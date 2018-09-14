Битва при Добро Поле. Болгарская катастрофа

100 лет назад, в середине сентября 1918 года, союзники по Антанте развернули большое наступление против Центральных держав на Салоникском фронте. Оно окажется очень успешным и всего через две недели приведет к капитуляции Болгарии. София первая падет под натиском Антанты.Летом 1917 года под давлением Антанты на её стороне на Балканах выступила Греция. Таким образом, силы союзников на Салоникском фронте были увеличены на 10 греческих дивизий, а тыл союзных войск на Балканах надёжно обеспечен. Однако после этого союзники не предприняли активные боевые действия на Салоникском фронте. Болгары и германцы также бездействовали. Германия была занята другими фронтами, чтобы планировать здесь серьёзные операции, болгары же были слабы, чтобы самостоятельно атаковать.7 мая 1918 года в Бухаресте был заключён мирный договор между Румынией и странами Центрального блока. По условиям договора Румыния передавала Болгарии Южную Добруджу, а государственная граница претерпела также изменения в пользу Болгарии. Таким образом в состав Болгарии вернулась территория, которая была утрачена после Второй Балканской войны. Однако этот политический успех будет кратковременным.В начале 1918 года на Салоникском фронте продолжалось затишье. Союзники изучали возможность перехода в наступление на Салоникском фронте. Наступление должно было улучшить стратегическое положение союзных войск и притянуть резервы противника на Салоникский фронт. Более серьёзные задачи командование союзных войск в начале операции не ставили. В результате активные боевые действия возобновились в конце мая 1918 года, когда греческие войска (при поддержке французских) провели наступательную операцию у реки Скра. В сражении при Скра-ди-Леген болгар впервые атаковали греческие части. Союзники ставили своей целью потеснить болгар с хорошо укрепленных позиций в бассейне реки Вардар. Успех операции позволил бы и дальше давить на Болгарию, чтобы первой принудить ее к капитуляции. Силы противостоящих сторон были примерно равны (по пять полков). В результате двухдневных боев грекам удалось вытеснить болгар и к 31 мая отбить все их укрепления. Около 2000 болгар попало в плен, также грекам досталось 40 артиллерийских орудий. Успех воодушевил союзников и привел к тому, что они начали готовить на начало осени более масштабную наступательную операцию.Далее происходили только частные операции. Так, 26 июня в районе озера Дойран войска Антанты пытались атаковать болгарские позиции, но были отбиты. К 1 июля зона активных боев сместилась западнее, в излучину реки Вардар и к Охридскому озеру, но там действия чаще ограничивались артиллерийскими перестрелками. 8 июля болгарские войска предприняли успешную атаку в районе села Маково в Македонии и сумели захватить часть британских окопов первой линии.Атака болгарских войск. 1917 годСоюзная армия состояла из 29 дивизий: 8 французских, 4 английских, 1 итальянской, 5 сербских, 1 югославской, перевезенной из России, и 10 греческих. 670 тыс. солдат при 2070 орудиях. Фронт шёл от Эгейского моря по Струме на Дойран — Монастырь — озера Пресба и Охрида и до Валлоны. Командовал союзными войсками генерал Франше д'Эсперэ.Со стороны германского блока здесь держали оборону 3 болгарские армии – 1-я, 2-я, и 4-я (7 пехотных и 1 кавалерийская дивизии), 11-я «германская» в составе 6 дивизий (фактически эта армия в большинстве состояла из болгар, так как большая часть германских войск была отозвана во Францию, немцев осталось всего 18 тыс.) и австрийский корпус, всего около 450 тыс. человек при 1138 орудиях. Таким образом, оборону держала в основном болгарская армия. А болгары находились уже в большой степени разложения, устав от войны и из-за внутреннего развала страны, которая не выдерживала тягот войны.Союзное командование верно оценило в сентябре 1918 года Салоникский фронт, как самое слабое звено в цепи союзников Германии. К этому времени отсюда на Французский фронт были перемещены почти все боеспособные германские части. Состояние болгарской армии, по оценке самих болгар, было критическим. Участились случаи дезертирства, братаний, некоторые части начали бунтовать и отказываться идти в атаку. Болгары узнали о подготовке вражеского наступления (даже день его начала). Болгарское командование сосредоточило резервы в тылу 1-й болгарской армии и 11-й немецкой армии. Однако эти меры германо-болгарского командования оказались недостаточными, так как многие болгарские части утратили боеспособность, а германских войск, которые бы могли подкрепить союзников, уже почти не было.Союзники решили совершить прорыв неприятельского центра в направлении долины Вардара, близ горы Добро Поле, как кратчайшего пути, выводящего на коммуникации Центральных держав с Македонским фронтом через Сербию. Проблема этого плана была в том, что в районе наступления местность была наиболее труднодоступной, но зато менее защищенная, так как болгары больше всего опасались наступления противника со стороны Монастыря и озера Дойран.План генерала Франше д'Эсперэ сводился к производству главного удара в районе Ветреник — Доброполе — Сокол сербской армией, усиленной 2 французскими дивизиями (всего 8 дивизий). Операция расширялась на правом и левом флангах атаками соседних франко-греческих войск. Также главному удару должна была содействовать второстепенная операция англо-греческих войск между озером Дойран и р. Вардар.Замаскированная позиция британского орудийного расчёта. Салоникский фронт15 сентября после артиллерийской подготовки, продолжавшейся 24 часа, 3 сербские дивизии атаковали болгар в районе Ветерник — Сокол и после упорного боя прорвали их фронт. Две болгарские дивизии, державшие здесь оборону, были разбиты. В первых же боях болгарская армия потеряла 3000 человек пленными и 50 орудий. Войскам союзников удалось прорвать фронт болгарской армии на протяжении 15 километров. Затем союзники бросили в бой дополнительные силы сербской армии и франко-греческие части на фланге. Французы и греки сумели захватить горный массив Дзена. В результате образовалась широкая брешь в долину реки Вардар: фронт болгарской армии был прорван на участке в 25 километров и глубиной до 15 километров. Отступавших болгар преследовали с помощью кавалерии и авиации.Только в районе озера Дойран, где болгарские войска ждали атаки оборону, а союзники проводили вспомогательную операцию, англо-греческим войскам не удалось сразу пробить фронт. 6 союзных дивизий (британские, французские и греческие), создав большой перевес в численности, атаковали болгарские позиции, но болгары отчаянно дрались. Болгарские войска упорно сдерживали все атаки противника, так и не позволив противнику прорвать фронт, а союзники потеряли в ходе этих ожесточённых боёв около 10 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Эти героические события получили в болгарской истории название «Дойранская эпопея», а руководитель обороны Дойрана генерал Владимир Вазов стал национальным героем в Болгарии. Но вскоре болгарам все равно пришлось отступать и из Дойрана, чтобы не попасть в окружение.Генерал Владимир Вазов, руководитель героической обороны болгарской армии у озера ДойранНа главном направлении дело уже было сделано. 18 сентября фронт болгарской армии был глубоко рассечён. Союзные войска продолжали развивать успех, энергично наступая. 19 сентября войска Антанты, развивая прорыв на центральном участке фронта под Добро Поле, форсировали реку Черна. Одна из противостоявших им болгарских армий оказалась отрезанной от основной массы войск и спешно отступала к Прилепу. 21 сентября союзные армии достигли реки Вардар, захватив болгарские позиции и нарушив тем самым связь между 11-й армией и 2-й болгарской. Болгарская армия оказалась в тяжелейшем положении, войска были вынуждены спешно отступать, оставляя наступавшим союзным войскам различные запасы, тяжелое вооружение. Отход армии принял панический характер, союзники захватили в плен большое количество болгарских солдат. Болгарские войска начали бунтовать: солдаты отказывались воевать и требовали немедленного заключения мира. Попытки болгарского командования навести порядок в армии не привели к успеху. К 28 сентября до 30 тысяч солдат болгарской армии отказалось воевать. Часть мятежных солдат направилась на Софию, их удалось остановить только с помощью германских войск.К 24 сентября союзные войска прошли зону среднего течения Вардара и Черны, продолжая энергичное наступление с целью окончательного окружения 11-й армии. 26 сентября части сербской армии взяли Велес, английские войска, перейдя государственную границу, вторглись на территорию Болгарии и захватили Струмицу. У Велеса в течение 26 сентября шли ожесточённые бои между франко-сербскими и болгарскими войсками. Это позволяло 11-й германской армии выйти из под удара и отступить. Однако, надеясь удержать занимаемые позиции и полагая, что остальные болгарские войска уже прекратили отступление и закрепились на новых позициях, командование 11-й армии приняло решение держать оборону. Это позволило союзным войскам завершить окружение противника. 29 сентября французам удалось захватить Ускюб, что привело к окружению 11-й армии. На других направлениях союзники также успешно наступали. Таким образом, к 29 сентября союзные войска продвинулись на линию Струма — Куманово — Ускюб — Китчево — озеро Охрида. У Ускюба была блокирована 11-я германская армия, которая, потеряв связь с болгарскими армиями, сильно задержалась около этого пункта и была окружена. После общей капитуляции Болгарии, большая часть 11-й армии сдалась. Дорога на Софию была открыта союзникам.Британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж писал: «Из всех захолустий самым важным оказался презираемый всеми Салоникский фронт. Именно здесь произошла та смертельная схватка с Центральными державами, которая окончательно сломила их сопротивляемость и, в конце концов, заставила отбросить все надежды на успешное продолжение войны. Балканы — задняя дверь Центральной Евро­пы, и, когда мы взломали эту дверь, мы увидели конец войны».Источник карты: А. Зайончковский. Мировая война 1914—1918 гг.Осознав необратимость катастрофы, София заключила 29 сентября 1918 года перемирие со странами Антанты. Перемирие было объявлено в греческом городе Салоники, потому получило название «Салоникского перемирия». Его условия были тяжелыми и считаются в Болгарии «второй национальной катастрофой» (первая произошла в ходе Второй Балканской войны и тяжелого военного и политического поражения в ней Болгарии в 1913 году): страна должна была отказаться от мысли объединения с родственным болгарам народом Македонии, от присоединения Добруджи. По его условиям болгарская армия была обязана немедленно оставить все занятые территории Сербии и Греции и провести демобилизацию армии до трёх пехотных дивизий, а флот сократить до 10 кораблей. Служба по призыву отменялась, Болгарии запрещалось иметь авиацию и любые виды тяжелого вооружения. Всё вооружение и боеприпасы должны были складироваться под контролем Антанты. Также болгары должны были изгнать со своей территории военных Германии и Австро-Венгрии. Войска Антанты получали право свободного передвижения по территории Болгарии (фактически оккупировать все стратегически важные районы и пункты).Салоникское перемирие вступило в силу с 30 сентября 1918 года. Таким образом, Болгария первой из стран германского блока вышла из войны. 3 октября царь Болгарии Фердинанд I отрёкся от престола в пользу сына Бориса III и бежал из страны в Германию. Войска Антанты вошли в Болгарию. Часть союзных дивизий через Болгарию направились в Румынию, чтобы побудить её снова выступить на стороне Антанты. Болгарские порты открылись для судов союзных и нейтральных стран. Болгария была оккупирована странами Антанты — на её территории были размещены 8 французских, 6 английских, 5 сербских, 1 итальянская и 7 греческих дивизий.Это было стратегическое поражение германского блока. Болгария вышла из войны, перестав сковывать Антанты на Балканах. Прямое сообщение Германии с Турцией было прервано. Кроме того, Салоникская армия начала угрожать тылу германских войск, занимавших Румынию. Союзники получили возможность развивать наступление против Австро-Венгрии и Германии по огромному фронту от Румынии до южной Венгрии и северной части Сербии, а Турцию в окрестностях столицы — Константинополя. Болгарские порты давали странам Антанты возможность вновь выйти в бассейн Черного моря.Захваченные германские орудия. Битва при Добро ПолеВ Германии отлично понимали суть произошедшей болгарской катастрофы. 29 сентября высшие главнокомандующие германской армии Эрих Людендорф и Пауль Гинденбург на совещании в Спа пришли к выводу, что вслед за армиями союзников Германии неизбежную катастрофу потерпит и армия самой Германии и потому необходимо искать пути заключения перемирия с Антантой. Первым шагом должно было стать формирование нового правительства Германии, с которым Антанта могла бы вести переговоры. Германский император Вильгельм II прислушался к этим доводам и в тот же день опубликовал манифест о введении в Германии основ парламентской системы правления, объявил о скорой смене правительства на более либеральное, что также «сигнализировало» готовность Германии к мирным переговорам с Антантой с целью сохранения монархии.После капитуляции Болгарии действия на Балканах еще продолжались против австро-германских войск, которые там оставались. Союзные войска вели наступление в виде веера в сторону Албании, Сербии, Румынии и Константинополя. Так, главная операция была направлена для освобождения Сербии и для дальнейшего наступления в Австро-Венгрию, чтобы угрожать, в случае продолжения войны, ударом Германии с юга-востока. Это наступление главных сил прикрывалось на левом фланге движением в основном итальянских войск для очищения Албании и Черногории, а на правом фланге продвижением французских войск к Румынии для действия в тыл расположенной там армии Макензена. Кроме того, второстепенная операция направлялась для завладения Константинополем. Наступление на Сербию велось в общем направлении по долине р. Морава сербской армией, усиленной французскими и греческими дивизиями (около 10 дивизий), и французской кавалерией, и тяжелой артиллерией. Сербы 12 октября заняли Ниш, а 1 ноября – освободили Белград.