Советская республика превращается в военный лагерь
100 лет назад молодая Советская республика оказалась в кольце фронтов и стала военным лагерем. 2 сентября 1918 года ВЦИК учредил Реввоенсовет Республики (РВСР, РВС, Реввоенсовет) во главе с Львом Троцким.
В документе весьма ярко и чётко определена суть тогдашнего времени: «Лицом к лицу с империалистическими хищниками, стремящимися задушить Советскую республику и растерзать ее труп на части, лицом к лицу с поднявшей желтое знамя измены российской буржуазией, предающей рабочую и крестьянскую страну шакалам иностранного империализма, Центральный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов постановляет: Советская республика превращается в военный лагерь.
Во главе всех фронтов и всех военных учреждений республики ставится Революционный военный совет с одним главнокомандующим. Все силы и средства социалистической республики ставятся в распоряжение священного дела вооруженной борьбы против насильников. Все граждане, независимо от занятий и возраста, должны беспрекословно выполнять те обязанности по обороне страны, какие будут на них возложены советской властью.
Поддержанная всем трудовым населением страны Рабочая и крестьянская Красная армия раздавит и отбросит империалистических хищников, пожирающих почву Советской республики. Всероссийский ЦИК постановляет настоящее свое решение довести до самых широких рабочих и крестьянских масс, обязав все сельские, волостные и городские советы, все советские учреждения вывесить его на видных местах. Председателем Революционно-военного совета единогласно назначается т. Троцкий. Главнокомандующим всеми фронтами – т. Вацетис».
Этим документом учреждался РВС как высший коллегиальный орган руководства обороной страны. Первым председателем Реввоенсовета Республики был назначен нарком по военным и морским делам Лев Троцкий, который руководил деятельностью РВСР с 6 сентября 1918 года по 26 января 1925 года. РВС был высшим коллегиальным органом военной власти в стране до 20 июня 1934 года, когда его упразднили.
Начиная с октября 1917 года вплоть до марта 1918 года, в Советской России не было единого органа управления, который занимался бы одновременно формированием Красной Армии, руководством ее боевыми действиями, а также обеспечением обороны страны в целом. Этими вопросами занимались: Наркомат по военным и морским делам РСФСР (Наркомвоен), образованный II Всероссийским съездом Советов; Всероссийское бюро военных организаций при Центральном Комитете партии; Революционный полевой штаб Ставки Верховного главнокомандующего и Комитет революционной обороны Петрограда. Оценивая этот период, В. И. Ленин говорил: «Мы должны были сплошь и рядом идти ощупью... нащупывая, пробуя, каким путем при данной обстановке может быть решена задача. А задача стояла ясно. Без вооруженной защиты социалистической республики мы существовать не могли».
Только 4 марта 1918 года постановлением Совнаркома (СНК) за подписью В.И. Ленина был учрежден Высший военный совет с подчинением ему всех центральных органов военного ведомства. Этим постановлением упразднялась должность главковерха, распускался Комитет революционной обороны, расформировывались Всероссийская коллегия по организации и управлению РККА, Революционный полевой штаб при Ставке. Председателем Высшего военного совета становился нарком по военным и морским делам Л. Троцкий. Поле обострения ситуации на фронтах Гражданской войны и начала масштабной интервенции стран Антанты 2 сентября создается новый орган высшей военной власти в стране — Реввоенсовет, который объединил функции ликвидированного Высшего военного совета и Народного комиссариата по военным и морским делам. Реввоенсовету подчинялись все органы и должностные лица военного ведомства — главнокомандующий вооруженными силами, Всероссийский главный штаб (Всероглавштаб), Полевой штаб РВСР, Высшая военная инспекция, Всероссийское бюро военных комиссаров (позже Политотдел и Политическое управление РВСР), Военно-революционный трибунал и другие главные и центральные управления.
По решению VIII съезда партии в апреле 1919 года при Реввоенсовете был учрежден Политический отдел, который в мае был преобразован в Политическое управление (ПУР). В ведении ПУРа находилась вся партийно-политическая и культурно-просветительная работа в армии и на флоте, армейская печать, подготовка кадров политработников. Политуправление назначало и утверждало военных комиссаров, направляло коммунистов на политработу. Начальниками ПУРа в разные периоды гражданской войны были И.Т. Смилга, Л.П. Серебряков, С.И. Гусев, В.А. Антонов-Овсеенко. В помощь военным комиссарам полков в октябре 1919 года был введен институт политических руководителей рот, эскадронов, батарей. В декабре 1919 года по инициативе ЦК партии и РВСР был созван Всероссийский съезд политработников, который принял положение о политотделах фронтов, армий, дивизий.
Вопросами снабжения частей Красной Армии ведало Центральное управление снабжений, существовавшее до 1921 года. На него возлагалось руководство перевозками пополнения, оружия и боеприпасов, продовольствия для нужд армии. Это управление сыграло большую роль в победе Красной Армии. Подготовкой командного состава для Красной Армии занималось Главное управление военно-учебных заведений. Были созданы и другие управления: Главное управление всеобщего военного обучения, Главное управление военно-воздушного флота.
Основным аппаратом РВСР, через который он осуществлял руководство вооруженными силами, был Полевой штаб. Он был образован 6 сентября 1918 года вместо расформированного штаба Высшего военного совета. Первоначально назывался Штабом РВСР, а затем 8 ноября 1918 года был переименован в Полевой штаб. Полевой штаб осуществлял сбор и обработку сведений, необходимых для проведения военных операций, передачу в войска распоряжений главного командования, руководство военными действиями, а также эксплуатацию железнодорожной сети театра военных действий. Полевой штаб состоял из нескольких управлений: оперативного, административно-учетного, регистрационного, центрального управления военных сообщений, полевого управления авиации, управлений инспекторов: пехоты, кавалерии (с 1919 г.), артиллерии, инженеров и бронечастей (с 1920 г.). Кроме того, в состав Полевого штаба входили военно-хозяйственное и военно-санитарное управления. Начальниками Полевого штаба в разное время были Н.И. Раттель, Ф.В. Костяев, М.Д. Бонч-Бруевич, П.П. Лебедев. 10 февраля 1921 года Полевой штаб сливается с Всероссийским главным штабом в единый Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
В первый состав РВС вошли: Троцкий (председатель), Пётр Кобозев, Константин Мехоношин, Фёдор Раскольников, Карл Данишевский, Иван Смирнов, Аркадий Розенгольц и Иоаким Вацетис (главком вооруженных сил). На первых же заседаниях РВС были распределены обязанности между его членами. Так, Николай Подвойский, вошедший в состав РВС 30 сентября, и Мехоношин стали во главе Высшей военной инспекции, Смирнов объединил руководство политической работой в армии, а Данишевскому было поручено руководить Революционным трибуналом. К этому составу Реввоенсовета вскоре были присоединены члены коллегии Наркомвоена Эфраим Склянский, Семен Аралов и Константин Юренев. Склянский занял пост заместителя председателя Реввоенсовета, остальные члены РВС приняли активное участие в боевой работе на фронтах. Стоит отметить, что многие важнейшие вопросы военного строительства и организации боевых действий решались, обычно, не всем составом РВС; так как большинство его членов месяцами безвыездно находилось на фронтах.
8 июля 1919 года Лениным подписано постановление СНК об утверждении нового, сокращенного (6 человек) состава РРСР. В него вошли: Троцкий (председатель), Склянский (заместитель председателя), А. Рыков, С. Гусев, И. Смилга и новый главнокомандующий С.С. Каменев. Все остальные были освобождены от обязанностей членов РВС с оставлением на ответственной военной работе — обычно они являлись членами реввоенсоветов фронтов. С этих пор заседания Реввоенсовета стали регулярными. Они проводились три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. В дальнейшем, на протяжении всего периода Гражданской войны, в состав РВС в разное время входили: Н.И. Подвойский, Д.И. Курский, И.В. Сталин, В.М. Альтфатер, В.И. Невский, А.И. Окулов, В.А. Антонов-Овсеенко.
Таким образом, в тяжелые Гражданской войны Реввоенсовет, как орган высшей военной власти в Советской республике, сумел объединить все военные учреждения, сформировать массовую регулярную Красную Армию, мобилизовать все людские и материальные ресурсы страны, защитить завоевания Октября от белогвардейцев, разномастных националистов и интервентов. Достаточно отметить, что только за первые четыре месяца после учреждения РВСР Красная Армия пополнилась 60 новыми дивизиями, на военную службу приняли десятки тысяч военспецов – представителей командного состава русской императорской армии. В Красной Армии стали массово готовить свои командные кадры – с помощью специальных курсов РККА. РВС всегда держал на особом контроле работу курсов по подготовке красных командиров, а в критические моменты, когда необходимо было переломить ход той или иной операции, вводились в бой сводные курсантские бригады, которые отличались мужеством и упорством в бою.
Также РВС подготовил войска второй линии - только в одной Москве численность резервных формирований составляет почти 100 тыс. рабочих, а в Московском округе обучалось еще около 100 тыс. человек, в Петрограде - 50 тыс. человек. Кроме того, Красную Армию использовали в целях мирного строительства. В 1920 году на Урале организуется Первая революционная армия труда, в том же году создается и Украинская трудовая армия.
Интересно, что в это же время Троцкий начал создавать ядро будущей «мировой армии». В начале 1919 года приказом РВСР начали формироваться в составе Красной Армии национальные и интернациональные части. Так, были сформированы кавалерийская бригада из немцев Поволжья, Башкирская стрелковая бригада, Латышская стрелковая дивизия и др. Одновременно создавались роты и батальоны из венгров, чехов, поляков, немцев, в основном из числа бывших военнопленных. Были сформированы также корейские и китайские части.
- Автор:
- Самсонов Александр
- Статьи из этой серии:
- Смута. 1918 год
Как создали Добровольческую армию
Как началась битва за Дон
"Ваша болтовня не нужна трудящимся. Караул устал!"
100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флоту
Кто разжигал Гражданскую войну
Белые воевали за интересы Запада
Антирусский и антигосударственный белый проект
Как "украинская химера" разжигала Гражданскую войну
Как создали Украину и "украинский народ"
Как красные взяли Киев
Победа Красной Армии на Дону
Кровопролитные сражения Ледяного похода
Как корниловцы штурмовали Екатеринодар
Суждено погибнуть? Погибнем с честью!
Народ против власти
Как дроздовцы прорывались на Дон
Как дроздовцы штурмовали Ростов
Донская республика атамана Краснова
Запад помог большевикам?
Почему Запад поддерживал и красных, и белых
Зачем чехословацким убийцам и мародёрам ставят памятники в России
Второй Кубанский поход
Образование Восточного фронта
Зачем убили русского царя?
Восстание левых эсеров и его странности
Как белые заняли столицу Кубани
Кровавая битва за Екатеринодар
Каппелевцы берут Казань
«За Советы без большевиков»
Высадка англичан в Архангельске. Образование Северного фронта
Героический поход Таманской армии
Зачем пытались убить Ленина
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter