Образование Чехословакии

К концу 1918 - началу 1919 года Австро-Венгрия была стерта с карты Европы. Многовековое правление Габсбургов завершилось. Было образовано несколько новых государств, во многом искусственных и которые (особенно Чехословакия, Югославия и Румыния, захватившая Трансильванию) были многонациональными и очень скоро столкнулись с теми же проблемами что и «лоскутная» монархия.К 24 октября 1918 года все страны Антанты и их союзники признали Чехословацкий национальный совет в качестве действующего правительства нового государства, хотя Чехословацкая республика (ЧСР) была провозглашена в Праге лишь четыре дня спустя. 28 октября в Праге на улицы вышли тысячи людей и устроили торжества в честь «окончания войны», чем незамедлительно воспользовался Чешский национальный совет. Его активисты бескровно захватили власть в городе, взяв под контроль важные объекты. Чехи начали срывать отовсюду австрийскую и габсбургскую символику, заменяя ее своей. 30 октября Словацкий национальный совет, заявив, что «он один имеет право говорить и действовать от лица чехословацкого народа, проживающего в границах Венгрии», подтвердил присоединение Словакии к ЧСР. Фактически борьба между Прагой и Будапештом за контроль над Словакией будет продолжаться ещё несколько месяцев. 14 ноября в Праге на заседании Революционного национального собрания Томаш Масарик был избран президентом новой республики. Первое правительство ЧСР возглавил Карел Крамарж.Вацлавская площадь, 28 октября 1918 года25 октября началось наступление войск Антанты и на Итальянском фронте. Сопротивление австро-венгерских войск было довольно быстро сломлено. Австро-венгерская армия разваливалась: венгерские войска, узнав о наступлении противника на Балканах, стали возвращаться для защиты Венгрии; славяне отказывались драться; сопротивление оказывали только австро-немцы. В результате битва при Витторио-Венето завершилось полной победой итальянской армии. Итальянские войска к 28 октября наступали уже по всему фронту, почти не встречая сопротивления. Австрийцы бежали, оставляя позиции и города без боя. Итальянцы смогли приступить к захвату земель, которые планировали присоединить к Италии. Итальянцы заняли Трент и высадили десант в Триесте.На Балканах ситуация для Вены также была катастрофическая. 1 ноября части сербской армии, продвигавшиеся почти без сопротивления, завершили освобождение Сербии и вступили в Белград. Не останавливаясь, сербы переправились на левый берег рек Сава и Дунай и начали занимать территории Воеводины, Хорватии и даже Венгрии.26 октября Национальный совет (вече) словенцев, хорватов и сербов, сформированный в начале месяца и вначале поддерживавший инициативы последнего императора Австро-Венгрии Карла I, смог мирным путем взять в свои руки власть в Загребе и начал подготовку к провозглашению отдельного независимого государства на землях южных славян. 29 октября Народное вече, председателем которого стал словенский политик Антон Корошец, заявило о готовности взять в свои руки всю власть в югославянских провинциях. Вече заявило о выходе Хорватии, Славонии, Далмации и земель, населенных словенцами, из состава Австро-Венгрии. В тот же день было провозглашено Государство словенцев, хорватов и сербов (ГСХС). Корошец стал первым и единственным президентом Государства словенцев, хорватов и сербов. В поддержку нового государства 29 октября вспыхнули восстания моряков в портах Пула и Риека (западная часть Хорватии), где почти без конфликтов под контроль королевства был взят флот Австро-Венгрии (большинство матросов и офицеров составляли славяне). 31 октября ГСХС заявило о нейтралитете в войне. Это, однако, не помешало итальянцам после капитуляции австро-венгерской армии в Италии (3 ноября), оккупировать Далмацию и приморские районы Хорватии.В югославянских землях наступил хаос. Центральной власти больше не было, а местные ничего не контролировали. Вскоре началась череда неповиновений местных советов Народному вече, а в Боснии возникла самостоятельная республика со столицей в Баня-Луке. Массово дезертировавшие из армии солдаты частью расходились по домам, частью подались в бандиты. Повсеместная анархия, разруха, нищета, бандитизм, наступление зимы, которая грозила массовым голодом, и угроза итальянской оккупации вынудила югославянские власти просить помощи у Белграда. Хотя не все политики в Загребском вече стремились к объединению с Сербией. Но другого выхода не было. Империя Габсбургов рухнула, немцы и венгры строили свои национальные образования. Наиболее вероятными сценариями развития были либо образование югославянского государства, либо раздел Хорватии и Словении между Италией, Сербией, а также, возможно, Австрией и Венгрией. Международного признания добиться не удалось. В результате Народное вече 24 ноября после бурных споров обратилось к сербскому правительству о вхождении в состав Сербского королевства. Таким образом, новое государство просуществовало недолго, и 1 декабря 1918 года объединилось с Сербией в единое Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года – Королевство Югославия).Провозглашение ГСХС в Любляне, 29 октября 1918Первый и единственный президент Государства словенцев, хорватов и сербов в 1918 году Антон Корошец28 октября в Кракове (город тогда входил в состав Австро-Венгрии) началось восстание местных поляков, которые захватили в городе власть и объявили о его присоединении к возрождающемуся польскому государству. В ноябре произошло восстановление польской государственности. После капитуляции Центральных держав и вывода австро-германских войск из Польши в стране было два центра власти. В Варшаве заседал Регентский совет Польского королевства, в Люблине левые силы объявили о создании Временного народного правительства. Объединителем выступил наиболее яркий польский вождь Юзеф Пилсудский, освобожденный из заключения в Германии и вернувшийся на родину 10 ноября. Регентский совет и люблинское правительство признали его временным главой исполнительной власти с титулом «начальника государства». В состав Польши включили и Галицию.Поляки планировали возродить Польшу в границах Речи Посполитой. Это привело к войне с Западно-Украинской народной республикой (ЗУНР), которая была образована 10 ноября. Уже в начале ноября начались столкновения между польскими ополченцами и украинскими сичевыми стрельцами (украинские национальные формирования, которые ранее входили в состав австро-венгерской армии), что официально считается началом Польско-украинской войны. В конце ноября — начале декабря поляки отбили у украинских националистов стратегически важные города в Западной Галиции. В 1919 году ЗУНР объединилась с Украинской народной республикой (УНР), но поляки всё равно одержали победу. Вслед за Польско-украинской войной последовала Советско-польская, в которой поляки снова стали победителями. По Рижскому договору 1921 года РСФСР и УССР признали Галицию за Польшей.Юзеф ПилсудскийРаспад империи отразился и на ситуации в Венгрии. В Будапеште был образован Венгерский национальный совет, который возглавил левый либерал граф Михай Каройи, который выступал за масштабные социальные и национально-административные реформы. В состав совета вошли представители Партии независимости, социал-демократы, члены Радикальной партии и известные будапештские либералы. Стремясь сохранить территориальную целостность исторической Венгрии, совет объявил о готовности к немедленным мирным переговорам с Антантой. Новые власти отозвали венгерские части с разваливающихся фронтов на родину. Между тем регент Венгрии эрцгерцог Иосиф Август попытался привести к власти новое Яноша Хадика с целью наведения порядка в Венгрии, но эта попытка завершилась неудачей и привела к восстанию.30 октября в Будапеште вспыхнуло народное восстание (революция астр, или хризантемная революция). С утра огромные вооружённые толпы с цветками астр на одеждах стали стекаться к центру города, в частности к королевскому дворцу. Восставшие не встретили никакого сопротивления. Правда, не обошлось без грабежей и убийств. Так, жертвой бесчинств стал бывший знаменитый венгерский премьер Иштван Тиса – его растерзали в собственном доме. Эрцгерцог Иосиф Август бежал из Будапешта, а Янош Хадик сложил с себя полномочия. Император, осознав сложившуюся ситуацию, назначил Каройи премьером.Граф Михай Адам Дьёрдь Миклош Каройи де Надькаройи во время оглашения независимости Венгрии3 ноября Венгрия самостоятельно заключила в Белграде перемирие с Антантой. Но командующий союзными войсками на Балканах французский генерал Франше д’Эспере своеобразно выполнил это соглашение: союзные войска продолжили наступление в глубь венгерской территории. Кроме того, 10 ноября в войну против Центральных держав, которые уже были разбиты (а одна уже и не существовала), снова выступила Румыния. Румынские войска, почти не встречая сопротивления, захватили Трансильванию. Все попытки правительства Каройи договориться со словацкими, румынскими, хорватскими и сербскими представителями о сохранении единства Венгрии при условии предоставления её народам широкой автономии закончились провалом. Проект «Придунайских Соединенных Штатов» Оскара Яси не был поддержан. Федеративный проект Венгрии появился слишком поздно, когда политические лидеры «непривилегированных» народов уже увидели другие возможности.5 ноября в Будапеште Карл был низложен с венгерского престола. 13 ноября сам Карл выпустил прокламацию, в которой заявил о «самоустранении от управления внутренними делами Венгрии», подчёркивая, что «не отрекается от трона и готов вернуться вновь для помощи своему народу в преодолении революционной смуты». 16 ноября Каройи чрезвычайном декретом объявил «стране и народу о ликвидации постылой монархии и установлении Народной Республики». Каройи стал её президентом. В самой Венгрии в это время началось противостояние различных политических сил – от консерваторов-монархистов до левых социалистов и быстро набирающих популярность коммунистов. В результате к началу работы Версальской конференции в январе 1919 года Венгрия де-факто утратила более половины предвоенной территории и населения.Румынские войска в ТрансильванииТем временем 28 октября Карл, в отчаянных попытках сохранить свою страну, предложил Антанте сепаратный мир без согласования с Германией. Премьер-министром Цислейтании (австрийской части империи) был назначен известный своими пацифистскими взглядами Генрих Ламмаш. Он немедленно опубликовал ноту о возможности капитуляции, но многие восприняли её как уже свершившийся факт. 29 октября Ламмаш заявил о готовности заключить мир с Антантой на любых условиях. 31 октября для ведения переговоров о перемирии австро-венгерская делегация во главе с генералом Вебером прибыла в Вилла-Джусти близ Падуи. В этот же день в Версале Высший военный совет Антанты утвердил условия перемирия. 3 ноября перемирие было заключено.Австро-венгерская армия на Итальянском фронте перестала существовать. По условиям перемирия австро-венгерская армия демобилизовывалась, за исключением 20 дивизий. Австро-Венгрия освобождала всех военнопленных. Военно-морской флот разоружался и передавался Антанте. Союзные войска получали право передвижения по территории страны по железным и шоссейным дорогам.Карл ещё имел возможность сохранить власть хотя бы в Австрии. В высших слоях общества ещё оставалось немало монархистов, готовых постоять за Габсбургов. Так, фельдмаршал Светозар Бороевич стоял в Клагенфурте и имел определенное количество боеспособных войск, ещё сохранивших верность присяге. Бороевич был готов идти на Вену и занять её. Но Карл, догадываясь о планах фельдмаршала, не пожелал военного переворота. 10 ноября после переговоров премьера Ламмаша с представителями Национального собрания Немецкой Австрии, стало ясно, что на предстоящем собрании по вопросу будущего государственного устройства большинство депутатов выступит за республику. Социал-демократы и часть националистов требовали отставки Карла.11 ноября Ламмаш и министр внутренних дел Фридрих Гайер приехали в Шёнбрунн. Карлу предложили проект манифеста об отречении. Император стоял на своём: монарх не вправе отказываться от короны, данной ему Богом. Карла поддержала его жена Цита: «Лучше погибнуть! Потом придет Отто (старший сын Карла. – Автор.)… А если умрем мы все – есть ещё другие Габсбурги!». Всё же высшие сановники убедили Карла, что другого выхода нет. Что подготовленный документ предлагает отказ Карла не от короны, а от участия в государственных делах, что оставляло Габсбургам шанс вернуть трон в будущем, когда ситуация будет более благоприятной. «Сегодня всюду царит безумие, - сказал императорский секретарь. – В сумасшедшем доме государей нет. Вашему Величеству нужно подождать, пока народы придут в себя. Этот путь манифест оставляет открытым…». 12 ноября Карл I снял с себя полномочия императора Австрии и Богемии, хотя официально не отрёкся от престола. Немецкая Австрия была объявлена республикой. Габсбургская империя прекратила свое существование.13 ноября в Вену из Будапешта прибыла венгерская делегация – с требованием отречения Карла от венгерской королевской короны. Последовал отказ, но на этот раз Карл сопротивлялся недолго. Он согласился подписать манифест, подобный австрийскому. С формально-правовой точки зрения Карл по-прежнему оставался императором и королем, так как отказ от участия в государственных делах не был равнозначен отречению от титула и полномочий монарха. По сути, последний император Австро-Венгрии «приостановил» исполнение своих полномочий, рассчитывая вернуться к власти. В марте 1919 года Карл по настоянию австрийского правительства и согласия держав Антанты вынужден был покинуть родину и перебраться в Австрию. Карл в 1921 году дважды попытается вернуть венгерский престол, но без успеха. Его сошлют на остров Мадейра, где он заболеет и скончается в 1922 году.Таким образом, к концу 1918 - началу 1919 года Австро-Венгрия была стерта с карты Европы. Многовековое правление Габсбургов завершилось. Было образовано несколько новых государств, во многом искусственных и которые (особенно Чехословакия, Югославия и Румыния, захватившая Трансильванию) были многонациональными и очень скоро столкнулись с теми же проблемами что и «лоскутная» монархия. «Версальская система», пришедшая на смену порядкам Германской, Австро-Венгерской и Российской империй, выстраивалась несколько лет и быстро показала свою нежизнеспособность. Развал Австро-Венгрии не принёс Центральной Европе ни мира, ни стабильности, ни экономического процветания. Более всего гибель империи Габсбургов (как и других империй) была выгодна великим державам Антанты, которые получили от этого разнообразные политические, экономические и военно-стратегические выгоды.Карта распада Австро-Венгрии 1919 года. Источник: https://ru.wikipedia.org