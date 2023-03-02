Мировой ядерный паритет не может быть нарушен? Не должен быть нарушен

Каким образом может быть нарушен ядерный паритет?

Динамика изменения количества ядерных боеголовок у ведущих стран мира



Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

Каким образом Россия может поддержать ядерный паритет с США?

без учёта возможности нанесения ответно-встречного удара



ПГРК «Ярс»



ПЛАРБ типа «Огайо»

Эволюция российских СЯС



Концепция применения комплекса активной противоторпедной защиты (КА ПТЗ) «Спрут»



МБР в ШПУ максимально защищены от всех внешних воздействий



Размещённые на многоцелевых ПЛА гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками будут оказывать сильнейшее давление на оборону противника



Китай уже строит свои «бескрайние» поля ШПУ с МБР

Выводы