Поражение Красной Армии на Щаре

Генерал Леонард Скерский награждает офицеров 10-й разведывательной эскадрильи орденом. 1920 г.

Развитие наступления польской армии. Слоним и Барановичи

Битва на Немане и Щаре (польская карта)

Битва за Кобрин

Наступление польских войск в сентябре—октябре 1920 г. Источник карты: А. Грицкевич. Западный фронт РСФСР, 1918-1920. Борьба между Россией и Польшей за Белоруссию

Молодечно и Минск

100 лет назад Пилсудский разбил войска Тухачевского на реке Щара. Польские войска довершили разгром Западного фронта Красной Армии, что привело к поражению Советской России в войне с Польшей.После начала отступления Красной Армии польское верховное командование разработало новый план наступления. Теперь поляки собирались окружить основные силы советского Западного фронта в районе Барановичей. 2-я польская армия должна была наступать с рубежа Лида – Мосты, а левое крыло 4-й армии — по шоссе Брест – Слуцк южнее Барановичей. Ситуация была благоприятная для польских войск. Советские войска были дезорганизованы и двигались медленнее противника.4-я армия генерала Скерского после захвата Волковыска двигалась на Слоним и Барановичи. 26–27 сентября 1920 года левое крыло 4-й армии вышло на реку Щара. 14-я пехотная дивизия генерала Конажевского наступала на Слоним. Польская дивизия наступала двумя группами: с запада (более сильная) и с юга. Им противостояли 17-я и 48-я стрелковая дивизии 16-й армии А. Кука. Южная группа в ночь с 27 на 28 сентября захватила мост, форсировала Щару и захватила плацдарм. Часть сил обошла город с востока, внезапно атаковала противника и перехватила дорогу Слоним – Барановичи. 28-го Западная группа захватила Слоним.Преследуя отступающего противника, польские войска утром 30 сентября вышли к Барановичам. Несмотря на большой переход, 14-я дивизия с ходу атаковала город. Вскоре поляки взяли Барановичи, захватили в плен около 200 человек, захватили значительные запасы Красной Армии. Польские солдаты заняли старые германские позиции восточнее города, где укрепились и восстанавливали силы. 1 октября красные пытались контратаковать, но были отброшены и понесли большие потери.Тем временем южное крыло 4-й польской армии вело борьбу за Кобрин. Польские войска в Полесье действовали отдельно от основных сил. Они взаимодействовали с оперативной группой генерала Краёвского (18-я дивизия), которая наступала с юга, из украинской части Полесья. Здесь полякам противостояла заново сформированная 4-я советская армия под командованием Д. Шуваева. Армия имела две стрелковые дивизии и кавалерийскую бригаду. В её тылу формировалось ещё две дивизии. Командование Западного фронта до начала отступления поставило 4-й армии задачу отбить Брест. Однако поляки упредили противника и начали наступление первыми.Войска генерала Скерского 11 сентября вышли к Кобрину. Город с запада и юга атаковали полки 14-й (один полк) и 11-й дивизий. В ночь с 11 на 12 сентября, прорвав оборону 57-й стрелковой дивизии, польские войска захватили Кобрин. Для укрепления обороны занятого города поляки срочно перебросили в этот район 16-ю пехотную дивизию. Поляки заняли позиции на реке Мухавец. Советское командование пыталось отбить Кобрин силами трех дивизий – 55-й, 57-й и 19-й. В ночь с 15 на 16 сентября советские саперы навели переправу на Мухавце. 19-я дивизия при поддержке артиллерии атаковала полк 14-й польской дивизии, но противник выдержал натиск. На участке 16-й польской дивизии красные потеснили врага. Но 17-го прибыли подкрепления, и поляки снова пошли вперёд. Они вернули прежние позиции. Обе стороны понесли в этих боях большие потери. Чтобы отвлечь Красную Армию от кобринского направления, Скерский решил атаковать Пружаны. Группа генерала Милевского в ночь с 18 на 19 сентября взяла Пружаны. Но бои в районе города продолжались до 22 сентября. Польская армия удержала Пружаны и захватила в плен до 2 тыс. человек.Таким образом, польские война взяли Кобрин и Пружаны, в упорных боях нанесли поражение вновь сформированной 4-й советской армии. Советские войска перешли к обороне по линии Пружаны – Городец. 21 сентября польские войска (16-я дивизия) атаковали Городец, но первый штурм красноармейцы отразили. Во время второй атаки польские солдаты смогли отбросить красных за Днепровско-Бугский канал. 22 сентября поляки вели артиллерийскую подготовку. 23 сентября снова пошли в атаку, к вечеру 24-го польские войска сломили сопротивление 57-й советской дивизии и захватили Городец. Тем самым польская 4-я армия создала угрозу выхода с севера в тыл 12-й советской армии на Волыни. Польские войска в Полесье (16-я и 18-я дивизии) продолжили наступление в Полесье, захватили Иваново, Хомск и Дрогичин. 28-го поляки вышли к реке Ясельда, левому притоку Припяти.Кроме того, 26 сентября 1920 года партизанский отряд Булак-Балаховича (около 2600 штыков и сабель), состоявший из белогвардейцев, внезапным ударом захватил Пинск, где располагался штаб 4-й советской армии. Командарму и начальнику штаба удалось сбежать. Противнику удалось взять в плен почти весь гарнизон города (около 2,4 тыс. человек), захватить два бронепоезда, десятки пулеметов, армейские запасы. В результате войска 4-й армии на время утратили связь с командованием и боеспособность. В октябре в Пинске стали формировать белую Русскую народную добровольческую армию. Новая белая армия получила от польского командования статус «особой союзнической армии».После захвата Лиды и Слонима польский главнокомандующий Пилсудский в ночь с 28 на 29 сентября 1920 года приказал 2-й и 4-й армиям продолжить наступление на восток. Польский маршал поставил задачу окружить войска противника в районе Новогрудок – Барановичи. 2-я армия Рыдз-Смиглы развивала наступление на Новогрудок и Молодечно, выходя к Западной Двине, 4-я армия Скерского на минском направлении. Польское руководство придавало большое значение этой операции, так как в Риге уже шли переговоры о мире. Пилсудский хотел получить лучшие условия для переговоров, то есть нанести решительное поражение Красной Армии и занять как можно больше территорий Белоруссии и Украины. В свою очередь, командование советских Западного и Юго-Западного фронтов получило указание сдать врагу как можно меньше земель, но при этом сохранить войска.К началу октября 1920 года польская армия за неделю продвинулась на 100–150 км. Вечером 28 сентября командование Западного фронта дало указание войскам отходить на линию старого русско-германского фронта Западная Двина — Браслав — Поставы — Мядель — Сморгонь — Кореличи — Ляховичи и далее на юг. Там планировалось остановить противника. Тухачевский в Смоленске был настроен оптимистично. На самом деле многие дивизии полностью или частично утратили боеспособность. Пополнения не имели боевого опыта. В результате войска не были готовы к серьёзным боям. К тому же польские войска имели лучшую группировку, а советская 3-я и 4-я армия во многом утратили боеспособность. В результате Красная Армия не смогла удержаться на линии старого германского фронта.3 октября Тухачевский предложило главному командованию разрешить отвести армии Западного фронта на линию оз. Нарочь — Сморгонь — Молодечно — Красное — Изяслав — Самохваловичи — Романове — р. Случ. В ответ главное командование 5 октября сообщило, что это может затруднить переговоры в Риге. Главком Каменев дал указание сохранить по возможности как можно больше территорий, особенно Минск. Командование Западного фронта попыталось организовать контрнаступление и потеснить противника. 27-я дивизия (резерв фронта) была выдвинута для защиты Минска. 3-я и 16-я армия должны были перейти в наступление, дойти до озера Нарочь и Сморгони, продвинуться на юге.Однако в начале октября польские армии усилили натиск. Польское верховное командование также хотело добиться лучших позиций перед заключением мира. Польские войска по литовской территории снова обошли позиции 3-й советской армии и вынудили Красную Армию отойти к Западной Двине. Многие части Западного фронта были полностью деморализованы, не желали сражаться и целиком сдавались в плен при угрозе окружения. Польские войска 7 октября захватили Ошмяны и Солы, 12-го – Молодечно, 13-го — Туров. 12 октября в Риге было заключено перемирие, но по его условиям поляки могли наступать ещё 6 дней. Пилсудский приказал идти дальше на восток, оттесняя красных за Березину. 15 октября польская армия заняла Минск, но затем оставила его, отошла к линии новой границы. 18 октября боевые действия были прекращены, войска были разведены в соответствии с предварительным соглашением.Таким образом, войска командующего Тухачевского проиграли сражение на реках Неман и Щара. Красная Армия понесла большие людские и материальные потери, отступила с территорий Западной Белоруссии и Украины. Москве пришлось пойти на большие уступки Варшаве в ходе мирных переговоров.