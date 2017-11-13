Как большевики взяли Кремль

Красный проект в корне отличался тем, что предлагал новую реальность, которая соответствовала идеальным представлениям народных масс. «Старая Россия» покончила жизнь самоубийством. В Феврале 1917 года, — и это надо чётко уяснить и помнить, — наступил конец не только Российской империи и династии Романовых, но и слом прежнего цивилизационного проекта. Это была страшная катастрофа — крушение всей старой России.Убили её не красные комиссары, солдаты, рабочие и крестьяне, а сами хозяева прежней России — великие князья, аристократы, генералы, помещики, банкиры, промышленники, либеральная интеллигенция. Ящик Пандоры был открыт. Социальная верхушка России сама запустила механизм Смуты — беспощадной и всеуничтожающей. Все «скрепы» были разрушены! Церковь была выхолощена ещё при Романовых. А февралисты уничтожили две последние «печати» — самодержавие и армию. Запустили механизмы ада на земле.Ныне либералы, демократы любят обвинять большевиков в репрессиях, красном терроре, в жесточайшем подавлении восстаний и мятежей. Но при этом забывают сказать, чтоМатросы и солдаты, ещё не большевики, хватали и расстреливали офицеров; крестьяне громили помещичьи имения и убивали дворян; началась криминальная революция с тысячами жертв; солдаты-мародеры грабили поезда, громили продовольственные склады и винные лавки, держали в страхе целые населенные пункты; старая полиция была распущена, новая милиция ещё только формировалась, не имела профессиональных кадров, сил и средств, информации (картотеки и архивы уничтожили после февральского переворота); казаки возомнили себя вольными, гнали из своих областей рабочих и крестьян, затем стали участниками белого террора и отметились отвратительными сценами тотального грабежа своего же русского населения; национальные меньшинства стали мстить русским за «угнетение» и «оккупацию»; в России оказались многие тысячи представителей других наций (бывшие военнопленные), к примеру, чехословаки, они творили свой террор и т. д.Необходимо навсегда забыть наивные сказки о кровавых комиссарах и белых рыцарях, православных монархистах. Кровью по уши были замазаны абсолютно все. На огромных просторах павшей империи воцарилось бескрайнее насилие. Война всех против всех, без правил, без пощады. Это была агония «старой России». Её смерть. Обломки России попадали под власть стран Запада и Востока. Русский народ погибал. Из этого ада Россию и народ смогли вытащить большевики. И сделать это можно было не молитвой с призывами «давайте жить дружно», не благородным созерцанием, а решительными и жесткими действиями, имея великую идею и программу создания новой реальности (проект), и цивилизации. Самым удивительным образом русские коммунисты смогли вытащить Россию и народ из инферно, уничтожили часть врагов, других отбросили, навели жесткой рукой порядок и создали новую русскую империю — Советский Союз. Дорогой ценой, но иного выбора не было (кроме смерти всей тысячелетней цивилизации и народа), восстановили страну, вывели её мировые лидеры. Победили передовой западный проект — «Вечный рейх», брошенный для уничтожения советской цивилизации, бросившей вызов власти хозяев Запада над планетой. Добились фантастических успехов в науке, образовании, культуре, космосе и строительстве обороны. Благодаря этому фундаменту нынешняя Россия только и существует.Большевики имели образ новой реальности, идею — коммунизм. Для простого человека, далекого от теорий марксизма, он вобрал в себе черты «золотого века», («первобытного коммунизма»), когда не было богатых и бедных, «христианского социализма» времен Христа и его апостолов, когда христианство ещё не загнали в лоно церкви, выражавшей интересы духовных и светских феодалов, поработивших простой народ. Коммунистическое «светлое будущее» было продолжение христианского «царствия Божьего». Не случайно то, что целая плеяда русских, христиански настроенных мыслителей одновременно выступали и сторонниками социализма.С другой стороны, социализм, коммунизм, общество социальной справедливости были антиподами, прямыми врагами капитализма, западного мира грабежа, мародерства и присвоения, общества потребления и деградации. Социализм стоял на мощном фундаменте социальной справедливости, отказа от эксплуатации трудящихся масс, паразитирования на людях. На первенстве труда. Труд, активность и созидание были на знаменах нового мира. То есть Октябрь был в интересах простого народа. Подавляющего большинства населения России — 95% крестьян и рабочих.При этом большевики имели энергию, волю и веру в свою победу. Ядро большевиков составляли профессиональные революционеры, железные люди, которые прошли школу ссылок и тюрем. Они были готовы идти на смерть ради победы новой реальности. У большевиков была организация, партия, которая собрала и нацелила энергию, волю и веру миллионов людей на создание новой реальности, «светлого будущего».(идея социальной справедливости, этика совести). Белый проект был в интересах незначительной части русского народа и разрушал основы русской матрицы, что автоматически вело к гибели всей русской цивилизации и народа. Если бы не большевики, то Россия окончательно бы распалась и погибла!События в Москве развивались более драматично, чем в Петрограде. 7 ноября после известий об успехе восстания в Петрограде московские большевики создали свой Боевой центр, отправив людей к почтамту и агитаторов в казармы 56-го пехотного полка. Они призывали солдат занять Кремль, банки и другие важные объекты, но солдаты его исполнять не торопились.Вечером 7 ноября на заседании Мосгордумы, в которой большинство составляли эсеры (партия социалистов-революционеров), было решено поддержать Временное правительство и учредить Комитет общественной безопасности (КОБ), который возглавили председатель думы, правый эсер Вадим Руднев и командующий Московского военного округа Константин Рябцев. КОБ поддержали московские юнкера и расположенные в городе казаки. Тем временем большевики образовали Московский военно-революционный комитет (МВРК), который потребовал от расквартированных в городе войск исполнять только его распоряжения. В ночь на 8 ноября солдаты, перешедшие на сторону МВРК, ворвались в типографии и не позволили печатать никаких газет, кроме «Известий» и «Социал-Демократа». Одновременно комендант московского Кремля по требованию МВРК начал раздавать рабочим оружие из арсеналов.9 ноября в здании Александровского военного училища (в районе нынешней Арбатской площади) собралось около 300 офицеров и юнкеров, которые составили ядро сопротивления большевикам. Примкнувший к ним отряд студентов-добровольцев назвал себя «Белой гвардией» (в противовес «Красной гвардии»), что считается датой рождения этого термина. В 18 часов, узнав о продвижении войск атамана Красного и Керенского на Петроград, Константин Рябцев объявил в Москве военное положение и выдвинул МВРК ультиматум — сдать Кремль, разоружить мятежные части и самораспуститься. В тот же день юнкера успешно атаковали отряд красных — 45 человек были убиты или ранены. Вечером осмелевшие белогвардейцы заняли всю западную часть Москвы вплоть до Дорогомилово, отбили почтамт, телеграф и телефонную станцию. 10 ноября юнкера вошли в Кремль и начали разоружать находившихся там красных. Вначале все шло мирно, но потом солдаты и рабочие, увидев, что юнкеров совсем мало, оказали сопротивление. Белые открыли огонь из пулемета. В результате были убиты, по разным данным, от 40 до 300 человек. Московский ревком объявил всеобщую забастовку и начал стягивать к центру отряды рабочих и солдат.11 ноября московские улицы перегородили баррикады и начались ожесточенные бои. К концу дня красным удалось отбить Тверскую улицу и часть Охотного Ряда, Крымскую площадь, Таганскую площадь, почтамт, Курский и Александровский (ныне Белорусский) вокзалы. Большевики стали применять артиллерию, что привело к разрушению ряда зданий — от гостиницы «Метрополь» до храмов Кремля, который обстреливался с высот Воробьевых гор и Швивой горки (Вшивая горка, она же Таганский холм), из района Бабьегородской плотины. При перелетах и недолетах снарядов было разрушено много домов, пострадали мирные жители. Епископ Камчатский Нестор (Анисимов), ставший свидетелем кровопролития в Москве и оказывавший помощь раненым, позднее писал: «Русское оружие, в котором ощущался недостаток для обороны от сильно вооруженного неприятеля на фронте в начале войны, ныне было заготовлено, но, к ужасу нашей Родины, оно было обращено не на неприятеля, а в своих же русских братьев, на расстрел своих родных городов и святынь. ... В продолжение восьми дней, сидя в подвалах, несчастные московские обыватели в районах обстрелов вынуждены были страдать и голодать, так как всякий выход из дома или подвала угрожал быть намеренно или ненамеренно убитым и застреленным». В середине дня было заключено перемирие — обе стороны надеялись выиграть время и дождаться подхода подкреплений. К 12 ноября часть белых (три кадетских корпуса и Алексеевское военное училище в Лефортово) сдались на милость ревкома, хотя юнкера продолжали удерживать Кремль.В это же время казаки отказались признавать новую власть. 7 ноября Донской войсковой атаман Алексей Каледин выступил с обращением, объявив захват власти в Петрограде преступным, и заявил, что впредь до восстановления законной власти Войсковое правительство принимает на себя всю власть в Донской области. 8 ноября Каледина поддержали кубанский атаман Александр Филимонов, терский атаман Михаил Караулов и оренбургский атаман Александр Дутов. 15 ноября на Дону, в Новочеркасске, под руководством генерала Михаила Алексеева, бывшего начальника штаба Ставки верховного главнокомандующего царской армии началось формирование так называемой «Алексеевской организации», которая позже станет основным ядром Добровольческой Белой армии.14 ноября красногвардейцы и солдаты, сумевшие взять под контроль большую часть города, усилили артобстрел здания городской Думы (сегодня музей Ленина на Красной площади) и Кремля, где засели отступившие юнкера и члены КОБ. Во время боев были повреждены Успенский, Благовещенский, Архангельский, Николо-Гостунский соборы, Чудов монастырь, собор Двенадцати Апостолов, колокольня Ивана Великого, Патриаршая ризница, Малый дворец и некоторые кремлевские башни, в том числе Никольская, Беклемишевская (у нее была полностью разрушена верхняя часть) и Спасская (среди прочего был поврежден часовой механизм кремлевских курантов).К вечеру 15 ноября, между Комитетом общественной безопасности и МВРК было заключено соглашение о разоружении защищавших Кремль юнкеров, офицеров и студентов, которые после этого должны были быть отпущены. В 9 часов вечера Революционный комитет издал приказ: «Революционные войска победили, юнкера и белая гвардия сдают оружие. Комитет общественной безопасности распускается. Все силы буржуазии разбиты наголову и сдаются, приняв наши требования». 15 ноября был опубликован манифест МВРК, провозгласивший в Москве власть Советов, то есть фактически большевиков. Окончательно же последние белые были разоружены 16 ноября.Повреждения стен собора Двенадцати Апостолов после артиллерийского обстрела Кремля. Москва. Ноябрь 1917 годаТаким образом, восстание в Москве, в отличие от Петрограда, привело к кровавой схватке. Всего в ходе боев и расправ в Москве с обеих сторон погибло несколько сотен человек. Многие участники боев в Москве — офицеры и юнкера (белые), позднее пробрались на Дон и продолжили борьбу.Писатель М. Горький довольно точно передал суть этого события: «В сущности своей московская бойня была кошмарным кровавым избиением младенцев. С одной стороны — юноши-красногвардейцы, не умеющие держать ружья в руках, и солдаты, почти не отдающие себе отчёта: кого ради он идут на смерть, чего ради убивают? С другой — ничтожная количественно кучка юнкеров, мужественно исполняющих свой «долг», как это было внушено им». К сожалению, это было только начало кровавой бойни, которая скоро охватит всю Россию.Это была одна из первых вспышек Гражданской войны. Однако в начале противостояния т н. белые не имели сил для серьёзного противоборства. Отдельные очаги сопротивления большевики довольно легко подавили, что привело к «триумфальному шествию советской власти» по стране. Для полномасштабной войны необходимы были совершенно иные организационные возможности и ресурсы. Они были только у открытых врагов из германского блока и бывших «партнеров» России по Антанте — Германии, Австро-Венгрии, Турции, Англии, Франции, США и Японии.Малый Николаевский дворец в Кремле, повреждённый артиллерийским огнём во время боев за Москву