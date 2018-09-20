Турецкий армагеддон. Как погибла Османская империя
100 лет назад, 19 сентября 1918 года, британские войска начали самую блестящую операцию на Ближнем Востоке в ходе войны – битву при Мегиддо, или Армагеддонскую битву. В турецкоязычных источниках эта операция известна под названиями «Разгром в Наблусе», или «Битва при Наблусе». Палестинская операция, в короткие сроки привела к капитуляции еще одну союзницу Германии — Османскую империю.
Ситуация на фронте
Кампания 1917 года на Месопотамском и Палестинском фронтах оказалась успешной для Антанты. В Месопотамии англичане при содействии русского корпуса Баратова нанесли поражение 6-й турецкой армии в районе Кут-эль-Амара, заняли Багдад.
На Палестинском фронте 31 октября 1917 года началась битва за Беэр-Шеву. 6 ноября османский фронт у Газы и Беэр-Шевы был прорван и турецкие войска начали общее отступление. Союзники вторглись в Палестину и захватили важнейшие населённые пункты — Яффу и Иерусалим. Дальнейшее наступление развивалось чрезвычайно медленно. К концу года утомленность войск и особенно начавшиеся дожди, и бездорожье заставили англичан прекратить наступление. На фронте наступило затишье, которое продолжалось и в начале 1918 года. Британское командование занималось улучшением путей сообщения и строительством железной дороги.
21 января 1918 г. Высший военный совет Антанты принял решение «предпринять решительное наступление на Турцию в целях уничтожения турецких армий и сокрушения сопротивления турок». Положение Османской империи в этот период было критическим. Турецкая армия испытывала острый недостаток вооружения и боеприпасов. Экономика – промышленность, финансы, торговля, сельское хозяйство, которые в мирное время еле дышали, рухнули под тяжестью военных проблем и бездарной политики правительства. Народ и войска голодали. Вещевое снабжение фактически прекратилось. Наблюдался рост эпидемических заболеваний. Солдаты массово дезертировали, численность армии постоянно уменьшалась. Корпуса, которые отправляли на фронт в 1917 году, теряли на пути к передовой до 40% личного состава. В армейских частях обычным делом стали самоубийства и членовредительство. Дезертиры создавали бандитские, четнические отряды, которые отвечали на террор государства, армии и полиции своим террором. Борясь с дезертирством, бандитизмом и сопротивлением национальных меньшинств власти отвечали ещё большей жестокостью. Карательные отряды уничтожали и сжигали целые целения, опустошали области. Таким образом, боеспособность турецкой армии резко упала, а сама страна разваливалась, тонула в хаосе.
Кроме того, турецкое военно-политическое руководство затеяло интервенцию на Кавказе, пользуясь развалом и смутой в России. То есть войска, которые могли бы подкрепить оборону в Месопотамском и Сирийско-Палестинском фронтах, действовали на Кавказе. Брест-Литовский мир от 3 марта 1918 года устанавливал мир между Османской империей и Советской Россией. Однако младотурецкое правительство затеяло интервенцию в Закавказье, ещё надеясь создать «общетюркскую» империю и вознаградить себя за потери в Хиджазе, Палестине и Ираке. В конце апреля 1918 года турки захватили Карс и Батум. Турецкая агентура активно действовала среди горцев Северного Кавказа подзуживая их к восстанию. 15 мая 1918 года турки взяли Александрополь, 15 сентября захватили Баку. Оккупанты устроили в Баку кровавую бойню, вырезали тысячи армян. Военная авантюра турецкой армии на Кавказе, жадность младотурецкого правительства, облегчила британцам разгром Османской империи.
На Месопотамском фронте боевые действия начались в марте 1918 года. Войска 6-й турецкой армии растянулись на 500-километровом фронте от Ханата-Макинского до Евфрата. Силы англичан включали шесть пехотных, кавалерийскую дивизию и многочисленные отдельные части — всего 447 тыс. человек (в боевых частях на передовой было 170 тыс. человек). На мосульском направлении английские войска заняли ряд населенных пунктов (Хит, Кифри, Туз, Киркук), но потом оставили их и отошли на свои прежние позиции севернее Багдада. С мая до сентября было затишье, во время которого англичане вели подготовку к более крупным операциям.
Источник карты: А. М. Зайончковский. Мировая война 1914-1918 гг.
Планы и силы сторон
На Сирийско-Палестинском театре в конце апреля 1918 г. намечалось осуществить наступление с целью разгрома турецкой армии. Англичанами были выполнены большие работы по улучшению путей подвоза, построена железная дорога до Рантие. Но весеннее наступление германской армии на Французском фронте сорвало планы британцев в Палестине. Пришлось войска отсюда перебросить во Францию, а в Палестине ограничиться локальными операциями. После того как во Франции германское наступление стало выдыхаться, англичане вернулись к подготовке наступления в Палестине. Английские войска под началом Эдмунда Алленби, получившие подкрепления, насчитывали 69 тыс. человек (в том числе 12 тыс. кавалерии, 540 орудий и 90 самолетов).
Турецкие 4-я, 7-я и 8-я армии занимали оборону на фронте от берега Средиземного моря до северной оконечности Мертвого моря и еще 30-40 км восточное р. Иордан. Главное командование турецкими войсками в Палестине в феврале 1918 г. было возложено на германского генерала Лимана фон Сандерса. Каждая турецкая армия состояла из нескольких дивизий, но такого слабого состава, что численность армии едва составляла одну нормальную дивизию. Общая численность турецких войск в Палестине составляла 34 тыс. человек (в том числе 2 тыс. кавалерии), 402 орудия и 25 самолетов. Турецкое командование планировало перейти в наступление в конце февраля — начале марта 1918 года, чтобы отбросить английские войска и ликвидировать угрозу, которую они представляли не только для Палестины и Сирии, но и для Южной Анатолии и Месопотамского фронта. Но из-за развала армии, снабжения и военной авантюры на Кавказе атаковать не решились.
Замысел британского командования заключался в том, чтобы нанести мощные удары на флангах и окружить главные силы турок. Развитие успеха возлагалось на конницу («конный корпус пустыни» — три дивизии), для чего она сосредоточивалась на левом фланге в районе Яффы. На правом фланге операция обеспечивалась отрядами восставших против турок арабов. В целях достижения внезапности широко применялись меры оперативной маскировки (дезинформация, ложные перегруппировки, имитация работы крупных штабов, макеты). Так, на востоке Палестины, в долине реки Иордан, британцы соорудили ложный военный лагерь с 15 тысячами лошадиных чучел, чтобы турки думали, что основной удар будет здесь, а не в приморской полосе. Также сюда перебрасывали демонстративно, днем, пешим шагом и с максимумом шума, пехоту, а ночью тайно вывозили ее назад на грузовиках в приморский район.
Вступление британской армии генерала Алленби в Иерусалим
Сражение
Наступление англичан началось в 4 часа 30 минут 19 сентября. После 15-минутной мощной артиллерийской подготовки пехота под прикрытием огневого вала двинулась в атаку. Британские и индийские пехотные дивизии атаковали турецкие позиции в районе Шарона и прорвали на фронте 13 километров в ширину все оборонительные позиции, окружив два турецких корпуса в прилегающих горах. Индийские и австралийские части захватили узлы связи в глубине османской обороны, а британские самолеты бомбардировками парализовали работу штаба турецких войск, что разрушило управление войсками. Одновременно другая успешная атака британцев прошла в 20 километрах к востоку, в районе Наблуса (город был захвачен уже к 20 сентября). Атакующие со стороны моря и со стороны Наблуса соединились в 20 километрах к северу, в районе Мегиддо, замкнув кольцо окружения.
Турецкий фронт был прорван от Рафата до моря (40 км по фронту) и в прорыв вошел кавалерийский корпус, продвинувшийся к концу дня на 40 км в глубину. В окружающих городах произошла серия небольших сражений с пытавшимися прорваться из окружения деморализованными турками: под Назаретом, который был занят британцами 21 сентября, вблизи городков Дженин и Афула. В Назарете, где размещался штаб турецкой армии, в плен едва не взяли командующего фон Сандерса. Развивая продвижение на север, 23 сентября союзники заняли Хайфу, а затем и лежащую в 10 километрах к северу Акру. Одновременно арабские союзники британцев ещё с 17 сентября атаковали важный транспортный узел в Деръа (на юге Сирии), через который шло снабжение турецких армий, и разрушили железнодорожные пути. 21 сентября британские части начали наносить удар и в долине реки Иордан в направлении Аммана. Не имея сил оказать серьезное сопротивление, оставшиеся турецкие войска обратились в бегство. В результате за неделю турки в Палестине были разгромлены и фактически перестали существовать как военная сила. Из всего состава османских войск в Палестине лишь 6 тыс. солдат избежали попадания в плен.
Индийская кавалерия в Хайфе. 1918 год
Таким образом, турки в Палестине были разгромлены, а в Сирии уже и не сопротивлялись. Сыграло свою численное и качественное превосходство союзных войск. Турецкая армия уже настолько разложилась, что после первых неудач не могла собраться с силами, перегруппироваться, перебросить резервы и дать отпор противнику на новых позициях. Началась полная катастрофа турецкой армии и страны, подготовленная прежними годами. Большую роль в успешном осуществлении операции сыграла британская авиация. Захватив господство в воздухе благодаря своему значительному численному превосходству, она подвергла бомбардировке и обстрелу с воздуха штабы турок, нарушив связь и управление войсками.
Британский военный историк Нейл Грант писал: «В ходе самой битвы не было яростных стычек: победа была достигнута превосходством стратегии, плюс преобладанием в численности солдат и вооружения, а также благодаря стремительной подвижности сравнительно легковооруженных частей. ... Алленби также обладал полным контролем в воздухе, осуществляя его столь эффективно, что турецкие самолеты вовсе не могли подняться с земли, а успешные бомбардировки телеграфных и телефонных центров нарушили турецкие линии связи. Когда кавалерия прорвалась к Назарету где был турецкий генеральный штаб, командующие сами еле унесли ноги».
Сам Эдмунд Алленби писал: «Я проходил мимо госпиталя и сказал раненым, что они сделали самое главное в войне — полностью разгромили две армии за 36 часов! 7-й и 8-й турецкой армии в настоящее время не существует, а это были лучшие войска в Турецкой империи». Союзники поражались, как турецкая армия, которая сопротивлялась им почти четыре года, столь быстро разрушилась в считанные дни.
Турецкие пленные, захваченные во время битвы при Мегиддо
Преследование противника
После этого союзники уже наступали, практически не встречая сопротивление противника. 25 сентября австралийская кавалерия прорвалась к Галилейскому морю и захватила город Тверия. Небольшой османский гарнизон города не ожидал появления здесь врагов и был застигнут врасплох. Турки предпочли капитулировать. Также в этот день был разгромлен небольшой османо-германский военный лагерь в Самахе на берегу Галилейского моря. Турки потерпели крупную неудачу и в районе Аммана. Город имел сильные укрепления и естественную защиту в виде болот. Но защищался только сутки и 2,5 тыс. турецкий гарнизон предпочел сложить оружие. 27 сентября арабские союзники британцев заняли город Деръа, а англичане — мост Дочерей Иакова через Иордан. К 30 сентября союзники стояли уже в Эль-Кисве (в 10 километрах к югу от Дамаска), вступив в пределы Сирии.
1 октября британцы заняли Дамаск, победителей возглавляли легендарный британский разведчик Томас Лоуренс и сын бывшего шерифа Мекки и короля Хиджаза Фейсал ибн Хусейн, ставший впоследствии королем Сирии, а затем и Ирака. В Дамаске англичанам, австралийцам и арабам сдалось в плен до 12 тыс. деморализованных турок, среди которых было много раненых, больных и истощенных солдат. Многие из них вскоре умерли из-за недостаточной медицинской помощи. Англичане вели наступление на север и вдоль Средиземного моря: 4 октября ими был захвачен город Тир. Турки здесь войск почти не имели и сопротивления не оказывали. К 7 октября британские войска подошли к Бейруту, а в самом городе был высажен французский десант. В городе пленили около 600 османских солдат. Они капитулировали без сопротивления, но британские солдаты и офицеры жаловались на сильное переутомление от погони за турками через Палестины и Ливан. Вот слова одного из офицеров: «Если бы меня спросили, как я себя чувствую, то должен сказать, что как калека. Надеюсь, что я никогда больше не испытаю подобного марша, где люди топают со впалыми щеками и вытаращенными глазами, три недели ничего не ели кроме печенья».
Турецкая траншея у Мёртвого моря. 1918 год
10 октября британцы заняли город Баальбек, 13 октября другой отряд, передвигавшийся на верблюдах и бронемашинах, вступил в город Триполи. 14 октября был занят Райяк. Уцелевшие отряды турок отступали вглубь Сирии и пытались организовать оборону в районе города Хомс. Но и здесь им не удалось закрепиться. 16 октября британские войска окружили и захватили Хомс. Стремительный бросок от Дамаска был осуществлен на автомобилях, а штурм города происходил с участием бронеавтомобилей. Но пленить в Хомсе удалось не много турок, большинству удалось ускользнуть и бежать дальше на север к городу Алеппо.
25 октября основным местом боев стал уже самый север Сирии, где объединенным войскам арабов и англичан осталось взять последний рубеж обороны турок — крупный город Алеппо. Город имел стратегическое значение и был важным транспортным узлом. В Алеппо были стянуты последние остатки турецких войск с Палестинского фронта - около 24 тысяч солдат и офицеров. Их пытался хоть как-то организовать генерал Мустафа Кемаль-паша (будущий основатель Турецкой республики Ататюрк). Бывший главнокомандующий турецкими войсками в Палестине германский генерал фон Сандерс фактически бросил свое войско на произвол судьбы и бежал. Алеппо был атакован силами арабской кавалерии во главе с принцем Фейсалом при поддержке британских бронемашин. Союзники захватили позиции к югу от Алеппои к 10 часам утра британские броневики ворвались в Алеппо. Одновременно в 80 километрах к западу от города на побережье Средиземного моря британцы подошли к Александретте. Мустафа Кемаль, опасавшийся очередного окружения, начал спешно отводить свои войска. К вечеру британцы захватили Алеппо. Это сравнительно небольшое сражение стало последним на Палестинском фронте.
В этот же период британцы одержали победу в Месопотамии. Новое наступление англичан на Мосул началось в середине октября 1918 г. В течение одной недели 6-я турецкая армия потерпела сокрушительное поражение при Калат-Шерате. В плен к англичанам сдались 11 300 турецких солдат и офицеров при 51 артиллерийском орудии. Англичане вышли к южным границам Мосульского вилайета и 31 октября свободно вошли в Мосул.
Битва при Мегиддо. Британский патруль с бронеавтомобилем
Итоги
В ходе осенних операций кампании 1918 г. на Ближневосточном театре турецкая армия потерпела сокрушительное поражение. В этих боях было пленено 75 тыс. турецких солдат, в руки англичан попала масса оружия, включая 360 орудий. Во многом это было связано с захватнической политикой младотурецкого правительства на Кавказе. Турки бросились на захват Кавказа и не смогли укрепить фронт в Месопотамии и в Палестине, хотя прежние кампании показали, что именно там союзники и далее будут атаковать. В итоге войска Антанты захватили значительную часть Месопотамии, всю Палестину и почти всю Сирию. Османская империя перед лицом полной катастрофы, оказалась в тяжелом положении, которое усугублялось ещё и капитуляцией Болгарии. То есть союзники, после сдачи Софии, получили возможность начать наступление на Константинополь с Балканского полуострова.
5 октября турецкое правительство обратилось к президенту США Вильсону с предложением мира. Одновременно оно пыталось завязать непосредственные переговоры с Англией и Францией. Но союзники, особенно англичане, не торопились с ответом, пока не были захвачены Мосул и Алеппо. Переговоры о перемирии официально начались только 27 октября. Они велись на английском военном корабле «Форсайт» в порту Мудроc на острове Лемнос, в то время захваченном англичанами.
30 октября 1918 г. в Мудросе на борту английского линкора «Агамемнон» Турция подписала тяжелые условия перемирия. От имени Антанты договор был подписан адмиралом Кальторпом от имени Турции — министр военно-морского флота Хюсейн Рауф. Турция обязалась открыть проливы для прохода кораблей союзников в Черное море, форты Дарданелл и Босфора передавались победителям. В распоряжение Антанты передавались все остальные морские порты на Чёрном и Средиземном морях. Весь турецкий военно-морской флот передавался союзникам. Стамбул полностью порывал отношения с союзниками (Германией и Австро-Венгрией). Сухопутная армия подлежала немедленной демобилизации. Разрешалось оставить лишь небольшую часть сил, необходимую для охраны границ и поддержания внутреннего порядка. Все запасы вооружения, боеприпасов и военного снаряжения передавались союзникам. Перемирие зафиксировало оккупацию союзниками арабских земель. Также войскам Антанты предоставлялось право занять любые военно-стратегические и экономические пункты, в стране, установить свой контроль над её железными дорогами, транспортом, запасами топлива и продовольствия. Особо оговаривалось за союзниками право оккупировать Батум и Баку, тогда еще занятые турками. В полдень 31 октября 1918 г., на следующий день после заключения перемирия, военные действия на Сирийско-Палестинском и Месопотамском фронтах были прекращены.
Политика прежнего руководства Турции потерпела полный крах и привела к гибели империи. В ночь на 3 ноября 1918 года вожди Османской империи — Энвер-паша, Талаат-паша, Джемаль-паша, видные руководители центрального комитета партии и другие высокопоставленные чиновники погрузились на германский военный корабль и бежали из Стамбула в Одессу, а оттуда — в Германию. Младотурецкая партия была распущена. Сразу же после подписания перемирия державы Антанты приступили к оккупации важнейших военно-стратегических районов бывшей Турецкой империи. Уже 13 ноября союзные войска Англии, Франции, Италии, а через некоторое время и США вошли в бухту Золотой Рог, высадили десанты в Константинополе и заняли укреплённые районы Черноморских проливов, появились в турецких портах Средиземного и Чёрного морей. В Месопотамии, ссылаясь на необходимость обеспечить безопасность коммуникаций своих войск, британцы оккупировали нефтяной район Мосула. Англичане также заняли важный порт на Средиземном море — Александретту, установили контроль над Анатолийско-Багдадской железной дорогой и черноморскими портами. В конце 1918 – начале 1919 года англо-французские войска оккупировали Юго-Восточную Анатолию, а греки, высадившись в Измире, начали движение в Анатолию с запада.
Это был крах Османской империи. «Восточный вопрос» решался в пользу западных великих держав путём фактического уничтожения османской государственности и оккупации Турции. Также Запад использовал расчленение Турции для активизации своей интервенции на Юге России.
Ситуация на фронте
Кампания 1917 года на Месопотамском и Палестинском фронтах оказалась успешной для Антанты. В Месопотамии англичане при содействии русского корпуса Баратова нанесли поражение 6-й турецкой армии в районе Кут-эль-Амара, заняли Багдад.
На Палестинском фронте 31 октября 1917 года началась битва за Беэр-Шеву. 6 ноября османский фронт у Газы и Беэр-Шевы был прорван и турецкие войска начали общее отступление. Союзники вторглись в Палестину и захватили важнейшие населённые пункты — Яффу и Иерусалим. Дальнейшее наступление развивалось чрезвычайно медленно. К концу года утомленность войск и особенно начавшиеся дожди, и бездорожье заставили англичан прекратить наступление. На фронте наступило затишье, которое продолжалось и в начале 1918 года. Британское командование занималось улучшением путей сообщения и строительством железной дороги.
21 января 1918 г. Высший военный совет Антанты принял решение «предпринять решительное наступление на Турцию в целях уничтожения турецких армий и сокрушения сопротивления турок». Положение Османской империи в этот период было критическим. Турецкая армия испытывала острый недостаток вооружения и боеприпасов. Экономика – промышленность, финансы, торговля, сельское хозяйство, которые в мирное время еле дышали, рухнули под тяжестью военных проблем и бездарной политики правительства. Народ и войска голодали. Вещевое снабжение фактически прекратилось. Наблюдался рост эпидемических заболеваний. Солдаты массово дезертировали, численность армии постоянно уменьшалась. Корпуса, которые отправляли на фронт в 1917 году, теряли на пути к передовой до 40% личного состава. В армейских частях обычным делом стали самоубийства и членовредительство. Дезертиры создавали бандитские, четнические отряды, которые отвечали на террор государства, армии и полиции своим террором. Борясь с дезертирством, бандитизмом и сопротивлением национальных меньшинств власти отвечали ещё большей жестокостью. Карательные отряды уничтожали и сжигали целые целения, опустошали области. Таким образом, боеспособность турецкой армии резко упала, а сама страна разваливалась, тонула в хаосе.
Кроме того, турецкое военно-политическое руководство затеяло интервенцию на Кавказе, пользуясь развалом и смутой в России. То есть войска, которые могли бы подкрепить оборону в Месопотамском и Сирийско-Палестинском фронтах, действовали на Кавказе. Брест-Литовский мир от 3 марта 1918 года устанавливал мир между Османской империей и Советской Россией. Однако младотурецкое правительство затеяло интервенцию в Закавказье, ещё надеясь создать «общетюркскую» империю и вознаградить себя за потери в Хиджазе, Палестине и Ираке. В конце апреля 1918 года турки захватили Карс и Батум. Турецкая агентура активно действовала среди горцев Северного Кавказа подзуживая их к восстанию. 15 мая 1918 года турки взяли Александрополь, 15 сентября захватили Баку. Оккупанты устроили в Баку кровавую бойню, вырезали тысячи армян. Военная авантюра турецкой армии на Кавказе, жадность младотурецкого правительства, облегчила британцам разгром Османской империи.
На Месопотамском фронте боевые действия начались в марте 1918 года. Войска 6-й турецкой армии растянулись на 500-километровом фронте от Ханата-Макинского до Евфрата. Силы англичан включали шесть пехотных, кавалерийскую дивизию и многочисленные отдельные части — всего 447 тыс. человек (в боевых частях на передовой было 170 тыс. человек). На мосульском направлении английские войска заняли ряд населенных пунктов (Хит, Кифри, Туз, Киркук), но потом оставили их и отошли на свои прежние позиции севернее Багдада. С мая до сентября было затишье, во время которого англичане вели подготовку к более крупным операциям.
Источник карты: А. М. Зайончковский. Мировая война 1914-1918 гг.
Планы и силы сторон
На Сирийско-Палестинском театре в конце апреля 1918 г. намечалось осуществить наступление с целью разгрома турецкой армии. Англичанами были выполнены большие работы по улучшению путей подвоза, построена железная дорога до Рантие. Но весеннее наступление германской армии на Французском фронте сорвало планы британцев в Палестине. Пришлось войска отсюда перебросить во Францию, а в Палестине ограничиться локальными операциями. После того как во Франции германское наступление стало выдыхаться, англичане вернулись к подготовке наступления в Палестине. Английские войска под началом Эдмунда Алленби, получившие подкрепления, насчитывали 69 тыс. человек (в том числе 12 тыс. кавалерии, 540 орудий и 90 самолетов).
Турецкие 4-я, 7-я и 8-я армии занимали оборону на фронте от берега Средиземного моря до северной оконечности Мертвого моря и еще 30-40 км восточное р. Иордан. Главное командование турецкими войсками в Палестине в феврале 1918 г. было возложено на германского генерала Лимана фон Сандерса. Каждая турецкая армия состояла из нескольких дивизий, но такого слабого состава, что численность армии едва составляла одну нормальную дивизию. Общая численность турецких войск в Палестине составляла 34 тыс. человек (в том числе 2 тыс. кавалерии), 402 орудия и 25 самолетов. Турецкое командование планировало перейти в наступление в конце февраля — начале марта 1918 года, чтобы отбросить английские войска и ликвидировать угрозу, которую они представляли не только для Палестины и Сирии, но и для Южной Анатолии и Месопотамского фронта. Но из-за развала армии, снабжения и военной авантюры на Кавказе атаковать не решились.
Замысел британского командования заключался в том, чтобы нанести мощные удары на флангах и окружить главные силы турок. Развитие успеха возлагалось на конницу («конный корпус пустыни» — три дивизии), для чего она сосредоточивалась на левом фланге в районе Яффы. На правом фланге операция обеспечивалась отрядами восставших против турок арабов. В целях достижения внезапности широко применялись меры оперативной маскировки (дезинформация, ложные перегруппировки, имитация работы крупных штабов, макеты). Так, на востоке Палестины, в долине реки Иордан, британцы соорудили ложный военный лагерь с 15 тысячами лошадиных чучел, чтобы турки думали, что основной удар будет здесь, а не в приморской полосе. Также сюда перебрасывали демонстративно, днем, пешим шагом и с максимумом шума, пехоту, а ночью тайно вывозили ее назад на грузовиках в приморский район.
Вступление британской армии генерала Алленби в Иерусалим
Сражение
Наступление англичан началось в 4 часа 30 минут 19 сентября. После 15-минутной мощной артиллерийской подготовки пехота под прикрытием огневого вала двинулась в атаку. Британские и индийские пехотные дивизии атаковали турецкие позиции в районе Шарона и прорвали на фронте 13 километров в ширину все оборонительные позиции, окружив два турецких корпуса в прилегающих горах. Индийские и австралийские части захватили узлы связи в глубине османской обороны, а британские самолеты бомбардировками парализовали работу штаба турецких войск, что разрушило управление войсками. Одновременно другая успешная атака британцев прошла в 20 километрах к востоку, в районе Наблуса (город был захвачен уже к 20 сентября). Атакующие со стороны моря и со стороны Наблуса соединились в 20 километрах к северу, в районе Мегиддо, замкнув кольцо окружения.
Турецкий фронт был прорван от Рафата до моря (40 км по фронту) и в прорыв вошел кавалерийский корпус, продвинувшийся к концу дня на 40 км в глубину. В окружающих городах произошла серия небольших сражений с пытавшимися прорваться из окружения деморализованными турками: под Назаретом, который был занят британцами 21 сентября, вблизи городков Дженин и Афула. В Назарете, где размещался штаб турецкой армии, в плен едва не взяли командующего фон Сандерса. Развивая продвижение на север, 23 сентября союзники заняли Хайфу, а затем и лежащую в 10 километрах к северу Акру. Одновременно арабские союзники британцев ещё с 17 сентября атаковали важный транспортный узел в Деръа (на юге Сирии), через который шло снабжение турецких армий, и разрушили железнодорожные пути. 21 сентября британские части начали наносить удар и в долине реки Иордан в направлении Аммана. Не имея сил оказать серьезное сопротивление, оставшиеся турецкие войска обратились в бегство. В результате за неделю турки в Палестине были разгромлены и фактически перестали существовать как военная сила. Из всего состава османских войск в Палестине лишь 6 тыс. солдат избежали попадания в плен.
Индийская кавалерия в Хайфе. 1918 год
Таким образом, турки в Палестине были разгромлены, а в Сирии уже и не сопротивлялись. Сыграло свою численное и качественное превосходство союзных войск. Турецкая армия уже настолько разложилась, что после первых неудач не могла собраться с силами, перегруппироваться, перебросить резервы и дать отпор противнику на новых позициях. Началась полная катастрофа турецкой армии и страны, подготовленная прежними годами. Большую роль в успешном осуществлении операции сыграла британская авиация. Захватив господство в воздухе благодаря своему значительному численному превосходству, она подвергла бомбардировке и обстрелу с воздуха штабы турок, нарушив связь и управление войсками.
Британский военный историк Нейл Грант писал: «В ходе самой битвы не было яростных стычек: победа была достигнута превосходством стратегии, плюс преобладанием в численности солдат и вооружения, а также благодаря стремительной подвижности сравнительно легковооруженных частей. ... Алленби также обладал полным контролем в воздухе, осуществляя его столь эффективно, что турецкие самолеты вовсе не могли подняться с земли, а успешные бомбардировки телеграфных и телефонных центров нарушили турецкие линии связи. Когда кавалерия прорвалась к Назарету где был турецкий генеральный штаб, командующие сами еле унесли ноги».
Сам Эдмунд Алленби писал: «Я проходил мимо госпиталя и сказал раненым, что они сделали самое главное в войне — полностью разгромили две армии за 36 часов! 7-й и 8-й турецкой армии в настоящее время не существует, а это были лучшие войска в Турецкой империи». Союзники поражались, как турецкая армия, которая сопротивлялась им почти четыре года, столь быстро разрушилась в считанные дни.
Турецкие пленные, захваченные во время битвы при Мегиддо
Преследование противника
После этого союзники уже наступали, практически не встречая сопротивление противника. 25 сентября австралийская кавалерия прорвалась к Галилейскому морю и захватила город Тверия. Небольшой османский гарнизон города не ожидал появления здесь врагов и был застигнут врасплох. Турки предпочли капитулировать. Также в этот день был разгромлен небольшой османо-германский военный лагерь в Самахе на берегу Галилейского моря. Турки потерпели крупную неудачу и в районе Аммана. Город имел сильные укрепления и естественную защиту в виде болот. Но защищался только сутки и 2,5 тыс. турецкий гарнизон предпочел сложить оружие. 27 сентября арабские союзники британцев заняли город Деръа, а англичане — мост Дочерей Иакова через Иордан. К 30 сентября союзники стояли уже в Эль-Кисве (в 10 километрах к югу от Дамаска), вступив в пределы Сирии.
1 октября британцы заняли Дамаск, победителей возглавляли легендарный британский разведчик Томас Лоуренс и сын бывшего шерифа Мекки и короля Хиджаза Фейсал ибн Хусейн, ставший впоследствии королем Сирии, а затем и Ирака. В Дамаске англичанам, австралийцам и арабам сдалось в плен до 12 тыс. деморализованных турок, среди которых было много раненых, больных и истощенных солдат. Многие из них вскоре умерли из-за недостаточной медицинской помощи. Англичане вели наступление на север и вдоль Средиземного моря: 4 октября ими был захвачен город Тир. Турки здесь войск почти не имели и сопротивления не оказывали. К 7 октября британские войска подошли к Бейруту, а в самом городе был высажен французский десант. В городе пленили около 600 османских солдат. Они капитулировали без сопротивления, но британские солдаты и офицеры жаловались на сильное переутомление от погони за турками через Палестины и Ливан. Вот слова одного из офицеров: «Если бы меня спросили, как я себя чувствую, то должен сказать, что как калека. Надеюсь, что я никогда больше не испытаю подобного марша, где люди топают со впалыми щеками и вытаращенными глазами, три недели ничего не ели кроме печенья».
Турецкая траншея у Мёртвого моря. 1918 год
10 октября британцы заняли город Баальбек, 13 октября другой отряд, передвигавшийся на верблюдах и бронемашинах, вступил в город Триполи. 14 октября был занят Райяк. Уцелевшие отряды турок отступали вглубь Сирии и пытались организовать оборону в районе города Хомс. Но и здесь им не удалось закрепиться. 16 октября британские войска окружили и захватили Хомс. Стремительный бросок от Дамаска был осуществлен на автомобилях, а штурм города происходил с участием бронеавтомобилей. Но пленить в Хомсе удалось не много турок, большинству удалось ускользнуть и бежать дальше на север к городу Алеппо.
25 октября основным местом боев стал уже самый север Сирии, где объединенным войскам арабов и англичан осталось взять последний рубеж обороны турок — крупный город Алеппо. Город имел стратегическое значение и был важным транспортным узлом. В Алеппо были стянуты последние остатки турецких войск с Палестинского фронта - около 24 тысяч солдат и офицеров. Их пытался хоть как-то организовать генерал Мустафа Кемаль-паша (будущий основатель Турецкой республики Ататюрк). Бывший главнокомандующий турецкими войсками в Палестине германский генерал фон Сандерс фактически бросил свое войско на произвол судьбы и бежал. Алеппо был атакован силами арабской кавалерии во главе с принцем Фейсалом при поддержке британских бронемашин. Союзники захватили позиции к югу от Алеппои к 10 часам утра британские броневики ворвались в Алеппо. Одновременно в 80 километрах к западу от города на побережье Средиземного моря британцы подошли к Александретте. Мустафа Кемаль, опасавшийся очередного окружения, начал спешно отводить свои войска. К вечеру британцы захватили Алеппо. Это сравнительно небольшое сражение стало последним на Палестинском фронте.
В этот же период британцы одержали победу в Месопотамии. Новое наступление англичан на Мосул началось в середине октября 1918 г. В течение одной недели 6-я турецкая армия потерпела сокрушительное поражение при Калат-Шерате. В плен к англичанам сдались 11 300 турецких солдат и офицеров при 51 артиллерийском орудии. Англичане вышли к южным границам Мосульского вилайета и 31 октября свободно вошли в Мосул.
Битва при Мегиддо. Британский патруль с бронеавтомобилем
Итоги
В ходе осенних операций кампании 1918 г. на Ближневосточном театре турецкая армия потерпела сокрушительное поражение. В этих боях было пленено 75 тыс. турецких солдат, в руки англичан попала масса оружия, включая 360 орудий. Во многом это было связано с захватнической политикой младотурецкого правительства на Кавказе. Турки бросились на захват Кавказа и не смогли укрепить фронт в Месопотамии и в Палестине, хотя прежние кампании показали, что именно там союзники и далее будут атаковать. В итоге войска Антанты захватили значительную часть Месопотамии, всю Палестину и почти всю Сирию. Османская империя перед лицом полной катастрофы, оказалась в тяжелом положении, которое усугублялось ещё и капитуляцией Болгарии. То есть союзники, после сдачи Софии, получили возможность начать наступление на Константинополь с Балканского полуострова.
5 октября турецкое правительство обратилось к президенту США Вильсону с предложением мира. Одновременно оно пыталось завязать непосредственные переговоры с Англией и Францией. Но союзники, особенно англичане, не торопились с ответом, пока не были захвачены Мосул и Алеппо. Переговоры о перемирии официально начались только 27 октября. Они велись на английском военном корабле «Форсайт» в порту Мудроc на острове Лемнос, в то время захваченном англичанами.
30 октября 1918 г. в Мудросе на борту английского линкора «Агамемнон» Турция подписала тяжелые условия перемирия. От имени Антанты договор был подписан адмиралом Кальторпом от имени Турции — министр военно-морского флота Хюсейн Рауф. Турция обязалась открыть проливы для прохода кораблей союзников в Черное море, форты Дарданелл и Босфора передавались победителям. В распоряжение Антанты передавались все остальные морские порты на Чёрном и Средиземном морях. Весь турецкий военно-морской флот передавался союзникам. Стамбул полностью порывал отношения с союзниками (Германией и Австро-Венгрией). Сухопутная армия подлежала немедленной демобилизации. Разрешалось оставить лишь небольшую часть сил, необходимую для охраны границ и поддержания внутреннего порядка. Все запасы вооружения, боеприпасов и военного снаряжения передавались союзникам. Перемирие зафиксировало оккупацию союзниками арабских земель. Также войскам Антанты предоставлялось право занять любые военно-стратегические и экономические пункты, в стране, установить свой контроль над её железными дорогами, транспортом, запасами топлива и продовольствия. Особо оговаривалось за союзниками право оккупировать Батум и Баку, тогда еще занятые турками. В полдень 31 октября 1918 г., на следующий день после заключения перемирия, военные действия на Сирийско-Палестинском и Месопотамском фронтах были прекращены.
Политика прежнего руководства Турции потерпела полный крах и привела к гибели империи. В ночь на 3 ноября 1918 года вожди Османской империи — Энвер-паша, Талаат-паша, Джемаль-паша, видные руководители центрального комитета партии и другие высокопоставленные чиновники погрузились на германский военный корабль и бежали из Стамбула в Одессу, а оттуда — в Германию. Младотурецкая партия была распущена. Сразу же после подписания перемирия державы Антанты приступили к оккупации важнейших военно-стратегических районов бывшей Турецкой империи. Уже 13 ноября союзные войска Англии, Франции, Италии, а через некоторое время и США вошли в бухту Золотой Рог, высадили десанты в Константинополе и заняли укреплённые районы Черноморских проливов, появились в турецких портах Средиземного и Чёрного морей. В Месопотамии, ссылаясь на необходимость обеспечить безопасность коммуникаций своих войск, британцы оккупировали нефтяной район Мосула. Англичане также заняли важный порт на Средиземном море — Александретту, установили контроль над Анатолийско-Багдадской железной дорогой и черноморскими портами. В конце 1918 – начале 1919 года англо-французские войска оккупировали Юго-Восточную Анатолию, а греки, высадившись в Измире, начали движение в Анатолию с запада.
Это был крах Османской империи. «Восточный вопрос» решался в пользу западных великих держав путём фактического уничтожения османской государственности и оккупации Турции. Также Запад использовал расчленение Турции для активизации своей интервенции на Юге России.
- Автор:
- Самсонов Александр
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