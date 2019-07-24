Электронные пистолеты-пулемёты. Когда придёт их день?

Боец неких спецподразделений с «паркером» в руках. Круто, но слишком уж непривычно!

А это сам этот пистолет-пулемет вместе со сложенным прикладом…

Возможные пути усовершенствования

Рекламный буклет этого пистолета-пулемета.

Пистолет-пулемет имеет множество модификаций. Вот образец BT-GHM9 с тактически фонарем и сдвоенными магазинами.

Он же с надетым глушителем.

Ваше оружие – «стреляющий компьютер»!

Крепление тактического фонаря крупным планом.

Новинка «Паркер-Хэйл» с очень коротким стволом!

Полицейская модель BT-GHM9-G-2.

BT-APC9-G-5 с магазином от пистолета «Глок».

Образец BT-APC9-G-2.

Всего лишь электронный модуль

Украинский пистолет-пулемет «Форт-224» на базе израильской винтовки «Тавор». Он может оснащаться тактическим фонарем, лазерным целеуказателем, оптическим и ночным прицелом, а также прицелом «Мафролайт», который может работать без батареек, за счет накопления энергии солнечного света.

А вот это наш знаменитый «Паркер-Хэйл»! По сравнению с другими представленными здесь образцами и в самом деле смотрится как-то не очень серьезно.

Все остальное – в лучших традициях сегодняшнего дня!

Образцы на любой вкус!

Ну а это «Паркер-Хэйл», «обвешанный» всевозможными дополнительными приспособлениями.