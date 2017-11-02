"Умереть, но не отступить!"

Операция у Капоретто стало одной из самых значимых в истории Первой мировой войны. Австро-германскому командованию с помощью штурмовой тактики удалось осуществить одну из немногих успешных операций в истории войны по прорыву позиционного фронта.Итальянские войска, переправившись через Тальяменто, рассчитывали создать там прочную оборону и удержаться на этих позициях. Но были вынуждены продолжать отход ещё дальше, на реку Пьяве. Отход на Пьяве отличался от прежнего отступления, он протекал организованно, планомерно. Много ранее разложившихся бригад было переформировано, разбежавшиеся было солдаты вернулись в ряды своих частей и были полны решимости защищать свою родину. Арьергардные части стойко сдерживали врага на Тальяменто и на Ливенце.3-я армия сохранила свою боеспособность, хотя и потеряла много людей. Даже разбитая ранее 2-я армия несколько оправилась, подтянула дисциплину. Арьергардные отряды этой армии в течение 12 часов сдерживали врага у горного прохода Маурия между верхним Тальяменто и долиной верхней Пьяве. К 7 ноября итальянская армия достигла Пьяве, отойдя от своих исходных позиций на 70 - 110 км. Противника сдерживал особый корпус Ди Джорджо. К 9 ноября последние части итальянской армии переправились через Пьяве. Авангарды группы армий Бороевича вышли к Пьяве с отходом последних итальянских частей на правый берег. Вскоре к реке вышли и войска фон Белова, продвижение вдоль нижних склонов Альп было более медленным. Белов отправил часть 14-й армии под командованием генерала Краусса для преследования разбитых итальянских войск в горах. В горном районе группа армий фельдмаршала Конрада фон Хётцендорфа (10-я и 11-я австро-венгерские армии) ещё не была готова к наступлению.Отходившая с Кадорских Альп 4-я армия генерала Ди Робиланта также продолжала движение. Но, по мнению главнокомандующего Кадорна, 4-я армия отступала слишком медленно, пользуясь отсутствием особого давления противника и не неся серьёзных потерь. Однако, 9 ноября противник перешёл горы и смог блокировать часть войск 4-й армии. 10 ноября шёл упорный бой, итальянцы пытались пробиться из окружения. Часть войск смогла уйти через горы из окружения, но остальные, около 10 тыс. человек, попали в плен. Правда, гибель части армии и задержка противника позволили оставшимся войскам с артиллерией и материальной частью отступить на новые позиции между Пьявой и Брентой. На массиве Граппа между Пьяве и Брента спешно оборудовали оборонительные рубежи, чтобы запереть выход на равнину между этими двумя реками.Итальянские пленные с австрийским конвоемИтальянское верховное командование рассчитывало удержаться на Пьяве. Фронт сократился на 200 км и был занят крупными силами. 3-й корпус и 1-я армия, занимавшие фронт от Стельвио до Бренты, насчитывали 400 тыс. бойцов и были в полной боевой готовности. 4-я и 3-я армии, занимавшие фронт от Бренты до моря, насчитывали около 300 тыс. солдат. Эти армии были утомлены боями и отступлением, части имели большой некомплект в личном составе, нехватку вооружения и снаряжения, но не были деморализованы, хотя и нуждались в пополнении и отдыхе. Остатки 2-й армии и 12-го корпуса – около 300 тыс. человек, почти утратили организацию, в значительной мере потеряли службы и вооружение, были деморализованы и не готовы продолжить сражение.Таким образом, на новом участке обороны итальянская армия имела 700 тыс. человек и 300 тыс. солдат из остатков 2-й армии, которых необходимо привести в порядок и переформировать. На горном участке фронта было несколько мощных естественных твердынь, которые стремились подготовить и оборудовать соответственным образом. В равнинной части река Пьяве была широка и её трудно было форсировать, в то же время в среднем течении реки правый берег командовал над левым. 7 ноября Кадорна выпустил призыв к армии драться до последней возможности. Воззвание заканчивалось словами: «Мы сохраняем непреклонную решимость; на новых позициях между Пьяве и Стельвио мы должны защитить жизнь и честь Италии; пусть каждый боец знает, что призыв и веление совести каждого итальянца гласят – умереть, но не отступить!»Это было последнее обращение Кадорна к армии. 8 ноября главнокомандующий итальянской армией генерал Луиджи Кадорна был смещён со своего поста (чего активно требовали и союзники). Его место занял начальник генерального штаба генерал Армандо Диас. Стоит отметить, что развал фронта на Изонцо вызвал серьёзный кризис в обществе. Беженцы рассеялись по всей Италии, неся слухи о развале армии. В Венецианской области и в части Ломбардии царила паника, там ожидали оккупации. Сторонники нейтралитета Италии активизировались. Социалисты провозгласили крах «буржуазной Италии» и требовали сепаратного мира. Значительная часть общества проклинала правительство, правящие классы и саму монархию. Патриотическая часть общества была подавлена. Дело дошло даже до того, что видный и ревностный сторонник союза Италии с Антантой барон Леопольдо Франкетти не выдержал этого поражения и покончил жизнь самоубийством. Однако надежды Вены и Берлина на то, что тяжелое поражение вызовет революцию в Италии и новое правительство пойдёт на сепаратный мир, не оправдались. Итальянцы имели слишком много исторических счётов с австрийцами, чтобы окончательно пасть духом. 26 октября правительство Паоло Бозелли ушло в отставку, премьер-министром был назначен Витторио Эмануэле Орландо, новое правительство активно принялось за осуществление мероприятий по укреплению обороны фронта.Разбитый при отступлении итальянский обозТем временем итальянскую армию подпирали союзные войска. В Италии была сформирована 10-я французская армия под командованием генерала Дюшен в составе 31-го корпуса – 64-я и 65-я дивизии, а также 46-я и 47-я дивизии альпийских егерей. 20 ноября – 2 декабря к армии присоединился ещё один корпус в составе двух дивизий. Кроме того, в Италию прибыл 14-й британский корпус – 23-я и 41-я дивизии, который был направлен в район Мантуи. Позднее прибыл ещё 11-й корпус в составе 3 дивизий.Итальянское командование активно работало над восстановлением и переформированием разбитых соединений. Части, которые нуждались в переформировании, были сосредоточены в двух группах. В первую группу входили 6-й, 25-й, 28-й и 30-й корпуса из состава 2-й армии, во вторую – 2-й, 12-й и 14-й корпуса, который образовали новую 5-ю армию в районе Пармы. 27-й корпус переформировали на месте и уже 22 ноября отправили на фронт. Первая группа корпусов была направлена на передовую несколько позже. Всего было восстановлено 50 пехотных бригад, 47 отдельных батальонов, 812 пулеметных рот, 910 отделений ручных пулеметов, 22 полка легкой артиллерии (188 батарей), 50 горных батарей, 75 минометных батарей, 91 батарея осадных орудий, 570 гранатометных взводов, 23 саперных батальона, 72 роты связи, 11 понтонных рот и т. д. Переформирования планировали завершить к началу февраля 1918 года.Однако в полной мере этот план реализовать не удалось. Австро-германские войска продолжили наступление и несколько маршевых бригад срочно бросили на усиление 1-й армии, а 27-й корпус направили на поддержку 4-й армии на массиве Граппа. Минометные части, оставшиеся без минометов, переформировали в 7 пехотных батальонов и отправили на передовую. К концу сражения некоторые корпуса ввели в сражение ещё до приведения их в порядок.С 10 ноября 1917 года австро-германские войска, подтянув тыла и артиллерию, возобновили наступление. Итальянцы первоначально имели 29 дивизий на фронте: 3-й корпус – 2 дивизии, 1-я армия – 12 дивизий, 4-я армия – 7 дивизий, 3-я армия – 8 дивизий. Итальянским войскам не хватало артиллерии, самолетов, транспорта, всех видов припасов. Оборонительные позиции на Пьяве были слабыми, не хватало убежищ и проволочных заграждений. Солдаты были самими разными по подготовке, боевому опыту и возрасту: от ветеранов, прошедших огонь и воду, до бывших дезертиров, вернувшихся в свои части и отправленных обратно на фронт, и юношей 18 лет (1899 года рождения), брошенных в бой после минимальной подготовки. Таким образом, перед итальянским командованием стояла сложная задача, необходимо было остановить победоносного противника. При этом союзники не спешили выставить свои дивизии на передовую. Итальянцы надеялись, что союзные дивизии сменят некоторые до крайности обессиленные итальянские части, но союзное командование отказалось. В итоге союзные части решили оставить в резерве.Группа армий фельдмаршала фон Хётцендорф (10-я и 11-я армии) имела 17 дивизий; 14-я австро-германская армия генерала фон Белова – 19 дивизий; группа армий фельдмаршала Бороевича (1-я и 2-я армии) – 19 дивизий. Всего австро-германские войска имели 55 дивизий (650 батальонов), до 1 млн. солдат, с хорошей артиллерией и всеми боевыми средствами. Австро-германские войска были воодушевлены победой и сохраняли уверенность в дальнейшем успехе. Командиры внушали солдатам, что при прорыве в Венецианскую долину, их ждет богатая добыча и отдых.Наступление австрийцы начали на плато Азиаго (Асьяго). Армия Конрад фон Хётцендорфа пыталась прорваться в Венецианскую долину. При успехе этого удара итальянская армия вынуждены была бы оставить позиции на Пьяве. Итальянские войска выдержали вражеский удар. Бои шли с переменным успехом, итальянцы переходили в контратаки. Австрийцы, несмотря на продолжавшиеся 3 дня отчаянные атаки, не смогли пробиться вперёд. 15 – 17 ноября австрийцы атаковали в районе Граппа и добились успеха, захватив северные пики этого массива.На Пьяве итальянцы отбили первую атаку, но в ночь на 12 ноября австрийцы смогли захватить небольшой плацдарм у Ценсона. Однако итальянцы не позволили противнику расширить его. В ночь на 16 ноября австрийцы снова атаковали, но итальянцы пошли в контратаку и в яростном бою отбросили врага за реку. Было захвачено около 1 тыс. человек. Этот бой у Фагаре был первым успехом итальянцев с 24 октября. Остальные попытки форсировать реку итальянцы также успешно отразили. Новая оборонительная линия на Пьяве устояла.Потерпев неудачу на Пьяве, австрийцы возобновили наступление в районе Граппа и Азиаго, пытаясь прорвать тонкую линию обороны итальянской армии и выйти на Венецианскую равнину. 18 – 22 ноября 27-й корпус под началом генерал Ди Джорджо вел непрерывные бои на высотах массива Граппо. Сражение было кровавым и упорным, схватки переходили в рукопашные, когда в ход шли штыки, ручные гранаты и камни. Иногда бойцам приходилось строить из трупов завалы, из-за которых вели огонь. В действовавшем на Монфенера 9-м горно-артиллерийском дивизионе капитана Ди Рокко, батареи которого стояли на передовых позициях, все орудия были уничтожены огнем противника или засыпаны при обвалах, вызванных разрывами вражеских снарядов, и все бойцы убиты или ранены. Австро-германские войска упорно наступали, сменяя истощенные части на свежие. Особое внимание было уделено позиции Монте-Томба, самом уязвимом пункте на массиве Граппа. Сюда были брошены самые отборные австрийские и германские части. Австрийцы захватили часть горы Томба. 23 ноября после упорного боя, когда позиция переходила из рук в руки, противником была занята вершина горы Пертика. Итальянское командование, опасаясь прорыва противника, подвело к фронту 6-й корпус, который ещё не закончил реорганизации, и поставили его за 27-м корпусом.23 ноября наступление австрийской армии было приостановлено, они понесли большие потери. 25 ноября австрийцы начали новую атаку на массиве Граппа. Остатки итальянских частей, оборонявших Монте-Пертику, перешли в контратаку и отбросили знаменитую Эдельвейскую дивизию. Течение нескольких часов вершина горы переходила из рук в руки. В конце концов, ожесточенно обстреливаемая с обеих сторон, вершина осталась незанятой. Итальянцы занимали один склон горы, австрийцы - другой. 22 ноября австрийцы атаковали в районе Азиаго. Австрийцы стали выдыхаться, и в течение нескольких дней их атаки повсюду были отбиты итальянскими войсками.Таким образом, новое наступление австро-германской армии не привело к успеху. Австрийцы смогли захватить некоторые выдававшиеся вперёд позиции, но в целом новая линия обороны устояла. В ходе боев продолжались усиленные работы по организации и окончательному устройству оборонительной полосы, по подготовке новых тыловых рубежей. К концу ноября новая оборонительная полоса на реке Пьяве была окончательно готова. Италия выдержала удар. Боевой дух войск повысился. Итальянцы стойко дрались и не дали врагу прорваться дальше. Англо-французские дивизии, после долгих согласований, заняли участок обороны в районе Монтелло. В начале декабря на фронте было уже 552 итальянских и 86 французско-британских батальонов. Итальянские части были пополнены до штатного состава. 5-я итальянская армия (70-80 батальонов) была реорганизована и теперь нуждалась только в оружии (первое время армия снабжалась из Франции).В декабре бои ещё продолжались. 4 декабря австрийские и германские войска снова атаковали на горном участке у Мелетте. Они захватили несколько позиций, но проломить итальянскую оборону не смогли. Австрийцы планировали десантную операцию на приморском участке фронта, с целью охвата с фланга оборонительной позиции на Пьяве. В Триесте была сосредоточена морская дивизия. Однако, в ночь на 9 декабря итальянские противолодочные катера смогли прорваться в бухту и утопили крейсер «Вена», что привело к срыву десантной операции.11 декабря крупные австро-германские силы возобновили атаки на массиве Граппа и захватили несколько важных позиций. Итальянцы упорно отбивались, контратаковали. Но австрийско-германским войскам яростными усилиями и ценой больших потерь удалось продвинуться на севере массива Граппа. 23 декабря австрийцы, после короткой и интенсивной артиллерийской подготовке, сделали последнюю попытку прорвать итальянский фронт в горах. Австрийцы захватили передовые позиции итальянской армии. Итальянский правый фланг подался назад и австрийцы были близки к прорыву в долину. Однако итальянские войска контратаковали и отбросили врага. Больше австрийцы не атаковали.Германский фельдмаршал Гинденбург отметил по этому поводу: «Я убедился, что наши силы были недостаточными, чтобы обеспечить овладение Венецианскими Альпами, которые господствуют над значительным пространством итальянской равнины, и чтобы преодолеть сопротивление на Пьяве. Операции зашли в тупик. Самые стойкие командиры и их войска были принуждены сложить оружие перед этой реальностью… В итоге, наша победа осталась незавершенной».В последних боях зимней кампании инициатива перешла к итальянцам и их союзникам. Так, 30 декабря 37-я французская дивизия после тщательной и хорошо подготовленной артподготовки отбила у врага гору Томба. Одновременно части 3-й итальянской армии, отрезав сильным артиллерийским огнем переправы через Пьяве, энергичной атакой уничтожили единственный небольшой австрийский плацдарм у Ценсон.Операция при Капоретто стала одной из самых значительных в истории Первой мировой войны. В ней с обеих сторон приняли участие свыше 2,5 млн. человек. Австро-германское командование осуществило одну из немногих успешных операций по прорыву позиционного фронта в Первой мировой войне. Успех был обеспечен штурмовой тактикой, впервые успешно испытанной на Русском фронте. Однако победа австро-германской армии осталась незавершенной, добить противника не удалось. Итальянская армия смогла восстановиться и остановить дальнейшее продвижение противника. Англии и Франции пришлось направить в Италию 11 дивизий, чтобы укрепить союзника. Итальянская армия на определенное время лишилась способности вести крупные наступательные операции.Потери итальянской армии составляли 265 тыс. человек пленными, 40 тыс. убитыми и ранеными. Кроме того, больше число солдат разбежалось, или находилось в госпиталях. Большой урон был нанесен материальной части: утрачено более 4800 орудий и минометов, 3 тыс. пулеметов, 22 авиационных парка, большое количество ручного стрелкового оружия и огромное количество различного военного имущества и припасов (часть успели уничтожить, но ещё больше захватил противник). Потери австро-германской армии составили около 70 тыс. человек.Катастрофа под Капоретто вынудило союзников пойти на более тесное взаимодействие. Ранее сотрудничество в основном ограничивалось пустыми разговорами и стремление Парижа и Лондона «воевать до последнего русского солдата». 5 – 6 ноября 1917 года на совещании в Рапалло было решено создать Верховный военный совет, в который входили главы союзных правительств. Им в помощь учреждался Военный комитет, где Франция была представлена Фошем, Великобритания Генри Вильсоном, а Италия – Кадорной. Сам Высший военный совет стран Антанты был создан уже после прорыва германской армии на Французском фронте весной 1918 года. В него вошли главы правительств и представители генеральных штабов Франции, Англии, Италии и США.Итальянские пленныеИсточники:Виллари Л. Война на итальянском фронте 1915—1918 гг. Пер. с англ. М., 1936.Зайончковский А. М. Первая мировая война. — СПб.: Полигон, 2000.История Первой мировой войны 1914—1918 гг. / под редакцией И. И. Ростунова. — М.: Наука, 1975.Конкэ. Сражение под Капоретто (1917 г.). — М.: Воениздат НКО СССР, 1940.Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг. – Минск.: Харвест, АСТ, 2005.Строков А. А. Вооруженные силы и военное искусство в первой мировой войне. М., 1974.