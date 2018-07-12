Винтовки по странам и континентам. Часть 21. Испания: женщины и маузеры (продолжение)

Безусловно, самым щедрым и главным поставщиком республиканцев был Советский Союз, у которого были сильные политические связи с левым правительством Испании. С сентября 1936 года в Испанию началась поставка оружия из советских арсеналов. Сначала отправляли то, что было оставлено после Первой мировой войны, когда российская армия, отчаянно нуждающаяся в стрелковом оружии, покупала практически все, что можно быть купить, побираясь по миру. Поэтому испанцам отправлялись японские, английские, французские и итальянские винтовки, что было удобно, потому, что никто не мог сказать, что посылаются они из Москвы. Однако Сталину было очевидно, что республиканцам понадобится не только этот старых хлам, но и современное и качественное оружие. Поэтому в Испанию отправили не менее 80 000 винтовок, из которых более 77 000 были модернизированными винтовками M1891/30. Многие из M1891/30 отправлялись в Испанию прямо с конвейера Тульского и Ижевского оружейных заводов.Анархисты из Барселоны. И тоже женщины, и тоже маузеры…Интересно, что американская бригада Авраама Линкольна, входящая в состав Республиканских интернациональных бригад, была вооружена именно нашими винтовками — по-видимому, и 1891 и 1891/30 образцов. По словам одного ветерана, сопровождавшая их «легенда» была такова, что они получены из Мексики. Поэтому республиканские солдаты назвали эти винтовки «Mexicanskiе» и это название за ними так и сохранилось.«Нашла на кого с такой улыбкой смотреть!»«Как приятно, пострелял — поцеловал! Опять пострелял – опять поцеловал. А все смотрят и завидуют!»Интересно, что среди этих винтовок были даже образцы выпуска 1916 года, то есть сегодня эти «мексиканские-русские» винтовки представляют собой настоящую музейную редкость, поскольку в СССР все винтовки царского времени были впоследствии конверсированы по образцу M1891/30.Ну вот наконец-то и фотография с «мосинкой». 15-ая интернациональная бригада. Позиции батальона Маккени-Паппино под Сериго де Лос Ванос, февраль 1938 года.И вот тоже редкое фото – интернационалист-китаец, да еще и с «мосинкой».«Женщины по ту сторону» — защитницы крепости Алькасар в Толедо ведут огонь из маузеров по республиканцам!Теперь давайте рассмотрим собственно испанские винтовки, поступившие на вооружение республиканцев и националистов, а также состоявшие на вооружении испанской армии в разные годы. Прежде всего это маузер М1893 года. Кстати, трофеями американцев в общей сложности стали 17651 винтовка, которые затем поступили в Спрингфильдский арсенал. В его документах есть запись (датируемая мартом 1899 года) о том, что здесь было починено и очищено 2578 винтовок по цене 2, 73 доллара за каждую. Там же написано, что часто приходилось из двух винтовок собирать одну, что значительно сократило их запасы. Тем не менее арсенал продал коммерческим дилерам более 15 тысяч испанских маузеров, распродажа которых началась в том же 1899 году, а закончилась в 1903-ем!«Испанский маузер» М1916.Карабинов 1895 года американцы на Кубе захватили 676 штук, из которых Спрингфильдский арсенал через торговцев оружием продал 478. Кстати, единственным конструктивном отличием карабина от винтовки помимо меньшей длины и ограждения мушки было рукоятка затвора – прямая винтовки, но отогнутая вниз у карабина. Правда, в 1898 году в пехотной винтовке был усовершенствован затвор. На него добавили еще один запирающий выступ, третий по счету, прямо перед рукояткой перезаряжания. Кстати, производство карабинов 1895 года на заводе в Овьедо продолжалось с 1897 по 1927 год, а общее количество, которое там было выпущено, составляет 90000 экземпляров. С 1916 по 1936 года там же было выпущено еще 290000 винтовок М1916. Эта «короткая винтовка» имела характерный тангенциальный прицел с поднимающимся визиром и неподвижной цифровой планкой, и отогнутую вниз рукоятку перезаряжания. Ствол и ствольная коробка вороненые, но затвор – хромированный. Винтовка эта известна в двух вариантах – первая модель и вторая. Вторая имела другой прицел – Langevizier, у которого как раз поднималась и опускалась планка с делениями.Прицел Langevizier.Эрнст Хемингуэй учится стрелять из «мосинской» винтовки под Теруэлем.Эта же самая винтовка М1916 года стала и специфиче6ским образцом оружия для «Гвардии Сивиль». Все отличие заключается в калибре, который на «гвардейских винтовках» равен 7,62-мм СЕТМЕ и… клейме на патроннике, где изображены скрещенный меч и римская фасция. Ремень и патронная амуниция из кожи белого цвета.Сделали столько карабинов «Эль Тигре», а фотографии с ним есть, конечно, но мало!Другим оружием «Гвардии Сивиль» стали карабины «Эль Тигре», представлявшие собой испанскую копию винчестерского карабина с подствольным магазином образца 1892 года, выпуск которого был налажен в Эйбаре в период между 1915 и 1938 годами. В свое время Оливер Винчестер побывал с визитом в Испании, после чего 230 его карабинов М1873 (с 22-дюймовыми стволами, метрическими прицелами, и полным набором приспособлений) были проданы испанским военным для использования королевскими телохранителями.Эмблема арсенала в Овьедо.Затем более 2500 были позднее произведены по лицензии в испанском арсенале в Овьедо в 1890-х годах, чтобы сохранить штат сотрудников, до прибытия современного оборудования, необходимого для производства маузера М1893. По сути это был «Винчестер» М1876, но с патронником под патроны 0,44-40. Карабина поступили на вооружение 14-го полка «Гвардии Сивиль». После 1893 года еще какое неизвестное количество карабинов было получено от фирм, базирующихся в Эйбаре, но они были более низкого качества, чем модели, произведенные в Овьедо.Еще две красавицы с маузерами. Особенно хороша та, что слева… Легко одеты, вот только, но на Юге Испании бывает очень жарко!А там, где в Испании холодно «девушки с маузерами» одевались вот так!Затем в 1915 году производства этих карабинов началось на предприятии «Гарайт и Анитуа», но затем, по-видимому, было прервано войной. В годы Первой мировой войны, эта фирма поставляла союзникам револьверы, основанные на конструкциях Смита и Вессона и 7,65-миллиметровые пистолеты Браунинга, но затем в 1923 году эта компания начала коммерческие продажи винтовки «Эль Тигре».Патрон Винчестер .44-40 (известный в Испании как .44 Ларго).Прицел был установлен военного образца, похожий на прицел винтовки М1893, рассчитанный на дальность в 1000 метров.И опять анархисты! Ну куда в Испании того времени без них? Никуда! «Анархия – мать порядка!»Всего таких карабинов в Испании было выпущено… более одного миллиона! Использовали его главным образом охотники, лесники, а также полицейские, тюремные или частные охранники, которым требовалось компактное, но мощное оружие для использования в замкнутом пространстве. Так, например, эти карабинами были вооружены железнодорожные подразделения «Гвардии Сивиль». Многие карабины были затем проданы в латиноамериканские полицейские агентства или тюрьмы, что привело к широко распространенному заблуждению о том, что «Эль Тигре» производился в Мексике или в какой-либо другой стране Латинской Америки.Как и всегда и везде женщины в Испании были мастерицы на все руки. Чинили мотоциклы и ездили на них…Участвовали в уличных боях, причем та, что внизу и вовсе пошла воевать с двухстволкой…Охраняли общественный порядок. И все с маузерами!Начиная с 1940-х годов и далее в 1950-х и 1960-х годах большое количество этих карабинов даже экспортировалось как излишек в США. Кстати, карабины «Эль Тигре» часто появляются на фотографиях периода гражданской войны в Испании, но, как правило, в руках у милиции, полиции или сил тылового обеспечения.Запись в ополчение на улице Рамбла в Барселоне.Что же касается винтовки М1993, то она позднее была перестволена под патрон 7,62×51 мм и опять-таки попала в «Гвардию Сивиль» под обозначением «Spanish Model 1916’s» служила лр 50-ых годов ХХ века. Всего этих винтовок было изготовлено около 350 тысяч.Эмблема винтовки М43 фирмы «Ла-Корунья».Карабин «Дестройер».Затвор и магазин карабина «Дестройер».Заводское клеймо.Наконец, отметим, что в Испании выпускалась и еще одна винтовка на базе маузера: созданная на основе германской 98k и выпускавшаяся фирмой «Ла Корунья», начиная с 1944 г. армии и флота под обозначением М43. Специально для ВВС выпускалась эта же винтовка, но обозначавшаяся как М44. Обе винтовки комплектовались съемным штыком в ножнах. Всего было выпущено более 976 тысяч таких винтовок традиционного германского калибра – 7,92 мм. Масса – наименьшая среди всех прочих испанских образцов – 3,7 кг; емкость магазина – 5 патронов 7,92х57 мм; начальная скорость пули – 880 м/с; скорострельность – 15 выстрелов в минуту; прицельная дальность стрельбы – 2 км.Винтовка FR7.А еще испанцы прославились тем, что создали одну из немногих винтовок «обманок» FR7 и FR8. При первом взгляде на это оружие кажется, что это автоматические винтовки с отводом газов из ствола в подствольную трубку, то есть винтовки, сконструированные по схеме Браунинга и Гаранда. Но на самом деле это не так!Крепление штыка на винтовку FR-8.Просто винтовки FR-7 и FR-8 были созданы в конце 1950х- начале 1960х годов путем переделки старых испанских магазинных винтовок M1916 (создана на базе M1893) и M1943 (на базе M1898) соответственно. А вызвана такая переделка была тем, что при переходе на новые автоматические винтовки CETME калибра 7.62-мм под патрон НАТО значительное количество старых магазинных винтовок, хранящихся на складах оказалось просто не у дел. Вот их и переделали в FR-7 и FR-8 для первоначального военного обучения и вооружения подразделений все той же «Гвардии Сивиль». Винтовки перестволили, поставили новыми прицелы, а ложи укоротили. Конструктивно это был все тот же маузер, но дульным тормозом-пламегасителем на конце ствола, который мог использоваться как направляющая для запуска винтовочных гранат. А вот стволом находился отнюдь не газоотводной механизм, а всего лишь съемная трубка, служащая основанием для крепления штык-ножа. Причем, внутри нее хранится набор принадлежностей для чистки. Прицельные приспособления состоят из мушки в намушнике и вращающегося целика в форме диска, с V-образной прорезью для стрельбы на 100 метров и круглых отверстий для стрельбы на 200, 300 и 400 метров. Все детали винтовки «серые» анодированные, а часть вороненые.Детали затвора и ствольной коробки. Хорошо видна стойка с вращающимся диском прицела.