Электронные пистолеты-пулемёты. Когда придёт их день?
Пистолеты-пулеметы вчера, сегодня, завтра. Ну вот мы и добрались до конца нашей серии о пистолетах-пулеметах. Не день и не два она собиралась и не за неделю публиковалась. Но зато в ней удалось охватить если и не все (а это было бы поистине непростой задачей для одного человека), то очень многое относительно как истории, так и перспектив развития этого класса оружия. Понятно, что тема эта была рассмотрена очень субъективно. Но объективность… ох, а что это такое, скажите мне, когда речь идет о видении проблемы одним человеком? Он может сколько угодно к ней приближаться, и все-таки на все 100% она недостижима, поскольку «сколько людей, столько и мнений» и сказано это отнюдь не вчера. Тем не менее в процессе просмотра и изучения поистине огромных пластов материала по какой-нибудь избранной теме поневоле приходит понимание неких общих ее закономерностей и перспектив и по-другому просто не бывает.
Вот и мы, закончив данную тему, пришли к выводу, что… пистолеты-пулеметы, хоть и вызывают множество споров (как и пистолеты, кстати), нужны. Нужны и частным охранникам-секьюрити, и агентам 007, и полиции, и даже в армии. И понятно, что на них сильно влияют новые технологии. Например, уже появилось покрытие, скользкое на ощупь, и его тут же поставили на какую-то швейцарскую винтовку «Зиг». Она не нуждается в смазке и очень точно стреляет. Хотя и дороже обычных «стволов», нуждающихся в смазке. Поставим такое покрытие на пистолеты-пулеметы… Качество их улучшится? Вне всякого сомнения! Ну и так далее и тому подобное. Это один возможный путь их совершенствования.
Однако давайте начнем с того, что вернемся к прошлому материалу, в котором рассказывалось о швейцарском пистолете-пулемете фирмы «Брюггер и Томе», принятом на вооружение армией США. И вот уже пару недель назад первые KH9-A1 прибыли в США. Всего будут импортированы 400 KH9, однако и это уже показатель того, что… без ПП обойтись все-таки никому не удается. Вот так выглядит этот образец, причем обратите внимание, что на нем целых 5 «планок Пиккатинни». Можно целый комплект самой различной электроники на него навесить!
Но есть и другой. Мы вступаем в эпоху, когда всем на свете станут заправлять портативные компьютеры. Кастрюля с встроенным микрочипом и модулятором голоса сообщит вам, как приготовить в ней то или иное блюдо и предупредит о готовности. Чайник будет информировать о качестве воды, ну, а про унитаз и говорить нечего – он вам все про вас тут же и расскажет, и даже выдаст распечатку, что есть, сколько пить и как физически напрягаться, чтобы анализы пришли в норму. И, кстати, в Японии такие унитазы уже есть!
То есть электроника будет вокруг нас всюду и везде, заводы, производящие что-то, в чем она отсутствует, уйдут в прошлое. Идеалом станет… «стреляющий компьютер» и начнется новый этап его совершенствования! И первые шаги на этом пути уже есть. Причем, это не касается всяких там навесных приспособлений типа лазерных дальномеров и тактических фонарей, а непосредственно конструкции ПП.
А было так, что в 1990 году в Англии появился пистолет-пулемет под традиционный патрон 9х19 и с очень коротким стволом длиной всего 83 мм «Паркер-Хэйл» (Individual Devense Weapon – индивидуальное оружие самообороны), больше похожий на детскую игрушку, нежели на боевое оружие. Причем главной его особенностью стал не его внешний вид – как раз очень даже традиционный во всех отношениях, а то, что в его конструкции широко использовалась электроника.
Еще раз вспомним, что если речь идет об электронных прицельных приспособлениях или еще о чем-то подобном, то какой бы сложности они ни были, никто ничего плохого о них не говорит, разве, что добавочный вес ругают. Но стоит только появиться электронике в самом оружии, как сразу возникает масса сомнений и в ее надежности, и в долговечности, а самое главное – в целесообразности такого решения. Что это? Инертность мышления? Проявление массовой ограниченности, свойственной человеческой цивилизации, или подсознательное неприятие убийства и потому совершенствования его орудий? Трудно сказать. Вот, например, не имеющий проблем с законом травматический пистолет «Оса» тоже критиковали и как. Также указывалось, что это оружие не надежно, пока не выяснилось, что при надлежащем уходе, который требуется, кстати, любому инструменту, этот пистолет представляет собой одно из лучших средств для самообороны. Так что демонстрировать отвращение к оружию с электронной начинкой только потому, что у деда – героя ВОВ не было ничего подобного, вряд ли имеет смысл. Вполне может статься, что в будущем огнестрельное оружие как раз и будет представлять собой симбиоз электроники и механики. И, кстати, в наших авто такой симбиоз нас уже не смущает, так что пусть он никого не смущает и в оружии. Иначе бы его прогресс и вовсе остановился бы на каменном топоре!
Конечно, никому неизвестные тогда инженеры из Великобритании Эваловедж и Уэст из компании «Бушман Лимитед» пошли на большой риск. Но зато у них получился компактный пистолет-пулемет, который при своих более чем скромных размерах не только не уступал многим современным моделям оружия этого класса, но и превосходил их по множеству показателей и вдобавок был очень удобным в обращении. Им заинтересовались спецслужбы Великобритании, затем ФБР США и многие другие организации. А в итоге в том же 1990 году эта компания выпустила 5500 экземпляров этого необычного пистолета-пулемета. Интересно, что компания не сообщает, куда именно пошли все эти ПП. То есть информация о его владельцах и применении покрыта черным мраком!
Интересно, что электронный модуль в этом пистолете-пулемете установлен только для того, чтобы осуществлять регулировку темпа стрельбы, а так в нем ничего электронного-то и нет. Обычный во всех отношениях ПП, действующий за счет отдачи свободного затвора. УСМ тоже традиционный, позволяет вести огонь и одиночными выстрелами, и автоматически, а переводчик режимов огня находится на левой стороне ствольной коробки так, что на него удобно нажимать большим пальцем правой руки, когда она сжимает пистолетную рукоятку. Вторая рука удерживает «Паркер» за магазин. Новым является лишь то, что в нем есть электронный управляющий механизм, связанный с шепталом, что позволяет задавать темп стрельбы оружия с очень высокой точностью. Ну, а если он выйдет из строя, то ничего страшного не случится: ПП будет стрелять с фиксированной скорострельностью 450 выстрелов в минуту, только и всего. На ствольной коробке имеются сигнальные светодиоды, сообщающие стрелку о состоянии электронного блока. То есть если у этого ПП сядут батарейки, он вам об этот сообщит, причем заранее. Да, но зачем вообще понадобился этот регулятор? А вот зачем: дело в том, что из-за того, что этот пистолет-пулемет очень компактный, короткий, грубо говоря, ход затвора у него всего лишь 51 мм, ну и вес всего 227 г. Поэтому скорострельность получилась (при стрельбе очередью) — 1400 выст/мин, и снизить ее обычными способами никак не удавалось. Между тем оптимальная скорострельность для пистолета-пулемета равна 450 выст/мин. И как еще можно было понизить ее до этой требуемой величины, не прибегая к оригинальным решениям? Причем наличие регулятора позволяет ее как понижать, так и повышать. Кому, что и когда потребуется!
Магазины традиционные, коробчатые на 20, 28, 32 патрона. Приклад имеется и складывается вправо, а также регулируется по длине. Будучи сложенным, он не мешает стрельбе, как одной рукой, так и обеими. В сложенном состоянии он не мешает вести огонь из пистолета-пулемета как с одной руки, так и при удержании оружия двумя руками. В таком современном оружии не используется пластик, а лишь сплавы алюминия и сталь. Все металлические детали защищены от коррозии воронением. Хотя базовый ствол очень короткий, предусмотрена установка сменных стволов длинной 152, 254 и 356 миллиметров, что позволяет повысить точность стрельбы на расстоянии. Есть планки «пикатинни», но сами прицельные приспособления очень просты. Отмечалась очень высокая точность стрельбы на близком расстоянии. Например, на расстоянии в 25 метров очередь из двадцати патронов удалось полностью уложить в полуростовую мишень. При стволе в 254 миллиметра и стрельбе с прикладом на том же расстоянии непрерывная очередь из двадцати патронов уместилась в круге диаметром 160 миллиметров, а от 15 до 17 пуль поместились в круге диаметром 120 миллиметров. Можно поставить на этот ПП и глушитель, но только на короткий ствол.
Существуют три модификации этого пистолета-пулемета: МкI с электронным замедлителем и MKII с гидравлическим. Эту модель сделали по заказу армии США, и, видимо, им оказалось бессмысленно что-то доказывать. Третья модификация МкIII – это совсем уже упрощенный вариант, у которого темп стрельбы понижен до 400 выстрелов в минуту и ликвидирован переводчик огня, поскольку при такой скорострельности ее можно регулировать нажатием на спусковой крючок.
Интересно, что полностью заряженный аккумулятор позволяет этому пистолету-пулемету сделать более 400 выстрелов без дополнительной перезарядки. Ресурс более чем достаточный. Скорее уж у вас патроны закончатся, чем полностью разрядится батарея! Кстати, «автомат» с гидравлическим замедлителем стоит дороже, чем тот, в который поставлена электроника, что говорит, однако, об определенной тенденции. Если так пойдет, то военные примут новые электронные виды оружия «даже не любя их», а только дешевизны ради и… будут правы! Ну, а о том, каким может стать дешевый и полностью электронный пистолет-пулемет для нужд полиции, мы вам расскажем в следующем материале.
Продолжение следует…
Боец неких спецподразделений с «паркером» в руках. Круто, но слишком уж непривычно!
А это сам этот пистолет-пулемет вместе со сложенным прикладом…
Возможные пути усовершенствования
Вот и мы, закончив данную тему, пришли к выводу, что… пистолеты-пулеметы, хоть и вызывают множество споров (как и пистолеты, кстати), нужны. Нужны и частным охранникам-секьюрити, и агентам 007, и полиции, и даже в армии. И понятно, что на них сильно влияют новые технологии. Например, уже появилось покрытие, скользкое на ощупь, и его тут же поставили на какую-то швейцарскую винтовку «Зиг». Она не нуждается в смазке и очень точно стреляет. Хотя и дороже обычных «стволов», нуждающихся в смазке. Поставим такое покрытие на пистолеты-пулеметы… Качество их улучшится? Вне всякого сомнения! Ну и так далее и тому подобное. Это один возможный путь их совершенствования.
Однако давайте начнем с того, что вернемся к прошлому материалу, в котором рассказывалось о швейцарском пистолете-пулемете фирмы «Брюггер и Томе», принятом на вооружение армией США. И вот уже пару недель назад первые KH9-A1 прибыли в США. Всего будут импортированы 400 KH9, однако и это уже показатель того, что… без ПП обойтись все-таки никому не удается. Вот так выглядит этот образец, причем обратите внимание, что на нем целых 5 «планок Пиккатинни». Можно целый комплект самой различной электроники на него навесить!
Рекламный буклет этого пистолета-пулемета.
Но есть и другой. Мы вступаем в эпоху, когда всем на свете станут заправлять портативные компьютеры. Кастрюля с встроенным микрочипом и модулятором голоса сообщит вам, как приготовить в ней то или иное блюдо и предупредит о готовности. Чайник будет информировать о качестве воды, ну, а про унитаз и говорить нечего – он вам все про вас тут же и расскажет, и даже выдаст распечатку, что есть, сколько пить и как физически напрягаться, чтобы анализы пришли в норму. И, кстати, в Японии такие унитазы уже есть!
Пистолет-пулемет имеет множество модификаций. Вот образец BT-GHM9 с тактически фонарем и сдвоенными магазинами.
Он же с надетым глушителем.
Ваше оружие – «стреляющий компьютер»!
То есть электроника будет вокруг нас всюду и везде, заводы, производящие что-то, в чем она отсутствует, уйдут в прошлое. Идеалом станет… «стреляющий компьютер» и начнется новый этап его совершенствования! И первые шаги на этом пути уже есть. Причем, это не касается всяких там навесных приспособлений типа лазерных дальномеров и тактических фонарей, а непосредственно конструкции ПП.
Крепление тактического фонаря крупным планом.
Новинка «Паркер-Хэйл» с очень коротким стволом!
А было так, что в 1990 году в Англии появился пистолет-пулемет под традиционный патрон 9х19 и с очень коротким стволом длиной всего 83 мм «Паркер-Хэйл» (Individual Devense Weapon – индивидуальное оружие самообороны), больше похожий на детскую игрушку, нежели на боевое оружие. Причем главной его особенностью стал не его внешний вид – как раз очень даже традиционный во всех отношениях, а то, что в его конструкции широко использовалась электроника.
Полицейская модель BT-GHM9-G-2.
BT-APC9-G-5 с магазином от пистолета «Глок».
Еще раз вспомним, что если речь идет об электронных прицельных приспособлениях или еще о чем-то подобном, то какой бы сложности они ни были, никто ничего плохого о них не говорит, разве, что добавочный вес ругают. Но стоит только появиться электронике в самом оружии, как сразу возникает масса сомнений и в ее надежности, и в долговечности, а самое главное – в целесообразности такого решения. Что это? Инертность мышления? Проявление массовой ограниченности, свойственной человеческой цивилизации, или подсознательное неприятие убийства и потому совершенствования его орудий? Трудно сказать. Вот, например, не имеющий проблем с законом травматический пистолет «Оса» тоже критиковали и как. Также указывалось, что это оружие не надежно, пока не выяснилось, что при надлежащем уходе, который требуется, кстати, любому инструменту, этот пистолет представляет собой одно из лучших средств для самообороны. Так что демонстрировать отвращение к оружию с электронной начинкой только потому, что у деда – героя ВОВ не было ничего подобного, вряд ли имеет смысл. Вполне может статься, что в будущем огнестрельное оружие как раз и будет представлять собой симбиоз электроники и механики. И, кстати, в наших авто такой симбиоз нас уже не смущает, так что пусть он никого не смущает и в оружии. Иначе бы его прогресс и вовсе остановился бы на каменном топоре!
Образец BT-APC9-G-2.
Всего лишь электронный модуль
Конечно, никому неизвестные тогда инженеры из Великобритании Эваловедж и Уэст из компании «Бушман Лимитед» пошли на большой риск. Но зато у них получился компактный пистолет-пулемет, который при своих более чем скромных размерах не только не уступал многим современным моделям оружия этого класса, но и превосходил их по множеству показателей и вдобавок был очень удобным в обращении. Им заинтересовались спецслужбы Великобритании, затем ФБР США и многие другие организации. А в итоге в том же 1990 году эта компания выпустила 5500 экземпляров этого необычного пистолета-пулемета. Интересно, что компания не сообщает, куда именно пошли все эти ПП. То есть информация о его владельцах и применении покрыта черным мраком!
Украинский пистолет-пулемет «Форт-224» на базе израильской винтовки «Тавор». Он может оснащаться тактическим фонарем, лазерным целеуказателем, оптическим и ночным прицелом, а также прицелом «Мафролайт», который может работать без батареек, за счет накопления энергии солнечного света.
Интересно, что электронный модуль в этом пистолете-пулемете установлен только для того, чтобы осуществлять регулировку темпа стрельбы, а так в нем ничего электронного-то и нет. Обычный во всех отношениях ПП, действующий за счет отдачи свободного затвора. УСМ тоже традиционный, позволяет вести огонь и одиночными выстрелами, и автоматически, а переводчик режимов огня находится на левой стороне ствольной коробки так, что на него удобно нажимать большим пальцем правой руки, когда она сжимает пистолетную рукоятку. Вторая рука удерживает «Паркер» за магазин. Новым является лишь то, что в нем есть электронный управляющий механизм, связанный с шепталом, что позволяет задавать темп стрельбы оружия с очень высокой точностью. Ну, а если он выйдет из строя, то ничего страшного не случится: ПП будет стрелять с фиксированной скорострельностью 450 выстрелов в минуту, только и всего. На ствольной коробке имеются сигнальные светодиоды, сообщающие стрелку о состоянии электронного блока. То есть если у этого ПП сядут батарейки, он вам об этот сообщит, причем заранее. Да, но зачем вообще понадобился этот регулятор? А вот зачем: дело в том, что из-за того, что этот пистолет-пулемет очень компактный, короткий, грубо говоря, ход затвора у него всего лишь 51 мм, ну и вес всего 227 г. Поэтому скорострельность получилась (при стрельбе очередью) — 1400 выст/мин, и снизить ее обычными способами никак не удавалось. Между тем оптимальная скорострельность для пистолета-пулемета равна 450 выст/мин. И как еще можно было понизить ее до этой требуемой величины, не прибегая к оригинальным решениям? Причем наличие регулятора позволяет ее как понижать, так и повышать. Кому, что и когда потребуется!
А вот это наш знаменитый «Паркер-Хэйл»! По сравнению с другими представленными здесь образцами и в самом деле смотрится как-то не очень серьезно.
Все остальное – в лучших традициях сегодняшнего дня!
Магазины традиционные, коробчатые на 20, 28, 32 патрона. Приклад имеется и складывается вправо, а также регулируется по длине. Будучи сложенным, он не мешает стрельбе, как одной рукой, так и обеими. В сложенном состоянии он не мешает вести огонь из пистолета-пулемета как с одной руки, так и при удержании оружия двумя руками. В таком современном оружии не используется пластик, а лишь сплавы алюминия и сталь. Все металлические детали защищены от коррозии воронением. Хотя базовый ствол очень короткий, предусмотрена установка сменных стволов длинной 152, 254 и 356 миллиметров, что позволяет повысить точность стрельбы на расстоянии. Есть планки «пикатинни», но сами прицельные приспособления очень просты. Отмечалась очень высокая точность стрельбы на близком расстоянии. Например, на расстоянии в 25 метров очередь из двадцати патронов удалось полностью уложить в полуростовую мишень. При стволе в 254 миллиметра и стрельбе с прикладом на том же расстоянии непрерывная очередь из двадцати патронов уместилась в круге диаметром 160 миллиметров, а от 15 до 17 пуль поместились в круге диаметром 120 миллиметров. Можно поставить на этот ПП и глушитель, но только на короткий ствол.
Образцы на любой вкус!
Существуют три модификации этого пистолета-пулемета: МкI с электронным замедлителем и MKII с гидравлическим. Эту модель сделали по заказу армии США, и, видимо, им оказалось бессмысленно что-то доказывать. Третья модификация МкIII – это совсем уже упрощенный вариант, у которого темп стрельбы понижен до 400 выстрелов в минуту и ликвидирован переводчик огня, поскольку при такой скорострельности ее можно регулировать нажатием на спусковой крючок.
Ну а это «Паркер-Хэйл», «обвешанный» всевозможными дополнительными приспособлениями.
Интересно, что полностью заряженный аккумулятор позволяет этому пистолету-пулемету сделать более 400 выстрелов без дополнительной перезарядки. Ресурс более чем достаточный. Скорее уж у вас патроны закончатся, чем полностью разрядится батарея! Кстати, «автомат» с гидравлическим замедлителем стоит дороже, чем тот, в который поставлена электроника, что говорит, однако, об определенной тенденции. Если так пойдет, то военные примут новые электронные виды оружия «даже не любя их», а только дешевизны ради и… будут правы! Ну, а о том, каким может стать дешевый и полностью электронный пистолет-пулемет для нужд полиции, мы вам расскажем в следующем материале.
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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Пистолет-пулемёт: вчера, сегодня, завтра. Часть 8. Пистолеты-пулемёты 3-го поколения. Новации и приоритеты
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