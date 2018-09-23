Итоги недели. Последний полёт

Когда ракеты умеют говорить

Не поверит никто!

Никогда!

Ни за что!

Это сурковская пропаганда. (Ясно же любому прогрессивному демократу)



Абсолютно бесполезно предъявлять ЛЮБЫЕ доказательства!

Виновные уже назначены!

Только одна незадача! Никак не натягивается на глобус вина России.

Если бы были нормальные факты, то уже сгнобили бы.

Уж как только за уши не притягивают...

Близится развязка по Украине, в ход пошли козыри.

«Ни одно СМИ на западе не поверит в эти факты».

Ну енто естественно, мы же данные не из социальных сетей берем.

Обломки ракеты с указанным номером по утверждению самой следственной группы голладцев были собраны как улики с места падения боинга и представлены ими на всеобщее обозрение. Я не исключаю факта, что украинцы им "помогли" с этими обломками, найдя их на каком-нибудь хохлополигоне, т.к. реальный разброс обломков самолёта и ракеты был на многие километры, а собирать всё в зоне боевых действий в куче рваного металла, где непонятно какая железяка от какой системы вооружения - ещё та задачка. Но дело сделано. Голландцы сказали, что это именно та ракета. Украина радостно кивала. Любой мухлёж должен быть наказан. И не мухлёж, но преступление тоже.

Не хлеба, но зрелищ

Что взять с бывшего ЧОПовца, который Ксюшку Собчак за ручку в школу водил? умеет наш Гарант кадры подбирать...

Автор заговаривается, согласившись с Англией, что Россия отравила Скрипалей.

Кадровая политика Гаранта не терпит критики, и это понятно! Царь, есть царь, но в последние годы это вызывает некоторые подозрения. Должности занимают не профессионалы, а "близкие к телу".

Медный таз для избирательной системы

Просто на ВЭФе ВВП был очень опечален выборами губернаторов по России, когда в трех регионах прошли коммунисты. Не удивительно, что в Приморье, где выборы вышли на второй тур, для ВВП захотели сделать подарок.

У нас главу поселения (который от ЕР) не выбрали, так столько в местных сетях вою. И село рухнет, да кого вы выбрали, у него даже забора нет... Больше всего плакала дочь бывшего главы, она так обиделась на односельчан, которые оказались - ... неблагодарными! Даже предложения от "прикормленных" пошли типа, а давайте собирать подписи, чтобы считать выборы недействительными... Вот так-то.

КПРФ и ЕР были созданы из обломков КПСС. Перебежчики, что в ЕР и что в КПРФ из одного места, только некоторые, что по шустрей, оказались в ЕР, а чуток заторможенные в КПРФ.

Отменить результаты выборов во втором туре - это "сила". Теперь через три месяца ждём новых выборов,с новыми кандидатами (Тарасенко отказался выставлять свою кандидатуру)Интересно какого "тяжеловеса" пришлёт Москва?

"Абрамс" на Донбассе

ну взрослые же люди.... кому кроме нас эти доказательства интересны? спорим что ни кому? как минимум фальшивкой объявят.

Ждём очередного пожара в укровойске...Часть ПВО в Стрые...

Щас США возбудятся от количества разоблачений и обвинят РФ во вмешательстве в процесс расследования :)

Допустим, в 2001 году украинский ЗРК С-200 по ошибке сбил российский Ту-154. С чего вдруг украинцам опять захотелось пострелять по гражданским самолетам? Это ведь была не ошибка, а целенаправленная атака!

Жаль, что МО РФ пока не обнародует причины этой террористической акции. Но внимательные профессиональные ПВОшни должны были обратить внимание, что буквально в одно зоне поражения от ЗРК Бук и даже в одном секторе 1град. (ЗРК была развернута с. Зарощенское) летел другой гражданский борт, о котором МО РФ пока молчит. По траекторным признакам (оптимальной высоты и скорости, которая для каждого типа индивидуальна), с вероятностью 90% этот борт можно идентифицировать как Ил-96, т.е. борт авиаотряд Россия. Кого он мог перевозить станет понятно если проанализировать визиты Президента Путина и членов Правительства России в этот период. Но российский борт, несмотря на немного большую скорость отставал и шел выше. Вероятно причина ветер, который сильно отличается на разных эшелонах. Поэтому оператор ЗРК БУК и захватил цель более близкую к российской границе. При автономной работе без АСУ ошибиться очень легко даже опытному оператору (система опознавания по иностранным бортам не работает).

Обратите внимание на первичную радиолокационную информацию, представленную на брифинге МО РФ. Два борта 0143 (Мн-17) и 4722 (Ил-96) находятся в одном секторе, примерно 1 град рядом относительно Зарощенскогок. При этом первый был на дальности в 10-15 км, а второй 30-35 км (разница в подлётном времени всего пара минут). Таким образом при нахождении в одном луче автоматика ЗРК захватывает в первую очередь наиболее близкую цель как наиболее опасную, а в данном случае еще и наиболее близкую к границе РФ, что для оператора наведения ЗРК стало решающим фактором.

О том, что провокация была продумана, доказывают сразу несколько фактов.

Во-первых, зачем разворачивать системы ПВО в районе, где господствует исключительно своя авиации. Это как минимум опасно из-за высокой вероятности "дружеского огня". Даже во время учений любым самолетам, кроме учебных целей, категорически запрещается влетать в зоны поражения ЗРК, а тут боевые действия.

Во-вторых, множество свидетелей подтверждают факт наличия в районе украинского военного самолета Су-25. Очевидно, что по плану разработанному ЦРУ у него была другая задача. А именно, в соответствии с правилами пресечения воздушных нарушений с начало необходимо попытаться принудить самолет к посадке, а только потом открывать огонь по воздушному судну. Для этих целей и был нужен военный самолет: обозначить факт попытки принуждения к посадке, проконтролировать уничтожение цели и "черных ящиков" в которых зафиксирована команда диспетчера на изменение маршрута. Штатные украинские Су-27 и МиГ-29 для этих целей не подходили, очень слабая осколочная защита (разлет кусков обшивки большого самолета достигает десятки км).

Следовательно, охота украинскими террористами под руководством ЦРУ США велась именно за российским бортом №1, и если бы было сбито российское воздушное судно, то отклонение от трассы, присутствие украинского военного самолета в районе было бы преподнесено как защита воздушного пространства Украины от российской агрессии.

Таким образом, в этой спланированной трагедии становится все логично за исключением того, что был сбит не тот самолёт. Охота украинского ЗРК велась за бортом Президентом России, и если бы украинскому филиалу ЦРУ она удалась, то уже 4 года как вся Украина, а возможно и Европа была втянута в реальную войну с Россией, чего США добивались и добиваются до сих пор.

Рано сказали «А», или В ожидании «Лидера»?

Шумят по проекту этого эсминца, словно демократы на площади.

Эсминцы с ЯЭУ актуальны лишь в связке с атомным-же авианосцем для совместной автономной службы в океанской зоне . Когда у нас ожидается закладка авианосцев? Ответ - когда новые ЯЭУ будут отработаны на новых же ледоколах "Лидер". Строить их будут на дальневосточной "Звезде", которая сама ещё строится ... Это всё перспектива ... но не значит, что конструктора должны сидеть без дела, их задача как раз рождать новые идеи и инженерные решения, держать себя в тонусе до лучших времён. У современного военного судостроения утрачены многие компетенции, утрачены кадры НАСТОЯЩИХ КОРАБЕЛОВ ... просто по возрасту . А восстанавливать эти компетенции придётся поэтапно , от простого к сложному : корветы , фрегаты (как вам темпы их ввода?) , газовые турбины (!!!-краеугольный камень) , "Полимент-Редут" (доведён ли до ума на "Горшкове"... Не атомные монстры нужны флотам России , а корветы , фрегаты , МРК , тральщики(!) , буксиры , ДЭПЛ , десантные корабли , патрульная и противолодочная авиация . Когда же пойдут свои турбины, для решения задач в дальней морской и океанской зоне будут строить "СуперГоршковых", модернизируют БПК снарядив их "Калибрами" и "Ониксами"... А там и лучшие времена настанут (промышленность научится строить быстро , качественно , компетентно ... и будут на это всё деньги в бюджете).

1. Где строить ЯЭМ. Строить "Лидеры" будут, скорее всего, на Севмаше, когда закончат с 885М, 955М. Для этого уже нарабатываются компетенции на модернизации крупных НК.

На "Звезде" будут строить НК с ГТУ, т.к. тащить ядерный реактор через всю страну...и потом отлаживать его на краю земли вдали от Питера, ну не комильфо вообще! А местных спецов по ЯЭУ на ДВ нет...

2. О ядерной энергетике. ЯЭУ, в отсутствии баз и пунктов МТО по всему шарику (в отличие от янки) - это единственное средство не зависеть от танкеров-бункеровщиков, которые при ведении БД будут не помощью, а обузой боевым единичкам. Их нужно будет охранять и прикрывать-оборонять.

3. О действиях ЯЭМ. Корабли с ЯЭУ только тогда могут на 100% использовать свое преимущество в скорости и автономности, когда они действуют в составе однородных по энергетике группах. Это наглядно показала КУГ янки, в составе 3-х единиц (включая атомный АВМ !), совершившая кругосветный поход со средней скоростью 25 (!) узлов. Кто еще, кроме атомоходов, сегодня на такое способен!?

4. О вооружении ЯЭМ. Ну, кроме того, что они будут (вне всяких сомнений) носителями Цирконов, они, по заявлениям наших бонз, будут еще и функцию океанской ПРО выполнять получив оморяченный С-500. И эта миссия будет даже поважнее, чем "убийство" авианосцев, т.к. время реакции на Трайденты из Норвежского моря в 3-6 раз короче, чем на Минитмены из метрополии.

5. О спецстали для НК. Да полноте фантазировать! Это не для ПЛ сталь с пределом текучести 80-100 кг/кв мм нужна. А для НК требования поскромней. Да и легирующие присадки все у нас есть для её выплавки. Структура импорта не показывает поставки стали из стран ЕЭС и США. Оттуда все больше машины и механизмы везут, а не "сырье" и материалы...

Пригорело у прикордонников

Посмотрел википедию. 50 узлов на наших против 28 шумерских при одинаковой и длине и ширине)) Там как стоячих бы сделали... Катера «Гюрза-М» похожи на подлодки. Но только с единичным заходом под воду)))

а главное, криминала по нолям, ход малость высок был для того такого близкого прохода, ни одного опасного виражика, а "тысячелетние морячки" уже в неврозе, прям как их залужные хозяева)))

Хотели иметь Россию в качестве врага? Ваше желание свершилось...

У них же война с нами, почему не стреляли? Нет боя - значит и войны нет. Просто брехуны кастрюлеголовые.

В ожидании «Ската»

Автор, милок ! А ты не обманываешь меня, старого ? Точно обещаешь, что "Скат" появится в ВС России? А то помню, как много обеща.. .писали, что пройдёт немного времени, и "Скат" полетит... наш орёл (!), чтоб отмстить "неразумным хазарам"! Но "вдруг" он исчез, как Карлсон... даже без обещания вернуться! А вдруг опять? Опять "исчезнет" как суперстелс ? Помни, автор... второй раз я могу и не пережить!

Прошу прощения... Я, конечно, очень далёк от авиации, но КОМУ ЭТО УЖЕ НУЖНО? Я имею в виду, УДАРНЫЕ БПЛА? Наши "друзья" от них отказываются, а мы как обычно? Лет бы ... назад, это была бы тема, а сейчас?

«Быстрый» пистолет

Вроде бы армия и МВД никогда не жаловались на ПМ. Боюсь, как бы не начали снабжать их пистолетами, которые, не пройдя полный цикл испытаний, будут клинить и отказывать, а то и вовсе разрываться в руках. В современных реалиях такое вполне может быть. Сейчас не СССР, где все, принимаемое на вооружение оружие, испытывалось в жесточайших условиях, и только потом принималось на вооружение.

И на 25 метров ПМ вполне себе точный пистолет. И у ПММ уже улучшенная эргономика и магазин на 12 патронов. Да и стрелять в жизни на 25 метров? Пистолет не для таких дистанций. Так что... А вот если сравнить его с реальными лидерами в своём классе? Да магазин для армейского пистолета под этот калибр маловат уже.

Нашёл "хороших" стрелков-ментов, да у них вечно руки с похмелья трясутся. С двадцати пяти метров я до сих пор попадаю из ПМ только в десятку, изредка срываю девятку или восьмерку, хотя мне 67 лет, пробовал стрелять и на 50 метров, целился в туловище ростовой мишени, разброс, конечно, был, в пределах 20 см.Брать мушку ,в этом случае, нужно немного выше. Ничего сложного.

А какой практический смысл стрелять медленно и сосредоточенно на 25 метров из ПМ и даже на 50 метров? Из любви к искусству, что ли? Практический смысл есть стрелять из пистолета от 3 до 15 метров в движении из неудобных положений, из за углов, с левой руки для правши и на время. Я видел, как люди с двух метров так по мишени мазали.

Они погибли в сирийском небе

Кто же мог знать, что эта командировка окажется последней. Соболезную родным и близким.

Вечного Полёта, парни… Трагизм момента в том, что этого можно было избежать…

Даже страшно было эту страницу на сайте открывать. Столько горя сейчас в их семьях! Молодые мужчины, героические мужья и отцы! И сразу так много погибших — 15 офицеров, российских военнослужащих!

Цвет нации, если хотите! И их не стало.

Мы все скорбим по такой утрате! Наши самые искренние соболезнования их родным и близким, их боевым друзьям и товарищам!

Может, Россия сможет поднять их останки со дна морского и похоронить их на Родине? Очень надеюсь на это.

Как мне это всё знакомо. Когда гибнет экипаж такого самолета, скорбь и рыдания по всему гарнизону. У нас за время моей службы в гарнизоне Федотово (Кипелово) было 6 катастроф. Все самолеты с экипажами по 9-11 человек. До сих пор с содроганием вспоминаю, что творилось в гарнизоне после получения известия о гибели очередного экипажа. Никому не пожелаю такое пережить.

Вечная память вам, ребята. Мои искренние соболезнования вашим родным и близким.

Откуда дровишки?

В обстановке, сложившейся в Сирии, которая меняется каждый день, уже черт ногу сломит. Даже теряешься, как прокомментировать данное событие.

Тогда смысл комментировать то, в чем не можешь разобраться?

Чем кучковаться вокруг Идлиба, можно зачистить ЮВ САР в её новых границах, то есть до Евфрата. А резервисты, естественно, будут огребать от партизанящих духов.

А американцы и турки не против будут?

Турки и американцы не присутствуют на западном берегу Евфрата у ДэЗ, где всыпали САА.

Карающая длань гегемона

А куда им бить? Тема Идлиба накрылась медным тазом.

Скорее, отложена. Сколько времени Эрдоган сможет контролировать "идлибский гадюшник"?.. Скорей всего, недолго. Со временем Идлиб все равно придется приводить в разумное состояние.

По чему там бить таким оружием? По хлебопекарням?

По авторитету нашего ПВО, а большего им и не надо.

Пустился во все тяжкие

Евгений, а на наших ракетах движки кривоточные, надо полагать? А за статью в целом спасибо, читаю вас постоянно.

О чем статья? О том, что с 1980-ых техника немного вперед продвинулась? Ну, логично, правда, радар с АФА на "Суперхорнет" давно ставится массово, а китайцы подобное только начали делать. А что там за мотор у них, ну так фиг его знает, до сих пор берут наши движки, причём модели устаревшие.

«Премьер». Нет, это не Медведев

А у самолета стоит защита от подлых "партнеров"?

Нам кровь из носа нужен аналог «Хоккая». Гонять такую махину далеко не всегда нужно, а меньше у нас нет.

А почему "Премьер", а не "Президент"? Название что, до 2012 г. выбирали?

Это они на будущее замахнулись: видимо, планируют сдать первую серийную машину между четвёртым и пятым сроками ВВП.

Дизель против атома

Главное дело, что Седьмой флот США допрыгался! Всё. Хана ему, амба, кранты.

КНР молодцы, все силы и средства бросили на получение анаэробных установок (скопировали шведов, а затем ещё и улучшили показатели). Теперь в районе китайского побережья, а при желании КНР и далее, США со своими железными коробками нельзя будет появляться. Нам бы американские или китайские финансы, давно бы обскакали по анаэробным аппаратам Запад.

А в чем проблема? В оффшорах бабла немерено.

Не совсем понимаю. Ну, всплывёт ночью в Средиземке на перископную глубину или вообще в надводное положение подлодка дизельная. Ну да, станет видно её рубку на радаре. Ну, услышат буи шум винтов и/или работу дизелей.

И дальше что?

В том же Средиземном море тьма-тьмущая лодочек, катеров, траулеров, транспортов, танкеров, сухогрузов и так далее.

Какая аппаратура отличит шум работы дизеля ПЛ от работы дизеля какой-нибудь галоши? Или отметку на радаре от её рубки от какого-нибудь сейнера? Это АПЛ по шуму можно однозначно опознать, а дизель, что на подлодке, что на галоше какой — суть одно…

Не бывает там чистой глади моря, на которой все отметки радара — враги вражеские. А делать селекцию целей запаришься.

Как упразднить национальный вопрос

Все меньше остается в живых людей, которые помнят румынское правление молдаванами. А жаль! Они могли бы рассказать, как тяжела была для молдаванина румынская плеть. История развивается по спирали, дураки пытаются её закольцевать.

Это тем более удивительно в отношении румын, ведь такой страны, как Румыния, как и национальность румын, действительно не существовало, пока их не выдумали на Западе. Первичным были Валахия и Молдавия, а не иначе, но, видно, западное науськивание вкупе с дремучим национализмом сделало из граждан Румынии нечто вроде того же самого, что и из некоторой части граждан Украины, особенно западной её части, когда они себя стали считать то ли прародителями всего человечества, то ли первыми среди первых.

Как-то примитивно все у местечковых националистов. Не хочу быть молдаванином, хочу быть румыном… Не хочу быть белорусом, хочу быть литвином, и т. д.

Совпадение? Не думаю!

«В 2013 году учёные из Портон-Дауна распылили газ в лондонском метро…»

Да ладно уж! Чего вспоминать? Нормальные, то есть с миллионными доходами, люди в метро же не ездят… Так что и переживать не стоит.

Ну почему… Очень забавно читать, прям как Агата Кристи. Кстати, есть мнение, что убийца во всех произведениях — это миссис Марпл. И она всех подставила. Так что в этом ключе всё становится ясно…

На вопрос, что делали возле бензоколонки, правильный ответ: заблудились. Так последняя новость: еще двое подозреваемых в убийстве.

Чувствуется, британцам понравилось внимание к их Скрипалям. Я по-прежнему предполагаю, что никакого «Новичка» не было, а было похищение конкретно под тему «Россия покрывает Асада-отравителя», подельники, стало быть. Исключить Россию из Совбеза. Вот такие у британцев и американцев планчики. А мировое сообщество на подтанцовках, массовка.

Ни разу не видел, чтобы трахеостомическую трубку ставили так низко, как у Юлии Скрипаль, да и была ли трахеостомия? А может, имитация, грим-макияж? Потом, после трахеостомии, длительное время бывает нарушение голоса из-за отека подсвязочного пространства. А у нее очень даже милый голосок, прям хоть на Евровидение.

Вкололи наркоту через одежду, вот вам и кома от передоза, а дальше этот цирк с британскими клоунами.

Оскорбленным в лучших намерениях британским спецслужбам можно дать только один совет: а вы раскройте это преступление по-настоящему: докажите умысел Терезы Мэй и Бориса Джонсона, и всех, кто в теме. Докажите, что это было похищение, что это полномасштабная провокация.

Иначе не отмоетесь никогда. Конкуренты Терезы все равно используют эту провокацию против Терезы и ее партии в выборах, хотя что я могу понимать в колбасных обрезках.

Чё-то я не понял… Автор пытается оправдать двух косноязычных туристических извращенцев, что ли? Я смотрел их потуги объясниться во время интервью у Марго Симоньян (других каналов не нашли). Если бы Штирлиц так оправдывался перед Мюллером за отпечатки на чемоданчике с рацией, то сериал на том же месте и оборвался бы!))))