Как британское наступление под Ипром утонуло в грязи
100 лет назад, в ноябре 1917 года, завершилась Битва при Пашендейле (третья битва при Ипре). Масштабная наступательная операция союзных войск с целью захвата побережья Бельгии, чтобы лишить германские подводные лодки баз снабжения, не привела к успеху.
Битва при Пашендейле стала одним из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны — обе стороны за 4 месяца (сражение шло с июля) потеряли убитыми, ранеными и пленными более 850 тыс. человек. При этом затяжное сражение было одним из самых тяжелых в войне, символом солдатского страдания в ужасных условиях — местность была низинная, болотистая, почти все время шли проливные дожди, превращавшие поле боя при постоянных артобстрелах в непролазную трясину. Войска с обеих сторон фактически «утонули в грязи», несли огромные потери. И всё эти ужасные тяготы были напрасными — союзники продвинулись всего на несколько километров.
Общая обстановка на Западном фронте
План кампании на 1917 год страны Антанты приняли в конце 1916 года, на конференции в Шантильи. Этот план предполагал одновременное наступление союзных армий на трёх главных фронтах (Французском, Русском и Итальянском) и окончательный разгром войск Центральных держав.
Новый главнокомандующий французской армии генерал Робер Нивель настаивал на решительном наступлении на Западном (Французском) фронте. По его плану решительные удары англо-французских войск должны были привести к прорыву германского фронта и разгрому противника. Основная нагрузка в предстоящем наступлении ложилась на французские войска. Однако весеннее наступление Нивеля провалилось («Мясорубка Нивеля»), прорвать вражеский фронт не удалось, союзники понесли тяжёлые потери. Сам Нивель за провал операции был смещён с поста главнокомандующего французской армии.
После провала наступления Нивеля умывшаяся кровью французская армия некоторое время не была готова проводить какие-либо решительные действия, тогда Лондон окончательно одобрил план британского командующего Дугласа Хейга по наступлению во Фландрии. Британское командование рассчитывало прорвать германский фронт, занять хребет Пашендейл, захватить порты Бельгии и уничтожить базы немецких подводных лодок, нанеся решительный удар по стратегии неограниченной подводной войны, которая наносила большой урон Великобритании.
Район Ипра
Линия фронта в районе Ипра стабилизировалась в конце 1914 года, после Фландрского сражения. Ипр оставался в руках союзников, а германские войска расположились на хребтах к югу от города, на востоке хребтов было меньше, а с севера германские части располагались на равнине. Германское командование понимало, что атака противника во Фландрии весьма вероятна. Поэтому здесь были созданы сильные оборонительные позиции. Число германских линий обороны доходило до пяти. Позиции были хорошо укреплены. Особенностью района Ипра были болота. Местность лежала ниже уровня моря. Болота простирались на многие десятки километров и покрывали большую часть территории района Пашендейль. Артиллерийский огонь ещё больше ухудшал ситуацию, создавая «лунный ландшафт».
7 июня 1917 года английская армия начала наступательную операцию в районе бельгийской деревни Месен (французское название — Мессин) на франко-бельгийской границе неподалеку от побережья. Принципиального стратегического значения она не имела, но вошла в историю как Мессинская битва. Она прославилась благодаря произведенному в ее ходе самому мощному за годы этой войны рукотворному взрыву.
Главной задачей англичан в ходе этого наступления был захват так называемого Мессинского хребта — цепи холмов, на которых располагались хорошо укрепленные позиции противника, глубоко врезавшиеся в английскую оборону. Из-за этого германские войска держали под контролем английские окопы и передовые артиллерийские батареи, что позволяло вести по ним огонь не только с флангов, но в некоторых местах и в тыл англичанам. По плану, разработанному командующим английскими войсками в Европе генералом Хейгом, этот 15-километровый выступ в германской обороне должен был быть срезан. Это было особенно важно в преддверии готовившегося британским командованием наступления в районе города Ипр. Мессинский хребет мог стать большой угрозой для большого британского наступления в район Пашендейля, потому что с этих позиций германцы могли нанести контрудар.
Инженерная подготовка к взятию Месена велась 2-й английской армией под командованием генерала Плюмера ещё с 1916 года и была активизирована с середины зимы. Главной новинкой было прокладывание под германские позиции подземных галерей-подкопов. Всего было прорыто 24 огромных тоннеля общей протяженностью 8 тысяч метров. Как уже выше отмечалось, местность была болотистой, поэтому рыли глубоко, под вторым уровнем грунтовых вод в пласте голубой глины. Вынутый грунт маскировался, чтобы германские самолёты-разведчики не заметили его. Германцы всё же раскрыли замысел англичан, но смогли обнаружить только два тоннеля, допустив ошибку в масштабах сделанных противником подкопов. Германские саперы искали их на глубине не более 20 метров, в то время, как англичане проложили большинство тоннелей на глубинах более 25 метров.
Когда подготовительные работы были завершены, англичане заложили под германские позиции 19 больших мин с общей массой заряда более 600 тонн взрывчатки. Интересно, что незадолго до начала операции план чуть не сорвался. Генералу Плюмеру сообщили, что немецкие саперы, проводя свои противоминные работы, оказались всего в полуметре от одного из уже заминированных тоннелей, но он проявил хладнокровие и не стал взрывать боеприпас до намеченного срока, что позволило англичанам нанести противнику неожиданный удар огромной силы. Кроме того, англичане сосредоточили в районе операции мощную артиллерию. На участке всего в 3 километра было развернуто 718 пушек и гаубиц, 192 окопных мортиры и 198 пулеметов. Также были использованы около 300 аэропланов и более 80 танков.
7 июня в 3 часа 10 минут утра англичане взорвали мины. Взрывы были страшной силы. Первая линия окопов германских войск была полностью разрушена, вторая частично. Только в момент взрыва погибло более 10 тыс. германских солдат и офицеров, уцелевшие же были так шокированы и деморализованы, что не смогли оказать сопротивления бросившимся в атаку британцам. Он они бежали или сдавались в плен. Уже к 7 часам утра весь Мессинский хребет был занят английскими войсками. В 3 часа дня в прорыв были брошены танки и резервные части, которые взяли пленными ещё более 7 тыс. германских солдат и офицеров. К вечеру, собрав резервы, германцы пошли в контратаку, но были отброшены, англичане же после этого смогли продвинуться еще на 2 километра. Сражение продолжалось до 14 июня, но уже без таких масштабных успехов. Немцы опомнились и стабилизировали линию фронта. По итогам битвы британцы одержали убедительную и безоговорочную победу, полностью решив поставленную задачу и выровняв линию фронта в накануне стратегической наступательной операции.
Три воронки (в правом верхнем углу кадра) от мин, взорвавшихся на немецких позициях 7 июня 1917 года
Силы сторон
По плану операции основной удар по позициям противника наносился в направлении Ипр, Пелькапель, Пашендейль, участок прорыва был около 4 км. Главную ударную роль в этом прорыве играла 5-я английская армия, которая имела в своём составе четыре корпуса (9 дивизий). 5-ю армию поддерживала 2-я английская армия, имевшая три корпуса (5 дивизий), а также и 1-я французская армия в составе одного корпуса из двух дивизий. Войска союзников на участке предполагаемого прорыва были хорошо укомплектованы техникой вооружением. Только английские войска имели в своём составе 3594 орудия, из них 1327 тяжёлых. Британцы имели 548 самолётов (из них 230 истребителей), французы — 200 самолётов (из них 100 истребителей). Важнейшая роль в предстоящей операции отводилась танкам, в войсках союзников насчитывалось 216 бронемашин. Они были распределены небольшими группами между атакующими дивизиями 5-й армии.
На этом участке фронта оборону занимала 4-я германская армия. Германские войска сильно уступали войскам Антанты на данном участке фронта. Против 5-й английской армии, германское командование имело 13 дивизий (5 на линии фронта, 4 в ближайшем резерве и 4 в стратегическом резерве). Против французского корпуса, германцы выставили 2 дивизии (одна находилась в резерве). Германские войска имели 1556 орудий всех видов, из которых 737 орудий были сосредоточены против 5-й английской армии. Германские ВВС насчитывали около 600 самолётов.
Пленный немецкий солдат
Перевязочный пункт австралийских войск во время третьей битые при Ипре
Начало сражения
11 июля 1917 года британская артиллерия начала массированные артиллерийские обстрелы и бомбардировки германских позиций в районе города Ипр на юго-западе Бельгии в рамках подготовки к новому крупному наступлению. Германцы особых потерь во время артподготовки не понесли, так как вовремя отвели войска с передовых позиций в укрытия ближнего тыла.
13 июля германцы отомстили за июньское поражение — начали химическую атаку. Они впервые применили новое смертельно опасное отравляющее вещество кожно-нарывного действия. Изначально оно имел кодовое обозначение «желтый крест», а позже стало известно в силу характерного запаха как «горчичный газ» и вошло в историю по названию города Ипр — как иприт. Иприт поражал легкие, носоглотку и глаза солдат, вызывал страшные язвы при попадании на кожу. Антидота от него не было. От других газов он отличался тем, что противогаз уже не давал гарантированного спасения. В результате первой атаки 13 июля, когда германцы обстреляли химическими минами небольшой участок вражеских траншей, британцы потеряли более 2100 солдат, из которых 66 погибли, а остальные были отправлены в госпитали со страшными ранами и мучительными болями. Впоследствии иприт широко применялся как германскими войсками, так и войсками союзников.
Английское командование, из-за неожиданной химической атаки противника с использованием нового отравляющего вещества — иприта, и серьёзных потерь, на некоторое перенесло начало стратегической операции на Ипре. Британская артиллерия продолжила массированные артобстрелы германских позиций. 27 июля в районе города Ипр после пятидневной артподготовки английские войска форсировали реку Изер, но обнаружили пустые германские позиции. Как оказалось, сразу после начала артобстрела, чтобы избежать потерь немцы отвели свои войска вглубь обороны. Англичанам пришлось с большим трудом перемещать свою артиллерию вслед за пехотой по перепаханной своими же снарядами местности. В результате англичанам пришлось добираться до следующей линии германской обороны, оборудованной на холмах хребта Пилкем, пробираясь по труднопроходимой местности.
31 июля союзные войска снова пошли в атаку в районе хребта Пилкем. Британское наступление началось под сильным дождем, который после артподготовки превратил поле битвы в море грязи. Первая атака принесла определенный успех — англичанам удалось продвинуться на 1-2 километра. Однако дождь продолжал лить, и танки не смогли двигаться дальше по полям, которые превратились в болота, а за ними «завязла» и пехота. Солдатам не удавалось не только атаковать, но даже толком окопаться в окружающей грязи. Британский военный историк Нейл Грант писал: «Участь наступающих усугубилась новой тактикой обороны немцев. Она состояла из сооружения бетонных подземных бункеров с пулеметами, способных выдержать попадания артиллерийских снарядов. Генералы, движимые почти религиозной верой в победу, постепенно стали склоняться к мысли, что надо приостанавливать наступление». При этом немцы довольно успешно контратаковали наступающего противника.
Цена локального успеха британцев была уже традиционно кровавой — всего за несколько дней боев они потеряли 32 тысячи человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Германская армия также понесла большие потери, в основном, от огня британской артиллерии.
После этого в битве наступила небольшая пауза. 10 августа английские войска снова пошли вперёд. Особенно упорные бои развернулись неподалеку от деревни Желювель (в 6 км к востоку от Ипра). Английская пехота атаковала германские позиции при поддержке артиллерии и сумела ценой больших потерь занять господствующий над равниной холм. Вечером под прикрытием дымовой завесы немцы попытались отбить высоту обратно, но без успеха.
Продолжение следует…
Автор: Самсонов Александр
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