Главными врагами России, ограбившими её, были Англия и США

К началу XX века на планете наконец полностью сложился симбиоз наиболее страшных, циничных и агрессивных сил Земли – глобальная мафия. Её также называют «золотой элитой», финансовым интернационалом, хозяевами Запада, мировой закулисой, тайным мировым правительством и т. д. Симбиоз сил, который поставил себе целью полностью и бесповоротно поработить человечество, создать устойчивую невольничью, кастовую цивилизацию и «пасти» людей, присваивая их богатства.Глобальная мафия придерживается несправедливой, безнравственной (в понятиях христианства — сатанинской) концепции жизни. Хозяева Запада выстраивают современную цивилизацию по образцу древних рабовладельческих обществ Древнего Египта, Вавилона, Рима и Греции. Это неорабовладельческая, кастовая цивилизация, с разделением людей на господ-рабовладельцев, «избранных» и «двуногие орудия», рабов-потребителей. Идеологически эта концепция была оформлена непримиримым, циничным Ватиканом — католичество утратило дух изначального христианство, став управленческим центром по порабощению и ограблению человечества. Также были восприняты идеи ветхозаветного человеконенавистнического талмудизма, циничного протестантизма, где «избранные богом» — это богатые, более позднего социал-дарвинизма и расизма (их воплощали в Британской империи, США и Третьем рейхе).Так на планете возник огромный и практически всесильный монстр – глобальный клан дегенератов, глобальная мафия., позволяющего «господам» иметь полный доступ к знаниям и технологиям, заниматься сверхпотреблением, посвятить жизнь гедонизму (наслаждениям и удовольствиям).Образовав правящую паразитарную «элиту», они подчинили себе сначала весь Запад, а затем почти все страны, народы и племена обоих полушарий. Более того, смогли не просто поработить, но под теми или иными вывесками сумели внушить миллиардам людей свои систему ценностей – человечество стало жить по их правилам, играть в их «игру», оставаясь всегда в проигрыше. Эта дало хозяевам Запада полную власть над обираемым и порабощенным миром. Страны и народы не имели своей концепции развития, поэтому стали жертвами глобальной мафии. На всю планету распространяется хищный капитализм, общество потребления – общество «золотого тельца», где всем правит золото и деньги, то есть полную власть имеют господа – хозяева денег.Десятки, сотни народов и племен были перепрограммированы, утратили свой генетический, цивилизационный, культурный и национальный код. Они подчинились диктату глобальной мафии, которая в последнее столетие повсюду внедрила фальшивые образы «свободы и демократии», «прав человека», «приоритета личности над обществом» и т. д. Сил, способных противостоять клану вырожденцев на планете не оказалось. Даже такие древние и мощные цивилизации Востока, как Индия, Китай и Япония, склонились под властью хозяев Запада, стали их колониями и полуколониями, подверглись беспощадному разграблению. Попытки же сопротивления утопили в крови.Закабалить, поработить, подчинить «самый непокорный народ» оказалось невозможным. Оказалось, что перепрограммировать русских невозможно. Русская матрица-код – это социальная справедливость, господство этики правды, идеи того, что правда выше закона, что духовное выше материального, а общее важнее частного. По сути, русский идеал – это коммунизм, жизнь народа-коммуны на основе совести, то есть божественных законов. Западный проект основан на материализме и индивидуализме, на основе злонравия, безнравственной концепции, в соответствии с которой «каждый за себя», «живем один раз», «человек человеку волк», «после нас хоть потоп», «бери от жизни всё» и т. п.Русских можно только уничтожить, но не поработить. На Западе знают точно: кем бы ни был русский, монархистом или коммунистом, христианином или язычником, красным или белым, — он всегда русский, в любом виде и обличье враг. Поэтому. Из века в век, из года в год хозяева Запада пытаются сокрушить Россию и русский народ. Наиболее честно и явно эту программу показал и воплотил в жизнь Гитлер. Именно при выполнении этой программы Запад объединяется и мобилизует все силы против России. Так было в прошлом, так есть и сейчас.В начале XX столетия хозяева Запада решили, что время для окончательного решения «русского вопроса» пришло (программа-минимум), а затем можно установить «новый мировой порядок» (программа-максимум). Англия, США, Франция и Германия вооружили до зубов Японию, создали современную армию и флот, снабдили её многомиллиардными кредитами, сформировав антирусский таран на Дальнем Востоке. Хозяева Запада с древних времен придерживаются стратегии «разделяй, стравливай и властвуй». То есть предпочитают действовать не напрямую, чужими руками и чужим «пушечным мясом». Это была не русско-японская война, а репетиция великой, мировой войны, попытка западного сообщества сокрушить Россию с помощью Японии. Япония стала тараном и «пушечным мясом» в лапах глобальной мафии. Десятки тысяч русских и японцев погибли, были ранены, стали калеками по воле кучки англосаксонских олигархов-ростовщиков. Одновременно Запад инспирировал в России первую революцию 1905-1907 гг., умело используя накопившиеся в России Романовых противоречия. Однако Российская империя устояла, механизмы защиты империи ещё действовали. Япония была полностью истощена – в военном, людском, материальном и финансовом отношениях. Продолжение войны вело к поражению Японии. Поэтому хозяева Запада остановили войну. Революцию подавили.На Западе увидели, что для уничтожения Российской империи нужно столкнуть её с Германией, более серьёзным противником. К 1914 году Запад подготовил новый удар по России, ошибки русско-японской войны и первой революции были учтены. В Первой мировой войне, по замыслу хозяев Лондона, Парижа и Вашингтона, убийцей России должна была стать Германская империя (Второй рейх) в союзе с Австро-Венгрией и Турцией. Хозяева Запада решили стравить лучших воинов планеты – русских и немцев. Испытанным путем, с помощью провокации на Балканах Англия, США и Франция столкнули германский мир (Германскую и Австро-Венгерскую империи) с Россией. При этом Берлин также обманули, немцы до последнего думали, что будут воевать с Россией и Францией, а Англия и США сохранят нейтралитет. Таким образом, была разыграна хитрая комбинация, при которой Россию сначала втянули в антигерманский союз с Францией, а затем «союзником» России стала и Англия, которая столетиями «гадила» русским. Россия вошла в Антанту, союз, который изначально поставил главной задачей в войне уничтожение своего доверчивого русского «союзника-партнера».Испытанная стратегия хозяев Запада, стравливающих две стороны, опасные для них, и выжидающие момента, когда можно будет добить ослабленных противников. Жертвой, по замыслу хозяев Лондона, Парижа и Вашингтона, должна была оказаться Россия. Так позже и случилось. В обескровленной Российской империи организовали февральско-мартовский переворот 1917 года – силами февралистов-западников, масонов, выродившейся «элиты», которая желала сбросить русское самодержавие и окончательно сделать Россию частью западного мира. В итоге империя рухнула, началась смута, и «союзная» Антанта тут же набросилась на беззащитную Россию, терзая и разрывая её на куски, всеми силами разжигая братоубийственную гражданскую войну.В результате Запад добился своей цели. Германию и Россию стравили. Россию заставили напрягать все силы, бросаясь спасать Францию, «союзников», когда германская армия пыталась организовать очередное решительное наступление на Западном фронте. Русская имперская армия была обескровлена, утратила кадровое ядро, на пополнение пришли десятки тысяч представителей либеральной интеллигенции, ненавидевших царский режим и миллионы солдат, не желающих воевать. Самодержавие утратило доверие и поддержку армии. Одновременно Запад организовал внутри России «пятую колонну» — февралистов-западников. Началась антивоенная пропаганда, информационная война против государя, императрицы, Распутина, генералитета, армии. Саботаж в тылу, на железных дорогах, развал промышленности, вызывающий недовольство армии, города и деревни. Это спровоцировало бунт в столице. Его ещё можно было подавить, но «пятая колонна», революционеры-февралисты в рядах генералитета, высшего чиновничества, политиков сломила волю царя и заставила его отречься от престола.Одновременно хозяева Англии и США ставят на колени германский мир – Германская и Австро-Венгерская империя побеждены, уничтожены, их расчленяют и грабят. Англосаксы берут вверх внутри западного проекта, европейской цивилизации. Германию ставят в зависимое положение. США и Англия получают власть над Западной Европой.Поэтому необходимо чётко осознавать, кто реально воевал против нас в Первой мировой войне, и кто победил нас. Германцы (как до них японцы) были лишь тараном, направленным против России и русских.Это страшная и суровая правда. «Союзники» были врагами, которые только до поры до времени притворялись друзьями, чтобы использовать Россию в военно-стратегических целях – ослабить мощь Германии, выкачать из неё как можно больше золота. Как только Россия была обескровлена, в ней тут же организовали руками западников-февралистов революцию.Державы Антанты не довольствовались колоссальными сокровищами, вывезенными из России и присвоенные ими. Этого было мало.Президент США Вудро Вильсон, один из членов глобальной мафии, в октябре 1918 года принял решение о расчленении России на несколько «национальных суверенных государств». Западники желали уничтожить единую Россию. Навсегда. А русских истребить как индейцев, опыт в этом кровавом ремесле у западников огромный. Они столетиями истребляли целые цивилизации, культуры, народы и племена. Земли и недра России становились призом, материальной основной «нового мирового порядка». Чисто прагматичный, материальный интерес социальных паразитов-дегенератов.и их младших партнеров (слуг) – итальянцев, греков, сербов, хорватов, поляков, финнов и т. д. От России отторгались Прибалтика, Финляндия, Царство Польское, Белая и Малая Русь (Украина), Бессарабия, Кавказ, Дон, Крым, Туркестан. США и Япония получали в свою сферу влияния Сибирь и Дальний Восток. США также брали под свой контроль Русский Север. Озверевшие западные хищники и чужие делили шкуру русского медведя. Но главную роль в интервенции играли Англия и США, а их правители В. Вильсон и Ллойд Джордж – были злейшими врагами русских. На оккупированных территориях устанавливали режим кровавого террора, уничтожали население, грабили занятые земли. Именно оккупанты первыми начали создавать в России «лагеря смерти». Повсюду, где появлялись оккупанты, начинались повальные грабежи, расстрелы, мор, тотальный вывоз сокровищ и ценностей. За всё время оккупации западники вывезли с оккупированных территорий ценностей и ресурсов на миллиарды золотых рублей. Также западники через различные схемы присвоили большую часть золотого запаса Российской империи.Глобальная мафия сказочно обогатилась за счёт России.Казалось, что обескровленная и разграбленная Россия обречена, погибла. По всем материальным законам западные оккупанты не могли проиграть. Однако русская цивилизация и народ выдержали этот чудовищный натиск всего «цивилизованного мира». 29 июля 1918 года русские коммунисты приняли резолюцию: «Смерть или победа! Все на защиту Отечества!» Большевики победили в Гражданской войне, остановили смуту, и западные оккупанты бежали, не решаясь воевать с русскими.