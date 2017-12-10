Итоги недели. «Белая» Олимпиада под белым флагом

Иду на вы... боры

Кто бы мог подумать. А знаете? Я За!

Нормальный дядька, нормально рулит. Не без проблем, конечно. Но куда без них.

Интересно посмотреть на тех, кто за Навального или Собчак ... они хоть четверть без троек закончили?

17 лет для наведения порядка было мало?

У нас сейчас внутри страны беспорядок? А как же "вертикаль" пресмыкающаяся перед своим вождем, друзья дзюдоисты у госбюджета? Расскажите, пожалуйста, если ЭТО беспорядок, то что же будет, когда наведут порядок?

А кто бы сомневался, что пойдет на новый срок?! Когда система сделана так, что остальные это клоуны...

Где левые социалисты, где другие достойные кандидаты. Неужели всех перемолола неолиберальная диктатура ворья и предателей.

Сколько людей, столько и мнений. Лично я проголосую за Путина.

"Мишка на крыше", фабрика «Рошен»

Сама я крымчанка, дочь офицера, воюющего в Сирии, ранее проживавшая в Донецке вдова луганского ополченца... Пишу вам из Южной Осетии, где недавно опять вышла замуж за абхаза из Приднестровья... Хочу всем сообщить, что тут все далеко не так однозначно...

Клоунада продолжается… одни жулики хотят свергнуть других жуликов… и не дай бог грузинский военный преступник ещё к власти придёт и у них…

Грузинскому жулику видимо пообещали из Вашингтона, или посоветовали...

А что ему терять?

На родине тюрьма светит, а тут еще пограбить лохов можно, раз ведутся...

Сколько бы крови там не пролилось, ничего не изменится!

«Белая» Олимпиада

Ну вот так бы сразу и сказали в чём проблема! Теперь ясно, что под нейтральным флагом можно ширяться спокойно, вопросов не возникнет! В общем, самый страшный допинг - это флаг Российской Федерации! Остальное так, витаминки.

Конечно, понимаю спортсменов. Готовились, надеялись. Опять-таки подарочки от государства призёрам. Но господа спортсмены, вы же русские! Россия вас воспитала, обучили, поставила на ноги. Нельзя отказываться от Родины, от матери.

Предлагаю собрать тех спортсменов, кто хочет выступать под белым флагом в Кремле, и выдать им по Лексусу или что им там дают. И денежную сумму выдать как за медаль. И по телевизору показать. Пускай народ посмотрит как за мизерную (по большому счету) сумму Родина выкупает преданность своих сыновей и дочерей. Те у кого совесть осталась - откажутся. Тот, кто возьмет, конченный человек. Пускай имеет нейтральное гражданство и пожизненно выступает за нейтральную сборную.

...уж и не пойму, что мне противнее - либеральные антироссийские «мемориалы», или коленопреклонённые в сторону Запада элиты.

Прав Сатановский, говоря:

"Американцы, подписывая договора с индейцами, никогда их не соблюдали. За каким дьяволом они должны были, подписав с нами (с РФ) договор, выполнять его? Мы для них , для Запада, реальные индейцы, а мы этого не понимаем, думая, что мы для них партнёры".

Кино-то уже кончилось?

А современным режиссерам и сценаристам по барабану на мелочи. Они так видят, а если вы все видите по-другому, то им пофиг на ваше "быдляцкое" мнение. Мы, по их мнению, рылом не вышли судить о "высоком искусстве". Показывают вам прибор со сцены, это "высокое искусство", не нравится - не смотрите, ответ примерно такой.

Поражает другое, поражают люди, к которым ты относился до этого с уважением. Выясняется, что среди всей этой тусовки, актеров, режиссеров и прочей "богемы" нормальных людей вообще нет, а если и есть, то буквально единицы.

Смотреть мерзость от российского кинематографа, в последнее время нет ни какого желания, особенно это касается современных киновы..ров про Великую Отечественную. Вчера смотрел Клима Жукова о проекте под рабочим названием "Севастополь.1942.". Насколько я понял, будет что-то вроде "28 панфиловцев", вот такое кино можно и подождать. Хотя опять же на мой вкус в "28 панфиловцах" все хорошо, но фильм за душу не цепляет, плакать не хочется. Вот смотришь "В бой идут одни старики", "А зори здесь тихие" и другие советские фильмы, слезы сами из глаз текут, как не сдерживайся, а здесь пустота.

Так что цензуру давно пора вернуть, а всех "кинохудожников" типа Райкиных, Серебренниковых, Райхельгаузов надо в стойло ставить и спрашивать за каждую истраченную копейку. Причем так спрашивать, чтобы шкура трещала и мысли, чтобы снять какую-нибудь похабщину даже не возникало.

Видимо, планка так низко упала, что без ЗРЕЛИЩНОСТИ фильмы уже не снимают !

Меня, воспитанного на "Бессмертном гарнизоне, "Звезде", "В бой идут одни старики" и др., этим не прошибешь. Я их просто смотреть не могу!

Хороший фильм и без господдержки себе дорогу пробьет. Малобюджетные Балабанов, Мамин, Рогожкин и Качанов в свое время сняли шедевры, причем брали зачастую малоизвестных актеров или за малые деньги уговаривали сниматься знаменитых, но удовольствия от просмотра тех фильмов получаешь больше, чем от нынешних пафосных картин.

С другой стороны, это общемировая тенденция, как я погляжу. Даже известные режиссеры, идя на поводу у рынка, начинают скатываться во вкусовщину, вваливая огромные деньги в постановку, а на выходе получается очередной проходной фильм, который смотрят только фанаты. Золотая эпоха конца 80-х - середины 90-х, когда были сняты просто культовые фильмы, которые можно уже считать классикой кинематографа, ушла. Время от времени блеснут Кэмерон или Тарантино, но в массе своей получается что-то вроде "Пустоши Смауга" - ни о чем, затянуто, с придумками сценаристов, полностью меняющими замысел автора книги. Или "Ярость" - наркоманские сны режиссера о том, как могли бы воевать американские войска в Европе, если бы им объяснили в какой стороне находится враг.

Разгромили

Конечно же не внесла! Решающим ударом по ИГИЛ (*) будет выдворение США с территории Сирии! А ещё лучше со всего Ближнего Востока...

Они все побеждали! Macron, Тереза Мэй, Трамп. В карты, наверное, когда за одним столом сидели...

Но при этом все "фейк-ньюз" дружно расскажут эту сказку, и население США искренне поверит в эту ложь.

«Неконкурентоспособность»

Мне кажется, что создание такой машины - бессмысленно. Скорость не является важным качеством современного боевого вертолёта, и тратить миллиарды в условиях бюджетного дефицита на это просто преступно. Лучше пустить средства на электронику. А если взыграло ретивое, и нужен ЛА в армейской авиации способный разгоняться до полутысячи км/ч - пусть запилят винтовой штурмовик. Он и с грунтовки взлетит, и груз утащит не меньше, и время патрулирования будет иметь большее, да и радиус действия - тоже. И обойдется куда дешевле.

Практически про любой проект, можно сказать что-нибудь подобное. Но работать над новыми системами вооружения необходимо, даже если по статистике 70-80% разработок уходят в стол. Конкретно про этот проект можно сказать, что он интересен хотя бы тем, что по теме вертолетостроения, в мире, давно не было серьезных прорывов. Возможно, время пришло.

Скорость вертолёту нужна. Даже на Ми-24 и то её не хватало. Другое дело, что незначительное увеличение скорости приводило к сильному падению других характеристик. Тот же Ми-24 заплатил высотностью.

В Афгане это весьма сильно сказалось.

Но выстраивать такое аэродинамическое безобразие как Ми-28, это уже за гранью здравого смысла.

Су-34 станет ещё эффективнее

Идет нормальная плановая работа, по совершенствованию нового самолета, с учетом боевого опыта. Хотя меня настораживало то, что имея достаточное количество Су-34, основную работу, все равно делали Су-24.

Отличные новости и по Су-34 и особенно по Су-57. А злопыхатели пусть продолжают нахваливать матрасные летаки.

Только работа до седьмого пота, может принести результат, а Сушки - это трудяги и они демонстрируют прогресс, как бы всепропальщики ни плакали.

Пробы двигателя 2-го этапа на Су-57

Двигатель новый только один на самолёте, другой первого этапа.

Это летающая лаборатория. Так и должно быть. Первый двигатель - старый, отработанный для осуществления полета и страховки на случай отказа нового образца. Так всегда и испытывали новые изделия. Второй - новый, с него в полете снимают характеристики по программе испытаний.

«17 минут полёта? А не маловато ли для отчёта?»

Представьте, еще и на земле много-много раз заводили без взлёта - это называется ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ.

Для отчёта вполне хватит и 3 минут.

Просто потому, что предварительно, конечно, двигатель гоняли на стендах. Там проверены все режимы, от минимальных до форсажа. Полёт в минуты - это комплексные испытания, предшествующие ресурсным. Следующее испытание - на стендах до разрушения. Для определения пределов. И набор статистики безотказной работы. Дел не становится меньше. Разворачиваются дальнейшие, которые нужно проводить в строгой последовательности.

Праздник на либеральной улице: не будет новейших БЖРК

Может, утка?

Официально прекращаем, а по-тихому ставим на дежурство. В случае конфликта первый удар наносится по разведанным шахтам подземного базирования, а ответ прилетает, от куда не ждут.

Слишком хороша идея ракетного поезда, замаскированного под обычный. Не могут от такого отказаться.

Вот пусть подопечные Титова скинутся на госпрограмму.

По своей службе приходилось не только видеть,но и бывать внутри этих поездов(ну конечно не в пусковом вагоне). Вещь хорошая, полезная и вызывала у "партнеров" энурез не локализовавшийся даже двойным памперсом! Но к эксплуатации данных поездов прилагается огромная инфраструктура охраны, режима секретности, спутникового контроля, ремонта и регламента оборудования, места стоянки и экипировки и проч.проч. Поверьте по деньгам это сопоставимо с самими комплексами, если бы всё это не разворовали и не распродали,то восстановить было бы легче. А так все по-новой создавать, действительно огромные деньги, так что думаю решение наверное на данный момент обдуманное и просчитанное!

Нобелевка ему не светит

Признать Иерусалим столицей Израиля — это сильный политико-символический ход. Уже то, что Трамп сделал это не в «Твиттере», говорит о серьёзности этого шага. Только готовы ли США и Израиль отвечать за свои поступки?

Трамп поступил как провокатор: он просто поджёг регион, ляпнув тупость. Как будто без его заявления Израиль бы как убыточный магазин закрылся!

Вот бы майдан на берегу Миссури или Миссисипи начался, ещё лучше на Гудзоне. Может мир отдохнул бы какое-то время от внимания исключительных.

Сирия отражает ракетные удары Израиля

Вот так Израиль "только защищается", как всегда... Скажут, что это был ответ…

Во-первых, никто не прибежит с извинениями. Пора бы уже к этому привыкнуть. Во-вторых, фраза нашего царя Александра об армии и флоте — это аксиома международных отношений вообще. С уважением.

Не оправдываю Израиль. А разве Иран, вполне официально, не заявляет одним из приоритетов своей внешней политики уничтожение Израиля как государства? Повторюсь, открыто, с любых международных трибун.

Эхо арабской весны

Ну, продался саудитам и поплатился таки. Хуситы пресекли путч вовремя, чуть столицу не потеряли.

И деньги не помогли.

Где-то в Киеве пока что не бывший президент Петя налил в стакан на 4 пальца больше виски, чем обычно...

…Я был в Йемене при Салехе. Была нормальная страна (с местной поправкой на нормальность), дружески относилась к России и русским, военные учились у нас и прилично говорили по-русски. Можно было купить спиртное в лицензированных магазинах, поездить по стране. Я там первый раз увидел настоящую грозу в пустыне с потоками воды. Народ простой и добрый (относительно, конечно). Главное было — не попадать без охраны на территории горных племён, а то могли и в плен захватить, чтобы торговаться с центральным правительством. Так, однажды захватили нашего врача и медсестёр и потребовали за освобождение провести линию электропередач и выкопать в посёлке колодец. После выполнения требований некоторые медсёстры не очень рвались на свободу. Вот такие племена сейчас и воюют со всеми и против всех.

Не уверен. Салех тесно с нашими контактировал. Семьи его соратников в Москву в свое время российским самолетом улетели. Плюс многое указывало на то, что салеховцы с нашим МИДом общались. В то же время хуситы четко персами контролируются. И ракеты у них иранские регулярно светятся, и другое вооружение. Вполне возможно, что хуситам просто надоело двоевластие, и они решили Салеха убрать. Тем более у них были в свое время счеты. Т. е. это может означать об уменьшении нашего влияния в Йемене.

Под контролем Москвы?

Партия ещё не выиграна. Но стратегия хороша... Правда, всегда найдется тот, кто кинет камешек в спокойную воду, а сам будет сидеть невдалеке.

Сунниты — туркам, шииты — транцам, Россия приглядывает за порядком. Да это даже не наивность, а какой-то сферический конь в вакууме. Иран не даст себя контролировать, Эрдогана контролируют голоса у него в голове. А такие игроки, как Китай, США, небедные и очень неспокойные. Заливники и т. д. — с ними.

Не даст? А что мы видим сегодня? Или мы ничего не видим? Кстати, помню. в конце 2015 года мне говорили после сбитого Са-24, что партнерство с Турцией — это бред, и что я сошёл с ума. )))

Два лидера на БВ не уживутся. Кто-то должен быть разводящим. А тут два варианта: Россия или США. У США верный союзник Израиль, но он же и раздражитель мусульманского мира. У России пока никого нет. Но ситуация ведет к тому, что будет, и не один.

Успехи впереди?

Страшный сон американцев — потерять свое влияние в Южной Америке. До этого, конечно, пока далеко, но думать об этом необходимо.

Главное, чтобы деньги за поставки платили, а игры в обнимашки с засосом мы ещё при Брежневе проходили.

"В целом же перед Россией лежит почти необъятный рынок, который еще осваивать и осваивать". Не спорю. Только простое население России от этого будет иметь шиш. Как, впрочем, и от продажи нефте-, газо- и прочих продуктов. А вот увеличение налогов вполне может поиметь.

Даже если вы на печи пролежите в России до самой пенсии, не работая, то вам все равно будет начислена социальная пенсия (в пределах 8500 руб) и выплачиваться будет вам до вашей смерти. А вы говорите про какой-то шиш. А армию на что содержать? На прибыль от продажи оружия.Всё как по Марксу.

Объект на глубине

Лодку должны найти, просто обязаны. Хотя бы ради тех, кто упокоился на дне вместе с подлодкой, и их родных.

Погибли подводники, осиротели семьи, а вам всё подавай причину. Что это изменит?! Вы вернёте экипаж с того света? Уверен, что причина давно найдена, но это не значит, что об этом нужно трындеть на весь мир. Это всё-таки ВМФ, и секретность ещё никто не отменял.

Окажется, что лодка ухнула в какой-нибудь неизвестный ранее разлом, как это часто бывает.

Найти, конечно, надо, но достать со дна может быть затруднительно, если подобный разлом действительно есть.

Да и пример Балтики показателен: на что всё дно исследовано, да и глубины невелики, но постоянно находят погибшие корабли и лодки времён ВМВ, ранее числившиеся пропавшими без вести.

Русских «заблокируют» в Норвежском море

...сколько подобных лодок может себе позволить Норвегия? А сколько нужно для блокирования, преследования и нейтрализации нашего СФ? Учитывая остальные компоненты ВС РФ, стоит ли говорить о чём-то, кроме финансовой составляющей этой сделки? Это не утверждение, это вопросы... Я штатский...

Много. Норвегия на лососях хорошо бюджет наполнила. Если что, то менять будут по бартеру.

Я в который раз пишу о том, что нам необходим проект АПЛ класса «Охотник» по типу «Лиры», только в современном исполнении. Эти ПЛ водоизмещением до 3000 тонн смогут взять на себя часть функций многоцелевых АПЛ, которых у нас кот наплакал. На каждый стратегический ракетоносец в охранении по-хорошему должно быть не менее двух многоцелевиков, и с учётом этого наблюдается сильный перекос количества ракетоносцев к многоцелевикам в сторону первых.



Уверен, что жизнь нас заставит прийти к решению о постройки таких АПЛ. Вопрос в том, что лучше рано, чем поздно.

Воюйте без русских

Самый трудный период 2018 года для России — не выборы, это дело внутреннее, они пройдут относительно спокойно. Вот когда в июне на чемпионат приедут сотни тысяч иностранных болельщиков, и все силовики будут заняты охраной порядка... Современная история: 2008 год, Олимпийские игры в Китае — осетинский конфликт; 2014 год, Олимпийские игры в Сочи — переворот на Украине. В Древней Греции, когда зарождались Олимпийские игры, на время их проведения прекращались все войны. Наши современные заокеанские партнёры забыли слово "совесть", и готовят очередной "сюрприз".

Русских на войну не пустят, как на Олимпиаду, ах да, под нейтральным флагом!

Начать войну в Корее у американцев кишка тонка. Они привыкли загребать жар чужими руками, а южные корейцы могут пойти воевать с северными только во сне.

Что же касается Ближнего Востока, то никто там свои гаремы ради автомата Калашникова бросать не будет.

Россия, увы, по-прежнему не знает, к какому берегу пристать. Туда не пускают, сюда не пускают… А если и пускают, то без всяких знаков различия. Видимо, для России ещё время не пришло. Сейчас главное — собраться, не слушая вопли каких-то швейцарцев и разных прочих шведов, и однажды просто выступить в роли лесника Егорыча, который послал всех дерущихся… отдохнуть.

Владимир Путин идет на выборы. Об этом он заявили на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Заявление, понятно, сенсацией ни для кого не стало.Соперники с рейтингами на уровне пристенка или плинтуса – возможно, при нынешней геополитической конъюнктуре вариант наиболее подходящий. Но если с прицелом на будущее, то, на самом деле, есть определённая тревога. Проблема с подготовкой по-настоящему достойных кандидатов в будущем, включая так называемого преемника и реально конструктивную оппозицию - ведь это не пустой звук. Иначе можно получить постбрежневский вариант, в конце которого к власти придёт очередной «комбайнер» (да простят настоящие труженики-комбайнеры, не о вас речь – ну, вы поняли) с известным результатом. Чур, чур...В центре Киева продолжили развиваться «батальные сцены» с участием нацполиции и сторонников Михаила Саакашвили. Полиция Киева попыталась взять штурмом палаточный лагерь активистов у здания Верховной рады, однако это оказалось не так просто, как изначально предполагалось. У здания ВРУ к тому времени собрались не менее 2-х тысяч сторонников экс-губернатора Одесской области, и полиция была попросту оттеснена толпой от палаток.Смешалось всё. Агенты Кремля, бегающие по крышам, были в итоге схвачены агентами Кремля в форме СБУ, но их отбили агенты Кремля из толпы, поведя к зданию украинского парламента, где яблоку негде было упасть от агентов Кремля. Карслоны, липовые буревестники антикоррупции, дешёвые мафиози – вот он неполный перечень имён нарицательных, которые слышала всю неделю Украина в центре Киеве. Летописцы майданов сбились со счёта и запутались в аналитике – эта майдан 3.0 или апгрейденная версия майдана-2? Но главный вопрос: под кого в итоге дадут больше грОше й?.. И ещё – интересно: выйдет ли серия шоколадных конфет «Мишка на крыше» производства фабрики «Рошен».Ожидаемое решение принял Международный Олимпийский комитет после длительного обсуждения в швейцарской Лозанне по поводу судьбы российской национальной сборной на Олимпиаде-2018. Глава МОК Томас Бах озвучил решение, которое в конечном итоге выглядело следующим образом: отстранить от Игр в Южной Корее Олимпийский комитет России и ряд высокопоставленных спортивных чиновников России, но при этом разрешить спортсменам из России выступать на зимней Олимпиаде под «нейтральным флагом и без какой-либо российской атрибутики».Направленные в Лозанну защищать интересы российского олимпийского комитета и российских олимпийцев чиновники, потупив взор, извинились. «Мы больше там не будем» - и здесь такие слёзы должны быть как у клоунов – струями... Чиновники заявили: могло быть хуже, а так даже позитивчик есть – будем все в белом – красиво!..А формула международного спорта теперь понятна: хочешь жрать допинг горстями – возьми справку у участкового о том, что у тебя разыгралась диарея или того хуже – сломался ноготь... А если не успел обратиться к участковому – не беда, участвуй в играх, завернувшись в белый банный халат.Кстати, да. Термин «белая» Олимпиада теперь заиграл новыми красками.В последнее время приходится сталкиваться с новым явлением: есть вроде бы профессиональный режиссёр, есть не менее профессиональные актёры, есть сотня-другая бюджетных миллионов, на кинопроект выделенная, а в конечном итоге блин получается комом. Причём первый блин – ещё ладно, но и второй, и третий, и двадцатый.Искусство, как и красота, требует жертв. Вот только часто жертва – зритель. Сильные кадры от нынешних кинематографистов – зенитчицы времён Великой Отечественной с пятислойным макияжем, ламинированием волос, маникюром и исключительно белоснежными голливудскими улыбками; хан Батый в стиле «фрик-шоу-травести»; хрущёвская Москва с проезжающим вдалеке на заднем плане троллейбусом с рекламой известного корейского бренда электроники; непременное обилие «постельных» сцены в фильмах с претензией на историческую правдивость. Кто сказал: нет душевного кино?.. А как же стотыщ сериалов-мелодрам о том, как она – простая деревенская девушка с пилингом и пластикой груди - после долгих сериальных перипетий, сняв платок с головы, выходит замуж за честного миллионера, задарившего её миллионами алых роз...Официальный представитель главного военного ведомства США Эрик Пэхон рассказал об американском видении ситуации по освобождению Сирии от террористов ИГ (*запрещено в России). По словам г-на Пэхона, освобождение большей части территории САР является заслугой США, а не России.Да куда уж нам до американских воинов света, рыцарей без страха и упрёка, громивших ИГИЛ (*) так, что до начала операции ВКС России в Сирии чёрные бородатые мальчики контролировали за 80 процентов территории республики. Громили-громили – устала рука...А, если серьёзно, то на неделе в Минобороны РФ отметили, что операция по ликвидации группировки ИГИЛ(*) в САР полностью завершена, и российские военные будут контролировать выполнение перемирия.АО «Вертолеты России» ведёт работу над новым поколением боевого вертолёта, заказанного Минобороны РФ в августе 2017 года. На сегодняшний день имеется пакет связанных между собой контрактов на разработку концепции вертолета и технических требований к нему. Этот этап (НИР) должен завершиться в конце 2018 года, сообщает bmpd со ссылкой на журнал Air&Cosmos.Вот это резануло: «В мае 2017 года технический директор департамента оборудования вертолетов в «Вертолетах России» Николай Федоров, оценивая БРЭО, прицельные системы и вооружение российских вертолётов, сделал вывод, что «электронное оборудование российского производства, выпускаемое для вертолётов, неконкурентоспособно». Ишь ты, выпускали, значит, машины, выпускали, и тут вдруг – неконкурентоспособно... Как российская армейская авиация с этим вообще живёт?.. Тут куда, понимаешь, ни плюнь – полное превосходство в вертолётостроении зарубежных партнёров... А у нас, получается, лапти по воздуху летают, ориентируясь по звёздам...Многофункциональный фронтовой бомбардировщик Су-34 дорабатывается под новые авиационные средства поражения (АСП) и усовершенствованное бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), сообщили в оборонно-промышленном комплексе во вторник.Ну, надо ж поосторожнее с такими заявлениями. А то у нас как? – стоит лишь упомянуть о работе над повышением боевой эффективности какой угодно военной техники – сразу крики: «ага, так значит этот хвалёный Су-34 в боевом отношении неэффективен». Будто бы предел эффективности, который ни в коем случае нельзя превысить, в нём заложен сразу же при выходе из заводского ангара.Свой первый полёт с новым двигателем совершил российский самолёт 5-го поколения Су-57 (более раннее название – Т-50). Об испытаниях самолёта с новым двигателем сообщил СМИ министр промышленности и торговли Денис Мантуров.Полёт продолжался 17 минут, как и было запланировано. Всё прошло штатно. У пилотировавшего самолёт лётчика техника нареканий не вызвала. Ну, а потому – в добрый путь.И главное без этого – «пятилетку в три года». Гнаться за кем-то и чем-то ни к чему. А то в итоге можно получить серийный аналог американского супермегановейшего F-35, у которого из выявленных за время эксплуатации (после постановки на вооружение) разве что взмахи крыльями и непроизвольное опорожнение топливных баков в полёте не обнаруживались.Разработка боевых железнодорожных комплексов (БЖРК) нового поколения прекращена. Тема закрыта, во всяком случае, на ближайшую перспективу. Об этом сообщил информированный представитель оборонно-промышленного комплекса России. Причиной, предположительно, называется недостаток финансирования.Оказалась тяжела задача. Когда сначала всё было разграблено кандидатами в эффективные менеджеры, то теперь-то конечно - нет ни средств, ни ресурсов, чтобы быстро БЖРК не просто поставить на боевое дежурство, но ещё и поставить в формате нового поколения. Это списать десяток-другой миллиардов долларов нефтяному Ираку (или кому там ещё...) могут легко, взамен получив "возможность для продуктивного диалога", а изыскать средства на безопасность получается далеко не всегда. Праздник на либеральной улице.После решения Д. Трампа о признании США города Иерусалима столицей Израиля палестинцы вышли на улицы и стали жечь американские флаги и портреты упомянутого Трампа. Сам же Трамп считает, что его решение принесёт в регион… мир. Заявление более чем спорное.Не согласны с решением Трампа премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, заявившая, что британское посольство останется в Тель-Авиве, канцлер ФРГ Ангела Меркель и француз Макрон. Последний выразил «глубокие опасения» и даже призвал Трампа пересмотреть ситуацию.Делегации от Франции, Италии, Швеции, Соединённого Королевства, Египта, Боливии, Уругвая и Сенегала запросили экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации с Иерусалимом.От ООН выступил сам генсек. Антониу Гутерреш отметил, что альтернативы разрешения палестино-израильского конфликта по принципу сосуществования двух государств не существует. «Статус Иерусалима — это вопрос, который должен решаться в ходе прямых переговоров между двумя сторонами при посредничестве СБ ООН и Генассамблеи», — подытожил Гутерреш.В Лиге арабских государств вынесли вердикт: ближневосточный мирный процесс умер. «Мирный процесс можно считать мёртвым после заявления Трампа. Такой шаг разгневает всех палестинцев и арабов», — сказал помощник генерального секретаря организации Х. Заки.Очевидно, мистер Трамп попытался заявить о себе как о миротворце. Видимо, лавры мистера Обамы покоя не дают! И если Обама не особо ладил с израильским премьером Нетаньяху, то у Трампа тут всё в ажуре. По крайней мере, его миротворческий пыл в Тель-Авиве оценили. Пардон, в Иерусалиме.Благодаря решению Трампа и его советников посольство США вскорости переедет в Иерусалим из Тель-Авива. Впрочем, с этим Трампу не советует спешить его зять мистер Кушнер.На самом деле, отметим, идея признания столицы Израиля «неделимой» в США не нова и принадлежит не Трампу. Американские конгрессмены ещё в 1995 году одобрили соответствующий законопроект. Согласно документу, посольство США следовало перенести из Тель-Авива в Иерусалим. Однако три президента подряд, Билл Клинтон, Джордж Буш (мл.) и Барак Обама, по праву этот акт отвергли. Дело в том, что вопрос находится в ведении не конгресса, а президента.Вот почему мистеру Трампу в его решении конгрессмены не указ. И если перечисленные выше президенты опасались ухудшения ситуации на Ближнем Востоке и даже новой войны, то Трампу, по-видимому, и ухудшение, и война по нраву. Недаром он накачивает деньгами Пентагон, а через него — военно-промышленный комплекс.И Нобелевская премия мира ему, как Обаме, едва ли светит: ведь в ООН миротворческую идею Трампа раскритиковали. Кстати, вот последние региональные сводки: на Западном Берегу реки Иордан начались столкновения палестинских арабов с израильтянами. Первые стычки произошли на израильском контрольно-пропускном пункте. Вблизи КПП палестинцы возводят баррикады из строительного мусора и автомобильных покрышек. Ранее в СМИ передавали о решении ХАМАСа устроить «день гнева»…Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по одной из военных позиций близ Дамаска, в результате инцидента имеется материальный ущерб, сообщил сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.Также приходят сообщения о том, что сирийские силы противовоздушной обороны отбили ракетную атаку Израиля на Центр научных исследований, расположенный на западе Дамаска. Осведомлённые источники указывают, что уничтожена была каждая вторая ракета, выпущенная Израилем.Итак, Израиль столкнулся с возможностью ответа. Выяснилось вдруг, что соседи тоже кое-чему научились и имеют современное оружие. Складывается опасная ситуация, которая может обостриться ещё и под воздействием неприятия арабским миром признания мистером трампом Иерусалима столицей Израиля, против чего арабский мир активно возражает.С другой стороны, понятно, что усиление Ирана и Сирии вызывает опасение у израильтян.Словом, на Ближнем Востоке до мира ещё очень далеко…Арабоязычные информационные ресурсы сообщают о смерти бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. По сообщениям, Салех, занимавший пост главы Йемена с 1994 по 2011 годы, был убит в Сане представителями йеменского движения хуситов.А. Салех родился в 1942 г. Был смещён с президентского поста в результате так называемой арабской весны. Затем в страну вторглись войска саудовской коалиции, заявившей, что они ведут борьбу против терроризма. Однако за время «борьбы» площади территорий, подконтрольных в Йемене террористической группировке «Аль-Каида» (запрещена в РФ), выросли почти вдвое.План России по Ближнему Востоку понятен региональным державам, считает обозреватель Юрий Подоляка. Именно поэтому «они его не только поддержали, но и проявляют инициативу в этом вопросе». Секрет плана прост: он «выгоден всем, кроме США и ещё нескольких стран, привыкших ловить рыбу в мутной ближневосточной воде».План этот таков: Турция и Иран становятся лидерами мусульманского мира, а Москва «их контролирует».Чтобы регион был стабильным и предсказуемым, одного взаимопонимания между Москвой и Анкарой было мало. Москва убедила Эрдогана: без Ирана новый сильный Ближний Восток построить невозможно. При этом Турция, как она и хотела до сирийской войны, должна была стать формальным лидером суннитского мира, а Иран контролировал бы шиитов. Москва при этом в регионе должна была стать третейским судьей и балансиром для желающих данное статус-кво нарушить, полагает обозреватель. И сегодня новая система уже почти сформирована.Безопасность южных границ России — это мир в исламском мире. И этот мир вполне реален и достижим.Британский аналитический центр Chatham House подсчитал, что в 2000-2016 годах из всего российского экспорта вооружений на Латинскую Америку пришлось всего 4,6 процента. Столь малая доля в основной массе досталась Венесуэле (80 процентов).До сих пор только эта страна и Никарагуа, хорошо помнящая американское вторжение и подавление сандинистов, закупают у России около 60 процентов всех необходимых им вооружений. Остальные страны закупают оружие в Бразилии (которая сама так же покупает оружие в России), Китае, ЕС и США.Однако Россия борется за рынок вооружений. В этом году страна приняла участие в четырех региональных выставках вооружений и безопасности. В страны Латинской Америки с 2001 года по сегодняшний день поставили вооружения и военной техники на сумму более 10 миллиардов долларов США. В последние годы в этом регионе значительно усиливается конкуренция со стороны американских и европейских производителей оружия, но Россия готова к борьбе за заказчика. Показатели невелики, но успехи всё же есть. К примеру, за двадцать с лишним лет сотрудничества удалось поставить вооружений в Колумбию на сумму в полмиллиарда долларов.И совсем свежая новость: командующий сухопутными войсками Министерства национальной обороны Республики Колумбия генерал Хосе Альберто Мехия Ферреро наградил заместителя гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергея Гореславского «за значительный вклад в поддержание летной годности вертолетной техники армейской авиации сухопутных войск страны». Медаль «За заслуги» МНО Колумбии учреждена для военных и гражданских лиц, внесших весомый вклад в обеспечении решения задач сухопутными войсками республики.В районе последнего выхода на связь аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» российский телеуправляемый глубоководный аппарат обнаружил объект, который изначально был принят за пропавшую субмарину. После исследования выяснилось, что речь идёт о затонувшем на глубине примерно 950 м рыболовецком судне. Информацию подтвердил глава пресс-службы ВМС Аргентины Энрике Бальби.Тем временем в аргентинском сегменте социальных сетей продолжают обсуждать военную версию: мол, ДЭПЛ «Сан-Хуан» могла стать жертвой применения вооружений зарубежной подводной лодкой. Разумеется, основной поток обвинений идёт в адрес Великобритании, с которой Аргентина спорит за Мальвинские (Фолклендские) острова.Стратегическую подводную компоненту Северного флота России планируют «заблокировать» в Норвежском море: таков «хитрый план» Осло.В районе Датского пролива, а также Северного, Норвежского и Гренландского морей куда более заметно проявляется воздействие Исландского минимума (области пониженного давления над Северной Атлантикой), который приносит с юго-запада массу циклонов, вызывающих многодневные штормы с ураганным ветром. В итоге гидрологическая обстановка заметно ухудшается, равно как дальность обнаружения подводных лодок противника посредством РГБ, а также гидроакустических станций субмарин и надводных кораблей. Наиболее вольготно в данной обстановке будут себя чувствовать экипажи сверхмалошумных дизель-электрических и анаэробных дизель-стерлингэлектрических подводных лодок, обладающих уровнем акустической шумности менее 40 дБ. Именно на это и сориентировалось оборонное ведомство Норвегии при разработке долгосрочной перспективы обновления подводной компоненты флота.Правительство Норвегии решило запустить военно-техническое сотрудничество с ФРГ. Основной упор был сделан на взаимодействие по линии военно-морских технологий, в частности, на закупку модернизированных анаэробных дизель-электрических субмарин Type 212C/D. Такая «внутринатовская» сделка будет крайне выгодна как ВМС Норвегии, которые смогут заменить новыми субмаринами «древние» дизель-электрические подлодки класса «Ula», так и немецкой судостроительной компании «ThyssenKrupp Marine Systems», которая получит солидный заказ на 6—8 «Type 212C/D» стоимостью порядка 8—9 млрд. долларов. Норвежский флот получит полноценную усовершенствованную модификацию «Типа 212А», которая пройдёт полноценное размагничивание корпуса, способное в сотни раз снизить возможность обнаружения присутствия подлодки посредством детекторов магнитных аномалий, установленных на дальние противолодочные самолёты Ил-38Н и/или Ту-142М3.Что касается «прорыва» противолодочного заслона, сформированного обновлённым подводным флотом ВМС Норвегии, то тут, считает Е. Даманцев, остаётся надеяться, что модернизированные МАПЛ «Ясень-М» получат водомётный движитель, после чего смогут хоть немного соперничать с германскими «воздухонезависимыми охотниками».Риск войны в наступающем году довольно велик, и рассчитывать на мир не приходится, полагают швейцарские эксперты. Существуют два очага напряжённости, и оба могут вызвать глобальный конфликт. Не за горами новый год, а с ним и война.Похоже, в Швейцарии, известной своим особым отношением к миру, нейтралитету и банкам, очень страшатся новой глобальной войны. И не верят ни в стабильность Трампа, ни в стабильность Ким Чен Ына. В рациональность обоих не верят тоже.Рациональность вообще, как представляется, исчезла из политики XXI века. Всяк по-своему, но сходит с ума. И швейцарские аналитики и эксперты правы в одном: от сумасшествия обыкновенного до военного — один маленький шажок. Достаточно какому-нибудь «рациональному» провести неудачное испытание!..Что до упомянутого швейцарцами Ирана, то то давление, которое на эту страну оказывает «рациональная» администрация Трампа, объявившая Иран спонсором терроризма, вполне может привести Тегеран к идее вооружиться ядерными ракетами на манер Ким Чен Ына. Чисто в оборонительных целях!Да, кстати. Русская «угроза» у швейцарских аналитиков не упоминается. Совсем!