Битва при Витторио-Венето. Как погибла Австро-Венгрия

100 лет назад, во второй половине октября 1918 года, начался стремительный развал главного союзника Германии — Австро-Венгрии: многовековая «лоскутная» империя Габсбургов рассыпалась буквально за пару недель.Сокрушительный разгром итальянской армии у Капоретто в 1917 г. потребовал со стороны правительства и командования больших усилий для восстановления ее боеспособности. В результате напряженной работы и помощи Англии и Франции тяжелые последствия поражения вскоре были ликвидированы. На основе тяжелых уроков Капоретто была введена новая тактика обороны, войска были глубоко эшелонированы, на переднем крае оставались небольшие силы. Были приняты необходимые меры для обеспечения флангов. На всех участках фронта поспешно проводилась подготовка к предстоящим наступательным операциям.С началом мартовского наступления в Пикардии и Фландрии германское командование потребовало от австрийцев более активных действий, чтобы сковать силы Антанты на Итальянском фронте. Австро-венгерское главное командование начало наступление 15 июня 1918 года (Битва при Пьяве). Первоначально австрийцы имели успех и в ряде мест несколько вклинились в расположение итальянской армии, но затем итальянцы оттеснили противника. Лишь в районе горного кряжа Монтелло и в нижнем течении р. Пьяве австрийцы захватили и удержали за собой плацдармы. Однако расширение плацдармов оказалось им не под силу из-за сильного сопротивления итальянцев. В результате скученность австрийских войск на ограниченных размеров плацдармах, отсутствие резервов, затруднения со снабжением через вздувшуюся от паводка реку и контратаки итальянцев в последующие дни локализовали австрийские успехи на Пьяве. Положение австрийских войск ухудшилось, они оказались под угрозой гибели. В ночь на 23 июня они получили приказ отойти за Пьяве на свои исходные позиции. Таким образом, наступление австрийской армии в июне оказалось совершенно безрезультатным. Положение на Итальянском фронте стабилизировалось.Тем временем стратегическая инициатива перешла в руки Антанты. Союзники требовали от итальянского командования начать летом 1918 года большое наступление, согласованное с операциями на Французском театре. Начальник итальянского генерального штаба, а фактически главнокомандующий генерал Армандо Диас не был согласен с этими планами чем вызвал недовольство Фоша. Однако под влиянием успехов союзников в июле — августе итальянское командование в конце лета решилось атаковать противника и начало подготовку к наступлению.Русский военный историк генерал Андрей Зайончковский писал: «Одновременно с переходом в общее наступление на Французском театре генерал Фош настойчиво требовал наступления и на Итальянском фронте. Но итальянское командование, несмотря на присутствие на его фронте англо-французских контингентов, оттягивало это наступление, начало его только когда участь войны на Французском театре была окончательно предрешена в пользу Антанты, а Австро-Венгрия, лишенная помощи Германии и скомпрометированная на Балканах капитуляцией Болгарии, находилась в периоде полного разложения».Планом предусматривалось нанести удар в районе возвышенности Граппа между реками Брента и Пьяве, чтобы расколоть австрийский фронт, а затем разгромить австрийские силы на р. Пьяве. В результате основная идея наступления сводилась к прорыву центра 3 армиями на фронте в 40 км между Граве-ди-Пападополе и Падеробба и в дальнейшем наступлении на фронт Витторио-Венето и Беллуно с целью отрезать австрийские войска, действовавшие в горах, от стоящих в долине и захватить линию их коммуникации, идущую из Триента через Фельтре. Этой главной, центральной атаке должно было содействовать и продвижение фланговых армий.Итальянская армия насчитывала в своем составе 57 дивизий (в том числе 3 английские, 2 французские, 1 чехословацкая), 7700 орудий и 1745 минометов. Все эти силы объединялись в восемь армий. Расположениеоставалось тем же самым, как было летом, причем наибольшие силы со включением англо-французских дивизий занимали центр от железной дороги Одеццо — Тревизо до горы Томбо (8-я, 10-я и 12-я армии). Итальянское наступление было назначено на 10 октября, но вследствие плохой погоды и непрерывных дождей его перенесли на 24 октября.Австро-венгерская армия имела в своем составе 58 дивизий и 6030 орудий. Командовал всеми австро-венгерскими силами на итальянском фронте эрцгерцог Иосиф. Австрийские армии были объединены в две группы по две армии в каждой — Тирольская группа западнее р. Пьяве под командованием генерала Кробатина и Пьявская группа под командованием фельдмаршала Бороевича. Австро-венгерские войска в этот период уже сильно разложились и утратили прежнюю боеспособность. Солдаты дезертировали, в некоторых дивизиях осталось по 5 батальонов. Фронт покидали венгерские дивизии, чешские и хорватские части не желали воевать.Британские и итальянские конвои, проходящие брошенную австро-венгерскую позицию на горной дороге Валь-д'АссаИтальянские войска входят в Тренто 3 ноября 1918 годаВнутренний развал предопределил военное поражение австро-венгерской армии. 26 сентября Чехословацкий национальный совет в Париже объявил образование чехословацкого государства во главе с Томашем Масариком, 4 октября в Загребе сформировался Национальный совет хорватов, сербов и словенцев. В условиях приближающегося краха империи австро-венгерское правительство одновременно с Германией еще 5 октября направило президенту США Вильсону предложение о перемирии.16 октября 1918 года император Карл I издал манифест «К моим верным австрийским народам», в котором фактически соглашался с замыслом убитого в июне 1914 года в Сараево эрцгерцога Фердинанда о преобразовании Австро-Венгерской империи в федерацию австро-немецкого, чешского, югославянского и украинского народов с широкими правами и полномочиями территорий. Он призвал своих подданных разных национальностей создавать национальные советы, которые могли бы выражать волю каждого народа. Это была последняя попытка спасти единство империи в условиях наметившегося развала страны, но создание таких советов лишь ускорило развал.Уже на следующий день, 17 октября, на заседании рейхсрата (парламента австрийской части империи) чешские депутаты отвергли этот план и потребовали предоставления полной независимости народам Чехии и Словакии (которая входила в венгерскую часть империи). 19 октября во Львове собралась Украинская национальная Рада во главе с национал-демократом Константином Левицким. Она претендовала на выражение воли народа западной, австрийской части Украины и обнародовала заявление о подготовке к провозглашению независимого западноукраинского государства. Венгры были напуганы происходящим, справедливо опасаясь, что и от них, как от австрийцев, отколются территории зависимых народов.17 октября уже венгерский парламент провозгласил разрыв личной унии Венгрии и Австрии, хотя дальше этого депутаты пока не пошли и о полноценной независимости Венгрии от Австрии речи пока еще не шло. Немецкоязычные депутаты рейхсрата 21 октября объявили себя Временным Национальным собранием Немецкой Австрии. Де юре это означало уже начало конца Австро-Венгрии, но де-факто начавшийся «парад суверенитетов» ещё не был никем признан, сохранялась единая армия Австро-Венгрии, которая продолжала воевать. То есть в других условиях Вена могла бы сохранить единство империи, по крайней мере большей её части. Но военное поражение завершило гибель империи Габсбургов.Итальянские офицеры во время битвы при Витторио-ВенетоАвстро-венгерские войска отступают во время битвы при Витторио-Венето24 октября 1918 года итальянцы атаковали только в районе Граппа, где действовала 4-я армия. После артиллерийской подготовки итальянская пехота первой атакой овладела частью австрийских позиций, но противник отчаянно сопротивлялся. Австрийцы имели сильную оборону, которая опиралась на возвышенности. Сильный пулеметно-артиллерийский огонь останавливал итальянцев, а контратаками австрийцы восстанавливали положение. К концу дня итальянцы удержались лишь на некоторых позициях, понеся большие потери. На следующий день атаки повторились, но и они не дали ощутимых результатов. Из-за тяжелых потерь командующий 4-й армией решил к концу дня 25 октября приостановить операцию, чтобы войска закрепились на своих позициях и отдохнули. В последующие дни бои продолжались с таким же переменным успехом. Таким образом, начало сражения повторяло прежние битвы: упорная борьба за высоты и отдельные позиции, атаки и контратаки, высокие потери, минимальные результаты.Однако в этот раз австро-венгерская армия была уже другой, она утратила прежнюю боеспособность, разложилась. И после первых боев сопротивление австрийцев стало быстро слабеть. Западнее р. Бренты в полосе 6-й итальянской армии входившие в ее состав английские и французские войска активными действиями сковали противника, лишив его возможности снимать части с этого участка фронта и перебрасывать их в район Граппа. Хотя австрийцы сумели подвезти подкрепления, но их сопротивление стало слабеть. Некоторые части, особенно венгерские и славянские, отказывались драться.В полосе главного удара на р. Пьяве начало наступления силами 12-й, 8-й и 10-й итальянских армий также намечалось на 24 октября. После форсирования реки передовыми штурмовыми отрядами на лодках планировали навести мосты и мостики для переправы основных сил. Река Пьяве имела крутые и труднодоступные берега. Её ширина в среднем составляла 250-300 м, но на отдельных участках достигала 1500-2000 м. В ряде мест, особенно ближе к устью, имелись искусственные дамбы для защиты от наводнения. Вследствие подъема воды в реке после сильных дождей итальянское командование перенесло сроки начала наступление. Некоторые части сумели переправиться и утром 25 октября в одном месте навести мост. В ночь на 27 октября понтонерам удалось навести еще несколько мостов, несмотря на сильное течение, сносившее мосты, и артиллерийский огонь противника. По этим переправам к утру 27 октября перешли первые итальянские части. На противоположном берегу они захватили три плацдарма. С рассветом большинство переправ было уничтожено артиллерийским огнем противника, и переправившиеся итальянские части оказались отрезанными от своих тылов и лишенными связи. Но они немедленно после переправы атаковали противника и захватили ряд прибрежных селений на удалении 3-4 км от реки. Наиболее успешное продвижение было на правом фланге ударной группировки, где войска 10-й армии углубились в расположение противника до 6 — 8 км. Восстановив переправы и наведя новые, итальянцы бросили в бой новые силы. Командующий 8-й итальянской армией генерал Кавилья, видя невероятную трудность в организации переправ в полосе своей армии, решил воспользоваться успехом соседа справа. 27 октября утром он переправил по мостам 10-й армии свой правофланговый корпус, чтобы нанести удар во фланг противнику, оборонявшемуся перед его армией. Этот маневр принес итальянцам значительный успех.Источник карты: А. Зайончковский. Мировая война 1914 - 1918 гг.Для австрийской армии это был критический момент. Командование бросило в бой последние резервы. Однако основная часть войск не желала воевать. Венгерские дивизии еще 25 октября покинули фронт под предлогом необходимости защиты своей страны, которой угрожали войска Антанты со стороны Сербии. Славянские части отказывались повиноваться и воевать. Некоторые части поднимали открытый мятеж. Только несколько австрийских дивизий ещё бились. 28 октября уже 30 дивизий отказались сражаться. Видя невозможность дальнейшего сопротивления, командование 6-й австрийской армии в 8 часов 30 минут 28 октября отдало приказ на отход. Кроме того, к этому времени вода в реке начала спадать, и итальянцы смогли восстановить все переправы. Итальянские войска непрерывным потоком двинулись вперёд и утром 29 октября соединили все ранее захваченные плацдармы. Подвижные части 8-й итальянской армии (кавалерия, самокатчики и пехота на грузовиках) приближались к Витторио Венето. 6-я австрийская армия была деморализована. Её войска отходили в расходящихся направлениях - на север и восток. Положение стало катастрофическим. Таким образом, итальянцам впервые удалось пробить мощную оборону противника и вырваться на оперативный простор. При этом это было связано в основном не с возросшими военными умениями и силами союзников, а развалом австро-венгерской армии.К утру 30 октября итальянские войска одержали победу над последними сопротивлявшимися частями противника и вступили в Витторио. Австрийцы бежали, потеряв пленными 30 тыс. человек. 16 полков итальянской кавалерии с самокатчиками и бронеавтомобилями начали преследовать противника. Далее итальянцы продвигались почти без боев, как на восток, в сторону Триеста, так и на север, вглубь Трентино. 30 октября перешла в наступление и 3-я итальянская армия, расширяя прорыв вправо до моря. Противостоявшие ей австрийские части 5-й Изонцкой армии, не оказав особого сопротивления, начали отходить. 31 октября австрийские части получили приказ командования оставить Италию. В последующие дни перешли в наступление итальянские 6-я и 1-я армии на фронте от р. Бренты до оз. Гарда и 7-я армия западнее оз. Гарда до швейцарской границы. Вследствие полного развала австрийской армии они быстро продвигались вперед. 3 ноября после полудня был занят Триент (Тренто), а на востоке итальянская кавалерия вышла на р. Тальяменто и к Удине. В Триесте высадился итальянский десант и захватил этот город.Продвижение итальянских войск во время битвы при Витторио-ВенетоВ условиях полного военного поражения австро-венгерское правительство 27 октября обратилось к правительствам стран Антанты с просьбой немедленно начать переговоры о сепаратном мире. 29 октября австрийцы согласились на заключение мира с Антантой на любых условиях. 31 октября для ведения переговоров о перемирии австро-венгерская делегация во главе с генералом Вебером прибыла в Вилла-Джусти близ Падуи. В этот же день в Версале Высший военный совет Антанты утвердил условия перемирия. 3 ноября перемирие было заключено. Боевые действия прекращались в 15 часов 4 ноября. К моменту перемирия итальянцы взяли в плен 387 тыс. австрийцев и более 2300 орудий. Австро-венгерская армия на Итальянском фронте перестала существовать.По условиям перемирия австро-венгерская армия демобилизовывалась, за исключением 20 дивизий. Австро-Венгрия освобождала всех военнопленных. Военно-морской флот разоружался и передавался Антанте. Союзные войска получали право передвижения по территории страны по железным и шоссейным дорогам. Капитуляция Австро-Венгрии предоставляла Антанте возможность нанести удар по Германии на новом стратегическом направлении. Был принят план наступления на Германию с юга и востока в направлении на Мюнхен через территорию Австрии силами 20-30 дивизий, в том числе двух французских и двух английских. Но в связи с капитуляцией Германии это наступление не было осуществлено.Итальянская конница в Тренто (Триент), 3 ноября 1918 годаВысадка итальянских войск в Триесте 3 ноября 1918 года