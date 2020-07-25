История

Враги кирасиров XVIII века

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А. И. Шарлемань. «Драгуны времён Северной войны (1720-е годы)», 1871


Соперники в искусстве брани,
Не знайте мира меж собой;
Несите мрачной славе дани,
И упивайтеся враждой!
Пусть мир пред вами цепенеет,
Дивяся грозным торжествам:
Никто о вас не пожалеет,
Никто не помешает вам.
А. С. Пушкин


Военное дело на рубеже эпох. История кирасиров закончилась довольно поздно, а именно в 1914 году, когда последние кирасиры, французские, показали свою полную неэффективность в новых условиях. Но ведь на это потребовался немалый срок – более 200 лет, когда сменившая латников XVII века конница кирасиров стала главной ударной силой полководцев на полях сражений. Но дело в том, что в силу своей стоимости как раз кирасиры-то и не были «главной конницей» войны. Существовало множество видов конницы, которые решали свои задачи и даже, случалось, схватывались с кирасирами в конном бою. Сегодня мы начнем знакомиться как раз с наиболее массовыми видами конницы — врагами кирасиров, в разных странах, в разное время и со всякими своими национальными особенностями…

Как здесь уже было отмечено в одном из предыдущих материалов цикла, Петр I, создавая русскую регулярную армию, сделал всю свою конницу драгунской, а в качестве легкой кавалерии использовал казаков. Однако вышло так, что к моменту появления первых полков новой армии первый русский регулярный драгунский полк… уже существовал. И образован он был еще до начала Северной войны 1 сентября 1698 г., причем не из людей простого звания, а из дворянских и шляхетских недорослей, московских служилых и даже царских приближенных. Командиром полка был назначен Автоном Михайлович Головин. А так как драгуны дислоцировались в селе Преображенском, то такое же название получил и новый полк. В полку было четыре роты, а в 1700 году уже 12. Правда, нельзя сказать, что он производил прекрасное впечатление. Дело в том, что его всадники были вооружены кто чем: кто какое оружие достал, с тем и служил! Правда, казна выдала им 1000 сабель и сколько-то фузей, но, понятно, что последних на всех не хватило, и все остальное покупали уже сами солдаты. Так же обстояло дело и с конской амуницией. Седла использовались самые разные, как, впрочем, и лошади… Ну а дальше дело пошло уже значительно быстрее. В 1700 г., кроме Преображенского, сформировали еще два таких же полка, а уже к концу года в русской армии их стало 12.

Большую роль в развитии русской конницы сыграло и поражение под Нарвой. До этого Петр все-таки рассчитывал на иррегулярные и поместные кавалерийские части. Но те показали свою полнейшую небоеспособность. И он отказался от концепции нерегулярных частей и за годы своего правления создал… 32 драгунских полка!

Сначала полки русских драгун назывались в честь своих командиров. Затем, после 1708 года, полки были названы по местам их создания и вербовки. Каждый полк, по сути, являлся аналогом пехотного и состоял из 10 рот по 120 человек в каждой. У каждого полка также было по три трехфунтовых орудия. В 1704 году в полки драгун была добавлена рота из 140 гренадеров; в 1711 году они были организованы в три полка конных гренадеров.


Русский драгун 1709 г. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.157

Во время Великой Северной войны (1700—1721) Петр имел два крупных драгунских формирования: первое, под командованием Меншикова, состояло из 11 полков, второе, под командованием генерала Голицына, — из 10. Таким образом, царь имел в своем распоряжении два больших подразделения конной пехоты, вооруженной собственной артиллерией и всем необходимым для самостоятельных действий на необъятных российских просторах.

Удивительно, но доказанным фактом является то, что русские драгуны и их лошади понесли удивительно небольшие потери от истощения, болезней или холодов во время военных действий и долгих походов на протяжении всей Северной войны! Так что концепция драгунской кавалерии в России на тот период времени полностью себя оправдала!

Интересно, что во всем, что касается военной моды, Петр ориентировался исключительно на Запад и, в частности, на Францию. И надо заметить, что причины так поступать у него были. Ведь реформы, подобные тем, что проводил он сам, были начаты там едва ли не раньше, чем во всех других европейских странах. Так, первые французские регулярные подразделения были сформированы еще в начале XVII века. Первые семь кавалерийских полков были созданы в 1635 году; к 1659 году их число выросло до 112. Около 1668 года их число выровнялось примерно до 80. Интересно, что, хотя командиром полка был полковник, каждый офицер полка, включая и его самого, возглавлял одну из рот, поэтому существовали роты полковника, подполковника, майора и капитана. Первые три полка считались гвардейскими, а с четвёртого по тринадцатый с 1672 года назывались королевскими полками: 4-й королевский, 5-й и так далее. Согласно правилам 1690 года, королевским полкам и полкам, сформированным на деньги знати, разрешались синие мундиры с красными обшлагами на рукавах, в то время как все остальные имели серые мундиры и также красные обшлага. Только подразделения лейб-гвардии (Maison du Roi) могли носить красные мундиры, чем и выделялись среди всех прочих. Вооружение драгун состояло из карабина, висевшего на перевязи, двух пистолетов и палаша.


Французские линейные драгуны 1690 г.: рядовой слева и офицер справа. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.143

Полки были сначала довольно малочисленными и только в начале XVIII века стали настоящими тактическими формированиями для поля битвы.

Первые гренадеры также появились во Франции во время Тридцатилетней войны в составе мушкетерских подразделений. В каждом подразделении было выбрано несколько самых смелых солдат, чтобы атаковать вражеские укрепления небольшими группами и забрасывать их гранатами. С 1667 года в каждой роте было четыре гренадера, вооружавшихся саблей, топором и тремя или четырьмя гранатами, которые они несли в сумке, перекинутой через плечо. В 1671 году им был добавлен кремневый мушкет, а из тех, кто ранее был рассредоточен в отдельных ротах, сформировали полковую гренадерскую роту из 35 человек. Другие армии последовали этому примеру и тоже начали формирование гренадерских частей.

От всех остальных пехотных подразделений они отличались головным убором, который приобрел свою форму в основном по практическим соображениям: чтобы зажечь фитиль гранаты перед броском, гренадеру требовались обе руки, а чтобы освободить их, он должен был надеть ружье на спину. Шляпа с широкими полями или треуголка были слишком велики и мешали это делать, поэтому ее заменили более практичным колпачком с кисточкой. Со временем головные уборы гренадеров стали более сложными и высокими, а в Англии, Швеции, России, Дании и Пруссии они стали похожи на митру епископа с чеканным металлическим налобником. В Австрии, Франции, Баварии и Пьемонте, однако, продолжали пользоваться более дешевым «колпачком». Ну а изображение гранаты с зажженным фитилем было почти повсеместно принято европейскими гренадерами в качестве своего знака отличия.

И если уж на лошадей посадили мушкетеров, то почему было не посадить на них и гренадеров? Вначале они числились в том же полку, что и драгуны, но в начале XVIII века из них создали отдельные эскадроны и полки. В Англии и Франции они составляли часть гвардии, в то время как в России, Испании, Ганновере и Саксонии это были линейные подразделения. В Австрии гренадерские роты драгунских полков использовали для специальных заданий, хотя считались они все же драгунами. Позже они стали элитными подразделениями тяжелой кавалерии. Во время наполеоновских войн они исчезли из списков армии, и только один полк с таким названием остался во французской гвардии.


Конный гренадер 1705 г. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.151

Можно себе представить, как эффектно выглядела атака конных гренадеров, когда они мчались на врага с гранатой в одной руке и дымящимся фитилем в другой. Нужно быстро приложить фитиль к запалу, дождаться, пока последний зашипит и затем опять же на полном скаку, проносясь вдоль рядов вражеской пехоты, умело ее швырнуть неприятелям под ноги. Обычно гранат в сумке было две, каждая из них весила 700-800 граммов. И «работа» эта была очень опасная, почему от нее и отказались. Ведь если чуть что не так, как граната взрывалась в руках у гренадера со всеми вытекающими из этого последствиями.

Еще в 1498 году венский оружейный мастер Каспар Золлер, чтобы повысить меткость аркебуза, разработал метод нарезания в стволе четырех прямых канавок – нарезов и именно так и появилось нарезное оружие. Потом нарезы стали делать винтовыми. Возросла меткость. Стало возможным делать стволы короче, так что оружие стало и более легким, и менее громоздким. Французы назвали это карабином. Арабские всадники были также вооружены подобным оружием. По-арабски «караб» значит «оружие», а на турецком «карабула» значит «стрелок». Так что возможно и восточное происхождение этого названия.

Впрочем, нам важно не происхождение слова, а то, что новое оружие было названо карабином и стало широко использоваться в коннице. Их стали делать и гладкоствольными, и, хотя главная причина их названия (нарезной ствол) исчезла, название сохранилось. Со временем карабин стал использоваться как укороченный мушкет, не важно, нарезной или нет.

В 1679 году Людовик XIV (1643-1715) приказал выдать карабины двум лучшим стрелкам в каждой кавалерийской роте своих линейных полков. После того как была продемонстрирована превосходная эффективность таких всадников, основными целями которых были офицеры противника, король решил в 1693 году сформировать целый полк карабинеров и дал ему название Королевских карабинеров.

Баварский курфюрст Максимилиан II Эммануил, имевший хорошие политические и семейные связи с французским двором, последовал его примеру и завел у себя карабинеров в 1696 году, а сам термин «карабинеры» стал привычным в баварской армии.

В войне за испанское наследство (1701-1714) Бавария присоединилась к Франции, но франко-баварская армия была разгромлена в 1704 году в сражении при Бленхейме. Баварцы отступили через Рейн и из-за больших потерь расформировали своих три драгунских полка (в то время они считались легкой кавалерией), чтобы усилить три кирасирских полка. Из оставшихся 344 человек сформировали полк легкой кавалерии шестиэскадронного состава, который в честь шестилетнего сына Максимилиана II получил название карабинеров принца Филиппа.


Всадник Баварского принца Филиппа карабинерского полка, 1704 г. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.153

По воле судьбы в своей первой кампании во время битвы при Эликсеме (1705 г.) карабинеры принца Филиппа столкнулись с полком британской кавалерии, также известной как «Карабинеры». С обеих сторон имели место тяжелые потери, причем баварцы потеряли свой военный штандарт, захваченный англичанами. Но… в результате контратаки кирасиров из Кельна штандарт удалось отбить и возвратить сконфуженным баварцам.

Из-за слабого притока новобранцев полк был расформирован в 1711 году, а его люди пополнили другие полки.

Понятно, что «тяжелые всадники» были непригодны для решения множества важных задач, которые легко решали всадники легкоконные. Например, гусары! Во время Великого турецкого похода на Вену (1683 г.) Австрия была опустошена и турками, и татарами, и легкими венгерскими всадниками — гусарами. Их возглавлял Имре Тхокли, венгерский князь, возглавлявший восстание против Габсбургов. С помощью союзных войск из Польши и немецких государств австрийцам удалось отстоять Вену, а затем и начать наступление против Турции. И вот как раз тогда, готовясь к дальнейшим походам на восток, австрийский император Леопольд I и основал первый регулярный австрийский гусарский полк (в 1688 году).


Австрийский гусар 1688 г. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.147. Обратите внимание на сложный состав вооружения всадника. Помимо сабли, у него за поясом заткнут шестопер, в кобурах пистолеты, а под бедром у седла висит кончар – специфическое и очень длинное колющее оружие, заменившее многим всадникам пику. Интересно, что сбруя коня у него явно турецкого происхождения с подвесками, украшенными клыками кабана

В австрийской армии уже существовали отряды легких всадников, которые могли насчитывать до 3000 человек. Их возглавляли венгерские и хорватские дворяне, которые могли изменить в одночасье, особенно если венский суд попытался заставить их выполнять свои феодальные обязанности. Поэтому Леопольд приказал графу Адаму Чобору отобрать 1000 человек и сформировать из них имперский гусарский полк, который будет оплачиваться из имперской казны, и уже в силу этого сохранять верность короне. Он должен был состоять из мужчин в возрасте от 24 до 35 лет и иметь лошадей ростом от 140 до 150 см, 5 и до 7 лет от роду. Полк имел по штату десять рот по 100 гусар в каждой. Офицеры других австрийских регулярных кавалерийских частей были невысокого мнения о гусарах, считая их «немного лучше бандитов на коне». Однако они оказались очень эффективными в бою. Поэтому в 1696 году был сформирован второй полк под командованием полковника Дика, а там и третий, которым командовал полковник Форгач, в 1702 году. Идея показалась здравой, и гусар завели во Франции (1692 г.) и в Испании (1695 г.).

Продолжение следует…
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126 комментариев
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  1. Морской Кот
    Морской Кот Вчера, 06:10 Новый
    • 10
    • 2
    +8
    Всем доброго утра и хорошего настроения! smile

    История кирасиров закончилась довольно поздно, а именно в 1914 году,


    Очень странно, пулемёт был изобретён значительно раньше (1883г.), я уже не говорю про митральезы и простые пехотные винтовки, которым было абсолютно всё равно, есть кираса на всаднике, или её нет. Винтовочная оболочечная пуля с одинаковой лёгкостью шила и простой мундир, и тяжелую кирасу.

    Олеговичу очередное спасибо за очередной интересный опус. Особо "понравилась" тактика конных гренадёр, были способы самоубийства и попроще. hi
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 06:36 Новый
      • 10
      • 2
      +8
      Уважаемый Константин! А это - инерция мышления! Как-то писал уже, что будучи ребенком с 1954 по 1961 год, как потом выяснилось, жил среди тех же вещей, что и мой дед, родившийся в 1891 году. И разговорная речь была того же уровня. К 1961 году из новых вещей в доме появилось радио, телевизор, холодильник, электроплитка, и два новых кресла. Все остальное того времени. А в 19 веке прогресс шел еще медленнее, в том числе и в сознании. И потом... ускоряют бег истории войны. А их в Европе не было с 1871 года по 1912!
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    2. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Вчера, 06:40 Новый
      • 8
      • 1
      +7
      Дяде Кости, привет и уважуха!!! В очередной раз меня обогнал с первым комментарием, а ведь у него солнышко на два часа позже встаёт!!! С меня «плюс»!
      Пойду воду откачивать из подпола!!!
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 07:10 Новый
        • 8
        • 0
        +8
        Влад! hi
        Все просто. Когда у тебя 7 утра, дядя Костя еще спать не ложится.
      2. kalibr
        kalibr Вчера, 07:42 Новый
        • 6
        • 1
        +5
        Цитата: Коте пане Коханка
        Пойду воду откачивать из подпола!!!

        И много натекло?
        1. Коте пане Коханка
          Коте пане Коханка Вчера, 08:03 Новый
          • 6
          • 0
          +6
          У меня по божески. Подтопило грядки и подпол когда отключали электричество! Спас дренаж который обновил накануне.
          У тестя уплыл гараж. Благо машину перегнать успел. Мотоблок во вторник откапали полностью в стайке завалило камнями и илом по руль. Из 4 колёс, нашли 2!
          А так только на р. Заставке из 7 мостов уцелело - два. Остальные уплыли а том числе 2 автомобильных. Про гаражи промолчу, смыло 3 дома, из них два заливных (бетонных). Утопили 3 грузовых машины, в том числе Урал и ЗИЛ-131 легковые до сих пор собирают, один нашли в 25 км ниже по течению!
          И это река - ручей шириной летом в два метра!!!
          1. kalibr
            kalibr Вчера, 08:26 Новый
            • 8
            • 0
            +8
            Господи! Да как же Вы там живете? Это же страх и ужас... И часто у Вас такое бывает?
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Вчера, 08:56 Новый
              • 5
              • 0
              +5
              Странно, Вячеслав Олегович, почему Вас не ужасает, как люди в Питере жили до постройки дамбы?
              1. Коте пане Коханка
                Коте пане Коханка Вчера, 10:33 Новый
                • 6
                • 0
                +6
                Цитата: 3x3zsave
                Странно, Вячеслав Олегович, почему Вас не ужасает, как люди в Питере жили до постройки дамбы?

                Антон, крамольность идеи Уральских горнозаводских городов - развитая иррегационноая система! Демидовские плотины стоят по 300 лет и не плачут. Если конечно не вмешивается человеческий фактор. Серебрянка вышла из берегов, завод опустил запоры и выровнял напор воды. Реки заставка и средняя расположены ниже плотины, они и оторвались по полной. По сути ручьи даже, в самом глубоком месте до метра, шириной не более трёх-четырёх в паводок. Перепад уровня земли в городе и реках под 50 метров + ещё сама гора 480 метров добавила 100. Примерно на 10-25 метров - один метр. Реки идут в карстовых промоинах (каньонах) высота которых достигает трёх-пяти этажный дом. Заставку подпирает гора Кабатская, тут все 150 метров, Серги гора Больничная и Орлова обе около 500 метров. Наводнений в принципе не должно быть, весенние паводки невилируются плотиной. Страдали только которые пытались строить дома в пределах 50м на низком берегу реки. Весна вносила ежегодную коррективу. Но это были единичные клинические случаи. За красную черту выходили только огороды.
                Тут и вправду аномальный случай! Горы и реки показали кто дома хозяин. Никто не пострадал. Храмы забиты битком прихожанами! Власть пиарится! МЧСники (сам лично наблюдал картину в верховьях Заставки) в количестве полсотни человек на одну резиновую лодку жрут, пьют и изредка перевозят с одного на другой берег алкашей которые ходят на большую землю за «Пивасиком». Хотя можно и через гору, но сам бог послал лодку и МЧС!
                Смех и грех!!! Прости меня господи!
                1. 3x3zsave
                  3x3zsave Вчера, 10:41 Новый
                  • 4
                  • 0
                  +4
                  На моей малой родине, в начале лета та же фигня была. Слышал, вероятно, про историю с железнодорожным мостом через р. Кола?
                  1. Коте пане Коханка
                    Коте пане Коханка Вчера, 10:47 Новый
                    • 4
                    • 0
                    +4
                    Цитата: 3x3zsave
                    На моей малой родине, в начале лета та же фигня была. Слышал, вероятно, про историю с железнодорожным мостом через р. Кола?

                    Да слышал Антон, но то паводок! А тут среди лета и такое. Не должно было быть, а - приплыли!!!
                    1. 3x3zsave
                      3x3zsave Вчера, 10:52 Новый
                      • 3
                      • 0
                      +3
                      В том-то и дело, что такого паводка никогда не было, с начала прошлого века.
            2. Коте пане Коханка
              Коте пане Коханка Вчера, 10:10 Новый
              • 5
              • 0
              +5
              Сейчас ездил в магазин! Средняя речка (ручей - в метр шириной) снес бетонный пешеходный мост на ул. Победы.
              Цитата: kalibr
              Господи! Да как же Вы там живете? Это же страх и ужас... И часто у Вас такое бывает?

              Нормально живем. Такого никогда не было. Аномальные осадки даже не месячные, а годовые Над горой Шолум, на склоне которого и находится сам город. За три часа все дороги были реками, огороды болотами, реки ворочали метровые булыжники! Дороги у рек просто смыло.
              Усугубило, что в текущем году пытались облагородить детскую площадку в устье Заставки! Отсыпали мыс и заузили русло реки. Капитальные пешеходный и автомобильные мосты сначала забило гаражами, машинами и мусором. Река разлилась и начала топить завод и административные здания. В среднем течении реки из-за этого ронялся уровень воды и он начал ломать мосты и дома!
              МЧС не сработала. Утопили Урал и с умным видом смотрели как мимо их проплывают горажт, машины и
              закуты. Хотя если с умом бросили на нижний пешеходный мост трубы. И начали цепными чалками тягать с них мусор, то ущерб был бы не такой страшный. Местность к слову к этому и предполагала. Но, Русь матушка славится Этим и дорогами! Ну где-то так. Меня бог миловал. В подполе стоял дренажный насос который честно отработал на все сто. После отключения света воды нахлестало по колено. Сейчас работает каждые 15 минут, Вода давит. Дренажная яма 3х3х5 метров была полна воды по горловину. До паводка стояла пустая.
              Ну где-то так!
              1. V I P
                V I P Вчера, 15:00 Новый
                • 4
                • 0
                +4
                "отсыпали мыс и заузили русло реки", а речке это не понравилось.
                В какой раз убеждаюсь,что с природой лучше быть на вы. Дешевле выйдет
          2. Морской Кот
            Морской Кот Вчера, 10:16 Новый
            • 4
            • 0
            +4
            Кошмар вааще! А у нас с понедельника опять жару обещают, будь она неладна! Ну куды крестьянину податься? wassat drinks
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Вчера, 10:33 Новый
              • 4
              • 0
              +4
              Мигрировать по краю облачного фронта на квадрике!
              1. Морской Кот
                Морской Кот Вчера, 11:26 Новый
                • 4
                • 0
                +4
                Ага, примерно так себе это и представляю. wassat
                1. 3x3zsave
                  3x3zsave Вчера, 11:31 Новый
                  • 3
                  • 0
                  +3
                  good
                  "Спасатели Малибу", блин!
                  Где акваланг?!
                  1. Морской Кот
                    Морской Кот Вчера, 11:36 Новый
                    • 2
                    • 0
                    +2
                    С аквалангами, увы, всё! Доктора зарубили. А в прошлом первый класс по третьей группе специализации. Жаль на Карибы не довелось съездить, зато детей обучил, сын вот где-то в Гавайских краях на утопленный "Либертос" ходил, кайф! smile
                    1. 3x3zsave
                      3x3zsave Вчера, 12:05 Новый
                      • 2
                      • 0
                      +2
                      "Аквалангисты - это не игра!"
                2. Лексус
                  Лексус Вчера, 12:28 Новый
                  • 4
                  • 0
                  +4
                  Кирасы надеть не забудьте, гонщики. И девчонок в них. laughing

                  1. Морской Кот
                    Морской Кот Вчера, 12:44 Новый
                    • 3
                    • 0
                    +3
                    Баба, что на корабле, что на квадроцикле -- всё одно -- баба. laughing
                  2. V I P
                    V I P Вчера, 15:03 Новый
                    • 4
                    • 0
                    +4
                    А чё девочка хорошенькая
                    1. Морской Кот
                      Морской Кот Вчера, 16:15 Новый
                      • 4
                      • 0
                      +4
                      Хороша Маша, да не наша. request
                  3. Astra wild
                    Astra wild Вчера, 17:23 Новый
                    • 4
                    • 0
                    +4
                    Фигурка неплохая, а лицо так себе. Её главный козырь - юность
                    1. hohol95
                      hohol95 Вчера, 22:59 Новый
                      • 2
                      • 0
                      +2
                      Фигурка неплохая, а лицо так себе. Её главный козырь - юность

                      На вкус и цвет... Предпочтения разные!
                      Почитывал произведение в котором "злой гений" решил высти рассу красавцев и красавиц!
                      Закончилось произведение тем, что у этой "расы красивых людей" выработалось влечение к людям с физическими и косметологическими изъянами!
                      Да и в различных племенах до сего времени остались собственные критерии и понятия красоты.
            2. Коте пане Коханка
              Коте пане Коханка Вчера, 10:43 Новый
              • 4
              • 0
              +4
              Цитата: Морской Кот
              Кошмар вааще! А у нас с понедельника опять жару обещают, будь она неладна! Ну куды крестьянину податься? wassat drinks

              Дядя Костя, дык не шутка, всем городом мечтали о дожде! Многие возможно и молились! Теща В воскресенье когда мы уезжали всю плешь боженьке проела!!! Тесть во вторник Когда мотоблок откапывали мне в тихую выдал, «домолились бабы дуры»!!!
              Я теперь запустил дождевальные машины и поливаю огород из дренажной ямы! Жара!!!
              1. 3x3zsave
                3x3zsave Вчера, 10:47 Новый
                • 4
                • 0
                +4
                В четверг, доехав до работы, полчаса не вылезал из машины, пережидая ливень.
                1. Коте пане Коханка
                  Коте пане Коханка Вчера, 10:49 Новый
                  • 4
                  • 0
                  +4
                  Так нормально всегда было! Льёт, ну и пускай льёт, а тут. Слов нет.
                  1. 3x3zsave
                    3x3zsave Вчера, 10:57 Новый
                    • 3
                    • 0
                    +3
                    В Приморском районе СПб любой сильный ливень переходит в локальную катастрофу.
              2. Морской Кот
                Морской Кот Вчера, 11:12 Новый
                • 3
                • 0
                +3
                Влад, привет и извини, что "влез поперёд батьки". smile

                А я у нас в смысле рацухи придумал поливать огород при помощи "Керхера", подключаю к водопроводу и ставлю рассекатель, получается дождик. А вот теплицы нельзя, жена говорит, что вода слишком холодная, приходится лейки из бочки таскать.))
                1. 3x3zsave
                  3x3zsave Сегодня, 00:57 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Дядя Костя, не пробовал "подающий" шланг в бочку опускать?
    3. Рязанец87
      Рязанец87 Вчера, 11:44 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      пулемёт был изобретён значительно раньше (1883г.), я уже не говорю про митральезы и простые пехотные винтовки, которым было абсолютно всё равно, есть кираса на всаднике, или её нет.

      Во-первых, пулеметов было не так много даже на начало Первой Мировой. Насчет "абсолютно все равно", извольте:
      "...Тем не менее от кирас они не отказались, в 1880-х перейдя на хромистую сталь для нагрудника, которая при той же толщине и весе защищала от пули винтовки Гра где-то со 100 метров, а с 1891-го - на хромо-никелевую (практически уникальная авиационная броня АБ-1) в новой, последней модели кирасы - образца 1891-го года (в ней еще было отличие - удобнее было стрелять из карабина, большая подвижность рук). Такая кираса на испытаниях не пробивалась штатной французской винтовкой Лебель Мле1886 пулями М с дистанции от 375 метров...В 1890-х годах испытывалась "облегченная" алюминиевая кираса. Лист нагрудника толщиной 3,5 мм держал пулю штатного нового 8-мм револьвера Мле1892, "
      (https://borianm.livejournal.com/963628.html)
      Опять же, помимо пуль, есть и осколки. Современный бронежилет тоже вам гарантий не даст, но отказываться от них не собираются, напротив.
      1. Морской Кот
        Морской Кот Вчера, 11:51 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Понятно, макнули кота носом. laughing А пуля со стальным сердечником когда появилась?
        1. Рязанец87
          Рязанец87 Вчера, 12:10 Новый
          • 4
          • 0
          +4
          Могу ошибаться, но массово - уже ПМВ, до этого особой нужды не было. До этого изменялся используемый порох, уменьшался калибр, конструкция стрелкового оружия. Многофакторный процесс.
          В целом, эволюция защитного снаряжения очень любопытна. Сейчас, когда на поле боя воюют сравнительно небольшие контингенты профессионалов или полупрофессионалов (имею ввиду, конечно, страны 1-го и отчасти 2-го мира) "доспехи" опять стали расти в количестве и разнообразии. Шлем, очки для защиты от мелких осколков, бронежилет, защита суставов. К тому же, сейчас боевые действия часто ведутся на урбанизированных территориях, что тоже накладывает отпечаток (кирпичом получить по голове - приятного мало).
          Еще одно направление ренессанса "доспеха" - действия в условиях "городской герильи". Немецкие полицейские, например, вполне уже официально используют стальные кольчуги.
          1. Astra wild
            Astra wild Вчера, 17:28 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            "вполне уже официально используют стальные кирасы" новое это хорошо забытое прошлое?
      2. BAI
        BAI Вчера, 21:21 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Во-первых, пулеметов было не так много даже на начало Первой Мировой.

        А что значит "много" или "мало"? В русской армии в 1914 было 4152, в германской - 9000. Это много или мало? К 1917 все возросло в разы, у австрийцев в 16 раз.
    4. TooL
      TooL Вчера, 16:07 Новый
      • 0
      • 2
      -2
      Причем тут вообще пулеметы и винтовки? Кавалерия широко и с успехом применялась всю ПМВ, гражданку, межвоенные конфликты, а так же в ВМВ. Если бы не изобрели ДВС то так бы и воевали на конях.
      1. Морской Кот
        Морской Кот Вчера, 16:18 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        ... а так же в ВМВ.

        Это Вы про польскую атаку германских танков? laughing
        1. TooL
          TooL Вчера, 16:25 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          Это я про атаку итальянской кавалерии против русской пехоты. Победили итальянцы.
          1. Морской Кот
            Морской Кот Вчера, 16:26 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Поподробней, если не трудно.
            1. TooL
              TooL Вчера, 16:39 Новый
              • 0
              • 1
              -1
              Кавалерийская атака у хутора Избушенский. Потери кавалерии были небольшие по сравнению с потерями РККА, хотя атака проходила в лоб. Например в уставах и наставлениях 18-19 веков, подобные атаки строго запрещались из за сверхвысоких потерь.
              1. Морской Кот
                Морской Кот Вчера, 17:05 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                Аааа... так всё-таки РККА, а в ней кто только ни служил, а Вы
                против русской пехоты
                . Не убеждает, ни разу. Не аргумент, уж лучше про поляков.
              2. hohol95
                hohol95 Вчера, 23:05 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                Атака проходила на атакующую пехоту!
                Атака полка «Савойя Кавалерия»
                18 декабря 2014 ВО
                Александр Дантонов
        2. BAI
          BAI Вчера, 21:23 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Последняя атака в конном строю - август 1942, под Кущевкой.
          1. vahpus
            vahpus Вчера, 21:44 Новый
            • 0
            • 1
            -1
            Ага. Потом у кавалеристов отобрали шашки и выдавали только по праздникм для проведения парадов. Иначе они еще могли бы какую-нибудь атаку в конном строю замутить.
  2. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Вчера, 06:12 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    Вячеслав Олегович, спасибо! Глаза разбежались от многообразия иллюстраций! Немного почувствовал себя ребёнком, изображения «противников кирасиров» увлекли не меньше чем сама статья!
    Всем доброго дня!!!
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 06:37 Новый
      • 7
      • 1
      +6
      Доброго дня, Владислав! Мне тоже нравятся красивые картинки, нарисованные со знанием дела.
  3. svp67
    svp67 Вчера, 06:12 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Спасибо автору за работу, было интересно почитать...
    Понятно, что «тяжелые всадники» были непригодны для решения множества важных задач, которые легко решали всадники легкоконные. Например, гусары!
    Тяжелая кавалерия была так же очень дорога, что бы ее использовать часто. Одна лошадь и ее "обслуживание" чего стоило.
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Вчера, 06:36 Новый
      • 7
      • 1
      +6
      В советское время, объясняя исторические процессы, многие использовали законы физики. В том числе и отказ от тяжёлой кавалерии wink
      В этих изысканиях множеством формул доказывалось, что лёгкая конница на порядок эффективнее тяжёлой!!!
      Что не раз и не два доказывалось историей! Например, Аустерлиц, где нашу тяжелую лейб-гвардию выкосили почти в ноль!!! Позже грусное событие повторялось неоднократно. Впрочем это не умоляет героизм наших кавалергардов и кирасиров. К слову в Крымской войне, мы аналогично вынесли «цвет красной кавалерии» под Бакалавой.
      Мне интересно другое. Пётр создавая драгунов нацеливался именно на конную пехоту! При нем она так и применялась, не часто, но факты задокументированны. Однако при его потомках, данная особенность драгунов перестаёт находить применение. Может кто-нибудь из форумчан вспомнит спешивание драгун, в Отечественной истории?
      С уважением, Влад!
      1. svp67
        svp67 Вчера, 06:50 Новый
        • 6
        • 0
        +6
        Цитата: Коте пане Коханка
        Например, Аустерлиц, где нашу тяжелую лейб-гвардию выкосили почти в ноль!!!

        Не совсем удачный пример. Наша лейб-гвардии Кирасирский полк исполнил свой долг до конца, спасая остатки армии
        Цитата: Коте пане Коханка
        К слову в Крымской войне, мы аналогично вынесли «цвет красной кавалерии» под Бакалавой.

        Снова неудачно. Под Балаклавой была разгромлена как раз легкая кавалерия, "Тяжелая Бригада" английской кавалерии в тот день избежала этой участи
        Цитата: Коте пане Коханка
        Пётр создавая драгунов нацеливался именно на конную пехоту!

        Не только. Согласно европейских традиций, каждому виду кавалерии соответствовал определенный стандарт лошадей. В России тогда было очень плохо с породистым конским составом, наши кони еле еле соответствовали драгунскому стандарту.
      2. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 07:08 Новый
        • 6
        • 0
        +6
        Летом 1812 года вопрос спешивания драгун, как тактический прием, в русской армии закончился раз и навсегда. Ружья у них отняли, передав формировавшемуся ополчению, да так и не вернули впоследствии.
        1. svp67
          svp67 Вчера, 07:27 Новый
          • 5
          • 0
          +5
          Цитата: 3x3zsave
          Летом 1812 года вопрос спешивания драгун, как тактический прием, в русской армии закончился раз и навсегда. Ружья у них отняли, передав формировавшемуся ополчению, да так и не вернули впоследствии.

          Ну не совсем верно...
          "В 1833 году по инициативе императора Николая I был создан отдельный драгунский корпус, состоящий из двух дивизий по четыре полка каждая, при 32 орудиях и конно-пионерном дивизионе с 18 понтонами. Драгун снова начали учить спешиваться, строить пехотный боевой порядок и вести огонь залпами, как пехота. Полки корпуса имели 10 действующих эскадронов и один резервный. Девятые и десятые эскадроны назывались пикинерными и были вооружены короткими карабинами и пиками с флюгерами"
          А так же стоит вспомнить и Нижегородский драгунский полк, героически воевавший на Кавказе.

          1. 3x3zsave
            3x3zsave Вчера, 07:46 Новый
            • 7
            • 0
            +7
            Согласен, однако:
            1. Просуществовав до 1856 года, корпус не принимал участия в боевых действиях.
            2. Война в горах имеет свою специфику.
          2. Морской Кот
            Морской Кот Вчера, 10:06 Новый
            • 4
            • 0
            +4
            Сергей hi , а снизу кто стоит с карабином и в конфедератке?
            1. svp67
              svp67 Вчера, 11:45 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              hi
              Цитата: Морской Кот
              а снизу кто стоит с карабином и в конфедератке?

              Нижегородец, только он в фуражке...

              1. Морской Кот
                Морской Кот Вчера, 11:51 Новый
                • 3
                • 0
                +3
                Спасибо, всё понятно. hi
      3. Korsar4
        Korsar4 Вчера, 07:37 Новый
        • 7
        • 0
        +7
        Насколько помню, у наших кирасиров при Аустерлице и кирас не было. Потом вернули.
        1. Коте пане Коханка
          Коте пане Коханка Вчера, 07:52 Новый
          • 7
          • 0
          +7
          Утро доброе!
          Цитата: Korsar4
          Насколько помню, у наших кирасиров при Аустерлице и кирас не было. Потом вернули.

          Да не было!
          В 1807 году на вооружение была принята кираса с лицевой пластиной, перед Отечественной - полная. Хотя офицеры кирасирских и кавалергардского полков могли согласно устава в бою носить как иностранные, так и старые русские кирасы последней четверти 18-го века.
    2. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 08:00 Новый
      • 6
      • 0
      +6
      Одна лошадь и ее "обслуживание" чего стоило.
      Именно в связи с этим, указанный Вами ниже корпус и расформировали.
  4. 3x3zsave
    3x3zsave Вчера, 07:48 Новый
    • 8
    • 1
    +7
    Спасибо, Вячеслав Олегович!
    Будет ли материал про конную артилерию?
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 08:03 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Жутко интересно, за что минус?
      1. Морской Кот
        Морской Кот Вчера, 10:03 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        В знак признания твоих неоспоримых достоинств, племянник. smile drinks
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Вчера, 10:20 Новый
          • 5
          • 0
          +5
          "Я уверен, что Бог мне простит
          и азарт, и блаженную лень;
          ведь неважно, чего я достиг,
          а важнее, что жил каждый день." (С)
          1. Korsar4
            Korsar4 Вчера, 11:00 Новый
            • 4
            • 0
            +4
            «Не впадай ни в тоску, ни в азарт ты
            Даже в самой невинной игре» (с).
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Вчера, 11:09 Новый
              • 3
              • 0
              +3
              "Но я не плачу и не рыдаю,
              На все вопросы я открыто отвечаю,
              Что наша жизнь - игра, и кто ж тому виной,
              Что я увлекся этою игрой? "(С)
            2. Морской Кот
              Морской Кот Вчера, 11:33 Новый
              • 3
              • 0
              +3
              "Азартен ты, Парамоша, азарт тебя и погубит." (с)
              1. 3x3zsave
                3x3zsave Вчера, 12:13 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                "Играть я буду и на "красном" и на "черном",
                И в Монте-Карло я облажу все углы,
                Останутся у них в домах игорных,
                Одни хваленые зеленые столы" (С)
                1. Морской Кот
                  Морской Кот Вчера, 12:43 Новый
                  • 3
                  • 0
                  +3
                  "Нашел колоду, господа, фальшивая колода..." (С) angry
              2. Korsar4
                Korsar4 Вчера, 20:24 Новый
                • 4
                • 0
                +4
                «- Простите, Вы, кажется в кальсонах?» (с)
      2. Krasnodar
        Krasnodar Вчера, 11:54 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Кто то, наверное, не любит коней или артиллерию laughing
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Вчера, 12:06 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Или меня... crying
        2. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 12:41 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Гоги, ти памидори любиш?
          Кушать да, а так -- нэт! laughing
          1. Krasnodar
            Krasnodar Вчера, 12:52 Новый
            • 4
            • 1
            +3
            Цитата: Морской Кот
            Гоги, ти памидори любиш?
            Кушать да, а так -- нэт! laughing

            laughing
            - Саид, почему седло мокрое?
            - Так стреляли...
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Вчера, 14:59 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              "- Обижаешь, начальник! Вспотел!"
      3. Astra wild
        Astra wild Вчера, 17:00 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Рискну предположить,что от зависти. Вы умеете давать хорошие комментарии,а это не все любят.
        Хи-хи. Шучу
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Вчера, 17:08 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Я весел, едок и игрив. За что и уважаем камрадами. Я шут.
    2. kalibr
      kalibr Вчера, 08:27 Новый
      • 7
      • 0
      +7
      Скорее "нет", чем да, хотя тема интересная. Все же зависит от поиска информации и... иллюстраций. И потом мне тут уже знаете сколько заявок накидали?
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 08:38 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Жаль, конечно. Насколько я понимаю, конная артиллерия создавалась именно для маневренного противодействия атакам плотного конного строя.
        Про заявки не в курсе. Было бы интересно узнать тематику.
  5. Van 16
    Van 16 Вчера, 08:05 Новый
    • 8
    • 1
    +7
    Мнение дилетанта - очень хороший цикл статей, особенно для такого не-специалиста, как я. Читаю с интересом. Комментарии, чаще всего, тоже очень интересные.
  6. Avior
    Avior Вчера, 09:35 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Интересная статья, очень насыщенная информацией , автору спасибо и большой плюс.
    Улыбнули фото.
    Русский драгун выглядит как злодей из фильма, впрочем , баварский карабинерное тот ещё красавчик:)
    К тому же у баварца просто огромная лошадь, такую прокормить в походе непросто, наверное.
    Головные уборы конных гренадёров- по моему верх неудобства.
    В бою падать будет, и забросить оружие не просто.
    Обратил ещё внимание вот на что- для истребления вражеских офицеров вооружались короткими карабинами, хотя логичнее наоборот для повышения точности стрельбы what
  7. Старший матрос
    Старший матрос Вчера, 09:49 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    в кобурах пистолеты

    В ольстрах.
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 10:05 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Отличное замечание!
  8. Рязанец87
    Рязанец87 Вчера, 11:47 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    История кирасиров закончилась довольно поздно, а именно в 1914 году, когда последние кирасиры, французские, показали свою полную неэффективность в новых условиях.

    У тяжелой кавалерии русской армии тоже было свое разочарование - знаменитый Каушенский бой 1914 года. Восемь полков превосходной гвардейской кавалерии ничего не могут сделать с 8 батальонами ландвера (хотя численное преимущество там было не так и велико). В эпоху наполеоники они бы их просто стоптали, а вот во время магазинных винтовок, пулеметов и шрапнели - увы...
    1. Krasnodar
      Krasnodar Вчера, 13:12 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Так в годы ВМВ Кавалерию применяли больше, как мобильную пехоту. Редкие исключения - атака польскими уланами батальон мотопеха Гудериана (сказка оттуда пошла про с саблей на танки), эффективное добивание Доватором в 1941-м, действия у Кущёвской Кубанской Казачьей Дивизии, действия кавалеристов Конева в 1944-м.Из менее успешных - действия казаков Шкуро, пытавшихся сбросить американцев в Ла Манш - фиаско. Собственно кавалерия Вермахта довольно успешно действовала во Франции в 1940-м.
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 14:05 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        В принципе, на фоне широко разрекламированной механизации роль лошади в вермахте очень недооценена. Конское поголовье германской армии, за весь период ВМВ, оценивается в 5 млн. единиц.
        Собственно, немцы всегда старались реализовать принцип: "Лучше плохо ехать, чем хорошо идти".
        1. Krasnodar
          Krasnodar Вчера, 15:06 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: 3x3zsave
          В принципе, на фоне широко разрекламированной механизации роль лошади в вермахте очень недооценена. Конское поголовье германской армии, за весь период ВМВ, оценивается в 5 млн. единиц.
          Собственно, немцы всегда старались реализовать принцип: "Лучше плохо ехать, чем хорошо идти".

          Но основная масса лошадей Вермахта использовалась для транспортировки. Мы же говорим про кавалерию
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Вчера, 15:13 Новый
            • 3
            • 0
            +3
            Мы же говорим про кавалерию
            Мы, в принципе, говорим о чем угодно, если автор и модераторы не возражают.
            1. Krasnodar
              Krasnodar Вчера, 15:23 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Таки да laughing
              Я читал, что из-за обилия гужевой тяги скорость продвижение Вермахта на Москву не намного превышало таковую у армии Наполеона
              1. 3x3zsave
                3x3zsave Вчера, 15:36 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                Ну, как бы, 40 километров в сутки, весьма неплохая скорость. Учитывая ту ожесточенность сопротивления, которую вермахт еще не встречал.
                1. Krasnodar
                  Krasnodar Вчера, 16:24 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Очаги сопротивления они, в основном, обходили
      2. Рязанец87
        Рязанец87 Вчера, 14:29 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Ну все-таки речь про Первую Мировую) Тогда имели место и кавалерийские столкновения и полноценные конные атаки.
        действия казаков Шкуро, пытавшихся сбросить американцев в Ла Манш - фиаско.
        - это что-то мне неизвестное. Тем более, Шкуро боевыми частями в ВМВ не командовал и никакого личного участия в боях не принимал, так, чисто декоративная фигура на тот период.
        Казаки 15-го корпуса в Югославии воевали под конец войны против советских войск и болгар, небезуспешно, это было.
        1. Krasnodar
          Krasnodar Вчера, 15:09 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Одна из казацких частей использовалась во Франции против американцев. Позже те передали советские шашки (ими вооружали казаков) командованию РККА при встрече. Источник; Бивер, Высадка в Нормандии
          1. Рязанец87
            Рязанец87 Вчера, 15:27 Новый
            • 4
            • 0
            +4
            Ну в солянке "восточных батальонов" казачьи части действительно присутствовали - против американцев воевал (южнее Нормандии) 360-й гренадерский казачий полк Эверта фон Рентельна, но какое уж там "скинуть" - по окружениям в основном маялись, однако не сдались и разгромить себя не дали.
            Кстати, к теме статьи - фон Рентельн в свое время был вольноопределяющимся лейб-гвардии Конного полка. Так что можно сказать, что против американцев и один кирасир воевал.
            На фото он справа.
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Вчера, 16:26 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Весьма сомнительный кирасир. Войсковая карьера - тыловик. Итог жизнедеятельности - повешен.
              1. Рязанец87
                Рязанец87 Вчера, 17:08 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Войсковая карьера - тыловик.

                Тем не менее, ранение имеет +
                - Произведен за отличие в делах против неприятеля в корнеты со старшинством 6.08.1914.
                - Орден Св. Анны 4-ой степени с надписью «За храбрость» (ВП 20.03.1915, за отличия в делах против неприятеля)
                - Орден Св. Владимира 4-ой степени с мечами и бантом (ВП 20.05.1915, за отличия в делах против неприятеля)
                В Гражданскую - командир батальона и командир полка СЗА.
                ВМВ - опять командир полка - знак за ранение, Железный крест 1 и 2-го класса.
                Какой-то не совсем обычный тыловик.
                1. 3x3zsave
                  3x3zsave Вчера, 17:23 Новый
                  • 3
                  • 1
                  +2
                  Давайте будем объективны. Некоторые награды не очень соответствуют действительности. Рамзан Кадыров - он действительно Герой России?
                  1. Рязанец87
                    Рязанец87 Вчера, 17:34 Новый
                    • 2
                    • 0
                    +2
                    Давайте объективно: возможно у вас имеются более широкие сведения о Рентельне, чем у меня. Должности он занимал не тыловые. Была ли у него какая-то широкая протекция в РИА? Может быть, хотя он же в начале ПМВ заурядный прапорщик запаса. Получатеся, правда, что и Вермахте у него "лохматая лапа" была - ЖК это не совсем ординарная награда.. Поделитесь сведениями.
                    1. 3x3zsave
                      3x3zsave Вчера, 17:44 Новый
                      • 1
                      • 0
                      +1
                      С одной стороны, уели, камрад. Мои сведения об этой личности, из Вики.
                      С другой стоны: может мы о рызных людях говорим?
                      1. Рязанец87
                        Рязанец87 Вчера, 18:17 Новый
                        • 2
                        • 0
                        +2
                        На сайте (довольно информативном) https://ria1914.info можно найти о нем довольно много информации. Правда, сказано, что он "Умер в заключении." А вот по другим сведениям - казнен 5.01.1947 г.
                        Думаю, Рентельн вам просто лично неприятен, как человек воевавший в ВМВ за немцев.
                      2. 3x3zsave
                        3x3zsave Сегодня, 01:34 Новый
                        • 1
                        • 0
                        +1
                        Извините, уважаемый камрад! Мы действительно о разных Рентельнах говорим. Вы - о Эвальде, я - о Теодоре.
                        Что до личной неприязни... Для меня подобная персонификация истории подобна вопросу: Вы за кого? За Марка Антония или за Октавиана Августа?
              2. Фил77
                Фил77 Вчера, 20:28 Новый
                • 3
                • 0
                +3
                Цитата: Рязанец87
                Какой-то не совсем обычный тыловик.

                Добрый вечер!Действительно не обычный!Награждён ЖК 1 и 2 класса за бои с нашими партизанами 4 июня и 23 сентября 1943 года.750-й полк под его командованием действовал в р-не Дорогобужа.А до этого командовал 638 ротой,подо Ржевом.Симпатии сей кавалерист не вызывает.
          2. Фил77
            Фил77 Вчера, 20:31 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            А слева некий мл.лейтенант Исаев,его сослуживец.
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Сегодня, 01:36 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Штирлиц???
              1. Фил77
                Фил77 Сегодня, 06:38 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Цитата: 3x3zsave
                Штирлиц???

                Сперва,сам так подумал! laughing Но....сведений о нём не нарыл, возможно очередной изменник Родины,возможно эмигрант из бывших.Я вообще-то на сайте "Белое дело* о нём сведения и фото обнаружил.
  9. TooL
    TooL Вчера, 16:23 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    Бред. Сражение при Миндене, где тонкая красная линия сносила всю кавалерию или отступление Неверовского полностью опровергает твои слова. Никакого "растоптала пехоту" сроду не было, кавалерия побеждала только за счет хитрости.
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 16:50 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      В "рамочках" держитесь, господин неофит!!! Хотите хамить, хамите культурно! С подбными всплесками неудовлетворенного "эго", вернитесь на " Ответы mail.ru"
      1. TooL
        TooL Вчера, 22:24 Новый
        • 0
        • 4
        -4
        Ты кто такой что бы мне указывать? Сам свали отсюда. Пожалуйся мамке о том как злой дядя из интернета сделал тебе замечание, хех.
        1. hohol95
          hohol95 Вчера, 23:16 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Ты кто такой что бы мне указывать? Сам свали отсюда. Пожалуйся мамке о том как злой дядя из интернета сделал тебе замечание, хех.

          С подобным отношением к незнакомы людям, Вам, здесь недолго быть.
          Бывали на ВО "сквернословы" и по серьёзней. И, где они?
          А нет их уже на ВО!
        2. 3x3zsave
          3x3zsave Сегодня, 00:37 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Я запомнил, чувачок! laughing
  • Avior
    Avior Вчера, 12:24 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Кстати, не совсем понятно, почему говоря о тяжелой кавалерии, автор обошёл крылатую гусарию.
    Окончание статьи как бы намекает, что в следующей статье цикла речь пойдет о гусарах и легкой кавалерии, но крылатая гусария , несмотря на сходство в названии, к легкой явно не относится, на мой взгляд.
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 13:48 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Кстати, не совсем понятно, почему говоря о тяжелой кавалерии, автор обошёл крылатую гусарию.
      Видимо, потому что уже рассказывал о ней.
      1. Avior
        Avior Вчера, 14:08 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Да, помню.
        Просто странно что хотя бы просто в общем контексте не упомянуты.
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Вчера, 14:29 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Понимаете, коллега, у каждого автора свой стиль. Шпаковскому, как человеку увлекающемуся, неинтересно длительное время освещать одну, отдельно взятую тему, а человеческая память - хрупкая субстанция.
  • Astra wild
    Astra wild Вчера, 14:39 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Вячеслав Олегович, всегда считала,что Преображенский и Семёновский полки были пехотные. Сейчас посмотрела Вику:" сформирован Петром1 из потешных села Преображенского 1691" входил "1 гвардейская пехотная дивизия".
    Извините если,что не так
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 15:44 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      В 1708 году "преображенцев" посадили на лошадей.
      1. Astra wild
        Astra wild Вчера, 16:53 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Об этом тоже прочла в Вике
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Вчера, 17:04 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Моя Прекрасная Незнакомка, вся прелесть ситуации в том, что большинство комментаторов каждой из опубликованных статей, прежде чем писать коммент, сверилась с Википедией. laughing
          1. Astra wild
            Astra wild Вчера, 17:39 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Простите, но где ещё сверяться. Мало кто по памяти помнит, когда сформирован тот же Преображенский полк. Подозреваю,что и Вы Вику не обходите
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Вчера, 17:50 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Подозреваю,что и Вы Вику не обходите
              Несомненно! А где ж еще черпать несуразицы???
  • Lynx2000
    Lynx2000 Вчера, 16:42 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    wink
    Изучил статью уважаемого мной автора, просмотрел комментарии, но так и не понял, кто враги кирасир? Каре пехоты? Картечь легкой полевой артиллерии? Легкая кавалерия? Пулеметы конца 19 в.?

    Про драгун, конных гренадер (кроме ручных гранат пользовались ручными мортирами) изложено доходчиво. Спасибо! Во времена Суворова, головными уборами гренадер были небольшие каски с защитным вертикальными щитками. Павел I на прусский манер ввел высокие каркасные колпаки на каркасе из китового уса с передним высоким щитком.

    Кстати, обсуждать кирасир вкупе с польскими гусарами (тоже что и рейтарами), все-равно, что сравнивать пехоту РККА начала 30-х годов с мотострелками СА 70-х.
    Это уже другая эпоха, другая тактика боя...

    Для гужевого транспорта, для телеги запряженной одной лошадью, при перевозке груза 250-300 кг., 40 км в сутки - предел перемещения, с обязательным постоем (распрягом и отдыхом) на ночь, кормом овсом не менее 5 кг. (на сене или соломе лошадь долго не протянет).
  • Astra wild
    Astra wild Вчера, 16:51 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    "рядовой слева,офицер справа"Вячеслав Олегович,а как различались офицеры от рядовых в руccкой армии с 1700?
    Из художественной литературы я пришла к выводу: офицеры отличались пояс-шарфом, более качественной формой. А как различать ротных от батальонных командиров или полковых : разве,что в лицо?
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Вчера, 17:29 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      На вскидку, офицер опоясан шарфом, на перевязи носит шпагу, краги (перчатки с раструбом), покрой кафтана из тонкого сукна, плюмаж на треуголке (наверное, если чин выше подпоручика) из качественного фетра, ботфорты.
      В петровские времена, и, наверное, вплоть до окончания елизаветинских.
  • BAI
    BAI Вчера, 20:50 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Например, гусары!

    А что же автор обошел вниманием польских "крылатых" гусар?
  • Аларих
    Аларих Вчера, 21:41 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Улан побьет гусара
    Драгун побьет улана.
    Драгуна гренадер штыком достанет.
    А мы закурим трубки,
    А мы зарядим пушки.
    Давай, пали, ребята,
    Господь нас не оставит!
    1. Фил77
      Фил77 Вчера, 22:00 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      *....Командиры отвечают,сами все дрожат:
      -Бомбардиры у трактиру-пьяные лежат!* laughing
      Юлий Ким.