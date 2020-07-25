Враги кирасиров XVIII века

А. И. Шарлемань. «Драгуны времён Северной войны (1720-е годы)», 1871
Соперники в искусстве брани,
Не знайте мира меж собой;
Несите мрачной славе дани,
И упивайтеся враждой!
Пусть мир пред вами цепенеет,
Дивяся грозным торжествам:
Никто о вас не пожалеет,
Никто не помешает вам.
А. С. Пушкин
Не знайте мира меж собой;
Несите мрачной славе дани,
И упивайтеся враждой!
Пусть мир пред вами цепенеет,
Дивяся грозным торжествам:
Никто о вас не пожалеет,
Никто не помешает вам.
А. С. Пушкин
Военное дело на рубеже эпох. История кирасиров закончилась довольно поздно, а именно в 1914 году, когда последние кирасиры, французские, показали свою полную неэффективность в новых условиях. Но ведь на это потребовался немалый срок – более 200 лет, когда сменившая латников XVII века конница кирасиров стала главной ударной силой полководцев на полях сражений. Но дело в том, что в силу своей стоимости как раз кирасиры-то и не были «главной конницей» войны. Существовало множество видов конницы, которые решали свои задачи и даже, случалось, схватывались с кирасирами в конном бою. Сегодня мы начнем знакомиться как раз с наиболее массовыми видами конницы — врагами кирасиров, в разных странах, в разное время и со всякими своими национальными особенностями…
Как здесь уже было отмечено в одном из предыдущих материалов цикла, Петр I, создавая русскую регулярную армию, сделал всю свою конницу драгунской, а в качестве легкой кавалерии использовал казаков. Однако вышло так, что к моменту появления первых полков новой армии первый русский регулярный драгунский полк… уже существовал. И образован он был еще до начала Северной войны 1 сентября 1698 г., причем не из людей простого звания, а из дворянских и шляхетских недорослей, московских служилых и даже царских приближенных. Командиром полка был назначен Автоном Михайлович Головин. А так как драгуны дислоцировались в селе Преображенском, то такое же название получил и новый полк. В полку было четыре роты, а в 1700 году уже 12. Правда, нельзя сказать, что он производил прекрасное впечатление. Дело в том, что его всадники были вооружены кто чем: кто какое оружие достал, с тем и служил! Правда, казна выдала им 1000 сабель и сколько-то фузей, но, понятно, что последних на всех не хватило, и все остальное покупали уже сами солдаты. Так же обстояло дело и с конской амуницией. Седла использовались самые разные, как, впрочем, и лошади… Ну а дальше дело пошло уже значительно быстрее. В 1700 г., кроме Преображенского, сформировали еще два таких же полка, а уже к концу года в русской армии их стало 12.
Большую роль в развитии русской конницы сыграло и поражение под Нарвой. До этого Петр все-таки рассчитывал на иррегулярные и поместные кавалерийские части. Но те показали свою полнейшую небоеспособность. И он отказался от концепции нерегулярных частей и за годы своего правления создал… 32 драгунских полка!
Сначала полки русских драгун назывались в честь своих командиров. Затем, после 1708 года, полки были названы по местам их создания и вербовки. Каждый полк, по сути, являлся аналогом пехотного и состоял из 10 рот по 120 человек в каждой. У каждого полка также было по три трехфунтовых орудия. В 1704 году в полки драгун была добавлена рота из 140 гренадеров; в 1711 году они были организованы в три полка конных гренадеров.
Русский драгун 1709 г. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.157
Во время Великой Северной войны (1700—1721) Петр имел два крупных драгунских формирования: первое, под командованием Меншикова, состояло из 11 полков, второе, под командованием генерала Голицына, — из 10. Таким образом, царь имел в своем распоряжении два больших подразделения конной пехоты, вооруженной собственной артиллерией и всем необходимым для самостоятельных действий на необъятных российских просторах.
Удивительно, но доказанным фактом является то, что русские драгуны и их лошади понесли удивительно небольшие потери от истощения, болезней или холодов во время военных действий и долгих походов на протяжении всей Северной войны! Так что концепция драгунской кавалерии в России на тот период времени полностью себя оправдала!
Интересно, что во всем, что касается военной моды, Петр ориентировался исключительно на Запад и, в частности, на Францию. И надо заметить, что причины так поступать у него были. Ведь реформы, подобные тем, что проводил он сам, были начаты там едва ли не раньше, чем во всех других европейских странах. Так, первые французские регулярные подразделения были сформированы еще в начале XVII века. Первые семь кавалерийских полков были созданы в 1635 году; к 1659 году их число выросло до 112. Около 1668 года их число выровнялось примерно до 80. Интересно, что, хотя командиром полка был полковник, каждый офицер полка, включая и его самого, возглавлял одну из рот, поэтому существовали роты полковника, подполковника, майора и капитана. Первые три полка считались гвардейскими, а с четвёртого по тринадцатый с 1672 года назывались королевскими полками: 4-й королевский, 5-й и так далее. Согласно правилам 1690 года, королевским полкам и полкам, сформированным на деньги знати, разрешались синие мундиры с красными обшлагами на рукавах, в то время как все остальные имели серые мундиры и также красные обшлага. Только подразделения лейб-гвардии (Maison du Roi) могли носить красные мундиры, чем и выделялись среди всех прочих. Вооружение драгун состояло из карабина, висевшего на перевязи, двух пистолетов и палаша.
Французские линейные драгуны 1690 г.: рядовой слева и офицер справа. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.143
Полки были сначала довольно малочисленными и только в начале XVIII века стали настоящими тактическими формированиями для поля битвы.
Первые гренадеры также появились во Франции во время Тридцатилетней войны в составе мушкетерских подразделений. В каждом подразделении было выбрано несколько самых смелых солдат, чтобы атаковать вражеские укрепления небольшими группами и забрасывать их гранатами. С 1667 года в каждой роте было четыре гренадера, вооружавшихся саблей, топором и тремя или четырьмя гранатами, которые они несли в сумке, перекинутой через плечо. В 1671 году им был добавлен кремневый мушкет, а из тех, кто ранее был рассредоточен в отдельных ротах, сформировали полковую гренадерскую роту из 35 человек. Другие армии последовали этому примеру и тоже начали формирование гренадерских частей.
От всех остальных пехотных подразделений они отличались головным убором, который приобрел свою форму в основном по практическим соображениям: чтобы зажечь фитиль гранаты перед броском, гренадеру требовались обе руки, а чтобы освободить их, он должен был надеть ружье на спину. Шляпа с широкими полями или треуголка были слишком велики и мешали это делать, поэтому ее заменили более практичным колпачком с кисточкой. Со временем головные уборы гренадеров стали более сложными и высокими, а в Англии, Швеции, России, Дании и Пруссии они стали похожи на митру епископа с чеканным металлическим налобником. В Австрии, Франции, Баварии и Пьемонте, однако, продолжали пользоваться более дешевым «колпачком». Ну а изображение гранаты с зажженным фитилем было почти повсеместно принято европейскими гренадерами в качестве своего знака отличия.
И если уж на лошадей посадили мушкетеров, то почему было не посадить на них и гренадеров? Вначале они числились в том же полку, что и драгуны, но в начале XVIII века из них создали отдельные эскадроны и полки. В Англии и Франции они составляли часть гвардии, в то время как в России, Испании, Ганновере и Саксонии это были линейные подразделения. В Австрии гренадерские роты драгунских полков использовали для специальных заданий, хотя считались они все же драгунами. Позже они стали элитными подразделениями тяжелой кавалерии. Во время наполеоновских войн они исчезли из списков армии, и только один полк с таким названием остался во французской гвардии.
Конный гренадер 1705 г. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.151
Можно себе представить, как эффектно выглядела атака конных гренадеров, когда они мчались на врага с гранатой в одной руке и дымящимся фитилем в другой. Нужно быстро приложить фитиль к запалу, дождаться, пока последний зашипит и затем опять же на полном скаку, проносясь вдоль рядов вражеской пехоты, умело ее швырнуть неприятелям под ноги. Обычно гранат в сумке было две, каждая из них весила 700-800 граммов. И «работа» эта была очень опасная, почему от нее и отказались. Ведь если чуть что не так, как граната взрывалась в руках у гренадера со всеми вытекающими из этого последствиями.
Еще в 1498 году венский оружейный мастер Каспар Золлер, чтобы повысить меткость аркебуза, разработал метод нарезания в стволе четырех прямых канавок – нарезов и именно так и появилось нарезное оружие. Потом нарезы стали делать винтовыми. Возросла меткость. Стало возможным делать стволы короче, так что оружие стало и более легким, и менее громоздким. Французы назвали это карабином. Арабские всадники были также вооружены подобным оружием. По-арабски «караб» значит «оружие», а на турецком «карабула» значит «стрелок». Так что возможно и восточное происхождение этого названия.
Впрочем, нам важно не происхождение слова, а то, что новое оружие было названо карабином и стало широко использоваться в коннице. Их стали делать и гладкоствольными, и, хотя главная причина их названия (нарезной ствол) исчезла, название сохранилось. Со временем карабин стал использоваться как укороченный мушкет, не важно, нарезной или нет.
В 1679 году Людовик XIV (1643-1715) приказал выдать карабины двум лучшим стрелкам в каждой кавалерийской роте своих линейных полков. После того как была продемонстрирована превосходная эффективность таких всадников, основными целями которых были офицеры противника, король решил в 1693 году сформировать целый полк карабинеров и дал ему название Королевских карабинеров.
Баварский курфюрст Максимилиан II Эммануил, имевший хорошие политические и семейные связи с французским двором, последовал его примеру и завел у себя карабинеров в 1696 году, а сам термин «карабинеры» стал привычным в баварской армии.
В войне за испанское наследство (1701-1714) Бавария присоединилась к Франции, но франко-баварская армия была разгромлена в 1704 году в сражении при Бленхейме. Баварцы отступили через Рейн и из-за больших потерь расформировали своих три драгунских полка (в то время они считались легкой кавалерией), чтобы усилить три кирасирских полка. Из оставшихся 344 человек сформировали полк легкой кавалерии шестиэскадронного состава, который в честь шестилетнего сына Максимилиана II получил название карабинеров принца Филиппа.
Всадник Баварского принца Филиппа карабинерского полка, 1704 г. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.153
По воле судьбы в своей первой кампании во время битвы при Эликсеме (1705 г.) карабинеры принца Филиппа столкнулись с полком британской кавалерии, также известной как «Карабинеры». С обеих сторон имели место тяжелые потери, причем баварцы потеряли свой военный штандарт, захваченный англичанами. Но… в результате контратаки кирасиров из Кельна штандарт удалось отбить и возвратить сконфуженным баварцам.
Из-за слабого притока новобранцев полк был расформирован в 1711 году, а его люди пополнили другие полки.
Понятно, что «тяжелые всадники» были непригодны для решения множества важных задач, которые легко решали всадники легкоконные. Например, гусары! Во время Великого турецкого похода на Вену (1683 г.) Австрия была опустошена и турками, и татарами, и легкими венгерскими всадниками — гусарами. Их возглавлял Имре Тхокли, венгерский князь, возглавлявший восстание против Габсбургов. С помощью союзных войск из Польши и немецких государств австрийцам удалось отстоять Вену, а затем и начать наступление против Турции. И вот как раз тогда, готовясь к дальнейшим походам на восток, австрийский император Леопольд I и основал первый регулярный австрийский гусарский полк (в 1688 году).
Австрийский гусар 1688 г. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.147. Обратите внимание на сложный состав вооружения всадника. Помимо сабли, у него за поясом заткнут шестопер, в кобурах пистолеты, а под бедром у седла висит кончар – специфическое и очень длинное колющее оружие, заменившее многим всадникам пику. Интересно, что сбруя коня у него явно турецкого происхождения с подвесками, украшенными клыками кабана
В австрийской армии уже существовали отряды легких всадников, которые могли насчитывать до 3000 человек. Их возглавляли венгерские и хорватские дворяне, которые могли изменить в одночасье, особенно если венский суд попытался заставить их выполнять свои феодальные обязанности. Поэтому Леопольд приказал графу Адаму Чобору отобрать 1000 человек и сформировать из них имперский гусарский полк, который будет оплачиваться из имперской казны, и уже в силу этого сохранять верность короне. Он должен был состоять из мужчин в возрасте от 24 до 35 лет и иметь лошадей ростом от 140 до 150 см, 5 и до 7 лет от роду. Полк имел по штату десять рот по 100 гусар в каждой. Офицеры других австрийских регулярных кавалерийских частей были невысокого мнения о гусарах, считая их «немного лучше бандитов на коне». Однако они оказались очень эффективными в бою. Поэтому в 1696 году был сформирован второй полк под командованием полковника Дика, а там и третий, которым командовал полковник Форгач, в 1702 году. Идея показалась здравой, и гусар завели во Франции (1692 г.) и в Испании (1695 г.).
Продолжение следует…