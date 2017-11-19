Итоги недели. Русские во всём лидеры!

Да будет ПАК ДА

Давайте создадим сперва. Цыплят по осени считают.

Ага, мы Ту-160М никак не можем построить, а уже о ПАК ДА мечтаем. На чём полетим? На каких двигателях? Сколько создаётся новый двигатель? Лет 10-15, ну значит, самолет будет готов к 30-35 годам.

Чиновники частенько желаемое выдают за действительное. Некоторые хотят попиарится, некоторые по незнанию. Вот и в данном случае, есть только техзадание на конструкторскую разработку и предполагаемый образ ПАК ДА, а им уже заменяют всю Дальнюю авиацию.

Если мне память не изменяет, то цикл от разработки техзадания до создания опытного образца, включая этап конструкторских разработок, составляет порядка 10-15 лет (могу ошибаться плюс-минус 5 лет). Причем, с увеличением взлетной массы продолжительность цикла возрастает. А о серийном выпуске уже не говорю.

Вы слыхали, как поют «Дрозды»

повезло нам с братушками, а?)

как наркоманы - все из дома, все за бесценок в вожделении получения транша МВФ и одобрения в лиге ООН.

Нужен забор и визы. За скачки на майдане должно быть наказание. За законы ВРУ - должно быть наказание. За распродажу технологий - должно быть наказание. За невозврат 3 миллиардов долга - должно последовать наказание. За убийство журналистов и жителей ЛДНР - наказать. За природную тупость и селюковатость - должно быть наказание.

Материально наказывает пусть их власть (с чем успешно справляется, молодцы) - нам надо как-то более оригинально и больно.

Объективности ради - в 90-е мы и сами были горазды, продать все... за жвачку.

Вообще-то заявления (о помощи Киева США по разгадке секретов активной защиты «Дрозд») абсолютно бездоказательна. Так что реагировать на нее столь болезненно... Нервы поберегите, господа. То, "что одна баба сказала..." Факты в студию, пожалуйста, а то с такими вбросами скоро поверите, что и Иуда был из Бердичева!Лично я отлично помню байки про проданные во время вывода наших войск из Германии новейшие танки, блоки С-300 и части Су-27...

Когда позовут на горилку?

И когда там перемога намечается? Лет 10-20 еще будут скачки по граблям продолжаться или больше? Сдается мне, получим мы вторую Польшу по итогам на своих границах. Вполне вероятно ужавшуюся по территории. Донбасс, скорее всего, по итогам отойдет к нам, ну может еще часть Причерноморья, на западе часть территорий отвалится венграм, румынам и полякам ну и останется огрызок со столицей - Киевом. А какой еще вариант для Запада? Не получается целиком переформатировать Украину тогда оторвут что могут и переформатируют этот кусок ну и до следующего раза. И всем хорошо по итогам. И нам хорошо, у нас с демографией полный трындец, а тут мы получим недостающие миллионы рабочих рук и им хорошо, кризис и те же проблемы с демографией кого-то надо жрать, нас не получается, сожрут укроглупцов.

Интересно, на сколько ещё хватит "мозгов" у украинцев поддерживать самоуничтожающиеся плавильный котёл под названием "Украина" в рабочем состоянии?

Ну, опять....думал вчера после статьи о "поражении США" автора "отпустит", ан-нет....намешать в кучу всего, рассусолить "по-полочкам" о парламентской "расстановке" сил, чтобы сделать "неожиданный вывод" о том, что при любом раскладе на выборах там победит США... И в конце "неожиданное": что чем хуже на Украине, тем России, дескать, лучше.... Ага, сколько лет тянется это "чем хуже"? То Украина "скоро замерзнет", то "помрет от голода", то "обанкротится", то еще что там с ней "ужасное" будет.... Ну и как? Насколько эти ожидания исполнились? Не надоели еще эти мантры? А между тем, в самой России ситуация как в экономике так и в общественной жизни все хуже и хуже - только вчера обсуждали статью на ВО о том, что количество банкротящихся предприятий только растет несмотря на бодрые рапорты Минэкономразвития.

Даёшь Дэйва в наше МО!..

Вот в чём америкос прав ,так это в том что у нас нет массовой серии. Такой как у них была «Лос- Анджелес» и какой сейчас является «Вирджиния». При всей крутости Ясеня, их мало.А если прибавить к американским АПЛ ещё и английские, и французские, то соотношение получится катастрофическим. И надежд на улучшение ситуации не предвидится. К сожалению.

Умирает, умирает, а как умирать соберется, так еще и половину известного континента прихватить с собой может.

На примере своей тематики могу привести пример. Есть у человека три единицы огнестрельного оружия. Но у одной приклад треснул, у другой канал ствола весь раковинами пошел, ибо из нее еще прадед стрелял, а вот третья, новая, современная безотказная винтовка и патронов к ней в достаточной количестве, да еще сменные стволы и приблуды разные облегчающие эффективное использование. А так то, по логике Роберта Бекхасена, человек на 2/3 безоружный.

Как специалист Маджумдар годится только для пиара... читал его статьи... а вообще

побольше паники и страха для американского общества распространяй, Маджумдар...разжирело США что-то от безнаказанности ...пора с небес на землю спуститься.

Что это было?..

Три года кропотливой и отличной работы информационного центра МО РФ за одну минуту козе под хвост и на радость врагам. Они там контролем совсем не занимаются, все в руках молодых IT-шников и к тому же гражданских?

Скорее всего, кто-то в очередной раз тупо не захотел идти на конфликт с США, дабы не иметь проблем с личными "активами". Большей подлости ожидать нельзя и оправдываться здесь не надо. Всё видно итак. Как с Улюкаевым...Думал, вино, а оказалось - 2 000 000$.

Вообще бред....как оказалось, мальчик или девочка контролируют сайт Минобороны... а на голову здоровые вообще есть? Наверняка куча чиновников в пресс службе... а запуск ядерных ракет, случаем, из них никто не контролирует... позор...

Абсолютно закономерный результат всей нынешней внутренней политики. Апофеоз непрофессионализма и последствия показушности, царящей в ВС в частности и государстве в целом. Все только ради галочки и красивой картинки. Примеров масса, одна борьба с коррупцией чего стоит. Помнится, как мы все не так давно глумились над похожими шедеврами авторства США и Украины. Славно поржали! А может, мы похожи на последних не только в этом...

О супербомбардировщиках и пиар-кампании

Это хорошо, еще лучше когда такое будут говорить не в будущем , а в настоящем времени) и как можно в более множественном числе)

Тревожно, когда враг тебя хвалит. Как вариант рассматриваю вероятность заказного характера хвалебной статьи Маджумдара от оружейных промышленников.

«диапазон действия которых, как предполагается, составляет от 4,5 тысяч до 50 тысяч километров»

а шо так мало? каких-то 50 тысяч!

А шо такова? За 40 тыс. км один раз по экватору Землю обойдёт и еще 10 тыс. останется, чтоб с неожиданной стороны упасть супостату на голову! Оно такое, русское коварство)))

Распил47

В украинской действительности главное не только деньги, но и кому они достанутся....

И очень бы хотелось бы узнать, насколько же этот автомат "устойчив" к стальной гильзе советских патронов.

Слабым местом станет личный состав. Вспомним СВТ и АВС. Почему-то они прекрасно работали у снайперов, пограничников, в морской пехоте, в немецкой и финской армиях, а вот в советской пехоте не прижились. Так будет и в украинской армии.

непонятно

Для советских боеприпасов у них достаточно советской стрелковки.

Для боеприпасов НАТО - купленная ещё, если не ошибаюсь, при Ющенко, лицензия на "Тавор". Их даже производили небольшими партиями... Видимо, кто-то решил заработать.

Кто-то реально считает, что Киев и Вашингтон хотят мира на Донбассе?

Бодаться с США на украинском поле глупо, бессмысленно и контрпродуктивно. Надо бодаться с ним на поле американском. Пока существуют США и Британия в нынешнем виде, России не дадут развиваться спокойно.

Да, в Сирии янки на ноль помножили, шавки ропщут, даже Ын послал в открытую "исключительную нацию" в анальное путешествие! Теперь янкесам остается отважно, т.е. чужими холуйскими руками, напакостить России в бандерии. Пакость ожидаемая, думаю, планы противодействия предусмотрены. Силы духа и удачи Донбассу!

Америке и Порошенко нужно море крови. На потоки крови все можно списать, да рейтинг Трампа укрепить, кресло президента Украины приклеить к заднице Порошенко крепче, а то уже скользит с него. А что люди - это пушечное мясо, нарастет когда-либо. Зверь проголодался.



Спасёт ли Вашингтон «многоходовка»?

Охотно в это поверю. Сейчас гонцы из Вашингтона прощупывают почву для новой авантюры против ЛДНР. Пока трудно сказать, что это будет, или хорватский вариант, или новое наступление… с повтором дебальцевского котла.

Сейчас наступления никакого не будет. Оно произойдет после провала "миротворческих поползновений" в ООН.

Пока Киев уверен в своем военном превосходстве (а он уверен), военный конфликт неизбежен. Это просто вопрос времени.

«Это насилие неприемлемо и непостижимо»

«…ни сам Vargasss 92, ни его поклонники не планировали столкновений с полицией и настроены были изначально очень миролюбиво».

Автору это сообщил сам Vargasss 92? Не для того собирают толпу (тем более мусульманскую) в центре города, чтобы мирно постоять и разойтись по домам. Просто только котята рождаются, и то не всегда.

Учитывая темпы размножения мусульман, Европа скоро закончится, а белолицые станут экспонатами мини-заповедников в столицах ЕС.

Ай да никто не позволит на Западе никакие майданы проводить — быстро приедет столько полицейских с водометами, газом и травматом (а на всякий случай и боевым), что за часик-другой любой "майдан" в пыль разнесут. В Европе януковичей у власти нет.

Вон в Каталонии бошки попроламывали, все это немного (дней 5) поосуждали и уже забыли. Майданы им в Европе мерещатся — смешно.

Радиоэлектронная борьба с НАТО

А разве не наоборот, силы НАТО, вообще-то, приблизились к нашим границам, а не мы к ним. Сами лезут и тут же жалуются! Американцы прям как ясельная группа детского сада.

Янкесы несли и продолжают нести свою демократию по всему миру, а уж кто не хочет, их (США) не особо-то волнует... Так что лучше уж заблаговременно отбить у них охоту делать это, да и укрепление обороноспособности страны никогда не шло во вред! Пожелаю только, что бы всякие подобные "сюрпризы" активно и массово поставлялись в наши войска.

Для меня лифляндцы не аргумент: "международный центр обороны и безопасности в Эстонии". Они в каждом грузовике видят наш танк, а в любом локаторе увидят новейшие средства РЖД. Так что я скептически отношусь к лифляндским источникам.

Русские во всём лидеры!

То есть по факту преимущество в оборонительном вооружении и системах.

Итак, в чём подвох?

Денюшку под енто дело запросить будут побольше или всё же наступательное вооружение развивать будут, шоб преодолеть и гарантированно наехать на "агрессивную" Россию?

Короче, посмотрим, чего там "голуби мира" из Пентагона, Конгресса и Белого дома задумали.

Замерли в ожидании «Сармата» с ГЗББ типа Ю-71…

Потом оцепенеют от ужаса… И опять промолчат, этак толерантненько.

Потому как признать первенство РФ в СЯС значит окончательно потерять лицо перед партнерами по НАТО. А кому, нафиг, нужен беззубый Лев? Вернее, ощипанный Орел…

Как бы бодро ни звучали речи генералов из Пентагона, все же, похоже, они реально оценивают свои шансы. Отсюда такая тактическая концепция A2/AD. Пока американцы не будут уверены в уничтожении нашего арсенала первой волной ракет на 101% и этим самым они гарантированно не получат ответку, они на русских не нападут.

Почему Америка проиграла

США взвалили на себя не посильную ношу мирового жандарма! На это есть хорошая русская поговорка: бери ношу по себе! Так что проблемы не уйдут, а будут только прибывать.

Непосильной она стала не сама по себе, а потому, что её надо ещё и уметь нести. А с этим у Вашингтона из-за указанных в статье ошибок вышли проблемы.

Я думаю, не в этом дело. Как показывает история, закат любой нации начинается сразу, как только эта нация начинает считать себя выше других, объявляет себя богоподобной. Так было с Вавилоном, так было с римской империей, так было с Третьим рейхом, так будет и с США… Гордыня — главный человеческий грех.

А ещё говорят: malum sē ipsum dēvorat — зло пожирает самое себя.

Они мечтают развалить Россию на куски

Они перепутали одно слово. Распад США решит все проблемы мира!

Из статьи получается, что существование Запада и России совместно невозможно. Двум империям стало тесно на планете.

P. S. И тут Создатель задумался над судьбой человечества. "Точка или запятая?" — подумал он, глядя в открытую Книгу судеб.

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать... :) И ведь что интересно, три типа современных демократических государств, торгующих сырьём по удобным ценам, осуществляющих транзит по удобным ценам, рынок сбыта по удобным ценам, которые абсолютно безопасны (контролируемы) — таки я не вижу здесь демократии и всеобщего счастья! И после этого в нашей стране ещё остались либералы? Так самое же интересное, что таки да, и даже идейные. О горе мне, горе... Царь Иоанн Васильевич, полное собрание сочинений...

А на «ВО» точно нужно дублировать мнение западных дегенератов? Какая разница, что там думают о нас умственно неполноценные выродки?

Обязательно нужно слушать и знать, что о нас говорят на Западе и не только. Чтобы потом не случилось неприятного момента (типа упустили, потому что не знали). Если вы скажете, что вам абсолютно всё равно, что о вас говорят, к примеру, коллеги на работе, я вам просто не поверю. То же самое и по отношению к родному государству, в котором вы живёте, только в больших масштабах.

Американцы разрешили русским не нападать на Прибалтику

Русофобия — доходная часть бюджета прибалтийских лимитрофов.

Пока существует НАТО, будет существовать и угроза начала войны. И не важно, где: в Прибалтике, на Украине, в Сирии...

Я бы немного уточнил: пока существует США, существует угроза войны. С некоторыми странами старушки Европы договориться можно, такими, как Франция и Германия…

Ну слава богу, мы так рады, что Америка разрешила нам не наступать на прибалтов!

Массовое помутнение рассудка

Отличная статья!

На Западе считают, что «русские делают всё, чтобы стать снова «великой державой».

Не совсем так! Прежде всего русские делают всё, чтобы им выжить и спастись от иностранной агрессии и иностранных захватчиков, как это было во время ВОВ! Ибо великая держава — это прежде всего СУВЕРЕННАЯ страна!

Согласен: русские хотя одного — сохранить свою страну. А американцы хотят "защищаться " от русской "агрессии", вторгнувшись в нее.

Американцы хотят жрать чужое: нефть, газ, алмазы, золото и все добро на планете Земля. Были мировыми гангстерами со времен Колумба и сейчас таковыми являются. Природа их не изменилась, но аппетиты возросли в разы...

Такова специфика англосаксонского менталитета. Если у русских безопасность — это когда на тебя не нападают, то у англосаксов безопасность — это превентивные удары. У них безопасность достигается путём заблаговременной нейтрализации потенциального противника.

В своё время, служа на Кубе, приходилось наблюдать в стереотрубу штатовских морпехов в Гуантанамо. Ничего выдающегося. Негры и белые в камуфле с М-16 в руках. Что-то слишком много им внимания уделяют. А так: легковооружённая пехота при поддержке плавающих бэтээров, морской артиллерии и, возможно, вертолётов, с моря. Мы не раз проводили учения по отражению десанта. По высаживающемуся с моря десанту эффективно применение счетверённых КПВТ, Шилок, 57-мм зенитных пушек, ПТУРов и гранатомётов, огонь танков и артиллерии прямой наводкой. Если помогут "вертушки", то вообще класс. По высадившемуся, но не успевшему закрепиться и вкопаться десанту — огонь реактивной артиллерии, миномётов. Главное — не дать им закрепиться. И подтянуть своё тяжёлое вооружение, боеприпасы. А с кораблями огневой поддержки, вертолётоносцами и т. д. должны вести борьбу уже "мореманы". Благо у них сейчас средств для этого хватает как с моря, так и с берега.

Перспективный стратегический ракетоносец (ПАК ДА) сможет заменить все типы самолетов Дальней авиации и при этом будет дешевле в производстве и эксплуатации, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.Да заменить-то он, конечно, способен, но только ж надо для начала хотя бы в картонном исполнении модель получить. Ибо странно обсуждать то, чего нет, заявляя о том, что, дескать, как только появится, так «врагу не устоять», да ещё и дешевле будет. Понятно, что информационные войны никто не отменял, но никто не отменял и такое понятие как «шапкозакидательство». И ещё есть у нас выражение по поводу того, что не стоило бы говорить «гоп», пока не перепрыгнешь. «Пятилеток в три года» не надо – лучше бы планомерно, без завышения смет и с реальным конечным результатом.Американцы неоднократно предпринимали попытки получить доступ к устанавливаемым на танки российским комплексам активной защиты. В их распоряжении оказался комплекс "Дрозд", который не только успешно прошел испытания, но и официально был принят на вооружение.Было бы странно предполагать, что Киев ещё чем-то не помог США. Для того эту гнусь в киевские кресла с таким упорством и старались усадить, чтобы она работала исключительно для США, в интересах США и во имя США. Секреты активной защиты они передали... Да они там успели передать всё, что можно и что нельзя. Душу продали, а вы говорите, какой-то там «Дрозд»...Итак, как будет развиваться ситуация на Украине в ближайшем будущем? Существует ли реальная оппозиция режиму Порошенко на Украине? Кто может не на словах, а на деле составить реальную, а не мнимую конкуренцию правящему режиму? И вообще, в чем суть российской игры на Украине в ближайшие год-два?И снова об Украине... Через сколько минут падёт режим Порошенко?.. За какое место на днях повесят Авакова?.. Сколько ходов осталось в очень хитрой партии Кремля? И т.д., и т.п. Странно, что мало кто задавался вопросами о том, куда катится Украина, которая все последние годы (ещё до прихода Порошенко) последовательно выстраивала линию контактов евроатлантической интеграции, которая героизировала Бандеру, называя его именем улицы, которая преклоняла колено перед американским послом, которая отказывалась просить извинений у россиян за сбитый над Чёрным морем Ту-154. А теперь «хитрые ходы», «супермегапланы» и прочее. Да у нас в Киеве, на секундочку, Зурабов послом сидел, что само по себе давало понять – украинское направление политики у России отсутствовало как таковое. Теперь причитаем – как же так, что с братушками случилось, почему в гости на горилку не зовут...Статья начинается с достаточно смелого тезиса. Д. Маджумдар полагает, что новейшие российские и китайские ракеты класса «воздух-воздух» представляют серьезную угрозу для военно-воздушных сил США. Они угрожают критически важным элементам ВВС, таким как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, различным разведывательным средствам, самолетам-заправщикам, носителям аппаратуры РЭБ и т.д.Один вопрос: почему Дэйв Маджумдар (Маджумдэр) до сих пор не работает в пресс-службе министерства обороны России? В самом деле – публикации Дэйва в NI – это же готовые релизы для нашего оборонного ведомства. Не беда, что не всегда правдивые, но так и наше ведомство может себе позволить иногда допустить ляп то со скриншотом игры в качестве иллюстрации обстановки в Сирии, то с «девчушкой» в гитлеровской пилотке на трибунах при проведении военного праздника. Хорошо, что исправляют и приносят пользователям извинения. А Дэйву - пять баллов и звание, ну хотя бы, майора...МО РФ: В отношении сотрудника, ошибочно прикрепившего фотоматериалы со скриншотами видеоигры, проводится проверка. Речь о скриншоте игры, представленной на странице Фейсбук Минобороны РФ под видом снимка с воздуха в Сирии.Понятно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но в данном случае странность всё-таки очевидна. Ведь не сами же «мальчик с девочкой», отвечающие за контент официальных страниц МО в социальных сетях, решают, какое фото опубликовать. Ведь кто-то из «профессионалов» им её передал это на публикацию. И кто этот кто-то? Полный лузер или откровенный провокатор? Теперь какая-то гнилая ситуация: вроде было-было, проехали-проехали, но осадок действительно остался – и вовсе не как в том анекдоте с ложками. Реальный такой осадок. Мало того, теперь у «партнёров» появился отдельный повод метать стрелы в само МО РФ по поводу предоставляемых фактов по Сирии.Модернизированный "Белый лебедь" станет "супербомбардировщиком". Так российский самолет Ту-160М2 назвал обозреватель американского издания The National Interest Дэйв Маджумдар.Дэйв снова о насущном. Складывается впечатление, что одна-две публикации в NI этого автора порой заменяют целую пиар-кампанию представителей непосредственно нашей оборонки. Мы там говорили о том, что Дэйву нужно присвоить «майора». Ну уж нет, Дэйв – на меньшее чем «подпол» теперь не соглашайся. Тем более, что Дэйв накручивает такие характеристики российской техники как "дальность полёта в 50 тыс. км". За это и в генералы пора постучаться.Еще в начале 2017 года появилась информация о перевооружении армии Украины. Речь идет о замене автомата Калашникова на новый автомат WAC47, который является вариантом М4. С учетом стремления страны стать как можно “западнее”, это явление вполне закономерное и нечто подобное можно было наблюдать в странах некогда входивших в Варшавский договор, а теперь состоящих в НАТО.Перевооружаться на копию натовского ствола под советский патрон – это поистине гениальное изобретение пилильщиков бюджета на Украине. Ааа. На самом деле всё понятно: фоткаться для Инстаграма с «Калашами» для украинских переможников – моветон, а теперь можно будет заселфиться с «типа американским» стволом – цэ ж круто! Калибра, мол, всё равно никто не видит, зато стремление получить статус натовского члена – на лицо...ЛопатовКомандир отряда специального назначения «Троя» вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Новиков заявил, что в ближайшее время украинская армия может предпринять наступление по административной границе республик Донбасса в сторону российской границы.ВСУ ударят в сторону границы РФ? Вполне можно допустить по той простой причине, что чем дольше продлится строительство американскими военными инструкторами и спецслужбами украинских силовых структур, тем больше вероятность именно такого развития событий. Ведь не для того Штаты поддерживают нынешнюю украинскую власть, чтобы конфликт на границах России сошёл на нет.Тревогу вызывает и то, что подобный сценарий на самом деле уже был – причём в недавней истории, когда другой американский ставленник отдал приказ на обстрел российских миротворцев. И ведь тогда тоже сначала обвинили Россию якобы в том, что «сами себя обстреляли». Возможно, именно поэтому Вашингтон столь активно продвигает собственный вариант миротворческой миссии на Донбассе, чтобы в организованном по ней ударе в дальнейшем снова обвинить РФ.Как прогнозировал Е. Даманцев за несколько дней до начала наступательной операции САА на последний крупный укрепрайон ИГ (запрещено в РФ), южный город Абу-Кемаль, после взятия под контроль большей его части силами сирийской армии и союзниками руководство США пустилось во все тяжкие в поиске путей компенсации состоявшегося оперативно-стратегического поражения, повлёкшего потерю всего южного оперативного направления, на котором изначально маячило создание тактического «коридора» из Абу-Кемаля в Ат-Танф. Доступ курдов (YPG/YPJ) к средиземноморскому побережью Сирии надёжно перекрыт многотысячными подразделениями «Сирийской свободной армии», поддерживаемой подразделениями регулярной турецкой армии, а также САА в провинциях Идлиб и Халеб. Более того, западный анклав SDF (расположен в северо-западной части мухафазы Халеб) продолжает оставаться в «котле», закрытом подразделениями СВ Турции, ССА и САА. От основной группировки «Сирийских демократических сил» этот анклав отделяет протурецкий войсковой «костяк» «Сирийской свободной армии», расположенный между городами Азаз и Джарабулус. Все районы тщательно контролируются с помощью средств РЭР и разведывательных БПЛА ВС Турции, ввиду чего особых, тактически выгодных, «телодвижений» курды сделать не смогут.Единственным выходом для Вашингтона может стать очередная «многоходовка», где с помощью «каналов» Эр-Рияда будут активизированы антиасадовские подразделения ССА, действующие против сирийской армии и «Хезболлы» на ослабление, а затем подключатся полностью подконтрольные курдские отряды. Это отчётливо выражается в сегодняшнем обострении отношений между Саудовской Аравией и Ираном. В то же время на этом поприще деятельность американцев будет на долгие месяцы или даже годы скована установлением новых послевоенных зон деэскалации на сирийском театре военных действий, ввиду чего единственной возможностью увеличения снизившегося рейтинга администрации Трампа остаётся реализация успешной силовой стратегии… на Донбассе.Молодой талантливый гражданин Франции магрибского происхождения по имени Вафаа Хаммих и по нику Vargasss 92 является кумиром молодёжи, исполняющим рэп. Эта звезда пригласила поклонников встретиться с ним "в реале" в центре Брюсселя. Далёкие от обожествления Vargasss 92 полицейские попытались препроводить организатора незаконного массового скопления людей в полицейский участок. Начались столкновения с полицией, погром ближайших лавок и магазинов. Кроме нескольких полицейских машин, пострадали и припаркованные на улицах частные автомобили.Вызванное подкрепление разогнало хулиганствующую толпу молодежи, не слишком церемонясь, но и не отправив никого в больницы. Было задержано более 30 человек, включая самого зачинщика. В течение прошедших суток все были отпущены без предъявления обвинений. Министр внутренних дел Бельгии Ян Джамбон осудил столкновения и сказал, что полиция делает все необходимое для поддержания порядка. «Это насилие неприемлемо и непостижимо», — заявил глава МВД.На самом деле «всё очень даже постижимо», считает обозреватель Михаил Онуфриенко. По его мнению, полиция «проявила крайний непрофессионализм». «Достаточно было вызвать подкрепления, обеспечить оцепление и договориться с организатором провести собрание за 10-15 минут. После чего тихо разойтись по домам. И совершенно не заточенные на протест фанаты благополучно бы послушали своего кумира», — полагает он.Подобный вывод представляется как минимум наивным. Неужели эти собравшиеся и вправду «не заточенные на протест»? Доказать такое утверждение не представляется возможным, поскольку молодёжь по своему возрасту и по своей энергии всегда «заточена» на протест, каким бы он ни был. А уж о временном интервале в «10-15 минут», за которое рэпер обязан был «провести собрание», рассуждать и вовсе нелепо. Собравшаяся возле своих кумиров толпа не склонна «тихо» расходиться по домам, недаром за всевозможными концертами, массовыми мероприятиями и азартными играми типа футбола присматривает обычно большое количество полицейских.Роберт К. Акерман считает, что Россия смогла реализовать передовые технологии в области радиоэлектронной борьбы. Сегодня российские системы РЭБ опережают по эффективности и мощности западные электронные системы.Опираясь на доклад одного из европейских аналитических центров, Акерман уверен, что план модернизации вооруженных сил нашей страны на период до 2025 года — это не просто основа для дальнейшего совершенствования. В докладе, опубликованном Роджером МакДермоттом из Международного центра проблем обороны и безопасности в Эстонии, основное внимание уделяется угрозам, исходящим от российских средств РЭБ для балтийского региона. Но Акерман считает, что выводы авторов исследования могут быть применимы ко всем российским силам, прилегающим к границам НАТО, поскольку средства РЭБ России являются высокомобильными.Российские средства РЭБ способны нарушать и прерывать работу каналов связи НАТО, подавлять беспилотники, радары и другие системы наблюдения и связи.В целом, считает Р. Скоморохов, выводы господина Акермана «весьма грамотные».«Что касается НАТО, этот анализ показывает, что первый признак российской военной активности против восточноевропейских стран-членов альянса будет, скорее всего, заключаться в действиях систем РЭБ.Альянсу предстоит еще очень многое сделать, чтобы ликвидировать отставание, к которому привело игнорирование роста российского военного потенциала в этой сфере.В связи с тем, что российские военные стремятся усовершенствовать свои средства РЭБ с целью добиться преимущества перед вооруженными силами стран Запада, НАТО должно изменить свои подходы к политике, доктрине, организации, средствам, подготовке, тактике, методам и сценариям военных учений».Нельзя с этим не согласиться, отмечает обозреватель. То, что в США признают наши успехи в разработке и внедрении новых комплексов РЭБ, вызывает удовлетворение. Однако понимание противником собственного отставания обычно вызывает разработку определенных мер, направленных на нивелирование проблемы. Так как проблема состоит в том, что российские средства РЭБ значительно превосходят возможности альянса, и в НАТО это понимают, значит, стоит ждать ответных мер.И вопрос заключается в том, в какой области руководство НАТО будет принимать эти меры…Существуют как минимум три ключевые области, в которых Россия имеет военное преимущество перед США, заявила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Лиза Сойер Сэмп. Первое направление — это возможность в ограничении и воспрепятствовании доступа на определенную территорию (концепция anti-access and area denial, A2/AD), второе — комбинированные военные действия, в которых одновременно принимают участие различные рода войск, и третье направление — кибервойна и радиоэлектронная борьба, приводит слова Лизы Сойер Сэмп журнал «The National Interest».Неудивительно, что в последние годы американские эксперты все как один твердят о невозможности Соединённых Штатов противостоять России в «лобовом глобальном столкновении», в т. ч. на потенциальном театре военных действий в Восточной и Центральной Европе. Ни у отдельно взятых США, ни у НАТО в целом нет сил для «лобовой атаки». И даже отставной генерал Ф. Бридлав, который недавно имел самое прямое отношение к НАТО, ещё летом жаловался на недостаточный темп, с которым натовские силы ответили бы русским на их «территориях» A2/AD. По его мнению, одного ответа с воздуха было бы недостаточно. А ведь русские неустанно модернизируют своё вооружение!Что происходит? Почему ещё недавно грозная и всепобеждающая американская дипломатия терпит одно поражение за другим? В чем состоит главная ошибка американской элиты сегодня?На эти вопросы в своей статье ответил Ю. Подоляка.«Сегодня, — делает вывод автор, — когда мы видим поражения Вашингтона в той или иной точке земного шара, мы наблюдаем окончание давно начатых партий. Главные «ошибки» США были совершены давно. Ещё тогда, когда в 1991 году они разрушили СССР и решили, что больше никто и никогда не сможет бросить им вызов. Американцы сосредоточились на своих внутренних разборках, расслабились… и проиграли».Если следовать этой логике, то получается, что американцы «ковали» свои грядущие поражения как раз во время победы. Победа в холодной войне XX века сменилась отступлением в сложном и переменчивом мире XXI века, где возрос фактор глобализации, «полюсов» на планете стало побольше, а считаться с США стали поменьше.Удастся ли Трампу сделать Америку «снова великой», как он обещал перед выборами? Получится ли из Трампа второй Рейган? Или его удел — чирикать в «Твиттере»?Бывшие чины ЦРУ и Нацразведки США убеждены: Владимир Путин запугал Дональда Трампа. В крупных американских изданиях пишут о выдающемся «троллинге» Путина, направленном в адрес всего Запада. Некоторые европейские эксперты высказывают мысль, что Россия не является современным государством, и её распад поспособствовал бы образованию истинно либеральных государств на обломках «империи».Стало быть, у Запада есть единственный способ избавиться от российского «запугивания»: расколоть несовременную «империю» на множество «регионов», которые будут соперничать между собой. Первыми в конкурентной гонке на выживание станут сырьевые края и области, вторыми — транзитные, поскольку ресурсы пойдут всё на тот же Запад, третьими и замыкающими — те, у кого полезных ископаемых нет. Тут иные аналитики, что называется, подводят базу под Москву, где сейчас сосредоточена власть: у Москвы богатых ресурсов попросту нет, в итоге она ослабнет. Правда, у этой территории будет шанс «выстроить более эффективную экономику», в меньшей степени завися «от добычи полезных ископаемых». Московская область, по-видимому, превратится в некую особую «страну», откуда бывшие москвичи побегут в другие регионы, побогаче. Впрочем, может, и не побегут, а и вправду построят «более эффективную экономику». Построят вне нефти, газа и прочего сырья и вне вопроса наращивания военной мощи, поскольку последнее едва ли имеет смысл в отдельно взятой условной Московии.Такая картина будущего, по-видимому, означает давнее историческое желание определённой «дружбы» Европы и США с русскими. Нынешняя же Россия представляется Западу уж очень большой!По мнению специалиста «мозгового треста» RAND, политолога Эндрю Радина, в настоящее время внешнеполитические интересы России «не дают никаких оснований для атаки стран Балтии». В контексте внешней политики куда большую озабоченность у Запада должны вызывать приоритеты России «в других регионах».Между тем западная истерия по поводу «атаки русских» на три республики Балтии продолжается.На днях по этому вопросу высказался член Совета Федерации Франц Клинцевич.«Там нет полноценных вооружённых сил, которые могли бы представлять какую-то военную силу. Для того, чтобы преодолеть границу с Россией, НАТО должна провести предварительную работу. И сейчас она в Прибалтике идёт, техника завозится», — пояснил сенатор программе «60 минут» на канале «Россия 1».По мнению Клинцевича, разговор отставных западных генералов о войне в Прибалтике вызывает озабоченность: ведь он подготавливает общественное мнение к подобному сценарию. Однако при таком сценарии Прибалтика «перестанет существовать»: «Мне жалко Прибалтику, потому что она перестанет существовать. Слава богу, что это фантазии. Никто ни на кого не собирается нападать. Мы соседи, с Прибалтикой дружим. И никто ни на кого не собирается нападать. И НАТО не собирается нападать на Россию, поскольку российская армия сейчас в достаточной мере сильна».Ну что ж, мир, дружба, жвачка. Непонятно только, зачем «техника завозится».Американские морские пехотинцы готовятся к конфликту в Восточной Европе: Корпус морской пехоты США рассматривает перспективу вооружённого столкновения с Россией. В связи с назревающим конфликтом дополнительные ресурсы получит штаб Экспедиционных сил морской пехоты.Генерал-лейтенант Роберт Хеделунд (Lt. Gen. Robert Hedelund), командующий морской пехотой США в Северной Каролине, заявил, что подразделения «должны быть готовы» поддержать усилия по противодействию «войне в Европе».На данный момент Корпус продолжит подготовку и развёртывание «для целого ряда миссий». Генерал намекает: мол, если где-то («в любой точке планеты») раздаётся выстрел, «морские пехотинцы желают там быть».А тут ещё новый доклад Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО). Ведомство обнародовало оценку российской военной мощи. РУМО пришло к выводу, что современная русская военная машина базируется на советском наследии, однако возможности уже модернизированы, а с ними изменена и военная доктрина. Русские «модернизировали свою военную стратегию, доктрину и тактику, чтобы ввести туда использование асимметричных ответов, таких, как кибератаки и гибридные действия, подобные тем, что наблюдались на Украине», указывается в докладе. Россия делает всё, чтобы снова стать «великой державой», считают авторы.Такой доклад известный аналитик Д. Маджумдар обозвал «сумасшедшим». Ещё во времена СССР в такого рода докладах было полно «грубых преувеличений», вызванных, должно быть, ошибками американской разведки.Похоже, в США не одни разведчики сошли с ума. В морской пехоте, которая вознамерилась отбивать атаки русских в Восточной Европе, тоже не всё ладно с разумом.Впрочем, на то и холодная война, чтобы её апологеты демонстрировали массовое помутнение рассудка.