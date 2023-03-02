Мировой ядерный паритет не может быть нарушен? Не должен быть нарушен

Российская Федерация приостанавливает своё участие в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Если говорить о выходе из договоров, относящихся к сфере стратегических вооружений, то здесь нам за США не угнаться – они первыми вышли из договора по противоракетной обороне (ПРО), первыми вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Россия первой вышла из куда менее значительного договора по открытому небу, и вот – приостановка участия в договоре СНВ. Пока только приостановка, но кто знает, что последует дальше. Не стоит забывать и о подготовке к незамедлительному проведению испытаний ядерного оружия (ЯО) в случае, если такие испытания будут проведены странами Запада.
В своём послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин поднял вопрос о недопустимости одностороннего нарушения ядерного паритета странами Запада. Нет никаких сомнений в том, что США и страны Запада очень хотят сместить баланс в свою сторону. Нет никаких сомнений в том, что, получив одностороннее превосходство, страны Запада им обязательно воспользуются, и тогда – горе побеждённым, то есть России.
Каким образом может быть нарушен ядерный паритет?
Формально считается, что ядерный паритет – это когда у нас и у США имеется примерно одинаковое количество носителей и развёрнутых на них ядерных боевых частей (ЯБЧ). Именно эти показатели отражаются в договорах СНВ. Однако в реальности на ядерный паритет влияет не только количество ЯО с обеих сторон.
Например, можно ли считать, что у нас с США есть паритет по ядерным вооружениям с учётом того, что их население в два раза больше? К примеру, в случае обмена ядерными ударами, кто понесёт большие потери? Будут ли они для США неприемлемыми? А для нас? Если сейчас США считают ущерб, который им может нанести российский ядерный арсенал, то будут ли они считать его таковым завтра? Мало ли какие потрясения у них будут, не исключено, что «вероломный ядерный удар России» станет для них наименьшим из зол?
В конце 80-х годов XX века у СССР было порядка 40 000 (!) ядерных боеголовок, а у США – порядка 23 000: с такими цифрами можно было работать. Конечно, не конец света, но гарантированный конец США как развитому государству обеспечить сорока тысячами ядерных зарядов вполне реально. И США это очень хорошо понимали, не зря Рейган, не получив желаемого от программы «Звёздных войн», так резво кинулся подписывать договор СНВ-1 в 1991 году.
Динамика изменения количества ядерных боеголовок у ведущих стран мира
Если же говорить о сегодняшнем состоянии СЯС РФ, то всё гораздо сложнее. Сейчас США не готовы принять на себя полноценный удар всеми имеющимися у России силами стратегического сдерживания, но есть несколько факторов, играющих против нас.
Первый фактор – США активно прорабатывают вопросы нанесения внезапного обезоруживающего удара по СЯС РФ, после чего ответить нам будет нечем, или ответ будет слишком слабым, скорее даже приемлемым для США, для оправдания всего того, что они потом сделают с Россией. Ранее были рассмотрены существующие российские компоненты СЯС, их потенциальные уязвимости и средства, разрабатываемые США для нанесения внезапного обезоруживающего удара:
– Воздушный и наземный компоненты СЯС;
– Морской компонент СЯС;
– Наземный и космический эшелоны СПРН;
– Оружие США для нанесения обезглавливающего удара.
Если сформулировать выводы вкратце, то авиационный компонент СЯС в настоящее время вообще не является фактором сдерживания от внезапного обезоруживающего удара – это чисто наступательное оружие, морской компонент крайне уязвим, особенно те стратегические ракетоносцы, что находятся в базах, а наземный компонент в части подвижных ракетных комплексов постепенно теряет свою главную фишку – скрытность.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Кроме того, удар остатков российских СЯС после нанесения США внезапного обезоруживающего удара может быть частично нивелирован системой ПРО США.
Про США – это второй фактор, куда менее значительный, чем первый, поскольку пока ПРО США в деле себя никак не показала, и сложно говорить о её эффективности, но тем не менее всё может измениться, если США получат доступ в космос по сниженным ценам, а это вполне реально в случае, если Илон Маск всё-таки запустит свою полностью многоразовую космическую систему Starship с заявленными характеристиками. Зарождение, эволюция и перспективы ПРО США ранее рассматривались в материалах:
– ПРО холодной войны и «звёздные войны»;
– ПРО США: настоящее и ближайшее будущее;
– ПРО США после 2030 года: перехватить тысячи боеголовок.
Вкратце – США не смогли создать нормальную стратегическую систему ПРО в XX веке, возможности их ПРО сейчас весьма ограничены, а перспективы – до них ещё надо дожить. В прямом смысле. Впрочем, даже ограниченные возможности ПРО США могут сыграть важную роль в случае удачной реализации США фактора № 1 – нанесения по российским СЯС успешного внезапного обезоруживающего удара, особенно в контексте третьего фактора.
Третий фактор – потенциальное ухудшение экономической и геополитической ситуации в самих США, в результате чего для американских элит даже ядерная война может перестать быть неприемлемым выходом из ситуации.
Каким образом Россия может поддержать ядерный паритет с США?
Начать необходимо с обеспечения гарантированного выживания российских СЯС при нанесении противником внезапного обезоруживающего удара без учёта возможности нанесения ответно-встречного удара.
Возможные пути эволюции российских СЯС ранее рассматривались в материалах:
– перспективы развития наземного компонента СЯС РФ;
– перспективы развития авиационного компонента СЯС РФ;
– перспективы развития морского компонента СЯС РФ;
– обобщённый состав СЯС РФ в среднесрочной перспективе.
Понимание уязвимости российских СЯС перед нанесением противником внезапного обезоруживающего удара базируется на следующих тезисах:
– защищённые шахтные пусковые установки (ШПУ) – это единственный способ размещения межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с ЯБЧ, при котором их поражение возможно только ядерным оружием, для конвенциональных средств поражения защищённые ШПУ неуязвимы – именно понимание этого простого факта заставляет США сохранять свои МБР в защищённых ШПУ на американском континенте, и это несмотря на то, что их флот превосходит по совокупной боевой мощи флоты всех других стран вместе взятых, и он уж точно способен обеспечить безопасность их подводным ракетоносцам, являющихся идеальным оружием как раз для нанесения внезапного обезоруживающего удара с минимального расстояния, по настильной траектории полёта БРПЛ;
– любые мобильные носители с МБР, включая подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК), боевые железнодорожные ракетные комплексы (БЖРК), ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (РПКСН) с баллистическими ракетами подводных лодок (БРПЛ) будут отслеживаться противником со всё возрастающей вероятностью и могут быть уничтожены на маршрутах движения.
ПГРК «Ярс»
– Те же мобильные носители в местах базирования представляют собой идеальную мишень для противника, которая может быть поражена как конвенциональными вооружениями, так и малым числом ядерных зарядов (сюда же относится авиационный компонент СЯС);
– чем больше ядерных боеголовок размещено на одной МБР, тем более привлекательной целью она является для противника.
Исходя из вышеизложенного, был произведён примерный подсчёт того, сколько ядерных зарядов необходимо США для уничтожения российских СЯС.
Предположительно, для уничтожения всех российских СЯС США должны потратить порядка 500–600 ядерных боеголовок из 1 550 оперативно-развёрнутых, плюс некоторое количество высокоточного оружия. Такое количество ядерных боеголовок может быть развёрнуто на трёх-четырёх ПЛАРБ типа «Огайо». Минимальная дальность пуска БРПЛ Трайдент II (D5) составляет 2 300 километров или 5,5 минут подлётного времени. Для увеличения плотности запуска США могут использовать восемь ПЛАРБ в сочетании с перспективными гиперзвуковыми высокоточными ракетами, запускаемыми с многоцелевых атомных подводных лодок типа «Вирджиния Блок V», надводных кораблей, самолётов стратегической авиации и наземных пусковых установок.
ПЛАРБ типа «Огайо»
В этот момент оппонентами обычно выдвигается утверждение о том, что запуск американских ракет будет своевременно вскрыт российскими системами предупреждения о ракетном нападении, после чего будет незамедлительно отдан приказ российским СЯС о нанесении удара по США и странам НАТО. В случае своевременного прохождения всех команд удар будет ответно-встречным, то есть боезаряды противника поразят опустевшие шахты, ПГРК и РПКСН.
Если бы противник наносил удар с максимального расстояния, с подлётным временем МБР порядка 30 минут, то так бы оно и было, но 5,5 минут? Шансы на нанесение ответно-встречного удара в столь короткий срок минимальны, то есть удар может быть только ответным, и только тем, что у нас останется после удара противника.
Эволюция российских СЯС
На начальном этапе необходимо максимально повысить устойчивость существующих компонентов СЯС к нанесению противником внезапного обезоруживающего удара.
Про авиационный компонент СЯС мы уже говорили – его роль в стратегическом сдерживании минимальна, это гибкое орудие нападения, своего рода ядерная рапира.
Морской компонент СЯС, то есть РПКСН. В него, в строительство РПКСН проекта 955 (955А) «Борей» и БРПЛ «Булава» для них, Россия вложила огромные средства. Понятно, что необходимо максимально улучшать их защищённость с помощью надводного флота, стационарных и развёртываемых средств освещения подводной обстановки, использовать противолодочную авиацию и многоцелевые подводные лодки для их прикрытия, но достаточными эти меры назвать нельзя, в связи с чем необходимо:
– максимально повысить коэффициент оперативного напряжения (КОН), для того чтобы РПКСН минимум времени проводили в местах базирования, где они максимально уязвимы – то есть увеличивать скорость и качество технического обслуживания, повышать надёжность оборудования, иметь два сменных экипажа на один РПКСН;
– обеспечить РПКСН возможностью отбиться от первого удара противника за счёт оснащения высокоэффективными ложными подводными целями, противоторпедами и комплексами активной противоторпедной защиты (о возможности, перспективах и последствиях создания КА ПТЗ мы ранее говорили в материалах «Спрут» – комплекс активной противоторпедной защиты» и «Заставить США отказаться от нанесения внезапного обезоруживающего удара»).
Концепция применения комплекса активной противоторпедной защиты (КА ПТЗ) «Спрут»
Наличие на РПКСН эшелонированной системы противоторпедной обороны (ПТО) одним фактом своего существования может вынудить противника отказаться от нанесения внезапного обезоруживающего удара по нашей стране.
Также необходимо внимательно проанализировать целесообразность создания специфичных систем типа ядерной торпеды «Посейдон», в случае, если этот комплекс всё-таки работоспособен и эффективен, то его носители также должны быть оснащены эшелонированными средствами ПТО.
В части наземного компонента СЯС необходимо:
– прекратить все разработки перспективных ПГРК и БЖРК и/или переориентировать их на роль носителей конвенционального высокоточного оружия большой дальности ;
– максимально повысить коэффициент оперативного напряжения для существующих ПГРК вплоть до полного исчерпания их ресурса и вывода из эксплуатации;
– ограничить количество тяжёлых МБР типа «Сармат» на минимальном уровне (не более десяти единиц);
– сосредоточиться на производстве лёгких МБР шахтного базирования;
– сохранить, восстановить и модернизировать максимальное количество ШПУ, изготовленных в предыдущие периоды;
– наладить выпуск ШПУ высокой заводской готовности.
Последующая эволюция российских СЯС должна происходить именно в этом направлении, с постепенным увеличением доли МБР в защищённых ШПУ высокой заводской готовности, с одной-двумя ЯБЧ, с возможностью установки третьей или комплекта средств прорыва ПРО.
На одну настоящую ШПУ необходимо строить одну-две ложные – когда-то это будет просто внешнее подобие, когда-то настоящая ШПУ, в которой будут размещаться собственные средства ПРО или иные критически важные элементы инфраструктуры стратегического сдерживания. Перспективные российские СЯС должны превратиться в «бескрайние» поля из ШПУ, размещённые таким образом, что поразить две ШПУ одним ядерным зарядом противника было бы невозможно, да и один не давал бы 100-процентной вероятности поражения МБР в ШПУ для того, чтобы противнику пришлось тратить минимум две ЯБЧ на одну ШПУ.
Тогда, даже нанеся удар по российским СЯС всем, что у него есть, даже при двукратном превосходстве противника в количестве развёрнутых зарядов, выживет от 25 % до 50 % российского потенциала ядерного сдерживания. При массированном ударе одни ядерные заряды противника будут влиять на другие, отклоняя их от намеченных целей, снижая точность их попадания, в результате чего вероятность выживания МБР в шахтах ещё больше повысится.
Выход из договоров СНВ крайне важен, поскольку можно далеко и надолго послать США, с ограничениями, наложенными на максимальное количество развёрнутых ЯБЧ и их носителей, так и со всевозможными проверками российских ядерных арсеналов.
Обмена данными о запусках МБР вполне достаточно, в конце концов, Китай никому о своих стратегических ядерных силах не рассказывает, и ничего, ядерная война от этого не началась.
Но ведь США могут построить больше МБР с ЯБЧ, чем мы?
Могут, но не настолько уж и больше – их ядерные технологии менее эффективны, чем наши, одно обогащение газодиффузным методом чего стоит, да и не так это важно. У СССР было больше ядерных боеголовок, чем у США, сильно это помогло нам или повредило США?
Для нас имеет значение только один критерий – способность России нанести США неприемлемые потери, а если ещё точнее, то не США, а интересам тех элит, которые могут/будут принимать решение о нанесении ядерного удара.
Таким образом, размеры российского арсенала СЯС должны определяться его способностью нанесения неприемлемых потерь западным элитам даже в случае нанесения ими по России внезапного обезоруживающего удара.
Так что, всё-таки «пушки вместо масла»? Ракет-то потребуется немало?
Далеко не факт. Из всех средств ядерного сдерживания МБР в ШПУ должны быть самыми экономичными, основные затраты на них идут только при изготовлении.
Стратегическая авиация – и сами бомбардировщики, и стоимость их полёта, стоят огромных денег. Подводные ракетоносцы – огромные затраты на строительство, сопровождение жизненного цикла, инфраструктуру, обеспечение безопасного развёртывания. Аналогичная ситуация с ПГРК и БЖРК – их эксплуатация наверняка обходится значительно дороже МБР в ШПУ, которые «уютно» покоятся в защищённых контейнерах, ожидая своего часа.
МБР в ШПУ максимально защищены от всех внешних воздействий
В этом направлении – снижение стоимости развёртывания и жизненного цикла, увеличение надёжности и сроков службы, МБР в ШПУ и должны развиваться.
Для носителя – это не рекорды дальности, скорости и грузоподъёмности, а низкая стоимость жизненного цикла, простота технического обслуживания, огромный гарантийный срок эксплуатации, встроенные средства самодиагностики. Для ядерной боевой части – не максимальная мощность и точность, а способность длительного сохранения работоспособности без технического обслуживания, минимизация необходимости пересборки для очистки ядерного заряда от накопившихся продуктов распада и так далее.
Не опасно ли «складывать все яйца в одну корзину»?
Маловероятно, что в обозримой перспективе появится нечто, способное радикально изменить ситуацию – даже размещение ударных вооружений в космосе в среднесрочной перспективе не позволит противнику нанести внезапный обезоруживающий удар по всем ШПУ, слишком большие силы придётся сконцентрировать на орбите – незаметно сделать это не удастся. Так что лёгкие МБР в защищённых ШПУ надолго останутся наиболее эффективным средством ядерного сдерживания.
Кроме того, выход из договора СНВ позволит во многом размыть разницу между стратегическим и тактическим ядерным оружием.
Например, в перспективе вместо строительства новых РПКСН могут строиться обычные многоцелевые атомные подводные лодки (МЦАПЛ) с универсальными отсеками вооружений, в которых смогут размещаться как конвенциональные вооружения, автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА), так и перспективные гиперзвуковые наследники «Циркона» с ЯБЧ и дальностью две-три тысячи километров.
Размещённые на многоцелевых ПЛА гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками будут оказывать сильнейшее давление на оборону противника
Такой флот будет активен, агрессивен, он будет стремиться приблизиться к противнику на дальность поражения, и уже противнику придётся думать о защите от внезапного удара, концентрируя силы на обороне, а не нападении.
Ядерная триада сохранится в нынешнем виде – ракетные войска стратегического назначения (РВСН), авиация и флот. Вот только авиация и флот по сути станут не средством сдерживания, а средством нападения, создания угрозы, оказания давления на противника, то есть тем, чем они и должны быть вследствие своей высочайшей мобильности.
А «бескрайние» поля ШПУ с МБР, которые будет невозможно уничтожить внезапным обезоруживающим ударом, обеспечат сохранение ядерного паритета с противником.
Китай уже строит свои «бескрайние» поля ШПУ с МБР
Выводы
1. В настоящее время, в ближайшей и среднесрочной перспективе на российские СЯС и эффективность стратегического сдерживания будут оказывать влияние следующие факторы:
1.1. Существенная потеря скрытности для всех мобильных объектов (носителей), включая РПКСН, ПГРК и БЖРК, вследствие прогрессирующего развития низкоорбитальных группировок спутников разведки, управления и связи, а также развёртывания распределённых разведывательных сетей, включающих автономные надводные и подводные необитаемые разведывательные аппараты, в сочетании с увеличением количества высокоточного оружия большой дальности, имеющегося на вооружении у противника, включая возможность перенацеливания в полёте, в том числе гиперзвукового.
1.2. Постепенное, эволюционное возрастание эффективности средств противоракетной обороны противника, чья эффективность может стать минимально-достаточной для отражения российского удара возмездия в случае нанесения противником внезапного обезоруживающего удара и уничтожения большей части российских СЯС.
1.3. Существующая и прогрессирующая вероятность того, что потенциально наносимый противнику СЯС РФ неприемлемый урон станет для него приемлемым, вследствие роста внешних, внутренних, экономических и политических проблем, особенно с учётом реальной или мнимой возможности уничтожения российских СЯС внезапным обезоруживающим ударом с последующим отражением единичных запусков системой ПРО.
2. Для компенсации негативного влияния вышеуказанных факторов и поддержания стратегического ядерного паритета СЯС РФ необходимо:
2.1. Разместить носители ядерных зарядов (МБР) в защищённых ШПУ, исключающих вероятность их уничтожения любыми конвенциональными боеприпасами большой дальности, а также ядерными зарядами с низкой точностью попадания.
2.2. Обеспечить размещение ШПУ таким образом, чтобы исключить поражение одновременно двух ШПУ одним ядерным зарядом противника.
2.3. Количество ядерных боеголовок на МБР в ШПУ должно быть меньше или равно количеству ядерных боеголовок, которые противник должен потратить на уничтожение одной ШПУ (1–2 боеголовки с возможностью установки третьей).
2.4. Широко использовать ложные ШПУ, имитацию оголовья ШПУ, загрузку МБР в ШПУ под прикрытием подвижных укрытий, исключающих понимание противником, в какую именно ШПУ установлены МБР, в какую – нет, исключить любые проверки ШПУ противником: из средств контроля оставить только взаимные уведомления о запусках МБР.
2.5. Обеспечить высокосерийное производство МБР и ШПУ высокой заводской готовности, с основными критериями – обеспечение максимально возможного срока службы, максимально высокой надёжности, минимизации стоимости жизненного цикла изделий.