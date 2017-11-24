Кровавый «Марс»

Одновременно с операцией «Уран» под Сталинградом на московском направлении разворачивалась операция «Марс». Замысел советской операции состоял в том, чтобы разгромить 9-ю немецкую армию, составлявшую основу группы армий «Центр», в районе Ржева, Сычева.8 января — 20 апреля 1942 года была проведена Ржевско-Вяземская операция — наступление войск Калининского фронта под командованием генерал-полковника И. С. Конева и Западного фронтов под началом генерала армии Г. К. Жукова, проведённая при содействии Северо-Западного и Брянского фронтов. Это было продолжение стратегической битвы за Москву. Советские войска отбросили противника на западном направлении на 80 — 250 км, завершили освобождение Московской и Тульской областей, освободили многие районы Калининской и Смоленской областей. Результатом операции стало образование ржевско-вяземского выступа.Ржевско-Вяземский выступ имел до 160 км в глубину и до 200 км по фронту (у основания). Немецкое командование рассматривало этот выступ как стратегический плацдарм для наступления на Москву. Здесь было кратчайшее направление на Москву — от линии фронта до Москвы по прямой около 150 км. Зимой 1942 — 1943 года на этом участке было сосредоточено около 2⁄3 войск группы армий «Центр». Понятно, что советское командование пыталось всеми силами уничтожить острие, направленное на столицу СССР. Против плацдарма действовали основные силы Калининского и Западного фронтов. Советское командование провело последовательно несколько операций с целью его ликвидации, что разгромить и отбросить войска группы армий «Центр» дальше от Москвы.30 июля — 1 октября 1942 года состоялась Первая Ржевско-Сычёвская операция (или Второе сражение за Ржев). Наши войска наступали с целью разгрома немецкой 9-й армии под началом генерала В. Моделя, оборонявшейся на ржевско-вяземском выступе, и ликвидации вражеского плацдарма. В ходе операции советские войска продвинулись на запад на 40 — 45 километров, но поставленных целей не достигли.Советские танки Т-60 и КВ-1 ведут бой в районе РжеваСтоит отметить, что по накалу, ярости и потерям на ржевском направлении очевидцами с обеих сторон сравнивались с боями в Сталинграде. По воспоминаниям советского военного корреспондента И. Г. Эренбурга: «Мне не удалось побывать у Сталинграда… Но Ржева я не забуду. Может быть, были наступления, стоившие больше человеческих жизней, но не было, кажется, другого, столь печального — неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого дома да крохотный бугорок…».Немецкий военный журналист Ю. Шуддекопф в октябре 1942 года в статье «Засов Ржев» писал: «В двух местах достигло Волги немецкое наступление на Востоке: у стен Сталинграда и у Ржева… То, что разворачивается у Сталинграда происходит в меньших масштабах у Ржева уже почти год. Почти день в день год назад немецкие войска в первый раз достигли Волги… С тех пор три больших сражения развернулись за кусок земли в верхнем течении Волги — и идёт четвёртое, самое ожесточённое, не прекращающееся уже более двух месяцев».Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. По данным исследования историка А. В. Исаева, проведённого на основе архива Министерства обороны, потери в операциях на дуге, опоясывающей Ржев, протяжённостью 200 — 250 километров, с января 1942 года по март 1943 года составили: безвозвратные — 392 554 человека; санитарные — 768 233 человека.Замысел советской операции «Марс» возник в конце сентября 1942 года как продолжение Первой Ржевско-Сычевской операции. 10 октября советские войска получили директиву на продолжение Ржевско-Сычевской операции, которая вновь должна была проводиться силами Калининского и Западного фронтов с целью: окружение и уничтожение 9-й немецкой армии в районе ржевского выступа. Начало наступления намечалось на 23 октября. Затем сроки были сдвинуты на месяц. Общее руководство операцией осуществлял генерал армии Г. К. Жуков.Из одиннадцати армий Западного фронта под началом генерала Конева в наступлении должны были участвовать 20-я, 31-я и 29-я. Основной удар наносила 20-я армия под командованием генерал-майора Н. И. Кирюхина в составе шести стрелковых дивизий и четырех танковых бригад. После прорыва вражеской обороны в ее полосе планировали ввести в сражение подвижную группу под общим командованием генерал-майора В. В. Крюкова в составе 6-го танкового, 2-го гвардейского кавалерийского корпусов и 1-й самокатно-мотоциклетной бригады.От Калининского фронта генерал-полковника М. А. Пуркаева выделялись также 3 армии. 41-я армия под командованием генерал-майора Ф. Г. Тарасова и 22-я армия генерал-майора В. А. Юшкевича наносили удар на восток, навстречу частям Западного фронта, а 39-я армия генерал-майора А. И. Зыгина должна была наступать на юг, в направлении Оленино. В полосе 41-й армии для развития успеха планировалось ввести в бой 1-й механизированный корпус генерала М. Д. Соломатина. Корпус Соломатина насчитывал более 15 тыс. бойцов и 224 танка, из них 10 КВ, 119 Т-34 и 95 Т-70. Кроме того, в резерве 41-й армии находились 47-я и 48-я танковые бригады (ещё сотня танков). В полосе 22-й армии, кроме 185-й, 238-й стрелковых дивизий, должен был действовать 3-й мехкорпус под командованием генерал-майора М.Е. Катукова — три механизированные и одна танковая бригада, 13,5 тыс. человек, 175 танков. В резерве командарма имелась 114-я стрелковая бригада и 39-й танковый полк.Таким образом, разгромить немецкую армию собирались путём нескольких одновременных прорывов на тех участках фронта, где до того не проводилось крупных наступлений: между реками Осуга и Гжать — силами 20-й армии, в районе Молодого Туда — силами 39-й армии, в долине реки Лучеса — силами 22-й армии, южнее города Белый — силами 41-й армии. На последних трёх участках плотность немецкой обороны была 20 — 40 км на пехотную дивизию, что должно было облегчить её прорыв. На участке 20-й армии оборона была гораздо плотнее — 2 дивизии (в том числе 1 танковая) на фронте в 15 км. В случае успеха первого этапа к операции должны были подключиться 5-я и 33-я армии (им противостояла 3-я танковая армия немцев) в направлении на Гжатск, Вязьму. Впоследствии, уже после неудачи первого этапа, Ставка директивой от 8 декабря 1942 года дала новое указание: после перегруппировки войск Калининского и Западного фронтов разгромить к концу января месяца 1943 года группировку противника и выйти на наш старый оборонительный рубеж. То есть предполагался выход к рубежу, на котором в сентябре 1941 года в тылу Западного фронта стояли армии Резервного фронта.Одновременно на правом крыле Калининского фронта готовилась ещё одна операция — наступление 3-й ударной армии генерал-майора К. Н. Галицкого на Великие Луки и Невель с целью перерезать в районе Новосокольники железную дорогу Ленинград — Витебск. В перспективе советское командование рассчитывало, ликвидировав великолукский плацдарм противника, открыть путь в Прибалтику. В резерве армии находился 2-й механизированный корпус под командованием генерала И. П. Корчагина. Главный удар южнее Великих Лук в обход города с северо-запада наносил 5-й стрелковый корпус генерал-майора А. П. Белобородова. В полосе прорыва главных сил 5-го стрелкового корпуса вводился 2-й мехкорпус. Навстречу Белобородову из района севернее Великих Лук наступала 381-я стрелковая дивизия полковника Б. С. Маслова. С фронта город охватывала 257-я стрелковая дивизия полковника А. А. Дьяконова. Южнее гвардейцев Белобородова наносили вспомогательные удары 21-я гвардейская и 28-я стрелковая дивизии 3-й ударной армии и правофланговая 360-я дивизия 4-й ударной армии.Немцы здесь не имели достаточно войск, поэтому сосредоточили усилия на защите наиболее важных участков. Район Великих Лук обороняли части 83-й пехотной дивизии и один охранный батальон. Однако сам город был превращен в мощный, подготовленный к круговой обороне узел сопротивления, насыщенный огневыми средствами. Многие здания превратили в долговременные огневые точки, взаимодействовавшие друг с другом и перекрывавшие огнем улицы и перекрестки. Передний край обороны проходил в 5 км от городских окраин. Южнее, в районе Мартьяново, участок прикрывался двумя отдельными батальонами. Между этими двумя гарнизонами и севернее Великих Лук имелись лишь небольшие гарнизоны в отдельных населенных пунктах.В районе Новосокольников располагалась 3-я горнострелковая дивизия и 55-й полк 6-ствольных минометов. Также немцы подтягивали резервы: северо-восточнее Невеля сосредоточивалась 20-я мотодивизия; в район Опухлики против южного фланга генерала Галицкого подтягивалась 291-я пехотная дивизия; к северо-востоку от Великих Лук, с холмского направления перебрасывалась 8-я танковая дивизия. Прибывший в Новосокольники из Витебска штаб 59-го армейского корпуса должен был объединить все эти соединения. Позднее, уже с целью деблокирования окружённого гарнизона Великих Лук в сражение вступили и другие немецкие соединения.Советские солдаты осматривают немецкие танки, брошенные в районе Великих ЛукНа московском стратегическом направлении на участке от Холма до Болхова по-прежнему была сосредоточена основная группировка советских войск. В сумме силы двух фронтов и Московской зоны обороны с резервами Ставки насчитывали 1890 тыс. человек, более 24 тыс. орудий и минометов, 3375 танков и 1100 самолетов. Им противостояли почти все войска группы армий «Центр» (кроме пяти дивизий на её крайнем правом фланге), и 2 дивизии группы армий «Север — всего 72 дивизии (кроме 9-ти охранных и учебно-полевых в тылу), из них 10 танковых и 6 моторизованных. Группа армий «Центр» вместе с резервами имела около 1680 тыс. человек, до 3500 танков.Для проведения операций «Марс» выделялось в общей сложности 545 тыс. человек и 1200 танков. Два советских фронта задействовали в наступлении семь армий из семнадцати: 41-ю, 22-ю, 39-ю, 30-ю, 31-ю, 20-ю и 29-ю. На втором этапе (в начале декабря) к наступлению должны были подключиться 5-я и 33-я армии. Намеченное наступление этих двух армий не состоялось только вследствие неудачи первого этапа операции.9-я армия генерал-полковника В. Моделя, принявшая основной удар советских войск, имела в своём составе: 6-й армейский корпус (2-я авиаполевая, 7-я воздушно-десантная и 197-я пехотная дивизии); 41-й танковый корпус (330-я и 205-я пехотные дивизии, полк 328-й пехотной дивизии); 23-й армейский корпус (246-я, 86-я, 110-я, 253-я и 206-я пехотные дивизии, полк 87-й пехотной дивизии и полк 10-й моторизованной дивизии); 27-й армейский корпус (95-я, 72-я, 256-я, 129-я, 6-я и 251-я пехотные дивизии, два полка 87-й пехотной дивизии); 39-й танковый корпус (337-я, 102-я и 78-я пехотные, 5-я танковая дивизия). В подчинении штаба 9-й армии находились две моторизованные дивизии (14-я и «Великая Германия»), 1-я и 9-я танковые дивизии, танковый батальон 11-й танковой дивизии (37 танков) и 1-я кавалерийская дивизия. Кроме того, у основания выступа располагались резервы группы армий «Центр» — 12-я, 19-я и 20-я танковые дивизии, которые в критической ситуации могли быть достаточно быстро переброшены на опасное направление.Непосредственно на ржевско-вяземском выступе перед фронтом 20-й и 31-й советских армий оборону занимал 39-й танковый корпус. Позади него стояли резервы — 9-я танковая и 95-я пехотная дивизии. На западном фасе выступа перед 22-й и 41-й армиями находился немецкий 41-й танковый корпус, позади которого тоже имелись армейские резервы — 1-я танковая дивизия и мотодивизии СС «Великая Германия». Севернее оборону занимал 23-й армейский корпус.Немецкое командование учло ошибки прежней кампании и подготовилось к зиме (в ходе кампании 1941 года Гитлер планировал одержать победу до наступления зимы, поэтому войска не были готовы с суровой русской зиме). Весь личный состав был снабжен теплым обмундированием. Немецкая оборона непрерывно совершенствовалась в инженерном отношении. На всех направлениях вероятных ударов противника были выставлены минные поля, созданы мощные опорные пункты, система деревоземляных огневых точек т. д.Генерал-полковник Вальтер Модель говорит с экипажем штурмового орудия StuG IIIОперации войск Западного и Калининского фронтов начались 25 ноября сразу по трем направлениям. Две армии Западного фронта атаковали восточный фас ржевского выступа севернее Зубцова, на 40-километровом участке вдоль рек Вазуза и Осуга. Одновременно 22-я и 41-я армии Калининского фронта нанесли встречный удар с западного фаса выступа.3-я ударная армия начала наступление против северного крыла группы армий «Центр», пытаясь с двух сторон охватить Великие Луки. 24 ноября в 11 часов после 30-минутной артиллерийской подготовки передовые полки трёх дивизий 5-го гвардейского стрелкового корпуса перешли в атаку. Продвинувшись в глубину на 2-3 км, наши войска к исходу дня вышли к главной полосе обороны противника. В 9 час. 30 мин. 25 ноября началась полуторачасовая артиллерийская подготовка, после неё в наступление перешли главные силы армии. За день боёв войска армии Галицкого продвинулись на глубину от 2 до 12 км, при этом наибольшего успеха добилась 381-я стрелковая дивизия, наступающая с севера. В течение последующих двух дней войска армии с упорными боями, отбивая ожесточённые контратаки противника, медленно продвигались вперёд.К исходу 27 ноября армейской разведкой было установлено, что противник подтягивает в район сражения резервы: 8-ю танковую дивизию с севера, 291-ю пехотную и 20-ю моторизованную с юга. Командование 3-й ударной армии укрепило фланги наступающей группировки, что позволило парировать вражеские контратаки. Вечером 28 ноября в районе станции Остриань встретились 381-я и 9-я гвардейская дивизии, замкнув кольцо вокруг немецкого гарнизона Великих Лук. Кроме того, часть сил немецкой 83-й пехотной дивизии была окружена юго-западнее города, в районе населённого пункта Ширипино. Наступление советских войск с целью овладения Новосокольниками натолкнулось на сильную оборону противника. 18-я и 34-я механизированные бригады и 381-я стрелковая дивизия не смогли преодолеть сопротивление 3-й горнострелковой дивизии противника и захватить город. Однако к исходу 3 декабря была полностью уничтожена группа противника, окружённого под Ширипино. После этого войска 3-й ударной армии перешли к обороне, отражая попытки прорыва немецких войск к Великим Лукам.На ржевском выступе наступление развивалось хуже. В ночь перед наступлением погода в полосе 20-й и 31-й армий резко изменилась, повалил снегопад, началась метель. Артиллеристы вели огонь по площадям, что резко снизило эффективность артподготовки, и хотя она длилась полтора часа, результаты её были незначительны. Когда в атаку пошла советская пехота, неподавленные огневые точки противника оказали сильное противодействие. 31-й армии генерал-майора В. С. Поленова прорвать оборону противника не удалось. Её стрелковые дивизии, поддержанные 332-й и 145-й танковыми бригадами, ценой больших потерь добились лишь незначительных успехов. Южнее 20-я армия Кирюхина достигла несколько большего — 247-я стрелковая дивизия, при поддержке 80-й и 140-й танковых бригад, форсировала р. Вазузу и захватила плацдарм на ее западном берегу. Командарм сразу же бросил в бой свой резерв — 331-ю стрелковую дивизию полковника П. Е. Берестова. Под сильным огнем противника части 20-й армии медленно пробивались вперед, расширяя плацдарм. Однако и здесь не удалось прорвать немецкую оборону.Тогда Жуков и Конев решили бросить вперед резервы и подвижную группу, не дожидаясь, пока пехота взломает вражескую оборону. На рассвете 26 ноября части второго эшелона — 8-й гвардейский стрелковый, 6-й танковый и 2-й гвардейский кавалерийский корпуса начали выдвижение на плацдарм. Однако быстрого массированного удара не получилось. Две сотни танков, тысячи стрелков и кавалеристов длинными колоннами растянулись по двум узким, заспанных снегом дорогам, ведущим через реку на западный берег. В результате подвижные части понесли потери от огня немецкой артиллерии, ещё не вступив в бой. Лишь к середине дня 6-й танковый корпус, которым ввиду болезни генерала Гетмана командовал полковник П. М. Арман, переправился на плацдарм. Кавалерийские дивизии вынуждены были задержаться на восточном берегу реки до следующего дня.Танкисты рванули вперёд и добились некоторых успехов, освободили несколько населенных пунктов. Однако успех был куплен дорогой ценой: бригады потеряли до половины личного состава и танков, было много раненых, требующих эвакуации, следовало также пополнить запасы горючего и боеприпасов. Танковый корпус перешел к обороне. В это время немецкое командование перебрасывали к участку прорыва части 27-го армейского корпуса из района Ржева и 9-ю танковую дивизию со стороны Сычевки.Советский танковый десант спешивается с танка КВ-1 на Калининском фронтеКалининский фронт наступал сразу обоими своими флангами и добился более заметных успехов. 41-я армия под командованием Г. Ф. Тарасова, нацеленная на левый фланг ржевской группировки, начала наступление на город Белый, севернее, вдоль реки Лучеса, наносила удар 22-я армия В. А. Юшкевича. Утром 25 ноября ударная группа 41-й армии — 6-й Сибирский добровольческий стрелковый корпус генерала С. И. Поветкина и 1-й механизированный корпус, несмотря на метель и малопригодную для наступления местность, прорвали оборону противника и начали обход Белого, стремясь перерезать шоссе на Духовщину. К вечеру 27 ноября передовые части 65-й и 219-й танковых бригад мехкорпуса Соломатина достигли дороги Белый — Владимирское, прервав одну из двух важнейших коммуникаций немецкого 41-го танкового корпуса.Таким образом, в немецкой обороне образовался прорыв шириной 20 км и глубиной 30 км. Однако советская пехота и артиллерия в условиях бездорожья далеко отстали от танкистов, ослабив ударную мощь подвижных соединений, что позволило противнику перебросить резервы на опасные участки. Большую роль в этом сыграли ошибки советского командования: управление и взаимодействие войсками были неудовлетворительными, надежная связь с частями отсутствовала.К тому же вместо того чтобы двигаться вслед за танками и завершить глубокий охват, генерал Тарасов бросил 150-ю стрелковую дивизию на север, на штурм Белого. Однако наши войска не смогли сломить сопротивление 146-й пехотной дивизии противника. А утром 26 ноября подошли немецкие резервы — 113-й моторизованный полк 1-й танковой дивизии и фузилерный полк мотодивизии СС «Великая Германия». Остальная часть 1-й танковой дивизии была брошена на север — против двух танковых бригад Соломатина, оседлавших шоссе Белый — Владимирское. 27 ноября Тарасов бросил в бой резерв — 47-ю и 48-ю танковые бригады. Однако Тарасов и их не направил в прорыв — командарм задумал новый обходной маневр. 47-я бригада полковника И. Ф. Дремова была направлена северо-восточнее Белого, чтобы попытаться замкнуть вокруг города кольцо окружения. 29 ноября Дремову удалось обойти город и выйти на шоссе Белый — Владимирское, но дальше он продвинуться не смог.Севернее 22-я армия Юшкевича в первый день наступления прорвала немецкую оборону на стыке 86-й пехотной дивизии 41-го танкового корпуса и 110-й пехотной дивизии 23-го армейского корпуса. Сплошной обороны у немцев здесь не было, основным препятствием для наступивших советских войск поначалу являлся глубокий снег и многочисленные минные поля. В следующие 2 дня генерал Юшкевич ввел в сражение мехкорпус Катукова. Вражеские войска выбили из долины реки Лучесы. Дальше наступление застопорилось, так как Модель перебросил в полосу 23-го армейского корпуса последний полк из состава дивизии «Великая Германия». Командование советской армии бросило в бой свои последние резервы — 114-ю стрелковую бригаду и 39-й танковый полк. Однако и это не помогло, продвинуться дальше и выйти на шоссе Оленино — Белый советские части не смогли.С севера на позиции немецкого 23-го армейского корпуса немцев наступала 39-я армия Зыгина, имевшая в своем составе три стрелковые дивизии, четыре стрелковые и две танковые бригады. Так как армия наносила вспомогательный удар, резервов у неё не было. В итоге прорвать вражескую оборону и выйти на шоссе Оленино — Ржев 39-я армия не смогла. Её части продвинулись всего на несколько километров, а затем были отброшены на исходные позиции.Продолжение следует…