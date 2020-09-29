Разгром 3-й советской армии в Белоруссии

Пленные красноармейцы

Кровавый Бор

Источник: Какурин Н. Гражданская война в России: Война с белополяками. M:, 2002

Битва за Лиду

100 лет назад польские войска разгромили 3-ю советскую армию в Белоруссии. 28—29 сентября советские войска пытались отбить Лиду. Штурм следовал за штурмом. В итоге армия Лазаревича потерпела полное поражение. Тысячи красноармейцев были убиты, ранены или попали в плен.К утру 25 сентября 1920 года 3-я советская армия отошла за Неман, сохранив плацдармы на его западном берегу. Советское командование планировало создать новый фронт в направлении на Друскеники, занятые поляками. Однако советские дивизии не могли быстро совершить большие переходы, и противнику удалось зайти в глубокий тыл 3-й армии к Лиде. В этих условиях вечером 25 сентября Тухаческий приказал отходить 3-й армии к Лиде, а войскам 15-й и 16-й армий — на р. Шара.На северном фланге фронта основные силы армии Лазаревича отступали по линии шоссе Гродно — Лида. 21-я стрелковая дивизия отходила на северо-восток по дороге Гродно — Радунь, а главные силы армии (2-я, 5-я, 6-я и 56-я дивизии) — через Василишки. Тем временем поляки собирались взять Лиду – важный узел коммуникаций, чтобы взять красных в кольцо окружения. 27-го польские войска начали наступление на Лиду с севера и запада – от Радуни и по гродненской дороге. 1-я дивизия легионов заходила с востока, 1-я литовско-белорусская дивизия наступала с северо-запада от Поречья, 21-я горная и 22-я добровольческие дивизии двигались из района Гродно вдоль шоссе Гродно – Лида.1-я бригада литовско-белорусской дивизии (Виленский и Минский полки) двигалась от Поречья через Бакшты (у Василишек) к переправам на реке Лебеда, чтобы захватить их до подхода красноармейцев. В Василишках поляки внезапной атакой вынудили бежать бригаду 2-й стрелковой дивизии. Минский полк вышел к переправам на Лебеде. Одновременно к реке стали выходить главные силы советской армии. Некоторые передовые части уже форсировали реку и разбили лагерь на восточной стороне. Поляки, выходя из лесного массива Кровавый Бор, напоролись на отдыхавший у деревни Феликсов красных. Красноармейцы, не выставившие охранения и считавшие, что они в глубоком тылу, были легко рассеяны. Польские войска вышли к селению Лебеда, где находился полевой штаб 3-й армии. Лазаревич с окружением успели убежать. Командарм успели приказать 5-й дивизии атаковать переправу с запада. После этого командование 3-й армии окольными путями бежало в Лиду, утратив связь с дивизиями. С этого времени войска армии действовали самостоятельно, утратив связь с командованием.Сначала передовой батальон Минского полка был атакован бригадой 6-й дивизии с востока и частями 2-я и 5-я дивизий с запада. Под напором красноармейцев поляки отошли в лес, там закрепились и держались до прибытия ещё двух батальонов своего полка. После этого поляки снова пошли в атаку и начали бой за деревни Феликсов и Лебеда. Под вечер отступающие полки советских дивизий снова оттеснили врага в лес. В 19 часов подошёл Виленский полк. Польские солдаты снова пошли в наступление и захватили переправы. В 20 часов по шоссе к переправам вышли войска 56-й стрелковой дивизии и в 21-м часу несколько тысяч красноармейцев в плотных колоннами на узком участке атаковали противника. Несмотря на сильный ружейно-пулеметный огонь, русская пехота прорвалась к позициям польских войск. Наступила ночь, бой продолжался в темноте. Беспорядочная стрельба, кровавый рукопашный бой с помощью прикладов и штыков. Сражались отчаянно, обе стороны пленных не брали. В это же время по врагу ударили части 2-й и 6-й дивизий. Польские полки понесли большие потери и ночью 28-го отступили в лес. Наши войска заняли переправы, и к утру основные силы 3-й армии ушли в сторону Лиды.Таким образом, польские войска не смогли остановить русских на р. Лебеда. Однако штаб 3-й армии был дезорганизован, утратил связь с дивизиями. Войска отступали и сражались самостоятельно. Путь на Молодечно был отрезан, нужно было идти к Барановичам. Задержка дивизий армии Лазаревича в бою у Кровавого Бора облегчила полякам задачу захвата Лиды и создания преграды красным для отхода через Лиду. Красная Армия и поляки понесли в этом сражении большие потери: сотни убитых, раненых, пленных и пропавших без вести с обеих сторон.Польское командование ставило задачу быстрого захвата Лиды. Это позволяло перерезать пути отхода 3-й красной армии. С северо-запада на город наступала литовско-белорусская дивизия, с востока – 1-я дивизия легионов с 4-й кавалерийской бригадой, с запада шли колонны 21-й горной и 22-й добровольческой дивизий. Советские войска также шли к Лиде, но медленно, с задержками.Первым к городу утром 28 сентября 1920 года вышла 3-я бригада 1-й дивизии легионов полковника Домббернацкого. В 10 часов поляки начал сражение за город. Наступление велось с севера. Красные в городе имели большую численность, здесь был штаб 3-й армии во главе с Лазаревичем, но уже пали духом из-за предшествующих событий. Поэтому польская бригада довольно легко захватила Лиду. Красноармейцы бежали вслед за штабом армии. Дивизии армии были брошены на произвол судьбы. Командиры полков и дивизии, хоть и плохо организованных, но атаковали противника, пытаясь отбить город и уйти на восток.Не успели польские солдаты закрепиться, как появились советские войска, которые задержались в боях на р. Лебеда. Первой на штурм Лиды пошла 5-я стрелковая дивизия, которая в бою у Кровавого Бора понесла меньшие потери, чем другие дивизии. Красноармейцы смогли провести внезапную атаку, отбили казармы, железнодорожную станцию и прорвались в центр города. Завязались ожесточенные бои, в которых обе стороны несли большие потери. Польские батареи вели огонь прямой наводкой. После обеда в бой вступили свежие батальоны легионеров. Контратака польских подкреплений смешала ряды красноармейцев, которые уже радовались близкой победе. Понеся серьёзные потери, 5-я дивизия отступила из Лиды и стала уходить южнее города. За частями 5-й дивизии двинулась и передовая бригада 56-й стрелковой дивизии, подходившей с запада. Вблизи города советская бригада попала в засаду и была разгромлена поляками. Одновременно польская кавалерия, обходившая город с востока, атаковала и разбила у деревни Дубровна подразделения 6-й советской дивизии.Поздно вечером 28 сентября к городу вышли части 21-й стрелковой дивизии. Около 22 часов советская пехота при поддержке артиллерии пошла на новый штурм Лиды. Бой был яростным, дело доходило до рукопашной схватки. Сначала красные продвинулись вперёд, заняли казармы, но затем поляки перешли в контратаку и отбросили противника. Советская дивизия, которая понесла больше потери в предшествующих боях у Кровавого Бора, отступила в лесные массивы западнее города. К ночи остатки красных были выбиты из города. К утру 29-го сражение было завершено. Личный состав 21-й стрелковой дивизии был разозлен потерями, неудачами и изнурительными маршами. Боеприпасы и продовольствие были на исходе. В итоге солдаты подняли мятеж, арестовали комиссаров, которые призывали продолжить сражение, и сдались в плен. 29 сентября польская кавалерия продолжила преследование противника восточнее Лиды, взяла в плен сотни красноармейцев, несколько орудия и десятки пулеметов.Таким образом, польские войска смогли удержать Лиду и нанести поражение противнику. Однако польские дивизии не смогли вовремя выйти к городу. В сражении за Лиду участвовала только 1-я дивизия легионеров и кавалерийская бригада. Остальные части не успели подойти к Лиде в ходе боя. Польские войска на этом участке значительно уступали красным в числе. Если бы советское командование хорошо организовало атаку дивизий 3-й армии, то враг потерпел бы поражение. Из-за ошибок советского командования войскам 3-й армии пришлось уступить город и изменить маршрут отступления, открывая врагу дорогу в тыл 15-й и 16-й армий Западного фронта. Дивизии 3-й армии едва не попали в «котёл». Но часть войск попала в плен (до 10 тыс. человек). Польские солдаты захватили десятки орудий и пулеметов, армейское имущество.Это было серьёзное поражение Западного фронта под командованием Тухачевского. После потери Гродно и Лиды северное крыло советского фронта фактически исчезло. 3-я армия едва избежала окружения и полного уничтожения, на время утратила боеспособность. Возникла угроза окружения дивизий 15-й и 16-й армий. Наши войска продолжали отход на восток, а польская армия развивала наступление.