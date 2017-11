Итоги недели. Клонирование русских?

Три года, так три года...

Для начала хотя бы вертолеты ПЛО типа Ми-14 на Матуа задействовали бы! А базовые причалы для «Мистралей» приснопамятных где строили? Заделы должны быть, Бе-12 должны быть еще рабочие, и вообще на амфибийную авиацию должен быть ускоренный акцент. Базы на Курилах должны быть уже завтра, по насущной СЕГОДЯШНЕЙ предвоенной необходимости, и толковать про 3 года только пост-ельцинские адмиралы горазды, которые при ЕБН полфлота СССР списать за 3 года успели!

Для размещения базы ВКС, Матуа подходит прекрасно. К тому же, благодаря японцам там уже многое готово. А вот по части обустройства там базы ВМФ будет посложнее. Подходящей бухты с глубинами нет, сложности обустройства причалов. Ремонтной базы особой не создать. Поэтому, только мелкие причальные пирсы. Хотя, даже несколько МРК там было бы очень желательно.



Да и пора бы уже заменять палатки на острове строительством нормальных добротных зданий, коль уже определились с местом базирования.

Представляю сколько пропьют частные строительные компании (т.к. "Спецстроя" нет уже, а он тоже не прочь был при воровать)...

Для начала пускай пункт базирования хотя бы создадут, базироваться там все равно пока нечему, кроме, как разве морским пограничным силам ФСБ РФ...

Сила рыночной экономики

Башни сорваны — верить некому… Кружевных труселей всё нет!

Я отдамся первому встречному… За простой ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ.

Обещали, волки позорные, Новый, светлый, беспечный Мир.

Мы же ДЕТИ бандеры гордые! Не беда, что страна — сортир.

Нам сказали, что мы свободные, Нам сказали, что мы не рабы,

Что трусы кружевные, модные, Это символ нашей борьбы!

Обманули, трусов не дадено! Все коленки истерты в кровь,

Два последних бакса украдено. Как поверить теперь в любовь?!

58 бригада была создана слиянием нескольких тербатов. То есть там изначально были добровольцы. Если и был отказ от участия в бд, то никак не по моральным соображениям . Либо с деньгами обманули, либо сроки ротации были нарушены , либо их подставили в качестве пушечного мяса на опасный участок фронта без поддержки. Так что Марочко откровенно озвучивает дезу. Возможно, с целью вызвать раскол в рядах противника. Но в высокий моральный облик бывших добробатовцев верится слабо.

Поэтому и сильнейшая на континенте.

Строители в намордниках, лыцари в сисю пьяные. Сюрреализм.

Мистика по-киевски

Ну, не может же только Окуева людей убивать! Понятное дело, что и её когда-нибудь обязательно убьют! А вообще говорили, что Окуева - просто распиаренный снайпер, которая мало что из себя представляла. Больше пиариалась в пользу авторитета своего мужа.

Это всё конечно шутки. Осмаев говорит, что это спец.службы России на него покушались. Врёт и не краснеет. Он-то прекрасно знает законы гор, что такое кровная месть. Он знает, за что его хотят убить. И это связано с его сородичами. Может, убил кого из чеченцев в Донбассе на стороне Новороссии. А если это так, он не жилец.

Ну кто бы сомневался! Лично Кадыров и стрелял. Кто был второй я еще не придумал...

Окуева из Кукуева... Жаль ! Очень жаль, что эта не захватила с собой своего сутенёра Осмаева . И огромная радость в душе от того, что ПУЛЯ НАШЛА СВОЕГО "ГЕРОЯ" ! ПОЧАЩЕ БЫ ТАК!... Теперь гурией будет работать, своих побратимов ублажать.

Сельскохозяйственная ярмарка

Все не так хорошо как пишет автор. Сколько стоят помидоры из теплиц зимой. Ужас. Дороже импорта. Турки могут взять ценой.

Понятно возможно не все так радужно, как пишет автор, и в разных регионах разные условия, но прогресс в c/х налицо. Плохо только, что для осуществления сдвига понадобились санкции.

В торговле работаю. Помидоры, лимоны, зелень ВСЕГДА продавались, несмотря на "санкции". Только страна-импортёр была, типа, Армения, Азербайджан, Белоруссия и т.д. У кого на что фантазии хватало.

Стоять, бояться!..

"Если он не будет отличаться от B-2 по своим размерам, то есть основания полагать, что и полезная нагрузка останется на прежнем уровне".

Вроде, писали, что он будет меньше по размерам. И еще более "стелс".

4 мотора от Ф-35 дадут бОльшую тягу. В общем, уменьшенный - B-2, но более "резвый".

Они ещё сами не решили. Он может быть гораздо больше, а может быть и меньше.

«Почему Россия, Китай и Северная Корея должны бояться американского бомбардировщика B-21»

1. Россия никому ничего не должна.

2. А можно мы бояться не будем?

Анекдот такой давно уже есть: "Если вы сейчас читаете эту надпись на борту В-2, значит американские налогоплательщики зря потратили 1 млрд долларов".

Спец покрытие, также как и В-2, воды боится или поустойчивее будет?

Клонирование русских?

Врут, причем как всегда нагло - речь идёт о создании нового поколения генетического оружия, избирательно заражающего, на генном уровне только строго определенный этнос, это давно уже известно!

"Пентагон" и "не врут" - эти фразы нельзя ставить в одной логической связке.

Пентагон врёт всегда. Это Аксиома. Сиречь такая истина, которая даже доказательств не требует. Ну а по направленности его лжи можно определить истину. Вот как сейчас: ложь: "спокойно, ребята, ничего опасного". Значит истина: "ОПАСНО"

В комментариях как обычно собрались эксперты биоинженеры.(нет).

Занятно вообще, Путин сказал, что материал собирает неизвестно кто, а отмазываться начал Пентагон. Что собирают - не врут, врут - зачем собирают.

Американцы любят всякую дичь мутить - один только агент "оранж" чего стоит.

Работает в связке

В общем-то Чубайс не сказал ничего сверъхестественного. Просто некоторым чересчур либеральным журналистам греет душу сочетание «в России грядёт кризис». Вот и раздули... причём умышленно... А так его высказывание выглядит примерно как: "если 20 дней ничего не есть, то можно умереть с голоду".

Да нет никакого кризиса мощностей. Он на этой сказке о нехватке мощностей набил карманы в то время из воздуха, создавая дефицит искусственно на бумаге. Предприятия стояли колом, а тут вдруг дефицит, ага... видимо наигрался в нано, опять решил нос в энергетику сунуть.

В общем-то рыжий дал признательные показания в том, что после создания РАО Энергетические системы, которые он возглавлял, и дробления этой некогда единой системы на кучу более мелких акционерных обществ, которые дербанили наследство СССР и не вкладывали в развитие систем ни рублика, он и его компания вогнали энергетику России в состояние конца 50-х годов. И это реальная проблема, к созданию которой Чубайс причастен напрямую.

Хутор говорит

Блин, они определятся сегодня на кого нападать, на Каталонию или Турцию?

Думаю, что в ближайшие годы туркам и без претензий на Крым будет весело. Там им американцы курдов для шоу готовят...

Нет, просто решил показать, что он думает не так как Порошенко! Это нынче модно... Альтернативная точка Зрения...

Дошли до Абу-Кемаля

Бородатые беременные дети в окрестностях Дейр-эз-Зора снова откалиброваны.

Как такие статьи душу греют, мужики! Ведь ни разу еще не промазали, да дорого конечно, но опыт - сын ошибок трудных.

Идёт работа по совершенствованию всех систем, и это главное!

А черти метаются по Сирии в ужасе от русских шайтанов.

Теперь понятно, куда всё идет, ещё в августе читал:

В то время как весь мир внимательно следит за успехами сирийской армии и российских ВКС на пути к освобождению Дейр-Эз-Зора от боевиков ИГ (*), американские стратеги уже задумываются о том, что же будет после его освобождения.

Дело в том, что в провинции Дэйр-Эз-Зор, севернее реки Евфрат, между н.п. Меядин и Абу-Кемаль, расположено крупнейшее в Сирии нефтяное месторождение «Омар», на котором до войны в Сирии производилось 50 процентов всей нефтедобычи страны.

Понятное дело, что такой лакомый кусок не может не будоражить умы американского истеблишмента, и они приступили к поиску пути заполучить его в свои активы.

Американские институты по изучению военной тактики начали разрабатывать планы по отторжению территории месторождения у правительства Сирии.

Согласно этим планам, операция по захвату месторождения будет закамуфлирована под операцию по освобождению территории севернее Евфрата от боевиков Исламского государства (*). Для этого будут задействованы подконтрольные США курдские формирования и арабские боевики. Причём курды будут использованы в основном западнее реки Хабур, а арабские формирования восточнее, для захвата месторождения. Также арабским формированиям предлагается захватить и южный берег Евфрата от Меядина до Абу-Кемаля…

вот такие вот нехитрые планы…

«Фигвам называется...»

Если думцы примут этот закон(не дай Бог, конечно), то как бы не вернулись те времена, когда ВСМПО АВИСМА изготовляло, как говорили во времена Союза, товары народного потребления. Кстати, некоторые образцы той продукции исправно служат моей семье до сих пор. Это замечательные кастрюли и сковородки из настоящей пищевой нержавейки (которая в отличие от китайской не магнитится), к тому же вся посуда с толстенным двойным дном. Есть в моей коллекции даже садовая штыковая лопата из титана (!!!). Вещи конечно хорошие, но лучше пусть производят уникальные лопатки для турбин, которые в мире мало кто делать может!

1.Когда затронута ЧЕСТЬ страны-разговор о деньгах НЕУМЕСТЕН! 2.Если мы такие расчётливые-нечего попусту болтать и грозить-нас будут считать пустобрёхами.3Для начала пусть наши правители ответят хотя-бы зеркальными мерами.Или опять-"что скажет княгиня Марья Алексевна?" тогда вообще пусть молчат в тряпочку и поскуливают как побитые собаки

Ой, Америка так и вздрогнула.... Не надо сильно обольщаться, наш титан там быстро заменят другие, тот же Китай. Да он будет стоить для США дороже, но он у них будет.

А разве «ВСМПО-АВИСМА» не попал в последние санкционные списки? Так что для этой корпорации на мировой арене времена наступают очень не сладкие. Лично я вижу один путь - развивать собственное авиапроизводство, с использованием собственного титана и долой из русского неба "Боинги", можно пока и "Аэробусами" обойтись, тем более что и у этой европейской компании БОЛЬШИЕ проблемы в США начинаются.

«Железный волк» точит зуб

Совсем недавно кто то из форумчан пытался убедить меня что появившиеся там части НАТО опасности для РОССИИ не представляют...теперь мы видим что постепенно конфигурация войск ЗАПАДА превращается в ударный клин направленный на РОССИЮ...военная угроза безопасности для нашей страны с этого направления нарастает.

Для меня совершенно очевидно что пехотная бригада Железный в боях с нашими войсками будет быстро разбита...но не это главное во 2 МВ прибалты чаще всего выполняли функции карателей на оккупированых территориях

и попав на территорию РОССИИ они сразу же начнут массовые убийства русского населения...вот что может произойти.

Разведка США оценила новую военную стратегию и тактику России

Сразу анекдот вспоминается:

Американцы выбирают время нападения на Россию, решили спросить у других.

Французы - зимой на Россию нападать нельзя, вспомните Наполеона.

Немцы - летом тоже не советуем, вспомните Гитлера.

Китайцы- нападать нужно прямо сейчас, Россия Керченский мост строит, к ЧМ по футболу строит стадионы и инфраструктуру, БАМ мдернезирует им пленные очень нужны.

Разведка США, сборище упырей, ничего кроме подлянок и нарко трафика из Афгана ничего не умеют....Успешным операциям во времена СССР, должны быть благодарны Восточному отделу в Западном Берлине, где работали бывшие спецы из Абвера....а сами - ТОПОРНИКИ...

.."Долгосрочной целью Москвы является создание вооруженных сил, которые можно использовать как в локальных войнах, так и в стратегическом конфликте с массовым применением ядерного оружия."

Все верно, господа, но с одним уточнением:

"В ближайшей перспективе..." , далее по тексту.

Туалетную бумагу и памперсы можете заготавливать уже сейчас.

«Ударным трудом» базу Тихоокеанского флота на Курильских островах можно построить за три года, говорит адмирал. Сенатор же считает, что создание базы должно идти «без авральных рывков». Зачем нужна такая база? Для военного эксперта вопроса нет: это превентивная мера на случай обострения ситуации в АТР.Понятно, что это наша национальная «забава»: сначала всё до основанья, а затем... Уходили с «северов», с Кубы, из Вьетнама, с Ближнего и Дальнего Востока. Лобызались с партнерами, бурно радуясь гуманитарке в виде поношенной джинсы, жвачки и демократического «Макдоналдса». Теперь вдруг сообразили, что Курилы и всю остальную территорию страны в западной рванине и с надутым жевательным пузырём защитить не получится.Что ж... Три года, так три года...Генеральный штаб ВСУ отправит в тыл с линии соприкосновения личный состав 58-й бригады. Военнослужащие данной части отказались принимать участие в боевых действиях в зоне так называемой антитеррористической операции. Об этом сообщает подполковник армии ЛНР Марочко.Отправили там кого-то в тыл или не отправили, - дело десятое. Тут на неделе украинский полковник рассказывал более интересную вещицу: около трети воинских частей незалежной стоят уже де-факт на частных землях. Украинские «Енералы» за последние четверть века в грязь лицом не ударяли, а вели бизнес. Часто по-крупному. Продавать умудрялись не только оружие и боеприпасы, но и землю под штабами и казармами, целые полигоны уходили «налево». Ось такая зрада... А вы говорите: украинские военные не сильны в рыночной экономики.В Киевской области произошло покушение на чету боевиков одного из радикальных нацбатов. Речь идёт об Адаме Осмаеве и его жене Амине Окуевой. В результате покушения Окуева была убита, а Осмаев получил ранения нижних конечностей.Что тут сказать?.. Сколько верёвочке не виться. Даже по определению: когда снайпер показывает свою «морду лица» на любую из камер, то снайперская история может «сыграть» в обратном направлении. И сыграла. Грохнули тихо – без следов. Даже без «снайперки». Осмаева, правда, в живых оставили.Вот и думай: все, кто когда-либо был рядом с Осмаевым, либо давно в объятиях гурий, либо хлебают баланду. А Осмаев многократно недобит. Мистика.Турецкие помидоры вновь возвращаются на российский рынок в декабре 2017 года. Правда, может оказаться так, что очень скоро они будут никому не нужны. За два прошедших года Россия сделала колоссальный рывок в выращивании овощей и уже к 2020 году может почти полностью отказаться от их импорта.Да такими темпами мы себя шапками так закидаем, что скоро папайю с маракуйей начнём в Южную Америку и Африку экспортировать. Бразильцы за рязанским кофе выстраиваться в очередь будут, а полинезийцы – за кокосами из Нечерноземья.А по большому счёту, действительно - это ж как себя нужно было не любить, чтобы с такими пахотными площадями, водными ресурсами и профессионалами-земледельцами клянчить пшеницу у канадцев и размышлять, а не слишком ли больно по стране ударит запрет на эрдогановские помидоры...27 октября американское издание The National Interest опубликовало статью Кайла Мизоками под названием «Why Russia, China and North Korea Should Fear America's B-21 Bomber» («Почему Россия, Китай и Северная Корея должны бояться американского бомбардировщика B-21»). Как показывает заголовок, публикация посвящена новейшему проекту B-21 и последствиям появления такой техники в контексте международной военно-политической обстановки.Молодцы, эти товарищи из National Interest. Информационный повод обозначают всегда. В один и тот же день могут выдать статьи о том, что России боится уже весь мир из-за её непревзойдённого оружия, и о том, что Россия должна бояться B-21, так как он «супермегастэлс». О том, как российские системы РЭБ «выжигают» электронику чуть ли не до лунной орбиты, и о том, как американские асы с помощью банки из-под кока-колы могут подавлять любой сигнал русских.В Пентагоне подтвердили информацию о том, что США реализуют программу по сбору биоматериала россиян. Напомним, что о сборе биоматериала русских представителями Соединённых Штатов высказался президент России Владимир Путин. Через некоторое время было обнаружено объявление на одном из американских ведомственных сайтов (сайт госзакупок США), где сообщается о готовности приобрести биоматериалы с генным набором, соответствующим набору ДНК, в частности, «белого русского».И только очень прозорливые граждане сумели понять, что это очередной хитрый план президента Путина. Это он внедрил своих агентов в американское военное ведомство, чтобы те поставили задачу перед американскими лабораториями по клонированию русских. На первом этапе, к 2025 году, первые клонированные русские должны будут внедриться в американские школы и развалить американское образование изнутри. Развалить нормальным изучением географии и истории. Американская система образования к 2030 году разрушится, когда последний ведущий эфира CNN перестанет путать Киев с Улан-Батором и Австрию с Арктикой. К 2030 году США просят Россию забрать Аляску, параллельно каясь за угнетение коренных народов Америки. К 2045 году клонированные русские становятся главными кандидатами на пост президента: один – от демократов, другой – от республиканцев. Для полной конспирации один из них берёт фамилию Клинтон, другой – Буш, чтобы взять под контроль и главную американскую традицию.Глава госкомпании «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью «Российской газете» заявил о «неизбежности энергетического кризиса» для России. По словам Чубайса, если сегодня ничего не менять, то через 6-7 лет в России перестанет хватать мощностей для производства электроэнергии, что приведёт к острым кризисным явлениям.Вот всё правильно сказал, только один вопрос: почему в России две неизменных вещи: кризис и собственно сам Анатолий Борисович Чубайс? Нет одного – слышен другой, уходить в тень второй – вновь нарисовывается первый. Кто тот тренер, который по очереди выпускает их на поле, чтобы свести голевые моменты у чужих ворот к минимуму?..По словам Тягнибока, тема Крыма в таком контексте становится «очень небезопасной для Украины». Нардеп ВРУ заявляет, что крымская тема переходит с поля «Украина – Россия» в поле «Турция – Россия».Тягнибок: «Вернув Крым, Украина рискует его снова утратить».Тягнибок предложил Украине интересную формулу, которая говорит о том, что «незалежной» не владеть Крымом ни при каких обстоятельствах. Хотя бы потому что хутор по определению не способен управлять цивилизацией, даже если очень хочет, и очень активно свою хотелку показывает направо и налево.Подводная лодка «Великий Новгород» из Средиземного моря нанесла удары ракетами «Калибр» по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.Вслед за залповым ударом с борта подводной лодки по «бородатым пацанятам» прошлась и наша дальняя авиация. Вообще на неделе у Абу-Кемаля было жарко. Воды Евфрата бурлили. А американские партнёры были вынуждены пока наблюдать за тем, как крупнейшее нефтяное месторождение в Сирии переходит под контроль сирийской правительственной армии.И чё сидим? – хоть бы телеграммку послали на имя Маккейна – как там у парня с сердечным ритмом?..В Совете Федерации «в целом» поддерживают законопроект, устанавливающий ограничение на сотрудничество России и США в экспорте титана. По некоторым оценкам, авиастроение США зависит от российского титана самое меньшее на сорок процентов. Однако ограничения в поставках титана за рубеж отрицательно повлияли бы на развитие госкопорации «ВСМПО-АВИСМА», в которой занято более 20 тысяч человек и продукция которой широко представлена на мировом рынке.В нынешней предэскалационной обстановке на восточноевропейском и балтийском театрах военных действий, до предела «забитых» подразделениями СВ США и ОВС НАТО (включая истребительные и штурмовые эскадрильи, а также бронетанковые бригады), отчётливо просматривается оперативно-стратегическая милитаризационная картина, наблюдавшаяся в конце предвоенных 30-х годов ХХ века. Подчёркивают это как многочисленные военные эксперты и историки, так и обыкновенные обозреватели, комментаторы и блогеры в сообществах социальных сетей и на известнейших информационно-аналитических ресурсах. Примечательным является и то, что подобные аналогии можно провести не только относительно хронологического сходства перечня действий немецких войск непосредственно перед началом Великой Отечественной войны с нынешней подготовкой Объединённых ВС НАТО к эскалации, но и применительно к некоторым профашистским организациям и отрядам, которые не изменили своих названий и продолжили дальнейшую антироссийскую военную деятельность, но уже не на стороне Вермахта, а в пользу Североатлантического альянса в новом веке.Американская разведка проанализировала развитие российского военного потенциала и пришла к выводу о том, что РФ может вернуть себе статус великой державы.Как сообщает The National Interest, военную мощь России оценивало разведывательное управление министерства обороны в Пентагоне. После этого эксперты подготовили доклад, в котором говорится, что РФ не только восстанавливает советское наследие, но и модернизирует свой военный потенциал.