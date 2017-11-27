Кровавый конец битвы при Пашендейле

Германские войска с трудом сдерживали превосходящие силы английской армии в сражении под Ипром. Но главную роль сыграли болота: союзники буквально «утонули» в грязи, и продвижение на несколько километров, заплаченное морем крови и страданий солдат, считалось успехом.Английские войска весь август продолжали упорные атаки на германские позиции в районе города Ипр. 15 августа канадский корпус начал штурм так называемой высоты 70 между французскими городами Ланс и Лилль. В результате упорных боев союзникам удалось её взять, но дальше продвинуться они не смогли. В течение недели после этого стороны обменивались контратаками, в которых активно применялись боевые отравляющие вещества, включая новейшую германскую разработку «желтый крест» (иприт). Только 17 августа германскими войсками было использовано до 20 тыс. снарядов с этим отравляющим веществом.16 августа британцы перешли в наступление на другом участке фронта — в направлении городка Лангемарк к северу от Ипра. Наступление проходило в крайне тяжелых условиях. Из-за активных артиллерийских обстрелов дренажные каналы были разрушены, и вода заполнила большие болотистые низменности. Кроме того, шли постоянные проливные дожди. Всё это превратило поле боя в непролазную трясину, которая также стала представлять для нагруженных снаряжением и оружием солдат большую опасность и сильно замедляла войска. Тем не менее, к вечеру британцам удалось занять Лангемарк и северный участок железной дороги Ипр — Штатен, по которой пролегала третья линия обороны немцев.Из-за проливных дождей и утонувшей в воде и грязи местности англичанам не удалось задействовать танки и авиацию, и всю тяжесть прорыва германских позиций пала на пехоту. В результате всего за два дня боев английская армия потеряла на это участке более 30 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Потери германцев были меньше, но и им приходилось тяжело. Генерал Эрих фон Людендорф отмечал: «… на нас обрушился новый большой удар. … Только при напряжении всех сил нам удалось их оттеснить на самое короткое расстояние».22 августа англичане и канадцы начали новое наступление в направлении города Менен на границе Бельгии и Франции (в 8 км к востоку от Ипра). Хотя союзникам и удалось захватить три линии немецких траншей, сам город они взять не смогли. При этом и союзники, и немцы понесли тяжелейшие потери. Новый штурм был назначен на 25 августа, но его пришлось отложить из-за проливных дождей, превращавших низменности Фландрии в непролазную топь.Одновременно французы 20 августа снова атаковали под Верденом. Удару предшествовала мощная 9-дневная артподготовка, во время которой по германским позициям было выпущено более 3 млн. снарядов. Вскоре после её начала германской командование, чтобы избежать крупных потерь отвело часть войск назад, для подготовки к отражению удара. Французам удалось в первый же день наступление продвинуться на 2 километра. 26 августа французские войска оттеснили германцев на 10 — 15 км к северу от города. В результате французская армия вернулась на позиции, которая она занимала до начала немецкого наступления под Верденом в феврале 1916 года. Успех был достигнут ценой мощнейшей работы артиллерии: в ходе этого наступления французы установили новый рекорд по расходу снарядов — израсходовали 4 млн. снарядов или по 6 тонн взрывчатки на один метр линии фронта. Для сравнения, за все время боев под Верденом в 1916 года на один метр линии фронта было растрачено лишь по тонне взрывчатки. «Это показало, насколько в течение года увеличилось богатство Антанты в артиллерии и боеприпасах», — отмечал военный историк Андрей Зайончковский.55-я австралийская батарея во время битвы при ПашендейлеПосле того как 5-я английская армия не добилась значительных успехов на участке прорыва, командующий британскими экспедиционными войсками генерал Хейг решил перенести направление главного удара. Британское командование решило нанести удар на юго-восток, вдоль южной половины хребта Пашендейль. Основная роль в новом наступлении ложилась на 2-ю английскую армию, под командованием генерала Герберта Плюмера. Британцы были намерены нанести мощный удар по обороне противника с целью прорыва фронта. В битве наступила пауза, пока англичане готовились к новому решительному наступлению. Для нового наступления британское командование сосредоточило на участке прорыва около 1300 орудий.В этот период в воздухе шла своя борьба. Так, 11 сентября в воздушном бою в районе Ипра погиб 22-летний Жорж Гинемер — один из самых результативных французских асов. На его счету на тот момент было 53 сбитых германских самолета. Гибель Гинемера была воспринята во Франции как национальное горе. 17 сентября состоялся первый налет на Англию германских тяжелых бомбардировщиков нового типа, способных нести 1000-килограммовые бомбы — самые мощные на тот момент.После мощной артиллерийской подготовки 20 сентября английские, канадские и австралийские пошли в новое наступление. Основной удар наносился в районе города Менен, по названию которого это сражение вошло в историю как «Битва при Мененской дороге». Благодаря сильному артиллерийскому удару и внезапности атаки союзникам удалось занять вражеские траншеи на участке шириной более 10 км и пройти вперед на 1,5-2 км, взяв под контроль почти все господствующие высоты. Мененское сражение снова продемонстрировало значение артиллерии в позиционной войне. Правда, за этот небольшой успех англичане заплатили дорого, потеряв всего за неделю боев 21 тыс. человек убитыми и ранеными.25 сентября союзные войска возобновили наступление. Главный удар на этот раз наносился в районе т. н. Многоугольной рощи — небольшого леса между Ипром и городком Зоннебеке. После сражения при Мененской дороге германское командование увеличило численность войск на оборонительных линиях. Однако увеличение числа войск на передовой привело к увеличению числа потерь во время артиллерийских подготовок союзников. К 3 октября союзники выполнили поставленную задачу — немцы были оттеснены из Многоугольной рощи. Однако и эта победа стоила английской армии тяжелых потерь — около 30 тыс. убитыми, ранеными и пленными.Британский обоз, застрявший в грязи во время битвы при ПашендейлеСанитары выносят раненого с поля боя4 октября союзные части начали очередную наступательную операцию. Новой целью командование определило небольшую возвышенность к востоку от деревни Пашендейль. Путь к ней пролегал через крошечную деревушку Брудзайнде. Местность по-прежнему была заболоченной, но англичанам удалось найти относительно сухие тропы, по которым они передвинули вперед артиллерию. Их огонь успешно подавил бетонированные пулеметные точки немцев, после чего в бой пошли танки. Англичанам удалось вновь продвинуться вперёд на несколько километров. Причем, в отличие от предыдущих атак, с наименьшими потерями, а разрозненные контратаки германских войск были отбиты огнем артиллерии. Военные историки позже назвали сражение за Брудзайнде самым успешным эпизодом Битвы при Пашендейле. А немцы признали 4 октября «черным днем».9 октября английская армия пошла на штурм германских укреплений в районе городка Полькапелль в 4 км к северу от Ипра. Продвинуться вперёд им так и не удалось. Погода снова была против британцев — непрекращающиеся ливни превратили поле боя в сплошное море грязи. Германским войскам также пришлось тяжело, они отстояли свои позиции ценой больших потерь — 35 тыс. убитыми, ранеными и пленными. 12 октября союзники атаковали деревню Пашендейль. Однако и эта атака провалилась. Английские и австралийские части потеряли убитыми и ранеными около 13 тыс. человек. В их числе оказались и 2735 новозеландцев, часть из них погибла страшной смертью, просто утонув в трясине размокших от бесконечных дождей и артобстрелов полей. В Новой Зеландии 12 октября до сих пор считают одним из самых черных дней в истории страны. 13 октября британский главнокомандующий Дуглас Хейг принял решение о приостановке операции до кардинального улучшения погоды.26 октября войска союзников возобновили наступление и снова пошли на штурм Пашендейла. Главная роль отводилась канадским частям, которых по флангам поддерживали англичане и французы. Однако прорвать оборону противника не удалось, и из-за непрекращающихся дождей и тяжелых потерь операция опять была отложена. Только 4 ноября британские и канадские войска заняли окраину деревни Пашендейль. 6 ноября союзники провели последнюю атаку на деревню. Им удалось занять оставшиеся от неё руины. 10 ноября канадцы отбили у германцев и господствующую высоту к северу от деревни. На этом сражение было завершено.Британский солдат на руинах деревни ПашендейльТаким образом, наступательная операция английской армии, продолжавшаяся с июля, и вошедшая в историю как Битва при Пашендейле, была завершена. Формально британские войска одержали победу, захватив ряд позиций. Однако союзникам так и не удалось достичь стратегической цели — прорвать вражеский фронт и захватить побережья Бельгии, чтобы лишить германские подводные лодки морских баз.Битва при Пашендейле стала одним из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны — союзники за 4 месяца потеряли убитыми, ранеными и пленными более 500 тыс. человек, немцы — около 350 тыс. человек. Цифры потерь вызывают споры до сих пор. Эта битва тогда стала одним из символов тягот и страданий войны. Во время сражения всё время шли дожди, превращавшие низменную область при постоянных артобстрелах в непролазную трясину, в которой погибли многие солдаты. При этом союзники продвинулись всего на несколько километров. Однако многие исследователи подчёркивали важную роль битвы, так как заставила союзное командование быть более внимательным в ходе подготовки наступательных операций, усовершенствовать штурмовую тактику.Аэрофотоснимки деревни Пашендейль перед началом битвы (вверху) и после