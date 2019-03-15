Катастрофа донского казачества
100 лет назад, в марте 1919 года, началось Вёшенское восстание. Донские казаки поднялись против большевиков, установивших контроль над Верхне-Донским округом в начале 1919 года.
В конце 1918 – начале 1919 года Царицынский фронт белоказаков рассыпался. В январе 1919 года провалился третий штурм красного Царицына. Начался мятеж нескольких казачьих полков, уставших от войны. В феврале войска казачьей Донской армии отступили от Царицына. Казачья армия развалилась, казаки разошлись по домам или переходили на сторону красных. Войска Южного фронта Красной Армии снова занимали земли Донской области. Победившие красные не церемонились с казаками. Красный террор, расказачивание и обыкновенный грабеж вызвали ответную реакцию. Донские казаки вскоре снова восстали.
Предыстория
После Февральской революции начался развал Российской империи. Донские казаки не остались в стороне от этого процесса и поставили вопрос об автономии Области Войска Донского. Атаманом был избран генерал Каледин. После Октября ситуация на Дону ещё более накалилась. Войсковое (донское) правительство отказалось признать власть большевиков и начало процесс ликвидации советской власти в области. Донская область была провозглашена независимой до образования законной российской власти. В ноябре 1917 года в Новочеркасск прибыл генерал Алексеев, начался процесс создания добровольческих формирований для войны с большевиками (Добровольческой армии).
В конце ноября – начале декабря 1917 года правительство Каледина с помощью добровольцев (большая часть казачьих войск приняла нейтралитет и отказалась воевать) подавило восстание большевиков. Калединцы взяли под контроль Ростов-на-Дону, Таганрог и значительную часть Донбасса. Каледин, Алексеев и Корнилов создали т. н. «триумвират», претендующий на роль общероссийского правительства. Официально объявлено о создании Добровольческой армии.
Однако «триумвират» имел слабую социальную базу. Многие офицеры занимали позицию невмешательства, не желая воевать. Позицию нейтралитета заняло и большинство донских казаков. Казачество уже устало от войны. Многих казаков привлекали лозунги большевиков. Другие надеялись, что конфликт касается только большевиков и добровольцев (белых), а они останутся в стороне. Что Донская область сможет прийти к соглашению с советским правительством.
Большевики в декабре 1917 года создали Южный фронт Красной армии и начали наступление. Основная масса донских казаков не желала воевать. Поэтому калединцы и алексеевцы потерпели поражение. В феврале 1918 года красные заняли Таганрог, Ростов и Новочеркасск. Алексеев и Корнилов видя, что ситуация безнадежная, увели свои силы на Кубань (Первый Кубанский поход), надеясь поднять кубанских казаков и создать новую базу для Добровольческой армии. Каледин покончил с собой. Непримиримые казаки во главе с генералом Поповым ушёл в Сальские степи.
В марте 1918 года на территории Войска Донского была провозглашена Донская Советская республика. Её главой стал казак Подтелков. Однако советская власть продержалась на Дону только до мая. Политика земельного передела, с захватом «иногородними» крестьянами казачьих земель, грабежи и террор со стороны красных отрядов, которые тогда часто не отличались от обычных бандитов, привели к стихийным казачьим бунтам. В апреле 1918 года на основе повстанческих отрядов и вернувшегося отряда Попова, начался процесс создания Донской армии. Казакам помогла благоприятная военно-политическая ситуация. Австро-германская армия в ходе интервенции к началу мая оттеснила красные отряды и вышла к западной части Донской области, захватив Ростов-на-Дону, Таганрог, Миллерово и Чертково. Вернулась из неудачного Кубанского похода Добровольческая армия. Из Румынии совершил поход белый отряд Дроздовского и помог 7 мая казакам взять Новочеркасск. Донская Советская республика была уничтожена.
Новое донское правительство в мае 1918 года возглавил атаман Краснов. Правительство Краснова и командование Добровольческой армии не стали объединяться. Во-первых. Красной ориентировался на Германию, а Алексеев и Деникин (Корнилов погиб) – на Антанту. Краснов провозгласил создание независимой казачьей республики, и надеялся создать конфедерацию с Украиной и Кубанью. Добровольцы, стоявшие за «единую и неделимую» Россию, были против такой политики. Во-вторых, донское правительство и командование Добровольческой армии разошлись по вопросу военной стратегии. Красной предлагал идти на Царицын, к Волге, чтобы соединиться с антибольшевистскими силами на востоке России. Также донское правительство планировало расширить границы своей «республики». Добровольцы же решили снова идти на Кубань и Северный Кавказ, уничтожить там красных и создать тыловую базу и стратегический плацдарм для дальнейших боевых действий.
Так как противник был общим, Краснов и Алексеев стали союзниками. В июне 1918 года Добровольческая армия начала Второй Кубанский поход. Донская армия вела наступление на воронежском и царицынском направлениях. Донская область была тылом Добровольческой армии пока она вела боевые действия на Кубани и Северном Кавказе. Донское правительство снабжало добровольцев оружием и боеприпасами, которые получало от германцев.
В июле – начале сентября и сентябре – октябре 1918 года Донская армия два раза штурмовала Царицын. Казаки были близки к победе, однако красное командование предприняло чрезвычайные меры и отразило вражеские удары. Штурм Царицына провалился, казаки отошли за Дон.
Атаман Всевеликого Войска Донского, генерал от кавалерии П. Н. Краснов
Командующий Донской армией Святослав Варламович Денисов
Военачальник Донской армии Константин Константинович Мамонтов (Мамантов)
Катастрофа Донской армии
В ноябре 1918 года капитулировала Германия, покровитель правительства Краснова. Победа Антанты коренным образом изменила военно-стратегическую ситуацию на Юге России. Германские войска начали эвакуацию с западной части Донской области и Малороссии, открыв левый фланг казачьей республики для Красной Армии. Линия фронта для казаков сразу увеличилась на 600 км. Приток оружия и боеприпасов, покупаемых донским правительством у немцев, прекратился. Казаки держались уже из последних сил, наступали только на царицынском направлении. Зима была суровой, снежная и морозная. На Дон пришла эпидемия тифа. Боевые действия велись уже не из-за тактических соображений, а просто за жилье, возможность жить под крышей, в тепле. Краснов попытался договориться с Антантой, но его власть не признали.
После эвакуации германской армии, на левом фланге Донской республики образовалась огромная брешь. Причём она пришла на промышленный, горнодобывающий район, где снова стали возникать отряды Красной гвардии. Из Таврии угрожали отряды Махно. Начали движение на юг войска 8-й красной армии. Казакам пришлось срочно снимать две дивизии с Царицынского фронта, чтобы занять Луганск, Дебальцево и Мариуполь. Но этого было мало, казаки создали редкую завесу. Краснов попросил помощи у Деникина. Тот направил пехотную дивизию Май-Маевского. В середине декабря деникинцы высадились в Таганроге и заняли участок фронт от Мариуполя до Юзовки. Также белые отряды были направлены в Крым, Северную Таврию и Одессу.
В январе 1919 года донские казаки организовали третье наступление на Царицын, однако оно завершилось поражением. Неудачи Донской армии под Царицыном, разложение казачьих войск, победы добровольцев на Кубани и Северном Кавказе, и появление войск Антанты на Юге России вынудили Краснова признать главенство Деникина. В январе 1919 года образованы Вооруженные силы Юга России (Добровольческая и Донская армии) во главе с Деникиным.
Одновременно с наступлением на запад России и в Малороссию-Украину, красное командование решило мощным ударом покончить с очагом контрреволюции на юге. В январе 1919 года войска Южного фронта Красной армии начали наступление с целью разгрома Донской армии и освобождения Донбасса. Дополнительные силы были переброшены с Восточного фронта, где в этот период красные одержали победы на Волге и Урале. На западе была развёрнута группа Кожевникова, будущая 13-я красная армия, на северо-западе располагалась 8-я армия, с севера – 9-я армия. С востока наступала 10-я армия Егорова, она должна была отрезать Дон от Кубани. Общая численность красных войск превышала 120 тыс. штыков и сабель при 468 орудиях. Донская армия насчитывала около 60 тыс. бойцов при 80 орудиях.
Источник: А. Егоров. Гражданская война в России: Разгром Деникина. М., 2003.
Сначала казаки держались и даже атаковали. Наступление 10-й красной армии отразили. Части Мамонтова прорвали фронт, и донские казаки третий раз подступили к Царицыну. На западе казаки при поддержке белых также держались – группа Коновалов и дивизия Май-Маевского. Красные здесь постоянно усиливали натиск за счёт рабочих отрядов Красной Гвардии и махновцев. Однако Краснов провёл новую мобилизацию, а Деникин прислал подкрепления.
Фронт рухнул на северном участке, на воронежском направлении. Здесь казаки были деморализованы постоянными боями, части некем было заменить. Одни и те же полки перебрасывали с одного опасного участка на другой. Суровая зима, тиф. Краснов обещал помощь то немцев, то Антанты и белых, а её не было. Большевики активизировали агитацию, обещая мир. В итоге казаки подняли мятеж. В январе 1919 года 28-й Верхне-Донской, Казанский и Мигулинский полки замитинговали, бросили фронт и пошли домой «встречать праздник Христов». Вскоре фронт оставил и 32-й полк. Казаки 28-го полка решили заключить мир с большевиками и захватить «кадетский» штаб в Вёшенской. Командиром был избран Фомин, комиссаром — Мельников. 14 января поредевший полк (многие разбежались) вошёл в Вёшенскую, хотя и не спешил нападать на штаб Северного фронта во главе с генералом Ивановым. Казаки не хотели воевать со своими. А Иванов не имел сил, чтобы подавить мятеж. В итоге штаб фронта переехал в Каргинскую. Связь штаба с войсками и управление ими было нарушено. У Краснова также не оказалось резерва, чтобы подвить восстание, все войска были на фронте. Атман пытался уговорить казаков, но его послали на русском матерном.
Краснова обвинили в предательстве «трудового казачества», казаки признали советскую власть, и Фомин начал переговоры с красными о мире. Уход нескольких полков с фронта создал большую брешь. В неё немедленно вошли войска 9-й красной армии под командованием Княгницкого. Казачьи станицы встречали красные полки хлебом-солью. Фронт окончательно рассыпался. Казаки с нижнего Дона, обходя мятежные станицы, ушли домой. Сохранившие верность донскому правительству части ушли вместе с ними. Это было не просто отступление, а бегство, развал. Отступающие части не оказывали сопротивления, быстро разлагались, разваливались, бросали орудия и обозы. Снова началась митинговщина, неподчинение командирам, их «перевыборы». Появилось много дезертиров. Часть казаков перешли на сторону красных. В частности, к казаку, командиру корпуса Миронову.
Развал Северного фронта сказался и на других участках. Начал отступление генерал Фицхелауров, прикрывавший харьковское направление, где наступала 8-я красная армия. Провалился третий штурм Царицына. Казаки Мамонтова прорвались к главной линии обороны города, взяли её южный опорный пункт – Сарепту. В Царицыне снова начали чрезвычайную мобилизацию. Однако вскоре казаки выдохлись. До армии дошли слухи о развале Северного фронта. Боеспособность Донской армии резко упала. Красные войска под началом Егорова перешли в контрнаступление. Кавалерийская дивизия Думенко прошлась по тылам противника. В феврале 1919 года Донская армия снова отступила от Царицына.
Краснов уже не мог остановить развал армии своими силами. Просил помощи у Деникина и Антанты. В это время Новочеркасск посетила миссия союзников во главе с генералом Пулем. Британский генерал пообещал, что вскоре на помощь Донской армии прибудет батальон, а затем бригада английской армии. Её планировали перебросить из Батума. Французские представители обещали, что из Одессы союзные войска пойдут на Харьков. Однако далее Херсона они не пошли. Верховное командование Антанты не собиралось посылать дивизии и корпуса воевать в Россию против большевиков.
Тем временем Донская армия откатывалась назад и разваливалась как военная сила. Усталость от войны, морозы и тиф завершали её разложение. Солдаты разбегались по домам, другие умерли. 27 января 1919 года от тифа скончался участник войны с Турцией и Японией, бывший командующий Юго-Западным фронтом императорской армии генерал Николай Иудович Иванов. Он должен был возглавить формировавшуюся Южную армию белых.
По армии носились слухи о предательстве: одни обвиняли предателей, которые открыли фронт, вторые – командование, Краснова, третьи – генералов, которым продался Дон, и которые теперь специально губят казаков. С дезертирами разложение пошло по станицам. Краснов метался по области, выступал перед казаками в Каргинской, Старочеркасской, Константиновской, Каменской, уговаривал держаться, обещал помощь от Деникина, войск Антанты. Но подмоги не было. Армия Деникина в это время вела тяжелые, последние бои с Красной Армией на Северном Кавказе, у белых самих каждый штык и шашка были счету. Британцы и французы не собирались сами воевать на передовой, для это существовало русское «пушечное мясо».
Продолжение продолжало ухудшаться. 12 февраля 1919 года на Северном фронте ещё несколько казачьих полков перешло на сторону Красной Армии. Белоказаки оставили Бахмут и Миллерово. Краснов и Денисов сосредоточили в районе Каменской оставшиеся боеспособные войска, в основном из состава т. н. Молодой армии, чтобы нанести контрудар на Макеевку и остановить противника.
В это же время оппозиция Краснову усилилась и решила поменять атамана. Им были недовольны те, кто ранее был против германской ориентации, критиковал за самостийность. Теперь войсковые старшины решили его сдать, чтобы наладить отношения с Антантой и Деникиным. Мол, Краснов вызывает недовольство союзников. 14 февраля Войсковой круг выразил недоверие командованию Донской армии — командующему генералу Денисову и начальнику штаба генералу Полякову. Они ранее высказались против подчинения Донской армии Деникину. Краснов попытался использовать приём, который уже помог ему ранее, заявил, что выраженное недоверие относит к себе, поэтому отказывается от поста атамана. Оппозиция только этого и желала. Большинством голосов круг принял отставку Краснова (позднее он работал в штабе армии Юденича, затем уехал в Германию. Вскоре атаманом был избран генерал Богаевский, который был участником Первого Кубанского похода и не противоречил Деникину. А Донскую армию возглавил генерал Сидорин.
Наступление Красной Армии постепенно было остановлено. Группировка Донской армии, собранная ещё Красновым и Денисовым, нанесла контрудар по красным, которые уже не ждали отпора от красных и были ошеломлены. С Северного Кавказа, где деникинцы одержали убедительную победу, стали прибывать белые войска. 23 февраля в Новочеркасск вошёл казачий корпус Шкуро. Началось формирование новых добровольческих частей из молодежи (юнкеров, студентов, гимназистов). Кроме того, Дону помогла природа. Началась весенняя распутица. После суровой зимы начались сильные оттепели, бурная весна. Дороги исчезли. Разлились реки, став серьёзными преградами. В итоге наступление красных было остановлено на рубеже Северного донца. От сильной ещё недавно Донской армии осталось всего около 15 тыс. бойцов.
«Атаман Богаевский» — броневик Донской армии
Продолжение следует…
В конце 1918 – начале 1919 года Царицынский фронт белоказаков рассыпался. В январе 1919 года провалился третий штурм красного Царицына. Начался мятеж нескольких казачьих полков, уставших от войны. В феврале войска казачьей Донской армии отступили от Царицына. Казачья армия развалилась, казаки разошлись по домам или переходили на сторону красных. Войска Южного фронта Красной Армии снова занимали земли Донской области. Победившие красные не церемонились с казаками. Красный террор, расказачивание и обыкновенный грабеж вызвали ответную реакцию. Донские казаки вскоре снова восстали.
Предыстория
После Февральской революции начался развал Российской империи. Донские казаки не остались в стороне от этого процесса и поставили вопрос об автономии Области Войска Донского. Атаманом был избран генерал Каледин. После Октября ситуация на Дону ещё более накалилась. Войсковое (донское) правительство отказалось признать власть большевиков и начало процесс ликвидации советской власти в области. Донская область была провозглашена независимой до образования законной российской власти. В ноябре 1917 года в Новочеркасск прибыл генерал Алексеев, начался процесс создания добровольческих формирований для войны с большевиками (Добровольческой армии).
В конце ноября – начале декабря 1917 года правительство Каледина с помощью добровольцев (большая часть казачьих войск приняла нейтралитет и отказалась воевать) подавило восстание большевиков. Калединцы взяли под контроль Ростов-на-Дону, Таганрог и значительную часть Донбасса. Каледин, Алексеев и Корнилов создали т. н. «триумвират», претендующий на роль общероссийского правительства. Официально объявлено о создании Добровольческой армии.
Однако «триумвират» имел слабую социальную базу. Многие офицеры занимали позицию невмешательства, не желая воевать. Позицию нейтралитета заняло и большинство донских казаков. Казачество уже устало от войны. Многих казаков привлекали лозунги большевиков. Другие надеялись, что конфликт касается только большевиков и добровольцев (белых), а они останутся в стороне. Что Донская область сможет прийти к соглашению с советским правительством.
Большевики в декабре 1917 года создали Южный фронт Красной армии и начали наступление. Основная масса донских казаков не желала воевать. Поэтому калединцы и алексеевцы потерпели поражение. В феврале 1918 года красные заняли Таганрог, Ростов и Новочеркасск. Алексеев и Корнилов видя, что ситуация безнадежная, увели свои силы на Кубань (Первый Кубанский поход), надеясь поднять кубанских казаков и создать новую базу для Добровольческой армии. Каледин покончил с собой. Непримиримые казаки во главе с генералом Поповым ушёл в Сальские степи.
В марте 1918 года на территории Войска Донского была провозглашена Донская Советская республика. Её главой стал казак Подтелков. Однако советская власть продержалась на Дону только до мая. Политика земельного передела, с захватом «иногородними» крестьянами казачьих земель, грабежи и террор со стороны красных отрядов, которые тогда часто не отличались от обычных бандитов, привели к стихийным казачьим бунтам. В апреле 1918 года на основе повстанческих отрядов и вернувшегося отряда Попова, начался процесс создания Донской армии. Казакам помогла благоприятная военно-политическая ситуация. Австро-германская армия в ходе интервенции к началу мая оттеснила красные отряды и вышла к западной части Донской области, захватив Ростов-на-Дону, Таганрог, Миллерово и Чертково. Вернулась из неудачного Кубанского похода Добровольческая армия. Из Румынии совершил поход белый отряд Дроздовского и помог 7 мая казакам взять Новочеркасск. Донская Советская республика была уничтожена.
Новое донское правительство в мае 1918 года возглавил атаман Краснов. Правительство Краснова и командование Добровольческой армии не стали объединяться. Во-первых. Красной ориентировался на Германию, а Алексеев и Деникин (Корнилов погиб) – на Антанту. Краснов провозгласил создание независимой казачьей республики, и надеялся создать конфедерацию с Украиной и Кубанью. Добровольцы, стоявшие за «единую и неделимую» Россию, были против такой политики. Во-вторых, донское правительство и командование Добровольческой армии разошлись по вопросу военной стратегии. Красной предлагал идти на Царицын, к Волге, чтобы соединиться с антибольшевистскими силами на востоке России. Также донское правительство планировало расширить границы своей «республики». Добровольцы же решили снова идти на Кубань и Северный Кавказ, уничтожить там красных и создать тыловую базу и стратегический плацдарм для дальнейших боевых действий.
Так как противник был общим, Краснов и Алексеев стали союзниками. В июне 1918 года Добровольческая армия начала Второй Кубанский поход. Донская армия вела наступление на воронежском и царицынском направлениях. Донская область была тылом Добровольческой армии пока она вела боевые действия на Кубани и Северном Кавказе. Донское правительство снабжало добровольцев оружием и боеприпасами, которые получало от германцев.
В июле – начале сентября и сентябре – октябре 1918 года Донская армия два раза штурмовала Царицын. Казаки были близки к победе, однако красное командование предприняло чрезвычайные меры и отразило вражеские удары. Штурм Царицына провалился, казаки отошли за Дон.
Атаман Всевеликого Войска Донского, генерал от кавалерии П. Н. Краснов
Командующий Донской армией Святослав Варламович Денисов
Военачальник Донской армии Константин Константинович Мамонтов (Мамантов)
Катастрофа Донской армии
В ноябре 1918 года капитулировала Германия, покровитель правительства Краснова. Победа Антанты коренным образом изменила военно-стратегическую ситуацию на Юге России. Германские войска начали эвакуацию с западной части Донской области и Малороссии, открыв левый фланг казачьей республики для Красной Армии. Линия фронта для казаков сразу увеличилась на 600 км. Приток оружия и боеприпасов, покупаемых донским правительством у немцев, прекратился. Казаки держались уже из последних сил, наступали только на царицынском направлении. Зима была суровой, снежная и морозная. На Дон пришла эпидемия тифа. Боевые действия велись уже не из-за тактических соображений, а просто за жилье, возможность жить под крышей, в тепле. Краснов попытался договориться с Антантой, но его власть не признали.
После эвакуации германской армии, на левом фланге Донской республики образовалась огромная брешь. Причём она пришла на промышленный, горнодобывающий район, где снова стали возникать отряды Красной гвардии. Из Таврии угрожали отряды Махно. Начали движение на юг войска 8-й красной армии. Казакам пришлось срочно снимать две дивизии с Царицынского фронта, чтобы занять Луганск, Дебальцево и Мариуполь. Но этого было мало, казаки создали редкую завесу. Краснов попросил помощи у Деникина. Тот направил пехотную дивизию Май-Маевского. В середине декабря деникинцы высадились в Таганроге и заняли участок фронт от Мариуполя до Юзовки. Также белые отряды были направлены в Крым, Северную Таврию и Одессу.
В январе 1919 года донские казаки организовали третье наступление на Царицын, однако оно завершилось поражением. Неудачи Донской армии под Царицыном, разложение казачьих войск, победы добровольцев на Кубани и Северном Кавказе, и появление войск Антанты на Юге России вынудили Краснова признать главенство Деникина. В январе 1919 года образованы Вооруженные силы Юга России (Добровольческая и Донская армии) во главе с Деникиным.
Одновременно с наступлением на запад России и в Малороссию-Украину, красное командование решило мощным ударом покончить с очагом контрреволюции на юге. В январе 1919 года войска Южного фронта Красной армии начали наступление с целью разгрома Донской армии и освобождения Донбасса. Дополнительные силы были переброшены с Восточного фронта, где в этот период красные одержали победы на Волге и Урале. На западе была развёрнута группа Кожевникова, будущая 13-я красная армия, на северо-западе располагалась 8-я армия, с севера – 9-я армия. С востока наступала 10-я армия Егорова, она должна была отрезать Дон от Кубани. Общая численность красных войск превышала 120 тыс. штыков и сабель при 468 орудиях. Донская армия насчитывала около 60 тыс. бойцов при 80 орудиях.
Источник: А. Егоров. Гражданская война в России: Разгром Деникина. М., 2003.
Сначала казаки держались и даже атаковали. Наступление 10-й красной армии отразили. Части Мамонтова прорвали фронт, и донские казаки третий раз подступили к Царицыну. На западе казаки при поддержке белых также держались – группа Коновалов и дивизия Май-Маевского. Красные здесь постоянно усиливали натиск за счёт рабочих отрядов Красной Гвардии и махновцев. Однако Краснов провёл новую мобилизацию, а Деникин прислал подкрепления.
Фронт рухнул на северном участке, на воронежском направлении. Здесь казаки были деморализованы постоянными боями, части некем было заменить. Одни и те же полки перебрасывали с одного опасного участка на другой. Суровая зима, тиф. Краснов обещал помощь то немцев, то Антанты и белых, а её не было. Большевики активизировали агитацию, обещая мир. В итоге казаки подняли мятеж. В январе 1919 года 28-й Верхне-Донской, Казанский и Мигулинский полки замитинговали, бросили фронт и пошли домой «встречать праздник Христов». Вскоре фронт оставил и 32-й полк. Казаки 28-го полка решили заключить мир с большевиками и захватить «кадетский» штаб в Вёшенской. Командиром был избран Фомин, комиссаром — Мельников. 14 января поредевший полк (многие разбежались) вошёл в Вёшенскую, хотя и не спешил нападать на штаб Северного фронта во главе с генералом Ивановым. Казаки не хотели воевать со своими. А Иванов не имел сил, чтобы подавить мятеж. В итоге штаб фронта переехал в Каргинскую. Связь штаба с войсками и управление ими было нарушено. У Краснова также не оказалось резерва, чтобы подвить восстание, все войска были на фронте. Атман пытался уговорить казаков, но его послали на русском матерном.
Краснова обвинили в предательстве «трудового казачества», казаки признали советскую власть, и Фомин начал переговоры с красными о мире. Уход нескольких полков с фронта создал большую брешь. В неё немедленно вошли войска 9-й красной армии под командованием Княгницкого. Казачьи станицы встречали красные полки хлебом-солью. Фронт окончательно рассыпался. Казаки с нижнего Дона, обходя мятежные станицы, ушли домой. Сохранившие верность донскому правительству части ушли вместе с ними. Это было не просто отступление, а бегство, развал. Отступающие части не оказывали сопротивления, быстро разлагались, разваливались, бросали орудия и обозы. Снова началась митинговщина, неподчинение командирам, их «перевыборы». Появилось много дезертиров. Часть казаков перешли на сторону красных. В частности, к казаку, командиру корпуса Миронову.
Развал Северного фронта сказался и на других участках. Начал отступление генерал Фицхелауров, прикрывавший харьковское направление, где наступала 8-я красная армия. Провалился третий штурм Царицына. Казаки Мамонтова прорвались к главной линии обороны города, взяли её южный опорный пункт – Сарепту. В Царицыне снова начали чрезвычайную мобилизацию. Однако вскоре казаки выдохлись. До армии дошли слухи о развале Северного фронта. Боеспособность Донской армии резко упала. Красные войска под началом Егорова перешли в контрнаступление. Кавалерийская дивизия Думенко прошлась по тылам противника. В феврале 1919 года Донская армия снова отступила от Царицына.
Краснов уже не мог остановить развал армии своими силами. Просил помощи у Деникина и Антанты. В это время Новочеркасск посетила миссия союзников во главе с генералом Пулем. Британский генерал пообещал, что вскоре на помощь Донской армии прибудет батальон, а затем бригада английской армии. Её планировали перебросить из Батума. Французские представители обещали, что из Одессы союзные войска пойдут на Харьков. Однако далее Херсона они не пошли. Верховное командование Антанты не собиралось посылать дивизии и корпуса воевать в Россию против большевиков.
Тем временем Донская армия откатывалась назад и разваливалась как военная сила. Усталость от войны, морозы и тиф завершали её разложение. Солдаты разбегались по домам, другие умерли. 27 января 1919 года от тифа скончался участник войны с Турцией и Японией, бывший командующий Юго-Западным фронтом императорской армии генерал Николай Иудович Иванов. Он должен был возглавить формировавшуюся Южную армию белых.
По армии носились слухи о предательстве: одни обвиняли предателей, которые открыли фронт, вторые – командование, Краснова, третьи – генералов, которым продался Дон, и которые теперь специально губят казаков. С дезертирами разложение пошло по станицам. Краснов метался по области, выступал перед казаками в Каргинской, Старочеркасской, Константиновской, Каменской, уговаривал держаться, обещал помощь от Деникина, войск Антанты. Но подмоги не было. Армия Деникина в это время вела тяжелые, последние бои с Красной Армией на Северном Кавказе, у белых самих каждый штык и шашка были счету. Британцы и французы не собирались сами воевать на передовой, для это существовало русское «пушечное мясо».
Продолжение продолжало ухудшаться. 12 февраля 1919 года на Северном фронте ещё несколько казачьих полков перешло на сторону Красной Армии. Белоказаки оставили Бахмут и Миллерово. Краснов и Денисов сосредоточили в районе Каменской оставшиеся боеспособные войска, в основном из состава т. н. Молодой армии, чтобы нанести контрудар на Макеевку и остановить противника.
В это же время оппозиция Краснову усилилась и решила поменять атамана. Им были недовольны те, кто ранее был против германской ориентации, критиковал за самостийность. Теперь войсковые старшины решили его сдать, чтобы наладить отношения с Антантой и Деникиным. Мол, Краснов вызывает недовольство союзников. 14 февраля Войсковой круг выразил недоверие командованию Донской армии — командующему генералу Денисову и начальнику штаба генералу Полякову. Они ранее высказались против подчинения Донской армии Деникину. Краснов попытался использовать приём, который уже помог ему ранее, заявил, что выраженное недоверие относит к себе, поэтому отказывается от поста атамана. Оппозиция только этого и желала. Большинством голосов круг принял отставку Краснова (позднее он работал в штабе армии Юденича, затем уехал в Германию. Вскоре атаманом был избран генерал Богаевский, который был участником Первого Кубанского похода и не противоречил Деникину. А Донскую армию возглавил генерал Сидорин.
Наступление Красной Армии постепенно было остановлено. Группировка Донской армии, собранная ещё Красновым и Денисовым, нанесла контрудар по красным, которые уже не ждали отпора от красных и были ошеломлены. С Северного Кавказа, где деникинцы одержали убедительную победу, стали прибывать белые войска. 23 февраля в Новочеркасск вошёл казачий корпус Шкуро. Началось формирование новых добровольческих частей из молодежи (юнкеров, студентов, гимназистов). Кроме того, Дону помогла природа. Началась весенняя распутица. После суровой зимы начались сильные оттепели, бурная весна. Дороги исчезли. Разлились реки, став серьёзными преградами. В итоге наступление красных было остановлено на рубеже Северного донца. От сильной ещё недавно Донской армии осталось всего около 15 тыс. бойцов.
«Атаман Богаевский» — броневик Донской армии
Продолжение следует…
- Автор:
- Самсонов Александр
- Статьи из этой серии:
- Смута. 1919 год
Как англичане создали Вооружённые силы Юга России
Как восстановили советскую власть на Украине
Как петлюровцы привели Малороссию к полной катастрофе
Как разгромили петлюровщину
Даёшь границы 1772 года!
Битва за Северный Кавказ. Как подавили Терское восстание
Битва за Северный Кавказ. Ч. 2. Декабрьское сражение
Битва за Северный Кавказ. Ч. 3. Январская катастрофа 11-й армии
Битва за Северный Кавказ. Ч. 4. Как погибла 11-я армия
Битва за Северный Кавказ. Ч. 5. Взятие Кизляра и Грозного
Битва за Северный Кавказ. Ч. 6. Яростный штурм Владикавказа
Как Грузия пыталась захватить Сочи
Как белогвардейцы разгромили грузинских оккупантов
Война Февраля с Октябрём как противостояние между двумя цивилизационными проектами
Как начался "Полёт к Волге"
Как армия Колчака прорывалась к Волге
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter