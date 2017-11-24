11:21 24 ноября

Кровавый «Марс»

Одновременно с операцией «Уран» под Сталинградом на московском направлении разворачивалась операция «Марс». Замысел советской операции состоял в том, чтобы разгромить 9-ю немецкую армию, составлявшую основу группы армий «Центр», в районе Ржева, Сычева.

Общая ситуация

8 января — 20 апреля 1942 года была проведена Ржевско-Вяземская операция — наступление войск Калининского фронта под командованием генерал-полковника И. С. Конева и Западного фронтов под началом генерала армии Г. К. Жукова, проведённая при содействии Северо-Западного и Брянского фронтов. Это было продолжение стратегической битвы за Москву. Советские войска отбросили противника на западном направлении на 80 — 250 км, завершили освобождение Московской и Тульской областей, освободили многие районы Калининской и Смоленской областей. Результатом операции стало образование ржевско-вяземского выступа.


Ржевско-Вяземский выступ имел до 160 км в глубину и до 200 км по фронту (у основания). Немецкое командование рассматривало этот выступ как стратегический плацдарм для наступления на Москву. Здесь было кратчайшее направление на Москву — от линии фронта до Москвы по прямой около 150 км. Зимой 1942 — 1943 года на этом участке было сосредоточено около 2⁄3 войск группы армий «Центр». Понятно, что советское командование пыталось всеми силами уничтожить острие, направленное на столицу СССР. Против плацдарма действовали основные силы Калининского и Западного фронтов. Советское командование провело последовательно несколько операций с целью его ликвидации, что разгромить и отбросить войска группы армий «Центр» дальше от Москвы.

30 июля — 1 октября 1942 года состоялась Первая Ржевско-Сычёвская операция (или Второе сражение за Ржев). Наши войска наступали с целью разгрома немецкой 9-й армии под началом генерала В. Моделя, оборонявшейся на ржевско-вяземском выступе, и ликвидации вражеского плацдарма. В ходе операции советские войска продвинулись на запад на 40 — 45 километров, но поставленных целей не достигли.

Кровавый «Марс»

Советские танки Т-60 и КВ-1 ведут бой в районе Ржева

Стоит отметить, что по накалу, ярости и потерям на ржевском направлении очевидцами с обеих сторон сравнивались с боями в Сталинграде. По воспоминаниям советского военного корреспондента И. Г. Эренбурга: «Мне не удалось побывать у Сталинграда… Но Ржева я не забуду. Может быть, были наступления, стоившие больше человеческих жизней, но не было, кажется, другого, столь печального — неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого дома да крохотный бугорок…».

Немецкий военный журналист Ю. Шуддекопф в октябре 1942 года в статье «Засов Ржев» писал: «В двух местах достигло Волги немецкое наступление на Востоке: у стен Сталинграда и у Ржева… То, что разворачивается у Сталинграда происходит в меньших масштабах у Ржева уже почти год. Почти день в день год назад немецкие войска в первый раз достигли Волги… С тех пор три больших сражения развернулись за кусок земли в верхнем течении Волги — и идёт четвёртое, самое ожесточённое, не прекращающееся уже более двух месяцев».

Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. По данным исследования историка А. В. Исаева, проведённого на основе архива Министерства обороны, потери в операциях на дуге, опоясывающей Ржев, протяжённостью 200 — 250 километров, с января 1942 года по март 1943 года составили: безвозвратные — 392 554 человека; санитарные — 768 233 человека.



Планы сторон

Замысел советской операции «Марс» возник в конце сентября 1942 года как продолжение Первой Ржевско-Сычевской операции. 10 октября советские войска получили директиву на продолжение Ржевско-Сычевской операции, которая вновь должна была проводиться силами Калининского и Западного фронтов с целью: окружение и уничтожение 9-й немецкой армии в районе ржевского выступа. Начало наступления намечалось на 23 октября. Затем сроки были сдвинуты на месяц. Общее руководство операцией осуществлял генерал армии Г. К. Жуков.

Из одиннадцати армий Западного фронта под началом генерала Конева в наступлении должны были участвовать 20-я, 31-я и 29-я. Основной удар наносила 20-я армия под командованием генерал-майора Н. И. Кирюхина в составе шести стрелковых дивизий и четырех танковых бригад. После прорыва вражеской обороны в ее полосе планировали ввести в сражение подвижную группу под общим командованием генерал-майора В. В. Крюкова в составе 6-го танкового, 2-го гвардейского кавалерийского корпусов и 1-й самокатно-мотоциклетной бригады.

От Калининского фронта генерал-полковника М. А. Пуркаева выделялись также 3 армии. 41-я армия под командованием генерал-майора Ф. Г. Тарасова и 22-я армия генерал-майора В. А. Юшкевича наносили удар на восток, навстречу частям Западного фронта, а 39-я армия генерал-майора А. И. Зыгина должна была наступать на юг, в направлении Оленино. В полосе 41-й армии для развития успеха планировалось ввести в бой 1-й механизированный корпус генерала М. Д. Соломатина. Корпус Соломатина насчитывал более 15 тыс. бойцов и 224 танка, из них 10 КВ, 119 Т-34 и 95 Т-70. Кроме того, в резерве 41-й армии находились 47-я и 48-я танковые бригады (ещё сотня танков). В полосе 22-й армии, кроме 185-й, 238-й стрелковых дивизий, должен был действовать 3-й мехкорпус под командованием генерал-майора М.Е. Катукова — три механизированные и одна танковая бригада, 13,5 тыс. человек, 175 танков. В резерве командарма имелась 114-я стрелковая бригада и 39-й танковый полк.

Таким образом, разгромить немецкую армию собирались путём нескольких одновременных прорывов на тех участках фронта, где до того не проводилось крупных наступлений: между реками Осуга и Гжать — силами 20-й армии, в районе Молодого Туда — силами 39-й армии, в долине реки Лучеса — силами 22-й армии, южнее города Белый — силами 41-й армии. На последних трёх участках плотность немецкой обороны была 20 — 40 км на пехотную дивизию, что должно было облегчить её прорыв. На участке 20-й армии оборона была гораздо плотнее — 2 дивизии (в том числе 1 танковая) на фронте в 15 км. В случае успеха первого этапа к операции должны были подключиться 5-я и 33-я армии (им противостояла 3-я танковая армия немцев) в направлении на Гжатск, Вязьму. Впоследствии, уже после неудачи первого этапа, Ставка директивой от 8 декабря 1942 года дала новое указание: после перегруппировки войск Калининского и Западного фронтов разгромить к концу января месяца 1943 года группировку противника и выйти на наш старый оборонительный рубеж. То есть предполагался выход к рубежу, на котором в сентябре 1941 года в тылу Западного фронта стояли армии Резервного фронта.

Одновременно на правом крыле Калининского фронта готовилась ещё одна операция — наступление 3-й ударной армии генерал-майора К. Н. Галицкого на Великие Луки и Невель с целью перерезать в районе Новосокольники железную дорогу Ленинград — Витебск. В перспективе советское командование рассчитывало, ликвидировав великолукский плацдарм противника, открыть путь в Прибалтику. В резерве армии находился 2-й механизированный корпус под командованием генерала И. П. Корчагина. Главный удар южнее Великих Лук в обход города с северо-запада наносил 5-й стрелковый корпус генерал-майора А. П. Белобородова. В полосе прорыва главных сил 5-го стрелкового корпуса вводился 2-й мехкорпус. Навстречу Белобородову из района севернее Великих Лук наступала 381-я стрелковая дивизия полковника Б. С. Маслова. С фронта город охватывала 257-я стрелковая дивизия полковника А. А. Дьяконова. Южнее гвардейцев Белобородова наносили вспомогательные удары 21-я гвардейская и 28-я стрелковая дивизии 3-й ударной армии и правофланговая 360-я дивизия 4-й ударной армии.

Немцы здесь не имели достаточно войск, поэтому сосредоточили усилия на защите наиболее важных участков. Район Великих Лук обороняли части 83-й пехотной дивизии и один охранный батальон. Однако сам город был превращен в мощный, подготовленный к круговой обороне узел сопротивления, насыщенный огневыми средствами. Многие здания превратили в долговременные огневые точки, взаимодействовавшие друг с другом и перекрывавшие огнем улицы и перекрестки. Передний край обороны проходил в 5 км от городских окраин. Южнее, в районе Мартьяново, участок прикрывался двумя отдельными батальонами. Между этими двумя гарнизонами и севернее Великих Лук имелись лишь небольшие гарнизоны в отдельных населенных пунктах.

В районе Новосокольников располагалась 3-я горнострелковая дивизия и 55-й полк 6-ствольных минометов. Также немцы подтягивали резервы: северо-восточнее Невеля сосредоточивалась 20-я мотодивизия; в район Опухлики против южного фланга генерала Галицкого подтягивалась 291-я пехотная дивизия; к северо-востоку от Великих Лук, с холмского направления перебрасывалась 8-я танковая дивизия. Прибывший в Новосокольники из Витебска штаб 59-го армейского корпуса должен был объединить все эти соединения. Позднее, уже с целью деблокирования окружённого гарнизона Великих Лук в сражение вступили и другие немецкие соединения.


Советские солдаты осматривают немецкие танки, брошенные в районе Великих Лук

Силы сторон

На московском стратегическом направлении на участке от Холма до Болхова по-прежнему была сосредоточена основная группировка советских войск. В сумме силы двух фронтов и Московской зоны обороны с резервами Ставки насчитывали 1890 тыс. человек, более 24 тыс. орудий и минометов, 3375 танков и 1100 самолетов. Им противостояли почти все войска группы армий «Центр» (кроме пяти дивизий на её крайнем правом фланге), и 2 дивизии группы армий «Север — всего 72 дивизии (кроме 9-ти охранных и учебно-полевых в тылу), из них 10 танковых и 6 моторизованных. Группа армий «Центр» вместе с резервами имела около 1680 тыс. человек, до 3500 танков.

Для проведения операций «Марс» выделялось в общей сложности 545 тыс. человек и 1200 танков. Два советских фронта задействовали в наступлении семь армий из семнадцати: 41-ю, 22-ю, 39-ю, 30-ю, 31-ю, 20-ю и 29-ю. На втором этапе (в начале декабря) к наступлению должны были подключиться 5-я и 33-я армии. Намеченное наступление этих двух армий не состоялось только вследствие неудачи первого этапа операции.

9-я армия генерал-полковника В. Моделя, принявшая основной удар советских войск, имела в своём составе: 6-й армейский корпус (2-я авиаполевая, 7-я воздушно-десантная и 197-я пехотная дивизии); 41-й танковый корпус (330-я и 205-я пехотные дивизии, полк 328-й пехотной дивизии); 23-й армейский корпус (246-я, 86-я, 110-я, 253-я и 206-я пехотные дивизии, полк 87-й пехотной дивизии и полк 10-й моторизованной дивизии); 27-й армейский корпус (95-я, 72-я, 256-я, 129-я, 6-я и 251-я пехотные дивизии, два полка 87-й пехотной дивизии); 39-й танковый корпус (337-я, 102-я и 78-я пехотные, 5-я танковая дивизия). В подчинении штаба 9-й армии находились две моторизованные дивизии (14-я и «Великая Германия»), 1-я и 9-я танковые дивизии, танковый батальон 11-й танковой дивизии (37 танков) и 1-я кавалерийская дивизия. Кроме того, у основания выступа располагались резервы группы армий «Центр» — 12-я, 19-я и 20-я танковые дивизии, которые в критической ситуации могли быть достаточно быстро переброшены на опасное направление.

Непосредственно на ржевско-вяземском выступе перед фронтом 20-й и 31-й советских армий оборону занимал 39-й танковый корпус. Позади него стояли резервы — 9-я танковая и 95-я пехотная дивизии. На западном фасе выступа перед 22-й и 41-й армиями находился немецкий 41-й танковый корпус, позади которого тоже имелись армейские резервы — 1-я танковая дивизия и мотодивизии СС «Великая Германия». Севернее оборону занимал 23-й армейский корпус.

Немецкое командование учло ошибки прежней кампании и подготовилось к зиме (в ходе кампании 1941 года Гитлер планировал одержать победу до наступления зимы, поэтому войска не были готовы с суровой русской зиме). Весь личный состав был снабжен теплым обмундированием. Немецкая оборона непрерывно совершенствовалась в инженерном отношении. На всех направлениях вероятных ударов противника были выставлены минные поля, созданы мощные опорные пункты, система деревоземляных огневых точек т. д.


Генерал-полковник Вальтер Модель говорит с экипажем штурмового орудия StuG III

Начало наступления

Операции войск Западного и Калининского фронтов начались 25 ноября сразу по трем направлениям. Две армии Западного фронта атаковали восточный фас ржевского выступа севернее Зубцова, на 40-километровом участке вдоль рек Вазуза и Осуга. Одновременно 22-я и 41-я армии Калининского фронта нанесли встречный удар с западного фаса выступа.

3-я ударная армия начала наступление против северного крыла группы армий «Центр», пытаясь с двух сторон охватить Великие Луки. 24 ноября в 11 часов после 30-минутной артиллерийской подготовки передовые полки трёх дивизий 5-го гвардейского стрелкового корпуса перешли в атаку. Продвинувшись в глубину на 2-3 км, наши войска к исходу дня вышли к главной полосе обороны противника. В 9 час. 30 мин. 25 ноября началась полуторачасовая артиллерийская подготовка, после неё в наступление перешли главные силы армии. За день боёв войска армии Галицкого продвинулись на глубину от 2 до 12 км, при этом наибольшего успеха добилась 381-я стрелковая дивизия, наступающая с севера. В течение последующих двух дней войска армии с упорными боями, отбивая ожесточённые контратаки противника, медленно продвигались вперёд.

К исходу 27 ноября армейской разведкой было установлено, что противник подтягивает в район сражения резервы: 8-ю танковую дивизию с севера, 291-ю пехотную и 20-ю моторизованную с юга. Командование 3-й ударной армии укрепило фланги наступающей группировки, что позволило парировать вражеские контратаки. Вечером 28 ноября в районе станции Остриань встретились 381-я и 9-я гвардейская дивизии, замкнув кольцо вокруг немецкого гарнизона Великих Лук. Кроме того, часть сил немецкой 83-й пехотной дивизии была окружена юго-западнее города, в районе населённого пункта Ширипино. Наступление советских войск с целью овладения Новосокольниками натолкнулось на сильную оборону противника. 18-я и 34-я механизированные бригады и 381-я стрелковая дивизия не смогли преодолеть сопротивление 3-й горнострелковой дивизии противника и захватить город. Однако к исходу 3 декабря была полностью уничтожена группа противника, окружённого под Ширипино. После этого войска 3-й ударной армии перешли к обороне, отражая попытки прорыва немецких войск к Великим Лукам.



На ржевском выступе наступление развивалось хуже. В ночь перед наступлением погода в полосе 20-й и 31-й армий резко изменилась, повалил снегопад, началась метель. Артиллеристы вели огонь по площадям, что резко снизило эффективность артподготовки, и хотя она длилась полтора часа, результаты её были незначительны. Когда в атаку пошла советская пехота, неподавленные огневые точки противника оказали сильное противодействие. 31-й армии генерал-майора В. С. Поленова прорвать оборону противника не удалось. Её стрелковые дивизии, поддержанные 332-й и 145-й танковыми бригадами, ценой больших потерь добились лишь незначительных успехов. Южнее 20-я армия Кирюхина достигла несколько большего — 247-я стрелковая дивизия, при поддержке 80-й и 140-й танковых бригад, форсировала р. Вазузу и захватила плацдарм на ее западном берегу. Командарм сразу же бросил в бой свой резерв — 331-ю стрелковую дивизию полковника П. Е. Берестова. Под сильным огнем противника части 20-й армии медленно пробивались вперед, расширяя плацдарм. Однако и здесь не удалось прорвать немецкую оборону.

Тогда Жуков и Конев решили бросить вперед резервы и подвижную группу, не дожидаясь, пока пехота взломает вражескую оборону. На рассвете 26 ноября части второго эшелона — 8-й гвардейский стрелковый, 6-й танковый и 2-й гвардейский кавалерийский корпуса начали выдвижение на плацдарм. Однако быстрого массированного удара не получилось. Две сотни танков, тысячи стрелков и кавалеристов длинными колоннами растянулись по двум узким, заспанных снегом дорогам, ведущим через реку на западный берег. В результате подвижные части понесли потери от огня немецкой артиллерии, ещё не вступив в бой. Лишь к середине дня 6-й танковый корпус, которым ввиду болезни генерала Гетмана командовал полковник П. М. Арман, переправился на плацдарм. Кавалерийские дивизии вынуждены были задержаться на восточном берегу реки до следующего дня.

Танкисты рванули вперёд и добились некоторых успехов, освободили несколько населенных пунктов. Однако успех был куплен дорогой ценой: бригады потеряли до половины личного состава и танков, было много раненых, требующих эвакуации, следовало также пополнить запасы горючего и боеприпасов. Танковый корпус перешел к обороне. В это время немецкое командование перебрасывали к участку прорыва части 27-го армейского корпуса из района Ржева и 9-ю танковую дивизию со стороны Сычевки.


Советский танковый десант спешивается с танка КВ-1 на Калининском фронте

Калининский фронт наступал сразу обоими своими флангами и добился более заметных успехов. 41-я армия под командованием Г. Ф. Тарасова, нацеленная на левый фланг ржевской группировки, начала наступление на город Белый, севернее, вдоль реки Лучеса, наносила удар 22-я армия В. А. Юшкевича. Утром 25 ноября ударная группа 41-й армии — 6-й Сибирский добровольческий стрелковый корпус генерала С. И. Поветкина и 1-й механизированный корпус, несмотря на метель и малопригодную для наступления местность, прорвали оборону противника и начали обход Белого, стремясь перерезать шоссе на Духовщину. К вечеру 27 ноября передовые части 65-й и 219-й танковых бригад мехкорпуса Соломатина достигли дороги Белый — Владимирское, прервав одну из двух важнейших коммуникаций немецкого 41-го танкового корпуса.

Таким образом, в немецкой обороне образовался прорыв шириной 20 км и глубиной 30 км. Однако советская пехота и артиллерия в условиях бездорожья далеко отстали от танкистов, ослабив ударную мощь подвижных соединений, что позволило противнику перебросить резервы на опасные участки. Большую роль в этом сыграли ошибки советского командования: управление и взаимодействие войсками были неудовлетворительными, надежная связь с частями отсутствовала.

К тому же вместо того чтобы двигаться вслед за танками и завершить глубокий охват, генерал Тарасов бросил 150-ю стрелковую дивизию на север, на штурм Белого. Однако наши войска не смогли сломить сопротивление 146-й пехотной дивизии противника. А утром 26 ноября подошли немецкие резервы — 113-й моторизованный полк 1-й танковой дивизии и фузилерный полк мотодивизии СС «Великая Германия». Остальная часть 1-й танковой дивизии была брошена на север — против двух танковых бригад Соломатина, оседлавших шоссе Белый — Владимирское. 27 ноября Тарасов бросил в бой резерв — 47-ю и 48-ю танковые бригады. Однако Тарасов и их не направил в прорыв — командарм задумал новый обходной маневр. 47-я бригада полковника И. Ф. Дремова была направлена северо-восточнее Белого, чтобы попытаться замкнуть вокруг города кольцо окружения. 29 ноября Дремову удалось обойти город и выйти на шоссе Белый — Владимирское, но дальше он продвинуться не смог.

Севернее 22-я армия Юшкевича в первый день наступления прорвала немецкую оборону на стыке 86-й пехотной дивизии 41-го танкового корпуса и 110-й пехотной дивизии 23-го армейского корпуса. Сплошной обороны у немцев здесь не было, основным препятствием для наступивших советских войск поначалу являлся глубокий снег и многочисленные минные поля. В следующие 2 дня генерал Юшкевич ввел в сражение мехкорпус Катукова. Вражеские войска выбили из долины реки Лучесы. Дальше наступление застопорилось, так как Модель перебросил в полосу 23-го армейского корпуса последний полк из состава дивизии «Великая Германия». Командование советской армии бросило в бой свои последние резервы — 114-ю стрелковую бригаду и 39-й танковый полк. Однако и это не помогло, продвинуться дальше и выйти на шоссе Оленино — Белый советские части не смогли.

С севера на позиции немецкого 23-го армейского корпуса немцев наступала 39-я армия Зыгина, имевшая в своем составе три стрелковые дивизии, четыре стрелковые и две танковые бригады. Так как армия наносила вспомогательный удар, резервов у неё не было. В итоге прорвать вражескую оборону и выйти на шоссе Оленино — Ржев 39-я армия не смогла. Её части продвинулись всего на несколько километров, а затем были отброшены на исходные позиции.



Продолжение следует…
Автор: Самсонов Александр


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 33

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  1. 210окв Сегодня, 06:56
    Да,бои 1942-начала 43 годов шли для нас тяжело.Еще и опыта и силенок не хватало,да и противник был силен.Но из этого складывалась наша ПОБЕДА!Кстати,не Сычев,а Сычевка.
    210окв
  2. avva2012 Сегодня, 07:11
    Генерал армии М.А. ГАРЕЕВ, доктор исторических наук: "Для того чтобы как следует разобраться в особенностях операции "Марс", желательно обратить внимание на следующие обстоятельства. Во-первых, является заблуждением и не соответствует действительности мнение, будто операции на южном (Сталинградская, "Уран") и западном ("Марс") направлениях - это две самостоятельные стратегические операции. После неудач в летне-осенних кампаниях 1941 и 1942 гг. страна, Государственный Комитет Обороны (ГКО) прилагали огромные усилия к тому, чтобы обеспечить резервами, оружием, боеприпасами, другими материально-техническими средствами войска, предназначенные для контрнаступления под Сталинградом......Замысел Ставки ВГК состоял в том, чтобы "вначале разгромить неприятельскую группировку в междуречье Волги и Дона, а затем нанести удары на Северном Кавказе, Верхнем Дону и под Ленинградом. Чтобы сковать противника и лишить его возможности маневрировать силами, предусматривалось провести также наступательные операции в районах Великих Лук, Ржева и Вязьмы". Главная цель операции в районе ржевско-вяземского выступа состояла, таким образом, в том, чтобы не допустить переброски резервов из состава группы армий "Центр" на южное направление, а по возможности и привлечь к себе дополнительные силы противника и тем самым обеспечить успех Сталинградской операции. Как пишет Маршал Советского Союза А.М. Василевский, после обсуждения в Ставке ряда вопросов план и сроки Сталинградской операции были окончательно утверждены Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным, и Г.К. Жуков получил вслед за тем задание подготовить отвлекающую операцию на Калининском и Западном фронтах.....В связи с этим уместно напомнить записку, которую известный отечественный военный историк и теоретик А.А. Свечин в марте 1930 года представил наркому обороны К.Е. Ворошилову. В ней, в частности, он отмечал, что право на наступление еще надо заработать. Только успешная операция сотен дивизий во всех фронтах позволит четырем десяткам дивизий нанести молниеносный удар на избранном направлении и добиться безусловной победы. В свете этой примечательной мысли выдающегося военного ученого с полным основанием можно сказать, что последующие победные наступательные операции на западном направлении были "заработаны" именно на ржевско-вяземской земле. Без этих тяжелых, изнурительных сражений не было бы ни решающего перелома в войне, ни ее победного завершения. И никаким современным "марсианам", как бы они ни старались, не удастся победу изобразить поражением".http://nethistory.su/blog/4369833153
    8/Operatsiya-Mars
    avva2012
    1. andrewkor Сегодня, 07:54
      Исчерпывающий ответ "марсианским стратегам"!Помните фильм "Красная площадь"?Бросили на смерть полк ,чтобы обеспечить успех Фронта!Стратегия вообще то циничная и безжалостная наука."Мне потребуется несколько тысяч погибших солдат ,чтобы сесть за стол переговоров"(о капитуляции Франции).Бенито Муссолини.
      andrewkor
      1. avva2012 Сегодня, 08:14
        Стратегия вообще то циничная и безжалостная наука.

        Что может быть ценнее жизни одного человека? Жизнь двух человек. Во время эпидемий, вокруг зараженных районов, устанавливается карантин. Попытки покинуть его пресекается всеми возможными способами. Почему-то, в таком виде, "жестокость" не вызывает неприятия офисных хомячков.
        avva2012
    2. avt Сегодня, 10:44
      Цитата: avva2012
      Главная цель операции в районе ржевско-вяземского выступа состояла, таким образом, в том, чтобы не допустить переброски резервов из состава группы армий "Центр" на южное направление, а по возможности и привлечь к себе дополнительные силы противника и тем самым обеспечить успех Сталинградской операции. Как пишет Маршал Советского Союза А.М. Василевский, после обсуждения в Ставке ряда вопросов план и сроки Сталинградской операции были окончательно утверждены Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным, и Г.К. Жуков получил вслед за тем задание подготовить отвлекающую операцию на Калининском и Западном фронтах....

      Совершенно точно !Более того ! Это направление было засвечено через ,,Монастырь" как главное направление удара !Ну только Млечин может вещать про то , что Абвер и другие службы НИЧЕГО не знали о готовящемся контрударе . Скрыть перемещение ТАКОГО количества сил и средств невозможно. А вот скрыть направление главного удара - вполне. Что было блестяще разыграно уже в операции ,,Багратион"
      avt
      1. avva2012 Сегодня, 10:48
        Да. Лично для меня, мнение Судоплатова и Гареева, является экспертным.
        avva2012
      2. BAI Сегодня, 11:15
        было засвечено через ,,Монастырь"

        Я тоже хотел об этом написать, но на официальном сайте Службы внешней разведки об этом ни слова (http://svr.gov.ru/history/operation4.htm)
        Хотя в воспоминаниях Судоплатова:
        Дезинформация порой имела стратегическое значение. Так, 4 ноября 1942 года «Гейне» — «Макс» сообщил, что Красная Армия нанесет немцам удар 15 ноября не под Сталинградом, а на Северном Кавказе и под Ржевом. Немцы ждали удара под Ржевом и отразили его. Зато окружение группировки Паулюса под Сталинградом явилось для них полной неожиданностью.

        Не подозревавший об этой радиоигре Жуков заплатил дорогую цену — в наступлении под Ржевом полегли тысячи и тысячи наших солдат, находившихся под его командованием. В своих мемуарах он признает, что исход этой наступательной операции был неудовлетворительным. Но он так никогда и не узнал, что немцы были предупреждены о нашем наступлении на ржевском направлении, поэтому бросили туда такое количество войск.
        BAI
  3. Ольгович Сегодня, 07:14
    Ужасно кровавая операция....
    ЧТО там творилось и как воевали русские солдаты, хорошо описано в мемуарах Михина "Артиллеристы, Сталин дал приказ" и Шумилина "Ванька ротный"
    Ольгович
  4. Monster_Fat Сегодня, 07:21
    "Ржевская мясорубка".... Бессмыссленная и безжалостная...
    Monster_Fat
  5. parusnik Сегодня, 07:23
    Я убит подо Ржевом,
    В безыменном болоте,
    В пятой роте, на левом,
    При жестоком налете.
    Я не слышал разрыва,
    Я не видел той вспышки,—
    Точно в пропасть с обрыва —
    И ни дна ни покрышки.
    И во всем этом мире,
    До конца его дней,
    Ни петлички, ни лычки
    С гимнастерки моей.
    Я — где корни слепые
    Ищут корма во тьме;
    Я — где с облачком пыли
    Ходит рожь на холме;
    Я — где крик петушиный
    На заре по росе;
    Я — где ваши машины
    Воздух рвут на шоссе;
    Где травинку к травинке
    Речка травы прядет, —
    Там, куда на поминки
    Даже мать не придет.

    Подсчитайте, живые,
    Сколько сроку назад
    Был на фронте впервые
    Назван вдруг Сталинград.
    Фронт горел, не стихая,
    Как на теле рубец.
    Я убит и не знаю,
    Наш ли Ржев наконец?
    Удержались ли наши
    Там, на Среднем Дону?..
    Этот месяц был страшен,
    Было все на кону.
    Неужели до осени
    Был за ним уже Дон
    И хотя бы колесами
    К Волге вырвался он?
    Нет, неправда. Задачи
    Той не выиграл враг!
    Нет же, нет! А иначе
    Даже мертвому — как?
    И у мертвых, безгласных,
    Есть отрада одна:
    Мы за родину пали,
    Но она — спасена.
    Наши очи померкли,
    Пламень сердца погас,
    На земле на поверке
    Выкликают не нас.
    Нам свои боевые
    Не носить ордена.
    Вам — все это, живые.
    Нам — отрада одна:
    Что недаром боролись
    Мы за родину-мать.
    Пусть не слышен наш голос, —
    Вы должны его знать.
    Вы должны были, братья,
    Устоять, как стена,
    Ибо мертвых проклятье —
    Эта кара страшна.
    Это грозное право
    Нам навеки дано, —
    И за нами оно —
    Это горькое право.
    Летом, в сорок втором,
    Я зарыт без могилы.
    Всем, что было потом,
    Смерть меня обделила.
    Всем, что, может, давно
    Вам привычно и ясно,
    Но да будет оно
    С нашей верой согласно.

    Братья, может быть, вы
    И не Дон потеряли,
    И в тылу у Москвы
    За нее умирали.
    И в заволжской дали
    Спешно рыли окопы,
    И с боями дошли
    До предела Европы.
    Нам достаточно знать,
    Что была, несомненно,
    Та последняя пядь
    На дороге военной.
    Та последняя пядь,
    Что уж если оставить,
    То шагнувшую вспять
    Ногу некуда ставить.
    Та черта глубины,
    За которой вставало
    Из-за вашей спины
    Пламя кузниц Урала.
    И врага обратили
    Вы на запад, назад.
    Может быть, побратимы,
    И Смоленск уже взят?
    И врага вы громите
    На ином рубеже,
    Может быть, вы к границе
    Подступили уже!
    Может быть… Да исполнится
    Слово клятвы святой! —
    Ведь Берлин, если помните,
    Назван был под Москвой.
    Братья, ныне поправшие
    Крепость вражьей земли,
    Если б мертвые, павшие
    Хоть бы плакать могли!
    Если б залпы победные
    Нас, немых и глухих,
    Нас, что вечности преданы,
    Воскрешали на миг, —
    О, товарищи верные,
    Лишь тогда б на воине
    Ваше счастье безмерное
    Вы постигли вполне.
    В нем, том счастье, бесспорная
    Наша кровная часть,
    Наша, смертью оборванная,
    Вера, ненависть, страсть.
    Наше все! Не слукавили
    Мы в суровой борьбе,
    Все отдав, не оставили
    Ничего при себе.

    Все на вас перечислено
    Навсегда, не на срок.
    И живым не в упрек
    Этот голос ваш мыслимый.
    Братья, в этой войне
    Мы различья не знали:
    Те, что живы, что пали, —
    Были мы наравне.
    И никто перед нами
    Из живых не в долгу,
    Кто из рук наших знамя
    Подхватил на бегу,
    Чтоб за дело святое,
    За Советскую власть
    Так же, может быть, точно
    Шагом дальше упасть.
    Я убит подо Ржевом,
    Тот еще под Москвой.
    Где-то, воины, где вы,
    Кто остался живой?
    В городах миллионных,
    В селах, дома в семье?
    В боевых гарнизонах
    На не нашей земле?
    Ах, своя ли. чужая,
    Вся в цветах иль в снегу…
    Я вам жизнь завещаю, —
    Что я больше могу?
    Завещаю в той жизни
    Вам счастливыми быть
    И родимой отчизне
    С честью дальше служить.
    Горевать — горделиво,
    Не клонясь головой,
    Ликовать — не хвастливо
    В час победы самой.
    И беречь ее свято,
    Братья, счастье свое —
    В память воина-брата,
    Что погиб за нее.
    А.Твардовский
    parusnik
  6. лис Сегодня, 07:40
    весь "талант" палковводца Жукова в цвете.
    лис
    1. avva2012 Сегодня, 07:43
      "палковводец Жуков", а вы эксперт 80 уровня?
      avva2012
      1. avt Сегодня, 10:47
        Цитата: лис
        весь "талант" палковводца Жукова в цвете.

        Цитата: avva2012
        "палковводец Жуков", а вы эксперт 80 уровня?

        Да не заморачивайтесь - типичный кликуша диванный.
        avt
        1. avva2012 Сегодня, 10:54
          Цитата: avt Да не заморачивайтесь - типичный кликуша диванный.

          М.А. Гареев пишет, "Но никто тогда не спросил у этого представителя, почему не все, даже не менее важные события Второй мировой войны, находят отражение в американской или английской истории, в учебниках? Есть, например, такой факт. В феврале 1942 года 60-тысячный британский гарнизон во главе с генералом А. Персивалем оборонял крепость Сингапур. Но как только японцы подошли к городу, британские войска, располагавшие большим количеством боеприпасов и продовольствия, практически без сопротивления капитулировали. У. Черчилль назвал этот акт самой позорной страницей британской истории".
          Так что, это мнение очередного Коли из Н. Уренгоя, поэтому отвечать приходиться.
          avva2012
    2. dzvero Сегодня, 09:16
      А что не так с Жуковым? Связал боем крупные немецкие силы, не позволив перебросить войска под Сталинградом. В мемуарах Судоплатов писал, что немцам "слили" планы наступления под Ржевом, убедив их, что главный удар будет нанесен именно там, а Сталинград - отвлекающий маневр.
      dzvero
      1. avva2012 Сегодня, 09:25
        Это не с Жуковым, что-то не так, а с одним из спасенных потомков.
        avva2012
      2. ranger Сегодня, 10:23
        Цитата: dzvero
        Связал боем крупные немецкие силы, не позволив перебросить войска под Сталинградом

        Так ведь и наши войска, увязнув в боях, тоже не могли быть переброшены, хотя бы под тот же Сталинград.. Они там были бы не лишними...
        Когда говорят что в результате операции была связана группировка противника, чаще всегозабывают упомянуть о том, что для этого пришлось отвлекать собственные силы...Не все так однозначно...
        ranger
        1. avva2012 Сегодня, 10:27
          А, как они были бы переброшены, если над ними нависла 1,5 миллионная группировка противника? (что, там на карте, не 150 км до г. Москва).
          avva2012
          1. ranger Сегодня, 10:40
            Цитата: avva2012
            А, как они были бы переброшены, если над ними нависла 1,5 миллионная группировка противника?

            Так же как и немецкие войска у dzvero - я лишь отметил, что обе стороны были лишены возможности снимать войска с этого операционного направления, а не только немцы....
            Это, кстати, относится не только к данному сражению....
            ranger
            1. avva2012 Сегодня, 10:45
              Почему немцы находясь на хорошо подготовленных позициях, не могли снимать части для переброски в южном направлении, я не понимаю. Если бы наши не начали наступление, то им ничего не мешало часть своих сил перебросить.
              avva2012
              1. ranger Сегодня, 10:55
                Цитата: avva2012
                Почему немцы находясь на хорошо подготовленных позициях, не могли снимать части для переброски в южном направлении, я не понимаю

                Отвечу старой притчей: Иван, я медведя поймал. Так тащи его сюда... А он меня не пускает....
                ranger
                1. avva2012 Сегодня, 11:06
                  Если так, то придется признать правоту, вот его: Д. Глэнтца, который, написал книгу об этой операции, назвав ее "крупнейшим поражением маршала Жукова". Я, лично, доверяю мнению нашим.
                  avva2012
  7. igordok Сегодня, 08:39
    При подготовке к обороне в районе Великих Лук, немцами было совершено еще одно преступление. Население нескольких деревень подготавливаемых к обороне были согнаны в амбар в деревне Андрюково Великолукского района. Где они были сожжены. Погибло больше 360 человек, женщин, детей, стариков. И это сделали не СС, а вермахт.

    После выступления колиизуренгоя, в его защиту стали возноситься вопли что вермахт, в отличии от СС, не признан преступной организацией, и его можно "жалеть". Напрасно.
    Этих ТВАРЕЙ, "жалеть"?
    igordok
    1. avva2012 Сегодня, 09:09
      Гуманизм СССР, с нашей точки зрения, просто не знал пределов, но, мы все же, смотрим на ту ситуацию через 70 лет. Думаю, Им, было виднее, хотя чисто по-человечески, количество сверхчеловеков, в итоге, надо было значительно уменьшить.
      avva2012
      1. Проксима Сегодня, 09:35
        Цитата: avva2012
        Гуманизм СССР, с нашей точки зрения, просто не знал пределов....

        Согласен, вот так мы "отыгрывались" на немецких военнопленных..
        Проксима
        1. Проксима Сегодня, 09:40
          "Отомстили" за все их зверства сполна. Празднование Нового года в советском плену.
          Проксима
          1. avva2012 Сегодня, 10:22
            Если не ошибаюсь, был сюжет в советском фильме, "Подранки", где мальчик пытался забросить связку гранат, вот таким "героям" в лагерь, но в результате подорвал себя. Видимо, пацан, видел воочию художества этих.....
            avva2012
  8. avva2012 Сегодня, 09:04
    Есть видео А. Исаева, но разбор операции Б. Юлиным, на мой взгляд, тоже не плох.
    avva2012
  9. нивасандер Сегодня, 09:36
    эта статейка- низкопробный перевод книжки Гройсмана "Ржев-краеугольный камень Восточного Фронта". Да немцы устояли только за счет мобильных боевых групп надерганных со всех подразделений.Во всех случаях оборона оборона немцев была взломана,а в некоторых местах до полноценной катастрофы не хватило только микроскопических усилий .Катуков всего 1,5 километра не дошел до Оленинского шоссе ,что сразу же обвалило всю северо-западную часть выступа,-- 6-й Сталинский корпус окружил форпост Белый и ему не хватило всего нескольких часов до его захвата (в последний момент к немцам на выручку подошли 8 и 12 танковые дивизии), захват Малого и Большого Кропотово войсками 20 армии означал полновесный прорыв.Проблема в том что в каждом из этих случаев не хватило резервов,иногда одного полка или даже батальона.Кстати сама брусиловская концепция о множестве дробящих ударов оказалась не так уж и плоха и Ржевский опыт лишь ее дополнил.Посмотрите на карту операции Багратион 1944 года--- все как подо Ржевом 1942-- множество дробящих ударов разнесенных по расстоянию и по времени .... только очень сильных .ПыСы
    в к РККА никогда в не было 332-й танковой бригады как 1-й самокатно-мотоциклетной бригады.У фрицев подо Ржевом не было ни 1-й кав дивизии ни 146-й пехотной дивизии
    нивасандер
  10. Cartalon Сегодня, 09:44
    Не похоже это на стратегическое настроение, слишком мало сил выделено, возможно версия о том что план операции был слит немцам имеет право на существование.
    Cartalon
    1. Alexey RA Сегодня, 10:31
      Цитата: Cartalon
      Не похоже это на стратегическое настроение, слишком мало сил выделено, возможно версия о том что план операции был слит немцам имеет право на существование.

      С уровнем "Марса" есть один тонкий момент - эту операцию в советское время старались особо не упоминать. И вытащили её на свет божий только в ходе ревизии истории ВОВ. И большинство историков-ревизионистов, ничтоже сумняшеся, записывало в советские силы в этой операции общие силы двух фронтов, да ещё и МЗО.
      В сумме силы двух фронтов и Московской зоны обороны с резервами Ставки насчитывали 1890 тыс. человек, более 24 тыс. орудий и минометов, 3375 танков и 1100 самолетов. Им противостояли почти все войска группы армий «Центр» (кроме пяти дивизий на её крайнем правом фланге), и 2 дивизии группы армий «Север — всего 72 дивизии (кроме 9-ти охранных и учебно-полевых в тылу), из них 10 танковых и 6 моторизованных. Группа армий «Центр» вместе с резервами имела около 1680 тыс. человек, до 3500 танков.

      В результате получалось, что по уровню привлечённых сил "Марс" крыл "Уран" как бык овцу и был чуть ли не главной стратегической операцией конца 1942 года. При этом не принималось во внимание даже то, что силы Московской зоны обороны по большей части представляли из себя учебные и запасные части, а также УР и ПВО. На 1 ноября 1942 г. в МЗО числились всего 6 сд, 7 сбр и 8 УР.
      Тем не менее, полный наряд сил "Марса" действительно превосходил наряд сил "Урана".
      Если суммировать численность войск армий по периметру Ржевского выступа, то мы получим следующие данные: 5-я (71 249 человек, 73 танка), 20-я (95 602 человека, 301 танк), 22-я (70 275 человек, 272 танка), 29-я (54 073 человека, 93 танка), 30-я (50 199 человек, 63 танка), 31 -я (74 158 человек, 90 танков), 33-я (78 490 человек, 196 танков), 39-я (92 135 человек, 227 танков) и 41-я (116 743 человека, 300 танков) армии двух фронтов объединяли более семисот тысяч солдат и командиров и более тысячи семисот танков, а именно 702 924 человека и 1718 танков. Из вышеперечисленных армий 5-я и 33-я армии не вели наступательных действий в конце ноября и декабре 1942 г., но еще 19 ноября, за неделю до начала наступления войск двух фронтов, они получили директиву № 00315 штаба Западного фронта на уничтожение гжатской группировки противника. Ранним утром 25 ноября 5-й и 33-й армиям была назначена дата перехода в наступление – 1 декабря. Намеченное наступление этихдвух армий не состоялось только вследствие неудачи первого этапа операции. Поэтому исключение из наряда сил на "Марс" 5-й и 33-й армий неправомерно.
      Принимавшие участие в операции "Уран" под Сталинградом Юго-Западный, Донской и Сталинградский фронты насчитывали 33 1948, 192 193 и 258 317 человек соответственно. Невооруженным глазом видно, что общая численность войск трех фронтов "Урана" существенно уступает численности двух фронтов, проводивших "Марс". Эту статистику можно детализировать, рассмотрев численность задействованных в контрнаступлении под Сталинградом армий. Если суммировать численность войск 1-й гвардейской армии (142 869 человек, 163 танка), 21-й армии (92 056 человек, 199 танков) и 5-й танковой армии (90 600 человек, 359 танков) Юго-Западного фронта, 24-й (56 409 человек, 48 танков), 65-й (63 187 человек, 49 танков) и 66-й (39 457 человек, 5 танков) армий Донского фронта, 62-й армии (41 667 человек, 23 танка), 64-й армии (40 490 человек, 40 танков), 51-й армии (44 720 человек, 207 танков) и 57-й армии (56 026 человек, 225 танков) Сталинградского фронта, то получим 667 478 человек и 1318 танков. То есть строгие подсчеты говорят о меньших силах, задействованных под Сталинградом, в сравнении с наступлением, предпринятым против Ржевского выступа.
      © Исаев
      ПМСМ, два одновременных стратегических наступления были проведены Ставкой из расчёта, что хотя бы одно из них будет в итоге успешным - немецкий тришкин кафтан конца 1942 года на два направления было уже не натянуть. А второе, даже будучи неудачным, не даст немцам рокировать силы для отражения первого наступления. В принципе, так и получилось - вместо того, чтобы оперативно перебросить Паулюсу резервы из полосы ГА "Центр", для деблокирования 6 А пришлось везти дивизию аж из Франции.
      Alexey RA
      1. Cartalon Сегодня, 11:16
        Если войска не участвуют в наступление так значит всё таки считать их не стоит , а если сравнивать количество и качество войск противника в районах Марса и Урана , то видно что и привлечение всех сил фронтов вряд ли привело бы к стратегическому успеху.
        Cartalon
        1. Alexey RA Сегодня, 11:19
          Цитата: Cartalon
          Если войска не участвуют в наступление так значит всё таки считать их не стоит

          Стоит - если они входят в запланированные для операции силы. Потому как эти войска были изначально предназначены для участия в данной операции, а уж использовали их в ходе боёв или нет - это уже другой вопрос.
          Alexey RA
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