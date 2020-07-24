Кирасиры и кирасы наполеоновских войн



В. Мазуровский. Атака лейб-гвардии Конного полка на французских кирасир в сражении под Фридландом 2 июня 1807 года

Кавалергарды, век недолог,

и потому так сладок он.

Поет труба, откинут полог,

и где-то слышен сабель звон.

Еще рокочет голос струнный,

но командир уже в седле…

Не обещайте деве юной

любови вечной на земле!

Булат Окуджава. Песенка кавалергарда



Унтер-офицер Лейб-гвардии Конного полка, 1809-1812 гг. Из книги «Рисунки к истории лейб-гвардии Конного полка: форма одежды лейб-гвардии Конного полка, 1731-1848»



Кираса 1800 г. Вид спереди. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Кираса 1800 г. Вид сзади



Кираса начала XVIII в. Франция, Безансон. Эта кираса является исключительно редким примером поздних украшенных доспехов высочайшего качества и одним из немногих документально подтвержденных французских образцов, имеющим знак N (либо города, либо ее создателя в этом городе)



Эта же кираса, вид сзади. К концу XVII века ношение доспехов вышло из моды, хотя французская кавалерия иногда снабжалась кирасами. Этот образец, сделанный для высокопоставленного офицера, вероятно, дворянина, был специально украшен и включает в себя трофеи в стиле барокко и лиственный орнамент, схожий с тем, который был найден на французском огнестрельном оружии конца XVII — XVIII века. Несмотря на украшения, кираса была функциональной. Неглубокая круглая вмятина в нижней левой части нагрудника указывает на то, что в кирасу стреляли при испытательной стрельбе, чтобы доказать, что она была хорошей защитой от пуль



Теодор Жерико. Раненный кирасир, удаляющийся с поля боя, 1814 г. Лувр, Париж



Парижский музей Армии в Доме инвалидов. Хороши там всадники, что кирасиры, что драгуны… Вот только фотографировать через стекло и против света из окон ну очень тяжело…



Рядовой и литаврщик Лейб-гвардии Конного полка 1846-1848 гг. Из книги «Рисунки к истории лейб-гвардии Конного полка: форма одежды лейб-гвардии Конного полка, 1731-1848»



А вот это кираса французского кирасира эпохи войн Наполеона, пробитая пушечным ядром. Невелики было ядрышко, всего-то размером с апельсин, и «дырка» тоже невелика, но можно себе представить, что было с тем бедолагой, на котором эта кираса была. И ведь это был еще не конец! Оно же дальше полетело, во вторую шеренгу!

Эта же кираса. Вид сзади. Парижский Музей армии



Генерал (в центре), обер-офицер (справа) и рядовой (слева) Лейб-гвардии Конного полка 1848 гг. Из книги «Рисунки к истории лейб-гвардии Конного полка: форма одежды лейб-гвардии Конного полка, 1731-1848»



Кираса, ок. 1825 г. Произведена Coulaux Frères, Manufacture Royale d'Armes de Klingenthal. Это одна из двух известных кирас с богатым гравированным и позолоченным орнаментом, относящихся к реставрации французской монархии, и очень редкий образец роскошных доспехов XIX века. Созданный и украшенный в Королевской мануфактуре оружия в Клингентале в Эльзасе, он, вероятно, был специально заказан Франсуа Мари Луи Виктором, бароном де Латур-Фуассаком (1784–1851) в преддверии коронации Карла X Бурбона (1757–1836 гг., царствовал с 1824 по 1830 г.) 29 мая 1825 г. в Реймсе. В качестве полковника кирасирского полка королевы Латур-Фуассак был командиром отряда, который сопровождал королевскую карету во время торжественной процессии к Реймсскому собору. Однако из-за своего возраста и ухудшающегося здоровья Латур-Фойссак, опытный ветеран французских революционных и наполеоновских войн, получил разрешение уйти с действительной службы 23 мая 1825 года, всего за два дня до коронации. Возможно, кирасу позаимствовал его преемник граф де Сент-Мар.

По своей конструкции, тесно связанной со стандартным образцом 1825 года, кираса отличается выполненными на ней гравированными и позолоченными орнаментами из трофеев оружия и листвы. В концепции и исполнении декор демонстрирует заметное сходство с клинками роскошных сабель, изготовленными для высокопоставленных французских офицеров на мануфактуре в Клингентале из Директории (26 октября 1795 г. — 9 ноября 1799 г.) и в эпоху Реставрации (1814 — 29 июля 1830 г.).

Точное сравнение с холодным оружием, произведенным в Клингентале, не оставляет сомнений в том, что кираса была гравирована и вызолочена Франсуа-Ксавье Бишем (1793–1841), который после отставки своего отца Франсуа-Жозефа Биша (1756–1831) в 1822 году стал главным гравером в Клингентале. Сходство в концепции оформления холодного оружия, украшенного его отцом в предыдущие десятилетия, явно указывает, что он использовал декоративные образцы отца в качестве источника вдохновения

К концу царствования Павла I русская кавалерия имела в своем составе целых 13 кирасирских полков – солидную силу. Но экономии ради к 1803 году их количество сократили до шести. Это были полки Его Величества; Ея Величества; Военного ордена; Малороссийский; Глуховский; Екатеринославский, к которым в 1811 году все-таки решили добавить еще два: Астраханский и Новгородский. В 1812 году еще два полка, драгунские Псковский и Стародубовский, были превращены в кирасирские, а в апреле 1813 года Его Величества полк перевели в Гвардию.Все полки имели пятиэскадронный состав и включали в свой состав шефа полка, полковника, подполковника, двух майоров, двух капитанов, семь штаб-капитанов, десять поручиков, 17 юнкеров, пять старших унтер-офицеров (вахмистров), десять прапорщиков, пять квартирмейстеров, 50 унтер-офицеров, 660 солдат, 17 музыкантов, трех служителей полковой церкви (священника и двух помощников), десять лекарей, пять цирюльников, 32 мастеровых, профоса и 21 фурштатского. В запасном эскадроне полка числились майор, капитан, штаб-капитан, поручик, юнкер, вахмистр, квартирмейстер, десять унтер-офицеров, 102 солдата, два трубача, цирюльник и четыре обозных. В 1812 году кирасирским полкам добавили сначала еще один эскадрон, а затем и второй, так что стало их семь.До 1803 года кирасиры российской императорской армии словно в XVIII веке продолжали носить высокие двуугольные шляпы (как и драгуны). Но в 1803 году началась очередная реформа обмундирования, и таким кавалеристам, как драгуны и кирасиры, дали высокие каски из черной пумповой кожи, с высокими гребнями и козырьками спереди и сзади (причем передний имел латунную окантовку), и налобной металлической пластиной с изображением двуглавого орла (на касках полка Военного ордена вместо орла была Георгиевская звезда с четырьмя лучами). Каска удерживалась подбородным ремнем из черной кожи. В холодную погоду под него вставлялась матерчатая подкладка, закрывавшая уши. Гребень каски украшал изогнутой черный плюмаж, похожий на морковку.Колет имел короткие фалды и высокий воротник и шился из плотной белой ткани – каразеи. На шею полагался черный галстук. Воротник и обшлага — из сукна прикладного цвета; воротник имел белые выпушки. Погон был один, на левом плече.При парадной форме надевались лосины козловой или лосиной кожи с высокими ботфортами. К походной форме полагались, напротив, короткие сапоги, поверх которых надевали рейтузы либо серого, либо коричневато-серого цвета, с обшивкой из черной кожи внутри и с деревянными пуговицами, обтянутыми тканью, по шву сбоку снаружи.Эта униформа соответствовала европейской моде во всем, но и пяти лет не прошло, как в 1808 году плюмаж-гусеницу на касках заменили «щетиной» из конского волоса, хотя пышные плюмажи оставили офицерам до 1812 года для парадов. В 1812 году кавалергарды также получили черные стальные кирасы и новые воротники: низкие, застегивающиеся на крючки наглухо. И у кирасиров, и у кавалергардов штуцеры и карабины отобрали (в период с 1812 по 1814 год их имели только стрелки-фланкеры), оставив только палаши и пистолеты.А теперь давайте посмотрим, насколько действенным средством защиты была тогдашняя кираса. Собственно, все они в те годы были во всех европейских странах примерно одинаковыми по устройству и по весу, разве что отличались внешним видом. Например, в наполеоновской Франции, где кирасы носили не только собственно кирасиры, но и карабинеры, в отличие от российских, черных, крашеных, были кирасы, красоты ради обтянутые медным листом!И вот там в 1807 году были проведены их испытания обстрелом. Испытывали штатный нагрудник из железа весом 4,49 кг и наспинник в 3,26 кг толщиной около трех миллиметров, а также германскую стальную кирасу (такие частным образом разрешалось приобретать господам офицерам) и старую кирасу времен Семилетней войны, соединенных ковкой слоев стали и железа, нагрудник которой весил в 6,12 кг. Выстрелы производили из пехотного армейского ружья калибра 17,5 мм. И вот что из этого получилось: первая кираса пробивалась с расстояний 105 и 145 метров, вторая – пробивалась не всегда, а вот третья, самая тяжелая, не пробивалась. Из пистолета также стреляли с расстояния 17 и 23 метра, и первая кираса оказалась пробита, а вот два последних испытание выдержали успешно.Кстати, саперная кираса из одного нагрудника, весившая 7,2 кг, на расстоянии 23 м устояла против всех пуль, кроме тирольского карабина. То есть степень защиты, которую давала кираса, была достаточно высокой. И в принципе, можно было бы сделать кирасу и вовсе непробиваемую для тогдашних пуль, только вот вес ее был бы на уровне 8 кг!Впрочем, в 1825 году кирасу, защищавшую от мушкетной пули с расстояния 40 м, французы на вооружение все-таки приняли. Она имела переменную толщину: в центре 5,5-5,6 мм, а по краям — 2,3 мм. Наспинная часть была совсем тонкой — 1,2 мм. Вес 8-8,5 кг. Стоила она казне 70 франков.В 1855 году кирасу решили облегчить и стали делать нагрудник уже из каленой стали толщиной от 3,3 мм, а наспинник — из обычной. Вес таким образом удалось уменьшить почти на 2 кг. Но проблема была в том, что, помимо прогресса, в металлургии имел место еще и прогресс в области стрелкового оружия, и Франко-прусская война это еще раз показала самым наглядным образом.Тем не менее, французская армия продолжала использовать кирасы! В 80-х годах XIX века их стали делать из хромистой стали, и теперь они уже защищали всадника от пуль винтовки Гра на расстоянии 100 метров, причем при том же весе. А с 1891 году их начали делать из новой хромоникелевой стали, которая не пробивалась пулей штатной тупоголовой со свинцовым сердечником и медно-никелевой оболочкой пуля французской винтовки Лебеля 1886 года с дистанции 375 метров. Но вот уже пуля оживальной формы 1898 года из томпакового сплава пробивала ее на всех дистанциях…Продолжение следует…