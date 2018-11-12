Конец Великой войны

«Со стратегической точки зрения положение Германии было тяжелым, но не безнадежным. Если союзникам предстояло бы захватывать Германию, то впереди была тяжелая, длительная работа. Немцев заставили принять условия капитуляции не на полях сражений, а на внутреннем фронте. По всей стране распространялись анархия и общественные беспорядки. Революционеры, названные «спартаковцами», взяли на себя руководство в подстрекательстве к революции в городах. Даже католический и консервативный Мюнхен оказался вовлеченным в события. Во многих местах были созданы советы рабочих и солдат».

100 лет назад завершилась Великая война. Историческое соглашение о перемирии Германии со странами Антанты было подписано в 5 часов утра 11 ноября 1918 года в железнодорожном вагоне маршала главнокомандующего союзными войсками маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу.2 октября 1918 года германская армия начала отступление с позиции Гинденбурга (Зигфрида). Отступая, немцы прибегли к тактике «выжженной земли». Германские войска разрушали все, что было возможно, особенно мосты, тоннели, железные и шоссейные дороги. К 20 октября германские войска были полностью вытеснены на позицию Герман, Гундинг, Брунгильда, Кримгильда. Союзники продолжили свои атаки. К 5 ноября в центре фронта и на участке 1-й американской армии германские укрепления были прорваны. На остальных участках германцы сохранили свое положение. Однако дальнейшее удержание этой позиции было уже невозможно. Утром 6 ноября германское командование отдало приказ о фактически уже начавшемся отводе войск на следующую, Антверпен-Маасскую позицию. Союзники неотступно преследовали противника и к 11 ноября, дню заключения перемирия, вышли к этой Антверпен-Маасской позиции.Германский генералитет, осознав неизбежность поражения в войне и опасаясь революционного взрыва внутри страны, решил прекратить сопротивление. 29 сентября Гинденбург и Людендорф официально заявили о необходимости заключения перемирия и создания нового правительства, с которым могла бы считаться Антанта. С учётом того, что военные давно оттеснили от власти правительства и даже самого императора, очевидно, что генералитет решил, что войну нужно закончить. 3 октября был создан кабинет во главе с либералом, принцем Максом Баденским. Правительство Макса Баденского в ночь на 4 октября через германского посланника в Швейцарии отправило президенту США В. Вильсону телеграмму с просьбой о перемирии и начале мирных переговоров на основе «Четырнадцати пунктов». Переговоры продолжался до конца октября.В военно-стратегическом отношении положение Германии было тяжелым, но не безнадежным. Немцы ещё могли довольно долго воевать с союзными армиями. Так, германская армия до конца войны сражалась только на иностранной территории. Если бы союзникам пришлось захватывать территорию самой Германии, то предстояла ещё длительная и тяжелая борьба с новыми большими жертвами. Французов и англичан теперь поддерживала свежая американская армия, но американцы не имели опыта позиционной войны, и привыкли драться, в основном, с мексиканцами и индейцами, то есть имели опыт только контрпартизанской войны. К этому времени германская промышленность освоила серийное производство собственных танков, противотанковых ружей и пушек, а также 13-мм пулеметов. Таким образом, танки перестали быть важным козырем союзников на фронте. В строй вводили всё новые образцы самолетов и подводных лодок.Однако германская верхушка приняла решение капитулировать. Немцы не желали превращать собственную территорию в поле битвы. Союзники, Болгария, Турция и Австро-Венгрия, капитулировали. Капиталисты, крупная буржуазия уже получила свои сверхприбыли на войне, и теперь желала заключить мир с минимальными потерями для себя. С другой стороны, германская элита боялась революции. Нужно было любой ценой заключить мир, чтобы подавить волнения в Германии, не дать радикалам устроить революцию. То есть угроза революции стала для германской элиты главной причиной, заставившей подписать перемирие с Антантой.Британский историк Нейл Грант отмечал:Сигналом к революции в Германии стал мятеж матросов в Киле. Командование флота отдало приказ о выходе в море для решительного боя с британским флотом. Это было самоубийство. Матросы отказались выполнить приказ. Командование ответило репрессиями и массовыми арестами. 3 ноября рабочие, моряки и солдаты кильского гарнизона организовали демонстрации и митинги протеста. На следующий день восстание охватило весь флот. Все попытки правительства подавить восстание оказались безуспешными. Пламя революции распространялось по всей стране, захватывая и армию. Во многих городах власть перешла в руки стихийно возникавших Советов рабочих и солдатских (матросских) депутатов. 9 ноября революционеры берут власть в Берлине, гарнизон переходит на их сторону. Макс Баденский объявляет об отречении кайзера от обоих престолов (прусского и имперского) и передаёт свои полномочия вождю социал-демократов Фридриху Эберту. После этого товарищ Эберта по социал-демократической партии госсекретарь в правительстве Макса Баденского Филипп Шейдеман объявил о падении монархии и провозгласил Германию республикой. Германский император Вильгельм II, находившийся в своей ставке в Спа, после того как генералитет отказался организовать «поход на Берлин», вечером 10 ноября бежал в Нидерланды.Таким образом, в Германии произошёл традиционный верхушечный переворот на фоне начавшегося революционного хаоса снизу. Германская элита – генералитет и крупная буржуазия (действовавшая через социал-демократическую партию), решили минимизировать потери в войне. Монархия проиграла войну, не оправдала надежд. Поэтому династию Гогенцоллернов свергли, чтобы попытаться договориться с Антантой, шантажируя революционной смутой, опасностью распространения большевизма на Центральную Европу.Германская верхушка поспешили заключить перемирие. 6 ноября 1918 года было образована комиссия по перемирию во главе со статс-секретарем ведомства иностранных дел М. Эрцбергером. Утром 8 ноября германская делегация прибыла на станцию Ретонд в Компьенском лесу, где и была принята главнокомандующим союзными войсками маршалом Фошем. Ей были зачитаны условия перемирия. Они предусматривали прекращение военных действий, эвакуацию в течение 14 дней оккупированных германскими войсками районов Франции, территорий Бельгии и Люксембурга, а также Эльзас-Лотарингии. Войска Антанты занимали левый берег Рейна (причем содержание оккупационной армии целиком возлагалось на немцев), а на правом берегу предусматривалось создание демилитаризованной зоны. Германия обязывалась немедленно возвратить на родину всех военнопленных, а также эвакуировать свои войска с территории стран, входивших ранее в состав Австро-Венгрии, из Румынии, Османской империи и Восточной Африки. Германия должна была выдать Антанте 5 тыс. артиллерийских орудий, 30 тыс. пулеметов, 3 тыс. минометов, 5 тыс. паровозов, 150 тыс. вагонов, 2 тыс. самолетов, 10 тыс. грузовых автомобилей, 10 линкоров, 6 тяжелых крейсеров, 8 легких крейсеров, 50 эсминцев и 160 подводных лодок. Остальные корабли германского военно-морского флота разоружались и интернировались союзниками. Блокада Германии сохранялась.Сепаратные договоры с Румынией и Советской Россией объявлялись более не действующими. Компьенское перемирие было направлено и против Советской России. Германские войска продолжали оккупацию занятых ими территорий Советской России до тех пор, пока этот вопрос не решат союзники, «учитывая, внутреннее положение этих территорий». Предусматривался также «свободный вход и выход в Балтийское море для военных и торговых судов Антанты», что подготавливало вооруженную интервенцию против России на Балтике.Все попытки германской делегации завязать какие бы то ни было переговоры по поводу условий перемирия союзники решительно отвергли. Фактически от них требовали безоговорочной капитуляции. Германская делегация получила для ответа 72 часа. Срок ультиматума истекал 11 ноября в 11 часов утра по французскому времени. Условия перемирия были сообщены в Берлин. Оставшееся до подписания время Эрцбергер пытался использовать для того, чтобы убедить союзное командование смягчить предъявленные условия. Он пытался сыграть на опасности завладения большевизмом всей Центральной Европы, доказывая, что Германия должна сохранить силы для борьбы с «большевистской опасностью». Немцы стойко восприняли тяжелые условия о полной сдаче флота и оккупации левого берега Рейна, но вопрос о разоружении армии стал для них смертельным ударом. Эрцбергер воскликнул: «Но тогда мы пропали! Как сможем мы защищаться против большевизма?» — и немного погодя заявил: «Но вы не понимаете, что, лишая нас возможности защищаться, вы губите нас, губите также и себя. И вы пройдете через это в свою очередь!» На это Фош ответил: «Вы страдаете болезнью потерпевшего поражение. Я не боюсь этого. Западная Европа найдет средства защитить себя от опасности».В конце концом германская делегация смогла добиться только небольшого смягчения: количество пулеметов, подлежащих выдаче, было снижено до 25 тыс., самолетов — до 1,7 тыс., грузовых автомобилей — до 5 тыс. Были сняты требования о выдаче подводных лодок. В остальных же пунктах условия перемирия остались без изменений. Вечером 10 ноября Берлин принял условия западных союзников. 11 ноября 1918 г. в 5 часов утра по французскому времени условия перемирия были подписаны в железнодорожном вагоне маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу. Английский адмирал Росслин Уимисс и главнокомандующий войсками Антанты маршал Фош приняли немецкую делегацию. От имени Германии перемирие подписал представитель командования при канцлере, генерал-майор Детлоф фон Винтерфельдт.В 11 часов раздались первые выстрелы артиллерийского салюта наций в 101 залп, возвестившего окончание Великой войны. В середине дня смолкли последние перестрелки на Западном фронте. Над окопами зажглись фейерверки, вчерашние противники братались и вместе праздновали окончание страшной бойни. В этот же день, сразу же после объявления перемирия, германское правительство отдало приказ войскам о начале частичного вывода войск с оккупированных территорий Прибалтики и западной части России (Белой и Малой Руси).Толпа у Букингемского дворца ликует после объявления о подписании перемирия. 11 ноября 1918 годаИнтересно, что железнодорожный вагон, в котором в 1918 году было подписано столь унизительное для Германии перемирие, был использован еще раз. В июне 1940 года, когда французские войска были разбиты армией Третьего рейха, вагон по непосредственному приказу Адольфа Гитлера был извлечён из здания на Поляне перемирия. И в нём было подписано перемирие с побежденной и уже униженной немцами Францией. Позже вагон был увезен в Германию и в 1945 году сожжен по приказу Гитлера, чтобы избежать «третьего использования».Таким образом, кампания 1918 года завершилась поражением и капитуляцией Германии и её союзников. После стратегической неудачи германских наступлений в марте – июле 1918 года, союзники с июля по ноябрь 1918 года теснили немцев, но решительной победы не добились. Союзники ставили своей целью отрезать пути отхода германским армиям в глубокий тыл, разгромить и заставить капитулировать немецкие войска. Недостаточно высокие темпы наступления не позволили им достичь этой цели. Германское командование успевало отводить войска с одного рубежа на другой. По сути, немцев просто теснили, и германская армия до конца войны сражалась на чужой территории. Однако капитуляция Турции, Болгарии и Австро-Венгрии, а также начавшаяся революция в самой Германии, заставила германский генералитет и крупный капитал пойти на перемирие, чтобы повернуть штыки армии внутрь страны и подавить смуту. Произошел верхушечный переворот – монархию заменили на республику. Германская элита поспешила заключить столь позорное перемирие, чтобы подавить революцию в стране.Представители союзников при подписании перемирия. Фердинанд Фош, второй справа, около своего вагона в Компьенском лесуКомпьенский вагонМы же должны помнить подлинную историю Великой войны:Сами воевать англосаксы не умели и не желали, поэтому в роли основного «пушечного мяса» использовали французов, русских, немцев, австро-венгров и турок. Россия была формальным союзником Антанты, но её использовали для борьбы с Германией и с самого начала обрекли на заклание (революцию, развал, расчленение, разграбление и захват стратегически важных территорий). Глобальная мафия («золотая элита», финансовый интернационал, мировая закулиса и пр.) стравила Россию с Германией, чтобы уничтожить своих главных соперников на планете и в Европе (союз русских и немцев был страшным кошмаром для англосаксов). Фактически это была война Англии и США против Европы и России за абсолютную власть на планете – власть грабить и паразитировать на теле человечества. Война прошла по сценарию Лондона и Вашингтона. Франция была обескровлена и стала младшим партнером англосаксов. Германскую, Российскую, Австро-Венгерскую и Турецкую империи разрушили, ограбили и расчленили.Ни Россия, ни Германия, хотя они и воевали друг против друга, не проиграли войны на поле брани. Они были разрушены изнутри, с помощью «пятой колонны» — представителей верхушки, которые пытались договориться с Западом. Хозяева же Запада использовали выродившиеся «элиты» России и Германии, чтобы добиться полного господства в Европе и в мире, получить абсолютную власть на планете. Так Россия и Германия оказались в лагере проигравших. Однако Версальская система оказалась неустойчивой. Хозяевам Запада не удалось уничтожить Россию, в которой появился новый проект развития – красный (советский), продолживший традиции русской империи. Добиться полной власти на планете не вышло. Поэтому уже через 20 лет организовали новую мировую войну.