из книги «Рисунки к истории лейб-гвардии Конного полка: форма одежды лейб-гвардии Конного полка, 1731-1848»
Тем не менее, французская армия продолжала использовать кирасы! В 80-х годах XIX века их стали делать из хромистой стали, и теперь они уже защищали всадника от пуль винтовки Гра на расстоянии 100 метров, причем при том же весе. А с 1891 году их начали делать из новой хромоникелевой стали, которая не пробивалась пулей штатной тупоголовой со свинцовым сердечником и медно-никелевой оболочкой пуля французской винтовки Лебеля 1886 года с дистанции 375 метров. Но вот уже пуля оживальной формы 1898 года из томпакового сплава пробивала ее на всех дистанциях…
Кираса, ок. 1825 г. Произведена Coulaux Frères, Manufacture Royale d'Armes de Klingenthal. Это одна из двух известных кирас с богатым гравированным и позолоченным орнаментом, относящихся к реставрации французской монархии, и очень редкий образец роскошных доспехов XIX века. Созданный и украшенный в Королевской мануфактуре оружия в Клингентале в Эльзасе, он, вероятно, был специально заказан Франсуа Мари Луи Виктором, бароном де Латур-Фуассаком (1784–1851) в преддверии коронации Карла X Бурбона (1757–1836 гг., царствовал с 1824 по 1830 г.) 29 мая 1825 г. в Реймсе. В качестве полковника кирасирского полка королевы Латур-Фуассак был командиром отряда, который сопровождал королевскую карету во время торжественной процессии к Реймсскому собору. Однако из-за своего возраста и ухудшающегося здоровья Латур-Фойссак, опытный ветеран французских революционных и наполеоновских войн, получил разрешение уйти с действительной службы 23 мая 1825 года, всего за два дня до коронации. Возможно, кирасу позаимствовал его преемник граф де Сент-Мар.
По своей конструкции, тесно связанной со стандартным образцом 1825 года, кираса отличается выполненными на ней гравированными и позолоченными орнаментами из трофеев оружия и листвы. В концепции и исполнении декор демонстрирует заметное сходство с клинками роскошных сабель, изготовленными для высокопоставленных французских офицеров на мануфактуре в Клингентале из Директории (26 октября 1795 г. — 9 ноября 1799 г.) и в эпоху Реставрации (1814 — 29 июля 1830 г.).
Точное сравнение с холодным оружием, произведенным в Клингентале, не оставляет сомнений в том, что кираса была гравирована и вызолочена Франсуа-Ксавье Бишем (1793–1841), который после отставки своего отца Франсуа-Жозефа Биша (1756–1831) в 1822 году стал главным гравером в Клингентале. Сходство в концепции оформления холодного оружия, украшенного его отцом в предыдущие десятилетия, явно указывает, что он использовал декоративные образцы отца в качестве источника вдохновения
Продолжение следует…