Как американцы одержали первую крупную победу в мировой войне

100 лет назад, 12-15 сентября 1918 года, американские войска успешно провели первую крупную операцию — атаку на Сен-Миельский выступ.Проиграв битву на Марне, германская армия в начале августа 1918 года стала откатываться на свои первоначальные позиции. Германские войска, сдерживая натиск союзников, последовательно, в полном порядке отходили на линию р. Урк, а затем на реки Эна и Вель. 2 августа французы заняли Суассон, а на следующий день достигли р. Вель. Таким образом, кровопролитные и упорные наступательные операции германской армии в предыдущий период (т. н. «Весеннее наступление») оказались напрасны, и немцы только окончательно истощили свои силы и средства, пытаясь нанести решительное поражение Англии и Франции до переброски основных сил американской армии в Западную Европу. С этого момента германская армия отступала до конца войны. Кроме того, немецкие войска были деморализованы, их надежды на мир были разрушены. Началось массовое дезертирство и даже митинги. Войска, которые перебрасывали на Западный фронт с Восточного, из России, несли с собой разложение и пораженческие настроения.Русский военный историк генерал Андрей Зайончковский так анализировал причины провала последнего германского наступления Первой мировой войны: «Германскому командованию надо было своевременно вспомнить первое Марнское сражение, когда необеспеченный правый фланг германских армий подвергся удару французов, в результате чего сражение было проиграно. В июле 1918 года почти в том же районе французы воспроизвели события 1914 года, вновь использовав недостаточно обеспеченный правый фланг германцев. … Таким образом, хотя два раза, в марте и в мае, германцы, казалось, были очень близки к победе, их план кампании разгромить вооруженные силы Англии и Франции потерпел неудачу. … Теперь германское командование могло убедиться, что для перехода в начале 1918 года к стратегии сокрушения и для ее успеха необходимы были подавляющие силы и средства, а их-то и не было. В конечном счете германцы с 21 марта потеряли 800 000 человек, сильно уменьшили свой людской запас и вызвали ускорение перевозки во Францию американцев. Теперь для германцев должно было бы стать ясным, что вопрос идет уже не о победе, а о сносных условиях мира».8 августа началось масштабное наступление войск Антанты на германцев, которое будет продолжаться до самого конца войны (Компьенского перемирия) и позже получит название Стодневного наступления. 8—13 августа союзники силами 4-й британской, 1-й и 3-й французской армий провели Амьенскую операцию, в ходе которой был ликвидирован Амьенский выступ, занимаемый 2-й и 18-й германскими армиями. Операция началась внезапно, без предварительной мощной артиллерийской подготовки. При поддержке артиллерии пехота и танки союзников продвинулись за первый день наступления на 11 км. Людендорф назвал 8 августа «чёрным днем германской армии». После Амьенского сражения германское командование решило отказаться от каких-либо наступательных действий и перейти к обороне захваченных территорий.После этого на Французском фронте союзники продолжили медленно, но неуклонно теснить германские войска. Так, 21 августа началась Вторая битва на Сомме, в котором наступление вели англо-американские войска. Союзники активно применяли танки, немцы медленно отступали. 22 августа был освобожден город Альбер. К 26 августа британцы продвинулись ещё на 12 — 20 километров, освободив городок Ванкурт. Германские войска предпочитали не ввязываться в кровопролитные бои, и отходили на хорошо укрепленную линию Гинденбурга (Зигфрида). Тем временем французские войска продолжали наступление к северу от Парижа и потеснили германцев в районе Лассиньи. В результате с 8 по 30 августа армии Антанты на фронте от Суассона до Арраса протяжением в 150 км продвинулись в центре до 35 км, а на флангах — на 15 — 20 км.В это же период стала накаляться обстановка внутри Германии. 25 августа по Германии прокатилась волна политических митингов и забастовок с требованием скорейшего заключения мира, демократизации и улучшения условий жизни. Волнения охватили не только Берлин, но и горнопромышленный район Верхней Силезии и Саксонии, заводы Рура, Баварии. Всего в забастовках приняло участие до 2,5 миллионов рабочих.30 августа наступление союзников продолжилось сначала на флангах, а затем и в центре, имея целью не дать германским войскам закрепиться впереди линии Гинденбурга. 31 августа началось сражение за Мон-Сент-Квентин — в бассейне реки Сомма, на окраине городка Перон. Здесь против германцев выступили австралийские части. В ночь на 31 августа австралийцы успешно форсировали Сомму в излучине реки. Захватив вражеские траншеи, 1 сентября австралийцы освободили сам город Перон и вынудили германцев отступить. А в районе города Аррас, на севере Франции, немцев разбили и вынудили отступить канадские части. Угроза с обоих флангов вынудила германское командование 2 сентября отдать приказ о дальнейшем отводе 17-й, 2-й, 18-й и 9-й армий на фронте между реками Скарн и Вель протяжением в 160 км на позицию Гинденбурга (или Зигфрида). Отход начался в ночь на 3 сентября и проходил почти без помех со стороны противника. 8 сентября германские войска заняли большую часть тех позиций на фронте от Арраса до р. Эллет, с которых они начали весеннее наступление. Кроме того, в начале сентября германские войска сами очистили выступ на р. Лис.Источник карты: А. Зайончковский. Мировая война 1914—1918 гг.Таким образом, союзники последовательно теснили германскую армию с ранее захваченных территорий. Оставалось только вытеснить противника из Сен-Миельского выступа, образовавшегося еще в сентябре 1914 г. при попытке, германцев прорвать Французский фронт южнее Вердена. Выступ пересекал железнодорожную магистраль Париж — Верден — Нанси и не позволял союзникам использовать участок железной дороги Витри-ле-Франсуа — Коммерси — Туль. С другой стороны, он прикрывал Мец, железорудные разработки у Брие и во многом обеспечивал сообщения германских войск южнее Арденн.Наступательную операцию должна была провести 1-я американская армия под командованием генерала Д. Першинга. Американской армии ставилась задача ликвидировать Сен-Миельский выступ, выйти на фронт Норуа, Одимон, освободить железную дорогу Париж — Верден — Нанси и создать тем самым выгодное исходное положение для дальнейшего наступления. К проведению наступления наряду с 1-й американской армией привлекался также и 2-й французский колониальный корпус. План операции предусматривал нанесение двух ударов по сходящимся направлениям под основание выступа с целью окружения находившихся там германских войск. Главный удар наносился по южному фасу выступа, вспомогательный — по западному. Наступление назначалось первоначально на 10 сентября, но в связи с тем, что французская тяжелая артиллерия к указанному сроку не успела занять позиции, операцию пришлось отложить на 12 сентября.К началу наступления американское командование сосредоточило на фронте Одимон, Сен-Миель, Норуа протяжением в 64 км 17 пехотных дивизий (из них 3 французские), 2900 орудий, 273 танка и 1100 самолетов. Большую часть тяжелого вооружения — артиллерии, танков и самолетов американцы получили от французской армии. На южном фасе (18 км) выступа находились 7 американских дивизий, на западном (около 10 км) — 3 дивизии. Участок в центре занимали 2 дивизии 2-го французского колониального корпуса, резерв составляли 5 американских дивизий.Американский генерал Джон ПершингС германской стороны Сен-Миельский выступ обороняли 7 сильно ослабленных дивизий группы армий Гальвица, имевших в своем распоряжении 560 артиллерийских орудий и около 200 самолетов, включая авиацию соседних участков. Также 3 дивизии находились в резерве. В результате превосходство над немцами, если учесть, что американская дивизия более чем вдвое превышала германскую, было подавляющим. На направлении же главного удара оно было восьмикратным. Германское командование получило информацию о готовящемся вражеском наступлении и 11 сентября начало отвод войск на заранее подготовленную позицию в тылу Сен-Миельского выступа, который должен был закончиться 12 сентября к 4 часам утра. Однако к началу американского наступления эвакуация была еще далека до завершения.12 сентября в 1 час ночи союзники начали артподготовку. В 5 часов утра при поддержке танков началась атака на южном фасе, а в 8 часов — на западном фасе Сен-Миельского выступа. Немецкая оборона, захваченная американским наступлением в разгар эвакуации и лишенная большей части своей артиллерии, уже вывезенной в тыл,была быстро разбита. Сопротивление немецких войск, находившихся в выступе, было слабым. На следующий день выступ практически был ликвидирован. 14 и 15 сентября американские дивизии вступили в соприкосновение с новой германской позицией и на рубеже Норуа, Одимон прекратили наступление.Оборудованный между двумя линиями деревьев замаскированный германский окопВ результате операции линия фронта сократилась на 24 км. Германские войска за четыре дня боев потеряли только пленными 16 тыс. человек и более 400 орудий. Потери американцев не превышали 7 тыс. человек.Сен-Миельская операция стала первой самостоятельной операцией американской армии. Наступление было успешным. Но боевые действия показали слабость боевой подготовки войск и отсутствие опыта у американского командования. Так, большая часть союзной артиллерии била по пустой территории, поражая брошенные немцами позиции. Американцы своевременно не выявили отход противника. План операции и управление наступающими войсками были недостаточно гибкими. Не было отработано взаимодействие между пехотой, танками и авиацией. Во время наступления дороги были настолько забиты солдатами, что оказался сорванным своевременный подход артиллерии и танков, а окружение германских войск, находящихся в выступе, даже при их минимальном сопротивлении было сорвано.Американские войска во время Сен-Миельской операцииКолонны германских пленных