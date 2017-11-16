Сталинградская битва изменила ход «Большой игры»

75 лет назад началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом, которое завершилось окружением и уничтожением немецкой сталинградской группировки. Эта битва стала самым значимым событием не только Великой Отечественной войны, но и всей мировой войны. Произошёл коренной, стратегический перелом в войне.Красная Армия стала переходить в контрнаступление по всему советско-германскому фронту, нанося врагу одно поражение за другим, освобождая русские (советские) земли, а затем и всю Европу от «черно-коричневой чумы» (нацизма и фашизма). Сталинградская битва имела огромное значение для всей советской страны, советского народа. Советский Союз, народ и армия обрели второе дыхание, выдержали страшный 1942 год, перемололи ударные полчища врага под Сталинградом и на Кавказе. Немцы называли Сталинград «Красным Верденом» — лучшие, ударные соединение вермахта завязли в граде на Волге, утратили мобильность, маневренность. Началась вязкая, кровавая «каша», изматывающая позиционная борьба, где успех измерялся метрами! Город был обращён в руины. Но немецкие войска так и не смогли сбросить чуйковцев (армию Чуйкова) в Волгу. Немецкая армия была истощена, обескровлена и морально надломлена. Вермахт по всему советско-германскому фронту перешёл к обороне.Ведшая напряженные бои на 1300-километровом фронте (воронежское и сталинградское направления) группа армий «Б» не смогла сломить сопротивление Брянского, Воронежского, Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов. Главная ударная группировка вермахта — 6-я полевая и 4-я танковая армии — завязли в жесточайших боях на Нижней Волге. Немецкое командование вынуждено было перебросить под Сталинград для восполнения огромных потерь 32 дивизии из состава группы армий «А», действовавшей на Кавказе. В итоге кавказская группировка вермахта также утратила большую часть ударной мощи и не смогла решить поставленные перед ней задачи. 1-я танковая и 17-я полевая армии вторглись глубоко на Кавказ, но так и не смогли захватить «черное золото» Грозного и Баку. На Кавказе, как и под Сталинградом, положение вермахта стало опасным, оперативные и стратегические резервы были израсходованы. Успехи вермахта весны — лета 1942 года были обесценены. Цель кампании 1942 года — полный разгром советских вооруженных сил и военно-политический коллапс СССР, оказалась недостижимой.Таким образом, как и в кампании 1941 года, германская военно-политическая верхушка грубо просчиталась в своих расчётах. Замысел захвата основных экономических районов Советского Союза, что должно было по планам Берлина привести к полному краху Красной Армии и СССР, был основан на неправильной оценке морально-политического фактора (устойчивости и морально-волевых качеств советского руководства, армии и народа в целом), военного и экономического потенциалов Советского Союза. Духовная, военно-политическая и экономическая устойчивость СССР оказались намного выше, чем думали в гитлеровской Германии (да и на Западе в целом). «Колосс на глиняных ногах» оказался на деле стальным титаном, способным выстоять и победить в самой жесточайшей бойне в истории человечества. Советский цивилизационный проект и социалистическая система показали высочайшую эффективность, и превосходство над «Вечным рейхом» — передовым хищным проектом западного мира.Красная Армия, верховное советское командование чётко выявили этот момент. Появилась возможность перехватить стратегическую инициативу в войне, нанести врагу мощный контрудар и начать изгнание оккупантов с родной земли. Кроме того, битва в Сталинграде позволила привести в порядок оборону и войска на других стратегических направлениях, подготовить стратегические резервы, окончательно перевести экономику на «военные рельсы». Во второй половине 1942 года в работе военно-промышленного комплекса также был достигнут коренной перелом. Советское народное хозяйство одержало свою победу. Производств самолетов в декабре 1942 года по сравнению с декабрем 1941 года выросло в 3,3 раза. Во втором полугодии 1942 года советский военно-воздушный флот ежемесячно получал в среднем 2260 самолетов, а за весь год в стране произвели 25 436 самолетов. И что очень важно, новые советские самолеты (Ил-2, Як-7, Ла-5, Пе-2) не уступали по своим боевым качествам немецким самолетам. Быстро росло производство танков. В 1942 году было выпущено 24 668 танков, в том числе средних танков Т-34 свыше 50%. В этом же году на вооружение советских войск поступило 3237 установок реактивных минометов («катюш»), около 30 тыс. орудий калибра 76 мм и выше, на 300% возросло производство 120-мм минометов. Красная Армия получала всё необходимое вооружение для того, чтобы добиться перелома в войне.Также важно отметить, чтоВесной — летом 1942 года наши западные «партнеры» и не помышляли о том, чтобы активно действовать на основном Европейском театре войны. В начале войны военные и политики США и Англии вообще были уверены, что гитлеровская Германия, подмявшая военно-экономический потенциал больше части Европы, и её союзники (многие забывают, что против нас воевали Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, Испания, Словакия, добровольцы со всей Европы) расправятся с Советским Союзом за несколько недель или месяцев. Ещё в начале немецкой агрессии против СССРСША в тот момент были якобы нейтральной страной. Черчилль же в 1942 году на заседании военного кабинета сформулировал задачу так: «Задержать русских варваров как можно дальше на востоке, чтобы они не угрожали свободной Европе».Две великие державы, союз которых мог бросить вызов англосаксам, уничтожали друг друга. И главное, советский проект бросал вызов западному проекту создания «нового мирового порядка» — глобальной невольничьей цивилизации. Он предлагал человечеству альтернативу — светлый мир без рабства, паразитирования немногих «избранных» над «двуногими орудиями», «недочеловеками», общество служения и созидания, социальной справедливости. Это был страшный вызов для хозяев Запада. Рушился их тысячелетний проект по созданию «глобального концлагеря».Дали фюреру подчинить Германию, восстановить её военно-экономический потенциал. С помощью запрещенных психотехнологий сделать из немцев единый боевой механизм. Фактически в Западной Европе открыли врата в инферно, создали цивилизацию «чёрного солнца». Германии отдали большую часть Европы (даже Францию!) и бросили «белокурых бестий» Гитлера на Россию-СССР, чтобы задавить русский (советский) проект глобализации и раз и навсегда покончить с Русью и русскими.Германия должна была одним мощным ударом покончить с СССР. У Гитлера была тайная договоренность с Лондоном (полёт Рудольфа Гесса), поэтому он не боялся, что будет открыт настоящий второй фронт. Берлин мог сосредоточить все силы на Русском (Восточном) фронте. Затем хозяева США, Англии и Германии могли договориться о разделе планеты на сферы влияния. Для того, что Гитлер не слетел с поводка, у хозяев США был абсолютный аргумент — атомный проект. С другой стороны, хозяева США и Англии знали, что битва на Востоке истощит Германию, для уничтожения русского сопротивления и контроля бескрайних просторов России понадобится огромная оккупационная армия и ресурсы. Поэтому Берлину можно будет продиктовать свои условия. Наготове был и сценарий «дворцового переворота», если Гитлер прояви избыточную самостоятельность. Гитлера должны были устранить генералы и высшие офицеры, желающие «договориться с Западом».Разгром же вермахта под Сталинградом и поражение в битве за Кавказ заставили хозяев Запада измерить свою стратегию и планы. Стало очевидно, что СССР, хоть и ценой колоссальных потерь, возьмет вверх. То есть необходимо будет создавать «второй фронт», чтобы не отдать в сферу влияния Москвы большую часть Европы, которая подчиняется Гитлеру. Необходимо будет отказаться от тайного соглашения с Берлином, и сделать вид, что «мировое сообщество» (США и Англия с сателлитами) с самого начала выступали против нацизма и фашизма. Хотя в реальности именно хозяева Лондона и Вашингтона сами вскормили фашизм, нацизм, и развязали большую войну в Европе и в мире.Таким образом,Произошёл коренной перелом в войне. Германия утрачивала стратегическую инициативу в Великой Отечественной войне, она переходила к СССР (окончательно после Курского сражения). США и Англия перешли от стратегии, которая рассчитывала на поражение СССР в войне, к другому сценарию — активная экономическая помощь Москве, борьба за сохранение позиций в послевоенном мире и Европе в условиях существования Советского Союза (на Западе ещё надеялись, что крайне ослабленного, обреченного на скорое падение). Япония, как и во время битвы за Москву, ещё раз убедилась в мощи Советского Союза и отказалась от планов вторжения на русский Дальний Восток. Турция также сохранила нейтралитет, хотя раньше склонялась к оси Берлин — Рим — Токио.