Как Турция атаковала Армению

Солдаты стоят над останками жертв геноцида, заживо сожженных турками в армянской деревне Шейхалан в долине Муш. Кавказский фронт во время Первой мировой войны. Западная Армения
100 лет назад турецкая армия вторглась в Армению. Война была вызвана, с одной стороны, историческим конфликтом между турками и армянами, с другой стороны – вмешательством в дела Кавказа США и Антанты.
В окружении врагов
Армянскому народу после развала Российской империи пришлось испытать большие бедствия. Первая мировая война, когда русская армия победоносно наступала на Кавказском фронте, дала армянам надежду на воссоединение с Западной Арменией, которая находилась под турецким игом. Развал Российской империи и начало смуты похоронили эти надежды. Более того, теперь Турция пыталась реализовать свои планы о присоединении Кавказа. Христианским народом Кавказа и особенно армянам это грозило геноцидом.
Советская Россия, не имея возможности вести войну с Германией и Турцией, подписала «похабный» Брестский мир, отказываясь от территорий Западной Армении, а также областей Батума, Карса и Ардагана, которые были отбиты у турков в прежних русско-турецких войнах. Нежизнеспособная Закавказская Федерация (Грузия, Армения и Азербайджан) распалась, в мае 1918 года была создана Первая Республика Армения. Турция, пользуясь ситуацией полного развала на Южном Кавказе, начала масштабное вторжение. Армяне пытались сопротивляться, но не могли оказать серьёзного сопротивления превосходящим силам врага. Война сопровождалась резней и актами геноцида. При этом Армения не имела союзников. В России кипела гражданская война.
Отношения с непосредственными соседями, Грузией и Азербайджаном, были противоречивыми, нестабильными и часто враждебными из-за территориальных споров. Азербайджан занял протурецкую позицию и претендовал на исторические армянские земли. Грузинские власти в своей антироссийской политике ориентировались на Германию и Турцию. Хотя это была самоубийственная политика для грузин-христиан. В результате между закавказскими республиками установились напряженные отношения, вплоть до вооруженных столкновений и торгово-экономической войны. Так, грузины угнали весь подвижной состав железной дороги, блокировали любой подвоз продовольствия с севера. Тифлис заявил, что Армения — государство нежизнеспособное. В Армении из-за блокады (единственный транспортный путь Армении в Россию, железная дорога, проходил через подконтрольный Грузии Батум) начался голод. До 1918 года треть всего продовольствия Эриванская область получала из России.
Таким образом, Армения оказалась в полной изоляции. Армяне проиграли войну 1918 года. По соглашению в Батуми (июнь 1918 года) Армения стала небольшим анклавом вокруг городов Эривань и Эчмиадзин. При этом локальные боевые действия армянских отрядов и протурецких мусульманских формирований в Зангезуре и Карабахе продолжались. Однако Османская империя в ходе мировой войны оказалась в стане проигравших. 30 октября 1918 года было подписано Мудросское перемирие. Страны Антанты оккупировали важнейшие города, порты и области Турции. Турки были вынуждены оставить оккупированные области на Южном Кавказе. В ноябре 1918 года армяне смогли вернуться в Караклис, в декабре – в Александрополь. При этом эвакуирующиеся турецкие силы вывозили с собой всё что могли (зерно, скот, топливо, металлы, оборудование) и уничтожали оставшееся, оставляя после себя выжженную землю. Позднее, преодолевая сопротивление турок, которые делали всё, чтобы замедлить эвакуацию и создать местные мусульманские военные формирования, армяне весной 1918 года установили контроль над Карсом, Олту и Кагызманом. Также к Армения на время смогла занять Нахичевань.
Антанта
На смену германо-турецким оккупантам пришли британские. Англия включила Закавказье в свою сферу влияния. Британские войска появились в Батуми, Тифлисе, Баку, Нахичевани и Карсе. Британцы установились свой контроль над стратегической Закавказской железной дорогой, нефтепроводом Баку – Батум. Прибытие британских «союзников» вызвало большое воодушевление в Армении. Многие надеялись, что с помощью Антанты будут решены территориальные споры на Южном Кавказе, улучшено социально-экономическое положение (проблемы голода, эпидемий, нехватки товаров первой необходимости и пр.). Правда, вскоре выяснилось, что эти надежды иллюзорны. Англичане имели свои планы на Закавказье – противостояние России, захват лакомых кусков павшей империи, и не собирались помогать Армении. При этом они делали ставку на Грузию и Азербайджан, сдерживали создание армянской армии. Запасы ещё русской армии в Карсе британцы отказывались передавать армянам. Сообщалось, что оружие, боеприпасы и снаряжение перейдут в руки Белой армии, но на деле значительная часть попадала в руки мусульман.
В Армении надеялись, что при помощи Запада будет создано государство, которое объединит русскую (восточную) и турецкую (западную) части Армении, получит выход в Чёрное море. Надеясь на помощь Антанты в деле решения вопроса Западной Армении, Эривань в 1919 г. направила свою делегацию в Париж на мирную конференцию, хотя армян не признали воюющей стороной и даже не пригласили во Францию. 14 мая 1919 года Парижская конференция передала мандат на Армению США. Американский президент Вудро Вильсон отправил в Турцию генерала Харборда и комиссию Кинга — Крэйна, чтобы выяснить ситуацию на местах и решить вопрос о возможности создания независимого армянского государства под мандатом США.
Стоит отметить, что в самой Армении тогда не было единства. Правящая партия Дашнакцутюн («Армянское революционное содружество») была расколота. Часть политиков стояла за автономию или федерацию Армении (с включением западной части) в составе России. Другая часть требовала независимой «Великой Армении» с выходом в Черное море, возможно, и до Средиземного моря. Радикалы надеялись на раскол в Турции, где началась своя смута, и поддержку Антанты. Этот проект «Великой Армении» опирался на поддержку США. Правда, Америка была далеко и не собиралась поддерживать эту идею силой своего оружия и экономики. Армянские социал-демократы, связанные с грузинскими меньшевиками, выступали против отношений с Россией. Социал-революционеры и «народная партия» (либералы) были за соединение с Россией. Правительству Армении приходилось учитывать текущее господство Антанты в регионе и её враждебное отношение к Советской России. Поэтому попытки наладить отношения с Москвой не предпринимались. А отношения с ВСЮР (белым движением) выстраивались с оглядкой на британцев. При этом политика деникинцев, с их «единой и неделимой» Россией, отталкивала Эривань.
Войны с Грузией и Азербайджаном
В декабре 1918 года вспыхнула армяно-грузинская война. Причиной был территориальный спор за территорию Борчалинского уезда и область Лори, где находились богатые медные рудники. Население спорных районов было смешанным, но с преобладанием армян. После эвакуации турецких войск из Ахалкалакского и Борчалинского уездов начались столкновения между армянскими и грузинскими силами. Грузия поместила всех армян мужского пола в возрасте 18—45 лет в лагеря. Ни армяне, ни грузины не смогли добиться решительной победы. Конфликт был заморожен при посредничестве Британии, которая, по сути, поддержала Тифлис. В январе 1919 года в Тифлисе было подписано перемирие: северная часть Борчалинского уезда передавалась Грузии, южная — Армении, а средняя объявлялась «нейтральной зоной» под контролем англичан. В будущем конфликте Армении и Турции Грузия заняла нейтральную позицию.
Территориальные споры, акты взаимной резни, конфликт в Нахичевани привели к армяно-азербайджанской войне 1918—1920 гг. Спорными были части бывшей российской Елизаветпольской губернии: Казахский уезд, Нагорный Карабах и Зангезур. Республика Армения вела боевые действия против мусульманских формирований в Нахичеванском, Сурмалинском, Шарур-Даралагезском, Эриванском уездах бывшей Эриванской губернии, Азербайджанская республика противостояла отрядам Армянских национальных советов в Карабахе и Зангезуре. При этом закавказские республики избегали прямого конфликта между собой. Конфликт имел исторические, этнические, религиозные, экономические и стратегические предпосылки и сопровождался кровавой резней. В войну активно вмешивались Турция и Англия. Правительство Деникина оказывало военно-материальную помощь Армении и оказывало дипломатическое давление на Баку. Война была остановлена только установлением советской власти сначала в Азербайджане, затем и на всём Южном Кавказе. Весной 1920 года Красная Армия разгромила остатки деникинцев на Северном Кавказе и вышла к границам Азербайджана. В апреле 1920 года советская 11-я армия и Каспийская флотилия провели Бакинскую операцию (Бакинский «блицкриг» Красной Армии). В Азербайджане была установлена советская власть, провозглашена АССР.
В мае 1920 года в Армении началось восстание местных большевиков и мусульман против правящей партии Дашнакцутюн. Восстание поддерживали Советская Россия и АССР. Дашнаки подавили восстание, его лидеры были казнены. В результате с ходу установить советскую власть в Армении, как в Грузии, не удалось. 2 июня два советских государства (Россия и АССР) с одной стороны и Армения с другой пришли к договорённости о прекращении огня в Карабахе, Зангезуре, Нахичевани и Казахском уезде, но отдельные столкновения продолжались и после этого. 28 июля в Нахичевани была провозглашена Нахичеванская Советская Социалистическая Республика. 10 августа между Арменией и Советской Россией был подписан договор о прекращении огня, закрепивший пребывание советских войск на временной основе на спорных территориях: Зангезуре, Карабахе и Нахичевани.
Территориальные претензии Азербайджана и Армении, представленные на Парижской мирной конференции (1919)
Положение в Турции
В Турции в это время была своя свара. Османская держава потерпела поражение в войне и в октябре 1918 года капитулировала. Демобилизовала армию, сдала флот. Передала Антанте стратегические пункты, базы, железные дороги, связь и склады. Запад начал расчленение Османской империи. Турция утратила все свои владения в Северной Африке и арабском мире, выводила войска с Южного Кавказа. Британские, французские, итальянские и греческие войска начали занимать важнейшие пункты Турции, включая проливы Босфор и Дарданеллы, Константинополь. При этом Антанта собиралась расчленить и собственно Турцию, передать части Анатолии армянам, курдам и грекам. Интервенция вызвала сопротивление. Всё это происходило на фоне жесточайшего социально-экономического кризиса, вызванного войной. Полный развал экономики, финансов, транспортной системы и торговли. Нищета и голод. Расцвет бандитизма, локальные конфликты на границах.
Страна раскололась. Действовало два центра власти – султанское правительство Мехмед VI и национально-освободительное движение Мустафы Кемаля. Правительство великого визиря Дамад Ферида-паши было готово на соглашение с Антантой любой ценой. Султанское правительство находилось в оккупированном союзниками Константинополе и было готово выполнить любую волю Запада. При поддержке Антанты формировалась «халифатская армия». Но фактически под контролем султанских властей находилась область только в районе столицы. В сентябре 1919 г. в Сивасе прошёл турецкий конгресс Общества защиты права Анатолии и Румелии и избран Представительный комитет во главе с Кемалем. Турецкие патриоты потребовали обеспечения турецкого суверенитета в пределах национальных границ и созыва парламента. В январе 1920 года был созван новый состав парламента, в котором большинство оказалось у сторонников Кемаля. В марте парламент был разогнан англичанами. В ответ на это в апреле кемалисты сформировали в Анкаре новый парламент — Великое национальное собрание (ВНСТ), которое объявило себя единственной законной властью в стране. Кемалисты заявили, что султан «находится в плену у неверных» и поэтому его приказы не подлежат исполнению. Мехмед объявил Кемаля бунтовщиком, его заочно приговорили к смертной казни.
Антанта попыталась подавить турецкое освободительное движение. Эту миссию поручили грекам, которое с 1919 года заняли Смирну. Летом 1920 года греческие войска начали наступление в Анатолии, захватили Былыкесир, Бурсу. Также греки заняли Адрианополь (Эдирне). Греческие власти мечтали о «Великой Греции» (восстановленной Византийской империи). Союзники планировали отдать Греции оставшиеся турецкие владения в Европе, Смирну. За год греки смогли оккупировать западную часть Анатолии, на этом их успехи закончились.
Греческие войска в Измире. 1919
Продолжение следует…