Итоги недели. «Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху»
Гальюн как показатель перемоги
В командовании военно-морскими силами Украины решили представить очередную порцию информации о переходе украинских судов «Донбасс» и «Корец» из Чёрного моря в Азовское. Напомним, что ранее этот переход поисково-спасательного судна (плавмастерской) и морского буксира президент Украины Пётр Порошенко назвал чуть ли не подвигом. Видимо, при учёте состояния этих «плавсредств».
За неделю мир услышал уже с полдюжины украинских версий о славном походе в Азовское море. Причём каждая версия превращалась во всенародный эпос, противоречащий эпосу предыдущему. На данный момент украинские летописцы сошлись на том, что под натиском многократно превосходящих сил агрессора и справляющих большую и малую нужду азово-черноморских чаек, флотилия ВМСУ прорвала-таки всё, что можно было прорвать, и, превозмогая морскую болезнь от непривычно длительного для украинских моряков перехода, взяла акваторию Азовского моря под свой полный контроль. Агрессор повержен. Моряки, вестники перемоги, покинули гальюны.
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Злой543
Ююка
Тралл
Неплохой
Почему бензин всё ещё не по 100? Непорядок
Мировые цены на нефть на старте этой недели устремились вверх. В настоящий момент решающим фактором роста для них стали последние решения стран-экспортёров, которые весьма последовательно реализуют небезызвестную сделку ОПЕК+.
Если нефть по 100 баксов, а 92-й по сотне за литр в рублях, то это можно принимать в одном единственном случае – если минимальный размер оплаты труда в РФ будет поднят тысяч до 20-25. А то у нас по статистике в регионах средняя зарплата чуть ли не по 40 тысяч рублей, но только при попытке узнать, по каким критериям это среднее значение вычисляется, органы статистики обычно отвечают так, что можно интерпретировать как «сам дурак»...
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kjhg
Лесс
Svarog
Играть по правилам с шулером?
Пожалуй, столько оправдательных речей от нашей страны, сколько приходится слышать в последнее время, ранее не звучало никогда. Оправдываемся буквально по любому поводу, по любому бредовому обвинению, по любой гнусной и откровенной лжи в наш адрес.
Безусловно, немало в стране людей, которые всё ещё призывают «играть по правилам». Призывы вызывают безмерное уважение, но тут только один вопрос: если напротив сидит шулер, то по каким правилам вести игру? Не пора ли действовать так, чтобы шулера либо вывести на чистую воду, либо заставить его же жевать свою краплёную колоду. Иначе – будем в вечных дураках... с погонами...
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Аристарх Людвигович
Константин Шевченко
Владимир_65
Гардамир
Сны Павло Климкина
Военнослужащие ДНР уничтожили миномётный расчёт украинских силовиков, который вел огонь по Горловке. Сообщается, что перед этим, в результате обстрела со стороны ВСУ, были повреждены 12 домов.
Действительно, странно... Во-первых, странно, что вообще ответили. Ведь «Минск» превыше всего... Во-вторых, странно, что ждали, пока украинские «воины света» разнесут несколько домов в районе Горловки.
Тем временем Порошенко при пустом зале на сессии Генассамблеи ООН около 18 раз использовал слова «Москва», «Россия» и «агрессия». Хотел под эту лавочку получить 8 млрд долларов в кредит, чтобы погасить ими другой кредит, выданные на погашение первого кредита... Но друзья не прониклись. Те, кто поумнее, сделали вид, что запоздали на выступление Петра Лексеича, задержавшись «в кулуарах». В итоге речь вышла настолько удручающей, что даже Павло Климкин переключился в фазу медленного сна.
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mavrus
Горный стрелок
zan_parti
Тяжёлая артиллерия точно послужит
В сентябрьском номере журнала OE Watch от Foreign Military Studies Office присутствует любопытный материал, посвященный российским артиллерийским системам особой мощности в целом, текущим событиям, связанным с ними, а также перспективам такого вооружения. Статья за автором Чака Бэртлса получила заголовок «Russian Heavy Artillery: Leaving Depots and Returning to Service» – «Российская тяжелая артиллерия: покидая склады и возвращаясь к службе».
А ведь, помнится, ещё десяток-другой лет назад громогласно звучало что-то вроде: «Да кому будет нужна эта ваша ствольная артиллерия, кому нужны эти советские ржавые банки». Только вперёд, только инновации, только креатив. Ракеты, ракеты и ещё раз ракеты. Но прошло совсем немного времени и те, кто в средствах артиллерии видел отражение вчерашнего дня, вдруг замолчали. Причём замолчали те, у кого совесть осталась. У кого её наличия не выявлено с таким же комсомольским задором стали доказывать, что они, дескать, всегда видели в разработках прошлого огромный модернизационный потенциал.
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Дирижер
rocket757
Yrec
Гонки нет, но гонка есть
Американский телеканал CNBC, обожающий в последнее время "сливать" различные инсайды о ВС РФ различной степени придуманности, выдал на днях очередной. Он сообщил, со ссылкой на разведку США, что "после 2024 г. перехват боевых блоков российской БРПЛ "Булава" станет невозможен, потому что "Булаву" оснастят гиперзвуковыми боевыми (в ряде наших переводов они были понижены волевым решением до "сверхзвуковых").
Кстати, друзья... всё меньше слышно заявлений о том, что у России «только мультики» и никаких реальных внедрённых разработок по гиперзвуку нет. Теперь тенденция направлено на то, что «партнёры» тоже норовят показать, что не лыком шиты, и что у них всё тоже ого-го, просто они до откровений Владимира Путина молчали, дабы не вскрыть всех секретов.
В общем и целом, никакой гонки вооружений, как заявлено с трибун, нет, но, выходит, что в таком случае только СМИ в гонке и участвуют - в гонке публикаций о современных видах вооружений. А тут уже «гоночная трасса» такова, что многих заносит совсем уж не туда...
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Alexey-74
боеприпас
123456789
Долго строим корабли
20 сентября на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония спуска на воду новой большой дизель-электрической подводной лодки Б-586 «Кронштадт». Строительство этого корабля заняло немало времени, а кроме того, его пришлось приостановить из-за необходимости переработки проекта.
Строим долго, а порой и очень долго – привыкли. Откровенно, хотелось бы отвыкнуть... Однако если строить быстро и даже сверхбыстро, то у нас может проявить себя новая незадача: в попытка уложиться к такой-то дате могут обнаружиться места, которые потом придётся «дорабатывать напильником». В общем, найти бы ту золотую середину, и на данном этапе поиски успехом никак не увенчаются.
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Дирижер
501Legion
NEOZ
rudolff
Подкат на красную карточку
Ставший в последнее время необыкновенно говорливым глава украинского дипломатического корпуса Павел Климкин объявил, что Закарпатье превращается в зону нового конфликта и может «пойти по пути Донбасса». По словам Климкина, Закарпатье — «очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов».
Кругом враги. Эту фразу предлагаем рассмотреть на Украине в
формате законодательной меры с последующим закреплением пункта 1-го украинской конституции. В этом случае встанут на свои места майданная тактика с майданной стратегией. А то пока всё в подвешенном состоянии: в Европу «дуже» хотят, но при любом удобном случае Европе не прочь сделать «подкат сзади» - так, чтобы та «мордой лица» пропахала половину дипломатического поля.
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Сергей985
Мистер Кредо
Кабардино-Балкария. Кому-то захотелось побузить на межэтнической почве?
Кабардино-Балкарскую республику на минувшей неделе захлестнул острый межнациональный конфликт, о котором традиционно умолчали наши центральные СМИ. Всё началось с, казалось бы, простого и хорошего начинания: вспомнить годовщину Канжальской битвы 1708 года, чьё 310-летие отмечается в этом году.
Обращает на себя внимание даже не столько эта стычка (хотя откуда реально у неё растут ноги, тоже было бы любопытно выяснить), а то, как быстро информация о конфликте разлетелась по зарубежным СМИ. Отдельные украинские «товарищи» успели и вовсе объявить, что Кабардино-Балкария «хочет стать Кабардой и Балкарией». Лили в уши читателям такую ересь, что слушать противно. Это к тому, что даже намёк на дестабилизацию «друзья России» тут же готовы использовать как таран в отношении целостности и конституционного строя страны. Главное, чтобы непосредственно в регионе не прошляпили момент, когда ситуацию нужно брать по полноценный контроль без либерального миндальничанья.
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апро
210кв
andrewkor
Чичиков
С-300: решение принято
Министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что решение о поставке в Сирию С-300 принято. Заявление главы Минобороны России приводит ТАСС. Из ленты информагентства:
Власти Израиля не спешат комментировать вопрос поставки Россией ЗРК С-300 в Сирию. Тем временем в блогосфере продолжают обсуждать решение Москвы. Многие участники дискуссий сходятся на том, что Израилю придётся менять стратегию действий в Сирии. Есть мнение, что Израиль интенсифицирует применение американских самолётов пятого поколения F-35, дабы с их помощью попытаться нейтрализовать угрозу в виде более современных систем ПВО, которые появятся у САА.
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Аристарх Людвигович
kjhg
Неплохой
мерцание
Санкционировано Америкой?
В пятницу в Москву прибыла делегация представителей Саудовской Аравии для проведения переговоров о возможности закупки С-400 «Триумф». Если переговоры пройдут удачно, то Саудовская Аравия станет третьей страной в мире, которая приобретёт российские комплексы С-400 (в настоящее время, кроме нашей страны, такими системами обладают только Китай и Турция).
Интересно здесь следующее. Данные о прибытии саудовской делегации озвучены послом этого государства в России, неожиданного заявившего, что США не будут вводить санкции в отношении Эр-Рияда за покупку российских систем.
Это весьма необычно и становится поводом для невесёлых размышлений.
При поставках такого рода вооружений руководству предприятий, ответственных за такой экспорт, и правительству необходимо думать не только о прибыли, но и о том, с какой целью покупается С-400 и подобные современные комплексы. Не исключено, что американцы, интересующиеся технологиями стратегического противника и не имеющие возможности получить эти комплексы из Китая и Турции, решили подослать с договором саудовских «купцов»? Но с какой стати тогда переговорщики бравируют отсутствием санкций?
Вполне может быть, саудовцы хотят прикупить комплекс для своих оборонных целей и испытать его в деле. И сравнить с тем вооружением ПВО/ПРО, которое у них имеется на сегодня. Дело в том, что «Пэтриоты» в Саудовской Аравии показали себя не очень чтобы очень.
В конце марта 2018 года применение американских систем Patriot PAC-2 вооружёнными силами Саудовской Аравии окончилось неудачно. Средства ПВО/ПРО Саудовской Аравии пришлось задействовать в связи с массированной ракетной атакой, осуществлённой хуситами с территории Йемена. Саудовские СМИ сообщили о семи сбитых хуситских ракетах, причём три из них были сбиты в районе международного аэропорта Эр-Рияда. «Сбой» дали как минимум две ракеты, использовавшиеся для перехвата ракет «Буркан-2», выпущенных группировкой хуситов. Видеоролик, на котором демонстрируется неудачный пуск ракеты американского комплекса «Пэтриот», был опубликован в «Твиттере», в микроблоге SURA. На кадрах, опубликованных в микроблоге, видно, как ракета набирает высоту в ночном небе, а затем сваливается влево и на огромной скорости буквально врезается в землю. И не исключено, что ввиду существующих угроз саудовцы хотят испытать в действии российские системы. А заодно порадовать американских партнёров возможностью подробно рассмотреть русские технологии ПВО/ПРО. В этом случае покупка будет выглядеть так, будто её санкционировали (одобрили) американцы.
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Vladimir 5
Svarog
cniza
Теракт на военном параде
29 человек было убито и 62 ранено в Иране. Люди стали жертвами террористического акта в Ахвазе, городе в одной из западных провинций. Террористический акт был осуществлён во время военного парада. Огонь из автоматического оружия был открыт по жителям города и военнослужащим неизвестными, которые в момент парада могли находиться позади главной трибуны. Все нападавшие были ликвидированы. Согласно заявлениям различных информационных агентств, ответственность за произошедшее взяли на себя две террористические группы: широко известное «Исламское государство» (запрещено в РФ) и малоизвестное «Арабское патриотическое движение борьбы за освобождение Ахваза». Обе группировки являются радикально-суннитскими и давно выступают против шиитов Ирана, считая их «еретиками».
Главной целью боевиков, по-видимому, являлась трибуна, на которой находилась группа высокопоставленных иранских военных, многочисленные представители местных гражданских властей и шиитского духовенства.
Вполне возможно, что, не видя перспектив в борьбе против «христианских крестоносцев» (сюда боевики относят и НАТО, и Россию), главари «ИГ» переключились на шиитских «еретиков». В эту схему укладывается и произошедший в прошлом году теракт в столице Ирана.
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Горный стрелок
Константин Шевченко
А. Привалов
Французские ракеты облетают гражданских лиц
Министерство обороны Франции опубликовало доклад о ходе операции «Шаммаль» (Chammal) в Сирии и Ираке. Публикация появилась на фоне вопроса французской общественности о том, какую роль играл фрегат ВМС Франции «Овернь» (Auvergne) у берегов Сирии в момент трагедии с российским самолётом Ил-20. Речь идёт о многоцелевом фрегате, предназначенном не только для противолодочной обороны и ПВО, но и для нанесения ударов по наземным целям.
Однако вместо конкретных объяснений того, что Auvergne всё-таки делал у берегов Сирии и, если наносил удар, то от кого получал приказ, в военном ведомстве Франции представили статистику своего участия в упомянутой выше операции Chammal:
Словом, поле для гипотез и конспирологических догадок как было, так и осталось. И даже если предположить, что упомянутый фрегат наносил удары не по иранским объектам, а по боевикам «ИГ» в провинции Идлиб, то как такая операция стыкуется с заявлениями Франции о поддержке договорённостей между Россией и Турцией, нацеленных на отказ САА от идлибской операции?
Напомним, мсье Макрон ранее объяснял, что наступать на Идлиб нельзя: от этих атак пострадает гражданское население.
Но что у президента Макрона с логикой? Или от ракетных ударов с французского фрегата никто из гражданских не пострадает — гарантия 100%?
В таком случае французские ракетные технологии, исключающие попадания в гражданских лиц, нужно срочно распространить через ООН и утвердить в виде стандарта для армий т. н. развитых стран. Теперь воюют и истребляют друг дружку исключительно военные, гражданские люди ведут спокойную мирную жизнь.
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Андрей ВОВ
voyaka uh
инженер74
Хитрый Мартин
К каким только маркетинговым ухищрениям и пиар-акциям не прибегают сотрудники штаб-квартиры военно-промышленной корпорации «Lockheed Martin», а также закреплённые за авиационным подразделением компании лётчики-испытатели F-35A для продвижения этих машин на европейском, ближневосточном и азиатском рынках!
Собственно, удивляться этому не стоит. Хитрый «Мартин» своё дело знает, как знают его и Пентагон, и весь американский ВПК, и его ставленники-конгрессмены (одним из таковых был ныне покойный Д. Маккейн, большой специалист по продвижению американских вооружений на мировой рынок, призывавший вооружить до зубов и Украину).
Пиар-кампания требуется потому, что «Joint Strike Fighter» обходится заказчикам в 80-90 млн. долларов за единицу! При этом сие детище военпрома имеет не вполне чистую репутацию, заработанную в ходе наземных нагрузочных стендовых испытаний и тестирования систем. Кроме того, если от недостатков программного обеспечения избавиться можно, то от врождённых конструктивных недостатков планера, негативно влияющих на лётно-технические параметры машины, избавиться с той же лёгкостью не получится…
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Vard
Арон Заави
НИКНН
Гараж
Как сообщает сайт газеты "Версия", в минувшую субботу в Дагестане был задержан заместитель руководителя республиканской администрации Исмаил Эфендиев. С большой долей вероятности можно полагать, пишет обозреватель Михаил Сириец, что «в рамках антикоррупционной кампании, проводимой федеральным центром, ещё один крупный дагестанский чиновник попался на неких, возможно, коррупционных, схемах». Есть предположение, что г-на Эфендиева задержали за «старые грехи».
Позднее, в понедельник, стало известно, что Исмаил Эфендиев освобождён от должности заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал руководитель региона Владимир Васильев.
«Коммерсантъ» сообщает, что Эфендиев подозревается в превышении должностных полномочий.
Что же натворил этот человек?
По данным следствия, чиновник давал указания о ремонте частных автомашин в правительственном гараже!
Ай-яй-яй, нехорошо! Другие в гаражах миллионы хранят, а в квартирах миллиарды, а этот частные «запорожцы» да «жигули» в правительственном гараже решил починять!
Не «запорожцы», конечно. Но сумма выглядит смехотворной и даже странной.
По словам источника «Коммерсанта», Эфендиев давал поручения по ремонту частных автомобилей в правительственном гараже за счёт государства. Эти его прегрешения тянут почти на 30 тысяч рублей.
Ну что тут скажешь? На эти деньги даже айфон не купишь.
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SSR
Svarog
ПалБор
Донской
Монополия на справедливость
The National Interest пишет о том, как реагирует Россия на проблемы с китайской палубной авиацией. Автор Майкл Пек заявляет буквально следующее: «У Китая эти самолёты бьются один за другим, но Россия едва ли расстроилась, так как Китай в своё время создал нелицензионную копию самолёта Су-33 российского (советского) производства».
Вопрос в том, откуда у NI данные о том, что китайские копии российских Су-33 «бьются один за другим». По официальным данным, инцидент J-15 произошёл лишь однажды, в августе 2017 года. Тогда самолёт в воздухе столкнулся со стаей птиц, что привело к возгоранию двигателя. Однако лётчик смог посадить машину.
Но вот главный вывод автора американского журнала:
«Если учесть, что теперь такой же привычкой обзавелись китайцы, в этом можно усмотреть вселенскую справедливость», — радостно резюмирует мистер Пек.
В следующей статье Майкл Пек, должно быть, порадует читателей сенсационным материалом на тему «Гагарин полетел в космос на нелицензионной копии американской ракеты». Другая статья будет посвящена тому, как русские украли из передового английского языка слово sputnik.
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Ил-18
Удав КАА
poquello
неглавный
Шведы умрут первыми
В нейтральной Швеции, измученной мигрантами и гендерными экспериментами, звучит воинственная риторика времен Карла XII. Здесь вновь собираются «сдерживать Россию» и защищать «Скандинавию и страны ЕС» от «агрессивных посягательств с Востока»!
XXI век не похож на тот XXI, о котором мечтали передовые умы и великие писатели-фантасты. Человечество не решило проблему голода, не нашло лекарства от рака, не ввело в быт андроидов и прочих продвинутых роботов, не заселило Марс и даже не построило на своей планете мир и коммунизм (это когда нет ни денег, ни государств, ни границ, зато есть общие жёны).
Да, широко распространились компьютеры, есть возможность сделать бесплатный видеозвонок из России в Америку, а медицина шагнула вперёд (правда, её шаги стоят очень дорого).
Вместе с тем прогрессу на пятки наступает регресс. На планете бушуют религиозные войны, действуют многочисленные мощные группировки фанатиков, напоминающие самые гнусные образы из средних веков. Вражда между народами, племенами и государствами не только не ушла в небытие, но вспыхнула с новой силой. Нарастает гонка вооружений, в том числе ядерных. Политики обмениваются гневными выпадами, ведущими мир к катастрофе.
Швеция в этой катастрофе решила стать первой. Живёт в городе Стокгольме такой господин Хультквист. Этот сторонник «сдерживания русских» сам признаёт, что Швеция рискует превратиться в цель для российских «Искандеров», которые без труда накрывают территорию нейтрального королевства.
Где же логика у министра обороны господина Хультквиста? Верую, ибо абсурдно, а?
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ROSS 42
К-50
БАБА ШУРА
В командовании военно-морскими силами Украины решили представить очередную порцию информации о переходе украинских судов «Донбасс» и «Корец» из Чёрного моря в Азовское. Напомним, что ранее этот переход поисково-спасательного судна (плавмастерской) и морского буксира президент Украины Пётр Порошенко назвал чуть ли не подвигом. Видимо, при учёте состояния этих «плавсредств».
ВМСУ: Российские "Блесна" и "Слива" были "остановлены" украинскими бронекатерами
Далеко не совпадение! Что ловил британский RC-135W под шумок «украинского броска» в Азовское море?
ВМС Украины: Наши корабли по курсу в Азовское море сопровождала армада РФ
Далеко не совпадение! Что ловил британский RC-135W под шумок «украинского броска» в Азовское море?
ВМС Украины: Наши корабли по курсу в Азовское море сопровождала армада РФ
За неделю мир услышал уже с полдюжины украинских версий о славном походе в Азовское море. Причём каждая версия превращалась во всенародный эпос, противоречащий эпосу предыдущему. На данный момент украинские летописцы сошлись на том, что под натиском многократно превосходящих сил агрессора и справляющих большую и малую нужду азово-черноморских чаек, флотилия ВМСУ прорвала-таки всё, что можно было прорвать, и, превозмогая морскую болезнь от непривычно длительного для украинских моряков перехода, взяла акваторию Азовского моря под свой полный контроль. Агрессор повержен. Моряки, вестники перемоги, покинули гальюны.
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Злой543
Они не только запрашивали помощь лоцмана , но и в очереди стояли
Ююка
Во-первых, они не в очереди стояли - они в засаде сидели, а во-вторых, лоцман, когда прибыл на "крейсер" сказал: "Слава Украине!" И перешел на их сторону, после чего повел их в атаку, и они взяли Крым в кольцо. При этом было потоплено 3 российских авианосца! Теперь у России нет авианосцев...
Тралл
Будет номер, если "Донбасс" притянули на утилизацию, и, когда героическая пелена от перехода рассеется, его порежут в Марике на металлолом.
Неплохой
Сразу было видно, что укров выгнали в поход, как ту ещё Жучку на мороз, уж больно нелепо всё это выглядело.
Почему бензин всё ещё не по 100? Непорядок
Мировые цены на нефть на старте этой недели устремились вверх. В настоящий момент решающим фактором роста для них стали последние решения стран-экспортёров, которые весьма последовательно реализуют небезызвестную сделку ОПЕК+.
Если нефть по 100 баксов, а 92-й по сотне за литр в рублях, то это можно принимать в одном единственном случае – если минимальный размер оплаты труда в РФ будет поднят тысяч до 20-25. А то у нас по статистике в регионах средняя зарплата чуть ли не по 40 тысяч рублей, но только при попытке узнать, по каким критериям это среднее значение вычисляется, органы статистики обычно отвечают так, что можно интерпретировать как «сам дурак»...
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kjhg
Противоречащее логике российское правило: цены на бензин растут, потому что мировые цены на нефть растут, а когда нефть падает, цена на наш бензин растёт, потому что нужно пополнять бюджет, уже знают даже школьники.
Лесс
Может всё-таки квоты? Если такое-то количество топлива не поставил на внутренний рынок по такой-то цене, то за границу не продашь ни капли? И никаких отговорок.
Svarog
Очень правильная идея, но кто же ее поддержит, для них заграница это все...
Играть по правилам с шулером?
Пожалуй, столько оправдательных речей от нашей страны, сколько приходится слышать в последнее время, ранее не звучало никогда. Оправдываемся буквально по любому поводу, по любому бредовому обвинению, по любой гнусной и откровенной лжи в наш адрес.
Безусловно, немало в стране людей, которые всё ещё призывают «играть по правилам». Призывы вызывают безмерное уважение, но тут только один вопрос: если напротив сидит шулер, то по каким правилам вести игру? Не пора ли действовать так, чтобы шулера либо вывести на чистую воду, либо заставить его же жевать свою краплёную колоду. Иначе – будем в вечных дураках... с погонами...
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Аристарх Людвигович
Для начала надо иметь самодостаточную сильную экономику и профессионалов в правительстве. Я вот иногда думаю, что Гитлер и Наполеон по-глупому силой пытались Россию взять. Оказывается, гораздо эффективнее посадить марионеточное правительство, которое будет работать на своего хозяина, но при этом жёстко держать в узде оболваненное население. Не важно чем, песнями о внешних врагах, вставании с колен, духовных скрепах, пятой колонне, бесконечными парадами, фейерверками и салютами в честь прошлых побед и т.п. Главное, что бы страна не развивалась, а так и осталась на месте в роли нефтескважины, или рудника... Что мы и имеем место наблюдать... Пенсионный, бензиновый и все остальные «беспределы». Ограбления простых граждан в 1991, 1998 и 2014 годах. При этом пассивность народа запредельная, как в песне: "...А нам всё равно, а нам всё равно..."
Константин Шевченко
Интересно МИДу не надоело сопли жевать да размазывать?
Владимир_65
Чего наши говорящие головы только не обещали... Топить-уничтожать не только ракеты, но и средства их доставки, не бросать своих и т.д. А заканчивалось всегда... выражением глубокой озабоченности и протеста, от которых ни холодно, ни жарко. Полная беззубость и выставление самих себя на посмешище.
Гардамир
Автор, вы злой! Наш президент очень добрый человек. Он не может ругаться на своих партнёров. Знаете как в давке в автобусе, вам на ногу наступили, вы же и извинились. Так и здесь. За расстрел нацистами поляков под Смоленском, президент извинился и перед поляками и перед немцами. За зверства крымских татар над советскими военнопленными президент извинился перед крымскими татарами.
Вот и в наше время. Сбили турки самолёт, мы сделали вид, что турки якобы извинились и ещё больше дружим. Разбомбили американцы двести наших людей, мы ещё больше партнёры. Погибли 15 наших ребят, ну сделаем вид, что сирийцы сбили, с израильтянами так на публику бровками подёргаем и всё. У власти в России такая идеология просить прощения у партнёров. Не у народа же!
Вот и в наше время. Сбили турки самолёт, мы сделали вид, что турки якобы извинились и ещё больше дружим. Разбомбили американцы двести наших людей, мы ещё больше партнёры. Погибли 15 наших ребят, ну сделаем вид, что сирийцы сбили, с израильтянами так на публику бровками подёргаем и всё. У власти в России такая идеология просить прощения у партнёров. Не у народа же!
Сны Павло Климкина
Военнослужащие ДНР уничтожили миномётный расчёт украинских силовиков, который вел огонь по Горловке. Сообщается, что перед этим, в результате обстрела со стороны ВСУ, были повреждены 12 домов.
Действительно, странно... Во-первых, странно, что вообще ответили. Ведь «Минск» превыше всего... Во-вторых, странно, что ждали, пока украинские «воины света» разнесут несколько домов в районе Горловки.
Тем временем Порошенко при пустом зале на сессии Генассамблеи ООН около 18 раз использовал слова «Москва», «Россия» и «агрессия». Хотел под эту лавочку получить 8 млрд долларов в кредит, чтобы погасить ими другой кредит, выданные на погашение первого кредита... Но друзья не прониклись. Те, кто поумнее, сделали вид, что запоздали на выступление Петра Лексеича, задержавшись «в кулуарах». В итоге речь вышла настолько удручающей, что даже Павло Климкин переключился в фазу медленного сна.
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mavrus
Правильно. Только зачем было ждать пока эти каратели-вредители 12 домов повредят?
Горный стрелок
Пора вырабатывать у чубатых условный рефлекс. Как стрельнули в сторону ЛДНР, так получайте "в голову"... Без пауз. Хватит миндальничать...
zan_parti
Помнится в одном из котлов, армия ДНР захватила в качестве трофея лёгкую антиминомётную радарную систему производства США. Интересно - её используют?
Тяжёлая артиллерия точно послужит
В сентябрьском номере журнала OE Watch от Foreign Military Studies Office присутствует любопытный материал, посвященный российским артиллерийским системам особой мощности в целом, текущим событиям, связанным с ними, а также перспективам такого вооружения. Статья за автором Чака Бэртлса получила заголовок «Russian Heavy Artillery: Leaving Depots and Returning to Service» – «Российская тяжелая артиллерия: покидая склады и возвращаясь к службе».
OE Watch: российская тяжёлая артиллерия возвращается к службе
Вторая жизнь «Шилки». Новая модификация: «Шилка-М4»
Вторая жизнь «Шилки». Новая модификация: «Шилка-М4»
А ведь, помнится, ещё десяток-другой лет назад громогласно звучало что-то вроде: «Да кому будет нужна эта ваша ствольная артиллерия, кому нужны эти советские ржавые банки». Только вперёд, только инновации, только креатив. Ракеты, ракеты и ещё раз ракеты. Но прошло совсем немного времени и те, кто в средствах артиллерии видел отражение вчерашнего дня, вдруг замолчали. Причём замолчали те, у кого совесть осталась. У кого её наличия не выявлено с таким же комсомольским задором стали доказывать, что они, дескать, всегда видели в разработках прошлого огромный модернизационный потенциал.
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Дирижер
Хорошее и нужное оружие , видел на учениях последствия применения Тюльпана . очень впечатляет . да еще и ощущение было, что применили боеприпас с заглублением.
rocket757
Бог войны!
Говорили про ствольную артиллерию, что она типа того, устарела ... ан нет, будет царствовать на полях сражений еще ... не знамо сколько, пока не придумают шо то принципиально новое!
Говорили про ствольную артиллерию, что она типа того, устарела ... ан нет, будет царствовать на полях сражений еще ... не знамо сколько, пока не придумают шо то принципиально новое!
Yrec
Последние войны показали необходимость мощных боеприпасов для уничтожения защищённых целей. Как правило, это касается защищённых объектов в крупных населённых пунктах, да так, чтоб мирняка поменьше угробить. Крупнокалиберная мина с ЛЦУ, выпущенная с самоходного миномёта на пару порядков дешевле авиабомбы с ЛЦУ, сброшенной с самолёта. Экономика войны во всей своей красе. В блицкриге можно и дорогущими ракетами популять, а если дело затянулось - приходится старыми добрыми методами обходиться. Наши это поняли. Как говорили большевики: практика - главный критерий истины.
Гонки нет, но гонка есть
Американский телеканал CNBC, обожающий в последнее время "сливать" различные инсайды о ВС РФ различной степени придуманности, выдал на днях очередной. Он сообщил, со ссылкой на разведку США, что "после 2024 г. перехват боевых блоков российской БРПЛ "Булава" станет невозможен, потому что "Булаву" оснастят гиперзвуковыми боевыми (в ряде наших переводов они были понижены волевым решением до "сверхзвуковых").
Гиперзвуковая гонка продолжается
Фатальный гиперзвук! Обеспечит ли Р-37М господство над авиацией НАТО без прямоточной напарницы?
Фатальный гиперзвук! Обеспечит ли Р-37М господство над авиацией НАТО без прямоточной напарницы?
Кстати, друзья... всё меньше слышно заявлений о том, что у России «только мультики» и никаких реальных внедрённых разработок по гиперзвуку нет. Теперь тенденция направлено на то, что «партнёры» тоже норовят показать, что не лыком шиты, и что у них всё тоже ого-го, просто они до откровений Владимира Путина молчали, дабы не вскрыть всех секретов.
В общем и целом, никакой гонки вооружений, как заявлено с трибун, нет, но, выходит, что в таком случае только СМИ в гонке и участвуют - в гонке публикаций о современных видах вооружений. А тут уже «гоночная трасса» такова, что многих заносит совсем уж не туда...
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Alexey-74
Очень радует и настраивает на позитивный лад, то, что Россия опередила другие страны в этом вопросе, и не только опередила, но и развивает успех.
боеприпас
Очень похоже, что руководители России впали в роковую ошибку. Считают, что воюет оружие. Само по себе. Это страшная ошибка! Мы уже платили большую цену за подобное заблуждение. в 41-м и 42-м.
На самом деле воюют солдаты! И только хорошо выученные солдаты воюют хорошо.
------------------------
Поставить С-300 сирийцам? Но они же сбили наш же самолёт из С-200. Они же не в состояние управляться с таким оружием!
Чтобы получить хорошо выученный расчёт на комплекс С-300 , требуются -
1) квалифицированные офицеры.
2) образованные и сообразительные призывники и три года службы с интенсивным обучением!
это самый минимум требований.
-----------------------------
И ещё раз про уроки 41-го.
Если солдаты и офицеры не обучены управляться вверенным им оружием, то не помогает ни храбрость, ни самоотверженность.
Что такое 1 год службы?.. Да ничто. За один год даже толкового автоматчика (стрелка ) толком не подготовить. А уж чтобы подготовить летчика-аса , требуется минимум 10 лет... и один из ста отбор курсантов.
На самом деле воюют солдаты! И только хорошо выученные солдаты воюют хорошо.
------------------------
Поставить С-300 сирийцам? Но они же сбили наш же самолёт из С-200. Они же не в состояние управляться с таким оружием!
Чтобы получить хорошо выученный расчёт на комплекс С-300 , требуются -
1) квалифицированные офицеры.
2) образованные и сообразительные призывники и три года службы с интенсивным обучением!
это самый минимум требований.
-----------------------------
И ещё раз про уроки 41-го.
Если солдаты и офицеры не обучены управляться вверенным им оружием, то не помогает ни храбрость, ни самоотверженность.
Что такое 1 год службы?.. Да ничто. За один год даже толкового автоматчика (стрелка ) толком не подготовить. А уж чтобы подготовить летчика-аса , требуется минимум 10 лет... и один из ста отбор курсантов.
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Работы по созданию российского и американского гиперзвукового оружия находятся на разных стадиях: США идет по этому пути как минимум с семилетним отставанием. поэтому затеваются разговоры о необходимости подрезать России крылья при помощи бюрократических механизмов. любые гиперзвуковые вооружения должны, оказывается, «регулироваться международными нормами и правилами». То есть — поскольку у нас ничего не получается, то необходимо связать Россию по рукам и ногам. Разумеется, в одностороннем порядке, попытавшись продавить решение не через Совбез ООН, где Москва обладает правом вето, а через Генеральную ассамблею этой организации.
Долго строим корабли
20 сентября на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония спуска на воду новой большой дизель-электрической подводной лодки Б-586 «Кронштадт». Строительство этого корабля заняло немало времени, а кроме того, его пришлось приостановить из-за необходимости переработки проекта.
Строим долго, а порой и очень долго – привыкли. Откровенно, хотелось бы отвыкнуть... Однако если строить быстро и даже сверхбыстро, то у нас может проявить себя новая незадача: в попытка уложиться к такой-то дате могут обнаружиться места, которые потом придётся «дорабатывать напильником». В общем, найти бы ту золотую середину, и на данном этапе поиски успехом никак не увенчаются.
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Дирижер
Да уж лучше на СФ, а то шведы опять что-нить искать у себя будут)))
501Legion
Кто-нибудь строит корабли так же долго как РФ? Мне вот интересно стало... По десятку лет корабли стоят. Это же ужас...
NEOZ
Вот Испания, вроде, построила АПЛ... Потом достраивала... корч построила... всем хороша...но под воду не уходит... в расчетах плавучести ошиблись... ну и прочие украины...
rudolff
Не совсем так. Во-первых, не АПЛ, а НАПЛ. Вернее, ДЭПЛ в первых двух корпусах, не поспели с ВНЭУ. Во-вторых, не погружаться она не могла, а наоборот. Если бы погрузилась, не всплыла. Это проект S-80. Проектировщики ошиблись и переутяжелили корабль на 70 тонн. Проект пришлось переработать. Появилась S-80 Plus. Врезали дополнительные отсеки, длина увеличилась на 10 метров, водоизмещение на 800 тонн. Теперь другой геморрой, она в доки не влазит. Короче, это «Лада» на испанский манер.
Подкат на красную карточку
Ставший в последнее время необыкновенно говорливым глава украинского дипломатического корпуса Павел Климкин объявил, что Закарпатье превращается в зону нового конфликта и может «пойти по пути Донбасса». По словам Климкина, Закарпатье — «очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов».
Кругом враги. Эту фразу предлагаем рассмотреть на Украине в
формате законодательной меры с последующим закреплением пункта 1-го украинской конституции. В этом случае встанут на свои места майданная тактика с майданной стратегией. А то пока всё в подвешенном состоянии: в Европу «дуже» хотят, но при любом удобном случае Европе не прочь сделать «подкат сзади» - так, чтобы та «мордой лица» пропахала половину дипломатического поля.
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Сергей985
Дальше что? Начнут кричать, что Россия, руками НАТО разваливает Украину? Но ведь шумеры держат курс на вступление в НАТО. Выходит, надо самоликвидироваться. А куски страны в НАТО окажутся. Круг замкнулся, окраина в альянсе.
Мистер Кредо
А что будет, если сопредельные страны выдадут паспорта своих стран жителям приграничных территорий? Объявят об угрозе жизни своих граждан и введут свои войска для их защиты? Японцы уже защищали своих граждан на ДВ, американцы у себя на юге пол Мексики защитили. Пойдёт вооружённый дербан Украины?
Кабардино-Балкария. Кому-то захотелось побузить на межэтнической почве?
Кабардино-Балкарскую республику на минувшей неделе захлестнул острый межнациональный конфликт, о котором традиционно умолчали наши центральные СМИ. Всё началось с, казалось бы, простого и хорошего начинания: вспомнить годовщину Канжальской битвы 1708 года, чьё 310-летие отмечается в этом году.
Обращает на себя внимание даже не столько эта стычка (хотя откуда реально у неё растут ноги, тоже было бы любопытно выяснить), а то, как быстро информация о конфликте разлетелась по зарубежным СМИ. Отдельные украинские «товарищи» успели и вовсе объявить, что Кабардино-Балкария «хочет стать Кабардой и Балкарией». Лили в уши читателям такую ересь, что слушать противно. Это к тому, что даже намёк на дестабилизацию «друзья России» тут же готовы использовать как таран в отношении целостности и конституционного строя страны. Главное, чтобы непосредственно в регионе не прошляпили момент, когда ситуацию нужно брать по полноценный контроль без либерального миндальничанья.
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апро
В сегодняшнем государстве нет четкой позиции по национальному строительству. Нет справедливой цели для всех народов. Так что каждый изгаляется как может.
210кв
Золотов пусть отправляется туда, пусть продемонстрирует всю свою прыть и способности... Это не в нете угрожать расправой.
andrewkor
Да у любого народа были и победы и поражения и над соседями и от соседей, не говоря уже о пришлых завоевателях с библейских и добиблейских времён.
Чичиков
Не всегда, заявленные организаторами цели и предпосылки, совпадают с их истинным назначением. Кто кого провоцировал будет трудно понять, пока "разброд и шатания", в оценке исторических событий, будут трактоваться не в комплексе общенациональной истории и её социально-политических результатах, для народов и народностей, а в плане "особого выделения" национальных меньшинств, применительно к остальной части населения.
С-300: решение принято
Министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что решение о поставке в Сирию С-300 принято. Заявление главы Минобороны России приводит ТАСС. Из ленты информагентства:
«Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей».
Ответка за Ил-20. Шойгу: РФ поставит С-300 в Сирию
С-300 за нос не поводишь! Технические бреши в ударных эскадрильях ВВС Израиля
На российские С-300 в Сирии Израиль ответит применением F-35?
Читаем израильские комментарии: Теперь будем бить по Сирии ракетами "земля-земля"
Система ПВО в Сирии: С-300 как ответ на события и ее возможные последствия
С-300 за нос не поводишь! Технические бреши в ударных эскадрильях ВВС Израиля
На российские С-300 в Сирии Израиль ответит применением F-35?
Читаем израильские комментарии: Теперь будем бить по Сирии ракетами "земля-земля"
Система ПВО в Сирии: С-300 как ответ на события и ее возможные последствия
Власти Израиля не спешат комментировать вопрос поставки Россией ЗРК С-300 в Сирию. Тем временем в блогосфере продолжают обсуждать решение Москвы. Многие участники дискуссий сходятся на том, что Израилю придётся менять стратегию действий в Сирии. Есть мнение, что Израиль интенсифицирует применение американских самолётов пятого поколения F-35, дабы с их помощью попытаться нейтрализовать угрозу в виде более современных систем ПВО, которые появятся у САА.
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Аристарх Людвигович
Вопрос в том, принято ли политическое решение сбивать еврейских летунов комплексами С-300? А так да, последние годы эти комплексы с дежурства сняты много где. Поменяли на 400. Так что есть что отправить.
kjhg
Скорее всего, сбивать будут только при нарушении воздушного пространства Сирии израильскими самолётами, атакующими сирийские объекты. Но Израилю не обязательно залетать на сирийскую территорию. Они вполне могут атаковать и со своего воздушного пространства или из воздушного пространства Ливана планирующими авиабомбами и ракетами воздух-земля. Кроме этого, Израиль располагает тактическими ракетными системами земля-земля и может также запускать тактические ракеты со своих подлодок. Это усложнит Израилю жизнь, но не критично. В общем, противостояние продолжится.
Неплохой
Все эти выкладки, конечно, известны и израильской стороне, но это 50% решения поставленных задач, а вот решимость и последовательность в применении средств ПВО — это гарантия успеха и фактор сдерживания от необдуманных действий.
мерцание
Проблема не в С-300 как таковых, проблема в том, что это поворотный момент в нашей оценки поведения Израиля. Если раньше сдерживать агрессию Израиля мы пытались за счет уговоров, то сейчас это будут делать С-300. Конечно, С-300 — это не панацея для агрессии Израиля, но следует помнить слова Шойгу (к слову, министра обороны ядерной державы), "чтобы остудить горячие головы", "а если понадобится, то и..."
Короче, С-300 — это сигнал Израилю для перехода к взвешенной адекватной политике.
К слову, факт передачи Сирии С-300 вызвал крайне позитивную реакцию в арабском мире: вероятно, увидели в этом начало процесса по усмирению израильской агрессивной политики на БВ.
Получается, чем строже с Израилем, тем больше симпатий в арабском мире, шире — в исламском мире.
Короче, С-300 — это сигнал Израилю для перехода к взвешенной адекватной политике.
К слову, факт передачи Сирии С-300 вызвал крайне позитивную реакцию в арабском мире: вероятно, увидели в этом начало процесса по усмирению израильской агрессивной политики на БВ.
Получается, чем строже с Израилем, тем больше симпатий в арабском мире, шире — в исламском мире.
Санкционировано Америкой?
В пятницу в Москву прибыла делегация представителей Саудовской Аравии для проведения переговоров о возможности закупки С-400 «Триумф». Если переговоры пройдут удачно, то Саудовская Аравия станет третьей страной в мире, которая приобретёт российские комплексы С-400 (в настоящее время, кроме нашей страны, такими системами обладают только Китай и Турция).
Интересно здесь следующее. Данные о прибытии саудовской делегации озвучены послом этого государства в России, неожиданного заявившего, что США не будут вводить санкции в отношении Эр-Рияда за покупку российских систем.
Это весьма необычно и становится поводом для невесёлых размышлений.
При поставках такого рода вооружений руководству предприятий, ответственных за такой экспорт, и правительству необходимо думать не только о прибыли, но и о том, с какой целью покупается С-400 и подобные современные комплексы. Не исключено, что американцы, интересующиеся технологиями стратегического противника и не имеющие возможности получить эти комплексы из Китая и Турции, решили подослать с договором саудовских «купцов»? Но с какой стати тогда переговорщики бравируют отсутствием санкций?
Вполне может быть, саудовцы хотят прикупить комплекс для своих оборонных целей и испытать его в деле. И сравнить с тем вооружением ПВО/ПРО, которое у них имеется на сегодня. Дело в том, что «Пэтриоты» в Саудовской Аравии показали себя не очень чтобы очень.
В конце марта 2018 года применение американских систем Patriot PAC-2 вооружёнными силами Саудовской Аравии окончилось неудачно. Средства ПВО/ПРО Саудовской Аравии пришлось задействовать в связи с массированной ракетной атакой, осуществлённой хуситами с территории Йемена. Саудовские СМИ сообщили о семи сбитых хуситских ракетах, причём три из них были сбиты в районе международного аэропорта Эр-Рияда. «Сбой» дали как минимум две ракеты, использовавшиеся для перехвата ракет «Буркан-2», выпущенных группировкой хуситов. Видеоролик, на котором демонстрируется неудачный пуск ракеты американского комплекса «Пэтриот», был опубликован в «Твиттере», в микроблоге SURA. На кадрах, опубликованных в микроблоге, видно, как ракета набирает высоту в ночном небе, а затем сваливается влево и на огромной скорости буквально врезается в землю. И не исключено, что ввиду существующих угроз саудовцы хотят испытать в действии российские системы. А заодно порадовать американских партнёров возможностью подробно рассмотреть русские технологии ПВО/ПРО. В этом случае покупка будет выглядеть так, будто её санкционировали (одобрили) американцы.
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Vladimir 5
Продажа новейшего оружия потенциальному противнику является государственным преступлением. Вывод: если эти нормы не действуют, значит, управление государством в руках противника…
Теперь представьте, возможна ли покупка РФ, КНР или даже Беларусью у США новейшего вооружения. НЕВОЗМОЖНА! Часто воспринимаются действия правительства РФ в корне антироссийскими поступками, почему?
Теперь представьте, возможна ли покупка РФ, КНР или даже Беларусью у США новейшего вооружения. НЕВОЗМОЖНА! Часто воспринимаются действия правительства РФ в корне антироссийскими поступками, почему?
Svarog
Да просто все.. Зарабатывание денег — это приоритет для нынешнего правительства, это суть ультралибералов, которые сейчас у власти. Ничего святого для них нет, хоть с чертом торговать будут, только бы денег заработать.
cniza
Трудно это все определить, тогда никому нельзя продавать. Сегодня друг, завтра — враг.
Теракт на военном параде
29 человек было убито и 62 ранено в Иране. Люди стали жертвами террористического акта в Ахвазе, городе в одной из западных провинций. Террористический акт был осуществлён во время военного парада. Огонь из автоматического оружия был открыт по жителям города и военнослужащим неизвестными, которые в момент парада могли находиться позади главной трибуны. Все нападавшие были ликвидированы. Согласно заявлениям различных информационных агентств, ответственность за произошедшее взяли на себя две террористические группы: широко известное «Исламское государство» (запрещено в РФ) и малоизвестное «Арабское патриотическое движение борьбы за освобождение Ахваза». Обе группировки являются радикально-суннитскими и давно выступают против шиитов Ирана, считая их «еретиками».
Главной целью боевиков, по-видимому, являлась трибуна, на которой находилась группа высокопоставленных иранских военных, многочисленные представители местных гражданских властей и шиитского духовенства.
Вполне возможно, что, не видя перспектив в борьбе против «христианских крестоносцев» (сюда боевики относят и НАТО, и Россию), главари «ИГ» переключились на шиитских «еретиков». В эту схему укладывается и произошедший в прошлом году теракт в столице Ирана.
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Горный стрелок
ЦРУ переходит в наступление? Устали ждать, когда подействуют санкции? Народ поднять не удалось, решили оружием?
Константин Шевченко
Почему ЦРУ, чем «Моссад» плох? Небо закрыли, перешли на теракты.
А. Привалов
Да бросьте вы, «Моссад»! Кому в Израиле, к чертям, нужен какой-то затрапезный парад в провинциальном городе? Обычные тамошние сепаратистские разборки. Время ирано-иракской войны (к слову, по этому поводу и парад) местные арабские сепаратисты поддерживали связи с режимом Саддама Хусейна. "Аль-Ахваз", обычная террористическая шайка, в своём репертуаре.
Французские ракеты облетают гражданских лиц
Министерство обороны Франции опубликовало доклад о ходе операции «Шаммаль» (Chammal) в Сирии и Ираке. Публикация появилась на фоне вопроса французской общественности о том, какую роль играл фрегат ВМС Франции «Овернь» (Auvergne) у берегов Сирии в момент трагедии с российским самолётом Ил-20. Речь идёт о многоцелевом фрегате, предназначенном не только для противолодочной обороны и ПВО, но и для нанесения ударов по наземным целям.
Однако вместо конкретных объяснений того, что Auvergne всё-таки делал у берегов Сирии и, если наносил удар, то от кого получал приказ, в военном ведомстве Франции представили статистику своего участия в упомянутой выше операции Chammal:
За время проведения операции французскими инструкторами с 2014 года обучено 9,5 тыс. военнослужащих в Ираке. ВВС Франции осуществили 8477 боевых вылетов, нанеся 1457 ударов. 1911 артиллерийских ударов нанесено по объектам террористов на земле. Уничтожено 2249 целей. Освобождено от ИГИЛ 99% территорий, ранее оккупированных боевиками. В настоящее время для продолжения операции используется 1 авиабаза, ещё одна база планируется к использованию. В операции задействованы 10 самолётов «Рафаль», 1 морской патрульный корабль, 1 фрегат в восточной части Средиземного моря (тот самый Auvergne. — Прим. «ВО»), три 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR, 1,1 тыс. военнослужащих.
Словом, поле для гипотез и конспирологических догадок как было, так и осталось. И даже если предположить, что упомянутый фрегат наносил удары не по иранским объектам, а по боевикам «ИГ» в провинции Идлиб, то как такая операция стыкуется с заявлениями Франции о поддержке договорённостей между Россией и Турцией, нацеленных на отказ САА от идлибской операции?
Напомним, мсье Макрон ранее объяснял, что наступать на Идлиб нельзя: от этих атак пострадает гражданское население.
Но что у президента Макрона с логикой? Или от ракетных ударов с французского фрегата никто из гражданских не пострадает — гарантия 100%?
В таком случае французские ракетные технологии, исключающие попадания в гражданских лиц, нужно срочно распространить через ООН и утвердить в виде стандарта для армий т. н. развитых стран. Теперь воюют и истребляют друг дружку исключительно военные, гражданские люди ведут спокойную мирную жизнь.
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Андрей ВОВ
Стрельба велась боевыми лягушками, которых не видно на экранах радаров, и они впоследствии допрыгают до места назначения и будут ядом травить боевиков.
voyaka uh
Фрегат упоминался в первом сообщении МО, а потом исчез из сообщений.
Так же исчезло и сообщение официального сирийского агентства САНА о "первом боевом применении системы С-400".
Как бы С-400 стреляла по крылатым ракетам с фрегата? Но французы категорически отрицают какие-либо пуски ракет.
Много интересного нам ещё предстоит узнать…
Так же исчезло и сообщение официального сирийского агентства САНА о "первом боевом применении системы С-400".
Как бы С-400 стреляла по крылатым ракетам с фрегата? Но французы категорически отрицают какие-либо пуски ракет.
Много интересного нам ещё предстоит узнать…
инженер74
Я бы сказал, слишком много интересного, из каждого утюга будут звучать разные "факты", на любой вкус!
Хитрый Мартин
К каким только маркетинговым ухищрениям и пиар-акциям не прибегают сотрудники штаб-квартиры военно-промышленной корпорации «Lockheed Martin», а также закреплённые за авиационным подразделением компании лётчики-испытатели F-35A для продвижения этих машин на европейском, ближневосточном и азиатском рынках!
Собственно, удивляться этому не стоит. Хитрый «Мартин» своё дело знает, как знают его и Пентагон, и весь американский ВПК, и его ставленники-конгрессмены (одним из таковых был ныне покойный Д. Маккейн, большой специалист по продвижению американских вооружений на мировой рынок, призывавший вооружить до зубов и Украину).
Пиар-кампания требуется потому, что «Joint Strike Fighter» обходится заказчикам в 80-90 млн. долларов за единицу! При этом сие детище военпрома имеет не вполне чистую репутацию, заработанную в ходе наземных нагрузочных стендовых испытаний и тестирования систем. Кроме того, если от недостатков программного обеспечения избавиться можно, то от врождённых конструктивных недостатков планера, негативно влияющих на лётно-технические параметры машины, избавиться с той же лёгкостью не получится…
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Vard
Да, в общем-то, понятно, что самолет получился не очень… Но будем ждать реальной встречи. Вот тогда всё и будет понятно… Но одно несомненно: кому надо, денег на этом заработали. Очень много…
Арон Заави
Поживем — посмотрим. Я, конечно, к авиации имею нулевое отношение, но вроде машинка чувствует себя в воздухе не хуже, чем "пингвин" в океане.
НИКНН
Пингвин в океяне? Не думаю, что он там себя комфортно чувствует. А на видео простой выпендреж, ни о чем абсолютно не говорящий, я на МиГ-21 эффективнее пройду.
Гараж
Как сообщает сайт газеты "Версия", в минувшую субботу в Дагестане был задержан заместитель руководителя республиканской администрации Исмаил Эфендиев. С большой долей вероятности можно полагать, пишет обозреватель Михаил Сириец, что «в рамках антикоррупционной кампании, проводимой федеральным центром, ещё один крупный дагестанский чиновник попался на неких, возможно, коррупционных, схемах». Есть предположение, что г-на Эфендиева задержали за «старые грехи».
Позднее, в понедельник, стало известно, что Исмаил Эфендиев освобождён от должности заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал руководитель региона Владимир Васильев.
«Коммерсантъ» сообщает, что Эфендиев подозревается в превышении должностных полномочий.
Что же натворил этот человек?
По данным следствия, чиновник давал указания о ремонте частных автомашин в правительственном гараже!
Ай-яй-яй, нехорошо! Другие в гаражах миллионы хранят, а в квартирах миллиарды, а этот частные «запорожцы» да «жигули» в правительственном гараже решил починять!
Не «запорожцы», конечно. Но сумма выглядит смехотворной и даже странной.
По словам источника «Коммерсанта», Эфендиев давал поручения по ремонту частных автомобилей в правительственном гараже за счёт государства. Эти его прегрешения тянут почти на 30 тысяч рублей.
Ну что тут скажешь? На эти деньги даже айфон не купишь.
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SSR
Вообще-то, Васильев сразу предупредил, примерно так.
— Сразу всех разгонять не буду, дам шанс начать с чистого листа на благо Дагестана и народа, кто нахапал, пусть школу/ы построит (там надо около 200 школ), а кто не начнёт жить по новым правилам, пусть не обижается.
Там же жесть полная, газовые врезки, электричество напрямую в обход счётчиков, АЗС за сутки по кассе бензина на 600 руб. "продавало".
Чистки там будут. Там просто полное дно.
— Сразу всех разгонять не буду, дам шанс начать с чистого листа на благо Дагестана и народа, кто нахапал, пусть школу/ы построит (там надо около 200 школ), а кто не начнёт жить по новым правилам, пусть не обижается.
Там же жесть полная, газовые врезки, электричество напрямую в обход счётчиков, АЗС за сутки по кассе бензина на 600 руб. "продавало".
Чистки там будут. Там просто полное дно.
Svarog
Подобное дно везде… Чечню как-то стороной обходят… Видно, коррупции там нет. В Татарстане внуки Шаймиева долларовые миллиардеры, этим, собственно, все сказано. Ну а там, где аккумулируются все денежные потоки, т.е в г. Москвн, работы вообще непочатый край.. Но до Москвы, видно, руки не доходят, а, как известно, рыба гниёт с головы…
ПалБор
В Москве после выборов Биг Босса и Литтл Биг Босса кредит доверия народа получен, так что речи о коррупции даже идти не может. Только радение о благе народном.
И это не сарказм… нет, не сарказм.
И это не сарказм… нет, не сарказм.
Донской
Больше похоже на то, что силовики готовят Васильева в преемники Путина в противовес Медведеву и K. Только ребёнок может поверить в то, что в одном конкретном регионе центральная власть взялась полностью искоренить коррупцию, а в остальных, где коррупции никак не меньше, ведёт себя как слепой котёнок. Значит, причина в другом. Второй вариант: один влиятельный клан Дагестана, заручившись поддержкой Васильева и центра, расправляется с другим кланом, которые правили в республике в последнее время.
Монополия на справедливость
The National Interest пишет о том, как реагирует Россия на проблемы с китайской палубной авиацией. Автор Майкл Пек заявляет буквально следующее: «У Китая эти самолёты бьются один за другим, но Россия едва ли расстроилась, так как Китай в своё время создал нелицензионную копию самолёта Су-33 российского (советского) производства».
Вопрос в том, откуда у NI данные о том, что китайские копии российских Су-33 «бьются один за другим». По официальным данным, инцидент J-15 произошёл лишь однажды, в августе 2017 года. Тогда самолёт в воздухе столкнулся со стаей птиц, что привело к возгоранию двигателя. Однако лётчик смог посадить машину.
Но вот главный вывод автора американского журнала:
Здесь следует отметить, что Советский Союз и современная Россия тоже «перенимали» западные технологии без согласия владельцев — и это касалось всего, начиная с атомной бомбы и заканчивая «Шаттлом» и видеоиграми. Вообще, это сомнительное достижение: нация расписывается в неспособности внедрять свои собственные технологии.
«Если учесть, что теперь такой же привычкой обзавелись китайцы, в этом можно усмотреть вселенскую справедливость», — радостно резюмирует мистер Пек.
В следующей статье Майкл Пек, должно быть, порадует читателей сенсационным материалом на тему «Гагарин полетел в космос на нелицензионной копии американской ракеты». Другая статья будет посвящена тому, как русские украли из передового английского языка слово sputnik.
Комментарии наших читателей:
Ил-18
Это намёк на резкий скачок научно-технического прогресса после развала СССР и выгребания западной шоблой всего и вся, суя свой нос, куда не каждый граждан мог попасть, почти на халяву.
Удав КАА
Исторической правды ради, а не красного словца для!
Подпольщики "Красной капеллы", муж и жена Розенберги — все они не за 30 сребреников, а из идейных убеждений передавали нам секреты, в том числе и Манхэттенского проекта.
Правильно понимая людоедски-гегемонистскую суть фашиков и янки! Они позволили сэкономить время и ресурсы при создании нашего изделия, тем самым по сути спасли мир от ядерного кошмара.
Так что можно и за идею… и не обязательно со связкой гранат… под танки…
Подпольщики "Красной капеллы", муж и жена Розенберги — все они не за 30 сребреников, а из идейных убеждений передавали нам секреты, в том числе и Манхэттенского проекта.
Правильно понимая людоедски-гегемонистскую суть фашиков и янки! Они позволили сэкономить время и ресурсы при создании нашего изделия, тем самым по сути спасли мир от ядерного кошмара.
Так что можно и за идею… и не обязательно со связкой гранат… под танки…
poquello
Но ведь без лицензии выпускали!
неглавный
Так ведь и не копию!
Шведы умрут первыми
В нейтральной Швеции, измученной мигрантами и гендерными экспериментами, звучит воинственная риторика времен Карла XII. Здесь вновь собираются «сдерживать Россию» и защищать «Скандинавию и страны ЕС» от «агрессивных посягательств с Востока»!
XXI век не похож на тот XXI, о котором мечтали передовые умы и великие писатели-фантасты. Человечество не решило проблему голода, не нашло лекарства от рака, не ввело в быт андроидов и прочих продвинутых роботов, не заселило Марс и даже не построило на своей планете мир и коммунизм (это когда нет ни денег, ни государств, ни границ, зато есть общие жёны).
Да, широко распространились компьютеры, есть возможность сделать бесплатный видеозвонок из России в Америку, а медицина шагнула вперёд (правда, её шаги стоят очень дорого).
Вместе с тем прогрессу на пятки наступает регресс. На планете бушуют религиозные войны, действуют многочисленные мощные группировки фанатиков, напоминающие самые гнусные образы из средних веков. Вражда между народами, племенами и государствами не только не ушла в небытие, но вспыхнула с новой силой. Нарастает гонка вооружений, в том числе ядерных. Политики обмениваются гневными выпадами, ведущими мир к катастрофе.
Швеция в этой катастрофе решила стать первой. Живёт в городе Стокгольме такой господин Хультквист. Этот сторонник «сдерживания русских» сам признаёт, что Швеция рискует превратиться в цель для российских «Искандеров», которые без труда накрывают территорию нейтрального королевства.
Где же логика у министра обороны господина Хультквиста? Верую, ибо абсурдно, а?
Комментарии наших читателей:
ROSS 42
Знаете, я прожил большую часть жизни в такое время, когда в шведах видели только соперников в хоккейных турнирах. Не вижу в них большого зла. Мне даже нравятся эти относительно спокойные северные соседи. Поэтому меня больше интересует не то, когда шведы найдут новую Полтаву, ведь нового Петра I пока что на горизонте на видно, а то, когда заокеанские соседи получат хотя бы маленький Пёрл-Харбор…
К-50
Как говорится, история нас учит, что ничему не учит! Шведы себе такую "Полтаву" организуют, что потом о Швеции можно будет прочитать только в учебниках.
БАБА ШУРА
В учебниках, которые мы напечатаем.
- Автор:
- Алексей Володин, Олег Чувакин
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