Итоги недели. «Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!…»

Гальюн как показатель перемоги

Они не только запрашивали помощь лоцмана , но и в очереди стояли

Во-первых, они не в очереди стояли - они в засаде сидели, а во-вторых, лоцман, когда прибыл на "крейсер" сказал: "Слава Украине!" И перешел на их сторону, после чего повел их в атаку, и они взяли Крым в кольцо. При этом было потоплено 3 российских авианосца! Теперь у России нет авианосцев...

Будет номер, если "Донбасс" притянули на утилизацию, и, когда героическая пелена от перехода рассеется, его порежут в Марике на металлолом.

Сразу было видно, что укров выгнали в поход, как ту ещё Жучку на мороз, уж больно нелепо всё это выглядело.

Почему бензин всё ещё не по 100? Непорядок

Противоречащее логике российское правило: цены на бензин растут, потому что мировые цены на нефть растут, а когда нефть падает, цена на наш бензин растёт, потому что нужно пополнять бюджет, уже знают даже школьники.

Может всё-таки квоты? Если такое-то количество топлива не поставил на внутренний рынок по такой-то цене, то за границу не продашь ни капли? И никаких отговорок.

Очень правильная идея, но кто же ее поддержит, для них заграница это все...

Играть по правилам с шулером?

Для начала надо иметь самодостаточную сильную экономику и профессионалов в правительстве. Я вот иногда думаю, что Гитлер и Наполеон по-глупому силой пытались Россию взять. Оказывается, гораздо эффективнее посадить марионеточное правительство, которое будет работать на своего хозяина, но при этом жёстко держать в узде оболваненное население. Не важно чем, песнями о внешних врагах, вставании с колен, духовных скрепах, пятой колонне, бесконечными парадами, фейерверками и салютами в честь прошлых побед и т.п. Главное, что бы страна не развивалась, а так и осталась на месте в роли нефтескважины, или рудника... Что мы и имеем место наблюдать... Пенсионный, бензиновый и все остальные «беспределы». Ограбления простых граждан в 1991, 1998 и 2014 годах. При этом пассивность народа запредельная, как в песне: "...А нам всё равно, а нам всё равно..."

Интересно МИДу не надоело сопли жевать да размазывать?

Чего наши говорящие головы только не обещали... Топить-уничтожать не только ракеты, но и средства их доставки, не бросать своих и т.д. А заканчивалось всегда... выражением глубокой озабоченности и протеста, от которых ни холодно, ни жарко. Полная беззубость и выставление самих себя на посмешище.

Автор, вы злой! Наш президент очень добрый человек. Он не может ругаться на своих партнёров. Знаете как в давке в автобусе, вам на ногу наступили, вы же и извинились. Так и здесь. За расстрел нацистами поляков под Смоленском, президент извинился и перед поляками и перед немцами. За зверства крымских татар над советскими военнопленными президент извинился перед крымскими татарами.

Вот и в наше время. Сбили турки самолёт, мы сделали вид, что турки якобы извинились и ещё больше дружим. Разбомбили американцы двести наших людей, мы ещё больше партнёры. Погибли 15 наших ребят, ну сделаем вид, что сирийцы сбили, с израильтянами так на публику бровками подёргаем и всё. У власти в России такая идеология просить прощения у партнёров. Не у народа же!

Сны Павло Климкина

Правильно. Только зачем было ждать пока эти каратели-вредители 12 домов повредят?

Пора вырабатывать у чубатых условный рефлекс. Как стрельнули в сторону ЛДНР, так получайте "в голову"... Без пауз. Хватит миндальничать...

Помнится в одном из котлов, армия ДНР захватила в качестве трофея лёгкую антиминомётную радарную систему производства США. Интересно - её используют?

Тяжёлая артиллерия точно послужит

Хорошее и нужное оружие , видел на учениях последствия применения Тюльпана . очень впечатляет . да еще и ощущение было, что применили боеприпас с заглублением.

Бог войны!

Говорили про ствольную артиллерию, что она типа того, устарела ... ан нет, будет царствовать на полях сражений еще ... не знамо сколько, пока не придумают шо то принципиально новое!

Последние войны показали необходимость мощных боеприпасов для уничтожения защищённых целей. Как правило, это касается защищённых объектов в крупных населённых пунктах, да так, чтоб мирняка поменьше угробить. Крупнокалиберная мина с ЛЦУ, выпущенная с самоходного миномёта на пару порядков дешевле авиабомбы с ЛЦУ, сброшенной с самолёта. Экономика войны во всей своей красе. В блицкриге можно и дорогущими ракетами популять, а если дело затянулось - приходится старыми добрыми методами обходиться. Наши это поняли. Как говорили большевики: практика - главный критерий истины.

Гонки нет, но гонка есть

Очень радует и настраивает на позитивный лад, то, что Россия опередила другие страны в этом вопросе, и не только опередила, но и развивает успех.

Очень похоже, что руководители России впали в роковую ошибку. Считают, что воюет оружие. Само по себе. Это страшная ошибка! Мы уже платили большую цену за подобное заблуждение. в 41-м и 42-м.

На самом деле воюют солдаты! И только хорошо выученные солдаты воюют хорошо.

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Поставить С-300 сирийцам? Но они же сбили наш же самолёт из С-200. Они же не в состояние управляться с таким оружием!

Чтобы получить хорошо выученный расчёт на комплекс С-300 , требуются -

1) квалифицированные офицеры.

2) образованные и сообразительные призывники и три года службы с интенсивным обучением!

это самый минимум требований.

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И ещё раз про уроки 41-го.

Если солдаты и офицеры не обучены управляться вверенным им оружием, то не помогает ни храбрость, ни самоотверженность.

Что такое 1 год службы?.. Да ничто. За один год даже толкового автоматчика (стрелка ) толком не подготовить. А уж чтобы подготовить летчика-аса , требуется минимум 10 лет... и один из ста отбор курсантов.

Работы по созданию российского и американского гиперзвукового оружия находятся на разных стадиях: США идет по этому пути как минимум с семилетним отставанием. поэтому затеваются разговоры о необходимости подрезать России крылья при помощи бюрократических механизмов. любые гиперзвуковые вооружения должны, оказывается, «регулироваться международными нормами и правилами». То есть — поскольку у нас ничего не получается, то необходимо связать Россию по рукам и ногам. Разумеется, в одностороннем порядке, попытавшись продавить решение не через Совбез ООН, где Москва обладает правом вето, а через Генеральную ассамблею этой организации.

Долго строим корабли

Да уж лучше на СФ, а то шведы опять что-нить искать у себя будут)))

Кто-нибудь строит корабли так же долго как РФ? Мне вот интересно стало... По десятку лет корабли стоят. Это же ужас...

Вот Испания, вроде, построила АПЛ... Потом достраивала... корч построила... всем хороша...но под воду не уходит... в расчетах плавучести ошиблись... ну и прочие украины...

Не совсем так. Во-первых, не АПЛ, а НАПЛ. Вернее, ДЭПЛ в первых двух корпусах, не поспели с ВНЭУ. Во-вторых, не погружаться она не могла, а наоборот. Если бы погрузилась, не всплыла. Это проект S-80. Проектировщики ошиблись и переутяжелили корабль на 70 тонн. Проект пришлось переработать. Появилась S-80 Plus. Врезали дополнительные отсеки, длина увеличилась на 10 метров, водоизмещение на 800 тонн. Теперь другой геморрой, она в доки не влазит. Короче, это «Лада» на испанский манер.

Подкат на красную карточку

Дальше что? Начнут кричать, что Россия, руками НАТО разваливает Украину? Но ведь шумеры держат курс на вступление в НАТО. Выходит, надо самоликвидироваться. А куски страны в НАТО окажутся. Круг замкнулся, окраина в альянсе.

А что будет, если сопредельные страны выдадут паспорта своих стран жителям приграничных территорий? Объявят об угрозе жизни своих граждан и введут свои войска для их защиты? Японцы уже защищали своих граждан на ДВ, американцы у себя на юге пол Мексики защитили. Пойдёт вооружённый дербан Украины?

Кабардино-Балкария. Кому-то захотелось побузить на межэтнической почве?

В сегодняшнем государстве нет четкой позиции по национальному строительству. Нет справедливой цели для всех народов. Так что каждый изгаляется как может.

Золотов пусть отправляется туда, пусть продемонстрирует всю свою прыть и способности... Это не в нете угрожать расправой.

Да у любого народа были и победы и поражения и над соседями и от соседей, не говоря уже о пришлых завоевателях с библейских и добиблейских времён.

Не всегда, заявленные организаторами цели и предпосылки, совпадают с их истинным назначением. Кто кого провоцировал будет трудно понять, пока "разброд и шатания", в оценке исторических событий, будут трактоваться не в комплексе общенациональной истории и её социально-политических результатах, для народов и народностей, а в плане "особого выделения" национальных меньшинств, применительно к остальной части населения.

С-300: решение принято

«Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей».

Вопрос в том, принято ли политическое решение сбивать еврейских летунов комплексами С-300? А так да, последние годы эти комплексы с дежурства сняты много где. Поменяли на 400. Так что есть что отправить.

Скорее всего, сбивать будут только при нарушении воздушного пространства Сирии израильскими самолётами, атакующими сирийские объекты. Но Израилю не обязательно залетать на сирийскую территорию. Они вполне могут атаковать и со своего воздушного пространства или из воздушного пространства Ливана планирующими авиабомбами и ракетами воздух-земля. Кроме этого, Израиль располагает тактическими ракетными системами земля-земля и может также запускать тактические ракеты со своих подлодок. Это усложнит Израилю жизнь, но не критично. В общем, противостояние продолжится.

Все эти выкладки, конечно, известны и израильской стороне, но это 50% решения поставленных задач, а вот решимость и последовательность в применении средств ПВО — это гарантия успеха и фактор сдерживания от необдуманных действий.

Проблема не в С-300 как таковых, проблема в том, что это поворотный момент в нашей оценки поведения Израиля. Если раньше сдерживать агрессию Израиля мы пытались за счет уговоров, то сейчас это будут делать С-300. Конечно, С-300 — это не панацея для агрессии Израиля, но следует помнить слова Шойгу (к слову, министра обороны ядерной державы), "чтобы остудить горячие головы", "а если понадобится, то и..."

Короче, С-300 — это сигнал Израилю для перехода к взвешенной адекватной политике.

К слову, факт передачи Сирии С-300 вызвал крайне позитивную реакцию в арабском мире: вероятно, увидели в этом начало процесса по усмирению израильской агрессивной политики на БВ.

Получается, чем строже с Израилем, тем больше симпатий в арабском мире, шире — в исламском мире.

Санкционировано Америкой?

Продажа новейшего оружия потенциальному противнику является государственным преступлением. Вывод: если эти нормы не действуют, значит, управление государством в руках противника…

Теперь представьте, возможна ли покупка РФ, КНР или даже Беларусью у США новейшего вооружения. НЕВОЗМОЖНА! Часто воспринимаются действия правительства РФ в корне антироссийскими поступками, почему?

Да просто все.. Зарабатывание денег — это приоритет для нынешнего правительства, это суть ультралибералов, которые сейчас у власти. Ничего святого для них нет, хоть с чертом торговать будут, только бы денег заработать.

Трудно это все определить, тогда никому нельзя продавать. Сегодня друг, завтра — враг.

Теракт на военном параде

ЦРУ переходит в наступление? Устали ждать, когда подействуют санкции? Народ поднять не удалось, решили оружием?

Почему ЦРУ, чем «Моссад» плох? Небо закрыли, перешли на теракты.

Да бросьте вы, «Моссад»! Кому в Израиле, к чертям, нужен какой-то затрапезный парад в провинциальном городе? Обычные тамошние сепаратистские разборки. Время ирано-иракской войны (к слову, по этому поводу и парад) местные арабские сепаратисты поддерживали связи с режимом Саддама Хусейна. "Аль-Ахваз", обычная террористическая шайка, в своём репертуаре.

Французские ракеты облетают гражданских лиц

За время проведения операции французскими инструкторами с 2014 года обучено 9,5 тыс. военнослужащих в Ираке. ВВС Франции осуществили 8477 боевых вылетов, нанеся 1457 ударов. 1911 артиллерийских ударов нанесено по объектам террористов на земле. Уничтожено 2249 целей. Освобождено от ИГИЛ 99% территорий, ранее оккупированных боевиками. В настоящее время для продолжения операции используется 1 авиабаза, ещё одна база планируется к использованию. В операции задействованы 10 самолётов «Рафаль», 1 морской патрульный корабль, 1 фрегат в восточной части Средиземного моря (тот самый Auvergne. — Прим. «ВО»), три 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR, 1,1 тыс. военнослужащих.

Стрельба велась боевыми лягушками, которых не видно на экранах радаров, и они впоследствии допрыгают до места назначения и будут ядом травить боевиков.

Фрегат упоминался в первом сообщении МО, а потом исчез из сообщений.

Так же исчезло и сообщение официального сирийского агентства САНА о "первом боевом применении системы С-400".

Как бы С-400 стреляла по крылатым ракетам с фрегата? Но французы категорически отрицают какие-либо пуски ракет.

Много интересного нам ещё предстоит узнать…

Я бы сказал, слишком много интересного, из каждого утюга будут звучать разные "факты", на любой вкус!

Хитрый Мартин

Да, в общем-то, понятно, что самолет получился не очень… Но будем ждать реальной встречи. Вот тогда всё и будет понятно… Но одно несомненно: кому надо, денег на этом заработали. Очень много…

Поживем — посмотрим. Я, конечно, к авиации имею нулевое отношение, но вроде машинка чувствует себя в воздухе не хуже, чем "пингвин" в океане.

Пингвин в океяне? Не думаю, что он там себя комфортно чувствует. А на видео простой выпендреж, ни о чем абсолютно не говорящий, я на МиГ-21 эффективнее пройду.

Гараж

Вообще-то, Васильев сразу предупредил, примерно так.

— Сразу всех разгонять не буду, дам шанс начать с чистого листа на благо Дагестана и народа, кто нахапал, пусть школу/ы построит (там надо около 200 школ), а кто не начнёт жить по новым правилам, пусть не обижается.

Там же жесть полная, газовые врезки, электричество напрямую в обход счётчиков, АЗС за сутки по кассе бензина на 600 руб. "продавало".

Чистки там будут. Там просто полное дно.

Подобное дно везде… Чечню как-то стороной обходят… Видно, коррупции там нет. В Татарстане внуки Шаймиева долларовые миллиардеры, этим, собственно, все сказано. Ну а там, где аккумулируются все денежные потоки, т.е в г. Москвн, работы вообще непочатый край.. Но до Москвы, видно, руки не доходят, а, как известно, рыба гниёт с головы…

В Москве после выборов Биг Босса и Литтл Биг Босса кредит доверия народа получен, так что речи о коррупции даже идти не может. Только радение о благе народном.

И это не сарказм… нет, не сарказм.

Больше похоже на то, что силовики готовят Васильева в преемники Путина в противовес Медведеву и K. Только ребёнок может поверить в то, что в одном конкретном регионе центральная власть взялась полностью искоренить коррупцию, а в остальных, где коррупции никак не меньше, ведёт себя как слепой котёнок. Значит, причина в другом. Второй вариант: один влиятельный клан Дагестана, заручившись поддержкой Васильева и центра, расправляется с другим кланом, которые правили в республике в последнее время.

Монополия на справедливость

Здесь следует отметить, что Советский Союз и современная Россия тоже «перенимали» западные технологии без согласия владельцев — и это касалось всего, начиная с атомной бомбы и заканчивая «Шаттлом» и видеоиграми. Вообще, это сомнительное достижение: нация расписывается в неспособности внедрять свои собственные технологии.

Это намёк на резкий скачок научно-технического прогресса после развала СССР и выгребания западной шоблой всего и вся, суя свой нос, куда не каждый граждан мог попасть, почти на халяву.

Исторической правды ради, а не красного словца для!

Подпольщики "Красной капеллы", муж и жена Розенберги — все они не за 30 сребреников, а из идейных убеждений передавали нам секреты, в том числе и Манхэттенского проекта.

Правильно понимая людоедски-гегемонистскую суть фашиков и янки! Они позволили сэкономить время и ресурсы при создании нашего изделия, тем самым по сути спасли мир от ядерного кошмара.

Так что можно и за идею… и не обязательно со связкой гранат… под танки…

Но ведь без лицензии выпускали!

Так ведь и не копию!

Шведы умрут первыми

Знаете, я прожил большую часть жизни в такое время, когда в шведах видели только соперников в хоккейных турнирах. Не вижу в них большого зла. Мне даже нравятся эти относительно спокойные северные соседи. Поэтому меня больше интересует не то, когда шведы найдут новую Полтаву, ведь нового Петра I пока что на горизонте на видно, а то, когда заокеанские соседи получат хотя бы маленький Пёрл-Харбор…

Как говорится, история нас учит, что ничему не учит! Шведы себе такую "Полтаву" организуют, что потом о Швеции можно будет прочитать только в учебниках.

В учебниках, которые мы напечатаем.