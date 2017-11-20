«Сталинский праздник»: операция «Уран»

19—20 ноября 1942 года советские войска осуществили прорыв на обоих флангах, на Дону и южнее Сталинграда, и начали охват немецких армий. Немецкое командование не ожидало такого масштабного наступления, и все попытки противника помешать окружению оказались запоздалыми и слабыми.Замысел наступательной операции в районе Сталинграда обсуждался в Ставке Верховного Главнокомандования уже в первой половине сентября 1942 года. «В это время, — пишет маршал А. М. Василевский, — у нас заканчивались формирование и подготовка стратегических резервов, в значительной части состоявших танковых и механизированных частей и соединений, вооруженных в большинстве своем средними и тяжелыми танками; были созданы запасы другой боевой техники и боеприпасов. Всё это позволяло Ставке уже в сентябре 1942 г. сделать вывод о возможности и целесообразности нанесения решительного удара по врагу в ближайшее же время… При обсуждении этих вопросов в Ставке, в котором принимали участие генерал Г. К. Жуков и я, было обусловлено, что намечаемое контрнаступление должно включать в себя две основные оперативные задачи: одну — по окружению и изоляции действующей непосредственно в районе города основной группировки немецких войск и другую — по уничтожению этой группировки».После войны у Сталинградской наступательной операции, как у любой победы, появилось много отцов. Н. Хрущев утверждал, что вместе с командующим Сталинградским фронтом А. И. Еременко представил в Ставку в конце сентября план будущего контрнаступления. Сам Еременко рассказал в мемуарах, что он выдвинул идею о сталинградских контрударах прямо в день своего назначения командующим фронтом. Можно сказать, что во второй половине сентября идея контрнаступления носилась в воздухе. Адмирал флота Н. Г. Кузнецов указал настоящего автора, который взял на себя ответственность за реализацию плана: «Нужно прямо сказать, что при огромном, а иногда и решающем значении роли полководцев, проводивших планы операции в жизнь, зарождение идеи в Ставке и воля Верховного Главнокомандующего определили успех сражения».План контрнаступления, получивший условное название «Уран», отличался смелость замысла. Наступление Юго-Западного. Донского и Сталинградского фронтов должно было развернуться на территории площадью в 400 кв. км. Войска, совершающие маневр по окружению противника, должны были с боями преодолеть расстояние до 120 — 140 км с севера и до 100 км — с юга. Планировали создать два фронта окружения вражеской группировки — внутренний и внешний.«Направления ударов русских, — пишет немецкий генерал и военный историк Курт Типпельскирх, — определялись самим начертанием линии фронта: левый фланг немецкой группировки тянулся почти на 300 км от Сталинграда до излучины Дона в районе Новой Калитвы, а короткий правый фланг, где располагались особенно слабые силы, начинался у Сталинграда и терялся в калмыцкой степи».На сталинградском направлении сконцентрировали большие силы. Юго-Западный фронт был усилен: двумя танковыми (1-м и 26-м) и одним кавалерийским (8-м) корпусами, а также рядом танковых и артиллерийских соединений и частей. Сталинградский фронт был усилен 4-м механизированным и 4-м кавалерийским корпусами, тремя механизированными и тремя танковыми бригадами. Донской фронт получил на усиление три стрелковые дивизии. Всего за сравнительно короткий срок (с 1 октября по 18 ноября) из резерва Ставки на усиление фронтов сталинградского направления было переброшено четыре танковых, два механизированных и два кавалерийских корпуса, 17 отдельных танковых бригад и полков, 10 стрелковых дивизий и 6 бригад, 230 артиллерийских и минометных полков. Советские войска имели в своем составе около 1135 тыс. человек, около 15 тыс. орудий и минометов, свыше 1,5 тыс. танков и самоходных артиллерийских орудий. Состав ВВС фронтов был доведен до 25 авиационных дивизий, имевших свыше 1,9 тыс. боевых самолетов. Общее количество расчетных дивизий в трех фронтах доходило до 75. Однако эта мощная группировка советских войск имела особенность — около 60% личного состава войск было молодое пополнение, не имевшее еще боевого опыта.В результате массирования сил и средств на направлениях главных ударов Юго-Западного и Сталинградского фронтов было создано значительное превосходство советских войск над противником: в людях — в 2-2,5 раза, артиллерии и танках — в 4-5 раз и более. Решающая роль в нанесении ударов отводилась 4 танковым и 2 механизированным корпусам.Немецкая зенитная батарея, захваченная бойцами советской 21-й армии под СталинградомВ начале ноября в район Сталинграда вновь прибыли генерал армии Г. К. Жуков, генерал-полковник А. М. Василевский, генерал-полковник артиллерии Н. Н. Воронов и другие представители Ставки. Они должны были совместно с командованием фронтов и армий провести непосредственно на местности подготовительную работу по осуществлению плана «Уран». 3 ноября Жуков провел итоговое совещание в войсках 5-й танковой армии Юго-Западного фронта. Помимо командования фронта и армии, в нем участвовали командиры корпусов и дивизий, войска которых предназначались для наступления на направлении главного удара. 4 ноября такое же совещание проходило в 21-й армии Юго-Западного фронта с участием командующего Донским фронтом. 9 и 10 ноября совещания проводились с командующими армиями, командирами соединений и командованием Сталинградского фронта.На северном участке 5-я танковая и 21-я армии Юго-Западного фронта под началом Н. Ф. Ватутина, наносившие главный удар, должны были наступать с плацдарма юго-западнее Серафимовича и из района Клетской, должны были прорвать оборону 3-й румынской армии и развивать наступление на юго-восток в общем направлении на Калач. Войска Донского фронта под командованием К. К. Рокоссовского — часть 65-й (бывшей 4-й танковой) и 24-й армий — наносили вспомогательные удары в общем направлении на хутор Вертячий с целью окружения сил противника в малой излучине Дона и отсечения их от главной немецкой группировки в районе Сталинграда. Перед ударной группировкой Сталинградского фронта под началом А. И. Ерёменко (51-я, 57-я и 64-я армии) ставилась задача развертывания наступления из района озер Сарпа, Цаца, Барманцак в северо-западном направлении для соединения с войсками Юго-Западного фронта.Поддержку наступающих войск обеспечивали: на Юго-Западном фронте — 2-я и 17-я воздушные армии, на Сталинградском — 8-я воздушная армия, на Донском — 16-я воздушная армия. Сталин придавал авиаподготовке операции особое значение. 12 ноября Верховный передал Жукову, что если авиаподготовка операции на Сталинградском и Юго-Западном фронтах неудовлетворительная, то операция кончится провалом. Опыт войны показывает, отмечал он, что успех операции зависит от превосходства в воздухе. Советская авиация должна выполнить три задачи: 1) сосредоточить свои действия в районе наступления ударных частей, подавить авиацию немцев и прочно прикрыть свои войска; 2) пробить дорогу наступающим частям путем систематической бомбежки стоящих против них немецких войск; 3) преследовать отступающие войска противника путем систематической бомбежки и штурмовых действий, чтобы окончательно расстроить их и не дать им закрепиться на ближайших рубежах обороны. Большое внимание было уделено усилению воздушных армий фронтов. В ноябре из резерва Ставки в состав 17-й воздушной армии прибыл 1-й смешанный авиационный корпус, в состав 8-й воздушной армии — 2-й смешанный авиационный корпус. Было решено также использовать в ходе контрнаступления крупные силы авиации дальнего действия.Ударные группировки советских войск, сосредоточенные севернее и южнее Сталинграда, должны были разгромить фланги сталинградской группировки врага и охватывающим движением замкнуть вокруг неё кольцо окружение в районе Советский, Калач. После уничтожения сталинградской группировки противника, наши войска должны были развить успех к Ростову, разбить немецкие войска на Северном Кавказе, развернуть наступление в Донбасс, на курском, брянском, харьковском направлениях.Советскому командованию, широко применившему методы маскировки и дезинформации, на этот раз удалось ввести противника в заблуждение относительно места, времени удара и сил, которыми предполагалось его нанести, Так, только для того чтобы обмануть немецкую авиаразведку, в различных местах через Дон построили 17 мостов, но лишь 5 из них предполагалось реально использовать. Как уже ранее отмечалось, противник не ждал масштабного наступления русских в районе Сталинграда. Наибольшую угрозу видели против группы армий «Центр». Верховное командование сухопутных войск (ОКХ) обсуждала возможность зимнего наступления русских войск против ржевского выступа; также вероятность наступление русских против северного фланга группы армий «Б» с выходом к Ростову и Азовскому морю. Командование 6-й армии и группы армий «Б» отслеживало концентрацию советских сил на плацдармах у Клетской и Серафимовича, прогнозировало скорое наступление противника в своей полосе, но недооценивало его масштабы. Так, несмотря на донесения о подготовке русских к наступлению, ОКХ приказало продолжать наступление для захвата Сталинграда вопреки возражениям командующего 6-й армией. Большинство штабных генералов сходились во мнении, что у русских нет сил для нанесения достаточно мощных ударов, что противник обескровлен боями в Сталинграде, и в этом они очень крупно просчитались.Колонна румынских солдат, захваченных под Сталинградом, движется мимо грузовика с красноармейцамиТаким образом, если даже командование противника под Сталинградом осенью 1942 г. стало замечать признаки готовящегося наступления советских войск, то ни о масштабах его, ни о времени, ни о составе ударных группировок, ни о направлении главных ударов оно не имело ясного представления. Находящееся далеко от фронта верховное командование немецких войск оказалось еще менее способным правильно оценить истинные размеры опасности, угрожавшей его сталинградской группировке.Генерал-полковник Иодль, начальник штаба оперативного руководства ОКВ (Верховное главнокомандование вермахта), впоследствии признал полную неожиданность советского наступления для верховного командования: «Мы полностью просмотрели сосредоточение крупных русских сил на фланге 6-й армии (на Дону). Мы абсолютно не имели представления о силе русских войск в этом районе. Раньше здесь ничего не было, и внезапно был нанесен удар большой силы, имевший решающее значение». Фактор внезапности стал важным преимуществом Красной Армии.Делая ставку на взятие Сталинграда во что бы то ни стало и, назначая все новые и новые сроки для этого, верховное командование, израсходовало в этих попытках свои резервы, практически лишилось возможности радикально упрочить положение своих войск на южном стратегическом фланге. В середине ноября противник имел на сталинградском направлении в качестве оперативных резервов всего шесть дивизий, которые были разбросаны на широком фронте. Командование группы армий «Б» стало выводить некоторые дивизии в резерв, планировало перегруппировать войска 6-й и 4-й танковой армий, чтобы создать более глубокое оперативное построение и укрепить фланги своей группировки. В резерв были выведены и подчинены 48-му танковому корпусу 22-я немецкая танковая дивизия в районе Перелазовского и 1-я румынская танковая дивизия — за 3-й румынской армией на рубеже р. Чир в районе Чернышевская. Южнее Сталинграда в район восточнее Котельниково еще в начале октября была переброшена 4-я румынская армия (первоначально её дивизии входили в состав немецкой 4-й танковой армии) с целью укрепить правый фланг сталинградской группировки. Но эти меры были запоздалыми и недостаточными, чтобы изменить ситуацию коренным образом.19 ноября 1942 г. перешли в наступление войска Юго-Западного и правого крыла Донского фронтов. Прорыв обороны противника производился одновременно на нескольких участках. Погода била туманная, нелетная. Поэтому пришлось отказаться от применения авиации. В 7 часов 30 минут залпом реактивных установок — «катюш» — началась артиллерийская подготовка. 3500 орудий и минометов громили оборону врага. Один час велся огонь на разрушение и двадцать минут — на подавление. Артподготовка нанесла большой урон врагу.В 8 часов 50 минут стрелковые дивизии 5-й танковой армии П. Л. Романенко и 21-й армии И. М. Чистякова вместе с танками непосредственной поддержки пехоты пошли в атаку. В первом эшелоне 5-й танковой армии находились 14-я и 47-я гвардейские, 119-я и 124-я стрелковые дивизии. Несмотря на мощную артиллерийскую подготовку, сначала румыны упорно сопротивлялись. Оставшиеся неподавленными огневые точки врага серьёзно замедляли движение наших войск. К 12 часам, преодолев первую позицию главной полосы обороны противника, советские дивизии продвинулись всего на 2 — 3 км. Тогда командующий армией решил ввести в бой эшелон развития успеха — 1-й и 26-й танковые корпуса. Оборона противника все еще не была прорвана, и брешь для вхождения в прорыв подвижных соединений отсутствовала. Танковые соединения обогнали пехоту и мощным ударом прорвали оборону врага. Румынские войска побежали, стали сдаваться в плен. С ходы был преодолен тыловой рубеж противника.Таким образом, подвижная группа 5-й танковой армии — 1-й и 26-й танковые корпуса — к середине первого дня наступления завершила прорыв тактической обороны противника и развивали дальнейшие действия в оперативной глубине, прокладывая путь пехоте. В образовавшуюся брешь (16 км по фронту и в глубину) во вторую половину дня был введен 8-й кавалерийский корпус.Артиллеристы — гвардейцы осматривают захваченные немецкие 150-мм шестиствольные реактивные минометы «Небельверфер» 41 (15 cm Nebelwerfer 41) на Сталинградском фронтеСоветский легкий танк Т-70 с десантом на броне на Сталинградском фронтеСоветские солдаты у танка Т-26 на окраине освобожденной станицы под СталинградомПротивник оказывал сопротивление, вводя в бой оперативные резервы. 1-я румынская танковая дивизия (она располагала только легкими чехословацкими и французскими трофейными танками) из района Перелазовский была выдвинута на фронт, на помощь своим пехотным дивизиям. Кроме того, вражеское командование направило в район Пронина, Усть-Медведецкого, Нижне-Фомихинского 7-ю кавалерийскую, 1-ю моторизованную и 15-ю пехотную дивизии, чем временно задержало продвижение здесь советских частей. Упорное сопротивление противника перед фронтом 14-й гвардейской стрелковой дивизии создавало угрозу правому флангу 5-й танковой армии и задерживало продвижение левого фланга 1-й гвардейской армии.21-я армия, наступала из района Клетской на фронте 14 км. В первом эшелоне армии наступали 96-я, 63-я, 293-я и 76-я стрелковые дивизии. Противник и здесь оказывал упорное сопротивление: 96-я и 63-я стрелковые дивизии продвигались медленно. Более успешно действовали на направлении главного удара 293-я и 76-я стрелковые дивизии. Командующий 21-й армией Чистяков также использовал для завершения прорыва вражеской обороны свои подвижные соединения. В атаку была брошена подвижная группа в составе 4-го танкового и 3-го гвардейского кавалерийского корпусов.4-й танковый корпус под командованием генерал-майора танковых войск А. Г. Кравченко двигался в двух эшелонах, по двум маршрутам и задачу по прорыву вражеской обороны решил. Правая колонна 4-го танкового корпуса в составе 69-й и 45-й танковых бригад в ночь на 20 ноября вышла в район совхоз «Первомайский», Манойлин и прорвалась на 30-35 км. Левая колонна корпуса в составе 102-й танковой и 4-й мотострелковой бригад к исходу 19 ноября, продвинувшись на глубину 10-12 км, вышла в район Захарова, Власова, где встретила упорное сопротивление противника.3-й гвардейский кавалерийский корпус под командованием генерал-майора И. А. Плиева, ведя бои с отходящим противником, продвигался в направлении Верхне-Бузиновка, Евлампиевский, Большенабатовский. В своих воспоминаниях бывший комиссар 3-го кавалерийского корпуса гвардии полковник Д. С. Добрушин пишет: «32-я и 5-я кавдивизии шли в первом эшелоне, 6-я гвардейская — во втором. Приказ командира корпуса был такой: очаги сопротивления противника обходить — они либо сами прекратят свое существование, либо будут уничтожены идущей следом за кавалерией пехотой. На линии сел Нижняя и Верхняя Бузиновка противник, пытаясь сдержать продвижение наших частей, открыл сильный артиллерийский и минометный огонь. Артиллерия наступающих частей, развернувшись, заняла огневые позиции. Началась артиллерийская дуэль». Генерал Плиев принял решение обойти Нижне-Бузиновку с юга частями 6-й гвардейской кавдивизии и атаковать противника с тыла. «Полки на рысях вышли по заданным направлениям. В это время части 5-й и 32-й кавдивизии вместе с танками Т-34 продвигались с фронта к линии траншей противника. Бой длился уже два часа. Подъехал командарм соседней армии генерал Кузнецов и стал высказывать недовольство тем, что корпус топчется на месте. В это время из траншей противника солдаты стали выскакивать в беспорядке. Это конники ударили с тыла. Вскоре оборона противника была пробита на всю глубину».В результате подвижные соединения ударной группировки Юго-Западного фронта завершили прорыв вражеской обороны и стали продвигаться на юг в оперативную глубину противника, громя его резервы, штабы и отходящие части. В то же время стрелковые дивизии, продвигаясь за подвижными соединениями, завершали очищение населенных пунктов и захватывали в плен остатки разбитых вражеских войск. Наши войска продвинулись на 25 — 35 км, прорвали оборону румынской 3-й армии на двух участках: юго-западнее Серафимовича и в районе Клетской. Румынские 2-й и 4-й армейские корпуса были разгромлены, а их остатки с 5-м армейским корпусом охвачены с флангов.Румынские военнопленные, взятые в плен в районе станицы Распопинской под городом КалачомВойска Донского фронта 19 ноября также перешли в наступление. Главный удар наносили соединения 65-й армии под началом П. И. Батова. В 7 час. 30 мин. полки тяжелых гвардейских минометов дали первый залп. В 8 час. 50 мин. пошла в атаку пехота. Противник оказывал упорное сопротивление, контратаковал. Нашим войскам пришлось преодолевать сильное сопротивление врага в малодоступной для наступающих местности. «Пусть читатель представит себе эту местность: извилистые глубокие овраги упираются в меловой обрыв, крутые его стены поднимаются на 20-25 метров. Рукой почти не за что уцепиться. Ноги скользят по размокшему мелу. … Было видно, как солдаты подбегали к обрыву и карабкались вверх. Вскоре вся стена была усыпана людьми. Срывались, падали, поддерживали друг друга и упорно ползли вверх».К исходу дня войска 65-й армии своим правым флангом продвинулись в глубину расположения противника до 4 — 5 км, не преодолев главной полосы его обороны. 304-я стрелковая дивизия этой армии после упорного боя заняла Мело-Клетский.Советские солдаты в бою за завод «Красный Октябрь» во время Сталинградской битвы. Ноябрь 1942 г.Штурмовая группа 13-й гвардейской дивизии проводит очистку домов в СталинградеПродолжение следует…