«Национальные всадники» против кирасиров

Мануэль Кромменакер. Атака шведских драбантов
Время идет, забывать о том нельзя,
Надо прожить нашу молодость не зря,
Смело в любви
Счастье лови,
Помни, что ты недаром
Называешься гусаром.
Время идет, ждать не будет нас оно,
Дважды прожить нашу жизнь нам не дано.
Помни, гусар:
Счастья не жди,
Счастью навстречу иди!
Оперетта «Принцесса цирка». Слова: Ю. Айхенвальд, О. Клейнер
Надо прожить нашу молодость не зря,
Смело в любви
Счастье лови,
Помни, что ты недаром
Называешься гусаром.
Время идет, ждать не будет нас оно,
Дважды прожить нашу жизнь нам не дано.
Помни, гусар:
Счастья не жди,
Счастью навстречу иди!
Оперетта «Принцесса цирка». Слова: Ю. Айхенвальд, О. Клейнер
Военное дело на рубеже эпох. Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что на рубеже двух эпох, а именно XVII и XVIII вв., в разных странах Европы практически одновременно старых кирасиров заменили совсем новые, польские латные «крылатые» гусары исчезли, да и вообще носить латы стало не модно, так что временами даже кирасиры их не имели. Так было накануне войны 1812 года в России, а вот саксонские кирасиры кирас так и не получили и… так и рубились с русскими кирасирами во ржи на поле Бородина без кирас! И одновременно появилось множество разновидностей более легкой конницы, не имевшей вообще никакого защитного снаряжения и тяжелых коней, которые хотя бы были у саксонцев и которые действовали и на флангах тяжелой конницы, и в тылу у противника, и даже в пешем строю, как пехота. А кто-то даже метал ручные гранаты, от чего, впрочем, довольно быстро отказались по причине несовершенства этого оружия. А еще в европейских странах появились национальные кавалерийские части, многие из которых зарекомендовали себя настолько хорошо, что из национальных вскоре превратились в интернациональные, как, например, все те же гусары. А некоторые так национальными формированиями и остались. Было и так. И вот об этой-то легкой кавалерии мы свой сегодняшний рассказ и продолжим.
Сегодня на карте Европы существует такое государство, как Босния и Герцеговина (до 1992 года входившие в состав Югославии). Жители мусульманской веры называются боснийцами. Первоначально они были христианами, но обратились в ислам после того, как в Боснии в конце XV и начале XVI века установилось турецкое владычество. Сделали они это для того, чтобы сохранить свои земельные владения и привилегии. Правда, платить за этой требовалось, жертвуя не только верой, но и жизнью. Дело в том, что в феодальной Турции всякий, кто владел землей, был обязан в случае войны идти на военную службу, поэтому боснийцы служили во всех турецких армиях того времени.
В 1740 году началась война за австрийское наследство. Прусский король Фридрих хотел аннексировать богатую провинцию Силезия, но Австрия выступила против этого, что явилось достаточным поводом для войны. В самом начале войны, известной как Первая Силезская война, Саксония была на стороне Пруссии, но решила ей изменить. Готовясь к возможному продолжению войны, эмиссары саксонского курфюрста в 1744 году были направлены на Украину для вербовки людей в саксонскую кавалерию. Реакция казаков оказалась негативной, но им все-таки удалось выманить у турок около 100 боснийцев – легких всадников, вооруженных копьями, охранявших турецкую границу на Украине. Так боснийцы оказались в Дрездене. Но там их встретили эмиссары из Пруссии и пообещали им больше, чем саксонские, и боснийцы… поехали в Пруссию. В 1745 году Фридрих основал регулярный боснийский корпус, один из отрядов которого стал частью 5-го гусарского полка, также известного как «черные гусары» (Totenkopf), символом которых стала знаменитая «мертвая голова».
Военные действия продолжились во время Второй Силезской войны и закончились в 1748 году, но боснийцы на службе остались. В 1756 году по тем же причинам между Австрией и Пруссией началась новая война, Семилетняя. Масштабы ее были таковы, что привели к острой нехватке человеческих ресурсов и заставили Фридриха набирать солдат на стороне, каких угодно, кого угодно. Легкие всадники с востока (поляки, литовцы, татары), все пришлись ко двору великого Фридриха и были включены в конницу босняков, которые к 1760 году выросли до 10 эскадронов. В том же году боснийцы стали регулярным полком легкой кавалерии в его армии за №9.
Прусский боснийский копейщик 1760 г. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.169
После окончания войны в 1763 году полк был расформирован, но для церемониальных целей от него сохранили один эскадрон. В 1778 году началась очередная война между Пруссией и Австрией, на этот раз уже из-за Баварии. Боснийский корпус был вновь пополнен до 10 эскадронов, в основном новобранцами из Украины и Польши. В этой войне, в которой не было крупных сражений, боснийцы понесли тяжелые потери в результате внезапных атак австрийских гусар.
Когда к концу XVIII века Польша исчезла с карты Европы (одна часть была аннексирована Россией, другая – Австрией, а третья – Пруссией), Пруссия навербовала 15 польских эскадронов легких всадников, также попавших в «босняки». Но эти всадники были боснийцами уже только по названию и по костюму.
Увы, но взрослые люди очень часто (и раньше, да и теперь!) ведут себя словно малые дети. Увидят игрушку у соседа и начинают канючить: «И мне такую же». Вот и в Швеции, вступавшей в частые конфликты с Россией из-за контроля над Балтикой в XVII и XVIII веках, военные эксперты решили, что их армия не может проводить серьезные операции без поддержки легкой конницы, особенно против врага с десятью гусарскими полками. Значит, и шведам нужны гусары. И шведы завели их!
В декабре 1757 года правительство подписало контракт с капитаном графом Фредериком Путбюссом и лейтенантом Филиппом Юлием Бернхардом фон Платеном, обязав каждого из них набрать по два гусарских эскадрона из 100 человек. В следующем году был подписан еще один контракт, на этот раз с майором бароном Георгом Густавом Врангелем, о наборе гусарского полка уже из десяти эскадронов общей численностью в 1000 человек. Он был сформирован в Рюгене и получил название Kungliga Husarregementet (Королевский гусарский полк). Поскольку он был сформирован в немецкоязычной провинции, то язык официального общения и командования в нем был немецкий, да и обучались шведские гусары по прусскому уставу, потому как откуда же им было взять свой собственный!
Знаменитый прусский маршал наполеоновских войн граф Блюхер (1742-1819) некоторое время служил в шведских гусарах. Пятнадцатилетний Блюхер был у своего зятя в Рюгене, и, когда шведские гусары были отправлены в Померанию, молодой юнкер Блюхер каким-то образом попал в их число. В 1760 году он был взят в плен прусскими гусарами из восьмого полка, которые завербовали его в свои ряды. И вот он, перст судьбы: прослужив 49 лет, Блюхер стал его командиром в битве при Йене в 1806 году.
Шведский «Желтый гусар» 1761 г. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.171
В 1761 году Швеция решила, что одного гусарского полка ей недостаточно, и сформировала второй. Существующий полк был разделен на два, каждый из которых насчитывал по шесть эскадронов общей численностью каждого по 800 человек. Новый полк, которым командовал полковник Путбюсс, имел голубую форму и был известен как «Голубые гусары», а люди Врангеля были известны как «Желтые гусары»; все радовались, потому что синий и желтый — это, конечно же, шведские национальные цвета. Другой обязательной частью формы были усы. Поэтому безбородым и безусым гусарам, в частности, таким, как тот же Блюхер, разрешалось носить накладные усы.
А теперь давайте переберемся через океан и посмотрим, какая конница в это время существовала на территории североамериканских колоний Британии, которые как раз в конце XVIII века повели с метрополией войну за независимость.
Нужно прежде всего отметить, что до 1745 года британская кавалерия состояла в основном из драгун, хотя во время якобитского восстания герцог Кингстонский организовал за свой счет целый полк по образцу гусарского. В следующем году его распустили, но затем уже герцог Камберлендский, используя тех же людей, сформировал полк… «легких драгун». После полноценной службы во Фландрии он был расформирован в 1748 году. В 1755 году решили, что в Англии будет три полка гвардейских драгун и восемь полков драгун армейских. В 1759 году полковник Джордж Августус Элиотт собрал 15-й полк легких драгун, состоявший из шести рот и насчитывавший 400 человек. В битве при Эмсдорфе легкие драгуны трижды атаковали вражеские линии и захватили в плен целый батальон французской пехоты из 125 человек и 168 лошадей. Затем были сформированы еще пять таких же полков, поэтому это название в британской армии стало обычным. Только, в отличие от других кавалерийских подразделений, «легкие драгуны» проходили специальную конную подготовку и учились стрельбы из седла. Лошади, которых они использовали, были меньше ростом: 154 см в холке. Эти же подразделения попали и в колонии…
Интересно, что там, за океаном, в самом начале американской войны за независимость (1775-1783) далеко не все «американцы» выступили против «англичан». Так, группа американских лоялистов сформировала «Британский легион» под командованием подполковника Банастра Тарлетона. Часть его кавалеристов была завербована из состава 16-го и 17-го полков легких драгун, единственных британских кавалерийских частей, которые служили в Америке в это время. Этих людей называли «легкими драгунами Тарлетона», и они были организованы и экипированы по британским стандартам.
Легкий драгун Тарлетона, 1780 г. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.173
Пространства в Америке были велики, местность была пересеченной, поэтому кавалерия, хотя и немногочисленная, была чрезвычайно ценным родом войск и постоянно использовалась для разведки и в засадах, что делало ее похожей на европейских гусар. В мае 1780 года Тарлетон и его драгуны преодолели 170 км за 54 часа и в результате внезапного нападения на Вексхау недалеко от границы с Северной Каролиной уничтожили несколько рот пехоты полковника Буфорда, которые спешили снять осаду Чарльстона. Тарлетон также нанес большой урон силам генерала Гейтса в Камдене и генерала Самтера в Фишинг-Крик, за что его прозвали Кровавым Тарлетоном. Но у Коупенса его всадники потерпели сокрушительное поражение. Интересно, что после окончания войны они вернули себе свой характерный шлем, разработанный самим Тарлетоном. Он был официально принят на вооружение британскими легкими драгунами и оставался на службе до конца XIX века.
Опыт войн XVIII века однозначно показал, что легкая конница армии очень нужна — как национальная, так из состоящая из выходцев из разных стран, одетых в свои национальные костюмы, яркие и необычные.
Продолжение следует…