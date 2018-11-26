Крейсер "Варяг". Бой у Чемульпо 27 января 1904 года. Ч. 21. Заключение

«Здесь само-собой напрашивается догадка, что завод Крампа, спеша сдать крейсер, не успел выверить парораспределение; машина быстро расстроилась, а на судне, естественно, стали исправлять части, которые более других страдали в смысле нагрева, стука, не устранив коренной причины. Вообще выправить судовыми средствами машину, выпущенную первоначально неисправной с завода, бесспорно, задача крайне сложная, если не невозможная».

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А также материалы сайтов http://tsushima.su и http://wunderwaffe.narod.ru и многое, многое другое.