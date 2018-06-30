Винтовки по странам и континентам. Часть 20. Испания: женщины и маузеры

Случайно, не нарочно, получилось так, что, когда я готовил первые материалы серии «О маузерах с любовью», в свое время публиковавшихся здесь на ВО, мне в руки попали сразу три испанских маузера отличной сохранности. Ну, и разумеется, подержавшись за них, я поспешил рассказать не столько о маузеровских винтовках Испании, сколько о своем впечатлении о них. Но вот теперь пришло время некоторым образом углубиться и в «теорию». А еще у нас с вами, уважаемые посетители сайта ВО, есть замечательная возможность полюбоваться на испанских красоток 1936 – 1938 гг. с маузерами в руках. Испанские женщины – это, понятно, отдельная тема. Но с оружием связанная. Когда я там был, то обратил внимание, настолько женщины в возрасте там… невзрачны. Впрочем, и многие молодые тоже. Но вот почему-то в полиции там служили одни красотки. Едет такая полисменша на велосипеде, в белой рубашке, в синих шортах, в белых гольфах, с дубинкой и наручниками на поясе, за спиной «конский хвост» до крестца… Тоже и в «Гвардии сивиль» – есть на что посмотреть! Так что невольно закрадывается мысль, что в полицию и «Гвардию сивиль» девушек в Испании принимают только за внешние данные. Но это сейчас. А тогда, в годы Гражданской войны в Испании, судя по фотографиям, испанские женщины наконец-то вырвались из-под католического домостроя и… самым активным образом стали участвовать в общественной жизни страны с оружием в руках. Наверное, захотелось им власти. А сказано – «винтовка рождает власть!» И вот получилось так, что этой самой винтовкой, уровнявшей в Испании женщин и мужчин, и стала… винтовка Маузера!Винтовки Маузера, имеющие непосредственное отношение к Испании (справа налево!): маузер М1888, «испанский маузер» М1893; «испанский маузер» М1916 «первая модель»; «испанский маузер М1916 «вторая модель»; германский маузер, поставлявшийся Франко его германским союзником.Ну, а теперь посмотрим и на другое важное обстоятельство. Есть маленькие страны, сыгравшие в истории большую роль. Например, Швейцария стала родиной пехоты, сокрушившей рыцарскую конницу. А вот Испания тоже сыграла совершенно уникальную роль в распространении винтовок со скользящим затвором, причем роль, столь важную, что ее почти невозможно преувеличить. Ну, а когда многочисленные колониальные владения Испании в Америке последовали ее примеру, и дело дошло до покупки винтовок, то… для компании «Маузер» они стали поистине «золотой жилой». Более того тесные отношения с этими странами у Испании продолжались даже после того, как большинство из этих стран обрели независимость.Почему, да потому, что люди – «большие обезьянки». Приняла Испания на вооружение винтовку Ремингтона с крановым затвором, и страны Центральной и Южной Америки тоже приняли ее на вооружение в подражание своей «материнской стране». Но затем история повторилась уже с винтовкой Маузера, так как Испания «показала пример». В предыдущих материалах этой серии как раз очень подробно рассказывалось, сколько винтовок ушло в страны Карибского бассейна и в Южную Америку. То есть фирма «Маузер», можно сказать, процветала именно за счет всех этих стран, а затем винтовки для них точно также стала производить и Чехословакия!Устройство испанского маузера М1893.Это испанское влияние распространилось даже на Соединенные Штаты – чего Испания никогда бы не ожидала, да и не желала. Несмотря на то, что во время испанско-американской войны она потерпела поражение, знаменитые испанские маузеры так впечатлили американских солдат, сражавшихся на Кубе, что Соединенные Штаты быстро приняли на вооружение свой собственный «маузер» – «Спрингфилд», модели 1903 года, за который они потом многие десятилетия выплачивали патентные роялти Маузеру, пополняя таким образом Германскую казну, причем выплаты эти продолжались даже во время Первой мировой войны, когда Германия и США между собой воевали. Ибо сказано «драка – дракой, а денежки подай!»Вот, например, испанская серебряная монета, имеющая прямое отношение к истории испанских вооружений. Именно наличие колоний позволяло испанцам закупать все самое лучшее, современное и дорогое. Два столпа на монете долгое время были частью испанского королевского герба, но после плавания Колумба они стали символизировать две части Испании: Европу и Америку. Причем многие историки считают даже, что эти два столпа и легли в основу двух вертикальных черточек на символе доллара США ($).8 реалов 1818 года, серебро 903-й пробы, масса - 27 граммов, диаметр - 38,5 мм. Монетный двор Мехико. правление короля Фердинанда VII. Чеканились в 1811 – 1821 годах.Потом, конечно, она обеднела, но не настолько, чтобы покупать худшее. И вот задумав очередное перевооружение своей армии, Испания начала с того, что приобрела для испытаний модель 1887 года, но она ее не удовлетворила. Модель 1891 года под патрон 7,65x53 мм (аналогичная турецкому образцу) испытывалась в варианте карабина с характерным ограждением мушки. Затем была приобретена и модель 1892 года (в варианте винтовки и карабина), а та в свою очередь практически идентична аргентинскому маузеру 1891 года), только вот приобрели ее в относительно небольшом количестве. Хотя, как в небольшом? По сообщению испанского автора Бернардо Барсело Руби, 10000 новеньких маузеровских карабинов, включая и «длинные винтовки» М1891, были отправлены на Кубу в ходе испано-американской войны, а затем захвачены там американцами.А вот наконец и женщины с винтовками: испанка-республиканка с винтовкой Маузера и в комбинезоне моно.Затем они закупили модель М1893, как раз и получившую название «испанский» Маузер (т. е. модель 1890, которая идентична турецкой модели 1890 г.), и поступила на вооружение под обозначением «Fusil Mauser Español Modelo 1892». Но в данном случае важен был сам пример! Ну, а свое название «испанский» она получила из-за нового патрона 7x57 мм, с которым модель М1893 получила широкое признание, как лучшая военная винтовка своего времени. Первоначально она выпускалась Людвигом Лёве и фирмой D.W.M., но затем, начиная с 1896 года, ее производство было перенесено в испанский арсенал в Овьедо. Всего было выпущено 1 275 тысяч таких винтовок! Кавалерийский карабин этого же калибра был принят на вооружение в 1895 г. и с 1896 по 1915 г. компанией «Ludwig Loewe & Co» по заказу Испании был выпущен в количестве пяти тысяч экземпляров. В дальнейшем в 1896-1915 гг. его производство осуществляла фирма «Fabrica Nacional de Armas», где их было выпущено еще более 20 тысяч, а точнее – 22500 карабинов!Клеймо испанских маузеровских винтовок 1894 года. В данном случае нанесено на патронник кавалерийского карабина М1891 года. Производство Людвига Лёве.Что делает модель образца 1893 «испанского» маузера такой уж особенной? Дело в том, что это был первый маузер с магазином, в котором патроны располагались в шахматном порядке. Для того времени это был удивительно удобный и элегантный дизайн. Это были первые маузеры 7x57 мм, которые удалось увидеть в действии в качестве основного боевого оружия пехоты в серьезном военном конфликте. И мир был весьма впечатлен тем, что он увидел!Еще одна красотка с маузером!Винтовка так хорошо показала себя в испанско-американской войне, что вооруженные силы Соединенных Штатов использовали трофейные маузеры после прекращения боевых действий у себя в армии, используя детали сломанных винтовок, чтобы исправлять оставшиеся. Эта программа ремонта дала США более 7000 винтовок, которые затем сохранялись в качестве стратегического запаса.Здесь с маузерами они все: неудивительно, что на фронте винтовок не хватало!Во время гражданской войны в Испании, когда националисты (которые в основном были офицерами армии) снабжали свои войска оружием из своих собственных арсеналов, а также получали его от своих фашистских союзников в Германии и Италии, республиканцам пришлось нелегко. То есть они тоже захватили многие правительственные арсеналы. Но все равно оружие им постоянно не хватало, чем и воспользовались его торговцы по всему миру. Поскольку все сделки по его продаже были нарушением международного эмбарго, направленного на прекращение конфликта, предпринимались самые удивительные способы, как его обойти. Причем оружие перевозилось через самые экзотические иностранные порты, на кораблях Либерии и Панамы, а деньги за него обычно отмывались в Финляндии, что приносило ей громадную прибыль! Впрочем, было же сказано, что деньги не пахнут, так что о чем это мы?!А эти жительницы Барселоны даже моно решили не надевать. Главное – иметь винтовку и научиться из нее стрелять!В качестве примера рассмотрим одну такую сделку, которая включала в себя поставку парагвайских маузеров модели 1927 года республиканцам. 15 января 1937 года Эрих Торвальд, торговец оружием в Парагвае, работающий с испанским правительством, купил большое количество винтовок, оставшихся от недавно закончившейся войны Гран-Чако. Это оружие отправили в Буэнос-Айрес, где погрузили на борт корабля «Геракл», направлявшегося в вольный город Данцинг, контролировавшийся, однако, по мандату Лиги Наций польской администрацией, где они были перегружены на другой корабль и отправлены в Хельсинки. В сопроводительных документах утверждалось, что все оружие испорчено и отправлено в Хельсинки «для восстановления» и возможного возвращения в Парагвай. Но на самом деле винтовки перевезли в Таллин в Эстонии, где в сентябре 1937 года в очередной раз погрузили на корабль, идущий в Испанию. В эту поставку были включены 7119 парагвайских маузеров калибра 7,65 мм. Весной 1938 года националисты были сбиты с толку, встретив на фронте у республиканцев так много винтовок этого калибра, но не могли понять откуда они взялись, и, соответственно, пожаловаться на нарушение эмбарго в печати. И никто не знал, что они получили эти винтовки из Парагвая через посредничество Польши и Эстонии.Обучаются стрельбе из короткой винтовки М1916, «первой модели».Тут следует добавить, что Польша получила много всякого оружия в качестве иностранной помощи после Первой мировой войны, и ей надо было все эти запасы куда-то девать. Ведь к концу 1930-х годов Польша наладила выпуск своих собственных маузеров, и Гражданская война в Испании для нее стала просто подарком судьбы. Поэтому все российские винтовки образца 1891 года, доставшиеся ей еще со складов царского времени, а также в качестве трофеев после разгрома неудачного «похода на Варшаву» в 1920 году, были проданы, естественно, республиканцам. Была и еще одна причина, очень обрадовавшая и республиканцев, и поляков, и руководство СССР. Калибр всех этих винтовок был 7,62-мм, так что все они могли стрелять нашими советскими патронами!Снайперши республиканской армии на Арагонском фронте во время гражданской войны в Испании, 11 сентября 1936 года.Продолжение следует…