Танковый прорыв при Камбре

100 лет назад, в конце ноября — начале декабря 1917 года, на Западном фронте развернулось еще одно масштабное сражение — Битва при Камбре. Оно отличалось тем, что это было первое в истории массированное танковое наступление, в котором англичане бросили в бой почти 400 боевых машин. Им удалось за несколько часов прорвать германскую оборону, но из-за несогласованности дальнейших действий все опять завершилось очередной кровавой бойней.Наступление под Камбре (север Франции) стало последней в 1917 году попыткой союзников нанести решительный удар по германской армии на Западном фронте. Две предыдущих операции закончились полным провалом. Предпринятое весной в районе городов Аррас и Суассон так называемое «Наступление Нивеля» (названное по имени спланировавшего его командующего французской армией), потом вошло в историю под названием «Мясорубка Нивеля». А начатая британской армией летом и длившаяся до ноября 1917 года Битва при Пашендейле (по названию деревни в окрестностях города Ипр) привела к незначительным результатам и к ещё большим потерям.Однако британское командование не смирилось и разработало план нового наступления, в котором решающая роль впервые отводилась танковым частям. Было уже очевидно, что танки становятся важным средством прорыва вражеской обороны. С этой целью был сформирован танковый корпус. Однако во время наступления при Пашендейле танки не смогли себя проявить. Низменности Фландрии из-за проливных дождей и артиллерийских ударов превратились в море грязи, в которой завязли как танки, так и пехота. Это дискредитировало танковые войска в глазах солдат. Даже сами танкисты были обескуражены. Исходя из этого опыта, новое наступление британское командование после тщательной разведки решило проводить на более подходящей местности — малопересеченной и сухой, которая и нашлась к югу от Камбре.Кроме того, англичане тщательно подошли к подготовке операции — провели совместные тренировки по взаимодействию танковых экипажей и пехоты, отработали тактику преодоления танками глубоких и широких вражеских траншей и противотанковых рвов. Танки действовали группами не менее чем по три машины, каждая из которых несла на себе фашину — большую связку хвороста скрепленного цепями. Один танк сначала давил сопротивление пехоты в первой линии окопов, потом второй — сбрасывал в неё фашину, по которой должен был пройти третий танк, сбросив, в свою очередь, фашину уже во второй окоп и т.д. Боевые машины преодолевали рвы в 3 метра в ширину и вертикальные препятствия в 1,2 метра, легко проламывали проволочные заграждения. Это произвело сильное впечатление на пехотинцев, которые были потрясены такими способностями бронетехники. Английская пехота при этом тоже действовала несколькими группами, у каждой из которых была своя задача. Одна группа блокировала вражеские позиции, вторая — зачищала окопы, третья — являлась группой поддержки.По плану британского командования предстоящее наступление предполагалось начать без длительной артиллерийской подготовки. Впервые в истории танки должны были сами прорвать оборону противника. Затем в бой планировалось ввести в прорыв кавалерийские дивизии, которые должны были стремительным рейдом захватить Камбре, окрестности и переправы через реку Сансе. После этого предусматривалось выйти в тыл германских войск у Валансьена и окружить германскую группировку.При подготовке операции англичане строго соблюдали секретность. Танки подвозили к фронту вечером и при движении бронемашин к передовой обязательно открывали сильный огонь артиллерии и пулеметов, чтобы заглушить рев двигателей. Все эти меры маскировки в итоге принесли свои плоды. Германское командование ничего не подозревало о готовящемся наступлении, хотя незадолго до начала операции двое английских «языков» на допросе сообщили точную дату начала британского наступления — 20 ноября. Важное значение для танкового прорыва имел рельеф местности. Участок прорыва был выбран неслучайно: именно к юго-западу от Камбре на участке фронта в 12 километров была равнинная местность, благоприятная для движения бронемашин.Командующий 3-й английской армией Джулиан Гедуорт Джордж Бинг (1862 — 1935)Британцы бросали в атаку 3-ю армию генерала Джулиана Бинга: 3-й, 4-й и 6-й корпуса, кавалерийский и танковый корпуса. Всего армия имела в своём составе 8 пехотных дивизий, 4 танковых бригады (476 танков), 3 кавалерийские дивизии. Общая численность составляла 92 тыс. человек. На вооружении армии было 1536 пулемётов, 1009 орудий. На участке прорыва сконцентрировали также 1000 самолётов. На вооружении танкового корпуса были танки Mark I и Mark IV.Британцам противостояла 2-я германская армия генерал Георга фон дер Марвица: 13-й и 14-й корпуса (36 тыс. человек). Всего 5 пехотных, 1 резервная и 1 ландверная дивизии. Ещё одну пехотную дивизию перебрасывали в район Камбре с Восточного фронта. На их вооружении было 224 орудия, 272 миномёта и 900 пулемётов. Уже в ходе сражения германское командование подтянуло на этот участок фронта значительные дополнительные и резервные силы с целью организации контрудара. Таким образом, германская армия стала насчитывать в районе Камбре 16 дивизий (всего около 160 тыс. человек), 1700 орудий, 1088 миномётов и 3600 пулеметов, свыше 1000 самолётов.Подбитый английский танк Mark IАнгличане пошли в атаку около 6 часов утра 20 ноября без традиционной артподготовки, ограничившись лишь огненным валом, за которым шли танки, а чуть позади — пехота. На фронте в 15 километров одновременно двинулись в атаку 360 танков. Против 2 германских дивизий на этом участке выступили 7 британских. Англичане использовали и авиацию, но из-за неблагоприятной погоды (туман), самолеты не сыграли большой роли. Правда, и германская авиация не могла активно атаковать противника. Придуманная и отработанная британцами тактика сработала на отлично. Внезапная мощная атака большого числа танков вызвала панику в германских войсках. В первые же часы боя германцы потеряли большую часть позиций и опорных пунктов, и уже к полудню британцам удалось продвинуться на 6-8 км, прорвав все три линии германской обороны. К 13 часам первого дня операции разрыв германского фронта достиг 12 километров.Однако генерал Бинг опоздал с вводом в брешь кавалерии, атака которой началась с полуторачасовой задержкой в 14 часов 30 минут. Кроме того, конница действовала нерешительно. Время было потеряно. Немцы успели перебросить к месту прорыва подкрепления (отдельные батальоны и небольшие отряды на автотранспорте), которые встретили конницу сильным пулеметным и артиллерийским огнем. В итоге план решительного прорыва германского фронта вглубь провалился.Таким образом, британцы разбили державшие оборону германские дивизии, они понесли тяжелые потери. В первый день боёв англичане захватили в плен более 8 тыс. немецких солдат, 100 орудий и значительное число пулемётов, при этом понеся небольшие потери. На участке прорыва уже не было значительных германских сил. Однако британцы не смогли использовать благоприятный момент для развития наступления, что позволило противнику предпринять ответные меры.Британцы остановили наступление, занимаясь перегруппировкой войск, и лишь к середине дня 21 ноября возобновили атаку. Но в это время германское командование подтянуло к Камбре резервы и смогло плотно закрыть брешь. Немцы, чтобы остановить новый танковый прорыв, использовали самодельные самоходные артиллеристские установки — устанавливая полевые орудия на грузовиках. Артиллерия получила возможность встречать английские танки на опасных направлениях. К 22 ноября большинство танков израсходовало запасы топлива и боеприпасов, пополнить их под огнем оказалось невозможно, а английская пехота без поддержки танков двигаться вперед уже не могла, снова завязались тяжелые позиционные бои. Германцы же продолжали стягивать резервы, готовя контрнаступление.Таким образом, не сумев использовать прорыв фронта, английские войска фактически остановились. Бои снова стали позиционными, отдельные атаки уже не приносили значительных результатов. Британское наступление выдохлось. К 30 ноября германцам удалось полностью остановить продвижение противника.Британское наступление. Источник карт: https://ru.wikipedia.org/После того как английские наступление фактически завершилось, германское командование подтянуло войска и подготовило свой удар. Германскую армию в районе Камбре довели до 16 дивизий. Генерал Марвиц планировал окружить и уничтожить все английские войска, вклинившиеся в немецкую оборону. Против правого фланга англичан германцы нацелили 7 дивизий, против левого — 4 пехотные дивизии с целью мощного удара и окружения вражеских войск.30 ноября германские войска, после сильной артиллерийской подготовки, пошли в контрнаступление. Немцы активно использовали артиллерию и авиацию. К 3 декабря они отбили занятые ранее англичанами городки Маркуэн, Кантен и Бурлон (в 4-6 километрах к западу от Камбре), но окружить противника так и не удалось. Используя оставшиеся танки, англичане смогли избежать окружения. 7 декабря английское командование завершило отвод войск на исходные позиции. Сражение завершилось. В результате контрнаступления германской армии британцы понесли тяжёлые потери, потеряв 9 тыс. человек только пленными, 100 танков, 148 орудий и сотни пулеметов.Германское контрнаступлениеБитва при Камбре завершилась фактически вничью. Британцы прорвали вражеский фронт, но не смогли развить первый успех, снова завязнув в позиционных боях. Германцы сумели быстро отреагировать на вражеский прорыв, приняли успешные контрмеры, стянули резервы и подкрепления. Затем немцы пошли в контрнаступление с целью окружения и уничтожения британской ударной группировки, но также без решительного успеха. Британская армия фактически вернулась на исходные позиции. Британцы потеряли в сражении более 44 тыс. человек, германцы — около 40 тыс. тыс. солдат.Битва показала, что танковые соединения ещё покажут себя при прорыве вражеской обороне. Русский военный историк, генерал Андрей Зайончковский отмечал, что «можно считать, что проблема механизации армии ведет свое начало отсюда». Однако в целом важнейшую роль в развитии операции играло взаимодействие различных родов войск. Получила дальнейшее развитие тактика общевойскового боя, основанного на взаимодействии пехоты, артиллерии, танков и авиации. Также у Камбре зарождалась противотанковая оборона.Битва при Камбре показывала, что инициатива переходит к союзникам, германская армия перешла к стратегической обороне, хотя ещё и сохранила наступательный потенциал.Маскировка танкаБитва при Камбре. Подбитые английские танки