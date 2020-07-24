История

Кирасиры и кирасы наполеоновских войн

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В. Мазуровский. Атака лейб-гвардии Конного полка на французских кирасир в сражении под Фридландом 2 июня 1807 года


Кавалергарды, век недолог,
и потому так сладок он.
Поет труба, откинут полог,
и где-то слышен сабель звон.
Еще рокочет голос струнный,
но командир уже в седле…
Не обещайте деве юной
любови вечной на земле!
Булат Окуджава. Песенка кавалергарда


Военное дело на рубеже эпох. К концу царствования Павла I русская кавалерия имела в своем составе целых 13 кирасирских полков – солидную силу. Но экономии ради к 1803 году их количество сократили до шести. Это были полки Его Величества; Ея Величества; Военного ордена; Малороссийский; Глуховский; Екатеринославский, к которым в 1811 году все-таки решили добавить еще два: Астраханский и Новгородский. В 1812 году еще два полка, драгунские Псковский и Стародубовский, были превращены в кирасирские, а в апреле 1813 года Его Величества полк перевели в Гвардию.


Унтер-офицер Лейб-гвардии Конного полка, 1809-1812 гг. Из книги «Рисунки к истории лейб-гвардии Конного полка: форма одежды лейб-гвардии Конного полка, 1731-1848»

Все полки имели пятиэскадронный состав и включали в свой состав шефа полка, полковника, подполковника, двух майоров, двух капитанов, семь штаб-капитанов, десять поручиков, 17 юнкеров, пять старших унтер-офицеров (вахмистров), десять прапорщиков, пять квартирмейстеров, 50 унтер-офицеров, 660 солдат, 17 музыкантов, трех служителей полковой церкви (священника и двух помощников), десять лекарей, пять цирюльников, 32 мастеровых, профоса и 21 фурштатского. В запасном эскадроне полка числились майор, капитан, штаб-капитан, поручик, юнкер, вахмистр, квартирмейстер, десять унтер-офицеров, 102 солдата, два трубача, цирюльник и четыре обозных. В 1812 году кирасирским полкам добавили сначала еще один эскадрон, а затем и второй, так что стало их семь.


Кираса 1800 г. Вид спереди. Метрополитен-музей, Нью-Йорк


Кираса 1800 г. Вид сзади


Кираса начала XVIII в. Франция, Безансон. Эта кираса является исключительно редким примером поздних украшенных доспехов высочайшего качества и одним из немногих документально подтвержденных французских образцов, имеющим знак N (либо города, либо ее создателя в этом городе)


Эта же кираса, вид сзади. К концу XVII века ношение доспехов вышло из моды, хотя французская кавалерия иногда снабжалась кирасами. Этот образец, сделанный для высокопоставленного офицера, вероятно, дворянина, был специально украшен и включает в себя трофеи в стиле барокко и лиственный орнамент, схожий с тем, который был найден на французском огнестрельном оружии конца XVII — XVIII века. Несмотря на украшения, кираса была функциональной. Неглубокая круглая вмятина в нижней левой части нагрудника указывает на то, что в кирасу стреляли при испытательной стрельбе, чтобы доказать, что она была хорошей защитой от пуль

До 1803 года кирасиры российской императорской армии словно в XVIII веке продолжали носить высокие двуугольные шляпы (как и драгуны). Но в 1803 году началась очередная реформа обмундирования, и таким кавалеристам, как драгуны и кирасиры, дали высокие каски из черной пумповой кожи, с высокими гребнями и козырьками спереди и сзади (причем передний имел латунную окантовку), и налобной металлической пластиной с изображением двуглавого орла (на касках полка Военного ордена вместо орла была Георгиевская звезда с четырьмя лучами). Каска удерживалась подбородным ремнем из черной кожи. В холодную погоду под него вставлялась матерчатая подкладка, закрывавшая уши. Гребень каски украшал изогнутой черный плюмаж, похожий на морковку.

Колет имел короткие фалды и высокий воротник и шился из плотной белой ткани – каразеи. На шею полагался черный галстук. Воротник и обшлага — из сукна прикладного цвета; воротник имел белые выпушки. Погон был один, на левом плече.

При парадной форме надевались лосины козловой или лосиной кожи с высокими ботфортами. К походной форме полагались, напротив, короткие сапоги, поверх которых надевали рейтузы либо серого, либо коричневато-серого цвета, с обшивкой из черной кожи внутри и с деревянными пуговицами, обтянутыми тканью, по шву сбоку снаружи.

Эта униформа соответствовала европейской моде во всем, но и пяти лет не прошло, как в 1808 году плюмаж-гусеницу на касках заменили «щетиной» из конского волоса, хотя пышные плюмажи оставили офицерам до 1812 года для парадов. В 1812 году кавалергарды также получили черные стальные кирасы и новые воротники: низкие, застегивающиеся на крючки наглухо. И у кирасиров, и у кавалергардов штуцеры и карабины отобрали (в период с 1812 по 1814 год их имели только стрелки-фланкеры), оставив только палаши и пистолеты.

А теперь давайте посмотрим, насколько действенным средством защиты была тогдашняя кираса. Собственно, все они в те годы были во всех европейских странах примерно одинаковыми по устройству и по весу, разве что отличались внешним видом. Например, в наполеоновской Франции, где кирасы носили не только собственно кирасиры, но и карабинеры, в отличие от российских, черных, крашеных, были кирасы, красоты ради обтянутые медным листом!

Кирасиры и кирасы наполеоновских войн
Теодор Жерико. Раненный кирасир, удаляющийся с поля боя, 1814 г. Лувр, Париж

И вот там в 1807 году были проведены их испытания обстрелом. Испытывали штатный нагрудник из железа весом 4,49 кг и наспинник в 3,26 кг толщиной около трех миллиметров, а также германскую стальную кирасу (такие частным образом разрешалось приобретать господам офицерам) и старую кирасу времен Семилетней войны, соединенных ковкой слоев стали и железа, нагрудник которой весил в 6,12 кг. Выстрелы производили из пехотного армейского ружья калибра 17,5 мм. И вот что из этого получилось: первая кираса пробивалась с расстояний 105 и 145 метров, вторая – пробивалась не всегда, а вот третья, самая тяжелая, не пробивалась. Из пистолета также стреляли с расстояния 17 и 23 метра, и первая кираса оказалась пробита, а вот два последних испытание выдержали успешно.


Парижский музей Армии в Доме инвалидов. Хороши там всадники, что кирасиры, что драгуны… Вот только фотографировать через стекло и против света из окон ну очень тяжело…

Кстати, саперная кираса из одного нагрудника, весившая 7,2 кг, на расстоянии 23 м устояла против всех пуль, кроме тирольского карабина. То есть степень защиты, которую давала кираса, была достаточно высокой. И в принципе, можно было бы сделать кирасу и вовсе непробиваемую для тогдашних пуль, только вот вес ее был бы на уровне 8 кг!


Рядовой и литаврщик Лейб-гвардии Конного полка 1846-1848 гг. Из книги «Рисунки к истории лейб-гвардии Конного полка: форма одежды лейб-гвардии Конного полка, 1731-1848»

Впрочем, в 1825 году кирасу, защищавшую от мушкетной пули с расстояния 40 м, французы на вооружение все-таки приняли. Она имела переменную толщину: в центре 5,5-5,6 мм, а по краям — 2,3 мм. Наспинная часть была совсем тонкой — 1,2 мм. Вес 8-8,5 кг. Стоила она казне 70 франков.


А вот это кираса французского кирасира эпохи войн Наполеона, пробитая пушечным ядром. Невелики было ядрышко, всего-то размером с апельсин, и «дырка» тоже невелика, но можно себе представить, что было с тем бедолагой, на котором эта кираса была. И ведь это был еще не конец! Оно же дальше полетело, во вторую шеренгу!


Эта же кираса. Вид сзади. Парижский Музей армии

В 1855 году кирасу решили облегчить и стали делать нагрудник уже из каленой стали толщиной от 3,3 мм, а наспинник — из обычной. Вес таким образом удалось уменьшить почти на 2 кг. Но проблема была в том, что, помимо прогресса, в металлургии имел место еще и прогресс в области стрелкового оружия, и Франко-прусская война это еще раз показала самым наглядным образом.


Генерал (в центре), обер-офицер (справа) и рядовой (слева) Лейб-гвардии Конного полка 1848 гг. Из книги «Рисунки к истории лейб-гвардии Конного полка: форма одежды лейб-гвардии Конного полка, 1731-1848»

Тем не менее, французская армия продолжала использовать кирасы! В 80-х годах XIX века их стали делать из хромистой стали, и теперь они уже защищали всадника от пуль винтовки Гра на расстоянии 100 метров, причем при том же весе. А с 1891 году их начали делать из новой хромоникелевой стали, которая не пробивалась пулей штатной тупоголовой со свинцовым сердечником и медно-никелевой оболочкой пуля французской винтовки Лебеля 1886 года с дистанции 375 метров. Но вот уже пуля оживальной формы 1898 года из томпакового сплава пробивала ее на всех дистанциях…


Кираса, ок. 1825 г. Произведена Coulaux Frères, Manufacture Royale d'Armes de Klingenthal. Это одна из двух известных кирас с богатым гравированным и позолоченным орнаментом, относящихся к реставрации французской монархии, и очень редкий образец роскошных доспехов XIX века. Созданный и украшенный в Королевской мануфактуре оружия в Клингентале в Эльзасе, он, вероятно, был специально заказан Франсуа Мари Луи Виктором, бароном де Латур-Фуассаком (1784–1851) в преддверии коронации Карла X Бурбона (1757–1836 гг., царствовал с 1824 по 1830 г.) 29 мая 1825 г. в Реймсе. В качестве полковника кирасирского полка королевы Латур-Фуассак был командиром отряда, который сопровождал королевскую карету во время торжественной процессии к Реймсскому собору. Однако из-за своего возраста и ухудшающегося здоровья Латур-Фойссак, опытный ветеран французских революционных и наполеоновских войн, получил разрешение уйти с действительной службы 23 мая 1825 года, всего за два дня до коронации. Возможно, кирасу позаимствовал его преемник граф де Сент-Мар.
По своей конструкции, тесно связанной со стандартным образцом 1825 года, кираса отличается выполненными на ней гравированными и позолоченными орнаментами из трофеев оружия и листвы. В концепции и исполнении декор демонстрирует заметное сходство с клинками роскошных сабель, изготовленными для высокопоставленных французских офицеров на мануфактуре в Клингентале из Директории (26 октября 1795 г. — 9 ноября 1799 г.) и в эпоху Реставрации (1814 — 29 июля 1830 г.).
Точное сравнение с холодным оружием, произведенным в Клингентале, не оставляет сомнений в том, что кираса была гравирована и вызолочена Франсуа-Ксавье Бишем (1793–1841), который после отставки своего отца Франсуа-Жозефа Биша (1756–1831) в 1822 году стал главным гравером в Клингентале. Сходство в концепции оформления холодного оружия, украшенного его отцом в предыдущие десятилетия, явно указывает, что он использовал декоративные образцы отца в качестве источника вдохновения

Продолжение следует…
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65 комментариев
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  1. Korsar4
    Korsar4 24 июля 2020 06:27 Новый
    • 10
    • 0
    +10
    “Права гражданские писал кулак,
    Меч - право государственное, порох
    Их стер и создал воинский устав» (с).

    Идёт время. Красота остаётся. Функциональность теряется.
  2. Krasnodar
    Krasnodar 24 июля 2020 09:12 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Вторая кирасам сверху - производитель Рено
    1. Korsar4
      Korsar4 24 июля 2020 09:46 Новый
      • 6
      • 0
      +6
      Предтеча.

      Или веский довод для альтернативной истории - «они там уже побывали».
    2. Морской Кот
      Морской Кот 24 июля 2020 14:57 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Альберт, рад приветствовать! soldier
      А это, стал быть, уродливый потомок роскошных предков Рено. smile request

      Так сказать, прямой наследник...
      1. Пане Коханку
        Пане Коханку 24 июля 2020 15:02 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        А это, стал быть, уродливый потомок роскошных предков Рено.

        Луи Рено плохо кончил.... И не реабилитирован! Хотя у меня "меган" - отличная тачка. drinks
        1. Mihaylov
          Mihaylov 24 июля 2020 15:51 Новый
          • 5
          • 0
          +5
          Цитата: Пане Коханку
          А это, стал быть, уродливый потомок роскошных предков Рено.

          Луи Рено плохо кончил.... И не реабилитирован! Хотя у меня "меган" - отличная тачка. drinks

          Николай, наверняка это происки Ситроёна, они вечно в контрах были, а у меня - "дастер"
          1. Пане Коханку
            Пане Коханку 24 июля 2020 15:57 Новый
            • 4
            • 0
            +4
            Николай, наверняка это происки Ситроёна

            Сергей, сто процентов! laughing Интересно, что прототипы Citroën 2CV (малолитражка, на которой гоняет бешеная монашка из серии фильмов про жандарма из Сен-Тропе) были в 19140-м спрятаны подальше от немецких вороватых глаз! Не хотели французы, чтобы немцы заставили их выпускать данный автомобиль. Поэтому в серию пошел уже после войны. А так.. немцы действительно могли сделать из него еще один "кюбельваген", при желании... request

            а у меня - "дастер"

            у меня до этого "логан" был. Вообще голый, даже без кондиционера и усилителя. Но впечатление самые теплые. drinks
            1. Mihaylov
              Mihaylov 24 июля 2020 16:01 Новый
              • 3
              • 0
              +3
              Цитата: Пане Коханку
              у меня до этого "логан" был

              Аналогично, у меня до Дастера тоже Логан был, еще чуть ли не первого года выпуска (или второго, уже не помню), претензии никаких, за 7 лет ни разу не сломалась, но на Дастере доски на дачу удобнее возить
              1. Пане Коханку
                Пане Коханку 24 июля 2020 16:05 Новый
                • 3
                • 0
                +3
                но на Дастере доски на дачу удобнее возить

                на "мегане" неудобно возить даже задних пассажиров!laughing у меня хэтчбек, а рост 190 - сиденье назад приходится отодвигать до упора, поэтому за мной может сидеть только карлик. drinks багажник тоже маленький.
                претензии никаких, за 7 лет ни разу не сломалась

                претензий никаких за 4 года, но элементы подвески пришлось менять несколько раз. Обе стойки передние, например. А один раз разбили боковое стекло и сперли магнитолу... laughing Единственно - у него был движок в 72 силы, поэтому на обгон было идти не очень комфортно. Побаивался!
                1. Mihaylov
                  Mihaylov 24 июля 2020 16:14 Новый
                  • 3
                  • 0
                  +3
                  Цитата: Пане Коханку
                  Единственно - у него был движок в 72 силы, поэтому на обгон было идти не очень комфортно. Побаивался!

                  Однозначно не гоночная машина. Дастер кстати тоже, надо было 2.0литра брать, на 1.6 - с обгонами не очень.
                  А магнитолы до сих пор воруют? Хотя у меня вот номера снимали, причем уже после того как разрешили их делать без перерегистрации, поехал и сделал новые.
                  1. Пане Коханку
                    Пане Коханку 24 июля 2020 16:18 Новый
                    • 3
                    • 0
                    +3
                    А магнитолы до сих пор воруют?

                    это было в 2010-м году. Там ее верхняя панель отсоединялась одним движением пальца. Вот, эту панель и поперли, на следующий день я купил такую же на "Юноне", и подозреваю, что это была моя! laughing А стекло мне заменили в тот же день по страховке. Что сейчас ставят из магнитол - не знаю.
                    Дастер кстати тоже, надо было 2.0литра брать, на 1.6 - с обгонами не очень.

                    поддерживаю. yes
                2. 3x3zsave
                  3x3zsave 24 июля 2020 18:56 Новый
                  • 2
                  • 0
                  +2
                  на "мегане" неудобно возить даже задних пассажиров!
                  1."Меганы" бывают разные.
                  2. Это ты вшестером в "запоре" не ездил.
                  1. Пане Коханку
                    Пане Коханку 24 июля 2020 20:10 Новый
                    • 2
                    • 0
                    +2
                    "Меганы" бывают разные.

                    я специально написал, что у меня хэтчбек.
                    1. 3x3zsave
                      3x3zsave 24 июля 2020 20:21 Новый
                      • 0
                      • 0
                      0
                      Прикинь, у меня в ПТС тоже записано "хетчбек", а я туда, в ейное нутро, 270см. запихивал. А ты, жалких 2 метра поместить отказался... negative
              2. kalibr
                kalibr 24 июля 2020 19:52 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                Цитата: Mihaylov
                но на Дастере доски на дачу удобнее возить

                ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                1. 3x3zsave
                  3x3zsave 24 июля 2020 20:00 Новый
                  • 1
                  • 0
                  +1
                  У Светланы "Дастер"?
                  1. kalibr
                    kalibr 24 июля 2020 20:04 Новый
                    • 3
                    • 0
                    +3
                    У нее Матис, Дастер у ее мужа... Но мы и на Матисе прекрасно помещаемся вместе с кошкой впятером и связкой досок от одного стекла до другого.
                    1. 3x3zsave
                      3x3zsave 24 июля 2020 20:12 Новый
                      • 0
                      • 0
                      0
                      Только в "горку", из машины, задним пасажирам выходить приходится. Ибо не едет. Было не раз, в Саратове.
                      1. kalibr
                        kalibr 24 июля 2020 21:13 Новый
                        • 2
                        • 0
                        +2
                        Ну,не знаю, не могу подвергать сомнению Ваши слова, но у нас в Пензе горы ничуть не менее круты, чем в Саратове и... ездится вполне нормально. Тоже и в Саратове, куда она на нем тоже ездила "с полной выкладкой".
      2. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка 24 июля 2020 15:14 Новый
        • 5
        • 0
        +5
        Цитата: Морской Кот
        Альберт, рад приветствовать! soldier
        А это, стал быть, уродливый потомок роскошных предков Рено. smile request

        Так сказать, прямой наследник...

        Немного отступлю от темы! Австрийцы в семидесятых годах приняли на вооружение легкий танк с французской башней АМХ-13, который после модернизации получил название SK-105 «Кирасмр»!
        1. Морской Кот
          Морской Кот 24 июля 2020 16:10 Новый
          • 6
          • 0
          +6
          АМХ-13 очень неплохая машина, регулярно модернизировался, с 1968 года по лицензии выпускается в Аргентине. А его "качающаяся" башня с автоматическим заряжанием пушки устанавливалась на другие модели танков, в частности израильтянами на "Шерман".

      3. Krasnodar
        Krasnodar 24 июля 2020 15:27 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Приветствую, взаимно hi Ну, для своего времени он был очень даже ничего и определили образ будущего танкостроения, став его прототипом.
        1. Морской Кот
          Морской Кот 24 июля 2020 16:02 Новый
          • 6
          • 0
          +6
          И даже получил неслабое погоняло "Борец за свободу товарищ Ленин". Знал бы капиталист Луи Рено... laughing
          1. Пане Коханку
            Пане Коханку 24 июля 2020 16:12 Новый
            • 5
            • 0
            +5
            И даже получил неслабое погоняло "Борец за свободу товарищ Ленин".

            Константин, между прочим, один танк в той серии назывался именем Льва Троцкого. Но об этом все забыли... wink
            1. Морской Кот
              Морской Кот 24 июля 2020 16:14 Новый
              • 6
              • 0
              +6
              Прелесть какая! smile Тов. Сталин наверняка приказал его переплавить во что-то другое, шоб и духу поганого не было. bully
              1. Пане Коханку
                Пане Коханку 24 июля 2020 16:15 Новый
                • 5
                • 0
                +5
                шоб и духу поганого не было.

                конкуренция.. она такая! request Начали с перепалок, потом плавно перешли на ледорубы.. fellow
                1. Морской Кот
                  Морской Кот 24 июля 2020 16:18 Новый
                  • 7
                  • 0
                  +7
                  Тов. Сталин отрицательно относился к лицам еврейской национальности, он и дочери своей пенял: "Не могла себе найти нашего, русского." (это по поводу Каплера). drinks
                  1. Пане Коханку
                    Пане Коханку 24 июля 2020 16:26 Новый
                    • 6
                    • 0
                    +6
                    не берусь судить предпочтения товарища Сталина. stop
                    Могу зато еще раз болгарина выложить. tongue
                    1. Морской Кот
                      Морской Кот 24 июля 2020 16:28 Новый
                      • 6
                      • 0
                      +6
                      Могу зато еще раз болгарина выложить

                      А вот этого на хрен не надо, не порть мне аппетит, я обедать собрался. stop
                      1. Пане Коханку
                        Пане Коханку 24 июля 2020 16:36 Новый
                        • 6
                        • 0
                        +6
                        А вот этого на хрен не надо, не порть мне аппетит, я обедать собрался.

                        Хорошо, Дядя Костя, я тогда через два часа после обеда выложу, чтобы пищеварение прошло ускоренно! laughing drinks
              2. Krasnodar
                Krasnodar 24 июля 2020 18:27 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                Цитата: Морской Кот
                Прелесть какая! smile Тов. Сталин наверняка приказал его переплавить во что-то другое, шоб и духу поганого не было. bully

                В ледоруб ))
          2. Комментарий был удален.
          3. Mihaylov
            Mihaylov 24 июля 2020 17:06 Новый
            • 5
            • 0
            +5
            Цитата: Морской Кот
            И даже получил неслабое погоняло "Борец за свободу товарищ Ленин"

            Вот он в оригинале в Кубинке:

            Красавец!
            1. Коте пане Коханка
              Коте пане Коханка 24 июля 2020 17:15 Новый
              • 5
              • 0
              +5
              Цитата: Mihaylov
              Цитата: Морской Кот
              И даже получил неслабое погоняло "Борец за свободу товарищ Ленин"

              Вот он в оригинале в Кубинке:

              Красавец!

              К слову, имена собственные получили почти все танки серии. В том числе один из них так и назывался «Русский Рено»!
              1. Mihaylov
                Mihaylov 24 июля 2020 17:16 Новый
                • 5
                • 0
                +5
                Цитата: Коте пане Коханка
                К слову, имена собственные получили почти все танки серии.

                Их, если я не ошибаюсь, целых 15 штук построили.
                1. Коте пане Коханка
                  Коте пане Коханка 24 июля 2020 17:21 Новый
                  • 5
                  • 0
                  +5
                  Для начала 20-х, учитывая разруху Гражданской войны - достижение выдающееся!
                  Следующий серийный Т-18(МС-1) осилили лишь в конце 20-х, немного не дотянув до 1000 экземпляров!
          4. Krasnodar
            Krasnodar 24 июля 2020 18:26 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Совершенно верно - первый, ЕМНИП, советский танк
  3. Константин Трунов
    Константин Трунов 24 июля 2020 10:02 Новый
    • 9
    • 0
    +9
    Добрый! Ну начнем: у автора кучка мелких недочетов в написании, ну ладно, но есть парочка крупных , во первых: нет указания что в период начала правления Александра I у кирасир вообще не было кирас как таковых, а были грудные пластроны из плотной материи или тонкой кожи с изображением орла либо 4 лучевой звезды, после того как в битве при Аустерлице в 1805 году был почти полностью разбит Лейб-Гвардии Кирасирский полк ( как раз именно из-за отсутствия кирас) об этом задумались и закупили только аж в 1807 году кирасы в Пруссии и то для элитных рот полков( то есть первых рядов 1 эскадрона), после битвы при Фридланде в 1807 году когда атака Орденского кирасирского полка чуть не стала катастрофой задумались об снаряжении всех кирасирских полков хотя бы нагрудными пластронами ( полу кирасами) и только к войне 1812 года кирасиры получили полные кирасы и то не во всех полках, кирасы были как русского так и зарубежного( в основном прусские, позже были еще и трофейные французские) исполнения. Во вторых: очень много было споров что же все же прилетело этому бедному кирасиру( хотя какой он бедны если служил в кирасирском полку) да еще и не просто кирасирском, а в карабинерах(судя по кирасе) так , что же прилетело, а прилететь могло много что, в основном склоняются к крупной картечи которая засыпалась в "унитарные" снаряды в виде стакана в которой была картечь от 20 мм до 30 мм в диаметре, стреляли таким картечным зарядом на дистанции примерно метров 400 , предназначалась как раз для отбивания атак кавалерии( для пехоты была мелкая картечь и летела она ближе до 300 м), так что если бы в этого карабинера попало ядро как вы пишите с апельсин( а это как раз размер ядра для легкой полевой артиллерии 3 фунтового калибра, то ему оторвало бы руку месте с куском плечевой части кирасы.

    P.S. На картине в начале статьи как раз показана атака Ординских кирасир.
    1. kalibr
      kalibr 24 июля 2020 10:11 Новый
      • 6
      • 2
      +4
      Уважаемый Константин! Статья входит в серию. Поэтому если чего-то нет в одном материале, то может быть в другом, и разумнее прочитать их один за другим. Тогда многие вопросы отпадут сами собой, равно как и замечания...
      1. Константин Трунов
        Константин Трунов 24 июля 2020 10:18 Новый
        • 5
        • 0
        +5
        Уважаемый! Статья называется "Кирасиры и кирасы Наполеоновских войн" , так что мое замечание получается в тему статьи!
        1. ангел-истребитель
          ангел-истребитель 24 июля 2020 15:51 Новый
          • 2
          • 3
          -1
          Константин, Ваш комментарий про русских кирасир, много информативнее и интересней того, что написано про них в статье нашего "уважаемого" автора!
          Перечисляя русские кирасирские полки эпохи Александра Первого, он не счел нужным упомянуть Лейб-Гвардии Конный и Кавалергардские полки... Почему-то. Или про них нас ждет отдельная статья?
          Или они кирас не носили и кирасирами не были?
          И кстати, если не ошибаюсь, то до 1812 года в первых шеренгах русских кирасир, применялись еще и тяжелые пики.
    2. Морской Кот
      Морской Кот 24 июля 2020 14:53 Новый
      • 8
      • 0
      +8
      ... в виде крупной картечи которая засыпалась в "унитарные" снаряды в виде стакана в которой была картечь от 20 мм до 30 мм в диаметре, стреляли таким картечным зарядом на дистанции примерно метров 400 ...

      Картечина калибром в 30 мм. никогда не сделает такого входного отверстия, а выходного просто не будет, свинцовая пуля расплющится при ударе о тело и наспинный панцирь не пробьёт никогда.
      Да, а почему Вы решили что бедолаге не оторвало руку? Судя по выходному отверстию там был вообще полный фарш правой половины туловища. hi
      1. Константин Трунов
        Константин Трунов 24 июля 2020 22:54 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Картечь была еще и чугунная литая, дело в том , что картечь свинцовая если ее складывать в картечную "корзину" от укладки часто сминалась, после стали применять литую картечь, она была из чугуна низкого качества, делалось это как раз для того, что бы если одна такая пуля пробивала цель , то могла еще поразить кого либо.
  4. Mihaylov
    Mihaylov 24 июля 2020 10:45 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Добрый день всем!
    Вопрос к знатокам: как-то давно попалась информация о том, что русская армия накануне русско-японской войны заказала во Франции порядка 90 тысяч кирас для защиты от современного на тот момент вооружения (я так понимаю, что это был какой-то протоаналог бронежилета).
    Далее эти кирасы на войну не успели и тестирование выявило, что их защитные свойства абсолютно не удовлетворительны.
    Есть ли у кого подробности этой истории: что это были за кирасы? что стало с контрактом? было ли все-таки какое-то количество поставлено в Россию? если да, то что с ними стало? есть ли их изображение/фото? Да и вообще была ли такая история?
  5. Пане Коханку
    Пане Коханку 24 июля 2020 14:19 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    В. Мазуровский. Атака лейб-гвардии Конного полка на французских кирасир в сражении под Фридландом 2 июня 1807 года

    Картина из Артиллерийского музея. Там же лежат еще какие-то регалии, трубы и т.п. what
    Хочется немного удалиться от темы, и вспомнить иных героев - только в пехоте. Во Фридландском сражении также отличился Павловский гренадерский полк. За героизм полку было повелено носить гренадерки в том виде, в каком они вышли из Фридландской битвы: «За отличное мужество, храбрость и неустрашимость в сражениях с французами 1806 и 1807 годов в почесть полка, состоящие в нём шапки оставить в том виде, в каком он сошёл с поля сражения». 13 ноября 1808 года повелено вычеканить «на простреленных шапках имена тех нижних чинов, кои вынесли их с собою с поля сражения …для сохранения навсегда памяти сих заслуженных воинов…». Латунные налобники гренадерских шапок, пробитые вражеским пулями в этой битве, с тех пор носились Павловцами и с гордостью передавались преемникам.

    Полк исключительно проявил себя также в Отечественной войне 1812 года. В сражении при Клястицах 2-й батальон полка пошел в атаку прямо по горящему мосту, и выбил французов с позиций.

    За боевую доблесть полк получил звание гвардейского, а на парадах павловцы должны были идти в тех самых гренадерках, и с ружьями наперевес. Традиция сохранилась до самого конца существования Российской Империи. soldier
    1. kalibr
      kalibr 24 июля 2020 16:11 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      О митрах будет! У нас в краеведческом музее есть интересные образцы! Как только к нам они попали?
      1. Пане Коханку
        Пане Коханку 24 июля 2020 16:13 Новый
        • 7
        • 0
        +7
        Как только к нам они попали?

        Рискну предположить... what попали они к Вам, скорее всего, восседая на чьи-то головах! wink
        1. kalibr
          kalibr 24 июля 2020 16:20 Новый
          • 5
          • 0
          +5
          Это так, но Пенза и митры Петра III... очень интересные пути получаются.
        2. Mihaylov
          Mihaylov 24 июля 2020 16:29 Новый
          • 6
          • 0
          +6
          Цитата: Пане Коханку
          О митрах будет! У нас в краеведческом музее есть интересные образцы! Как только к нам они попали?

          О! неужели в краеведческом музее исповедовали митраизм? tongue
          1. Пане Коханку
            Пане Коханку 24 июля 2020 17:43 Новый
            • 4
            • 0
            +4
            О! неужели в краеведческом музее исповедовали митраизм?

            Более того,много где в России исповедуют и дзен-буддизм! drinks Люблю этого карикатуриста - Корсуна. good
            1. Морской Кот
              Морской Кот 24 июля 2020 18:59 Новый
              • 3
              • 0
              +3
              Вопрос веры -- это сложный вопрос... winked
            2. Korsar4
              Korsar4 24 июля 2020 19:44 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              “И бродят многочисленные йоги.
              Их, правда, очень трудно распознать» (с)
  6. Морской Кот
    Морской Кот 24 июля 2020 14:41 Новый
    • 8
    • 0
    +8
    Как всегда интересно и увлекательно, Олеговичу -- спасибо! smile
    Маленькое дополнение к испытаниям кирас во Франции.

    Потом в 1825-м принимают на вооружение новую модель, которая в принципе обеспечивала защиту от мушкетной пули с 40 м. Объяснялось это толщиной - в центре она составляла 5,5-5,6 мм, уменьшаясь к краям до 2,3 мм. Наспинная деталь была тонкой - всего 1,2 мм. Но в результате кираса вышла тяжелой - от 5,6 до 6,04 кг в зависимости от размера один нагрудник + 1,7 - 1,8 кг - наспинник, всего 8-8,5 кг. Обходилась она казне в 70 франков.

    Поискал т.н. "Тирольский карабин", и нашел только один, карабин Фрувирта 1875 года, чтой-то поздновато по времени.

    1. kalibr
      kalibr 24 июля 2020 16:22 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Ха, мы с Вами пользуемся одними и теми же источниками. Только я не стал писать про тирольский карабин. Поискал, не нашел, и не стал даже упоминать. Басня "Слон-живописец" - она... многому учит, знаете ли.
      1. Морской Кот
        Морской Кот 24 июля 2020 16:23 Новый
        • 6
        • 0
        +6
        Упомянули таки, поэтому и я полез шариться по сети.
        1. kalibr
          kalibr 24 июля 2020 19:48 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: Морской Кот
          Упомянули таки

          Ай-ай, забыл-таки. Старею, однако...
  7. Рязанец87
    Рязанец87 24 июля 2020 15:32 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    А вот это кираса французского кирасира эпохи войн Наполеона, пробитая пушечным ядром. Невелики было ядрышко, всего-то размером с апельсин, и «дырка» тоже невелика, но можно себе представить, что было с тем бедолагой, на котором эта кираса была

    Беднягу звали Антуан-Франсуа Фово, 23 года, 179 см роста, 2-й карабинерский полк. "Поймал" он при Ватерлоо.
    1. Пане Коханку
      Пане Коханку 24 июля 2020 15:51 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      2-й карабинерский полк.

      картинки по запросу "карабинеры" выдаются поиском абсолютно разные.
      От вот такого:

      До вот этих бородачей. Странно. Я думал, бороды были только у саперов. what
    2. V I P
      V I P Вчера, 15:26 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Царство ему небесное. Интересно,как эта кираса попала в музей? Ведь, это"сирийная" кираса и вряд ли кто тогда задумывался,что она станет музейной реликвией
  8. kalibr
    kalibr 24 июля 2020 16:12 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    [quote=Рязанец87]Беднягу звали Антуан-Франсуа Фово, 23 года, 179 см роста, 2-й карабинерский полк. "Поймал" он при Ватерлоо.
    Спасибо! Не попадалась такая информация. Хорошо, что Вы нашли!
    1. Рязанец87
      Рязанец87 24 июля 2020 18:38 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      вот скан из статьи интересный:
      1. kalibr
        kalibr 24 июля 2020 19:47 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        А откуда она? Издание?
        1. Рязанец87
          Рязанец87 24 июля 2020 19:51 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Извольте (всю статью в сети можно скачать без проблем):
          1. kalibr
            kalibr 24 июля 2020 21:14 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Спасибо! Знаю это издание. Это перевод книг британского издательства "Оспрей". Старался раньше этими брошюрами не пользоваться и сам на них никогда не ссылался. Перевод очень плохой. Как сейчас я не знаю...
  9. V I P
    V I P Вчера, 15:17 Новый
    • 0
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    Але, а ниче,что Шпаковский дважды в один день? Боюсь,что завтра будет"постный день"
  10. BoratSagdiev
    BoratSagdiev Вчера, 18:22 Новый
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    Не военная форма а "Прет-а-порте".