Поражение Красной Армии на Щаре

Генерал Леонард Скерский награждает офицеров 10-й разведывательной эскадрильи орденом. 1920 г.
100 лет назад Пилсудский разбил войска Тухачевского на реке Щара. Польские войска довершили разгром Западного фронта Красной Армии, что привело к поражению Советской России в войне с Польшей.
Развитие наступления польской армии. Слоним и Барановичи
После начала отступления Красной Армии польское верховное командование разработало новый план наступления. Теперь поляки собирались окружить основные силы советского Западного фронта в районе Барановичей. 2-я польская армия должна была наступать с рубежа Лида – Мосты, а левое крыло 4-й армии — по шоссе Брест – Слуцк южнее Барановичей. Ситуация была благоприятная для польских войск. Советские войска были дезорганизованы и двигались медленнее противника.
4-я армия генерала Скерского после захвата Волковыска двигалась на Слоним и Барановичи. 26–27 сентября 1920 года левое крыло 4-й армии вышло на реку Щара. 14-я пехотная дивизия генерала Конажевского наступала на Слоним. Польская дивизия наступала двумя группами: с запада (более сильная) и с юга. Им противостояли 17-я и 48-я стрелковая дивизии 16-й армии А. Кука. Южная группа в ночь с 27 на 28 сентября захватила мост, форсировала Щару и захватила плацдарм. Часть сил обошла город с востока, внезапно атаковала противника и перехватила дорогу Слоним – Барановичи. 28-го Западная группа захватила Слоним.
Преследуя отступающего противника, польские войска утром 30 сентября вышли к Барановичам. Несмотря на большой переход, 14-я дивизия с ходу атаковала город. Вскоре поляки взяли Барановичи, захватили в плен около 200 человек, захватили значительные запасы Красной Армии. Польские солдаты заняли старые германские позиции восточнее города, где укрепились и восстанавливали силы. 1 октября красные пытались контратаковать, но были отброшены и понесли большие потери.
Битва на Немане и Щаре (польская карта)
Битва за Кобрин
Тем временем южное крыло 4-й польской армии вело борьбу за Кобрин. Польские войска в Полесье действовали отдельно от основных сил. Они взаимодействовали с оперативной группой генерала Краёвского (18-я дивизия), которая наступала с юга, из украинской части Полесья. Здесь полякам противостояла заново сформированная 4-я советская армия под командованием Д. Шуваева. Армия имела две стрелковые дивизии и кавалерийскую бригаду. В её тылу формировалось ещё две дивизии. Командование Западного фронта до начала отступления поставило 4-й армии задачу отбить Брест. Однако поляки упредили противника и начали наступление первыми.
Войска генерала Скерского 11 сентября вышли к Кобрину. Город с запада и юга атаковали полки 14-й (один полк) и 11-й дивизий. В ночь с 11 на 12 сентября, прорвав оборону 57-й стрелковой дивизии, польские войска захватили Кобрин. Для укрепления обороны занятого города поляки срочно перебросили в этот район 16-ю пехотную дивизию. Поляки заняли позиции на реке Мухавец. Советское командование пыталось отбить Кобрин силами трех дивизий – 55-й, 57-й и 19-й. В ночь с 15 на 16 сентября советские саперы навели переправу на Мухавце. 19-я дивизия при поддержке артиллерии атаковала полк 14-й польской дивизии, но противник выдержал натиск. На участке 16-й польской дивизии красные потеснили врага. Но 17-го прибыли подкрепления, и поляки снова пошли вперёд. Они вернули прежние позиции. Обе стороны понесли в этих боях большие потери. Чтобы отвлечь Красную Армию от кобринского направления, Скерский решил атаковать Пружаны. Группа генерала Милевского в ночь с 18 на 19 сентября взяла Пружаны. Но бои в районе города продолжались до 22 сентября. Польская армия удержала Пружаны и захватила в плен до 2 тыс. человек.
Таким образом, польские война взяли Кобрин и Пружаны, в упорных боях нанесли поражение вновь сформированной 4-й советской армии. Советские войска перешли к обороне по линии Пружаны – Городец. 21 сентября польские войска (16-я дивизия) атаковали Городец, но первый штурм красноармейцы отразили. Во время второй атаки польские солдаты смогли отбросить красных за Днепровско-Бугский канал. 22 сентября поляки вели артиллерийскую подготовку. 23 сентября снова пошли в атаку, к вечеру 24-го польские войска сломили сопротивление 57-й советской дивизии и захватили Городец. Тем самым польская 4-я армия создала угрозу выхода с севера в тыл 12-й советской армии на Волыни. Польские войска в Полесье (16-я и 18-я дивизии) продолжили наступление в Полесье, захватили Иваново, Хомск и Дрогичин. 28-го поляки вышли к реке Ясельда, левому притоку Припяти.
Кроме того, 26 сентября 1920 года партизанский отряд Булак-Балаховича (около 2600 штыков и сабель), состоявший из белогвардейцев, внезапным ударом захватил Пинск, где располагался штаб 4-й советской армии. Командарму и начальнику штаба удалось сбежать. Противнику удалось взять в плен почти весь гарнизон города (около 2,4 тыс. человек), захватить два бронепоезда, десятки пулеметов, армейские запасы. В результате войска 4-й армии на время утратили связь с командованием и боеспособность. В октябре в Пинске стали формировать белую Русскую народную добровольческую армию. Новая белая армия получила от польского командования статус «особой союзнической армии».
Наступление польских войск в сентябре—октябре 1920 г. Источник карты: А. Грицкевич. Западный фронт РСФСР, 1918-1920. Борьба между Россией и Польшей за Белоруссию
Молодечно и Минск
После захвата Лиды и Слонима польский главнокомандующий Пилсудский в ночь с 28 на 29 сентября 1920 года приказал 2-й и 4-й армиям продолжить наступление на восток. Польский маршал поставил задачу окружить войска противника в районе Новогрудок – Барановичи. 2-я армия Рыдз-Смиглы развивала наступление на Новогрудок и Молодечно, выходя к Западной Двине, 4-я армия Скерского на минском направлении. Польское руководство придавало большое значение этой операции, так как в Риге уже шли переговоры о мире. Пилсудский хотел получить лучшие условия для переговоров, то есть нанести решительное поражение Красной Армии и занять как можно больше территорий Белоруссии и Украины. В свою очередь, командование советских Западного и Юго-Западного фронтов получило указание сдать врагу как можно меньше земель, но при этом сохранить войска.
К началу октября 1920 года польская армия за неделю продвинулась на 100–150 км. Вечером 28 сентября командование Западного фронта дало указание войскам отходить на линию старого русско-германского фронта Западная Двина — Браслав — Поставы — Мядель — Сморгонь — Кореличи — Ляховичи и далее на юг. Там планировалось остановить противника. Тухачевский в Смоленске был настроен оптимистично. На самом деле многие дивизии полностью или частично утратили боеспособность. Пополнения не имели боевого опыта. В результате войска не были готовы к серьёзным боям. К тому же польские войска имели лучшую группировку, а советская 3-я и 4-я армия во многом утратили боеспособность. В результате Красная Армия не смогла удержаться на линии старого германского фронта.
3 октября Тухачевский предложило главному командованию разрешить отвести армии Западного фронта на линию оз. Нарочь — Сморгонь — Молодечно — Красное — Изяслав — Самохваловичи — Романове — р. Случ. В ответ главное командование 5 октября сообщило, что это может затруднить переговоры в Риге. Главком Каменев дал указание сохранить по возможности как можно больше территорий, особенно Минск. Командование Западного фронта попыталось организовать контрнаступление и потеснить противника. 27-я дивизия (резерв фронта) была выдвинута для защиты Минска. 3-я и 16-я армия должны были перейти в наступление, дойти до озера Нарочь и Сморгони, продвинуться на юге.
Однако в начале октября польские армии усилили натиск. Польское верховное командование также хотело добиться лучших позиций перед заключением мира. Польские войска по литовской территории снова обошли позиции 3-й советской армии и вынудили Красную Армию отойти к Западной Двине. Многие части Западного фронта были полностью деморализованы, не желали сражаться и целиком сдавались в плен при угрозе окружения. Польские войска 7 октября захватили Ошмяны и Солы, 12-го – Молодечно, 13-го — Туров. 12 октября в Риге было заключено перемирие, но по его условиям поляки могли наступать ещё 6 дней. Пилсудский приказал идти дальше на восток, оттесняя красных за Березину. 15 октября польская армия заняла Минск, но затем оставила его, отошла к линии новой границы. 18 октября боевые действия были прекращены, войска были разведены в соответствии с предварительным соглашением.
Таким образом, войска командующего Тухачевского проиграли сражение на реках Неман и Щара. Красная Армия понесла большие людские и материальные потери, отступила с территорий Западной Белоруссии и Украины. Москве пришлось пойти на большие уступки Варшаве в ходе мирных переговоров.