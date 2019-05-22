Битва за Юг России
Смута. 1919 год. 100 лет назад, в мае 1919 года, началось наступление Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР) с целью разгрома Южного фронта Красной Армии. Армия Деникина, отразив наступление Красной Армии, сама начала контрнаступление на фронте от Каспия до Азовского моря, нанося главные удары на харьковском и царицынском направлениях.
В начале 1919 года в связи с победой на Северном Кавказе и закреплением за собой стратегического плацдарма на Кубани и Ставрополье белое командование планировало переброску войск на царицынское направление с одновременной подготовкой наступления на Астрахань с задачей захвата Царицына и нижнего течения реки Волги, чтобы установить связь с армией Колчака. Это наступление с одновременными наступательными операциями на харьковском и воронежском направлениях должно было в итоге привести к стратегическому удару по центру России.
Однако к февралю – марту 1919 года ситуация на Южном фронте коренным образом изменилась в пользу Красной Армии. Линия фронта, которая уже подходила к Воронежу и Курску, что создавало предпосылки для решительного наступления на московском направлении, с успехами Красной Армии в Малороссии и Новороссии, падением режимов Директории и Петлюры в Киеве, откатилась к Приазовью. В январе – феврале 1919 года захлебнулось третье наступление Донской армии Краснова на Царицын. Казачья республика Краснова переживала кризис. Донская армия отступила из-под Царицына. Донские части были сильно деморализованы, разлагались. Фронт белоказаков рушился. В итоге Донской фронт, доходивший до Лиски, Поворино, Камышина и Царицына, был совершенно расстроен, и отступал к Северному Донцу и Салу. Красная Армия, не встречая серьёзного сопротивления, наступала на Новочеркасск. Донская армия, имевшая в начале 1919 года до 50 тыс. штыков и сабель, отступила за Донец с 15 тысячами бойцов. Донское правительство запросило срочной помощи у Деникина. В это же время правительство Краснова вело переговоры с представителями Антанты, однако западники только давали обещания, реальной помощи не было.
После ухода германских интервентов открылся левый фланг Донской армии. Линия фронта сразу увеличилась на 600 километров. Причём эта брешь приходилась на большевистски настроенный угольный бассейн Донбасса, где Красную Армию активно поддерживали местные отряды. Белое командование направило на помощь красновцам пехотную дивизию Май-Маевского. Донской отряд Май-Маевского занял участок от Мариуполя до Юзовки. Это был опытный командир, любимый своими солдатами. В результате небольшой отряд Май-Маевского то наступая, то отступал, постоянно маневрируя, и успешно выдерживал напор значительно превосходящих сил красных — левого крыла Украинского и правого Южного фронтов. Деникин же не мог в это время выделить дополнительные силы. Белое командование пыталось создать новые мощные соединения на Юге России, направив в качестве костяков новых формирований отряды в Крым, Северную Таврию и в Одессу.
К тому же в это время на Севером Кавказе кипели последние яростные бои в Терской области, в районе Грозного и Владикавказа. Сразу же после захвата Владикавказа (10 февраля 1919 г.) на север пошли эшелоны Добровольческой армии – в авангарде была Кавказская дивизия генерала Шкуро, за ней следовала 1-я Кубанская дивизия корпуса генерала Покровского, 1-я Терская дивизия и другие части. Таким образом, белое командование вынуждено было изменить первоначальный план наступления главными силами на Царицын, чтобы сохранить Донскую область и позиции в Донбассе. При этом сохраняя возможность наступления на царицынском направлении.
Тем временем на Дону сменилась власть. Краснов из-за неудач на фронте и прежней прогерманской ориентации стал неудобной фигурой. Его заменили на Богаевского. Продвижение красных на Дон постепенно замедлилось. Во второй половине февраля донские дивизии, несколько оправились и нанесли по красным ряд контрударов. Красных отбросили за Донец. Появление белогвардейский подкреплений подняло боевой дух донских казаков. Началось формирование новых добровольческих отрядов. Кроме того, помогла природа. После суровой зимы наступили сильные оттепели и ранняя, бурная весна. Дороги превратились в болота. Реки разлились, став почти непреодолимыми препятствиями. В результате фронт на некоторое время стабилизировался.
Деникин принимает парад корниловских частей в Екатеринодаре, конец 1918 года. Источник фотографий: https://ru.wikipedia.org
На царицынском направлении располагались донские войска генерала Мамонтова (5-6 тыс. человек), которые располагались между реками Салом и Манычем. За Манычем сосредоточивалась группа под началом генерала Кутепова (около 10-11 тыс. человек), частью в районе Великокняжеской, частью южнее, у Дивного — Приютного. В центре, за Донцом располагались главные силы Донской армии, которую возглавил генерал Сидорин (12-13 тыс. бойцов). На левом фланге Донской армии, на луганском направлении действовала группа генерала Коновалова. В районе Александро-Грушевского, севернее Новочеркасска, собирались дивизии генерала Покровского и Шкуро, которые перебрасывали на луганское направление.
На правом фланге Южного фронта, от станции Колпаково на Волноваху и Мариуполь располагались части Кавказской Добровольческой армии (12 тыс. человек). Так как Северный Кавказ с Донецким бассейном связывала всего одна железнодорожная магистраль, то сосредоточение войск шло медленно. Таким образом, на ВСЮР имели 750 верстах Южного фронта около 45 тыс. штыков и сабель. Наиболее боеспособными были войска на левом крыле — части Кавказской добровольческой армии и донские конные дивизии на луганском направлении.
2 марта 1919 года белые войска получили следующие задачи: продолжать переброску войск с Кавказа в Донецкий бассейн; вести активную оборону на западном участке Донецкого бассейна, а также по Донцу и Дону, правым крылом Кавказской Добровольческой армии и левым крылом Донской армии нанести удар по основным силам красных на фронте Дебальцево — Луганск; группе генерала Кутепова, после сосредоточения, совместно с правым крылом Донской армии наступать в направлении на Царицын.
Со стороны Красной Армии на южном стратегическом направлении действовали советские армии Южного фронта под началом Владимира Гиттиса (мировую войну он закончил полковником и в Октябре перешёл на сторону советской власти) и Украинского фронта под командованием Владимира Антонова-Овсиенко. После неудачного наступления на Новочеркасск с северо-востока 8-й и 9-й красных армий, советское командование изменило план и начало перегруппировку сил.
В марте 1919 года началось новое наступление Красной Армии. Вдоль железнодорожной линии Царицын — Тихорецкая наступала передовыми конными частями 10-я армия Егорова (23 тыс. штыков и сабель). В неё вошла и группа красных, которая ранее действовала в направлении на Ставрополь. По Дону от Чира до устья Донца и по Донцу располагалась 9-я армия Княгницкого (28 тыс. человек). Западнее, передвигаясь с воронежского направления на луганское, располагались войска 8-й армии Тухачевского (около 27 тыс. человек). С середины марта 8-ю армию возглавил Хвесин. Южнее до Юзовки был участок 13-й армии Кожевникова (около 20 -25 тыс. человек), созданной в марте на базе группы войск донецкого направления.
В районе Юзовки был стык Южного и Украинского красных фронтов. На левом крыле Украинского фронта развернулась 2-я Украинская армия под началом Скачко (позднее 14-я армия), которая была создана из частей группы войск харьковского направления, повстанческих отрядов атамана Махно, Опанасюка и других (3-я и 7-я украинские дивизии). Эта группа, имевшая до 20 -25 тыс. бойцов, располагалась главными силами против Юзовки — Волновахи. Затем по линии Бердянск — Мелитополь — Перекоп стояла особая Крымская группа.
Таким образом, против белогвардейцев и белоказаков ВСЮР Южный фронт (плюс часть сил Украинского фронта) красных имел около 130 штыков и сабель. Красные войска имели две основные группировки: на царицынском направлении — сильная 10-я армия, и на линии Луганск — Волноваха — 8-я, 13-я и большая часть 2-й Украинской армии. Советское командование планировало уничтожить вражескую группировку, прикрывавшую Донецкий бассейн. Для этого: в центре советские войска удерживали фронт, на флангах наносили мощные удары. 8-я и 13-я армии атаковали на Донбассе, отрезая части Добровольческой армии от белоказаков, и 10-й армией от Царицына на Тихорецкую, чтобы отрезать Дон от Кубани.
Деникин в танковых частях своей армии, 1919 год
В результате планов белого и красного командования, перегруппировки сил, в марте 1919 года на Юге России началось ожесточенное встречное сражение. На пространстве между Азовским море и Донцом перешли в наступление советские армии, имевшие серьёзное численное преимущество. В районе между верхним Миусом и Донцом кипели встречные бои между 8-й армией и частью 13-й и белой ударной группой. Здесь были лучшие части армии Деникина: донской корпус Коновалова, Кубанский корпус Покровского и конный корпус Шкуро. То есть здесь дрались отборные части Белой армии: Дроздовский, Марковский, Корниловский полки, кубанская конница Шкуро. Возглавил эту группировку Врангель, отличившийся в боях на Северном Кавказе.
Войска 8-й и 13-й красных армий имели численный перевес, план операции был хорош. Однако белые, непрестанно маневрируя, стойко оборонялись и наносили сильные контрудары по красным. Одни и те же белые части перебрасывались с участка на участок. Заменить их было некем, но они держались. Обе стороны несли большие потери. Сражение было весьма напряженным. Врангель, который прошёл две войны и стал талантливым полководцем Гражданской войны, получил тяжелый нервный срыв и взял отпуск по болезни. Его заменил Юзефович.
На западном участке фронта с таким же большим напряжением вёл «железнодорожную» войну корпус генерала Май-Маевского. В условиях большого превосходства сил красных, белый генерал применил особую тактику. Используя густую сеть железных дорог в этом районе, Май-Маевский занимал небольшими отрядами главные пункты на линии фронта и располагал в тылу на узловых станциях бронепоезда и подвижные резервы. Их перебрасывали на опасные участки и могли в этот же день отвести назад и перевести на другой угрожаемый участок фронта. У противника создавалось впечатление, что белые имеют значительные силы и резервы на всех направлениях, хотя это были одни и те же части. Таким образом, наступление Красной Армии, захлестнувшее Северную Таврию и Донбасс, было отражено.
В середине марте 1919 года, после перегруппировки новых сил и подкреплений, Красная Армия снова перешла в наступление в направлении Дебальцева, Гришина и Мариуполя. Кавказская Добровольческая армия была потеснена. Красные взяли Юзово, Долю, Волноваху и Мариуполь. Корпус Шкуро, взявший 17-го Дебальцево, был отправлен в рейд по тылам противника. В течение двух недель, с 17 марта по 2 апреля, кубанские части Шкуро прошли от Горловки до Азовского моря. Белые навели панику в тылу красных, порубили, рассеяли и взяли в плен несколько тысяч человек, взяли большие трофеи, включая бронепоезда. Между Волновахой и Мариуполем корпус Шкуро разбил один из отрядов Махно, который бежал, бросая оружие и различное имущество. По мере движения конницы Шкуро и одновременно с нею переходили в наступление другие части белых и восстанавливали прежние позиции.
Во многом успех рейда Шкуро и армии Деникина в целом был связан с тем, что в 13-й армии началось разложение, а отряды Махно и других «украинских» атаманов имели низкую боеспособность, они предпочитали избегать прямого боя. Быстрые победы красных в Малороссии и Новороссии над петлюровцами привели к тому в ряды Красной Армии массово влились «украинские» отряды различных батек и атаманов. По сути, это были бандформирования, которые переформировывались в советские части. Однако оставались полубандитскими, партизанскими отрядами, с низкой дисциплиной, анархией и атаманщиной. Такие части не могли противостоять отборным добровольческим полкам белых и белоказаков, не держали фронт, бежали и дезертировали, и своим существованием разлагали другие советские части. В результате число дезертиров в феврале – апреле 1919 года на Южном фронте достигало 15 – 23%.
Начальник штаба Кавказской Добровольческой армии Яков Давыдович Юзефович
Командующий Донецкой группой войск, с мая 1919 года — Добровольческой армией, Владимир Зенонович Май-Маевский
В центре фронт оставался более или менее спокойным. Это позволило Донской армии, в которой после разгрома осталось около 15 тыс. человек, восстановиться и пополнить ряды. 9-я красная армия несколько раз попыталась проверить оборону противника на Донце, но все её атаки были отбиты донцами. В конце марта красные атаковали здесь крупными силами, перейдя реку одновременно у Каменской и Усть-Белокалитвенской. Донские части были отброшены. Ситуацию выправил переброшенный с луганского направления конный корпус полковника Калинина, который разбил и выбыл за реку красных у Каменской. Затем повернул к Калитве и совместно с корпусом генерала Семилетова успешно атаковал и здесь. В первой половине апреля части 9-й армии пытались форсировать реку в низовьях Донца, но без успеха. В результате на этом участке фронта наступило затишье.
Одновременно с атакой у Каменской красные части пошли в наступление и на луганском направлении. Однако переброшенные сюда корпуса Калинина и Шкуро, совместно с другими левофланговыми частями Донской армии, в 20-х числах апреля разбили противника и отбросили его за реку Белую.
Таким образом, к середине апреля 1919 года, через полутора месяца после начала наступления Красной Армии и после ожесточенных боев, особенно на западном фланге фронта, войска Кавказской Добровольческой и Донской армий удержались на своих позициях, сохранив за собой Донбасс и донецкий плацдарм. При этом Донская армия смогла частично восстановиться. Донское командование умело использовало свои лучшие части, маневрируя ими на фронте, и одновременно вело реорганизацию и восстановление армии. Здесь белоказакам помог благоприятный фактор. В тылу у красных восстали казаки Верхне-Донского округа (Вешёнское восстание). Это восстание отвлекло часть сил Красной Армии, которые могли действовать против белых.
Источник карты: bigenc.ru
Продолжение следует…
Общая ситуация на Южном фронте к весне 1919 года
В начале 1919 года в связи с победой на Северном Кавказе и закреплением за собой стратегического плацдарма на Кубани и Ставрополье белое командование планировало переброску войск на царицынское направление с одновременной подготовкой наступления на Астрахань с задачей захвата Царицына и нижнего течения реки Волги, чтобы установить связь с армией Колчака. Это наступление с одновременными наступательными операциями на харьковском и воронежском направлениях должно было в итоге привести к стратегическому удару по центру России.
Однако к февралю – марту 1919 года ситуация на Южном фронте коренным образом изменилась в пользу Красной Армии. Линия фронта, которая уже подходила к Воронежу и Курску, что создавало предпосылки для решительного наступления на московском направлении, с успехами Красной Армии в Малороссии и Новороссии, падением режимов Директории и Петлюры в Киеве, откатилась к Приазовью. В январе – феврале 1919 года захлебнулось третье наступление Донской армии Краснова на Царицын. Казачья республика Краснова переживала кризис. Донская армия отступила из-под Царицына. Донские части были сильно деморализованы, разлагались. Фронт белоказаков рушился. В итоге Донской фронт, доходивший до Лиски, Поворино, Камышина и Царицына, был совершенно расстроен, и отступал к Северному Донцу и Салу. Красная Армия, не встречая серьёзного сопротивления, наступала на Новочеркасск. Донская армия, имевшая в начале 1919 года до 50 тыс. штыков и сабель, отступила за Донец с 15 тысячами бойцов. Донское правительство запросило срочной помощи у Деникина. В это же время правительство Краснова вело переговоры с представителями Антанты, однако западники только давали обещания, реальной помощи не было.
После ухода германских интервентов открылся левый фланг Донской армии. Линия фронта сразу увеличилась на 600 километров. Причём эта брешь приходилась на большевистски настроенный угольный бассейн Донбасса, где Красную Армию активно поддерживали местные отряды. Белое командование направило на помощь красновцам пехотную дивизию Май-Маевского. Донской отряд Май-Маевского занял участок от Мариуполя до Юзовки. Это был опытный командир, любимый своими солдатами. В результате небольшой отряд Май-Маевского то наступая, то отступал, постоянно маневрируя, и успешно выдерживал напор значительно превосходящих сил красных — левого крыла Украинского и правого Южного фронтов. Деникин же не мог в это время выделить дополнительные силы. Белое командование пыталось создать новые мощные соединения на Юге России, направив в качестве костяков новых формирований отряды в Крым, Северную Таврию и в Одессу.
К тому же в это время на Севером Кавказе кипели последние яростные бои в Терской области, в районе Грозного и Владикавказа. Сразу же после захвата Владикавказа (10 февраля 1919 г.) на север пошли эшелоны Добровольческой армии – в авангарде была Кавказская дивизия генерала Шкуро, за ней следовала 1-я Кубанская дивизия корпуса генерала Покровского, 1-я Терская дивизия и другие части. Таким образом, белое командование вынуждено было изменить первоначальный план наступления главными силами на Царицын, чтобы сохранить Донскую область и позиции в Донбассе. При этом сохраняя возможность наступления на царицынском направлении.
Тем временем на Дону сменилась власть. Краснов из-за неудач на фронте и прежней прогерманской ориентации стал неудобной фигурой. Его заменили на Богаевского. Продвижение красных на Дон постепенно замедлилось. Во второй половине февраля донские дивизии, несколько оправились и нанесли по красным ряд контрударов. Красных отбросили за Донец. Появление белогвардейский подкреплений подняло боевой дух донских казаков. Началось формирование новых добровольческих отрядов. Кроме того, помогла природа. После суровой зимы наступили сильные оттепели и ранняя, бурная весна. Дороги превратились в болота. Реки разлились, став почти непреодолимыми препятствиями. В результате фронт на некоторое время стабилизировался.
Деникин принимает парад корниловских частей в Екатеринодаре, конец 1918 года. Источник фотографий: https://ru.wikipedia.org
Линия фронта к марту 1919 года
На царицынском направлении располагались донские войска генерала Мамонтова (5-6 тыс. человек), которые располагались между реками Салом и Манычем. За Манычем сосредоточивалась группа под началом генерала Кутепова (около 10-11 тыс. человек), частью в районе Великокняжеской, частью южнее, у Дивного — Приютного. В центре, за Донцом располагались главные силы Донской армии, которую возглавил генерал Сидорин (12-13 тыс. бойцов). На левом фланге Донской армии, на луганском направлении действовала группа генерала Коновалова. В районе Александро-Грушевского, севернее Новочеркасска, собирались дивизии генерала Покровского и Шкуро, которые перебрасывали на луганское направление.
На правом фланге Южного фронта, от станции Колпаково на Волноваху и Мариуполь располагались части Кавказской Добровольческой армии (12 тыс. человек). Так как Северный Кавказ с Донецким бассейном связывала всего одна железнодорожная магистраль, то сосредоточение войск шло медленно. Таким образом, на ВСЮР имели 750 верстах Южного фронта около 45 тыс. штыков и сабель. Наиболее боеспособными были войска на левом крыле — части Кавказской добровольческой армии и донские конные дивизии на луганском направлении.
2 марта 1919 года белые войска получили следующие задачи: продолжать переброску войск с Кавказа в Донецкий бассейн; вести активную оборону на западном участке Донецкого бассейна, а также по Донцу и Дону, правым крылом Кавказской Добровольческой армии и левым крылом Донской армии нанести удар по основным силам красных на фронте Дебальцево — Луганск; группе генерала Кутепова, после сосредоточения, совместно с правым крылом Донской армии наступать в направлении на Царицын.
Со стороны Красной Армии на южном стратегическом направлении действовали советские армии Южного фронта под началом Владимира Гиттиса (мировую войну он закончил полковником и в Октябре перешёл на сторону советской власти) и Украинского фронта под командованием Владимира Антонова-Овсиенко. После неудачного наступления на Новочеркасск с северо-востока 8-й и 9-й красных армий, советское командование изменило план и начало перегруппировку сил.
В марте 1919 года началось новое наступление Красной Армии. Вдоль железнодорожной линии Царицын — Тихорецкая наступала передовыми конными частями 10-я армия Егорова (23 тыс. штыков и сабель). В неё вошла и группа красных, которая ранее действовала в направлении на Ставрополь. По Дону от Чира до устья Донца и по Донцу располагалась 9-я армия Княгницкого (28 тыс. человек). Западнее, передвигаясь с воронежского направления на луганское, располагались войска 8-й армии Тухачевского (около 27 тыс. человек). С середины марта 8-ю армию возглавил Хвесин. Южнее до Юзовки был участок 13-й армии Кожевникова (около 20 -25 тыс. человек), созданной в марте на базе группы войск донецкого направления.
В районе Юзовки был стык Южного и Украинского красных фронтов. На левом крыле Украинского фронта развернулась 2-я Украинская армия под началом Скачко (позднее 14-я армия), которая была создана из частей группы войск харьковского направления, повстанческих отрядов атамана Махно, Опанасюка и других (3-я и 7-я украинские дивизии). Эта группа, имевшая до 20 -25 тыс. бойцов, располагалась главными силами против Юзовки — Волновахи. Затем по линии Бердянск — Мелитополь — Перекоп стояла особая Крымская группа.
Таким образом, против белогвардейцев и белоказаков ВСЮР Южный фронт (плюс часть сил Украинского фронта) красных имел около 130 штыков и сабель. Красные войска имели две основные группировки: на царицынском направлении — сильная 10-я армия, и на линии Луганск — Волноваха — 8-я, 13-я и большая часть 2-й Украинской армии. Советское командование планировало уничтожить вражескую группировку, прикрывавшую Донецкий бассейн. Для этого: в центре советские войска удерживали фронт, на флангах наносили мощные удары. 8-я и 13-я армии атаковали на Донбассе, отрезая части Добровольческой армии от белоказаков, и 10-й армией от Царицына на Тихорецкую, чтобы отрезать Дон от Кубани.
Деникин в танковых частях своей армии, 1919 год
Весеннее сражение на Южном фронте
В результате планов белого и красного командования, перегруппировки сил, в марте 1919 года на Юге России началось ожесточенное встречное сражение. На пространстве между Азовским море и Донцом перешли в наступление советские армии, имевшие серьёзное численное преимущество. В районе между верхним Миусом и Донцом кипели встречные бои между 8-й армией и частью 13-й и белой ударной группой. Здесь были лучшие части армии Деникина: донской корпус Коновалова, Кубанский корпус Покровского и конный корпус Шкуро. То есть здесь дрались отборные части Белой армии: Дроздовский, Марковский, Корниловский полки, кубанская конница Шкуро. Возглавил эту группировку Врангель, отличившийся в боях на Северном Кавказе.
Войска 8-й и 13-й красных армий имели численный перевес, план операции был хорош. Однако белые, непрестанно маневрируя, стойко оборонялись и наносили сильные контрудары по красным. Одни и те же белые части перебрасывались с участка на участок. Заменить их было некем, но они держались. Обе стороны несли большие потери. Сражение было весьма напряженным. Врангель, который прошёл две войны и стал талантливым полководцем Гражданской войны, получил тяжелый нервный срыв и взял отпуск по болезни. Его заменил Юзефович.
На западном участке фронта с таким же большим напряжением вёл «железнодорожную» войну корпус генерала Май-Маевского. В условиях большого превосходства сил красных, белый генерал применил особую тактику. Используя густую сеть железных дорог в этом районе, Май-Маевский занимал небольшими отрядами главные пункты на линии фронта и располагал в тылу на узловых станциях бронепоезда и подвижные резервы. Их перебрасывали на опасные участки и могли в этот же день отвести назад и перевести на другой угрожаемый участок фронта. У противника создавалось впечатление, что белые имеют значительные силы и резервы на всех направлениях, хотя это были одни и те же части. Таким образом, наступление Красной Армии, захлестнувшее Северную Таврию и Донбасс, было отражено.
В середине марте 1919 года, после перегруппировки новых сил и подкреплений, Красная Армия снова перешла в наступление в направлении Дебальцева, Гришина и Мариуполя. Кавказская Добровольческая армия была потеснена. Красные взяли Юзово, Долю, Волноваху и Мариуполь. Корпус Шкуро, взявший 17-го Дебальцево, был отправлен в рейд по тылам противника. В течение двух недель, с 17 марта по 2 апреля, кубанские части Шкуро прошли от Горловки до Азовского моря. Белые навели панику в тылу красных, порубили, рассеяли и взяли в плен несколько тысяч человек, взяли большие трофеи, включая бронепоезда. Между Волновахой и Мариуполем корпус Шкуро разбил один из отрядов Махно, который бежал, бросая оружие и различное имущество. По мере движения конницы Шкуро и одновременно с нею переходили в наступление другие части белых и восстанавливали прежние позиции.
Во многом успех рейда Шкуро и армии Деникина в целом был связан с тем, что в 13-й армии началось разложение, а отряды Махно и других «украинских» атаманов имели низкую боеспособность, они предпочитали избегать прямого боя. Быстрые победы красных в Малороссии и Новороссии над петлюровцами привели к тому в ряды Красной Армии массово влились «украинские» отряды различных батек и атаманов. По сути, это были бандформирования, которые переформировывались в советские части. Однако оставались полубандитскими, партизанскими отрядами, с низкой дисциплиной, анархией и атаманщиной. Такие части не могли противостоять отборным добровольческим полкам белых и белоказаков, не держали фронт, бежали и дезертировали, и своим существованием разлагали другие советские части. В результате число дезертиров в феврале – апреле 1919 года на Южном фронте достигало 15 – 23%.
Начальник штаба Кавказской Добровольческой армии Яков Давыдович Юзефович
Командующий Донецкой группой войск, с мая 1919 года — Добровольческой армией, Владимир Зенонович Май-Маевский
Центральный участок фронта
В центре фронт оставался более или менее спокойным. Это позволило Донской армии, в которой после разгрома осталось около 15 тыс. человек, восстановиться и пополнить ряды. 9-я красная армия несколько раз попыталась проверить оборону противника на Донце, но все её атаки были отбиты донцами. В конце марта красные атаковали здесь крупными силами, перейдя реку одновременно у Каменской и Усть-Белокалитвенской. Донские части были отброшены. Ситуацию выправил переброшенный с луганского направления конный корпус полковника Калинина, который разбил и выбыл за реку красных у Каменской. Затем повернул к Калитве и совместно с корпусом генерала Семилетова успешно атаковал и здесь. В первой половине апреля части 9-й армии пытались форсировать реку в низовьях Донца, но без успеха. В результате на этом участке фронта наступило затишье.
Одновременно с атакой у Каменской красные части пошли в наступление и на луганском направлении. Однако переброшенные сюда корпуса Калинина и Шкуро, совместно с другими левофланговыми частями Донской армии, в 20-х числах апреля разбили противника и отбросили его за реку Белую.
Таким образом, к середине апреля 1919 года, через полутора месяца после начала наступления Красной Армии и после ожесточенных боев, особенно на западном фланге фронта, войска Кавказской Добровольческой и Донской армий удержались на своих позициях, сохранив за собой Донбасс и донецкий плацдарм. При этом Донская армия смогла частично восстановиться. Донское командование умело использовало свои лучшие части, маневрируя ими на фронте, и одновременно вело реорганизацию и восстановление армии. Здесь белоказакам помог благоприятный фактор. В тылу у красных восстали казаки Верхне-Донского округа (Вешёнское восстание). Это восстание отвлекло часть сил Красной Армии, которые могли действовать против белых.
Источник карты: bigenc.ru
Продолжение следует…
- Автор:
- Самсонов Александр
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