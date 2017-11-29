Кровавый «Марс». Ч. 2

Наступление Западного и Калининского фронтов в ноябре—декабре 1942 года провалилось. Наши войска понесли большие потери. Однако жестокая битва поглотила все резервы немецкой группы армий «Центр», которые могли быть направлены на деблокирование окружённой 6-й армии Паулюса в районе Сталинграда.Подвижная группа Западного фронта 28 ноября 1942 года с подходом отставших частей возобновила наступление. Вместе с 6-м танковым корпусом наступала 1-я самокатно-мотоциклетная бригада. Наносил удар также кавалерийский корпус Крюкова. К исходу дня советские войска продвинулись вперёд еще на 20 километров. Были разгромлены штабы трех частей из состава 9-й армии, уничтожено 2 артполка противника, захвачены тыловые склады. К исходу дня 22-я и 200-я танковые бригады совместно с частью сил 6-й мотострелковой бригады перерезали железную дорогу Ржев — Сычевка. Дальнейшее продвижение наших войск остановили немецкие резервы.Подвижные соединения могли добиться большего успеха, если бы их поддержала пехота. Однако сосредоточенные на плацдарме советские стрелковые части так и не ввели в прорыв. Кроме того, на плацдарм не удалось перебросить достаточное количество артиллерии. В это время немецкая 9-я танковая дивизия нанесла контрудар на север вдоль Ржевского шоссе, угрожая отрезать прорвавшиеся советские войска. Однако советское командование ещё не замечало угрозы. Г. К. Жуков в ночь 29 ноября дал приказ стрелковым дивизиям на плацдарме расширять прорыв, а подвижным соединениям продолжать наступление на запад. Соединившись с войсками Калининского фронта, они должны были довершить окружение и разгром противника.Тем временем в ночь немецкие войска нанесли удар с двух сторон по флангам и в тыл прорвавшейся советской группировки. С севера атаковали части 27-го армейского корпуса, с юга — 39-го танкового. Они закрыли брешь в обороне на участке Ложки, Никишево. В результате находившиеся западнее железной дороги Ржев — Сычевка ослабленные в боях части 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, 22-й и 200-й танковых бригад, батальон 6-й мотострелковой бригады, остатки самокатно-мотоциклетной бригады попали в окружении.Запасы продовольствия, боеприпасы и горючее подходили к концу. Попытка организовать снабжение по воздуху не удалась. Необходимо было прорываться к своим. На рассвете 30 ноября по приказу командования фронтом части 6-го танкового корпуса пошли на прорыв в районе Малое Кропотово. Одновременно войска 20-й армии генерала Кирюхина наносили встречный удар с востока. Но пробиться к деревне удалось только танкистам, наступавшая с востока советская пехота так и не смогла прорваться к своим. Немцы тем временем подтягивали резервы и укрепляли оборону на этом направлении. Тогда командование 6-го танкового корпуса приняло решение пробиваться к своим севернее, через Большое Кропотово. В ночь на 30 ноября танкисты нанесли неожиданный удар на северо-восток. Одновременно им навстречу атаковала 100-я танковая бригада при поддержке пехоты. В этом бою погибли командиры 200-й танковой и 6-й мотострелковой бригад, однако к утру 1 декабря окруженные части пробились через заслоны противника. Танковые бригады потеряли большую часть боевой техники, поэтому 6-й танковый корпус был выведен в тыл на доукомплектование. 20-я кавалерийская дивизия пробиться на восток не смогла и поэтому пошла на запад. Советская конница, вопреки созданному негативному мифу, была весьма полезна в «войне моторов», особенно в ходе прорывов, рейдов по тылам врага, быстрых наступательных операций. Так, после более чем месячного рейда по немецким тылам около тысячи кавалеристов и присоединившихся к ним партизан вышли в расположение 22-й армии.В полосе наступления войск Калининского фронта ситуация также накалилась. К 41-му немецкому корпусу подошли подкрепления — 9-я и 12-я танковые дивизии. 1 декабря мехкорпус Соломатина вынужден был прекратить атаки и перейти к обороне. Проанализировав обстановку, командир советского корпуса понял, что над его соединениями нависла реальная угроза окружения. Он вывел в тыл автотранспорт, оставив в боевых порядках только танки, тягачи с орудиями и машины с боеприпасами. Меры командования фронтом по усилению флангов у основания клина запоздали. К 6 декабря немецкие войска восстановили контроль над дорогой Белый — Владимирское. Обходившая Белый с северо-востока 47-я танковая бригада полковника Дремова была отрезана. Танкистам пришлось с боями пробиваться из окружения. 7 декабря с юга перешел в наступление подошедший из резерва 30-й немецкий танковый корпус — 19-я и 20-я танковые дивизии, а также 1-я танковая дивизия и части 41-го корпуса. К исходу дня немцам удалось выйти в тыл подвижной группе Калининского фронта, окружив юго-восточнее населенных пунктов Шипарево, Цыцыно, Дубровка части 1-го мехкорпуса и две бригады 6-го стрелкового корпуса.Жуков приказал окруженным войскам оставаться на месте. Генералу Соломатину подчинили все войска, оказавшиеся в «котле». Организовали «воздушный мост» с целью доставки боеприпасов и продовольствия. Чтобы прорвать внешнее кольцо окружения стягивались резервы. Советское командование надеялось удержать плацдарм, захваченный подвижной группой фронта, чтобы вскоре возобновить наступление.Жуков ещё надеялся добиться победы в районе ржевского выступа. Подписанная им 8 декабря 1942 г. директива Ставки требовала от войск Калининского и Западного фронтов разгромить к 1 января 1943 г. группировку противника в районе Ржев, Сычевка, Оленино, Белый. Для нового наступления в 20-ю армию были направлены новые войска: свежий 5-й танковый корпус генерал-майора К. А. Семенченко и несколько частей из состава 31-й армии. 6-й танковый корпус, не завершив пополнения, снова бросали в бой. Подвижным соединениям ставилась задача прорвать совместно со стрелковыми частями оборону противника на участке Большое и Малое Кропотово. В дальнейшем во взаимодействии со 2-м гвардейским кавкорпусом продолжить наступление и повернуть на северо-запад.«Наступление, — отмечал командир танкового корпуса А. Гетман, — велось в том же направлении, что и в конце ноября. Однако на этот раз оно не имело успеха, так как осуществлялось меньшими силами, в то время как противник продолжал подтягивать резервы...». Понятно, что немцы уже ждали удара и успели к нему подготовиться.10 декабря 1942 года советские танковые корпуса пошли в атаку. Танкисты сумели достичь деревни Малое Кропотово, но снова без отставшей пехоты. Немцы контратаковали и наши войска были вынуждены отойти на исходные позиции. Бои продолжались до конца месяца, пока войска Западного фронта не выдохлись окончательно. Войска 39-й, 22-й Калининского фронта также атаковали противника в общем направлении на Оленино, а силы 41-й армии в районе города Белый. Однако новых бронетанковых соединений фронт не получил, и прорвать вражеский фронт его армии не смогли.Тем временем окруженная группа Соломатина неделю сражалась в окружении, отразив все атаки сжимавших кольцо немецких дивизий. Снабжение их по воздуху крайне затруднялось нелетной погодой, бывало, что самолёты сбрасывали жизненно необходимые грузы в расположении противника. В частях совершенно кончилось горючее, на исходе были боеприпасы и продовольствие. Наконец Жуков приказал прорываться из окружения. В ночь с 15 на 16 декабря генерал Соломатин повел остатки своих войск на прорыв. Перед этим он уничтожил оставшуюся технику (для неё не было горючего) и тяжелое вооружение, собрал свои войска в кулак и нанес удар на западном направлении. При этом забрал с собой больных и раненых. С внешней стороны фронта при поддержке всей армейской артиллерии противника атаковала 154-я танковая бригада полковника Ф. Д. Артамонова. Бойцы Соломатина смогли вырваться из «котла». Потери 1-го мехкорпуса, по докладу генерала Соломатина, составили 8 тыс. убитыми и ранеными и 150 танков.Немецкий лыжник-пулеметчик прицеливается из MG-34, сидя в воронке в районе РжеваНемецкое 88-мм зенитное орудие на позиции в районе РжеваВойска Калининского фронта не смогли прорвать вражескую оборону ещё и потому, что вели тяжелые бои на великолукском направлении. 11 декабря немцы нанесли здесь мощный удар, и все резервы фронта пришлось бросить туда. После неудачной попытки деблокировать осажденный гарнизон с северо-запада немцы перенесли основные усилия в район Лешаково, Конюшки. Отсюда по кратчайшему направлению к Великим Лукам на 6-километровом фронте пыталась пробиться 291-я пехотная дивизия. Немцам удалось потеснить части нашей 9-й гвардейской дивизии. 14 декабря на этом направлении противнику удалось захватить Громово.Обе стороны наращивали силы на этом направлении. Командующий 3-й ударной армии К. Н. Галицкий получил из резерва фронта 8-й эстонский стрелковый корпус. На угрожаемое направление была срочно выдвинута 19-я гвардейская стрелковая дивизия 8-го эстонского корпуса, которая восстановила положение. Перегруппировав силы и подтянув 20-ю моторизованную дивизию и 1-ю бригаду СС, 19 декабря противник нанёс новый удар, на этот раз во фланг 19-й гвардейской дивизии. За 2 дня боев они продвинулись до Алексейково. Генерал Галицкий (на командном пункте армии находился в эти дни и Жуков), последовательно бросил в угрожаемый район вновь прибывшие 249-ю стрелковую дивизию и 100-ю стрелковую бригаду. 24 декабря в сражение были введены 44-я и 45-я лыжные бригады, а также 360-я стрелковая дивизия. Армия получила ещё 10 артполков. Бои были упорными, деревня Алексейково неоднократно переходила из рук в руки.Бои продолжались до 25 декабря. Большие потери, понесённые в ходе наступления, заставили немецкое командование взять оперативную паузу для подтягивания свежих сил и подготовки нового удара. 4 января 1943 года после артиллерийской подготовки немецкие войска возобновили наступление на Великие Луки с юго-запада в направлении Алексейково. В нём кроме действующих здесь 20-й моторизированной и 6-й авиаполевой дивизий, участвовала 205-я пехотная дивизия, переброшенная из-под Велижа. 7 января немецкая ударная группировка была усилена прибывшей из Франции 331-й пехотной дивизией. Сутки спустя немцы пересекли железную дорогу Великие Луки — Новосокольники и продолжали продвигаться вперёд. Передовые части немцев находились уже в 4-5 км от города. Одновременно с северо-запада вновь перешла в наступление 8-я танковая дивизия. Немецкие войска наступали при поддержке крупных сил авиации и артиллерии.Реальная угроза прорыва противника к окруженному гарнизону вынудило советское командование вывести часть сил из боя в Великих Луках и нацелить их на оборону. Два полка 357-й стрелковой дивизии были развёрнуты фронтом на юго-запад, а 47-я механизированная бригада выведена к северо-западу от города с задачей при необходимости контратаковать противника. Также оборону со стороны Великих Лук заняли 100-я и 36-я танковые и 57-я инженерная бригады. 9 января по немецкому клину нанесли фланговые удары 33-я и 184-я танковая бригады и прибывшие из фронтового резерва части 32-й стрелковой дивизии. К 12 января, продвинувшись за месяц кровопролитных боев на 15 км, обе немецкие группировки окончательно выдохлись и остановились, прорваться к окруженным им не удалось. Затем они были отброшены на исходные позиции контратаками войск 3-й ударной армии. К 21 января фронт стабилизировался.Одновременно начиная с 13 декабря четыре советские стрелковые дивизии, одна танковая, одна мехбригада и 13-й гвардейский танковый полк с огнеметными танками непрерывно штурмовали Великие Луки. Общая численность окружённого немецкого гарнизона составляла 8-9 тысяч человек, 100-120 артиллерийских орудий, 10-15 танков и штурмовых орудий. Основной, сплошной рубеж обороны проходил по пригородным посёлкам, каждый из которых был приспособлен к круговой обороне. Все каменные постройки города были превращены в узлы сопротивления, приспособленные к длительной обороне. Особенно мощным опорным пунктом была Великолукская крепость и район железнодорожного узла. Обнадёживаемые обещаниями о скором прорыве кольца окружения извне немцы оказывали отчаянное сопротивление и отказывались сдаваться. Кроме того, немецкий гарнизон активно поддерживала авиация. Полностью подавить сопротивление вражеского гарнизона и освободить город удалось только 16 января 1943 года.Красноармейцы бегут по улице К. Либкнехта во время боев за освобождение Великих ЛукНемецкие солдаты, взятые в плен в районе Великих ЛукНаступление Западного и Калининского фронтов на ржевском направлении провалилось. Территориальные приобретения были очень небольшими (прорывы в долине Лучёсы и северо-западнее Ржева). Однако большое стратегическое значение имело сковывание сил 9-й немецкой армии и резервов группы армий «Центр». Вторая Ржевско-Сычёвская битва поглотила все резервы немецкой армии на центральном направлении, которые могли быть направлены на деблокирование окружённой 6-й армии в районе Сталинграда.Так, военный историк, генерал М. А. Гареев отмечает, что так как операции «Марс» и «Уран» проводились в рамках единого замысла и основной стратегической задачей в операции «Марс» было отвлечь силы противника для обеспечения успеха контрнаступления под Сталинградом, то «нет веских оснований для того, чтобы считать операцию «Марс» провалом или «крупнейшим поражением маршала Жукова», как об этом пишут Д. Глэнтц и другие авторы». Более того, есть мнение, что Москва особо не скрывала подготовку наступления в районе Ржева (на центральном стратегическом направлении), чтобы отвлечь внимание противника от основных направлений ударов. Павел Судоплатов утверждал, что немцы были специально предупреждены о наступлении в районе Ржева в рамках радиоигры «Монастырь» и ждали наступления.Потери советских войск во Второй Ржевско-Сычёвской операции составили более 215 тыс. человек. Немецкие потери — 53,5 тыс. человек.Войска 3-й ударной армии сковали до 10 дивизий противника, не допустив их использование на других направлениях, и освободили старинный русский город Великие Луки. Общие потери наших войск на этом направлении составили 104 тыс. человек. Немцы потеряли более 60 тыс. человек.Советский танковый десант спешивается с танка КВ-1 на Калининском фронте