История

Советская республика превращается в военный лагерь

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100 лет назад молодая Советская республика оказалась в кольце фронтов и стала военным лагерем. 2 сентября 1918 года ВЦИК учредил Реввоенсовет Республики (РВСР, РВС, Реввоенсовет) во главе с Львом Троцким.

В документе весьма ярко и чётко определена суть тогдашнего времени: «Лицом к лицу с империалистическими хищниками, стремящимися задушить Советскую республику и растерзать ее труп на части, лицом к лицу с поднявшей желтое знамя измены российской буржуазией, предающей рабочую и крестьянскую страну шакалам иностранного империализма, Центральный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов постановляет: Советская республика превращается в военный лагерь.

Во главе всех фронтов и всех военных учреждений республики ставится Революционный военный совет с одним главнокомандующим. Все силы и средства социалистической республики ставятся в распоряжение священного дела вооруженной борьбы против насильников. Все граждане, независимо от занятий и возраста, должны беспрекословно выполнять те обязанности по обороне страны, какие будут на них возложены советской властью.


Поддержанная всем трудовым населением страны Рабочая и крестьянская Красная армия раздавит и отбросит империалистических хищников, пожирающих почву Советской республики. Всероссийский ЦИК постановляет настоящее свое решение довести до самых широких рабочих и крестьянских масс, обязав все сельские, волостные и городские советы, все советские учреждения вывесить его на видных местах. Председателем Революционно-военного совета единогласно назначается т. Троцкий. Главнокомандующим всеми фронтами – т. Вацетис».

Этим документом учреждался РВС как высший коллегиальный орган руководства обороной страны. Первым председателем Реввоенсовета Республики был назначен нарком по военным и морским делам Лев Троцкий, который руководил деятельностью РВСР с 6 сентября 1918 года по 26 января 1925 года. РВС был высшим коллегиальным органом военной власти в стране до 20 июня 1934 года, когда его упразднили.

Начиная с октября 1917 года вплоть до марта 1918 года, в Советской России не было единого органа управления, который занимался бы одновременно формированием Красной Армии, руководством ее боевыми действиями, а также обеспечением обороны страны в целом. Этими вопросами занимались: Наркомат по военным и морским делам РСФСР (Наркомвоен), образованный II Всероссийским съездом Советов; Всероссийское бюро военных организаций при Центральном Комитете партии; Революционный полевой штаб Ставки Верховного главнокомандующего и Комитет революционной обороны Петрограда. Оценивая этот период, В. И. Ленин говорил: «Мы должны были сплошь и рядом идти ощупью... нащупывая, пробуя, каким путем при данной обстановке может быть решена задача. А задача стояла ясно. Без вооруженной защиты социалистической республики мы существовать не могли».

Только 4 марта 1918 года постановлением Совнаркома (СНК) за подписью В.И. Ленина был учрежден Высший военный совет с подчинением ему всех центральных органов военного ведомства. Этим постановлением упразднялась должность главковерха, распускался Комитет революционной обороны, расформировывались Всероссийская коллегия по организации и управлению РККА, Революционный полевой штаб при Ставке. Председателем Высшего военного совета становился нарком по военным и морским делам Л. Троцкий. Поле обострения ситуации на фронтах Гражданской войны и начала масштабной интервенции стран Антанты 2 сентября создается новый орган высшей военной власти в стране — Реввоенсовет, который объединил функции ликвидированного Высшего военного совета и Народного комиссариата по военным и морским делам. Реввоенсовету подчинялись все органы и должностные лица военного ведомства — главнокомандующий вооруженными силами, Всероссийский главный штаб (Всероглавштаб), Полевой штаб РВСР, Высшая военная инспекция, Всероссийское бюро военных комиссаров (позже Политотдел и Политическое управление РВСР), Военно-революционный трибунал и другие главные и центральные управления.

По решению VIII съезда партии в апреле 1919 года при Реввоенсовете был учрежден Политический отдел, который в мае был преобразован в Политическое управление (ПУР). В ведении ПУРа находилась вся партийно-политическая и культурно-просветительная работа в армии и на флоте, армейская печать, подготовка кадров политработников. Политуправление назначало и утверждало военных комиссаров, направляло коммунистов на политработу. Начальниками ПУРа в разные периоды гражданской войны были И.Т. Смилга, Л.П. Серебряков, С.И. Гусев, В.А. Антонов-Овсеенко. В помощь военным комиссарам полков в октябре 1919 года был введен институт политических руководителей рот, эскадронов, батарей. В декабре 1919 года по инициативе ЦК партии и РВСР был созван Всероссийский съезд политработников, который принял положение о политотделах фронтов, армий, дивизий.

Вопросами снабжения частей Красной Армии ведало Центральное управление снабжений, существовавшее до 1921 года. На него возлагалось руководство перевозками пополнения, оружия и боеприпасов, продовольствия для нужд армии. Это управление сыграло большую роль в победе Красной Армии. Подготовкой командного состава для Красной Армии занималось Главное управление военно-учебных заведений. Были созданы и другие управления: Главное управление всеобщего военного обучения, Главное управление военно-воздушного флота.

Основным аппаратом РВСР, через который он осуществлял руководство вооруженными силами, был Полевой штаб. Он был образован 6 сентября 1918 года вместо расформированного штаба Высшего военного совета. Первоначально назывался Штабом РВСР, а затем 8 ноября 1918 года был переименован в Полевой штаб. Полевой штаб осуществлял сбор и обработку сведений, необходимых для проведения военных операций, передачу в войска распоряжений главного командования, руководство военными действиями, а также эксплуатацию железнодорожной сети театра военных действий. Полевой штаб состоял из нескольких управлений: оперативного, административно-учетного, регистрационного, центрального управления военных сообщений, полевого управления авиации, управлений инспекторов: пехоты, кавалерии (с 1919 г.), артиллерии, инженеров и бронечастей (с 1920 г.). Кроме того, в состав Полевого штаба входили военно-хозяйственное и военно-санитарное управления. Начальниками Полевого штаба в разное время были Н.И. Раттель, Ф.В. Костяев, М.Д. Бонч-Бруевич, П.П. Лебедев. 10 февраля 1921 года Полевой штаб сливается с Всероссийским главным штабом в единый Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

В первый состав РВС вошли: Троцкий (председатель), Пётр Кобозев, Константин Мехоношин, Фёдор Раскольников, Карл Данишевский, Иван Смирнов, Аркадий Розенгольц и Иоаким Вацетис (главком вооруженных сил). На первых же заседаниях РВС были распределены обязанности между его членами. Так, Николай Подвойский, вошедший в состав РВС 30 сентября, и Мехоношин стали во главе Высшей военной инспекции, Смирнов объединил руководство политической работой в армии, а Данишевскому было поручено руководить Революционным трибуналом. К этому составу Реввоенсовета вскоре были присоединены члены коллегии Наркомвоена Эфраим Склянский, Семен Аралов и Константин Юренев. Склянский занял пост заместителя председателя Реввоенсовета, остальные члены РВС приняли активное участие в боевой работе на фронтах. Стоит отметить, что многие важнейшие вопросы военного строительства и организации боевых действий решались, обычно, не всем составом РВС; так как большинство его членов месяцами безвыездно находилось на фронтах.

8 июля 1919 года Лениным подписано постановление СНК об утверждении нового, сокращенного (6 человек) состава РРСР. В него вошли: Троцкий (председатель), Склянский (заместитель председателя), А. Рыков, С. Гусев, И. Смилга и новый главнокомандующий С.С. Каменев. Все остальные были освобождены от обязанностей членов РВС с оставлением на ответственной военной работе — обычно они являлись членами реввоенсоветов фронтов. С этих пор заседания Реввоенсовета стали регулярными. Они проводились три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. В дальнейшем, на протяжении всего периода Гражданской войны, в состав РВС в разное время входили: Н.И. Подвойский, Д.И. Курский, И.В. Сталин, В.М. Альтфатер, В.И. Невский, А.И. Окулов, В.А. Антонов-Овсеенко.

Таким образом, в тяжелые Гражданской войны Реввоенсовет, как орган высшей военной власти в Советской республике, сумел объединить все военные учреждения, сформировать массовую регулярную Красную Армию, мобилизовать все людские и материальные ресурсы страны, защитить завоевания Октября от белогвардейцев, разномастных националистов и интервентов. Достаточно отметить, что только за первые четыре месяца после учреждения РВСР Красная Армия пополнилась 60 новыми дивизиями, на военную службу приняли десятки тысяч военспецов – представителей командного состава русской императорской армии. В Красной Армии стали массово готовить свои командные кадры – с помощью специальных курсов РККА. РВС всегда держал на особом контроле работу курсов по подготовке красных командиров, а в критические моменты, когда необходимо было переломить ход той или иной операции, вводились в бой сводные курсантские бригады, которые отличались мужеством и упорством в бою.

Также РВС подготовил войска второй линии - только в одной Москве численность резервных формирований составляет почти 100 тыс. рабочих, а в Московском округе обучалось еще около 100 тыс. человек, в Петрограде - 50 тыс. человек. Кроме того, Красную Армию использовали в целях мирного строительства. В 1920 году на Урале организуется Первая революционная армия труда, в том же году создается и Украинская трудовая армия.

Интересно, что в это же время Троцкий начал создавать ядро будущей «мировой армии». В начале 1919 года приказом РВСР начали формироваться в составе Красной Армии национальные и интернациональные части. Так, были сформированы кавалерийская бригада из немцев Поволжья, Башкирская стрелковая бригада, Латышская стрелковая дивизия и др. Одновременно создавались роты и батальоны из венгров, чехов, поляков, немцев, в основном из числа бывших военнопленных. Были сформированы также корейские и китайские части.
Автор:
Самсонов Александр
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22 комментария
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  1. Ныробский Офлайн
    Ныробский Сегодня, 06:14
    0
    Тогда, 100 лет назад, нас окружало кольцо врагов и сегодня спустя столетие, нас окружает кольцо врагов. Года идут, но суть не меняется. Запад стремится выполнить задачу по демонтажу России как государства. Только тогда власть опираясь на народ смогла его мобилизовать на великие свершения во имя построения Советской республики, а сегодня, власть дистанцируясь от народа, методично уничтожает его завоевания попутно прибирая к своим рукам все материальные ресурсы и цинично предлагает потуже затянуть пояса во имя узкой группы лиц, провоцируя тем самым недовольство народа и внутреннее напряжение которое может вызвать социальный взрыв, что неминуемо будет использовано внешними врагами для того, что бы развалить Россию. Методика по использованию социального недовольства с поэтапным включением межнациональных и религиозных противоречий, стратегами с запада отработана в совершенстве, а учитывая имеющийся опыт предыдущих неудачных попыток демонтажа России даёт основания полагать, что Запад в этот раз уж точно не допустит того, что бы в России было создано нечто подобное Реввоенсовету.
    1. Reptiloid Онлайн
      Reptiloid Сегодня, 08:38
      0
      В этом году доверие к власти падает после действий правительства. Можно вспомнить, как в этом веке уже происходило подобное, но потом как-то налаживалось.
      Враги России мечтают , что бы с теперешней Россией произошло тоже, что и с СССР в 90х.
      1. Фил77 Офлайн
        Фил77 Сегодня, 08:45
        0
        К сожалению,опять таки именно действия правительства!Ну умнее надо реформы проводить,более тщательнее продумывать последствия.
      2. РУСС Онлайн
        РУСС Сегодня, 09:08
        -1
        Цитата: Reptiloid
        Враги России мечтают , что бы с теперешней Россией произошло тоже, что и с СССР в 90х.

        Так сами развалили Союз, или опять происки Запада? Когда начнем ответственность брать на себя?
        1. Reptiloid Онлайн
          Reptiloid Сегодня, 10:01
          +2
          Сами на себя ответственность брать? Сами---это кто? Я тогда только-только в школу пошёл. Хотел быть и октябрёнком, и пионером, и комсомольцем! Просто тогда люди верили в обещания правительства, что вот, шоковая терапия пройдёт, и рынок расставит на свои места. Бабушке чуть ли не год пенсию не платили, а люди верили...Вот они---западные технологии! Или Вы не знали??? Взяли ответственность на себя?
          В 2005м у нас, в Санкт-Петербурге, пенсионеры и коммунисты выходили на митинги против пенсионных новшеств! И как-то стали меньше СССР тогда ругать все! Вот что
          1. РУСС Онлайн
            РУСС Сегодня, 10:47
            -1
            Цитата: Reptiloid
            Сами на себя ответственность брать? Сами---это кто?

            Те кому сейчас от 50-и и старше..
    2. РУСС Онлайн
      РУСС Сегодня, 09:07
      -1
      Цитата: Ныробский
      Тогда, 100 лет назад, нас окружало кольцо врагов и сегодня спустя столетие, нас окружает кольцо врагов.

      Мы сами виноваты ,что вокруг нас кольцо врагов....
      1. Фил77 Офлайн
        Фил77 Сегодня, 09:13
        +1
        А в чём именно виноваты?в желании вести самостоятельную политику,в желании иметь мощное государство,или в нежелании идти на поводу у западных банков и межнациональных корпораций?!?
        1. РУСС Онлайн
          РУСС Сегодня, 10:48
          0
          Цитата: Фил77
          А в чём именно виноваты?

          В том ,что весь мир настроили против себя , дружим только с босяками как КНДР или Венесуэла итд.
          1. Фил77 Офлайн
            Фил77 Сегодня, 10:58
            0
            А Вам самому не кажется,что с современном мире,что то не то происходит?К сожалению бал правят не суверенные страны,а транснациональные корпорации,причём всё активнее.
            1. РУСС Онлайн
              РУСС Сегодня, 11:01
              0
              Цитата: Фил77
              А Вам самому не кажется,что с современном мире,что то не то происходит?

              Нет ,не кажется.
              Мир развивается- экономика ЕС,США ,Китая , Индии , Японии и других многих стран растёт, соответственно благосостояние граждан тоже, а вот то что у нас происходит что-то не так это факт!
        2. Reptiloid Онлайн
          Reptiloid Сегодня, 10:55
          0
          Цитата: Фил77
          А в чём именно виноваты?в желании вести самостоятельную политику,в желании иметь мощное государство,!?
          Наверно потому это кольцо, что РФ территориально до сих пор самое большое государство, обладающее большими запасами ресурсов, как ископаемых, так и природных---воды, леса....при не самом большом большом населении.Завистливые речи по этой теме были ещё в 19веке.
          1. РУСС Онлайн
            РУСС Сегодня, 11:08
            0
            Цитата: Reptiloid
            так и природных---воды, леса...

            Бразилия в тройке лидеров по запасам воды и леса и что?
            Они тоже в кругу врагов? И их также англо-саксы пытаются захватить и развалить?
  2. нафанаил Офлайн
    нафанаил Сегодня, 06:29
    +1
    Мдя....История повторяется...Каждое столетие запад нарывается на плюшку от России..
  3. Ольгович Офлайн
    Ольгович Сегодня, 06:52
    -4
    100 лет назад молодая Советская республика оказалась в кольце фронтов

    Вот так так: только что обещали вечный мир и благоденствие в кисельных берегах , а тут на тебе- "кольцо фронтов." И, естественно, виноваты все вокруг, только не те, до власти которых этого "кольца"..... и в помине не было request

    Председателем Революционно-военного совета единогласно назначается т. Троцкий. Главнокомандующим всеми фронтами – т. Вацетис».

    Троцкий признан в 30-годы агентом германской и английской разведок еще с со времен ПМВ , так же , как и Вацетис: один зарублен, второй по решению ВК ВС СССР расстрелян в 1937 как иностранный шпион и предатель.
    Ну ничего себе: обороной от интервентов, руководили.... агенты интервентов!
    Начальниками ПУРа в разные периоды гражданской войны были И.Т. Смилга, Л.П. Серебряков, В.А. Антонов-Овсеенко.
    Смигла-рассстрелян по приговору ВС СССР как изменник и шпион в 1937.
    Л.П. Серебряков-рассстрелян по приговору ВС СССР как изменник и шпион в 1937.
    В.А. Антонов-Овсеенко-рассстрелян по приговору ВС СССР как изменник и шпион в 1937.
    8 июля 1919 года Лениным подписано постановление СНК об утверждении нового, сокращенного (6 человек) состава РРСР. В него вошли: Троцкий (председатель), Склянский (заместитель председателя), А. Рыков, И. Смилга и новый главнокомандующий С.С. Каменев

    Рыков-расстрелян, Каменев умер во время чисток от приступа, но все равно yes был обвинен в заговоре.

    Какая интересная власть!
    1. Фил77 Офлайн
      Фил77 Сегодня, 08:24
      +1
      Да конечно,а до революции нас просто душили в *дружеских*об'ятиях наши западные союзнички.А что касается Рыкова,Каменева и пр.вспомните Французскую революцию,аналогии не напрашиваются?
      1. Ольгович Офлайн
        Ольгович Сегодня, 08:49
        -4
        Цитата: Фил77
        Да конечно,а до революции нас просто душили в *дружеских*об'ятиях наши западные союзнички.

        Все -друг друга душили-обычное явление.И НИКАКОГО "кольца врагов" и духу не было-благодаря умной политике России..
        Цитата: Фил77
        А что касается Рыкова,Каменева и пр.вспомните Французскую революцию,аналогии не напрашиваются?

        Никаким боком: где Конвент, Жиронда, якобинцы, Директория, термидора, брюмера, НЕСКОЛЬКО вооруженных переворотов?
        1. Фил77 Офлайн
          Фил77 Сегодня, 09:00
          +2
          Слегка измените термины и всё,ну почти всё совпадёт.Что касается кольца,то оно всегда существовало вокруг нашей страны.Причём при любой власти!Мы в качестве союзника нужны западу лишь эпизодически!А умная политика царской России привела к войне с Японией,будете спорить?
          1. Ольгович Офлайн
            Ольгович Сегодня, 10:06
            -1
            Цитата: Фил77
            Слегка измените термины и всё,ну почти всё совпадёт.

            Не изменяются-не к кому приставить жирондистов, якобинцев, Дантона, Робесьпера, термидора и брюмера.
            Цитата: Фил77
            Что касается кольца,то оно всегда существовало вокруг нашей страны.

            Какое было "кольцо" в ПМВ? В Северную войну? В войну 1812 г? В прочие войны? ВСЕГДА были союзники: или А-венрия , или Франция или даже Англия с Пруссией (они менялись) Это и есть искусство дипломатии, умение идти на компромиссы, уступки, не уступая в главном.

            А когда в это дело влезают никогда никем не работавшие , ничего не соображающие в этом великовозрастные лоботрясы, видящие в себе, тем не менее, пуп земли, то получается "кольцо врагов" -внутренних и внешних.

            Они , конечно, могли действовать, плюя на всех и вся, но и платить за это надо. Заплатили, к сожалению, не они, а страна.
            Цитата: Фил77
            А умная политика царской России привела к войне с Японией,будете спорить?

            А умная политика СССР, по этой же логике, тогда привела к ВОВ.
            Умная политика России привела к тому, что у России сегодня есть Дальний Восток.
            К войне привело желание Японии стать континентальной державой. Россия же земли ЗАКОННО арендовала. Разница очевидна.
            1. Фил77 Офлайн
              Фил77 Сегодня, 11:05
              0
              Вы серьёзно пытаетесь приравнять Великую Отечественную Войну к по настоящему империалистической?!
    2. ver_ Офлайн
      ver_ Сегодня, 10:44
      0
      ...а не выставить ли счёт Израилю за тот геноцид русского народа, что устроили евреи в 1917 году..? Это сколько же процентов набежало за это время? Озолотится страна..
  4. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 10:41
    +2
    Вчера смотрел передачу "Мифы и легенды белого движения".
    2 историка:
    Василий Жанович Цветков - Доктор исторических наук, профессор, главный редактор альманаха «Белая Гвардия», доцент МПГУ. Окончил Московский Педагогический Государственный Университет, Исторический факультет в 1991 г.
    и
    Ершов Виталий Фёдорович - Директор Центра стратегии и аналитики Московского государственного областного университета (МГОУ) Доктор исторических наук, профессор. Почетный академик Адыгской (Черкесской) Международной академии наук (АМАН).
    (Биографии и титулы представлены в Интернете. Т.е. это люди хорошо известны и авторитетны среди профессиональных историков).

    обсуждали Гражданскую войну. К чему пришли:
    1. 1918 - 1922 -это активная фаза войны. Война началась в 1917 после февральской революции закончилась в 30-е годы с окончанием репрессий. Репрессии -та же Гражданская война.
    2. 70% населения поддерживали красных,30% - белых.
    3. Отличительная черта белого движения - невнятная идеология. Можно сказать,что ее не было.
    4. Основное количество участников войны взялись за оружие не по идеологическим, а личным (банальная месть) мотивам.
    5. Причина поражения белых:
    население их не поддержало;
    красные контролировали центр России - место где находились основные предприятия,мобилизационный потенциал и транспортные узлы;
    несогласованность белых. Деникин,формально являясь заместителем Колчака, действовал зачастую во вред ему.

    В принципе это все было известно. Меня заинтересовали выводы 2 и 4. Из них следует,что белые сумели насолить бОльшему количеству населения России,чем красные, что и обусловило их поражение. Это уже мой вывод - не историков.