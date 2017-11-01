Разгром итальянской армии в битве при Капоретто. Ч. 2

Штурмовая тактика позволила австро-германской армии быстро прорвать оборону итальянских войск. Разбитые итальянские войска в панике бежали. Поражение на фронте 2-й итальянской армии заставило начать отступление и другие итальянские армии (3-ю и 4-ю). Однако затем итальянцам просто повезло. Такой успех стал неожиданностью для вражеского командования, австро-германские войска упустили возможность добиться более решительной победы.Ночью 24 октября 1917 года артиллерия австро-германских войск начала обстрел позиций итальянской армии. Применялись и химические снаряды. В основном вели обстрел позиций второй линии, командных пунктов, артиллерийских батарей и путей сообщения. За очень короткий промежуток времени на позиции итальянских войск обрушился огонь ужасающей силы. Укрепления были разгромлены, окопы, блиндажи и убежища разрушены ураганным огнем, связь между командными пунктами и передовыми позициями прервана. Химическая атака также принесла свои плоды, так как итальянские средства химической защиты были несовершенны. Артиллерийский удар оказался на редкость успешным: итальянская оборона была в значительной мере дезорганизована.Основной удар пришёлся на три дивизии 4-го корпуса и одну дивизию 27-го корпуса (19-я). Сильный огонь расстроил оборону первой линии. А итальянская артиллерия не смогла эффективно ответить: огонь противника разрушил связь, также сказались ошибки командования, которое перед самой атакой начало отвод войск и артиллерии, началась путаница, усилившаяся с началом вражеского наступления. Итальянский ответный огонь был таким слабым, что австро-германское командования даже решило, что противник в первой линии имеет лишь слабое артиллерийское прикрытие и уже успел оттянуть большую часть войск и артиллерии назад. Итальянская артиллерия почти молчала.Австрийский артиллерийский расчёт у 305-мм гаубицы. Битва при Капоретто. Октябрь 1917 г.В 8 часов утра пехота 14-й австро-германской армии перешла в наступление на фронте 4-го и 27-го итальянских корпусов. Наступающая на правом крыле ударной группировки армии группа Краусса должна была взять Сага и гору Столь, чтобы вынудить противника отойти по всему фронту перед угрозой флангового обхвата. К 9 часам 30 мин. фронт итальянского корпуса был прорван и австрийцы продвинулись по дну долины, но были держаны у Сага. На соседнем участке Ромбон итальянцы некоторое время сопротивлялись, но затем отошли, опасаясь фланговой атаки со стороны противника двигавшегося в долине. К 14 часам австрийцы также прорвали фронт 43-й дивизии. Часть 43-й дивизии в течение дня ещё отбивалась на Монте-Неро, когда войска были окружены и лишились связи. Альпийские стрелки оказывали сопротивление ещё несколько дней.Группа Штейна атаковала стык двух итальянских корпусов севернее Тольмино. 46-я итальянская дивизия была атакована 50-й австрийской и 12-й германской дивизиями. Часть войск 46-й дивизии оказали яростное сопротивление и дрались даже когда их обошли и она оказались в безнадежном положении. Однако в других местах итальянцев быстро раздавили и это привело к прорыву обороны между Мрзли и рекой. В районе Тольмино оборону держали только слабые части Неаполитанской бригады из состава 19-й дивизии. Германские войска легко сломили сопротивление батальона Неаполитанского корпуса на стыке двух корпусов и проложили себе путь на правый берег Изонцо. Это привело к падению обороны на левом берегу Изонцо. Около 11 часов противник захватил и вторую линию обороны. Около 16 часов противник взял Капоретто, селение, чьим именем назовут всю битву.Тем временем Альпийский корпус из группы Беррера атаковал итальянские позиции у Тольмино. Умелой атакой альпийские стрелки взломали первую линию обороны. 12-я германская дивизия получила возможность продвижения вперёд на обоих берегах реки. Таким образом, к вечеру первого дня наступления австро-германские войска захватили три линии обороны на фронте 27-го корпуса, взяли Капоретто, и разрушили всю систему передовой обороны 4-го корпуса. В этот и последующие дни большая часть этого корпуса попала в плен.На плато Байнзицца войска 24-го и 27-го корпусов были атакованы превосходящими силами противника, но выдержали удар и сами контратаковали. Они даже захватили несколько вражеских позиций. Командир 24-го корпуса генерал Кавильо был готов продолжать борьбу и принял командование над расположенными в этом районе частями 27-го корпуса. Однако маневр группы Скотти создал угрозу итальянским войскам на плато с тыла. Главнокомандующий итальянской армией Луиджи Кадорна приказал войскам отступить на главную линию обороны и если необходимо, переправиться обратно через Изонцо. Попытка организованного отхода с плато провалилась, так как войска противника в этот момент атаковали, взяв много пленных и оттеснив оставшиеся итальянские части к югу.25 октября командующий 2-й армии сообщил Кадорне, что прорыв фронта 4-го корпуса привел к падению всей линии обороны восточнее Изонцо, что противник идёт на Креда, успешно атакует Столь и давит на Люико. Гору Столь упорно обороняли альпийские стрелки, которые смогли отойти от Плеццо и Монте-Неро, однако противник взял и эту позицию. Австро-германские войска также взяли гору Матаюр. 26 октября 2-я армия не смогла удержать на тыловой линии обороны и прорыв достиг ширины 28-30 км и 10-15 км в глубину. Кадорна приказал войскам отступить на реку Тальяменто. 4-я итальянская армия также должна была отойти с Кадорских Альп на новую линию обороны. Впервые с начала войны в районе Изонцо противник вступил на итальянскую территорию.Утром 27 октября получила приказ на отход 3-я армия герцога Аоста. Позиции, которые итальянцы захватили ценой таких огромных потерь, пришлось оставить. 3-я армия не была разбита, но возникла угроза прорыва противника в тыл, и она могла попасть в окружение. Перед отступлением низинные районы были затоплены, чтобы замедлить движение врага. Эвакуация войск с приморского района на правом фланге 3-й итальянской армии была проведена с помощью флота. Морское командование получило приказ об этом 26 октября и выполнило его, несмотря на неблагоприятные факторы – волнение на море, паводок на Изонцо, попытки противодействия со стороны вражеского флота и авиации. При этом несколько тысяч моряков укрепляли береговую оборону, стараясь предотвратить обходное движение противника по берегу моря. После успешной эвакуации людей и большого количества военного имущества, флот приступил к решению задачи по укреплению обороны Венеции.Огромные массы людей, орудий и обозов устремились в тыл. Часть войск шла в полном порядке, сохраняя боевой дух, дисциплину и оружие. Особенно выделялись войска 3-й армии, которые не потерпели поражения. Однако во многих итальянских частях царила паника, они превратились в толпы распущенного сброда. Большой беспорядок в колонны отступавших войск вносили беженцы, число которых достигло 400 тыс. человек. По мере возможности войска уничтожали базы и склады, взрывали мосты, но австро-германские войска захватили огромное количество оружия, запасов и военных материалов.29 октября 3-й армии удалось без особых проблем отойти за Изонцо. Её левый фланг был прикрыт правым крылом 2-й армии (6-й и 8-й корпуса), которое было подчинено герцогу Аоста. Однако 7-й корпус всё-таки был разгромлен противником. В этот же день австро-германская армия захватила Удине, откуда еле успели выехать верховное командование и штаб 2-й армии. Генерал Кадорна пытался противодействовать наступлению врага, бросая во всё расширявшийся прорыв одну бригаду за другой. Однако без особого успеха. Верховное командование сформировало новый особый корпус генерала Ди Джорджо, который должен был сдерживать наступление противника.Таким образом, войска 2-й и 3-й армий и Карнийской группы отступали. Начала отступление и 4-я армия с Кадорских Альп. Первоначально он планировал организовать новую линию обороны на реке Тальяменто, однако этого не удалось сделать. Тогда приняли решение остановить врага на Пьяве.Отступление итальянских войскОтступающая 2-я итальянская армия в УдинеАнглия и Франция, видя катастрофическое положение Италии, заявили о готовности поддержать союзников. Утром 30 октября генерал Фош прибыл в Тревизо, куда перебазировалось верховное итальянское командование. Вскоре в Италию стали прибывать английские и французские дивизии (до конца года их прибыло 11). Военный историк генерал Андрей Зайончковский писал: «Часть автомобилей была перевезена [французами] по железной дороге в Ниццу, в течение двух недель они работали по подвозу пехоты и снабжения. Часть автоколонн самостоятельно перешла [из Франции] через Альпы, совершив переход через горные перевалы высотой в 1500 метров по дорогам, покрытым снегом, с крутыми поворотами и частыми подъемами».Кадорна хотел послать союзные войска на лесистую возвышенность Монтелло, которая господствовала над средним течением реки Пьяве. Также этот район связывал 4-ю армию, отступающую с Кадорских Альп, с 3-й армией на нижнем течении Пьяве, пока остатки 2-й армии привели бы в порядок. Но Фош выступил против. Он боялся, что развитые у Капоретто итальянские войска принесут хаос в союзные части. Кроме того, новая линия обороны не была готова. Фош считал, что итальянцы сами должны остановить противника на линиях Тальяменто и Пьяве, и в районе Трентино. Фош решил пока держать французские войска между Брешиа и Вероной. Французские и британские войска в Италии подчинялись только своим командующим.Однако, несмотря на отказ союзников немедленно выйти на передовую, появление союзных дивизий оказало общее положительное воздействие на ситуацию на фронте. Кадорна смог перебросить некоторые итальянские части со спокойных участков северо-западного фронта на восток. Итальянцы, узнав о прибытии союзников, несколько приободрились. Итальянское командование предпринимало экстренные меры для восстановления фронта. Оставшаяся конница (половину уже спешили и применяли как пехоту), бездействовавшая почти всю войну, была брошена в бой и смогла задержать врага на равнине, атакуя его авангарды. Итальянская кавалерия показала образцы храбрости и стойкости. Так, Генуэзский и Новарский уланские полки при поддержке берсальеров дрались насмерть и почти полностью погибли, сдерживая натиск врага и выигрывая время для других войск. Большую роль в сдерживании движения противника сыграла и итальянская авиация. Итальянские самолеты сбивали вражеские машины и бомбили наступающие австро-германские войска.Командующий 14-й австро-германской армией Отто фон Белов30 октября – 1 ноября итальянцы встали взрывать мосты через Тальяменто, хотя ещё не все войска завершили переправу. В результате значительное количество пехоты и артиллерии было захвачено противником. В том числе много тяжелых и средних орудий, которые удалось вывести с плато Байнзицца. Итальянское командование развернуло на правом берегу Тальяменто значительные силы. Однако 2 - 3 ноября австро-германские войска начали переправу в верхнем течение реки и создали фланговую угрозу итальянской группировке ниже по течению Тальяменто. 3 ноября главнокомандующий итальянской армией генерал Кадорна так описал председателю совета министров положение дел на фронте: «2-я армия потеряла 180 тысяч пленными, 400 тысяч человек рассеялись, людская масса утратила моральную устойчивость. … Если мне удастся отвести 3-ю и 4-ю армии в полном порядке, я намереваюсь сыграть свою последнюю карту на Пьаве и ждать там решительного сражения».Итальянцы продолжили отход. Особый корпус генерала Ди Джорджо вел упорные арьергардные бои, сдерживая натиск врага, чтобы войска 3-й армии спокойно дошли до Пьяве и переправились через неё. 36-я и 63-я дивизии, отходившие с предгорий Карнийских Альп, были отрезаны от путей отхода. Им пришлось прорываться на юг с боем. 5 – 6 ноября они прорывались к своим, но в итоге их остатки были окружены и принуждены к капитуляции.Тем временем австро-германское наступление стало замедляться. Генералу Бороевичу с австро-венгерскими армиями (Изонцская группа) не удалось сковать 3-ю итальянскую армию, она сохранила боеспособность и отступила в полном порядке. Австрийцы не проявили достаточной энергии в ходе преследования, прежние сражения сильно ослабили их боеспособность. Пытаясь наступать в северо-западном направлении, австрийцы пересекли линию наступления 14-й австро-германской армии, внеся беспорядок в её движение, чем вызвали раздражение фон Бюлова. Германцы считали, что провал дальнейшего движения был вызван неспособностью союзников. Свою роль сыграли и упорные арьергардные бои и самопожертвование итальянской конницы. Кроме того, австро-германские войска оказались не готовы к такому провалу противника и не имели возможности быстро развить наступление. Австрийская армия не имела достаточного количества подвижных частей, способных быстро преследовать противника и занимать важные объекты и позиции. Не подготовили и материалы для восстановления разрушенных итальянцами дорог и мостов, что сдерживало движение австро-германских войск. Командование не смогло наладить нормальное взаимодействие между наступающими частями.У австро-германского командования не оказалось стратегического резерва, чтобы развить первый большой успех. Так масштабы неожиданного успеха в Италии поражали даже самих германцев, включая Эриха Людендорфа, который в те дни сожалел, что не смог найти для Итальянского фронта еще несколько дивизий — тогда у немцев и австрийцев были бы реальные шансы вообще вывести Италию из войны.Таким образом, австро-германская армия добилась впечатляющего успеха, но командование утрачивало контроль по мере движения войск вперёд и оказалось не в состоянии полностью использовать первый успех. То есть во многом итальянцам повезло.Битва при КапореттоПродолжение следует…