Разгром итальянской армии в битве при Капоретто

Конец октября – начало ноября 1917 года — черные дни Италии. Переброшенные по просьбе австрийцев германские дивизии нанесли итальянской армии сокрушительный удар в районе городка Капоретто на северо-востоке страны. Итальянские части в панике бежали, бросая артиллерию и припасы. Австро-германскому командованию удалось осуществить одну из немногих успешных операций в истории войны по прорыву сильного позиционного фронта.Тяжёлые поражения итальянской армии привели к падению правительства и смене верховного главнокомандующего Луиджи Кадорна. Обстановка была критической и чтобы Италия не пала, союзное командование направило на помощь французские и английские дивизии. В ходе тяжелых ноябрьских боев фронт удалось стабилизировать. Итальянская армия на значительный срок потеряла возможность вести наступательные действия, что позволило Австро-Венгрии ещё некоторое время держать фронт.Положение Италии и Австро-Венгрии осенью-зимой 1917 года было схожим – обе державы испытывали массу трудностей. Россия фактически уже не существовала как союзник Антанты. Русская армия развалилась и перестала быть главной угрозой для империи Габсбургов. Австрийский Генштаб мог сосредоточить основные усилия на Итальянском фронте. США выступили на стороне Антанты, но сразу компенсировать отсутствие русской армии не могли, так как не спешили с переброской и развертыванием армии на Европейском театре.Неограниченная подводная война, которую вела Германия, отрицательным образом сказывались на экономике и населении Италии. Страна имела определенную зависимость от подвоза продовольствия и сырья для промышленности. Торговый флот Италии был небольшим, поэтому потери судов для него были чувствительными. Итальянское население сильно страдало от превратностей войны. Часть общества выступала за заключение мира. Энциклика папы римского от 15 августа 1917 года говорила о «бесполезной бойне» и предлагала как базу для мирных переговоров взаимный вывод войск с захваченных территорий и восстановление Бельгии. Вопросы об Эльзасе-Лотарингии и спорных итальянских территориях должны были решить заинтересованные стороны. Германия отвергла эти предложения: Берлин считал вопрос о провинциях Эльзас и Лотарингия не подлежащим обсуждению и отказывался восстановить Бельгию. В свою очередь, Лондон и Вашингтон не желали мира с Германией, так как уже видели победу и разделили «шкуру германского медведя».Положение Австро-Венгерской империи, как экономическое, так и военное, было хуже, чем у Германии. Последние сражения на Итальянском фронте деморализовали её армию. Верховное командование выражало сомнения, что Австрия выдержит новое сражение на Изонцо. Вена обратилась за помощью в Берлину. Германское командование, чтобы не потерять своего главного союзника, решила поддержать наступление австро-венгерской армии в Италии. Союзники собирались нанести итальянской армии решительное поражение, что могло вывести Италию из войны.Итальянская армия внешне значительно окрепла по сравнению с 1915 годом. Численный состав по сравнению с 1915 годом вырос в два раза – вместо 35 дивизий на Итальянском фронте было 65 дивизий, ещё 5 – в Албании и Македонии. Серьёзно была укреплена военно-материальная база вооруженных сил. Так, количество тяжелых орудий увеличилось с 200-300 (много было старых, устаревших типов) до 1800. Моторизованный транспорт позволял осуществлять быстрые переброски войск, быстро развивалась авиация, военная промышленность производила все больше оружия, боеприпасов и другого военного имущества.Проблема была в моральном факторе. Войска устали от бесплодной и крайне кровавой возни на довольно изолированном фронте. Оборону противника приходилось буквально прогрызать, продвижение на несколько километров считалось большой победой. Медленное, тяжелое продвижение в скалистой пустыне, которое приходилось оплачивать огромной ценой, изматывало солдат. Война на измор вызывала чувства уныния и безнадежности. Общее моральное состояние итальянской армии, как и австро-венгерской, было тяжелым. Вопрос был в том, кто быстрее рухнет. Изменился кадровый состав армии, как и в других воюющих армиях. Большое количество кадровых офицеров, офицеров запаса и добровольцев – людей, более или менее подготовленных, полных энтузиазма (шли освобождать итальянские земли!), погибло, или получило тяжелые увечья, часть после выздоровления использовалось для обучения личного состава или шли в штабы. Офицеры военного времени были хуже подготовлены, в моральном отношении были хуже. Многие были произведены в офицеры не по своему желанию, а в принудительном порядке, как люди имеющие хорошее образование. Многие из них были ещё весьма молодыми людьми, только окончившими школу, и несколько недель обучавшимися в юнкерской школе. Понятно, что часть интеллигенции Италии была заражена пораженческими настроениями, у других «молоко на губах не обсохло» и солдаты, уже прошедшие огонь и воду, их не уважали.Многие генералы старой школы, которые тесно общались со своими подчиненными, шли в первых рядах, также пали. Часть генералов сместили за ошибки, хотя они имели лучшую подготовку и опыт, в отличие от большинства новых командиров. Это привело к появлению пропасти между командирами и рядовым составом. Высшее же командование вообще оторвалось от рядовой массы, перестало понимать, что войну ведут люди из плоти и крови. Часть генералитета, помня старые войны, которые обычно длились недели и месяцы, забыла, что солдатам нужен отдых, развлечения, отпуска домой. Другие генералы делали карьеру на войне, смотрели на войну и солдат как средство для роста по карьерной лестнице. Это приводило к политике замалчивания неприятных сведений, общую картину сглаживали, старались выделить хорошее и умолчать про плохое.Австро-венгерское 305-мм орудиеАвстрийское верховное командование, как уже выше отмечалось, сомневалось в способности армии выдержать новый сильный удар противника. В итоге австрийцы решили, что пассивная оборона может привести к поражению, причем роковому, полной катастрофе. Поэтому необходимо самим атаковать, пока не поздно. Но для решительной наступательной операции необходима была помощь германской армии. Уже 25 августа 1917 года, когда ещё продолжалась битва на плато Байнзицца, австрийское верховное командование попросило германскую ставку о помощи.26 августа австрийский император Карл Франц-Иосиф писал кайзеру Вильгельму: «Опыт нашего одиннадцатого сражения убеждает меня в том, что двенадцатое сражение будет для нас очень трудной задачей. Мои генералы и мои войска считают, что лучше всего преодолеть все трудности, перейдя в наступление. Смените на восточном фронте австро-венгерские части германскими, так, чтобы первые освободились. Я придаю очень большое значение проведению наступления против Италии одними австро-венгерскими частями. Вся армия называет эту войну нашей войной; все офицеры воспитаны на чувстве войны против исконного врага, переданном им от их отцов. Но мы с радостью приняли бы германскую артиллерию, в особенности тяжелые батареи. Успешный удар против Италии ускорит конец войны». Германский император Вильгельм ответил, что в операции против «вероломной Италии» Австрия может рассчитывать на Германию. На Западном фронте было сравнительно спокойно, на востоке серьёзной угрозы не было.29 августа 1917 года генерал Вальдштеттен представил главе австрийского Генштаба Арцу фон Штрауссенбургу план операции. Главный удар предусматривал наступление от Тольмино в направлении долины Юдрио и на Чивидале. Вспомогательные действия были запланированы от котловины Плеццо в направлении Натизоне. Для этого планировалось выделить 13 австрийских и германских дивизий. Людендорф первоначально не поддержал идею крупной наступательной операции. Он опасался сокращать силы на Французском фронте и не надеялся добиться решительного результата в Италии, при значительном расходе войск. Людендорф предпочёл бы новое наступление на Румынском фронте, чтобы добить Румынию и обеспечить дополнительный приток продовольственных ресурсов. В итоге Гинденбург и Людендорф всё же одобрили этот замысел, хотя и основательного его доработали.Таким образом, замысел наступления только усиленной австрийской армией был изменен на совместную наступательную операцию австро-германской армии. Германские дивизии, направленные для усиления австро-венгерской армии, были переброшены через Трентино, чтобы ввести в заблуждение итальянскую разведку относительно истинного направления главного удара. Изонцская армия – 23 дивизии и 1800 орудий, была силена ещё 14 дивизиями – 7 германскими и 7 австрийскими при 1000 орудий (из них 800 германских). Окончательно решили нанести удар в районе Плеццо – Тольмино.Ударную группировку составили из 8 австрийских и 7 германских дивизий в составе 168 батальонов – 76 в первом эшелоне, 63 - во втором и 29 - в резерве. Итальянцы имели здесь 224 батальона, но австро-германские батальоны были сильнее по составу. Ударная группа образовала 14-ю австро-германскую армию под началом генерала фон Белова. Эта армия была разделена на четыре группы: группа Краусса (3 австрийские дивизии, развёрнутые на фронте от Монте-Ромбон до Монте-Неро), группа Штейна (1 австрийская и 3 германские дивизии, от Монте-Неро до Тольмино), группа Беррера (2 германские дивизии, от Тольмино до Идриа), группа Скотти (1 австрийская и 1 германская дивизии, плато Лом). Кроме того, 4 дивизии было в резерве. Армия была отлично оснащена артиллерией: 1621 орудие, 301 миномёт и 1000 газомётов. От 207 до 259 орудий и миномётов располагалось на 1 км фронта, такая плотность артиллерии была самой высокой в истории Первой мировой войны. Наступление ударной группы поддерживали на правом крыле 10-я австрийская фон Кробатина, в Карнийских Альпах, на левом крыле – 2-я австро-венгерская армия, входившая в состав группы армий Бороевича, она располагалась в районе плато Байнзицца.Целью наступления был прорыв вражеской обороны, выход на линию Джемона – Чивидале. Для этого необходимо было полностью занять район Плеццо – Тольмино и Капоретто. Из-за плохой погоды начало операции несколько раз переносили, наконец, решили атаковать 24 октября 1917 года. Наступление решили начать не длительной артиллерийской подготовкой, выдававшей район фактического наступления австро-германской ударной группировки, а кратким и чрезвычайно интенсивным артиллерийским налётом. Сразу же должна была последовать пехотная атака. В этой операции решили применить успешный опыт германских войск на Русском фронте, под Ригой (впоследствии, в марте 1918 года, на Французском фронте). Использовали специально сформированные и подготовленные ударно-штурмовые подразделения, хорошо вооруженные ручными гранатами, пулеметами, бомбометами и огнеметами. Как только штурмовики прорвали передовую вражескую оборону, за ними отрядами быстро выдвигалась остальная пехота, поддержанная легкой артиллерией и пулеметами на грузовиках, вклиниваясь между вражескими позициями. На горных участках наступление планировали вести преимущественно вдоль шоссе, по долинам и горным проходам, без предварительного захвата господствующих высот, так как это вызывало задержки и большие потери. Вражеские позиции на высотах можно было взять позднее, обойдя их и взяв в кольцо. Главной целью был захват главных опорных пунктов и жизненно важных центров в тылу, чтобы расстроить всю систему обороны врага. Такая методика была совершенно новой на Итальянском фронте, где раньше обе армии убивали время и теряли массу народа во время ожесточенных атак и штурмов укрепленных позиций и господствующих высот, гор. Эти атаки часто были бесплодными, или победу покупали ценой огромных потерь, теряя бесценное время, и противник успевал подтянуть резервы, укрепиться на новых рубежах и начать контратаку. Итальянцы оказались не готовы к атаке штурмовых групп, и этим частично объясняется первый ошеломительный успех наступающих австро-германских войск.Источник: Виллари Л. Война на итальянском фронте 1915-1918 гг. М., 1936Подготовка вражеского наступления не была секретом для итальянского командования. Разведка обнаружила движение войск противника. Закрытие австрийцами швейцарской границы 14 сентября было важным «звоночком» для итальянцев. Из полученных из Берна сведений и других источников, итальянцы даже знали день начала операции, хотя сначала и не выяснили точное место главного вражеского удара. Считалось, что враг, видимо, ударит в среднем течение Изонцо. К 6 октября было выяснено присутствие 43 дивизий противника, позднее обнаружили баварский альпийский корпус и другие части. Сведения собранные итальянской разведкой, говорили о том, что австро-германское наступление будет начато 16 - 20 октября на фронте от Тольмино до Монте-Санто. 20 октября к итальянцам перебежал чешский офицер, который сообщил, что наступление начнут 26 октября на участке от Плеццо до моря. 21 октября два румынских перебежчика сообщили более точные данные: противник пойдёт на прорыв на участке между Плеццо и Тольмино.Как только итальянское командование получило данные о подготовке вражеского наступления, были предприняты меры для его отражения. Идея нового итальянского наступления была оставлена, усилия сосредоточили на отражении вражеского удара. На острие австро-германского удара была 2-я итальянская армия под командованием генерала Капелло. 4-й корпус располагался от Плеццо до Тольмино, имея в первой линии три дивизии (50-ю, 43-ю и 46-ю), в резерве была одна дивизия (34-я) и несколько альпийских и берсальерских батальонов. 27-й корпус стоял от Тольмино до Каль на плато Байнзицца, имея четыре дивизии (19-ю, 66-ю, 22-ю и 54-ю). 19-я дивизия была усиленной, по силе равной почти корпусу. На южном участке 2-й армии до Виппакко держал оборону 24-й корпус, 2-й корпус, 6-й корпус и 8-й корпус (всего 11 дивизий).Таким образом, 2-я армия Капелло имела 9 корпусов (25 дивизий) силою в 353 батальона (231 батальон был в первой линии). Участок, на котором ожидали наступление противника, удерживал 71 батальон в первой линии (50-я, 43-я, 46-я и 19-я дивизии), плюс 42 батальона – во второй. Против них было 168 вражеских батальонов. В результате австро-германские войска имели на участке прорыва некоторое численное преимущество. Кроме того, наступающие батальоны были полностью укомплектованы, имели в своём составе специально обученных и подготовленных штурмовиков. А итальянские батальоны имели некомплект, часть солдат была в отпусках или болела. Некоторые полки имели только около трети штатного состава. Также австро-германские войска имели преимущество в артиллерии.Ещё одной из причин поражения итальянской армии стало, как отмечал Гинденбург , неудачное расположение части итальянских оборонительных позиций. Так, на фронте 4-го итальянского корпуса, расположенного к востоку от р. Изонцо, оказалось два слабых места. В котловине Плеццо 50-я дивизия имела все части на дне долины, и из-за расположения грунтовых вод вблизи поверхности район обороны дивизии имел мало закрытых убежищ, заглубленных укреплений. Над расположением итальянских высот командовали занятые противником позиции на горе Ромбон и на Яворчек. Часть фронта 46-й дивизии проходила по склонам Мрзли и Водитль, параллельно и вплотную к расположенным выше австрийским позициям, а местность позади них круто спускалась к воде, поэтому итальянские войска здесь постоянно находились не только под угрозой вражеского обстрела, но и естественных неприятностей – обвалов, оползней.Вторая линия была хорошо защищена, но располагалась вплотную к первой, на некоторых участках линии почти сливались, что делало вторую линию оборону уязвимой. Над первой линией 27-го корпуса также командовали вражеские высоты. Австрийцы могли вести фланговый огонь по передовым позициям обоих итальянских корпусов. В тылу 4-го и 27-го корпусов было ещё две линии обороны, но их своевременно не подготовили.В первой линии обороны итальянской армии было слишком много войск и артиллерии (атакующий порядок). Кадорна отдал распоряжение, чтобы впереди были только небольшие подразделения, усиленные пулеметами и артиллерией. Но его приказ не успели выполнить. Это было связано с тем, что итальянское командование почти до самого начала вражеского наступление определяло свой образ действий: чистая оборона или активная оборона, наступательно-оборонительные действия. Командующий 2-й армии Капелло заслужил репутацию горячего, храброго командира и не хотел смириться с идеей чистой обороны. Пассивному ожиданию вражеского удара он предпочёл бы наступательно-оборонительные действия, с нанесением сильного контрудара по начавшему наступление врагу. Сам главнокомандующий Кадорна сначала склонялся к идее активной обороны или «стратегического контрнаступления». Но затем верховное командование приняло решение о чистой обороне. Однако было уже поздно, войска не успели отвести в полной мере.Так, к 24 октября отвод артиллерии с восточного берега Изонцо на западный был выполнен только частично. А когда началось австро-германское наступление, многие итальянские батареи были в движении и не смогли открыть ответный огонь. В результате слишком много тяжелой артиллерии располагалось вблизи передовой, когда началась битва. Впереди было слишком много войск - на плато Байнзицца и на других участках передовых линий. Позиции между Плеццо и Тольмино оборонял только один корпус, правда, сильный. Остальные 8 корпусов армии располагались между Байнзицца и морем. Плохо итальянское верховное командование расположило и резервы, опасались удара в районе Горицы. Из 114 батальонов общего резерва, который находился непосредственно в распоряжении верховного командования, 39 батальонов были в районе 2-й армии, 60 – 3-й армии, остальные – на других участках.Таким образом, итальянцы знали о вражеском наступлении, знали о времени и участке, где противник атакует. Но итальянцы предполагали, что наступление будет с ограниченными целями – отбить ранее утраченные позиции. Действительно, большинство австрийских и германских генералов сами не ожидали, что итальянская оборона рухнет и что им удастся продвинуться так далеко.Продолжение следует…