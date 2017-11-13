10:15 13 ноября

Как большевики взяли Кремль

Красный проект в корне отличался тем, что предлагал новую реальность, которая соответствовала идеальным представлениям народных масс. «Старая Россия» покончила жизнь самоубийством. В Феврале 1917 года, — и это надо чётко уяснить и помнить, — наступил конец не только Российской империи и династии Романовых, но и слом прежнего цивилизационного проекта. Это была страшная катастрофа — крушение всей старой России.

Убили её не красные комиссары, солдаты, рабочие и крестьяне, а сами хозяева прежней России — великие князья, аристократы, генералы, помещики, банкиры, промышленники, либеральная интеллигенция. Ящик Пандоры был открыт. Социальная верхушка России сама запустила механизм Смуты — беспощадной и всеуничтожающей. Все «скрепы» были разрушены! Церковь была выхолощена ещё при Романовых. А февралисты уничтожили две последние «печати» — самодержавие и армию. Запустили механизмы ада на земле.

Ныне либералы, демократы любят обвинять большевиков в репрессиях, красном терроре, в жесточайшем подавлении восстаний и мятежей. Но при этом забывают сказать, что врата ада в России открыли представители прозападного либерально-демократического проекта (будущего Белого проекта). Они разрушили все «скрепы», распахнули врата в преисподнюю, и в мир хлынуло абсолютное зло. Матросы и солдаты, ещё не большевики, хватали и расстреливали офицеров; крестьяне громили помещичьи имения и убивали дворян; началась криминальная революция с тысячами жертв; солдаты-мародеры грабили поезда, громили продовольственные склады и винные лавки, держали в страхе целые населенные пункты; старая полиция была распущена, новая милиция ещё только формировалась, не имела профессиональных кадров, сил и средств, информации (картотеки и архивы уничтожили после февральского переворота); казаки возомнили себя вольными, гнали из своих областей рабочих и крестьян, затем стали участниками белого террора и отметились отвратительными сценами тотального грабежа своего же русского населения; национальные меньшинства стали мстить русским за «угнетение» и «оккупацию»; в России оказались многие тысячи представителей других наций (бывшие военнопленные), к примеру, чехословаки, они творили свой террор и т. д.


Абсолютное зло уничтожало русскую цивилизацию и культуру, пожирало жизни миллионов людей. Необходимо навсегда забыть наивные сказки о кровавых комиссарах и белых рыцарях, православных монархистах. Кровью по уши были замазаны абсолютно все. На огромных просторах павшей империи воцарилось бескрайнее насилие. Война всех против всех, без правил, без пощады. Это была агония «старой России». Её смерть. Обломки России попадали под власть стран Запада и Востока. Русский народ погибал. Из этого ада Россию и народ смогли вытащить большевики. И сделать это можно было не молитвой с призывами «давайте жить дружно», не благородным созерцанием, а решительными и жесткими действиями, имея великую идею и программу создания новой реальности (проект), и цивилизации. Самым удивительным образом русские коммунисты смогли вытащить Россию и народ из инферно, уничтожили часть врагов, других отбросили, навели жесткой рукой порядок и создали новую русскую империю — Советский Союз. Дорогой ценой, но иного выбора не было (кроме смерти всей тысячелетней цивилизации и народа), восстановили страну, вывели её мировые лидеры. Победили передовой западный проект — «Вечный рейх», брошенный для уничтожения советской цивилизации, бросившей вызов власти хозяев Запада над планетой. Добились фантастических успехов в науке, образовании, культуре, космосе и строительстве обороны. Благодаря этому фундаменту нынешняя Россия только и существует.

Большевики имели образ новой реальности, идею — коммунизм. Для простого человека, далекого от теорий марксизма, он вобрал в себе черты «золотого века», («первобытного коммунизма»), когда не было богатых и бедных, «христианского социализма» времен Христа и его апостолов, когда христианство ещё не загнали в лоно церкви, выражавшей интересы духовных и светских феодалов, поработивших простой народ. Коммунистическое «светлое будущее» было продолжение христианского «царствия Божьего». Не случайно то, что целая плеяда русских, христиански настроенных мыслителей одновременно выступали и сторонниками социализма.

С другой стороны, социализм, коммунизм, общество социальной справедливости были антиподами, прямыми врагами капитализма, западного мира грабежа, мародерства и присвоения, общества потребления и деградации. Социализм стоял на мощном фундаменте социальной справедливости, отказа от эксплуатации трудящихся масс, паразитирования на людях. На первенстве труда. Труд, активность и созидание были на знаменах нового мира. То есть Октябрь был в интересах простого народа. Подавляющего большинства населения России — 95% крестьян и рабочих.

При этом большевики имели энергию, волю и веру в свою победу. Ядро большевиков составляли профессиональные революционеры, железные люди, которые прошли школу ссылок и тюрем. Они были готовы идти на смерть ради победы новой реальности. У большевиков была организация, партия, которая собрала и нацелила энергию, волю и веру миллионов людей на создание новой реальности, «светлого будущего».

Таким образом, большевик оказались единственной силой, которая после гибели «старой России» в феврале — марте 1917 года, попыталась создать новую реальность, цивилизацию в интересах подавляющего большинства народа. При этом красный проект был един с русской матрицей (идея социальной справедливости, этика совести). Белый проект был в интересах незначительной части русского народа и разрушал основы русской матрицы, что автоматически вело к гибели всей русской цивилизации и народа. Если бы не большевики, то Россия окончательно бы распалась и погибла!

Большевики берут Кремль

События в Москве развивались более драматично, чем в Петрограде. 7 ноября после известий об успехе восстания в Петрограде московские большевики создали свой Боевой центр, отправив людей к почтамту и агитаторов в казармы 56-го пехотного полка. Они призывали солдат занять Кремль, банки и другие важные объекты, но солдаты его исполнять не торопились.

Вечером 7 ноября на заседании Мосгордумы, в которой большинство составляли эсеры (партия социалистов-революционеров), было решено поддержать Временное правительство и учредить Комитет общественной безопасности (КОБ), который возглавили председатель думы, правый эсер Вадим Руднев и командующий Московского военного округа Константин Рябцев. КОБ поддержали московские юнкера и расположенные в городе казаки. Тем временем большевики образовали Московский военно-революционный комитет (МВРК), который потребовал от расквартированных в городе войск исполнять только его распоряжения. В ночь на 8 ноября солдаты, перешедшие на сторону МВРК, ворвались в типографии и не позволили печатать никаких газет, кроме «Известий» и «Социал-Демократа». Одновременно комендант московского Кремля по требованию МВРК начал раздавать рабочим оружие из арсеналов.

9 ноября в здании Александровского военного училища (в районе нынешней Арбатской площади) собралось около 300 офицеров и юнкеров, которые составили ядро сопротивления большевикам. Примкнувший к ним отряд студентов-добровольцев назвал себя «Белой гвардией» (в противовес «Красной гвардии»), что считается датой рождения этого термина. В 18 часов, узнав о продвижении войск атамана Красного и Керенского на Петроград, Константин Рябцев объявил в Москве военное положение и выдвинул МВРК ультиматум — сдать Кремль, разоружить мятежные части и самораспуститься. В тот же день юнкера успешно атаковали отряд красных — 45 человек были убиты или ранены. Вечером осмелевшие белогвардейцы заняли всю западную часть Москвы вплоть до Дорогомилово, отбили почтамт, телеграф и телефонную станцию. 10 ноября юнкера вошли в Кремль и начали разоружать находившихся там красных. Вначале все шло мирно, но потом солдаты и рабочие, увидев, что юнкеров совсем мало, оказали сопротивление. Белые открыли огонь из пулемета. В результате были убиты, по разным данным, от 40 до 300 человек. Московский ревком объявил всеобщую забастовку и начал стягивать к центру отряды рабочих и солдат.

11 ноября московские улицы перегородили баррикады и начались ожесточенные бои. К концу дня красным удалось отбить Тверскую улицу и часть Охотного Ряда, Крымскую площадь, Таганскую площадь, почтамт, Курский и Александровский (ныне Белорусский) вокзалы. Большевики стали применять артиллерию, что привело к разрушению ряда зданий — от гостиницы «Метрополь» до храмов Кремля, который обстреливался с высот Воробьевых гор и Швивой горки (Вшивая горка, она же Таганский холм), из района Бабьегородской плотины. При перелетах и недолетах снарядов было разрушено много домов, пострадали мирные жители. Епископ Камчатский Нестор (Анисимов), ставший свидетелем кровопролития в Москве и оказывавший помощь раненым, позднее писал: «Русское оружие, в котором ощущался недостаток для обороны от сильно вооруженного неприятеля на фронте в начале войны, ныне было заготовлено, но, к ужасу нашей Родины, оно было обращено не на неприятеля, а в своих же русских братьев, на расстрел своих родных городов и святынь. ... В продолжение восьми дней, сидя в подвалах, несчастные московские обыватели в районах обстрелов вынуждены были страдать и голодать, так как всякий выход из дома или подвала угрожал быть намеренно или ненамеренно убитым и застреленным». В середине дня было заключено перемирие — обе стороны надеялись выиграть время и дождаться подхода подкреплений. К 12 ноября часть белых (три кадетских корпуса и Алексеевское военное училище в Лефортово) сдались на милость ревкома, хотя юнкера продолжали удерживать Кремль.

В это же время казаки отказались признавать новую власть. 7 ноября Донской войсковой атаман Алексей Каледин выступил с обращением, объявив захват власти в Петрограде преступным, и заявил, что впредь до восстановления законной власти Войсковое правительство принимает на себя всю власть в Донской области. 8 ноября Каледина поддержали кубанский атаман Александр Филимонов, терский атаман Михаил Караулов и оренбургский атаман Александр Дутов. 15 ноября на Дону, в Новочеркасске, под руководством генерала Михаила Алексеева, бывшего начальника штаба Ставки верховного главнокомандующего царской армии началось формирование так называемой «Алексеевской организации», которая позже станет основным ядром Добровольческой Белой армии.

14 ноября красногвардейцы и солдаты, сумевшие взять под контроль большую часть города, усилили артобстрел здания городской Думы (сегодня музей Ленина на Красной площади) и Кремля, где засели отступившие юнкера и члены КОБ. Во время боев были повреждены Успенский, Благовещенский, Архангельский, Николо-Гостунский соборы, Чудов монастырь, собор Двенадцати Апостолов, колокольня Ивана Великого, Патриаршая ризница, Малый дворец и некоторые кремлевские башни, в том числе Никольская, Беклемишевская (у нее была полностью разрушена верхняя часть) и Спасская (среди прочего был поврежден часовой механизм кремлевских курантов).

К вечеру 15 ноября, между Комитетом общественной безопасности и МВРК было заключено соглашение о разоружении защищавших Кремль юнкеров, офицеров и студентов, которые после этого должны были быть отпущены. В 9 часов вечера Революционный комитет издал приказ: «Революционные войска победили, юнкера и белая гвардия сдают оружие. Комитет общественной безопасности распускается. Все силы буржуазии разбиты наголову и сдаются, приняв наши требования». 15 ноября был опубликован манифест МВРК, провозгласивший в Москве власть Советов, то есть фактически большевиков. Окончательно же последние белые были разоружены 16 ноября.

Как большевики взяли Кремль

Повреждения стен собора Двенадцати Апостолов после артиллерийского обстрела Кремля. Москва. Ноябрь 1917 года

Таким образом, восстание в Москве, в отличие от Петрограда, привело к кровавой схватке. Всего в ходе боев и расправ в Москве с обеих сторон погибло несколько сотен человек. Многие участники боев в Москве — офицеры и юнкера (белые), позднее пробрались на Дон и продолжили борьбу.

Писатель М. Горький довольно точно передал суть этого события: «В сущности своей московская бойня была кошмарным кровавым избиением младенцев. С одной стороны — юноши-красногвардейцы, не умеющие держать ружья в руках, и солдаты, почти не отдающие себе отчёта: кого ради он идут на смерть, чего ради убивают? С другой — ничтожная количественно кучка юнкеров, мужественно исполняющих свой «долг», как это было внушено им». К сожалению, это было только начало кровавой бойни, которая скоро охватит всю Россию.

Это была одна из первых вспышек Гражданской войны. Однако в начале противостояния т н. белые не имели сил для серьёзного противоборства. Отдельные очаги сопротивления большевики довольно легко подавили, что привело к «триумфальному шествию советской власти» по стране. Для полномасштабной войны необходимы были совершенно иные организационные возможности и ресурсы. Они были только у открытых врагов из германского блока и бывших «партнеров» России по Антанте — Германии, Австро-Венгрии, Турции, Англии, Франции, США и Японии.


Малый Николаевский дворец в Кремле, повреждённый артиллерийским огнём во время боев за Москву
Автор: Самсонов Александр


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Комментарии 14

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  1. Ольгович Сегодня, 07:30
    Что такое-русская матрица, кто знает? Не встречал такого у большевиков. Думаю, они бы очень удивились, если бы узнали, что создают ее.

    Полковник Руднев, комендант Москвы, имел все силы и средства для подавления антиправительственного антирусского бунта , но предал народ и присягу.
    Был арестован впоследствии законными вооруженными силами за сдачу Москвы и уничтожен. И поделом.
    Ольгович
    1. Зяблицев Сегодня, 08:24
      Я оставлю без своих личных комментариев и обращусь к классикам, к сожалению, мы слушаем великих князей, забывая спросить - а как жилось простому народу:

      Великий русский писатель и мыслитель Лев Николаевич Толстой
      Вот как он описывал свою поездку по нескольким десяткам деревень разных уездов в самом конце 19 века :
      "Во всех этих деревнях хотя и нет подмеси к хлебу, как это было в 1891-м году, но хлеба, хотя и чистого, дают не вволю. Приварка - пшена, капусты, картофеля, даже у большинства, нет никакого. Пища состоит из травяных щей, забеленных, если есть корова, и незабеленных, если ее нет, - и только хлеба. Во всех этих деревнях у большинства продано и заложено всё, что можно продать и заложить.
      Из Гущина я поехал в деревню Гневышево, из которой дня два тому назад приходили крестьяне, прося о помощи. Деревня эта состоит, так же как и Губаревка, из 10 дворов. На десять дворов здесь четыре лошади и четыре коровы; овец почти нет; все дома так стары и плохи, что едва стоят. Все бедны, и все умоляют помочь им. "Хоть бы мало-мальски ребята отдыхали", -- говорят бабы. "А то просят папки (хлеба), а дать нечего, так и заснет не ужинаючи"...
      Я попросил разменять мне три рубля. Во всей деревне не нашлось и рубля денег... Точно так же же у богатых, составляющих везде около 20%, много овса и других ресурсов, но кроме того в этой деревне живут безземельные солдатские дети. Целая слободка этих жителей не имеет земли и всегда бедствует, теперь же находится при дорогом хлебе и при скупой подаче милостыни в страшной, ужасающей нищете...
      Из избушки, около которой мы остановились, вышла оборванная грязная женщина и подошла к кучке чего-то, лежащего на выгоне и покрытого разорванным и просетившимся везде кафтаном. Это один из ее 5-х детей. Трехлетняя девочка больна в сильнейшем жару чем-то в роде инфлуэнцы. Не то что об лечении нет речи, но нет другой пищи, кроме корок хлеба, которые мать принесла вчера, бросив детей и сбегав с сумкой за побором... Муж этой женщины ушел с весны и не воротился. Таковы приблизительно многие из этих семей...
      Нам, взрослым, если мы не сумасшедшие, можно, казалось бы, понять, откуда голод народа. Прежде всего он - и это знает всякий мужик - он
      1) от малоземелья, оттого, что половина земли у помещиков и купцов, которые торгуют и землями и хлебом.
      2) от фабрик и заводов с теми законами, при которых ограждается капиталист, но не ограждается рабочий.
      3) от водки, которая составляет главный доход государства и к которой приучили народ веками.
      4) от солдатчины, отбирающей от него лучших людей в лучшую пору и развращающей их.
      5) от чиновников, угнетающих народ.
      6) от податей.
      7) от невежества, в котором его сознательно поддерживают правительственные и церковные школы.
      Чем дальше в глубь Богородицкого уезда и ближе к Ефремовскому, тем положение хуже и хуже... На лучших землях не родилось почти ничего, только воротились семена. Хлеб почти у всех с лебедой. Лебеда здесь невызревшая, зеленая. Того белого ядрышка, которое обыкновенно бывает в ней, нет совсем, и потому она не съедобна.
      Хлеб с лебедой нельзя есть один. Если наесться натощак одного хлеба, то вырвет. От кваса же, сделанного на муке с лебедой, люди шалеют. "

      Еще один классик русской литературы Владимир Галактеонович Короленко:

      Много лет проживший в деревни, организовывавший там раздачу продовольственных ссуд и столовые для голодающих писал:

      "Вы свежий человек, натыкаетесь на деревню с десятками тифозных больных, видите как больная мать склоняется над колыбелью больного ребенка, чтобы покормить его, теряет сознание и лежит над ним, а помочь некому, потому что муж на полу бормочет в бессвязном бреду. И вы приходите в ужас. А «старый служака» привык. Он уже пережил это, он уже ужаснулся двадцать лет назад, переболел, перекипел, успокоился... Тиф? Да ведь это у нас всегда! Лебеда? Да у нас этой каждый год!"
      Зяблицев
    2. dsk Сегодня, 08:29
      Здравствуйте Андрей! Современная история - сначала развалили СССР, потом принялись за Российскую Федерацию. Только не учли один существенный момент - лидер у нас теперь провославный. Сейчас госдеповцы в открытую сожалеют, что не "додавили" в 2000 году. А теперь уже точно у них НИЧЕГО не получится. Штаты для развала СССР, кроме идеологической обработки, "опустили" цены на нефть до 25 $. В 2014 году цены на нефть "упали" до 27$. Россия устояла, сейчас нефть "рвётся" на 70$. В Сирии не проходит ливийский сценарий. На Украине больше половины православных, гражданское население и вооружённые до зубов наёмники. Но как сказал в своё время Александр Невский: "Кто к нам с мечом придёт - от меча и погибнет"
      Идёт возрождение православия в России. Издержки роста неизбежны, люди не ангелы, у каждого "свой скелет в шкафу" и "бревно в глазу". Иисус Христос: "Аз есм с вами и никтоже на вы."
      dsk
      1. Варяг_0711 Сегодня, 10:08
        dsk Сегодня, 08:29 ↑
        Здравствуйте Андрей! Современная история - сначала развалили СССР, потом принялись за Российскую Федерацию. Только не учли один существенный момент - лидер у нас теперь провославный.
        Знаете, не я вам поставил этот диагноз, но я его подтверждаю, у вас действительно "православие головного мозга"! Ну какой Путин к чертям православный? То что он в церкви свечку держит и с главным попом всея Руси челомкается, еще не делает православным ни его, ни главпопа всея Руси. Достали вы уже со своим православием, во все дырки одна затычка. Это называется на тебе Боже, что мне не гоже! Православие не есть спасение России, от слова совсем. Россию спасают люди, в том числе и те кто числит себя православным. Но помимо православных в стране много мусульман, буддистов и прочих, а есть еще и атеисты, и все они так или иначе работают на благо России, ну за исключением либералов и им подобных, те отдельная тема.
        Так что угомонитесь уже Христа ради со своим навязчивым православием. Если так не терпится сходите в церковь, побейте лоб об пол, глядишь и попустит. Да и курить всякой дури поменьше надо, не так переть будет.
        Варяг_0711
    3. Dzmicer Сегодня, 09:03
      Что такое-русская матрица, кто знает?

      Масонский перещелк, как и вся большевицкая риторика. Безсперспективно искать в ней смысл. "Калтанай-малтанай-ширин-вырин-мардухай".
      Dzmicer
      1. badens1111 Сегодня, 09:19
        Цитата: Dzmicer
        "Калтанай-малтанай-ширин-вырин-мардухай".

        Это ваши шаманские камлания антисоветской-антирусской компании, вопреки Истории?Продолжайте,иной раз смешно наблюдать над таким танцами с бубнами.
        badens1111
        1. Dzmicer Сегодня, 10:14
          Вы же знаете, что такое хуцпа? Хуцпа - это сверхнаглость, безсовестность, безцеремонность, нахальство, хамство, нетерпимость по отношению к другим, дерзкое и наглое лицемерие. Хуцпа - это когда парень, обвиняемый в убийстве своих родителей, просит у судьи снисхождения на том основании, что он сирота.
          Большевики уничтожили русскую аристократию, русское духовенство, русское купечество, русских промышленников, русское офицерство, и, наконец, русское крестьянство. Большевики ограбили русский народ, поработили его, истребляли, мучили.
          В связи с чем я не могу назвать хуцпы большей, чем ваша, когда вы, пособник террористов и массовых убийц, здесь имеете наглость называть настоящих русских патриотов русофобами, рисуя из себя защитника России, которой называете последовательно антироссийское (и антирусское, соответственно) государство СССР.
          Dzmicer
  2. parusnik Сегодня, 07:30
    Большевики имели образ новой реальности, идею – коммунизм
    ...А сейчас какая реальность?..Социальное государство?..А в чем выражается..союз труда и капитала?...В ипотеке?..Налогах? Росте цен? В кредитной кабале.?..Камо грядём? Давеча ВВП заявил, что национальная идея патриотизм..Но для разных социальных слоёв населения он неодинаковый...Одни выполняют свой долг, вызывают огонь на себя, другие скупают золотые часы и отправляют детей учиться за границу, а детишки из-за рубежа поливают помоями страну и народ..
    parusnik
    1. avva2012 Сегодня, 09:08
      .А сейчас какая реальность?..Социальное государство?..

      Слова, слова, слова. Социальное государство сейчас, это ненормированный рабочий день, неясная перспектива пенсии и как на нее жить придется, отсутствие гарантий трудоустройства по профессии детей и, вообще, просто не понятно, что ждет дальше страну. А вокруг завывания про тоталитаризм, который не должен повториться, строительство "стены скорби", возведение памятников чешским убийцам. И чем глубже падение, чем сильнее вытирают о страну ноги, тем выше визг о "кровавых большевиках". Большевиках, которые смогли спасти Россию, выстроить мощное государство, которое оказывало влияние на ход мировой истории. Что построили они, на что сейчас оказывают влияние, интересно? После социального государства может получиться так, что не то что стену рыданий не кому будет построить, а вообще, никто и не вспомнит, что оно было, хоть какое-то государство.
      avva2012
  3. Korsar4 Сегодня, 07:32
    Здесь много можно дискутировать. Особенно в поисках первоисточника такого коренного перелома. По-моему Бердяев видел их в расколе времён Никона, реформах Пётра, и восстании декабристов.

    А выявлять "спасителя Отечества" - это получается такая же буффонада как в "Ширли-Мырли".

    Выводы в любом случае будут тенденциозны. Просто читаешь хронику - и видишь утрату за утратой.
    Korsar4
  4. mavrus Сегодня, 07:56
    Цитата: Korsar4
    Здесь много можно дискутировать. Особенно в поисках первоисточника такого коренного перелома. По-моему Бердяев видел их в расколе времён Никона, реформах Пётра, и восстании декабристов.

    А выявлять "спасителя Отечества" - это получается такая же буффонада как в "Ширли-Мырли".

    Выводы в любом случае будут тенденциозны. Просто читаешь хронику - и видишь утрату за утратой.

    Хорошо сказано "и видишь утрату за утратой". Нашему поколению это хорошо знакомо по 90-м
    mavrus
  5. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:48
    Статье жирный минус. Господин Самсонов с упорством, достойным лучшего применения, раз за разом пытается, споря с реальностью, оправдать большевиков. Один только вводный абзац статьи в корне противоречит исторической реальности. Преступление февралистов только тяжело ранило Старую Россию, стало прологом событий, аналогичных Смуте 17 века, но не убило её. Февралисты не отменяли старую систему законодательства, социальную структуру общества, систему воинских, гражданских званий и наград. Февралисты не истребляли и не заточали в убийственные концлагеря деятельную часть русского общества. И не пытались "вывести новую историческую общность--советского человека". Всем этим занимались именно большевики. И именно большевики убили Россию, потому что через Учредительное Собрание у России был шанс выбраться из Смуты, избрав власть, наделённую доверием народа. И народ на выборах в УС показал, что эсерам с их умеренной программой он доверял намного больше, чем большевикам с их безумной утопией.
    Так что после таких ошибок во вводной части статьи, читать сам текст не имеет смысла--он точно так же безграмотен в историческом плане.
    ПоручикТетеринъ
    1. badens1111 Сегодня, 09:21
      Цитата: ПоручикТетеринъ
      Преступление февралистов только тяжело ранило Старую Россию, стало прологом событий, аналогичных Смуте 17 века, но не убило её. Февралисты не отменяли старую систему законодательства, социальную структуру общества, систему воинских, гражданских званий и наград.

      Сколько апломба,сколько страсти..а по факту ЛОЖЬ.
      Приказ № 1-все этим сказано.
      Болтовня Временных о УС -страна разваливалась,итог тот что в реальности,вымели ваших февралистов за полной ненадобностью из страны.
      badens1111
    2. avva2012 Сегодня, 09:43
      И не пытались "вывести новую историческую общность--советского человека".

      Не пытались. Советский человек просто жил в советской стране. А, вот таких, как вы, пытались, но разве, вас выведешь? Пока была крепка советская власть, такие как вы сидели тихо, тихо, или наоборот, в первых рядах шли на демонстрациях посвященных 7 ноября. А сейчас повылазили, поотрастили хвосты.
      avva2012
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  7. Летучий голландец Сегодня, 10:11
    Антинародный мятеж... Антинародная сила это та,которая действует против воли большинства народа и попирает его жизненные интересы. Гражданская война впоследствии показала, что выбор большинства русских был за большевиков и поражение "белых" четко это показывает. Так что,именно "белый проект" и был антинародным. Да,именно так: в гражданской войне выборы не фальсифицируешь. И еще эта странная логика: мол,белым можно расстреливать "за предательство",а красным нельзя. Да и "миллионы расстреляных красными"...,откуда они? Это крестьян и рабочих были многие миллионы,но не кучка буржуев. Как и сейчас,что олигархов - миллионы? А,ведь,ради них нынешний "белый проект". Издевательство над народом рано или поздно приводит к краху антинародного режима.
    Летучий голландец
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