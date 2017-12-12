Как окончилась война на Русском фронте

100 лет назад, в декабре 1917 года, Россия вышла из войны, заключив перемирие с Германией. Кровавая борьба на Русском фронте, выгодная «союзникам» России по Антанте, была завершена.Первым декретом и первым внешнеполитическим актом советского правительства был Декрет о мире. В документе говорилось: «Рабочее и крестьянское правительство… предлагает всем воюющим народам и правительствам начать переговоры о справедливом демократическом мире». Декрет подчёркивал, что «справедливым или демократическим миром… правительство считает немедленный мир без аннексий (то есть без захвата чужих земель) и контрибуций». Советское правительство декларировало «решимость немедленно подписать условия мира, прекращающего эту войну на указанных, равно справедливых для всех без изъятия народностей условия».Декрет был обращён не только к правительствам, но и к народам воюющих стран. Одновременно советское правительство направило ноту правительствам Великобритании, Франции, США, Италии, Сербии и Бельгии, в которой предлагало рассматривать Декрет как формальное предложение заключить перемирие на всех фронтах и немедленно приступить к мирным переговорам. 28 октября (10 ноября) ноты схожего содержания через нейтральные страны были направлены державам Четверного союза (Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии). Правительства Антанты проигнорировали это обращение. «Западные демократии» решили саботировать предложения России.Британский премьер Д. Ллойд Джордж писал: «Вопрос о том, окажет ли русская революция такое же влияние, как французская, или её влияние на судьбы всего человечества будет ещё больше, зависит от одного. Это будет зависеть от того, сумеют ли вожди революции продолжить своё движение на путях мирного развития, или же энергия революции не будет израсходована, и она будет отклонена от своей цели войной. Если Россия не будет вовлечена в войну, то революция станет одним из величайших факторов, определяющих судьбы народных масс во всех странах, которые когда-либо пришлось наблюдать или испытать человечеству».В частности, как только возникла угроза сепаратного мира России и Германии, который хотела бы заключить прогерманская партия в России, британские спецслужбы немедленно устранили Г. Распутина, который выступал против этой войны. Также была дискредитирована российская императрица, монархия в целом, а затем западники-февралисты при полной поддержке западных держав уничтожили русское самодержавие, устроив февральский переворот.Кроме того, Антанта была заинтересована в сохранении Русского фронта из-за военно-стратегического фактора. Даже в крайне ослабленном виде Восточный фронт по-прежнему отвлекал силы Германской империи. Даже к декабрю 1917 года Русский фронт отвлекал на себя ещё 74 германские дивизии (31% всех германских сил). Понятно, что выход России из войны позволял Второму рейху усилить позиции на Французском фронте. Поэтому советские мирные предложения замалчивались.Русская Ставка во главе с верховным главнокомандующим Н. Н. Духониным также была против мирного соглашения. Духонин, после бегства Керенского из Петрограда и провала его похода с Красновым на столицу, стал верховным главнокомандующим. 7 (20) ноября Совет Народных Комиссаров (Совнарком, СНК) поручил Духонину обратиться к представителям вражеских армий с предложением перемирия с целью начала мирных переговоров. Однако Духонин саботировал этот приказ. В ночь на 9 (22) ноября представители СНК вызвали Духонина по прямому проводу. В ходе телефонных переговоров Духонин также попытался уклониться от этой темы. Когда же от него в ультимативном порядке потребовали выполнить указание правительства, он отказался.Совнарком снял Духонина с поста верховного главнокомандующего. Верховным назначался комиссар по военным делам прапорщик Н. В. Крыленко. До его прибытия в Ставку Духонин должен был продолжать выполнять свои обязанности. В связи с саботажем генералитета, Ленин обратился непосредственно к солдатам. Днем 9 (22) ноября по радио было передано обращение за подписью Ленина и Крыленко ко всем полковым, дивизионным, корпусным, армейским и другим комитетам, всем солдатам и матросам. Обращение информировало об отказе Духонина начать переговоры о перемирии и смещении его с поста верховного главнокомандующего. Солдатам дали право выбрать своих уполномоченных для вступления в перемирие с противником. Это привело к заключение т. н. «солдатских миров». На всём протяжении Восточного фронта отдельные соединения посылали парламентеров к противнику с целью заключить перемирие. В итоге заключение локальных перемирий приняло широкий размах. Военные действия повсеместно были остановлены.Верховный главнокомандующий русской армии после Октябрьской революции 1917 года Николай КрыленкоАнтанта выступила против перемирия. 10 (23) ноября начальники союзных миссий, расположенных в Русской Ставке, выразили Духонину протест против нарушения договора от 23 августа (5 сентября) 1914 г. Согласно этому договору, «союзники, включая Россию, торжественно согласились не заключать сепаратного перемирия и не прекращать военных действий». От Советской России потребовали выполнять эти обязательства, взятые царским и Временным правительствами. «Союзники» угрожали, обещая «самые серьёзные последствия». То есть17 (30) ноября 1917 г., когда Духонину стало известно о движении к Могилеву эшелонов с революционными балтийскими матросами и солдатами, он обратился к правительству УНР за разрешением перевести Ставку в Киев. Генеральный секретариат, однако, затянул рассмотрение этого вопроса, и начал выдвигать встречные условия. 19 ноября (2 декабря) Духонин приказал освободить из Быховской тюрьмы генералов Корнилова Деникина и др. командиров, арестованных в ходе корниловского мятежа. Также Духонин приказал сохранившим ему верность солдатам из ударных частей покинуть Могилев и пробиваться на Дон, где началось формирование «белого» движения.20 ноября (3 декабря) 1917 г. Ставка была занята прибывшими из Петрограда революционными солдатами во главе с Н. Крыленко. Духонин был арестован, его должны были отвезти в Петроград. У поезда собралась толпа революционных солдат и матросов, требующая выдать Духонина. Крыленко прибыл к вагону и попытался остановить толпу, но уговоры не подействовали. В итоге генерал стал жертвой самосуда. Генерал Деникин в «Очерках русской смуты» написал: «…толпа матросов — диких, озлобленных на глазах у «главковерха» Крыленко растерзала генерала Духонина и над трупом его жестоко надругалась». Циничные слова «отправить в штаб к Духонину» — в смысле убить без суда — стали в годы гражданской войны крылатыми и употреблялись не только «красными», но и «белыми».Генерал-лейтенант Николай ДухонинЧетверной союз, в отличие от стран Антанты, пошёл навстречу советскому правительству. Затяжная война подорвала экономику Германии. Народному хозяйству не хватало стратегического сырья, населению – продовольствия. Промышленность работала с максимальным перенапряжением сил. Население было на грани голода и устало от длительной и кровопролитной войны. Австро-Венгерская империя была в ещё худшем положении. Более слабая австро-венгерская экономика была на грани краха, страна также испытывала нехватку сырья и продовольствия. На фронте австро-венгерская армия держалась только при поддержке германских штыков. Империя Габсбургов оказалась перед угрозой коллапса, правящие круги понимали, что четвертую военную кампанию держава может не выдержать. Турция, которая и до войны не могла похвастать приличными финансами, промышленностью, сельским хозяйством и вооруженными силами, стремительно разваливалась. Её хозяйство едва функционировало, в стране была полная разруха. Действующей армии не хватало боеспособных подкреплений, оружия, боеприпасов и продовольствия. Союзники теснили турецкие силы на Месопотамском и Палестинском фронтах. В ноябре союзники прорвали османский фронт у Газы и Беэр-Шевы, захватили Яффу, 9 декабря – заняли Иерусалим.Таким образом, тяжелое военно-стратегическое и экономическое положение вынудило правящие круги Германии и Австро-Венгрии пойти на переговоры с Россией. Заключив мир с Россией, Берлин и Вена избавлялись от ведения войны на два фронта. Они могли перебросить боеспособные дивизии на Западный фронт, и снова сделать попытку решительного наступления, ещё до похода крупных американских сил. Выражая общее мнение правящих кругов Австро-Венгрии и Германии, австрийский министр иностранных дел О. Чернин писал в одном из своих писем в ноябре 1917 года: «Для нашего спасения необходимо возможно скорее достигнуть мира; он немыслим без взятия Парижа, а для этого опять-таки необходимо очистить весь Восточный фронт». Кроме того, мир с Россией позволял частично разорвать блокаду Центральной Европы и несколько улучшить экономическое положение Четверного союза.13 (26) ноября 1917 г. из Двинска верховный главнокомандующий Крыленко направил парламентеров германскому командованию в заданием выяснить, согласно ли оно начать переговоры о перемирии. Главнокомандующий германским Восточным фронтом принц Леопольд Баварский дал согласие вступить в переговоры. Через два дня канцлер Г. Гертлинг заявил в рейхстаге, что готов вступить в переговоры с русскими. 15 (28) ноября советское правительство ещё раз обратилось к воюющим державам и народам с предложением начать мирные переговоры. 17 (30) ноября Народный комиссариат иностранных дел вновь обратился к дипломатическим представителям союзных стран с нотой, в которой сообщал о начале переговорах и предлагал присоединиться к ним. И это обращение осталось без ответа.19 ноября (2 декабря) в Брест-Литовск (там располагалась германская Ставка на Восточном фронте), где решили проводить переговоры, прибыла советская мирная делегация под председательством А. А. Иоффе. В её состав входили Г. Я. Сокольников, А. А. Биценко, С. Д. Масловский-Мстиславский, Л. М. Карахан и т. д. В составе делегации были военные консультанты и представители трудящихся, солдат и матросов. Германскую делегацию возглавлял начальник штаба Восточного фронта генерал Гофман, австро-венгерскую – подполковник Покорный, болгарскую – полковник Ганчев, турецкую – генерал Зекки.Офицеры штаба Гинденбурга встречают на перроне Брест-Литовска мирную делегацию советского правительства20 ноября (3 декабря) в Брест-Литовске начались переговоры. Советская делегация на первом же заседании предложила немцам обратиться к державам Антанты с призывом принять участие в переговорах о всеобщем перемирии. Генерал Гофман, сославшись на отсутствие полномочий, отверг это предложение. На заседании 21 ноября (4 декабря) советская делегация огласила свой проект перемирия. В его основе были следующие пункты: прекращение боевых действий по все фронту; демаркационная линия будет проходить вдоль существующих позиций; перемирие заключается сроком на шесть месяцев; германские войска должны очистить Ригу, Моонзундский архипелаг; запрещаются переброски войск с Восточного на Западный фронт. Германское командование, однако, заняло жесткую позицию, отказавшись отводить войска из Риги и с островов в Балтийском море, а также останавливать уже начавшуюся переброску войск во Францию и Бельгию. Встретив противодействие немцев, переговоры были прерваны. Однако было подписано временное соглашение о прекращении военных действий сроком на 10 дней – 7 по 17 декабря.Почти одновременно, 29 ноября, в Париже началась конференция Антанты, на которой обсуждалось, что им теперь делать с учетом изменившейся ситуации в России. Союзники опасались, что германцы, австрийцы и турки могут захватить большие территории в России и воспользоваться их стратегическим положением и ресурсами. Это могло ухудшить положение Антанты. Обсуждались возможности высадки английских, французских и американских десантов в русских портах с целью опередить немцев. 10 (23) декабря в Париже было заключено первоеСоюзники предполагали избегать столкновений с большевиками, власть которых признавать отказывались, но при этом были готовыХод мирных переговоров с Германией был обсужден на заседании СНК, который поручил делегации в Брест-Литовске придерживаться позиции ленинского «Декрета о мире», провозглашавшего «немедленный мир без аннексий и контрибуций». 2 (15 декабря) переговоры возобновились и в тот же день закончились заключением перемирия между Советской Россией и Четверным союзом. Оно устанавливалось с 4 (17) декабря 1917 г. по 1 (14) января 1918 г. Договаривающие стороны могли прервать перемирие, сделав об этом предупреждение за 7 дней. Также была достигнута договоренность, что немцы более не будут перебрасывать войска с Восточного фронта на Западный. На огромном Русском фронте смолкло оружие.9 (22) декабря в Брест-Литовске в рамках уже достигнутого соглашения о перемирии на Восточном фронте начались переговоры между Германией, Турцией, Болгарией и Австро-Венгрией с одной стороны, и Советской Россией — с другой, по вопросу подписания собственно мирного договора. Делегации возглавляли: от Германии — статс-секретарь МИДа Рихард фон Кюльман, от Австро-Венгрии — министр иностранных дел Оттокар Чернин, от Болгарии — министр юстиции Христо Попов, от Османской империи — председатель меджлиса Мехмед Талаат-бей, от Советской России — Адольф Иоффе.В это же период из войны вышла Румыния. 26 ноября (9 декабря) в городе Фокшаны румынское правительство заключило перемирие с представителями Четверного союза. Из-за начавшегося выхода России из войны Румыния оказалась в крайне опасном положении. Румыния вступила в войну на стороне Антанты в августе 1916 года под гарантии союзников об оказании помощи и, главное, военной и материальной поддержки со стороны России. Румыния с трех сторон была окружена союзниками Германии: на юге она граничила с Болгарией, на севере — с Австро-Венгрией, на востоке — с оккупированной Сербией. Вскоре после вступления в войну румынская армия была разгромлена, большая часть страны оккупирована, и оставшиеся войска и правительство Румынии бежали на восток под защиту русской армии, создавшей Румынский фронт. При военно-материальной поддержке России румынская армия была восстановлена и хорошо показала себя в ходе кампании 1917 года. После же заключения перемирия России с германским блоком румынская армия оказывалась один на один сразу с тремя противниками, что заставило правительство страны начать переговоры о мире.Вскоре Россия заключила перемирие и с Турцией. 5 (18 декабря) в городе Эрзинджан на востоке Анатолии главнокомандующий войсками русского Кавказского фронта Михаил и руководство Закавказского комиссариата (созданное в Тифлисе коалиционное правительство) подписали соглашение о перемирии с представителями турецкой армии. Оно вошло в историю как Эрзинджанское перемирие, положившее конец войне между Россией и Турецкой империей. К этому моменту активные боевые действия на фронте уже не велись. Русская армия разложилась и пребывала в плачевном состоянии, её снабжение было почти разрушено. Однако и турки не могли вести наступление. И именно турки, с учетом известий о перемирии на Восточном фронте и мирных переговорах в Брест-Литовске, обратились с предложением о перемирии к русскому командованию. Согласно соглашению, боевые действия в Малой Азии и Персии были приостановлены предварительно до 12 февраля. Для окончательного же мирного договора с Россией Османская империя направила свою делегацию в Брест-Литовск. После этого начался стихийных отход русских войск с Южного Кавказа, и Турция получила возможность оккупировать Закавказье.Необходимо отметить, что(т. н. «мировая закулиса», «финансовый интернационал» «золотая элита»)., и без помех править планетой, строить свой мировой порядок. Войну нужно было прекращать и восстановить нормальные, добрососедские отношения. Русские не должны были играть роль «пушечного мяса» англосаксов в борьбе с Германией.Прозападное Временное правительство сделало всё, чтобы разложить, разрушить имперскую армию, то, что от неё ещё осталось. Русский фронт де-факто уже рухнул, армия не могла воевать. Отдельные подразделения, которые сохранили возможность драться, не делали погоды. Старая армия прекратила существование, а новая Красная (советская) только начинала формироваться. Россия больше не могла воевать. Нужен был мир, чтобы создать новую государственность, новую армию, восстановить хозяйство, транспорт и успокоить народ.Делегаты сторон на консультациях в Брест-Литовске. Декабрь 1917 года