Итоги недели. Последний полёт

Когда ракеты умеют говорить

Не поверит никто!

Никогда!

Ни за что!

Это сурковская пропаганда. (Ясно же любому прогрессивному демократу)



Абсолютно бесполезно предъявлять ЛЮБЫЕ доказательства!

Виновные уже назначены!

Только одна незадача! Никак не натягивается на глобус вина России.

Если бы были нормальные факты, то уже сгнобили бы.

Уж как только за уши не притягивают...

Близится развязка по Украине, в ход пошли козыри.

«Ни одно СМИ на западе не поверит в эти факты».

Ну енто естественно, мы же данные не из социальных сетей берем.

Обломки ракеты с указанным номером по утверждению самой следственной группы голладцев были собраны как улики с места падения боинга и представлены ими на всеобщее обозрение. Я не исключаю факта, что украинцы им "помогли" с этими обломками, найдя их на каком-нибудь хохлополигоне, т.к. реальный разброс обломков самолёта и ракеты был на многие километры, а собирать всё в зоне боевых действий в куче рваного металла, где непонятно какая железяка от какой системы вооружения - ещё та задачка. Но дело сделано. Голландцы сказали, что это именно та ракета. Украина радостно кивала. Любой мухлёж должен быть наказан. И не мухлёж, но преступление тоже.

Не хлеба, но зрелищ

Что взять с бывшего ЧОПовца, который Ксюшку Собчак за ручку в школу водил? умеет наш Гарант кадры подбирать...

Автор заговаривается, согласившись с Англией, что Россия отравила Скрипалей.

Кадровая политика Гаранта не терпит критики, и это понятно! Царь, есть царь, но в последние годы это вызывает некоторые подозрения. Должности занимают не профессионалы, а "близкие к телу".

Медный таз для избирательной системы

Просто на ВЭФе ВВП был очень опечален выборами губернаторов по России, когда в трех регионах прошли коммунисты. Не удивительно, что в Приморье, где выборы вышли на второй тур, для ВВП захотели сделать подарок.

У нас главу поселения (который от ЕР) не выбрали, так столько в местных сетях вою. И село рухнет, да кого вы выбрали, у него даже забора нет... Больше всего плакала дочь бывшего главы, она так обиделась на односельчан, которые оказались - ... неблагодарными! Даже предложения от "прикормленных" пошли типа, а давайте собирать подписи, чтобы считать выборы недействительными... Вот так-то.

КПРФ и ЕР были созданы из обломков КПСС. Перебежчики, что в ЕР и что в КПРФ из одного места, только некоторые, что по шустрей, оказались в ЕР, а чуток заторможенные в КПРФ.

Отменить результаты выборов во втором туре - это "сила". Теперь через три месяца ждём новых выборов,с новыми кандидатами (Тарасенко отказался выставлять свою кандидатуру)Интересно какого "тяжеловеса" пришлёт Москва?

"Абрамс" на Донбассе

ну взрослые же люди.... кому кроме нас эти доказательства интересны? спорим что ни кому? как минимум фальшивкой объявят.

Ждём очередного пожара в укровойске...Часть ПВО в Стрые...

Щас США возбудятся от количества разоблачений и обвинят РФ во вмешательстве в процесс расследования :)

Допустим, в 2001 году украинский ЗРК С-200 по ошибке сбил российский Ту-154. С чего вдруг украинцам опять захотелось пострелять по гражданским самолетам? Это ведь была не ошибка, а целенаправленная атака!

Жаль, что МО РФ пока не обнародует причины этой террористической акции. Но внимательные профессиональные ПВОшни должны были обратить внимание, что буквально в одно зоне поражения от ЗРК Бук и даже в одном секторе 1град. (ЗРК была развернута с. Зарощенское) летел другой гражданский борт, о котором МО РФ пока молчит. По траекторным признакам (оптимальной высоты и скорости, которая для каждого типа индивидуальна), с вероятностью 90% этот борт можно идентифицировать как Ил-96, т.е. борт авиаотряд Россия. Кого он мог перевозить станет понятно если проанализировать визиты Президента Путина и членов Правительства России в этот период. Но российский борт, несмотря на немного большую скорость отставал и шел выше. Вероятно причина ветер, который сильно отличается на разных эшелонах. Поэтому оператор ЗРК БУК и захватил цель более близкую к российской границе. При автономной работе без АСУ ошибиться очень легко даже опытному оператору (система опознавания по иностранным бортам не работает).

Обратите внимание на первичную радиолокационную информацию, представленную на брифинге МО РФ. Два борта 0143 (Мн-17) и 4722 (Ил-96) находятся в одном секторе, примерно 1 град рядом относительно Зарощенскогок. При этом первый был на дальности в 10-15 км, а второй 30-35 км (разница в подлётном времени всего пара минут). Таким образом при нахождении в одном луче автоматика ЗРК захватывает в первую очередь наиболее близкую цель как наиболее опасную, а в данном случае еще и наиболее близкую к границе РФ, что для оператора наведения ЗРК стало решающим фактором.

О том, что провокация была продумана, доказывают сразу несколько фактов.

Во-первых, зачем разворачивать системы ПВО в районе, где господствует исключительно своя авиации. Это как минимум опасно из-за высокой вероятности "дружеского огня". Даже во время учений любым самолетам, кроме учебных целей, категорически запрещается влетать в зоны поражения ЗРК, а тут боевые действия.

Во-вторых, множество свидетелей подтверждают факт наличия в районе украинского военного самолета Су-25. Очевидно, что по плану разработанному ЦРУ у него была другая задача. А именно, в соответствии с правилами пресечения воздушных нарушений с начало необходимо попытаться принудить самолет к посадке, а только потом открывать огонь по воздушному судну. Для этих целей и был нужен военный самолет: обозначить факт попытки принуждения к посадке, проконтролировать уничтожение цели и "черных ящиков" в которых зафиксирована команда диспетчера на изменение маршрута. Штатные украинские Су-27 и МиГ-29 для этих целей не подходили, очень слабая осколочная защита (разлет кусков обшивки большого самолета достигает десятки км).

Следовательно, охота украинскими террористами под руководством ЦРУ США велась именно за российским бортом №1, и если бы было сбито российское воздушное судно, то отклонение от трассы, присутствие украинского военного самолета в районе было бы преподнесено как защита воздушного пространства Украины от российской агрессии.

Таким образом, в этой спланированной трагедии становится все логично за исключением того, что был сбит не тот самолёт. Охота украинского ЗРК велась за бортом Президентом России, и если бы украинскому филиалу ЦРУ она удалась, то уже 4 года как вся Украина, а возможно и Европа была втянута в реальную войну с Россией, чего США добивались и добиваются до сих пор.

Рано сказали «А», или В ожидании «Лидера»?

Шумят по проекту этого эсминца, словно демократы на площади.

Эсминцы с ЯЭУ актуальны лишь в связке с атомным-же авианосцем для совместной автономной службы в океанской зоне . Когда у нас ожидается закладка авианосцев? Ответ - когда новые ЯЭУ будут отработаны на новых же ледоколах "Лидер". Строить их будут на дальневосточной "Звезде", которая сама ещё строится ... Это всё перспектива ... но не значит, что конструктора должны сидеть без дела, их задача как раз рождать новые идеи и инженерные решения, держать себя в тонусе до лучших времён. У современного военного судостроения утрачены многие компетенции, утрачены кадры НАСТОЯЩИХ КОРАБЕЛОВ ... просто по возрасту . А восстанавливать эти компетенции придётся поэтапно , от простого к сложному : корветы , фрегаты (как вам темпы их ввода?) , газовые турбины (!!!-краеугольный камень) , "Полимент-Редут" (доведён ли до ума на "Горшкове"... Не атомные монстры нужны флотам России , а корветы , фрегаты , МРК , тральщики(!) , буксиры , ДЭПЛ , десантные корабли , патрульная и противолодочная авиация . Когда же пойдут свои турбины, для решения задач в дальней морской и океанской зоне будут строить "СуперГоршковых", модернизируют БПК снарядив их "Калибрами" и "Ониксами"... А там и лучшие времена настанут (промышленность научится строить быстро , качественно , компетентно ... и будут на это всё деньги в бюджете).

1. Где строить ЯЭМ. Строить "Лидеры" будут, скорее всего, на Севмаше, когда закончат с 885М, 955М. Для этого уже нарабатываются компетенции на модернизации крупных НК.

На "Звезде" будут строить НК с ГТУ, т.к. тащить ядерный реактор через всю страну...и потом отлаживать его на краю земли вдали от Питера, ну не комильфо вообще! А местных спецов по ЯЭУ на ДВ нет...

2. О ядерной энергетике. ЯЭУ, в отсутствии баз и пунктов МТО по всему шарику (в отличие от янки) - это единственное средство не зависеть от танкеров-бункеровщиков, которые при ведении БД будут не помощью, а обузой боевым единичкам. Их нужно будет охранять и прикрывать-оборонять.

3. О действиях ЯЭМ. Корабли с ЯЭУ только тогда могут на 100% использовать свое преимущество в скорости и автономности, когда они действуют в составе однородных по энергетике группах. Это наглядно показала КУГ янки, в составе 3-х единиц (включая атомный АВМ !), совершившая кругосветный поход со средней скоростью 25 (!) узлов. Кто еще, кроме атомоходов, сегодня на такое способен!?

4. О вооружении ЯЭМ. Ну, кроме того, что они будут (вне всяких сомнений) носителями Цирконов, они, по заявлениям наших бонз, будут еще и функцию океанской ПРО выполнять получив оморяченный С-500. И эта миссия будет даже поважнее, чем "убийство" авианосцев, т.к. время реакции на Трайденты из Норвежского моря в 3-6 раз короче, чем на Минитмены из метрополии.

5. О спецстали для НК. Да полноте фантазировать! Это не для ПЛ сталь с пределом текучести 80-100 кг/кв мм нужна. А для НК требования поскромней. Да и легирующие присадки все у нас есть для её выплавки. Структура импорта не показывает поставки стали из стран ЕЭС и США. Оттуда все больше машины и механизмы везут, а не "сырье" и материалы...

Пригорело у прикордонников

Посмотрел википедию. 50 узлов на наших против 28 шумерских при одинаковой и длине и ширине)) Там как стоячих бы сделали... Катера «Гюрза-М» похожи на подлодки. Но только с единичным заходом под воду)))

а главное, криминала по нолям, ход малость высок был для того такого близкого прохода, ни одного опасного виражика, а "тысячелетние морячки" уже в неврозе, прям как их залужные хозяева)))

Хотели иметь Россию в качестве врага? Ваше желание свершилось...

У них же война с нами, почему не стреляли? Нет боя - значит и войны нет. Просто брехуны кастрюлеголовые.

В ожидании «Ската»

Автор, милок ! А ты не обманываешь меня, старого ? Точно обещаешь, что "Скат" появится в ВС России? А то помню, как много обеща.. .писали, что пройдёт немного времени, и "Скат" полетит... наш орёл (!), чтоб отмстить "неразумным хазарам"! Но "вдруг" он исчез, как Карлсон... даже без обещания вернуться! А вдруг опять? Опять "исчезнет" как суперстелс ? Помни, автор... второй раз я могу и не пережить!

Прошу прощения... Я, конечно, очень далёк от авиации, но КОМУ ЭТО УЖЕ НУЖНО? Я имею в виду, УДАРНЫЕ БПЛА? Наши "друзья" от них отказываются, а мы как обычно? Лет бы ... назад, это была бы тема, а сейчас?

«Быстрый» пистолет

Вроде бы армия и МВД никогда не жаловались на ПМ. Боюсь, как бы не начали снабжать их пистолетами, которые, не пройдя полный цикл испытаний, будут клинить и отказывать, а то и вовсе разрываться в руках. В современных реалиях такое вполне может быть. Сейчас не СССР, где все, принимаемое на вооружение оружие, испытывалось в жесточайших условиях, и только потом принималось на вооружение.

И на 25 метров ПМ вполне себе точный пистолет. И у ПММ уже улучшенная эргономика и магазин на 12 патронов. Да и стрелять в жизни на 25 метров? Пистолет не для таких дистанций. Так что... А вот если сравнить его с реальными лидерами в своём классе? Да магазин для армейского пистолета под этот калибр маловат уже.

Нашёл "хороших" стрелков-ментов, да у них вечно руки с похмелья трясутся. С двадцати пяти метров я до сих пор попадаю из ПМ только в десятку, изредка срываю девятку или восьмерку, хотя мне 67 лет, пробовал стрелять и на 50 метров, целился в туловище ростовой мишени, разброс, конечно, был, в пределах 20 см.Брать мушку ,в этом случае, нужно немного выше. Ничего сложного.

А какой практический смысл стрелять медленно и сосредоточенно на 25 метров из ПМ и даже на 50 метров? Из любви к искусству, что ли? Практический смысл есть стрелять из пистолета от 3 до 15 метров в движении из неудобных положений, из за углов, с левой руки для правши и на время. Я видел, как люди с двух метров так по мишени мазали.

Они погибли в сирийском небе

Кто же мог знать, что эта командировка окажется последней. Соболезную родным и близким.

Вечного Полёта, парни… Трагизм момента в том, что этого можно было избежать…

Даже страшно было эту страницу на сайте открывать. Столько горя сейчас в их семьях! Молодые мужчины, героические мужья и отцы! И сразу так много погибших — 15 офицеров, российских военнослужащих!

Цвет нации, если хотите! И их не стало.

Мы все скорбим по такой утрате! Наши самые искренние соболезнования их родным и близким, их боевым друзьям и товарищам!

Может, Россия сможет поднять их останки со дна морского и похоронить их на Родине? Очень надеюсь на это.

Как мне это всё знакомо. Когда гибнет экипаж такого самолета, скорбь и рыдания по всему гарнизону. У нас за время моей службы в гарнизоне Федотово (Кипелово) было 6 катастроф. Все самолеты с экипажами по 9-11 человек. До сих пор с содроганием вспоминаю, что творилось в гарнизоне после получения известия о гибели очередного экипажа. Никому не пожелаю такое пережить.

Вечная память вам, ребята. Мои искренние соболезнования вашим родным и близким.

Откуда дровишки?

В обстановке, сложившейся в Сирии, которая меняется каждый день, уже черт ногу сломит. Даже теряешься, как прокомментировать данное событие.

Тогда смысл комментировать то, в чем не можешь разобраться?

Чем кучковаться вокруг Идлиба, можно зачистить ЮВ САР в её новых границах, то есть до Евфрата. А резервисты, естественно, будут огребать от партизанящих духов.

А американцы и турки не против будут?

Турки и американцы не присутствуют на западном берегу Евфрата у ДэЗ, где всыпали САА.

Карающая длань гегемона

А куда им бить? Тема Идлиба накрылась медным тазом.

Скорее, отложена. Сколько времени Эрдоган сможет контролировать "идлибский гадюшник"?.. Скорей всего, недолго. Со временем Идлиб все равно придется приводить в разумное состояние.

По чему там бить таким оружием? По хлебопекарням?

По авторитету нашего ПВО, а большего им и не надо.

Пустился во все тяжкие

Евгений, а на наших ракетах движки кривоточные, надо полагать? А за статью в целом спасибо, читаю вас постоянно.

О чем статья? О том, что с 1980-ых техника немного вперед продвинулась? Ну, логично, правда, радар с АФА на "Суперхорнет" давно ставится массово, а китайцы подобное только начали делать. А что там за мотор у них, ну так фиг его знает, до сих пор берут наши движки, причём модели устаревшие.

«Премьер». Нет, это не Медведев

А у самолета стоит защита от подлых "партнеров"?

Нам кровь из носа нужен аналог «Хоккая». Гонять такую махину далеко не всегда нужно, а меньше у нас нет.

А почему "Премьер", а не "Президент"? Название что, до 2012 г. выбирали?

Это они на будущее замахнулись: видимо, планируют сдать первую серийную машину между четвёртым и пятым сроками ВВП.

Дизель против атома

Главное дело, что Седьмой флот США допрыгался! Всё. Хана ему, амба, кранты.

КНР молодцы, все силы и средства бросили на получение анаэробных установок (скопировали шведов, а затем ещё и улучшили показатели). Теперь в районе китайского побережья, а при желании КНР и далее, США со своими железными коробками нельзя будет появляться. Нам бы американские или китайские финансы, давно бы обскакали по анаэробным аппаратам Запад.

А в чем проблема? В оффшорах бабла немерено.

Не совсем понимаю. Ну, всплывёт ночью в Средиземке на перископную глубину или вообще в надводное положение подлодка дизельная. Ну да, станет видно её рубку на радаре. Ну, услышат буи шум винтов и/или работу дизелей.

И дальше что?

В том же Средиземном море тьма-тьмущая лодочек, катеров, траулеров, транспортов, танкеров, сухогрузов и так далее.

Какая аппаратура отличит шум работы дизеля ПЛ от работы дизеля какой-нибудь галоши? Или отметку на радаре от её рубки от какого-нибудь сейнера? Это АПЛ по шуму можно однозначно опознать, а дизель, что на подлодке, что на галоше какой — суть одно…

Не бывает там чистой глади моря, на которой все отметки радара — враги вражеские. А делать селекцию целей запаришься.

Как упразднить национальный вопрос

Все меньше остается в живых людей, которые помнят румынское правление молдаванами. А жаль! Они могли бы рассказать, как тяжела была для молдаванина румынская плеть. История развивается по спирали, дураки пытаются её закольцевать.

Это тем более удивительно в отношении румын, ведь такой страны, как Румыния, как и национальность румын, действительно не существовало, пока их не выдумали на Западе. Первичным были Валахия и Молдавия, а не иначе, но, видно, западное науськивание вкупе с дремучим национализмом сделало из граждан Румынии нечто вроде того же самого, что и из некоторой части граждан Украины, особенно западной её части, когда они себя стали считать то ли прародителями всего человечества, то ли первыми среди первых.

Как-то примитивно все у местечковых националистов. Не хочу быть молдаванином, хочу быть румыном… Не хочу быть белорусом, хочу быть литвином, и т. д.

Совпадение? Не думаю!

«В 2013 году учёные из Портон-Дауна распылили газ в лондонском метро…»

Да ладно уж! Чего вспоминать? Нормальные, то есть с миллионными доходами, люди в метро же не ездят… Так что и переживать не стоит.

Ну почему… Очень забавно читать, прям как Агата Кристи. Кстати, есть мнение, что убийца во всех произведениях — это миссис Марпл. И она всех подставила. Так что в этом ключе всё становится ясно…

На вопрос, что делали возле бензоколонки, правильный ответ: заблудились. Так последняя новость: еще двое подозреваемых в убийстве.

Чувствуется, британцам понравилось внимание к их Скрипалям. Я по-прежнему предполагаю, что никакого «Новичка» не было, а было похищение конкретно под тему «Россия покрывает Асада-отравителя», подельники, стало быть. Исключить Россию из Совбеза. Вот такие у британцев и американцев планчики. А мировое сообщество на подтанцовках, массовка.

Ни разу не видел, чтобы трахеостомическую трубку ставили так низко, как у Юлии Скрипаль, да и была ли трахеостомия? А может, имитация, грим-макияж? Потом, после трахеостомии, длительное время бывает нарушение голоса из-за отека подсвязочного пространства. А у нее очень даже милый голосок, прям хоть на Евровидение.

Вкололи наркоту через одежду, вот вам и кома от передоза, а дальше этот цирк с британскими клоунами.

Оскорбленным в лучших намерениях британским спецслужбам можно дать только один совет: а вы раскройте это преступление по-настоящему: докажите умысел Терезы Мэй и Бориса Джонсона, и всех, кто в теме. Докажите, что это было похищение, что это полномасштабная провокация.

Иначе не отмоетесь никогда. Конкуренты Терезы все равно используют эту провокацию против Терезы и ее партии в выборах, хотя что я могу понимать в колбасных обрезках.

Чё-то я не понял… Автор пытается оправдать двух косноязычных туристических извращенцев, что ли? Я смотрел их потуги объясниться во время интервью у Марго Симоньян (других каналов не нашли). Если бы Штирлиц так оправдывался перед Мюллером за отпечатки на чемоданчике с рацией, то сериал на том же месте и оборвался бы!))))

И на самом деле оба этих события связаны между собой. Оба они имеют общую корневую причину — обратную кадровую селекцию, которая происходит последние несколько лет на самой вершине российского политического Олимпа.Слушайте, граждане. Да что ж это такое творится. Светоч генералитета вызвал светоча оппозиции на дуэль, а говорить об этом перестали уже дней через 5-6 после требования сатисфакции. Пиар-менеджерам и одного, и другого надо что-то делать - рейтинги падают. Ну, хотя бы нашли б в соцсетях (или через Петрова с Бошировым) номерок Маргариты Симоньян – глядишь, дело бы сдвинулось с мёртвой точки. А то, право, слились оба. Нет уж – нам хлеба не надо, зрелищ давай.Крупным скандалом завершается этап подсчёта голосов после завершения выборов губернатора в Приморье. Во втором туре выборов сошлись врио губернатора края Андрей Тарасенко, представляющий «Единую Россию» и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.А потом выборы крайизбирком признал несостоявшимися. А что?.. У кого там какие-то претензии к комиссии? – два шага вперёд, упор лёжа принять... Какой ещё народ, какой избиратель? Уж, поди, не сахарные – ещё раз на участки сходЮТЬ. А можно и как на демократической Украине – третий тур. Ну, до тех пор, пока не выиграет правильный кандидат.Из материала Минобороны РФ:В самом деле, не одному же Беллингкэту в анимашку играть. Кстати, даже украинские пользователи сети уже посоветовали «независимым экспертам» тщательнее подходить к изучению функционала пакета программ Adobe – ну хотя бы, чтобы их «Буки» не дрифтовали задом наперёд . Хотя кому это на Западе интересно... Минобороны, вон, Абрамс на платформе «прокатило». Но если виновные в первые часы после трагедии с MH17 назначены, можно хоть Минитмэн на телеге по экрану перевозить – там просто переключат на другой канал. Это мы тут всё рефлексируем – кому-то что-то доказать пытаемся... Наивно, братцы.Если не брать в расчет атомную подлодку пятого поколения «Хаски» и авианосец будущего, самым амбициозным проектом для ВМФ РФ является таинственный атомный эсминец. В народе корабль проекта 23560 давно известен под обозначением «Лидер».Проблема последнего времени состоит в том, что у нас и производители, и ведомства-заказчики сначала на 100 микрофонов объявят о «подготовке к запуску грандиозного проекта», а когда люди со временем начинают интересоваться по поводу того, как реализация проекта продвигается, почему-то нервничают и объявляют нетерпеливыми и дотошными. Мол, быстро только коши... и всё такое. Так в этой связи, может быть, вернуться к старому доброму «дедовскому» принципу – сначала реализация проекта, а потому хоть 200 микрофонов и тридцать три дюжины трибун?Украинские прикордонники, несущие службу в акватории Азовского моря, пожаловались на российских пограничников, которые якобы "совершали опасные маневры".А как они, эти украинские пограничники, хотели? Чтобы им салютовали и дружно спевали «Ще не вмерла», что ли?.. Воюете с Россией, так извольте вести себя достойно, а не жалобы катать натовским партнёрам. Особенно учитывая тот факт, что этим партнёрам меньше всего интересна реальная защита украинских хлопчиков. Как пушечное мясо – да, как таран провокаций против России – тоже да. А впрягаться – в НАТО не дураки сидят. Сами... прикордонники... тильки сами.Российская армия располагает большим числом беспилотных летательных аппаратов разных моделей, но изделия тяжёлого класса на вооружении пока отсутствуют. Впрочем, уже принимаются необходимые меры, и в ближайшем будущем парк армейской техники может пополниться новыми образцами с требуемыми характеристиками.Главное, что для «Ската» нашлось местечко в сценарии возможного применения. Если априори иметь в виду то, что ВС РФ собираются в Сирии оставаться надолго, и не исключать ещё и того, что бармалеи там в ближайшие годы не закончатся чисто физически, то можно и «Скат» подождать. Только Украине не говорите...Концерн «Калашников», входящий в состав Государственного концерна «Ростех», в 2019 году запустит в серийное производство пистолет Лебедева (ПЛ-15).Точность, кучность, эргономичная рукоятка – всё это понятно. Тут главное другое. Начали ПЛ-15 разрабатывать в 2010 году, а в 2019 намечается серийное производство. По нашим временам это просто феноменально быстро. У нас на 9-10 лет обычно растягивается только обсуждение того, а нужен ли нам тот или иной вариант стрелкового оружия или обойдёмся теми, которые уже есть...СМИ со ссылкой на Министерство обороны РФ опубликовали список военнослужащих ВС России, погибших в Сирии в результате нанесения удара по самолёту радиоэлектронной разведки Ил-20. В списке 14 фамилий, хотя ранее в военном ведомстве страны говорили о пятнадцати погибших военнослужащих.«Военное обозрение» выражает соболезнования родным и близким находившихся на борту Ил-20 военнослужащих.Плохие новости приходят с востока Сирии. ИГ (запрещено в РФ), которое, как было объявлено ранее, лишилось каналов поставки вооружений, техники, боеприпасов и финансирования, каким-то образом находит ресурсы не только для того, чтобы выдерживать удары САА, но и для перехода в контрнаступление. По сообщениям ближневосточных источников, игиловцы силами до нескольких сотен человек перешли в контрнаступление в провинции Дейр-эз-Зор. Основной удар пришёлся на те районы, которые не так давно были освобождены от игиловской оккупации. Боевикам удалось нанести серию поражений правительственной армии Сирии в районе Бадия-аль-Шам.Какой вывод можно сделать? Самый простой: налицо как недооценка сил противника, так и его возможностей.Результатом недооценки явились потери — между прочим, если верить сообщениям наиболее тяжёлые за все последние месяцы. Погибло не менее 26 сирийских военнослужащих, включая офицеров; более 90 человек получили ранения (есть тяжёлые). Подразделения САА были вынуждены оставить ранее занятые территории и отступить к населённому пункту Аль-Маядин (правый берег реки Евфрат).Вашингтон столько говорил об очередном «карающем ударе» по Сирии, что, скорее всего, ему его придётся все же нанести, хотя бы для поддержания своего реноме. Хоть у США и есть возможность обосновать отход от своих воинственных планов отсутствием «газовой атаки», всё равно, после всех агрессивных заявлений американских политиков и военачальников, это будет воспринято как проявление слабости.Однако есть и ещё кое-что, мешающее Вашингтону поступить по известному в узких кругах принципу: пацан сказал — пацан сделал.Нет, это не то, что часто мешает танцору.Госдеп США позитивно отреагировал на достигнутую президентами Путиным и Эрдоганом договорённость о создании к 15 октября демилитаризованной зоны в Идлибе. «Мы поощряем то, что Турция и Россия предпринимают шаги по предотвращению военного наступления со стороны правительства Асада и его союзников в Идлибе, и приветствуем любые искренние усилия по сокращению насилия в Сирии», — заявили в Госдепе.Это означает по крайней мере временный отход США от позиции «карающего удара».Если тщательно изучить некоторые отечественные и зарубежные ресурсы и блоги, посвящённые флоту в целом и палубной авиации в частности, можно обратить внимание на массу критических высказываний в отношении лётно-технических характеристик и радиолокационной сигнатуры палубного истребителя Су-33, а также его китайских конструктивных аналогов J-15 и J-15S/D, являющихся на сегодняшний день совокупным воплощением наиболее передовых наработок китайской радиоэлектронной промышленности и конструктивного креатива от опытно-конструкторского бюро имени П. О. Сухого. Не обращая никакого внимания на модернизационный потенциал этих великолепных машин, многие обозреватели, несмотря на достаточную осведомлённость в технических деталях, склонны занижать их параметры по совершенно различным причинам. Так, администратор издания «Военный Паритет» Леонид Николаев, опираясь на свои прозападные взгляды, а также китайский интернет, пустился во все тяжкие в перечислении недостатков семейств Су-33 и J-15A на примере исходного Су-27К (Т-10К). Все умозаключения были опубликованы в краткой заметке «Цепляние за Су-27К — главная ошибка китайского флота».В действительности китайская компания «Шеньян» переняла эстафетную палочку у ОКБ Сухого, и разработанный методом реверс-инжиниринга J-15A/S перекрыл те недостатки, которые наблюдаются у Су-33 по сей день. Многоцелевые китайские палубные истребители получили перспективный АФАР-радар, детальные ТТХ которого остаются под грифом «Секретно». Более того, известно о работах по ракете воздушного боя сверхбольшой дальности PL-15, способной уничтожать цели на удалении в 200—250 км благодаря наличию интегрального ракетно-прямоточного двигателя (ИРПД). Важное значение имеют новые турбореактивные двухконтурные форсажные двигатели WS-10A «Taihang» с суммарной тягой в 27500 кгс. Они обеспечивают тяговооружённость в 1,12 кгс/кг, что заметно больше, чем у Су-33, ведь нормальная взлётная масса у J-15A значительно меньше благодаря применению в планере большего количества композиционных материалов. Боевой радиус действия J-15A/S продолжает оставаться на уровне 1300—1600 км, что оставляет «Супер Хорнет» далеко позади стандартов «Сушек» и J-15.По заказу воздушно-космических сил России создаются не только боевые самолеты, но и машины специального назначения, призванные решать особые задачи. Такие проекты ожидаемо привлекают внимание зарубежной прессы. На днях американское издание The National Interest обратило внимание на перспективный российский проект самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер». Новая статья о российской технике за авторством Дэйва Маджумдара была опубликована 11 сентября. Она получила заголовок «This New Russian Plane Could Cause Some Serious Problems for NATO» («Этот новый российский самолет может создать проблемы для НАТО»). Подзаголовок материала предупреждает: не забывайте о важности самолетов дальнего радиолокационного обнаружения!Прежние планы устанавливали, что результаты ОКР «Премьер» должны были появиться в середине десятилетия. Так, первые серийные А-100 на базе сравнительно старой платформы должны были поступить в войска уже в 2016 году. Однако смена базового самолёта, позволившая повысить основные характеристики комплекса, привела к изменению графика. Впрочем, такие обстоятельства не влияют на общие планы военных и промышленности.Согласно последним сообщениям официальных лиц, в самое ближайшее время, в течение нескольких месяцев, должны завершиться переговоры министерства обороны и Объединённой авиастроительной корпорации, по результатам которых будет подписан контракт на серийное производство новых самолётов. Источники в промышленности не так давно указывали, что первый серийный А-100 по новому контракту может быть поставлен в 2020 или 2021 году.Злободневная тема тактико-технических преимуществ дизель-электрических подводных лодок перед многоцелевыми атомными подводными крейсерами. Эти преимущества, как отмечает аналитик Е. Даманцев, позволяет флотам даже небольших морских государств держать в напряжении командование военно-морских сил таких держав, как США, Великобритания, Франция, обладающих полноценными атомными подводными составляющими. Особенно остро эта проблема встаёт перед агрессором в том случае, когда оперативно-стратегическая обстановка и географические особенности театра военных действий вынуждают экипажи многоцелевых АПЛ ВМС США и Великобритании заходить в акватории морей Юго-Восточной Азии, Персидского залива либо Средиземного моря для сопровождения дружественного надводного компонента АУГ/КУГ, либо для выхода на те рубежи пуска стратегических КР «Томагавк», с которых есть шанс «дотянуться» до военной инфраструктуры противника, находящейся на огромном удалении от литоральной зоны (400—800 км и более).Кстати, несколько дней назад издание «Военный Паритет» со ссылкой на ресурс www.hisutton.com сообщило о проведении китайскими кораблестроительными мощностями модернизации одной из двух дизель-электрических подводных лодок пр. 877ЭКМ, поставленных Военно-морским силам Китая ещё в 1994—1995-м годах. Суть модернизации заключается в интеграции в корпус китайского «Палтуса» дополнительной 15-метровой корпусной секции, что при максимальной ширине в 9,9 м может обеспечить полезный объём в 1154 куб. м. В случае демонтажа с пр. 877ЭКМ дизель-генераторов этого объёма вполне достаточно не только для размещения нескольких двигателей Стирлинга, но и для установки модуля с универсальной пусковой установкой шахтного типа на 10—12 транспортно-пусковых ячеек, адаптированных для применения 2,5-маховых противокорабельных ракет YJ-18B с возможностью подводного пуска. При условии применения данного пакета обновлений ко всем китайским ДЭПЛ пр. 636.3 «Варшавянка» (8 единиц), а также ещё одному «Палтусу» китайский флот получит 11 «удлинённых» анаэробных дизель-стирлинг-электрических субмарин, задачи которых будут сводиться не только к «подкрадыванию» к кораблям противника и нанесению торпедных ударов из 533-мм ТА, но и к массированным противокорабельным ударам по американским «Иджис»-кораблям посредством десятков ПКР YJ-18B.\В сумме с высочайшей скрытностью, «долгоиграющим» подводным оперированием и увеличенной до 1200—1600 миль дальностью подводного хода этих версий «Палтусов» и «Варшавянок» подводный флот ВМС Китая сможет в прямом смысле этого слова громить американские АУГ даже в наиболее отдалённых участках морей, омывающих Поднебесную. И это только начало!Помните шутку Михаила Задорнова про Молдову: мол, тамошнее население только и делает, что гордится быть румынами? Что ж, судя по тенденции, сатирик и писатель был недалёк от истины. Правда состоит в том, что на самом деле в информационном пространстве Молдова фигурирует не так часто, это некое «пространство за шкафом» Европы. Внимание оно привлекает лишь наличием Приднестровья, безвольного президента, каждый акт политической импотенции которого становится достоянием общественности, и князя всея Молдавии Плахотнюка, которого злые языки иначе как сутенёром не называют.Вот уже шесть лет независимые молдаване штудируют историю румын, несмотря на тот факт, что, по мнению многих историков, признаки румынской идентичности появились лишь в конце 18 века. А вот формирование молдавской идентичности началось веками ранее, основой которой, кстати, является молдавская письменность, так предательски для унионистов созданная на основе кириллицы. А молдавские оптимисты, чудом оставшиеся по эту сторону реальности, продолжают твердить, уповая на перепись населения 2004 года, что румынами, несмотря на многолетнюю пропаганду, считают себя лишь чуть более 2% граждан Молдавии… Значит, задача националистов ясна: следует правильно выучить ещё около 98% молдаван.Оказывается, Пентагон потратил не менее семидесяти (!) миллиардов долларов на эксперименты со смертельно опасными вирусами и нервно-паралитическими веществами в лаборатории в городе Портон-Даун. Секретная лаборатория находится в тринадцати километрах от того места, где 4 марта были найдены Сергей и Юлия Скрипаль с симптомами отравления. Совпадение? Не думаю!Таким-то вот образом инцидент с отравлением в Солсбери помог раскрыть связь Пентагона и британского Портон-Дауна. И это не предположение жёлтой прессы. Согласно реестру федеральных контрактов США, Агентство по сокращению военной угрозы под руководством Пентагона действительно профинансировало ряд «оборонных проектов» в Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне. С 2005 по 2016 гг. 122 тысячи животных были заражены смертельными вирусами или отравлены химикатами.Но вовсе не это отчего-то волнует американских и британских политиков. Нет, куда интереснее туристические похождения господ Боширова и Петрова! Вот и эксперты об этом толкуют. К примеру, именитый эксперт Яков Кедми считает, что «Британия сделала лишний шаг с Бошировым и Петровым, и всё превратилось в трагикомедию».Куда большая «трагикомедия» случилась в 2003 году, когда американский госсекретарь К. Пауэлл показал мировому сообществу пробирку. Как выяснилось, Пауэлла многие «не так поняли». Он лишь показал уровень зубного порошка: примерно такое количество порошка со спорами сибирской язвы нанесло бы непоправимый урон здоровью американцев. Пауэллу и в голову бы не пришло тащить реальные споры сибирской язвы в общественное место.Но кто в торопливом XXI веке способен внимательно слушать и анализировать!Кроме того, изначально Пауэлл выступал против насильственного свержения Саддама Хусейна. 24 февраля 2001 года Пауэлл заявил, что санкции против Ирака предотвратили бы создание оружия массового поражения. Таким образом, Пауэлл предпочитал политику сдерживания. Именно он и настоял, чтобы операция против Ирака не начиналась без рассмотрения в ООН. В 2004 г. он объявил об отставке. А пробирка, сыграв злополучную роль «убедительного доказательства», стала одним из поводов для войны с Ираком, развязанной администрацией Буша-младшего в 2003 году. Война шла с марта 2003 г. по 15 декабря 2011 г. По подсчётам Iraq Body Count, на декабрь 2011 года в Ираке погибло 162000 человек, из которых примерно 79% — гражданские лица.История со Скрипалями уже привела к особым санкциям против России. К чему она приведёт дальше?..