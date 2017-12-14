«Зимняя гроза». Ч. 2

Советская Ставка разгадала замысел врага и принимала меры для отражения готовящихся противником ударов из района Котельниково и с плацдарма у Нижне-Чирской. Для упрочения положения войск Сталинградского фронта с юга, действовавших против котельниковской группировки, туда направлялась 2-я гвардейская армия.Перед войсками Сталинградского и Юго-Западного фронтов была поставлена задача ликвидировать попытки противника прорваться к группировке Паулюса.Перед Красной армией первоначально стояло две основные задачи: 1) уничтожение окруженной сталинградской группировки вермахта; 2) осуществить стремительное наступление на внешнем фронте окружения в общем направлении на Ростов.Советское верховное командование решило без какой-либо паузы проводить операцию по уничтожению окруженной 6-й немецкой полевой и части сил 4-й танковой армий. Выполнение этой задачи было возложено на войска Донского и главные силы (62-я, 64-я и 57-я армии) Сталинградского фронтов. С 24 ноября 1942 года шли ожесточенные бои с окруженным противником, который оказывал упорное сопротивление и переходил в контратаки. Территория, которую занимала армия Паулюса, к 29 ноября сократилась почти вдвое и составляла всего 1500 кв. км. Район окружения не превышал 70—80 км по прямой с запада на восток и 30—40 км с севера на юг. Однако наступление советских войск с 24 по 30 ноября проходило медленно и не решало поставленных перед фронтами основных задач. Для расчленения группировки противника и ее ликвидации по частям наличных сил Донского и Сталинградского фронтов оказалось недостаточно.Впоследствии А. М. Василевский отмечал, что решение Ставки на уничтожение с ходу окруженной в районе Сталинграда немецкой группировки исходило из неправильной оценки ее численного состава. «По разведывательным данным из фронтов, принимавших участие в контрнаступлении, а также разведывательных органов Генерального штаба, общая численность окруженной группировки, которой командовал генерал-полковник Паулюс, определялась в то время в 85—90 тыс. человек. Фактически же в ней насчитывалось, как мы узнали позднее, более 300 тыс. Значительно преуменьшенными были наши представления и о боевой технике, особенно артиллерии и танках, и вооружении, которыми располагали окруженные фашисты». Разведка не смогла обнаружить и учесть все пополнения, которые получала сталинградская группировка вермахта в ходе битвы за Сталинград, а также многочисленные части и подразделения всевозможных специальных и вспомогательных служб. Личный состав этих войск, также попавших в «котел», использовался немецким командованием для пополнения боевых частей. Среди них были дивизия ПВО, свыше десяти отдельных саперных батальонов, санитарные подразделения, строительные батальоны, инженерные отряды, части полевой жандармерии, тайной военной полиции и т. д.Существенное значение имел тот факт, что протяженность линии обороны немецкой армии в условиях окружения значительно сократилась, а боевые порядки уплотнились. Немецкое командование приняло меры к созданию сильной обороны в районе окружения. Войска противника, объединенные в 6-ю армию (семнадцать дивизий 6-й армии и пять дивизий 4-й танковой армии), заняли прочную оборону к западу и юго-западу от Сталинграда на фронте Орловка, Цыбенко, Купоросное общим протяжением около 170 км. Штаб армии находился в пос. Гумрак — центре окруженной группировки.Кроме того, в конце ноября – начале декабря соотношение сил на внутреннем фронте окружения менялось не в пользу Красной Армии. Создание внешнего фронта окружения, особенно на юго-западном и южном направлениях, проводилось за счет войск, снимаемых с внутреннего кольца. «Это было тем более необходимо,— отмечал А. М. Василевский,— что к нам начали поступать данные о переброске противником на сталинградское направление дополнительных войск с других участков советско-германского фронта и из Западной Европы. В последних числах ноября мы были вынуждены перегруппировать с внутреннего на внешний фронт, на усиление тормосинского направления, ряд стрелковых дивизий 65-й и 21-й армий Донского фронта, а на котельниковское направление — остававшиеся еще на внутреннем фронте стрелковые дивизии 51-й армии Сталинградского фронта». В результате к 1 декабря 1942 г. соотношение сил и средств сложилось так: у советских войск на внутреннем фронте находилось 480 тыс. человек, 465 танков, 8490 орудий и минометов (без зенитной артиллерии и 50-мм минометов), а у окруженных немцев — около 330 тыс. человек, 340 танков, 5230 орудий и минометов. Таким образом, советские войска не имели решительного превосходства в живой силе, танках и орудиях, чтобы с ходу раздавить врага.В воздухе на сталинградском направлении советское командование имело 790 боевых самолетов фронтовой авиации, а также ряд соединений дальней авиации. При этом 540 самолетов использовалось против окруженной группировки, а 250 — на внешнем фронте. Немцы имели 1070 самолетов 4-го воздушного флота и 8-го авиационного корпуса. Однако значительную часть истребительной авиации немецкое командование вынуждено было использовать для прикрытия транспортных самолетов, осуществлявших снабжение окруженных войск.Одновременно с ликвидацией окруженной сталинградской группировки вермахта Ставка ВГК решила провести операцию на Среднем Дону (кодовое наименование «Сатурн») с целью разгромить основные силы итальянской 8-й армии, оперативной группы «Холлидт», остатки румынской 3-й армии и развить контрнаступление на сталинградско-ростовском направлении. Подготовка операции началась в конце ноября.Продолжалась и подготовка операции по ликвидации группировки Паулюса. Ставка считала важным как можно быстрее решить эту задачу. 27 ноября Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин в разговоре по прямому проводу с А. М. Василевским и командующим Юго-Западным фронтом главное внимание уделил именно этому вопросу: «Войска противника под Сталинградом окружены, их надо ликвидировать, чтобы освободить наших целых три армии… Это очень важное дело, более важное дело, чем операция «Сатурн»». Сталин особое внимание уделил сосредоточению сил авиации для разгрома врага.Василевский, выполняя указание Сталина, 30 ноября, поставил перед командующими войсками фронтов задачу возобновить наступательные действия на внутреннем фронте окружения для расчленения и уничтожения сталинградской группировки. Командующий Донским фронтом генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский решил главный удар фронта нанести силами 21-й, 65-й и 24-й армий на участке Карповка, Бабуркин. Для этого надо было предварительно провести частную операцию по уничтожению противника в районе Карповка, Дмитриевка, Мариновка и выйти на рубеж р. Россошки, развернув здесь войска для наступления в общем направлении на Гумрак. Командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник А. И. Еременко главный удар намечал нанести силами 62-й и 64-й армий в направлении на Алексеевку. Действия обоих фронтов должны были привести к расчленению, а затем и ликвидации группировки Паулюса. Командование фронтов с 1 по 3 декабря произвело частичную перегруппировку войск, усиливая внешний фронт окружения и обеспечивая готовящуюся операцию с запада и юга от возможных встречных ударов противника, 51-я, 57-я армии и все резервы Сталинградского фронта были нацелены для решения этой задачи. Так, войска 51-й армии должны были наступать в направлении на Котельниково, 4-й механизированный корпус — на Ермохинский.Для организации надежной блокады армии Паулюса с воздуха были приняты меры, которым раньше не уделялось должного внимания. «Скажу прямо, - писал А. М. Василевский, — что на первых порах, во всяком случае до декабря 1942 года, мы недооценивали серьезность этой задачи, и ее выполнение носило случайный, разрозненный характер: работа авиации с системой огня зенитной артиллерии не увязывалась, четкого управления и взаимодействия между ними установлено не было. А ведь в распоряжении противника имелось не менее 5 вполне пригодных аэродромов, принимавших одновременно значительное количество самолетов. Резко уменьшавшиеся с каждым днем запасы продовольствия, боеприпасов и горючего, необходимость эвакуировать огромное количество раненых и больных вынуждали гитлеровское командование привлекать к транспортным перевозкам максимум самолетов, использовать для этого даже бомбардировщики».Только в первой половине декабря наше командование уделило более серьёзное внимание делу уничтожения немецкого «воздушного моста, по которому шло снабжение 6-й немецкой армии. Была разработана достаточно стройная система использования авиации, а также артиллерии в борьбе с транспортной авиацией противника. Установили строгую ответственность за порядок уничтожения вражеских самолетов с уточнением обязанностей войск внешнего кольца и внутреннего кольца окружения - самолеты уничтожались при подходе к кольцу и в период погрузки и взлета. Наши истребители получили возможность действовать круглосуточно. Использовалась дальнобойная артиллерия для уничтожения вражеских самолетов на аэродромах и посадочных площадках внутри кольца окружения. Кроме того, работа различных сил и средств, которые привлекались для борьбы с транспортной авиацией противника, увязывалась единой системой наблюдения, оповещения и связи. Все это, вместе взятое, позволило резко сократило поток грузов, которые шли по «воздушному мосту» в окруженную армию и вывоз него определенных специалистов и раненых.Немецкие солдаты разгружают самолет He.111 на одном из аэродромов под СталинградомНемецкий солдат у грузовых контейнеров, подготовленных для снабжения немецких частей в Сталинграде. 1942—1943 гг.Немецкие грузовые контейнеры, подготовленные для снабжения частей, находившихся в окружении в СталинградеВоеннослужащие 6-й армии вермахта осматривают авиационный контейнер в окруженном СталинградеВойска Донского и Сталинградского фронтов в первых числах декабря атаковали противника на внутреннем фронте окружения. Однако немцы упорно отбивались и наши войска не добились заметных успехов. Противник организовал сильную оборону на новых рубежах, используя и ранее созданные советские оборонительные обводы. Кроме того, соотношение сил на внутреннем фронте окружения снова изменилось и в пользу противника. Тревожная ситуация на южном и юго-западном участках внешнего фронта заставляла постоянно усиливать эти направления. Туда была переброшена часть соединений. В результате произведенной с 1 по 3 декабря частичной перегруппировки войск Донского и Сталинградского фронтов они имели к 4 декабря на внутреннем фронте 300 тыс. человек и 312 танков, а у противника было также около 300 тыс. человек и 340 танков. То есть соотношение сил изменилось здесь не в пользу советской армии. Имеющимися силами она не могла сокрушить засевшего в Сталинградском укрепрайоне врага.Наши войска продолжили атаки и добились небольших успехов. Войска Сталинградского фронта продвинулись в районе Купоросное, 65-я армия Донского фронта вышла к рубежу р. Россошки, а 21-я армия этого фронта добилась небольшого продвижения северо-западнее Карповки. Немцы, опираясь на мощную линию обороны, в течение девятидневных ожесточенных боев в целом успешно держались. Теперь было всё наоборот, немцы оборонялись, а наши войска шли на штурм, буквально прогрызая оборону врага. Таким образом, окончательно стало ясно, что ликвидировать группировку Паулюса имеющими силами нельзя.Советская Ставка 8 декабря приняла решение более тщательно подготовить операцию по уничтожению сталинградской группировки вермахта, произвести перегруппировку войск, усилить их за счет резервов, улучшить материально-техническое обеспечение операции (боеприпасами, горючим). 9 декабря была сформирована 5-я ударная армия под командованием генерал-лейтенанта М. М. Попова. Новая армия развернулась между 51-й армией Сталинградского фронта и 5-й танковой армией Юго-Западного фронта на участке от устья р. Лиски до Верхне-Рубежного. В район Сталинграда несколько позже была переброшена 2-я гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта Р. Я. Малиновского. Она стала наиболее мощной ударной силой на этом направлении. К 18 декабря намечалось завершить подготовку новой наступательной операции против окруженной под Сталинградом группировки противника.Ставка первоначально планировала использовать 2-ю гвардейскую армию в составе войск Юго-Западного фронта для развития наступления (по плану операции «Сатурн») из района Калача в направлении на Ростов — Таганрог. Однако задержка с ликвидацией окруженной армией Паулюса и усилившаяся угроза попытки её деблокады с помощью сил группа армий «Дон» заставили пересмотреть первоначальные намерения. Из-за изменения обстановки на фронте Ставка направила 2-ю гвардейскую армию в распоряжение командования Донского фронта. Погрузка частей армии в эшелоны для следования на фронт началась в первых числах декабря. Разгрузка производилась северо-западнее Сталинграда. Первые эшелоны стали прибывать к местам разгрузки 10 декабря и сразу же направлялись в район сосредоточения — Вертячий, Песковатка.9 декабря командование Донского и Сталинградского фронтов представило Ставке новый план операции по ликвидации окруженной группировки противника. Сталинградскую группировку планировали уничтожить в три этапа. На первом этапе силами Донского фронта уничтожить четыре пехотные дивизии западнее реки Россошка; на втором этапе ударом Донского фронта, в основном 2-й гвардейской армии в юго-восточном направлении на Воропоново, и встречным ударом 64-й армии Сталинградского фронта через Песчанку также на Воропоново изолировать, а затем заставить капитулировать войска южной части окруженной группировки; на третьем этапе ударом всех действовавших на внутреннем фронте армий Донского и Сталинградского фронтов в общем направлении на Гумрак окончательно сломить сопротивление окруженного противника и покончить с ним.11 декабря Ставка в основном утвердила план операции «Кольцо», только задачи, предусмотренные на первых двух этапах операции, должны были решить на первом этапе. Операцию планировали начать 18 декабря и завершить разгром вражеской группировки не позднее 23 декабря.Артиллеристы — гвардейцы осматривают захваченные немецкие 150-мм шестиствольные реактивные минометы «Небельверфер» 41 (15 cm Nebelwerfer 41) на Сталинградском фронте2 декабря 1941 года войска 5-й танковой армии нанесли удар по врагу и в результате ожесточенных боев овладели плацдармом на р. Чир в районе Нижне-Калиновки. 3- 6 декабря наши войска на этом участке отражали контратаки 336-й пехотной, 11-й танковой и 7-й авиаполевой дивизий противника. 7 декабря 5-я танковая армия возобновила наступление, форсировала р. Чир. Войска ее левого фланга овладели Островским, Лисинским и совхозом № 70. В ходе упорного боя на участке Суровикино, Островский, Лисинский противнику удалось остановить наступление советских войск. В последующие дни немцы сильными контрударами оттеснили войска 5-й танковой армии на исходный рубеж.Таким образом, немецкая армия удержала плацдарм на левом берегу Дона у Нижне-Чирской, так же как и плацдармы на левом берегу р. Чир в районе Рычковского и Верхне-Чирского. Однако удар советской 5-й танковой армии истощил силы врага на этом направлении, и немецкое командование вынуждено было отказаться от контрудара из района Тормосин – Нижне-Чирская с целью деблокирования войск Паулюса.Советские бойцы-бронебойщики Н. Серегин и А. Бакаев с противотанковым ружьем, замаскировавшись в разрушенном здании, в ожидании немецких танков под СталинградомНа Сталинградском фронте войска 62-й, 64-й и 57-й армий совершенствовали свои позиции на 95-километровом участке от Рынок до разъезда Прудбой и готовились к наступлению против окруженной армии противника.5-я ударная, 51-я и 28-я армии действовали на внешнем фронте общей протяженностью 365 км (до Элисты и Астрахани). Командование Сталинградского фронта, с целью усиления своих войск на котельниковском направлении, перебросило туда с левого берега Волги из своего резерва 300-ю и 87-ю стрелковые дивизии, которые к утру 12 декабря вышли передовыми частями в районы Бузиновки, Зеты, Верхне-Царицынской. А 315-я стрелковая дивизия была сосредоточена в районе совхоза «Крепь», а в районе Выпасной — 235-я огнеметная танковая бригада, 234-й отдельный танковый полк и 20-я истребительная бригада. Для усиления войск на внешнем фронте сюда были направлены с внутреннего фронта 4-й механизированный и 13-й танковый корпуса.На внешнем фронте наибольшую плотность имели войска 5-й ударной армии, противостоящей группировке противника в районе Нижне-Чирской. Занимая оборону на фронте до 95 км, армия насчитывала 71 тыс. человек, 252 танка, 814 орудий и минометов. Значительно слабее были силы и средства 51-й армии, занимавшей оборону в полосе около 140 км. Армия располагала 34 тыс. человек, 77 танками, 419 орудиями и минометами. Оперативная плотность в полосе армии составляла всего лишь одну дивизию на 28 км фронта, 0,5 танка и около 3 орудий и минометов на 1 км фронта. Дивизии насчитывали в среднем до 4 тыс. человек, в ротах было всего по 30 - 35 человек. 28-я армия имела 44 тыс. человек, 40 танков, 707 орудий и минометов. Армия оборонялась на фронте протяженностью до 130 км. Материальное обеспечение 5-й ударной и 51-й армий было недостаточным, особенно в отношении боеприпасов и горючего.Перед участком 5-й ударной армии действовали 336-я пехотная, 7-я авиаполевая и 11-я танковая дивизии противника. 51-й армии противостояли 10 дивизий врага, а 28-й армии в районе Элисты — 16-я немецкая моторизованная дивизия. В районе Тормосина находилась 17-я танковая дивизия — резерв группы армий «Дон».Генерал-фельдмаршал Манштейн решил, не ожидая сосредоточения группировки в районе Тормосина, начать наступление силами одной котельниковской группировки (армейской группы «Гот»). Прорыв отсюда фронта окружения советских войск намечался путем нанесения удара на узком участке фронта вдоль железной дороги Тихорецк — Сталинград. Советская Ставка разгадала замысел врага и принимала меры для отражения готовящихся противником ударов из района Котельниково и с плацдарма у Нижне-Чирской. Также учитывалась и возможность встречного удара из кольца окружения.Ставка временно отложила операцию по уничтожению окруженной сталинградской группировки. Перед войсками Сталинградского и Юго-Западного фронтов была поставлена задача ликвидировать попытки противника прорваться к группировке Паулюса и восстановить свои позиции под Сталинградом. Для упрочения положения войск Сталинградского фронта с юга, действовавших против котельниковской группировки, туда направлялась 2-я гвардейская армия. Чтобы не допустить совместных действий котельниковской и нижне-чирской группировок противника, решено было силами 5-й ударной армии ликвидировать плацдарм противника в районе хутора Рычковского. наступлению должна была содействовать 5-я танковая армия.Советские офицеры ведут наблюдение за противником из укрытия, сооруженного из плотного снега, под СталинградомСоветские солдаты в бою у деревенской хаты в районе Сталинграда. Офицер на переднем плане вооружен трофейным немецким пистолетом-пулеметом MP-40Советские конные разведчики получают задание от командира в степи под Сталинградом. Источник фотографий: http://waralbum.ru/Продолжение следует…