Зачем пытались убить Ленина

Главным событием конца августа 1918 года станет знаменитое покушение на Владимира Ленина. Почти одновременно с эсеровскими терактами ВЧК сообщило о раскрытии так называемого «заговора Локкарта». Заговор был организован дипломатическими представителями и спецслужбами Великобритании, Франции и США с целью свержения советской власти.30 августа 1918 года в Петрограде был убит глава местной ЧК, Моисей Урицкий, а в Москве ранен лидер большевиков, Владимир Ленин. В Урицкого стрелял народный социалист Леонид Каннегисер. Он входил в подпольную антибольшевистскую группу, возглавляемую его двоюродным братом М.М. Филоненко. А Филоненко поддерживал тесную связь с Б.В. Савинковым, который и отдал приказ о ликвидации Урицкого. Каннегисер, по собственному признанию, решил отомстить Урицкому за смерть его друга, офицера В.Б. Перельцвейга, расстрелянного Петроградской ЧК по делу о контрреволюционном заговоре в Михайловском артиллерийском училище. Сразу же после ареста он заявил: «Я еврей. Я убил вампира-еврея, каплю за каплей пившего кровь русского народа. Я стремился показать русскому народу, что для нас Урицкий не еврей. Он — отщепенец. Я убил его в надежде восстановить доброе имя русских евреев».Фанни Каплан, стрелявшая в Ленина, тоже была из семьи еврея-учителя. Она была профессиональной революционеркой и уже в 16 лет готовила крупный террористический акт. Во время подготовки к теракту в результате неосторожного обращения сработало самодельное взрывное устройство, Каплан получила ранение в голову и частично потеряла зрение. Она была арестована и приговорена к каторге. Всю молодость – до 28 лет, она провела по тюрьмам и каторгам, где ослепла и фактически превратилась в инвалида. Но после амнистии Временного правительства в 1917 году ей удалось выехать на лечение в Крым и частично восстановить зрение. 30 августа 1918 года на заводе Михельсона в Замоскворецком районе Москвы состоялся митинг рабочих. На нём выступал Владимир Ленин. После митинга во дворе завода Каплан стреляла в вождя революции. В Ленина попали две пули: в шею и руку, третья пуля попала в стоявшую рядом с Лениным женщину. Каплан была сразу схвачена и на вопрос, по чьему приказанию это было сделано, она ответила: «По предложению социалистов-революционеров. Я исполнила свой долг с доблестью и помру с доблестью».На допросах Каплан сообщила, что крайне отрицательно отнеслась к Октябрьскому перевороту, и поддерживает идею созыва Учредительного Собрания для организации власти в новой России, симпатизирует правительству Комуч (Комитета Учредительного Собрания) в Самаре и эсеру Чернову, но отказалась отвечать, связана ли она с какими-либо антибольшевистскими политическими силами. Позднее, в 1922 году во время судебного процесса над лидерами и активистами эсеров, один из них, Григорий Семенов, дал показания, что еще в начале 1918 года Боевая организация эсеров приняла решение возобновить свою деятельность и первым ликвидировала гонителя петроградской прессы и организатора подтасовки выборов в петроградский Совет В. Володарского, затем планировала убить Льва Троцкого, но тот выехал на фронт. Тогда было решено убить Ленина, на что в качестве исполнителя вызвалась Фанни Каплан. Семенов также сообщил, что пули были смазаны ядом моментального действия, но высокая температура при выстреле привела к тому, что он, по всей видимости, разложился. Ленин, во всяком случае, оправился от ранения довольно быстро (уже в середине октября активно работал).Однако, позже появилось мнение, что Каплан не могла столь успешно стрелять в Ленина, так как видела по-прежнему плохо (различала лишь силуэты) и что попавшие в Ленина пули не совпадали по калибру с браунингом Каплан. Официального подтверждения они так и не получили. Спустя несколько дней после покушения на Урицкого и Ленина Каннегисер и Каплан будут расстреляны. То есть главных свидетелей оперативно «зачистили».Почти одновременно с эсеровскими терактами ВЧК сообщило о раскрытии так называемого «заговора Локкарта» («заговор послов»). Роберт Локкарт (Локхарт) был руководителем британской дипломатической миссии в Москве. Согласно официальной версии, заговор был организован дипломатами и спецслужбами Англии, Франции и США с целью свержения советской власти, денонсации Брестского мира и возобновления боевых действий России и Германии на Восточном фронте. В заговоре, помимо Локкарда, участвовали послы Франции Ж. Нуланс и США Д. Р. Фрэнсис.Заговор был раскрыт следующим образом. В июне 1918 Ф. Дзержинский отправил двоих латышей, Яна Буйкиса и Яна Спрогиса, в Петроград с заданием проникнуть в антисоветское подполье. С помощью английских моряков чекистам удалось познакомиться с руководителем контрреволюционной организации, морским атташе британского посольства Ф. Кроми. Морской атташе познакомил их с агентом британской разведки С. Рейли и посоветовал ехать в Москву, снабдив письмом для передачи Локкарту, который планировал установить контакты с влиятельными командирами латышских стрелков. В Москве после совещания с Дзержинским и Петерсом было решено «подсунуть» Локкарту командира артиллерийского дивизиона латышской дивизии Э.П. Берзина, выдав его для солидности за полковника. 14 и 15 августа Берзин встречался с Локкартом, а затем 17, 19, 21 августа с Рейли. Рейли передал Берзину в конечном счёте 1,2 млн. рублей в качестве платы за свержение латышскими полками советской власти в Москве.Локкарт пытался подкупить латышских стрелков, охранявших Кремль, чтобы они арестовали и ликвидировали советское правительство, а затем впустили в Москву британские войска, продвигавшиеся на юг со стороны Архангельска. Также западники планировали организовать серию терактов на железнодорожном транспорте, чтобы дезорганизовать управление и транспорт в России. 3 сентября 1918 года Известия ВЦИК опубликовали официальное сообщение о заговоре: «ликвидирован заговор, руководимый британско-французскими дипломатами, во главе с начальником британской миссии Локкартом, французским генеральным консулом Гренаром, французским генералом Лавернем и другими, направленный на организацию захвата, при помощи подкупа частей советских войск, Совета народных комиссаров и провозглашения военной диктатуры в Москве».30 августа, после покушения на Урицкого и Ленина, чекисты решили, что начался контрреволюционный переворот. Чекисты в Петрограде ворвались в британскую миссию и арестовали её членов, сопротивлявшийся Кроми был убит. 31 августа арестовали Локкарта. После ареста сам Локкарт отказался отвечать на вопросы чекистов. Как дипломата, его пришлось вскоре освободить и выслать из Советской России. В октябре 1918 года иностранные дипломаты покинули пределы Советской России.Ответом советского правительства на покушения и западный заговор стал массовый террор. 2 сентября председатель ВЦИК Яков Свердлов объявил, что ответом на покушение на Ленина, убийство Урицкого и заговор Локкарта станет «красный террор». 5 сентября будет выпущен и декрет Совета Народных Комиссаров (СНК) о красном терроре.Таким образом, история покушения на Ленина – тёмная. Каплан – больная, полуслепая женщина, видимо, не могла осуществить успешное покушение. Её взяли и быстро ликвидировали, чтобы скрыть настоящих заговорщиков. Все доказательства её вины всплыли только в 1922 году, на сфабрикованном процессе эсеров, причем из уст подсадных провокаторов Семенова и Коноплевой.Ресурсы и богатства России должны были стать материальной основой для создания «мирового правительства» и государства. Поэтому в заговоре участвовали западные дипломаты и спецслужбы. Однако, человек предполагает, а Бог располагает. Планы хозяев Запада насчёт будущего России в очередной раз дали осечку.Также стоит отметить, тот факт, что Ленин решил отказаться от политики «балансирования» между двумя западными империалистическими лагерями (её проводил Троцкий). Ленин её решительно пресек. В сложившейся ситуации наиболее сильным и опасным врагом были державы Антанты. Германский блок уже рушился, и Москва вскоре могла отказаться от самых тяжелых условий Бреста. Если же победители - Англия, США, Франция и Япония смогут закрепиться на территории России, то их выбить будет намного сложнее. Поэтому Ленин в противовес Антанте пошёл на дальнейшее сближение с Германией, вплоть до военного союза. Это отразилось в тайном соглашении – т. н. «Брест-2».27 августа в Берлине был заключен дополнительный секретный договор между Советской Россией и Вторым рейхом. В соответствии с этим договором, Россия теперь признавала независимость не только Украины, но и Грузии. Подтвердила отказ от земель Эстонии и Ливонии (Латвии) при условии доступа в порты Ревеля (ныне столица Эстонии Таллин), Риги и Виндавы. Россия обещала по мере сил выдворить со своей территории войска стран Антанты. В районе Мурманска, если Советская Россия сама не справится, немцы обещали помощь германо-финских войск. В обмен Советской России удалось выторговать обязательство Германии вернуть после войны Крым и Белоруссию, Ростов-на-Дону и часть Донбасса, обязательство не претендовать на Баку (в то время это был один из важнейших нефтяных районов мира). Германия также обещала более не оккупировать никаких территорий России и не поддерживать сепаратистских движений, повлиять в интересах России на уже штурмовавших Баку турок и в качестве жеста доброй воли в ближайшие месяцы отвести собственные войска с территорий Белоруссии восточнее реки Березина.В договоре была и материальная часть. Советская Россия брала на себя обязательство выплатить Германии, в качестве репараций и расходов на содержание русских военнопленных, огромную контрибуцию — 6 млрд. марок, в том числе 1,5 млрд. золотом (245,5 т чистого золота) и кредитными обязательствами, 1 млрд. поставками сырья. Уже в сентябре в Германию были отправлены первые «золотые эшелоны», в которых находилось 93,5 тонны золота. Позже русское золото было передано во Францию в качестве наложенной на Германию контрибуции по Версальскому мирному договору.Понятно, что это весьма не понравилось западным правительствам и спецслужбам. Уже 30 августа Ленина попытались убить, а его место должен был занять западный агент влияния Троцкий. Карты заговорщикам спутал Дзержинский. Беспрепятственный разгул западных спецслужб на подведомственной территории ему вовсе не нравился, агентом Запада он не был. Ему удалось внедрить своих агентов в западную сеть, хорошо поработала и флотская контрразведка. В результате у чекистов были данные об организации переворота. И сразу же после покушения на Ленина Дзержинский нанес ответный удар по западной агентуре, произвел массовые аресты в Москве и Петрограде, и сорвал планы заговорщиков.Однако дальнейшие события показали, что позиции агентов Запада в советском руководстве по-прежнему очень сильные. Свердлов, сразу после ранения Ленина, перехватил рычаги управления. Дзержинский был отправлен в «отпуск» и вынужден скрываться до выздоровления Ленина, его заменяет креатура Свердлова – Петерс. Дела о покушении на Ленина и «заговоре послов» были разделены. Дело о покушении на Ленина быстро замяли, свидетелей убрали, оборвав все нити к заказчикам. Из многочисленных арестованных никого не казнили. Иностранцы сбежали или были высланы из пределов страны. Из обвиняемых, которые предстали перед трибуналом, часть оправдали, часть приговорили к небольшим срокам заключения и скоро помиловали, выпустили на свободу.Таким образом, эмиссары «мировой закулисы» имели крепкие позиции в Советской России, хотя и не смогли захватить место лидера партии и страны. И зачистить «пятую колонну» в СССР смогут только перед началом Второй мировой войны (в этом одна из тайн «великой чистки»).