Как провалилось наступление Манштейна

Немецкое командование не желало смириться с тем, что операция «Зимняя гроза» фактически потерпела поражение. Поэтому с 20 по 23 декабря противник по-прежнему пытался преодолеть сопротивление советских войск на рубеже р. Мышкова и пробиться на соединение с группировкой Паулюса.В это время в составе армейской группы «Гот» находилось двенадцать дивизий, в том числе три танковые. 17-я танковая дивизия получила задачу переправиться на северный берег р. Мышкова в районе Громославки, 6-я танковая дивизия — в районе Васильевки, 23-я танковая дивизия — наступать на фронте Капкинка, Кругляков. 20 декабря немецкие войска вели наступление в северном и северо-восточном направлениях. Бои шли за Нижне-Кумский, Васильевку, Черноморов, Громославку, Капкинку. Однако 2-я гвардейская армия уже прибыла в район боев и прочно удерживала занятый рубеж, продолжая сосредоточивать подходившие части.Немецкий танкист Шейберт, повествуя о действия 6-й танковой дивизии, сообщает, что после захвата Верхне-Кумского они были воодушевлены успехом и надеялись, что они вскоре соединятся с окруженными войсками Паулюса. Боевая группа Гюнерсдорфа устремилась к находящейся на рубеже р. Мышкова деревне Васильевка. «После ночного марша с объездами, составившего свыше 30 км... цель была достигнута. Мост был захвачен неповрежденным. Этот марш был оценен высшими инстанциями. Еще более укрепилась надежда достигнуть Сталинград и освободить окруженных. Только 48 км отделяло боевую группу Гюнерсдорфа от окруженной армии».Передовые части группы «Гот» прорвались к р. Мышкова и захватили плацдармы. Здесь шла ожесточенная борьба. В журнале боевых действий 11-го танкового полка 6-й танковой дивизии немцев отмечалось: «20 декабря 1942 года: Постепенно возрастающее сопротивление русских в течение ночи становилось все сильнее. Собственные силы были слабы, 21 танк без горючего и две слабые роты мотопехоты на бронетранспортерах — недостаточно, чтобы расширить плацдарм и сделать возможным дальнейшее продвижение. Поэтому отдан приказ занять круговую оборону на северном берегу. Под постоянно усиливающимся нажимом врага, под обстрелом его пехоты, артиллерии и минометов все же удалось отбить многочисленные атаки и удержать плацдарм в надежде, что на следующий день поступят подкрепления от группы Цолленкопфа. В 4 часа 30 мин. отбита первая сильная атака врага... Экипажи подбитых танков используются для усиления мотопехоты… На исходе дня группа Цолленкопфа заполнила плацдарм, но все еще не удавалось отбросить малочисленного, но упорного противника с южной окраины деревни... Главной задачей было очистить часть Васильевки на южном берегу. Русские засели здесь в домах, создав между ними хорошо развитую систему обороны. Этому противнику, так же как и находящемуся на возвышенном северном берегу, до сего времени удавалось воспретить доставку на плацдарм материалов и людских пополнений на бронетранспортерах. Находясь на северных высотах по обе стороны деревни, русские господствовали и своим обстрелом, особенно из ПТО, контролировали южный берег. На южном берегу на открытом пространстве почти невозможно было найти хороших позиций для артиллерии».21 декабря упорные бои продолжались. Воины 2-й гвардейской армии сдерживали натиск врага на рубеже Громославка, Ивановка, Васильевка, Капкинка. Немецкие танки, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону нашей армии. 98-я стрелковая дивизия 1-го гвардейского стрелкового корпуса и 20-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская бригада упорно обороняли Громославку. Ожесточенные бои шли за Васильевку. Ударная группа Гюнерсдорфа не могла прорваться дальше, а советские войска ликвидировать вражеский плацдарм. 22 декабря все немецкие атаки были отбиты. Немецкая ударная группировка была ослаблена предыдущими боями, а советские силы, наоборот, серьёзно возросли. Активнее, чем в предыдущие дни, действовала советская авиация.Таким образом, прорвавшаяся к рубежу р. Мышкова армейская группа Гота находилась от окруженной под Сталинградом армии Паулюса на расстоянии всего 35—40 км. Однако она понесла большой урон в людях и боевой технике, а её наступательные возможности были подорваны. Люди были измотаны, долгое время не имели отдыха ни днем ни ночью и крыши над головой. О больших потерях дивизии пишет и Шейберт: «Численность рот из-за боев последних дней снизилась примерно на 50%. Имелись потери и среди командного состава рот, которые не были заменены». Немцы потеряли до 60% мотопехоты и 230 танков. Ситуация требовала, чтобы армия Паулюса самостоятельно начала прорыв навстречу группе Гота. Однако командование 6-й армии самостоятельно не решилось пойти на прорыв, а приказ сверху не получила.Немецкие бомбардировщики Хейнкель He-177A-5 из состава I./KG 50 на аэродроме в Запорожье. Эти бомбардировщики использовались для снабжения немецких войск, окруженных в СталинградеРаненный немецкий солдат курит с летчиками перед отправкой в тыл из-под СталинградаТем временем 2-я гвардейская армия Малиновского развернула на рубеже р. Мышкова свои главные силы и успешно отражала все атаки противника. На её правом фланге располагался 1-й гвардейский стрелковый корпус под командованием генерал-майора И. И. Миссана. 24-я гвардейская стрелковая дивизия этого корпуса занимала оборону севернее Шабалинского, Черноморова, Нижне-Кумского и 98-стрелковая дивизия — северная окраина Нижне-Кумского, Громославка, Ивановка. 33-я гвардейская стрелковая дивизия находилась в резерве, оставаясь во втором эшелоне. 3-я гвардейская стрелковая дивизия 13-го гвардейского стрелкового корпуса отражала атаки врага с левого фланга, на участке Васильевка — Капкинский. В тылу этой дивизии сосредоточился 2-й гвардейский механизированный корпус. Прикрывая фланги главных сил армии справа (на рубеже Пчелинский — Шабалинский), занимала оборону 300-я стрелковая дивизия, слева (рубеж Бирзовой — Гнилоаксайская)— 87-я стрелковая дивизия. На рубеже р. Аксай вели бои соединения 51-й армии.22 декабря контрударами частей 2-й гвардейской армии северный берег р. Мышкова, от Нижне-Кумского до Васильевки, был очищен от немецких войск. Однако в Васильевке и Капкинском 6-я и 17-я танковые дивизии врага ещё удерживали занятые позиции. Напряженные бои здесь продолжались и 23 декабря. Но вражеская группировка уже переходила к обороне. Генерал-полковник Гот и командир 57-го танкового корпуса генерал танковых войск Кирхнер признали, что «без подхода свежих сил успешно продолжать операцию невозможно». Наступление войск Манштейна было окончательно остановлено.Положение ударной группы Гота осложнялось тем, что войска Юго-Западного фронта нанесли сокрушительный удар по врагу северо-западнее Сталинграда. Эта операция («Малый Сатурн») началась в то время, когда передовые отряды группы Гота вышли к р. Аксай-Есауловский. «В этой критической обстановке русское командование проявило глубокую стратегическую проницательность...— отмечал Ф. Меллентин.— Вместо того чтобы сконцентрировать своп резервы для отражения удара Гота, оно предприняло новое наступление на Среднем Дону против несчастной 8-й итальянской армии; наступление велось крупными силами и на широком фронте вплоть до позиций оперативной группы Холлидт (которая сменила 3-ю румынскую армию) и 48-го танкового корпуса, оборонявшегося на реке Чир».Возникла опасность прорыва Красной армии к Ростову. Потеря Ростова была крайне опасна для самого существования группы армий «Дон» и группы армий «А». Поэтому все ударные соединения, выдвигавшиеся в этот район, передавались группе армий «Б». Так, 11-я танковая дивизия, выдвигавшаяся на котельниковское направление, возвращалась на нижнее течение р. Чир. В этот же район было приказано немедленно направить и 6-ю танковую дивизию 57-го танкового корпуса. Командование группы армий «Дон» было вынуждено перейти к обороне в ожидании прибытия моторизованной дивизии СС «Викинг» из 1-й танковой армии, действовавшей на кавказском направлении. Таким образом, наступление армейской группы «Гот» окончательно было остановлено.Немецкий танк Pz.Kpfw. IV Ausf. G (Sd.Kfz. 161/2) во время отражения наступления советских войск под Сталинградом, в районе поселка Котельниково. Источник фотографий: waralbum.ru/Сложилась благоприятная ситуация для контрнаступления советских войск. Немецкие войска были измотаны и обескровлены тяжелыми наступательными боями. Основная ударная сила группы «Гот» отзывалась с этого участка. 23 декабря Манштейн дал приказ 6-й танковой дивизии сняться с позиций и направляться к Морозовскому. На рассвете 24 декабря колонна танков и автомашин направилась к месту нового назначения.Соотношение сил на котельниковском направлении, первоначально дававшее превосходство противнику, теперь сложилось в пользу советских войск. 2-я гвардейская армия была усилена 6-м механизированным и 7-м танковым корпусами. К началу наступления советские войска превосходили противника: в людях—1,5:1 (149 тыс. и 99 тыс.), танках — 2:1 (635 и 310), артиллерии (орудия и минометы всех калибров) — 1,6 : 1 (1728 и 1101). В авиации превосходство было у противника: 1:1,7 (294 и 500 боевых самолетов). Кроме того, самолеты 8-й воздушной армии действовали и на внутреннем фронте окружения.Главный удар намечался в направлении на Котельниково силами четырех корпусов 2-й гвардейской армии (1-й и 13-й гвардейские стрелковые, 7-й танковый, 2-й гвардейский механизированный корпуса). Вспомогательный удар планировали нанести силами двух корпусов 51-й армии (13-го танкового и 3-го гвардейского механизированного корпусов) в общем направлении на Киселевку, Заветное, Дубовское. 51-я армия вначале должна была действовать только войсками своего правого фланга, содействуя 2-й гвардейской армии в окружении и уничтожении 17-й и 23-й танковых дивизий противника на северном берегу р. Аксай. Переход в наступление 13-го танкового и 3-го гвардейского механизированного корпусов намечался на 27 декабря. Войска 2-й гвардейской армии были развернуты на рубеже р. Мышкова, от Шабалинского до Капкинского. Левее, на рубеже Гнилоаксайская — Обильное, заканчивала подготовку к наступлению 51-я армия, правее — 5-я ударная армия. Генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский решил главный удар нанести на участке Шабалинский, Ивановка в направлении на Кругляков.Утром 24 декабря 2-я гвардейская и 51-я армии перешли в наступление. После короткой артподготовки войска 13-го гвардейского стрелкового корпуса, несмотря на яростное сопротивление немцев, выбили врага из Васильевки. Другие соединения также наступали успешно, 24-я дивизия 1-го гвардейского стрелкового корпуса выбила противника из Верхне-Кумского. Упорные бои шли за колхоз им. 8 Марта, Спецпоселок, Заготскот и другие населенные пункты. Ночью немцы, прикрывшись сильными арьергардами, стали отходить за р. Аксай. 23-я танковая дивизия обеспечивала отход остальных войск. Главные силы группировки противника отходили в район Котельниково.Надо отметить, что немцы весьма умело отводили войска. Отступая, они сжигали мосты через р. Аксай, минировали броды и берега. Немецкое командование оснащало свои арьергарды мощными огневыми средствами, создавало подвижные группы из танков и мотопехоты. Под их прикрытием войска отходили на новые рубежи. Кроме того, в момент отхода войск отмечалось массированное применение противником авиации — бомбардировочной и истребительной. Сами боевые действия протекали в сложных природных условиях – метель, сильный ветер.25 декабря наши войска продолжали наступление, двигаясь к р. Аксай. Немецкая авиация, пытаясь сдержать движение советских войск, наносила массированные удары по боевым порядкам гвардейской армии. 7-й танковый корпус под началом генерал-майора танковых войск П. А. Ротмистрова прорвался к Новоаксайскому и занял его, захватив до 1000 пленных, многочисленную боевую технику и припасы. Этот успех обеспечил выдвижение стрелковых войск к р. Аксай на фронте Новоаксайский, Клыков. В ночь на 26 декабря наши танкисты форсировали Аксай и к рассвету овладели Генераловским. Главные силы танкового корпуса переправились через р. Аксай.На левом фланге 2-й гвардейской армии передовые отряды захватили переправы через р. Аксай в районах Клыкова, Шестакова, Антонова. В 12 часов генерал Малиновский потребовал от командиров 1-го и 13-го гвардейских стрелковых корпусов всеми средствами форсировать наступление вплоть до выделения лыжных отрядов. В этот день особенно успешно развертывалось наступление на флангах армии. Танкисты Ротмистрова, наступавшие на правом фланге при содействии частей 1-го гвардейского стрелкового корпуса, нанесли поражение 6-му армейскому корпусу румын и вышли на подступы к Верхне-Яблочному. Немецкое командование перебросило сюда главные силы 17-й танковой дивизии, но она попали под сильный удар советской авиации. Немцы оставили Верхне-Яблочный. На левом фланге гвардейской армии 6-й механизированный корпус под командованием С. И. Богданова, ломая сопротивление румынских войск, к исходу дня вел бои за Самохин, Шарнутовский.Таким образом, противник терпел поражение и отступал в юго-западном направлении к Ростову-на-Дону. «В то время,— отмечал Г. Дёрр,— ...на широком фронте между Волгой и Доном после неудавшегося освобождения и несостоявшейся попытки выхода из окружения 6-й армии наступило то, что и следовало ожидать: полный разгром 4-й румынской армии в калмыцких степях и отступление, или, лучше сказать, борьба не на жизнь, а на смерть 4-й танковой армии».С утра 27 декабря вступила в бой подвижная группа 51-й армии. 13-й танковый и 3-й гвардейский механизированный корпус Танасчишина и Вольского прорывались через фронт 4-й румынской армии для глубокого охвата вражеской группировки с юга.27 декабря в 12 часов 7-й танковый корпус атаковал Котельниково с севера, но взять населенный пункт с ходу не удалось. Немцы отчаянно сопротивлялись и держали удар. Город был хорошо подготовлен к обороне, гитлеровцы заминировали проходы, сконцентрировали значительное число танков и противотанковых орудий. 28 декабря корпус Ротмистрова возобновил борьбу за Котельниково. Танковый корпус, оторвавшись от стрелковых частей, атаковал противника в лоб силами 62-й и 3-й гвардейской танковых бригад. Одновременно 87-я танковая и 7-я мотострелковая бригады обходили вражеский гарнизон с запада, нанося удар по его левому флангу и вскоре перерезали все дороги, идущие из Котельникова на запад и юго-запад. В 16 час. подразделения этих бригад захватили аэродром противника, находящийся в 1 км западнее Котельникова. Не зная о захвате аэродрома нашими войсками, на него приземлились несколько немецких самолетов, которые были захвачены. Вечером бригады корпуса ворвались на северную и западную окраины города и завязали ожесточенные уличные бои с яростно сопротивлявшимся врагом. К утру 29 декабря наши войска освободили город и железнодорожную станцию Котельниково. Этому способствовал 6-й мехкорпус под командованием С. И. Богданова, который входил в этот район. Немцы, боясь окружения, оставили Котельниково и отступили к Ростову.В боях за Котельниково немцы потеряли до 3 тыс. убитыми и пленными. Трофеями наших войск стали 65 орудий и минометов, 15 самолетов, большое количество боеприпасов и т. д. За проявленное боевое мастерство и героизм 7-й танковый корпус был преобразован 29 декабря 1942 г. в 3-й гвардейский танковый корпус и ему присвоено было почетное наименование «Котельниковский». П. А. Ротмистров был награжден орденом Суворова II степени и получил звание генерал-лейтенанта танковых войск.Советский генерал Павел Ротмистров, командующий 7-м танковым корпусом, у танка Т-34Подвижные соединения 51-й армии при поддержке стрелковых войск также успешно продвигались. В течение 27— 28 декабря наши войск овладели рядом населенных пунктов. 3-й гвардейский мехкорпус разгромил 4-ю румынскую пехотную дивизию. 7-й румынский корпус отошел ещё дальше, к р. Сал по обе стороны от Заветное. К вечеру румынский корпус был разбит. После этого корпус Вольского стал наступать на Зимовники. Здесь противни создал сильный узел обороны, прикрывая путь к излучине Дона и к Манычу. Успешно наступал и танковый корпус Танасчишина. 51-я армия 30 декабря выбила противника со ст. Ремонтная и на следующий день начала бои за ст. Зимовники. Стрелковые части армии вышли на рубеж р. Сал.После освобождения Котельниково возникли благоприятные условия для разгрома группировки противника в районе Тормосина. Находившиеся здесь немецкие войска находились ближе всех к окруженной армии Паулюса. То есть сохранялся плацдарм для прорыва к Сталинграду. Тормосин был крупным узлом коммуникаций. Здесь у немцев располагалась база снабжения группы армий «Дон», поддерживавшая припасами тормосинскую и нижнечирскую группировки. Кроме того, немецкие войска, занимавшие Тормосин, нависали над правым флангом 2-й гвардейской армии, успешно продвигавшейся вперед, и создавали непосредственную угрозу нашим коммуникациям. Здесь в это время образовался некоторый разрыв между войсками Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Наступление войск 5-й ударной армии Юго-Западного фронта на этом направлении развивалось медленно. Советская Ставка дала указание армии Малиновского решить эту задачу. Правое крыло гвардейской армии было повернуто на тормосинское направление. Совместно с 5-й ударной армией они должны были разгромить противника в районе Тормосина.2-му гвардейскому механизированному корпусу, чтобы ударить по врагу, необходимо было форсировать Дон. Для пехоты и артиллерии форсирование этой серьезной водной преграды зимой не представляло особых затруднений, а вот переправа через реку танков была опасна. К тому времени толщина льда на Дону достигала 30—40 см, что было мало для тяжелого вооружения. Не располагая лесом для наводки мостов, инженерные части занялись искусственным наращиванием льда. Дело у них шло как будто успешно, переправа росла на глазах. Но первый же Т-34, вступивший на это зыбкое сооружение, провалился в воду. Тогда командование решило ограничиться пока переброской на противоположный берег лишь пехоты, бронемашин и легких танков Т-70.К исходу дня 30 декабря мехкорпус атаковал противника. Наступление развивалось успешно. Немцы растерялись, взаимодействие войск временно нарушилось. К Тормосину наши войска вышли с трех сторон. Вначале гитлеровцы оказывали сильное огневое сопротивление на подготовленных заранее рубежах восточнее и южнее Тормосина. Но затем стали поспешно отходить на север. 31 декабря Тормосин был освобожден. Основная задача была решена. Правда, нашим войскам не удалось окружить и полностью уничтожить тормосинскую и нижнечирскую группировки противника.В результате контрнаступление Красной армии завершилось победой. К 31 декабря войска Сталинградского фронта вышли на рубеж Верхне-Рубежный— Тормосин— Жуковский— Комиссаровский — Глубокий. В ходе операции, проведенной на котельниковском направлении, 4-я румынская армия была полностью разгромлена, а 4-я немецкая танковая армия с большими потерями отброшена на 200—250 км от Сталинграда, в район Зимовников. Остатки соединений группы армий «Дон» отходили в южном направлении, к рубежу р. Маныч. Правда, немцы сумели сохранить свои подвижные ударные соединения, их окружить и уничтожить не удалось.Попытка войск Манштейна деблокировать окруженную сталинградску группировку Паулюса полностью провалилась. Армейская группа «Гот» вначале успешно прорвала советский фронт, но затем в ходе жестоких боев была остановлена и обескровлена, утратив свои ударные возможности. Командование 6-й армии не решилось пойти на прорыв, когда войска Гота были в 35 – 40 км от войск Паулюса, дожидаясь приказа верховного командования. А приказ так и не поступил.Однако, операция «Винтергевиттер» («Зимняя гроза») вынудила Советскую Ставку отменить первоначальный план операции «Сатурн». Операцию сделали не такой масштабной. Кроме того, перенесли сроки начала операции «Кольцо» — по уничтожению 6-й армии Паулюса.Манштейн назвал основной причиной провала операции приказ Гитлера любой ценой удержать Сталинград. В своих мемуарах Манштейн фактически переложил всю ответственность за судьбу 6-й армии на некомпетентность Гитлера: «Причину гибели 6-й армии надо, понятно, искать в том, что Гитлер — прежде всего из соображений престижа — отказался отдать приказ оставить Сталинград». Очевидно, что это не вся правда. Вина также лежит на командовании самой 6-й армии, которое не решилось на прорыв в самый удобный момент, когда группа Гота прорвалась на максимально близкое расстояние; на командовании группы армий «Дон» и группы армий «Б», которые не смогли организовать спасение армии Паулюса.Также не стоит забывать возросшее мастерство советского командования и наших войск, не давших противнику прорваться к Сталинграду, деблокировать 6-ю армию и восстановить прежний фронт. В войне происходил стратегический перелом. Инициатива переходила в руки Красной армии.Прибытие на котельниковское направление 2-й гвардейской армии изменило ситуацию в пользу Красной армии. Кроме того, наступление советских войск в районе среднего Дона создало опасность прорыва к Ростову. Это вынудило немецкое командование бросить все имеющиеся силы на опасный участок, лишив группу Гота возможных подкреплений. Это окончательно остановило наступление врага. А советская армия получила возможность перейти в контрнаступление. Удар гвардейской армии Малиновского был успешен. В ходе операции, проведенной на котельниковском направлении, 4-я румынская армия была полностью разгромлена, а 4-я немецкая танковая армия с большими потерями отброшена на 200—250 км от Сталинграда, в район Зимовников. Остатки соединений группы армий «Дон» отходили в южном направлении, к рубежу р. Маныч.Захваченный под Сталинградом немецкий танк Pz.III Ausf. L с номером 223.