Враги кирасиров XVIII века

А. И. Шарлемань. «Драгуны времён Северной войны (1720-е годы)», 1871

Соперники в искусстве брани,

Не знайте мира меж собой;

Несите мрачной славе дани,

И упивайтеся враждой!

Пусть мир пред вами цепенеет,

Дивяся грозным торжествам:

Никто о вас не пожалеет,

Никто не помешает вам.

А. С. Пушкин

Русский драгун 1709 г. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.157

Французские линейные драгуны 1690 г.: рядовой слева и офицер справа. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.143

Конный гренадер 1705 г. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.151

Всадник Баварского принца Филиппа карабинерского полка, 1704 г. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.153

Австрийский гусар 1688 г. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.147. Обратите внимание на сложный состав вооружения всадника. Помимо сабли, у него за поясом заткнут шестопер, в кобурах пистолеты, а под бедром у седла висит кончар – специфическое и очень длинное колющее оружие, заменившее многим всадникам пику. Интересно, что сбруя коня у него явно турецкого происхождения с подвесками, украшенными клыками кабана