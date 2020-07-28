«Национальные всадники» против кирасиров

Мануэль Кромменакер. Атака шведских драбантов

Время идет, забывать о том нельзя,

Надо прожить нашу молодость не зря,

Смело в любви

Счастье лови,

Помни, что ты недаром

Называешься гусаром.

Время идет, ждать не будет нас оно,

Дважды прожить нашу жизнь нам не дано.

Помни, гусар:

Счастья не жди,

Счастью навстречу иди!

Оперетта «Принцесса цирка». Слова: Ю. Айхенвальд, О. Клейнер

Прусский боснийский копейщик 1760 г. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.169

Шведский «Желтый гусар» 1761 г. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.171

Легкий драгун Тарлетона, 1780 г. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.173